Hablar por Hablar (26/12/2017 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 8 01:01 qué tal muy buenas noches son las dos y cuatro minutos es la una y cuatro Si nos escucha desde Canarias si es el novecientos cinco ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 0020 01:21 si con todo este balance que está haciendo en estos meses

Voz 11 01:25 bien pues la verdad es que sí porque tiene algo vendan FERE share porque hombre que tiene que rectificar también tiene mucho cariño a gente que come contigo por Freire todo interés como contundente el email en Cannes Stuart natural como ERE y eso tiene algo que te gustaba igual otro fuego vivió y que te vean y que teje escondan IT dediquen su tiempo en Berta aquí pues algo que te gratifica no te gratifica lo muy bueno meramente pero

Voz 0020 02:00 puede que estas alturas sepa lo que es un youtuber pero por si acaso escucha Arantxa que empezó como amateur ya es casi una experta

Voz 11 02:08 bien bueno como digo me hizo criptógrafos os llamo la llamada hecha fue hace diez me puede bueno evidentemente pasado los mil suscriptores ya somos mil quinientos

Voz 13 02:18 no sea que tiene usted Arantxa un canal de Youtube

Voz 0020 02:21 ya ha conseguido mil quinientos seguidores

Voz 11 02:24 mil quinientos seguidores aproximadamente un poquito más os conté que yo tenía una enfermedad que era agorafobia yo para renovar hacía lo verán Veranes fácil yo creía que esto era como lo yo tuve grande TCB tomo viento feliz que demandamos sólo Belgrano que tu cobran fuera no bueno para nada como la gente cree pues la dictadura yo tuve puede hay enfrentamiento con otras yo estuve ahí lo que se dice sal feo que como en los hace feliz de peleas como la otra compañera

Voz 13 02:54 se ve que le lleva a marzo

Voz 11 02:56 él hace el detuve critica quiero no crítica constructiva crítica sobre tu físico tienes que aguantar a mí me hicieron Bulli traigan a poquísimo a quién paga a Youtube para vivir de fósiles con un fármaco que hubo una empresa que es la que tenemos de la publicidad en los vídeos Youtube pues tome pues la verdad es que no me comen todavía

Voz 0020 03:21 no le merece la pena de momento

Voz 11 03:22 hombre lograrlo yo tuve que tiene millones de visitas sí pero bueno yo tuve que bonito de dos mil tres mi como yo mil quinientos olvida que quedan

Voz 13 03:31 Arantxa por su planteamiento vital era hacerse youtuber

Voz 11 03:36 mi trabajo de manera profesional claro

Voz 13 03:39 no me enfrento no

Voz 11 03:41 no no es que yo yo adquieren agorafobia yo lo veía como un trabajo yo hoy día le dedicó las horario trabada porque yo grabo evito hubo modifico con techos como buen texto comentar llegará gente yo dedico Plame ahora pues entraban

Voz 0020 03:59 sí Ángel lleva el mismo camino que Arantxa pero en ocasiones le puede la pereza

Voz 12 04:03 a vídeos de todo tipo de manualidades igual que un cuadro de alguna ahí yo porque mi padre fue joyero tuvo taller de joyería de aprendía las manualidades que pagan en dólares luego al cambio serle haciendo rodar es cuando consigue cien dólares por las visitas se tiene o esperando no se se ochenta euros al cambio no hay millones y hay gente que se gana muy bien la vida es lo que pasa que hay que ser muy innovador cosa ante una persona sabe hacer cosas yo lo que pasa que no he sido constante llega al verano está gusta la playa la piscina es una persona que es constante hombres que se puede ganar perfectamente atraían la lo tiene que saber tiene que tener alguna habilidad yo por ejemplo la una de las cosas que hago de las treinta y dos cosas es como por ejemplo así que tal tal hombre yo aprendí la mili hace cuarenta años aquí las tiene un puesto de verlas pues en el para Burgos parranda es verdad soy de Aranda pues ahí con el pues anda ya ya tenía una vez ya hecha y luego ya me puse haberlas con eso lo ganaba la vida pero salí a los fines de semana tenía para mis copas para mí trastos ayer dijo llevar más que hacer cosas nuevas cosas que la que la gente que no haya cualquier precio a las bicicletas servicios y se va a tener veinte treinta mil cuarenta mil personas en tres categorías rápidos eso es uno de los ellos células erráticas descenso dio no

Voz 0020 05:48 y el inventor de la radio buscaron teléfono y el de teléfono una radio quizás de aquellas confusiones hemos llegado a este programa de radio y al número de teléfono de Hablar por hablar el novecientos cien ochocientos un teléfono y un programa en directo son las dos y nueve minutos de la madrugada esta noche pues turrón también estamos aquí atendiendo el teléfono que por cierto es gratuito y que puede usar desde cualquier parte el mundo añadiendo el prefijo internacional el cero cero treinta y cuatro si lo prefiere puede llamarnos también a través de Skype Issing esta madrugada lo quiere apetece es dejarnos una nota de voz un audio a través de Whats App seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco que prefiere escribir pues también le damos esa opción se convierte usted murciélago de la madrugada tecleando en Twitter arroba Hablar por hablar el equipo al completo con muy buena cara sin ninguna Ojeda Elena Sánchez buenas noches Elena Sánchez de Innes Morán en la producción Pablo González en la dirección técnica bienvenidos a hablar por hablar

Voz 0020 09:58 cualquier tema de conversación sobre la mesa también en esta Navidad en la que le acompañaremos cada madrugada para hablar por hablar sigue siendo usted del que plantea cada madrugada pero seguimos siendo nosotros los que les sugerimos algo Elena Sánchez

Voz 17 10:12 muy buenas una bienvenida grandes pues en esta última semana del año Google ha publicado las consultas más realizadas en Internet por los españoles entre ellas están cómo eres según tu nombre como hacer torrijas o como donar médula yp por temáticas lo que más nos ha preocupado es el desafío soberanista el atentado de Barcelona y el fallecimiento de Bimba Bosé con ello queremos preguntarle en esta última semana del dos mil diecisiete madre mía cómo pasa el tiempo o por el balance que hace de sueño ha vivido algún acontecimiento destacable podría ponerle tal vez un titular o un eslogan a su dos mil diecisiete

Voz 0020 10:52 última semana del año última semana de dos mil diecisiete en la que vamos a estar todas las madrugadas para Hablar por hablar que la que le queremos preguntar su balance anual de alguna manera no que estas últimas noches de dos mil diecisiete antes de que inauguramos el dos mil dieciocho que se viene ya vamos a vamos a tratar de ver cómo nos ha ido el año qué tal ha sido ha significado algo importante para usted ha sido otro año más era algo que compartir algo que haya ocurrido en todos estos meses o incluso a lo mejor nos quiere contar qué consultas ha hecho usted a Google durante durante este año si es que se acuerda

Voz 17 11:29 Helena Maleno acabamos el nuestro yo

Voz 0020 11:32 necesitaría cuatro programa más

Voz 17 11:34 fíjate si te parece que es más breve

Voz 0020 11:37 el de Hablar por hablar en la Hablar por hablar me parece muy óptimo

Voz 17 11:41 hemos llegado este año a treinta y cuatro mil novecientos seguidores en Twitter nuestros murciélagos que nos acompañan cada noche

Voz 0020 11:48 casi treinta y cinco mil oyentes que también se cometen en murciélagos y tuitean cada madrugada

Voz 17 11:54 hemos abierto en Instagram no esta página que se llama hablarporhablar Barrabás oficial en la que colgamos las historias que tenemos aquí por la que recibimos también muchísimos mensajes contestaciones ese historias a esos mensajes muy agradecidos también a nuestros oyentes que nos hablan por Instagram también ha habido un aumento muy notable de las llamadas internacionales por App contactados en nuestros oyentes fuera de España por Whatsapp por ese seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco gracias a todos ellos gracias a también a los nacionales se que también Nos comentan mucho mandan también muchos audios si es verdad comparte muchas historias llenos amenizan muchísimo las noches

Voz 0020 12:37 así que hablarporhablar Se ha abierto el mundo todavía más gracias a estas nuevas herramientas que tenemos para que ustedes contacten con nosotros y que entre todos podamos seguir haciendo otro año más siempre mejor este hablarporhablar

Voz 17 12:54 de temas no sé igual latinos puedes orientar tuvo un poquito más que temas hemos hablado este año los es siempre un poco no es verdad que sí

Voz 0020 13:00 es verdad que siempre decimos que que hablarporhablar es un termómetro social que lo que escuchamos cada madrugada es realmente lo que le preocupa a la gente lo que le preocupa a las personas que llaman y es verdad que hemos hemos ido cambiando de de preocupaciones no estábamos

Voz 18 13:14 los más preocupados por la crisis parece que

Voz 0020 13:17 este último año no es que la crisis haya haya remitido especialmente para algunos pero sí que es verdad que hemos hablado mucho de amor este año mucho venga vamos hacen de que hemos hablado mucho de amor eso no

Voz 17 13:27 la temática también muy recurrente en el Ki-moon tengamos

Voz 0020 13:30 historias de familia no te parece una hay mucho amor y mucha historia de familia en este en este dos mil diecisiete

Voz 19 13:36 en cualquier caso que le parece a usted que ha escuchado en hablarporhablar durante este año en la llamando la atención volvería a llamar para contarnos algo a lo mejor ha llamado nos quiere contar cómo cómo es esa segunda parte de la historia Si algo ha concluido antes de que termine el año Elena muchas gracias

Voz 0020 13:54 novecientos cien ochocientos ese teléfono para hablar por hablar seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco es nuestro número de whatsapp que nos puede enviará audios al que nos puede también escribir comunicarse con nosotros a través de Facebook a través de Twitter a través de Instagram pues ya escuchada Elena será por canales en cualquier caso les esperamos y sobre todo lo queremos escuchar los oyentes los murciélagos a través de Twitter Keko Iglesias Un buen año seguimos bien que no es poco así que disfruta de la vida y luego donada baby escribe lo más destacable de mi año es la gente tan maravillosa que conoció mi trabajo

Voz 5 14:42 el día Rafael Aguilar añoro

Voz 0020 14:48 aquellos momentos de niños sin dormir toda la noche esperando los regalos debajo del árbol de Navidad ahora es cuando uno valora esas cosas al tener hijos Bandolera también está por aquí como una madrugada más Jesús María Gómez también Martínez Héctor Santana que como Iglesias se iba a Pepa Zaragoza

Voz 5 15:12 Belinda noche un año más hola

Voz 13 15:37 es buenas noches hola buenas noches qué tal cómo se encuentra

Voz 20 15:41 bueno pues aquí esperando más más ameno el y comunicar ahí expresarme yo las cosas que no le ha dado el sol hasta que no las digo yo oigo de otra de otras partes

Voz 13 15:57 sí lo estoy escuchando Elías

Voz 20 16:00 sí me gustaría que me algunas preguntas también sobre es sobre la economía o la política internacional o la o la política de Catalunya que que está que está ahora muy en fase

Voz 0020 16:13 Elías así que eso es lo que más le preocupa de de este año de este dos mil dieciséis

Voz 20 16:17 me preocupa al mundo me Profumo me gusta mucho la vida es muy bonito yo soy un hombre polifacético yo no fui al colegio yo tengo ochenta años eh no gracias hoy un chiquillo cuatro-cinco países de Europa en todas luchado mucho y me pareció mucho y si no hay lucha no hay no hay bienestar del pueblo evidentemente este año por aquí es es un adelanto pero es un adelanto no es selectivo el más festivo porque se habla muchos se muchas cosas y todo eso pero luego en la efectividad en la efectividad pues no tiene no tiene gran provecho porque no se hacen las cosas sino en las cosas le estamos dando vueltas a la calabaza pero luego siempre es calabaza

Voz 0020 17:08 osea Elías que cree usted que se habla mucho pero se actúa poco

Voz 20 17:13 evidentemente tanto al Parlamento español como al Parlamento Europeo no es eficaz entonces sí se dicen muchas cosas como te estoy diciendo no no se llevan a efecto sino se llevan restó es como como es que tiene Anne tiene tiene tiene nada por pues existe una una frase

Voz 13 17:33 no parece que sea así

Voz 20 17:36 me va a venir a la a la cabeza en el tema en el de manera Catalunya agotaría tocarlo pues si si hiciera pues pues ya pues ya ya ya te lo digo

Voz 0020 17:46 Elías le le apetece a usted tocar el tema de Cataluña porque es un tema que le ha preocupado en este año

Voz 20 17:53 me preocupa mucho y me sigue preocupando porque él me siguen preocupando porque hay una cosa que no tiene no quieren ponerle arreglo porque no quieren poner arreglo porque el presidente del Gobierno que tenemos que el señor Rajoy es un hombre cínico y entonces el hombre que es cínico no no hay avances en la sociedad porque sólo amantes lo que él diga insinuar lo que él diga andando no hace nada si me dice no lo sé no lo sé pronunciar bueno pues tampoco es también se lo digo porque me parece terrible de estar Lagarde ganaba elecciones en dos ocasiones democráticamente

Voz 10 18:41 sí

Voz 20 18:41 con más escaños un escaño más votos menos votos eso ya es el diálogo de lo aprendido de difusión con que ya hay Sagra muchos tertulianos hay muchas cosas y todo eso pero como lo vuelvo a repetir no es no son efectivos porque ya tenían que haberse sentado los dos Hidalgo un arreglo porque sin arreglo Barcelona no se va a arreglar nunca porque eso están las raíces de la sangre de de los catalanes lleva ya siendo los ciento año áspera e esperando esperando y ahora que han tenido casi la oportunidad no la aprovechan entonces por eso vuelvan a repetirse no somos adjetivos eh

Voz 0020 19:21 usted Elías cómo le ha ido la vida en este dos mil diecisiete

Voz 20 19:25 bueno la vida me ha ido muy bien que bueno siempre tienen un algo tengo cuatro hijos de cuatro hijos tres no vienen a verme un los si viene viene a haberme viene hasta hasta hoy por necesite una palabra hoy Manu Chao porque me da miedo pasar a la bañera ducharnos en todo eso pues si me caigo y tal que duchado hoy tal y tiene cuarenta y tantos años bueno hace cuarenta y ocho años va a ser el día el día de los Reyes que nació el día de los Reyes

Voz 13 19:55 qué bonito todo

Voz 20 19:58 en regalos eh vamos ahí ya no me está dando la talla de una humanidad increíble y sin embargo los otros tres uno es junta letras sabe lo que es junta letras

Voz 22 20:10 la Junta alerta es periodista

Voz 20 20:13 a nosotros les dimos a los Honda y en las periodista el otro es

Voz 13 20:20 Junta estudió filología

Voz 20 20:22 esa me parece que Filología Inglesa y está en un instituto de de es es que tan importante ese hombre que lo fusilaron

Voz 21 20:31 venga como se llama el de Miguel

Voz 22 20:34 de sí

Voz 20 20:36 bueno pues él está en está ahí en ese pueblo está dando clase hay iba y otro y otro varón que ser el segundo se está haciendo oposiciones para ser juez no sé si lo sacará unos aclara que lo que yo le he dicho muy pocas veces que no vienes a verme tampoco eh he dicho y los demás del juez si ahora ya a mí cuando me metieron en Honduras me en en la época franquista digo es cuando más hacía falta ya ahora ya no más de Balda ya Barreda no ha ni nada

Voz 0020 21:12 pero

Voz 22 21:12 yo igual lo hace también por los demás no

Voz 20 21:15 evidentemente claro

Voz 0020 21:17 corre con sus hijos porque no van a verlo

Voz 20 21:20 pues bueno porque vivió si separamos entonces eminentemente Sense parado te digo un poco el argumento del ochenta eh no es no es de ahora que ya llevo ya llevo para

Voz 0020 21:32 desde el año ochenta

Voz 20 21:33 sí de la ley de los ochenta

Voz 22 21:35 de los primeros ochenta y seis y de los frías

Voz 20 21:38 pero del ochenta y tantos fue cuando separación entonces pues se yo francamente como buenos hijos como bueno y siempre se tira la madre al padre y al valor defiende siempre una madre los hijos que el padre Pos

Voz 23 21:55 se volcaba se volcaron a la madre y están volcados a la madre y entonces pues yo creo que por eso

Voz 20 22:02 falta de visión falta de indignidad y falta de ética porque si se pierde la humanidad la ética y la identidad lo hemos perdido todo entonces yo soy padre lo mismo que su madre que que quien tenga más los fenómenos luces que se llama más rebelde por ellos los rebeldes que me parió mi madre ya te he dicho que tengo o para cómo lo iba a hacer ochenta y uno ya

Voz 22 22:24 sí pero

Voz 0020 22:27 les habían tenido buena relación a lo largo de todos estos años porque quiero decir sus hijos ya son adultos personas mayores

Voz 20 22:34 hombre el mayor tiene Dido años el el segundo tiene cuarenta Hay nueve pongo casi en el mismo año y el tercero tiene el tercero tiene cuarenta y ocho va a cumplir el ya de los Reyes gente dicho ir más pequeño que ser junta letras que tiene en unos setenta dieciocho de de dieciocho de octubre del setenta pues tiene de cuarenta y siete no

Voz 13 23:04 sí osea Elías que que ha logrado estos años si han tenido contacto pero se ha ido desgastando la relación

Voz 20 23:11 había Juan Tato lo siempre nació Moon mis planteamientos cosas luego con con el tiempo le da la razón el tiempo les da la razón pero de momento no lo ven por ser jóvenes

Voz 13 23:25 ya no son tan jóvenes os sí

Voz 20 23:28 pero ahora no son jóvenes pero era jóvenes ante jugando cuando cuando aún cuando lo lo he criado y tal como he ya te digo que les ha dado tienen tienen de los cuatro tienen tres carreras pues se ha que no lo son torpes pero evidentemente también estábamos muy esas misma porque estaba siempre el Consejo primer Consejo Escolar de dirección de de lo de los colegios que estaban ellos estaba yo en el instituto también querer Instituto fue un instituto que hay en Valencia que que les sean Juan de Garay que les silenciando el Instituto rojo me comprendes porque como siempre van mal catalogados desde el de rojillo

Voz 22 24:11 aunque la Rubio pero igual soy como no se puede ser rubios rojo bueno yo lo veo yo estoy como soy

Voz 20 24:20 hasta mi madre que me parió que que era republicana que yo vengo de raíces evidentemente era republicana en Nacional diez siete

Voz 22 24:31 por lo tanto ha durado veintisiete años buena genética Elías

Voz 20 24:35 que yo no sé si yo llegaré a esa edad no porque ahora estamos va más lisiados también la naturaleza de las comidas diferente yo me acuerdo que me que mi madre hacía un misal de patatas con lo que hay en los que los poníamos todo cómo cómo podíamos entonces era natural de abran más artificial in pues yo lo veo también en la cosa artificiales no son buenas ni para ni para la persona ni para el mundo porque todo lo que es antinatural no no bueno esta noche estado oyendo un probaban también lo es que embrujo vale también sobre el tema de de de los va a venir la gente tal

Voz 22 25:18 sí que clave

Voz 20 25:19 más tarde en épocas que no que no se iban a morir con lo cual yo no yo no soy muy creyente creo la ciencia pero o no creyente en esas cosas porque es muy difícil muy difícil que tendrían que que que

Voz 23 25:36 pues yo que sé pero bueno haber estudiado puedo meter la pata al caldero grandes si las cosas no

Voz 20 25:43 pero bueno yo las digo como lo vienen de de de

Voz 22 25:47 celebro así con lo que usted piensa que

Voz 0020 25:49 eso ya es mucho más

Voz 22 25:51 hay gente que estudie nos ha de pensar agua no es otra cosa que el guapísimo es otra cosa tú tú eres Macarena yo sea Adriana Elías a Adriano

Voz 20 26:02 bueno es igual las doce muy buenas Macarena la veo que tiene una joven pero tiene no te conozco pero creo que eres más joven por la voz más o menos tal porque yo siempre hago una psicología ante la persona que habló con ella

Voz 13 26:20 el saber si me estás Icon analizando mientras estamos hablando yo aquí tan tranquila

Voz 20 26:24 sí porque no estoy analizando bueno hija de mi vida y además me gustaría conocerte en crudo y en persona porque en crudo en crudo es natural sí que tengo claro es crudo ese la la luego enseñado a mí en crudo es en la persona así se ríe Si no se ríe Reyes hicieran los ojos cuando le habla cuando no te habla y tal y entonces ahí se hace en análisis analítico más importante ahora para así por teléfono poco claro

Voz 22 26:56 el tema más complicado

Voz 20 27:01 si se ingiere a preguntas sobre sobre el mundo

Voz 0020 27:04 no lo que Kerry lo que querría Elías es decirle que que espero que sigamos en contacto en el dos mil dieciocho que nos llame más veces y que siga siendo usted de oyente de por hablar

Voz 20 27:14 bueno muy amable yo siempre soy oyente porque yo nací o así entonces yo tengo que estar haciendo algo siempre ahora ya no puedo leer el he ido bastante he viajado bastante como te he dicho antes y así no puedo estar no

Voz 22 27:32 tal cierto eso estoy inquieto inquieto

Voz 20 27:36 no estoy durmiendo y estoy despierto es como las líderes en el campo como al campo también puede al campo las Cambó o no no es un ojo no

Voz 22 27:53 claro pendientes de todo entonces todo eso me lo grande John B alguno alguno se algunas veces

Voz 0020 28:01 el Elisa Elías pues ha sido un placer charlar con usted muchísimas gracias por haber llamado

Voz 20 28:06 menos ya me mira yo te he tenido la suerte de tener ilusión vamos a menos de de visitar los la Unión Soviética cuando era la Unión Soviética

Voz 0020 28:16 eso le iba a decir

Voz 23 28:17 entonces entonces ahora es Rusia

Voz 20 28:21 entonces yo estuve en grado que antes fue petrolero y luego fue otra vez me entiendes o sea que a mí me va me gusta analizar las cosas como son que es verdad es que me ha costado dinero más votado como te he dicho antes el taladro aguardaba o o La Laguna vea U2 guárdame en meter en la cárcel no pero bueno estoy aquí vivo y todavía estoy dando guerra lleva una satisfacción para mí y para los que me está oyendo

Voz 22 28:54 que quería darme positivo poco lo recoja cree no tengo nada positivo pues mira pues que lo dejen

Voz 13 29:01 pues muchísimas gracias por llamar Elías que pasar una noche

Voz 20 29:04 nada al llamaré alguna vez en lo que pasa es que muchas veces que no me no me no me cuartel

Voz 13 29:10 claro es que tenemos muchas llamadas afortunadamente días

Voz 20 29:13 claro pero ya te digo que que yo vemos muchas llamadas de muchas mujeres hay muchas cosas que siempre están con el amor con su marido humareda papeleta y todo eso pues es al hay que olvidarlo porque eso no tiene remedio año un proverbio chino que yo supongo que lo sepa pero te lo voy a decir

Voz 22 29:30 si bien el remedio ponérselo no tiene remedio

Voz 20 29:33 el Olías de muy pragmático

Voz 13 29:35 es un abrazo buenas noches un abrazo salud salud

Voz 24 29:52 el baile en la no

Voz 25 30:06 no jugado

Voz 24 30:10 eh

Voz 0020 30:32 ha venido navideño Pablo González usted vamos a hacer como una encuesta de esas que se pueden hacer en en Twitter y en insta dan a usted le gustan los villancicos

Voz 5 30:42 bueno ya menos

Voz 0020 30:44 en Whats App y cuéntenos lo también además de hacer balance de dos mil diecisiete hola Carmen desde Murcia buenas noches

Voz 21 31:04 hola buenas noches encantada hablar con él que con contigo y gracias Carme con yo también os confunda la dos sí sí estoy pero pero vamos años oyendo que nos cuenta a hablar si puedo decir muchas cosas de esa señora que llamó que su hijo estaba enfermo porque habían donado no sé eso es lo que debemos de hacer todo yo tengo mi cuerpo entregado a la ciencia

Voz 27 31:40 para que investiguen

Voz 13 31:44 ha hecho esto hace mucho tiempo hace mucho tiempo que tiene

Voz 21 31:49 sí cuando no estaba enferma para poder si me pasaba algo para los ojos y todo eso pues como ya no va a servir de nada porque estoy enferma pues para que investiguen

Voz 13 32:05 muy generoso Carme

Voz 21 32:08 más generosas soy pues otras con lo que haces todos los días los técnicos y todo cuando vienen aquí a Murcia al que estuvo ni Lidia Villalón no se llenó el pabellón el pabellón no el teatro el circo

Voz 13 32:28 Carmen y que no quiere contarnos quiere contar cómo ha ido su año

Voz 21 32:32 mi año malos desde que estoy enfermo estoy más

Voz 13 32:37 se ha puesto enferma este año

Voz 21 32:39 no que va estoy desde los treinta y soy tengo cincuenta y nueve es un tengo mucha Carles tengo también tengo fibromialgia que hay gente que cree que no la inventamos los dolores pero que va los hijos en la vida en la hacen caso

Voz 13 33:04 cuántos hijos tiene Carme

Voz 21 33:06 a todas las auxiliares que vienen a casa ayudarnos por qué son especiales sobre todo a una tal Carmen hay Paqui que me viene ahora que es un sol

Voz 13 33:27 Carmen van todos los días a ayudarla

Voz 21 33:30 si gracias a ella ninguna unas veces salgo a la calle en una acompañas Thor Hushovd decía me acompaña a comprar es un encanto de señora yo no profesionales vamos yo cuando porque dicen que vamos a tener que pagar cuando los tenga que para no sé si podrá venir todos los días pero desde luego al un trabajo que trabajado en esto también se de qué va

Voz 13 33:59 se ha dedicado a usted también a ayudar a otros sobre cuál era su profesión Carmen

Voz 21 34:05 yo cuidaba niño he trabajado en fábrica mi familia era muy pobres

Voz 27 34:13 a mí me crió mi abuela

Voz 21 34:17 por ayudarnos Nani mana mi hermana un abuelo no has estado bien cuidada

Voz 13 34:22 su abuelo no he estado bien cuidada porqué

Voz 21 34:28 porque mi hermana desde ya por los pañales le ponían pañales que ropa tengo una vida muy triste que juntos muy inteligente pero bueno lo importante es que mira lo de lo de Barcelona que que lo de los kurdo esto ya es una vergüenza una vergüenza

Voz 27 34:53 Europa Europa Europa

Voz 21 34:55 porque todo ser humano tiene derecho Billy donde de TIM pero abajo donde puede vivir sin creen que no quiten las cosa no yo tengo amigas que no le dan ni nada que está muerta trabajar que son extranjeros y no pasa nada en que ahí dudando una lo otros

Voz 0020 35:17 desde luego

Voz 21 35:19 lo que no hagas aquí no lo hace cuando ya este es yo no tengo dinero y yo llega la Navidad o en Vera él la Navidad ahí yo compro para Caritas porque yo también a mí también me mandaba me han dado

Voz 27 35:35 y no lo olvida jamás olvido lo que me hacen jamás lo olvido

Voz 21 35:41 al revés hay libere igual que me ayudan a ayudarle personas que es importante que lo económico o la salud para mí lo más importante es la salud se hizo el vuela no hagas lo que tienen no te gusta que te adelante

Voz 13 36:01 es una buena premisa de vida verdad que es una buena premisa de vida

Voz 21 36:06 hombre siempre lo he pensado así porque si no es que no tienes corazón yo cuando también llamé cuando estaba quejándose que sirve ni ante se saltaban las vallas venían para acá pero no una cosa es que el que sea malo es malo español extranjero de lo que sea

Voz 27 36:32 en todas partes

Voz 21 36:34 pues sí Navas como decía mi abuela un y antiguo y hay que ayudar a todo ser humano lo que pasa que este Gobierno está haciendo muy pocas cosas

Voz 10 36:47 sí sí

Voz 21 36:47 que también su rojos como enseña los dientes porque cantábamos tengo cincuenta y nueve años pero sabe no conocerán cómo nos llevamos a casa de un amigo o algo a cantar canciones de todo lo todo

Voz 27 37:12 a escondidas claro no queda otra

Voz 21 37:15 no quedaba otra Frei acortado carretilla yo cortado todo a mí no me importa ahí sí lo tengo que hacer ahora igual

Voz 0020 37:25 siempre tuvo claro lo que pensaba hombres

Voz 21 37:28 a mí lo que pasa en la agenda un poco cobarde y lo conformista porque aquí estaban abriendo hogares de la tercera edad inaugurarlo muy dije vámonos toda Hay yo me pongo a hablar con carta aquí en Murcia qué va nadie no quiso y nadie digo yo me paso como soy del PP organiza allí una pero que va la gente

Voz 27 37:56 se ha vuelto muy cómoda y mucho miedo no

Voz 13 38:00 hay mucho miedo a expresarse miedo a a ser diferente

Voz 21 38:06 el daño no empeñen nada era niño yo ido cuando la elecciones pasada a los si tengo que hablar hablo porque me van a callar a mí yo lo voy a insultar ni a levantarle la mano a mí a tirar piedras a nadie eso lo tengo más claro que el agua

Voz 13 38:28 claro porque usted no hace lo que no le gusta que lean

Voz 27 38:33 claro y los niños todo el mundo y los ancianos

Voz 21 38:44 los ancianos le dio cuando yo cuidaba ancianos que viví lejos el hijo enfrente una señora con sonda Ino iban a ver la algo se tiró una semana sin ir a verlos eh se ha cortado dos escuchando Carmen

Voz 13 39:05 lleva pensando en preguntarle si si

Voz 21 39:09 pues yo ahora ahora no siempre si lo si desde niña me entregaba los de mayo crías enfermos no porque me gusta ayudar a todo el mundo

Voz 13 39:27 ha hablado antes a sus hijos Carmen

Voz 21 39:30 él no lo tengo claro en quién era llamado muchas veces por ser mujer maltratada es una pena que que aún yo no puedo ver a una persona a una señora que les tenis optan en la calle me meto un día me llevaré una pero me meto los valores bueno no iba a decir que nuestra época igual que sea de nuestra época de ahora tienen Rollán no mucho

Voz 13 40:03 no no Carmen para nada no se preocupe

Voz 21 40:08 le deseo buena niega pero todo el mundo todo el mundo me refiero fuera de nuestras fronteras también a todo el mundo

Voz 13 40:21 Carmen muchísimas gracias por haber charlado este ratito que pasa sí pero que puede ser una buena noche

Voz 21 40:29 igualmente a Dios

Voz 29 40:37 a Hesse el fondo a que no sé

Voz 0020 40:51 qué ha sido de Elena o Inés horas dos realmente hemos publicado una encuesta en nuestro Twitter también nuestro Instagram le gustan a los de los villancicos pues de momento cuarenta y cinco por ciento si cincuenta y cinco por ciento

Voz 29 41:04 esos no son

Voz 0020 41:08 Ángel y yo escribe pues a Michi creo que son parte de la Navidad

Voz 29 41:18 si ustedes

Voz 30 41:23 cada vez es de selle en Instagram de momento el cien por ciento

Voz 0020 41:31 sí sí les gustan los villancicos en Twitter que Iglesias dice me gustan los villancicos flamencos iban dolerá a mí los flamencos me encantan

Voz 29 41:54 yo besan veo que son jóvenes Hess

Voz 13 42:10 desde Ávila María buenas noches qué tal María muy bien gracias que nos cuenta María

Voz 10 42:19 es que tengo un hijo que no oye bien tiene era bueno pero no yo Biel entonces quiero hacer un una petición por favor a la para para decía es posible que las películas sí lo que hablan de noticia y que lo hagan su titulado Por qué resulta que mi hijo no le gusta la acepta pero no puede ver porque claro no la oye entonces tengo entendido que ayer lo hablábamos hablado ahora con su compañera qué digo pero bueno cómo es posible que pongáis esta cadena que estábamos viendo una concretamente que era más antigua que la nana pues aburridos son madre mía siempre sacando de antiguamente y dije pues es que no podemos poner las ésta dice porque resulta que como su hijo no lo puede ver no lo puedo ir dice pues no la podemos poner casi nunca porque no se entera entonces hacerle una pequeña petición de Navidad o a en incompleta por ejemplo al señor Ferreras o a quien sea el que todo lo que lo hagan a ver si esto lo pueden conseguir porque claro

Voz 0020 43:33 María pero entonces el tema de los subtítulos perdone la la ignorancia eh depende del canal de televisión no depende de la televisión en si yo pensaba que la televisión tenía una opción para para personas con problemas auditivos que podía poner subtexto

Voz 13 43:47 en general en todas las cadenas no es así entonces

Voz 10 43:50 no lo sé porque mire en otras cadenas entonces mi no era me dijo dice pero si es que no podía llegó pero como ponéis estos bodrios dice si es que no podemos poner laSexta dice porque resulta que la única cadena que no tiene sustitutos en las películas Él tiene unos buenos aparatos te lo puede oir pero no lo no lo no lo puedo ir porque lo tiene que ir leyendo y al no poner sus títulos porque enfrente era de las películas y digo que válida pues esto no puede ser una una cadena es tan importante que esto no lo tenga supongo que esto será así o a lo mejor estamos confundidos

Voz 0020 44:23 el señor lo tengo muy claro María yo yo crea que dependía más del del aparato en sí

Voz 13 44:28 para todo

Voz 10 44:30 tiene una buena televisión y es un aparato moderno no no no no porque las otras que ponen todo obtiene su título por debajo cuando los cantantes cantan cuando las películas está en el diálogo que tengan todo esto yo lo he visto

Voz 0020 44:44 María en cualquier caso como este programa afortunadamente el oye tanta gente

Voz 13 44:47 claro si hay alguien que que este escucha

Voz 0020 44:50 cuando que que sea de laSexta algún compañero de La Sexta o o que selló alguien que entienda de subtítulos

Voz 10 44:56 hoy concretamente llamado a La Sexta a través del teléfono

Voz 13 45:00 sí chico me ha acogido

Voz 10 45:02 esta digo seguro que lo pasaran dice sí sí lo pasaré digo vale pero espero que sí porque yo no lo sabía esto pero anoche como estuvimos cenando juntos

Voz 13 45:11 claro que me voy Dios mío qué ocurrido

Voz 10 45:14 miento con este bodrio que hacían chistes a medio bueno es que no quiero decir la cadena porque no vale la pena pero es que como como yo la veo casi nunca yo aburría muerto digo pero si esto era que era ponían le ponían un trocito de gira todo trocito de otro Trotta queda controles esto esto no digo hay que aburrimiento si estoy está más pasado que que que que bueno que voy a decir una expresión fea pero es igual si esto y luego querías decir otra cosa

Voz 13 45:41 sí a ver si por favor en Toledo

Voz 10 45:44 atienden a las personas que que tienen problemas por ejemplo tengo un hijo también que tiene un problema de riñón que tiene una piedra le hicieron una ecografía hace poco pero que lleva casi año y medio que no hay manera que se la quiten cada vez que va al servicio pues tiene molestias

Voz 0020 46:01 lo que pasa que quiera

Voz 10 46:03 que que hagamos un chico que está ya pagando veintitantos años está pagando a la Seguridad Social y qué quieren que hagamos ahora un un eje privado para para engordar digamos los bancos o las la las hospitales privados esto es terrible de verdad

Voz 0020 46:21 pero qué le dicen que se la van a quitar le daban largo plazo le dicen que la tiene que expulsaron a mundo

Voz 10 46:26 ya lo llamarán que ya lo llamara pero que hace año y medio hace poco le llamaron hicieron una ecografía y ahí la tiene pero es que hay manera porque es que ahora mismo a esta esta vez hablando con él dice pues oye tengo muchas molestias cada servicio pues son molestias imagino que usted sabrá de qué va el tema así así que eso lo que a ello mira estoy negra porque vamos este entre unas cosas y otras esto no tiene solución porque claro si han quitado yo una noche OID en el Bierzo a través de su de su cadena sí que me parece que había una huelga porque faltaban urólogos y faltaba gente

Voz 13 47:05 sí sí Hospital verdad es que sí

Voz 10 47:08 que lo el yo lo estuve oyendo que había huelga de enfermeros y médicos de en el Bierzo en la provincia de León ideó pero bueno cómo es posible esto que un chico joven de unos cuarenta y tantos años como tiene Mikko esto lo dejen hice que había personas con bultos de de de en y no había manera de que hubieran especialistas y cosas pero bueno a dónde hemos llegado por favor qué pasa ahí ahí una pasividad que esto esto tiene que ser todo privado como ahora que te dicen que te hagas un un plan de pensiones pero quién se va a ser un plan de pensiones Si gana cuatro euros

Voz 13 47:48 es verdad me oye se pero sí sí sí la estoy escuchando muy atenta a mí concretamente el recorte no se preocupe

Voz 10 47:58 bueno pues un día me me explicó un señor que estaba en el banco obviarse el nombre me muy mayor y me dijo Mira y digo bueno esto del Prat de pensiones yo lo entiendo no bajado desde todo y algunos ante el temor de nada y digo vamos a ver esto cree que baja esto cómo va y me dijo mira esto puede sencillo si sube la bolsa sube medio euro por ejemplo si baja la bolsa te baja tres y digo entonces si tú tienes hijos dejen pesetas digo si tú tienes cuarenta yo le dije minorar

Voz 13 48:33 sí le dije si tú tienes cuarenta mil pesetas

Voz 10 48:35 resulta que cuando vas a bolsa tienes treinta dice efectivamente es esto es lo que pasa digo entonces esto que para engordar los bancos se cayó y se puso a reír dice cayó

Voz 13 48:46 ya digo mira yo es que no entiendo DJ pero lo

Voz 10 48:49 tiendo muy sentido que esa si así que esto para que la gente y el que tiene cuatrocientos euros o tiene una pensión de Burguez como el que tengo yo que van a hacer un plan de pensiones y luego cuando termina con el que ya de mayor la tienda te quita un montón entonces quién trabaja con esto el banco para que luego se jubilen con cuatro mil y pico euros diarios

Voz 13 49:15 qué le parece que mucho que arreglar María mucho que arreglar pero esto es que tiene que tener

Voz 10 49:21 alusión porque no pueden hemos estar esperando sentados en la puerta los señores que mandan a que pasen las cosas me perdone eco los típicos gallegos que yo no tengo nada contra Galicia pero me imagino que usted sabe foros los lo digo a esperar a ver qué pasa

Voz 13 49:40 esto no puede se pero que no lo digo porque yo soy la lleva no no no no no no me vaya

Voz 0020 49:46 entendido

Voz 10 49:48 porque en Galicia hay mucha gente maja hay cocadas y en las furias y todos los sitios pero que yo me refiero por los que están mandando a que el caso me parece no

Voz 13 49:59 no yo no mandó nada la verdad María Gracia además no manda nada muy buenos

Voz 10 50:03 sí hay que quitarse el sombrero con ustedes no no pero yo no lo decía por favor

Voz 13 50:09 era el apodo dado que lo proteja Marie hay volviendo al tema de su hijo y de la sanidad se se ha puesto en contacto me oye muy bajo María

Voz 10 50:17 la oigo muy bajo María a ver si ahora me doy un poquito más

Voz 13 50:20 por si les decía su hijo ha puesto una reclamación en la atención al paciente

Voz 21 50:25 ya varias veces por qué

Voz 10 50:27 el sabe hacerlo Ia puesto reclamaciones no hay manera no hay manera de que le llamen esto ya he esto ya se pasa de rosca yo como madre pueblos te pasando mal

Voz 13 50:39 claro porque se preocupa usted clara

Voz 10 50:41 así pasando mal porque no tiene necesidad hoy debían modernamente para para para digamos para deshacer una pida de estas esto lo hacen en con con láser o cómo lo tengan que hacer como

Voz 13 50:52 sí sobre todo que no hay necesidad no María de que él esté pasando un dolor no unos dolores durante tanto tiempo claro mamá nos llamen

Voz 10 50:59 para qué va a ser peor a ver si me iban a toman encima pues ha reclamado ya varias veces y no hay manera traía no hace tanto que reclamó dijo pero bueno entonces cuando esperan usted es hacérmelo esto es que de verdad hay señores que por cosa de próstata el otro día lo decía en su cadera me parece que era bueno los Dodi habrá cosa de un mes Socós así pues en El Bierzo decían que y señores que tienen cosa de próstata que tienen bulto sí que tienen que decir que no pero bueno como puede

Voz 13 51:28 ya

Voz 10 51:30 es que yo yo es que en mito Francia no entiendo nada de lo que está pasando

Voz 0020 51:35 María le tengo que decir algo con respecto a la televisión

Voz 10 51:38 sí con respecto a lo de los subtítulos

Voz 0020 51:41 que ahí hay varios oyentes en Twitter entre ellos Bandolera que dice que lo acaba de hacer ahora mismo para comprobarlo y que si se puede poner la televisión en versión original subtitulada que no es culpa de la cadena sino del aparato de televisión porque dice que sus nietos la ponen en inglés cuando van a casa y que luego la cambian y ponen los subtítulos y que hecho

Voz 10 52:01 he ahí yo hablo en castellano

Voz 0020 52:03 no pero que dice Bandolera que ya lo pone lo ponen castellano en cualquier canal

Voz 10 52:08 pues a mí yo anoche lo comentaban a lo mejor es que en la televisión perdóneme que a lo mejor es ignorancia pero anoche lo comentábamos que yo tengo pero cómo es posible que dice que no puede ser término era desde el que es imposible dice porque no pone que va ir es decir que no pueden dice porque no no no no es posible una televisión nueva

Voz 13 52:28 no bueno sí es maqueta

Voz 10 52:31 digo pero cómo es posible porque yo vi que todo la el programa que estaban viendo hubo cambiaron dos o tres veces los lusos título de estaban por debajo así que yo no sé aquí quién tiene la razón pero desde luego yo me dije qué o cómo no ponerse siempre si es que no lo podemos poner porque no no van pues puede ser que sea la televisión maneras lo voy a comentar con ellos

Voz 13 52:56 claro habrá que intentarlo de nuevo no bueno pues vamos vamos había sido no

Voz 10 53:00 lo que pasa porque ya digo no yo no lo veo eso normal dice es que las únicas la única cadena precisamente me decía a lo era en las que es una buena chica ahí no tiene ganas de líos ni jaleos dice la única cadena precisamente las Ésta es la que no tienes tú tú lo lo puede ver dice claro él tiene que ir leyendo para enterarse

Voz 0020 53:20 para claro María pues seguimos ahí con con la duda vérsela resolvemos María muchas gracias

Voz 13 53:26 llamar gracias a ustedes que son muy amables que es una buena que a lo mejor me agradó demasiado para no ganar ya no se preocupe gracias

Voz 10 53:36 gracias a usted

Voz 0020 53:43 recuerdo que nos proponía Elena Sánchez al comienzo del programa hacer balance del año durante esta madrugada pero también durante toda esta semana que ya sabe usted que es la última semana de dos el diecisiete así que hagamos balance juntos qué tal de Aído este año se han cumplido sus expectativas ha ido mejor de lo que pensaba ha ido peor Jorge Henderson Camacho desde Colombia Nos escribe en Twitter que una de las cosas más destacables de este año ha sido toparse con este espacio de radio y aprender interactuar con ustedes dice cada noche Jorge pues gracias por unir ERTE a la familia de Hablar por hablar novecientos cien ochocientos es el teléfono para participar en directo también en esta madrugada ya de veintiséis de diciembre de pos turrón tenemos para que las compañeras de de Informativos Ana Button y el resto de compañeros ya están por aquí así que los escuchamos la vuelta más Hablar por hablar

