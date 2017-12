Hablar por Hablar (26/12/2017 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 hablar por hablar

un número de teléfono que puede marcar cuando quiera porque lo estamos atendiendo en directo son las tres y nueve minutos las dos y nueve Si nos escucha desde Canarias Margarita desde Valencia buenas noches

Voz 4 03:54 hola buenas noches Adriana yo ya te conozco de avisos

Voz 3 04:01 me encanta Samir gracias a Margarita

Voz 4 04:05 escucho la SER desde que Gabilondo ya las tantos años Don Iñaki

Voz 5 04:10 sí sí todos los cannabinoides

Voz 4 04:13 pues si uno y otro y otro muy bien todos son buenos Le Cabaret también sus mejores sin sin querer dañar a nadie

Voz 5 04:21 todas son muy buenos y aparte

Voz 4 04:24 el encargado de poner las músicas pone un erasmus que es muy suave es que me gusto de escuchar

Voz 3 04:32 cordones verdad con la noche

Voz 4 04:34 el equipo con esta canción de de del corazón

Voz 5 04:38 ahí me enamoré yo que me voy bordo

Voz 3 04:41 Margarita siendo la lectura enamore

Voz 5 04:43 que tengo ya muchos años

Voz 4 04:45 entonces me estoy un poco

Voz 5 04:48 siendo dieta porque bueno yo quería contar pues que bueno todos una vida a ya Navidad bien a mira

Voz 4 04:57 no quiero ofender a los que les gusta mucho no quiero ofender a los que no ofender a nadie sólo doy mi opinión

Voz 5 05:05 sin querer meterme con nadie

Voz 0020 05:07 además para eso estamos porque nos gusta escuchar todos los puntos de vista ahí hay quién la Navidad

Voz 3 05:12 no le gusta nada bueno mi Navidad

Voz 4 05:15 no me gusta algo que voy a decir porque yo amo o quiero amar mucho al prójimo a los más vulnerables como son los mayores enfermos que no tienen muchas posibilidades a la gente que duerme allí un coche en donde pueden yo voy a contar una anécdota

Voz 5 05:39 sí que es verdad

Voz 4 05:41 pues un hijo mío ir pareja hace unos cuatro años y otra pareja que cenaron con ellos la Nochebuena pues a un a un señor que le digo señora todo el mundo porque se lo merece ese señor tanto como otros que van de señores que insultan señores porque lo ponen la mano llamado tienen que ponerse pero bueno o mal el que no sea que los entienda yo sólo los que ponen la mano donde no la tienen que poner luego a mí me acuerdo cómo se trabaja bueno bueno tenemos lo en la que se pues que no sean porque entonces se pues resulta que acordaron unas dos parejas llegamos ese sueño que vive en la calle porque me vi con caída de invitarlo a cuando se tomaran el champán los turrones sin pensaron de comprarle ropa nueva

Voz 5 06:38 de de dejarle la ducha para que se ducha habían duchado la ropa la ropa que llevan la vamos a tirar bien bien si te vamos a dar ropa nueva tomar y te vamos a dar conversación yo creo que eso vale

Voz 3 06:53 mucho sí desde luego la segunda ocasión nada

Voz 5 06:56 dar conversación a una persona que está sola aunque sólo una de los turrones porque comer nada izar un rato Pardo

Voz 4 07:06 horas un ahora o lo que sea

Voz 5 07:08 lo único que le dije a mi hijo Ígor luego

Voz 4 07:12 limpiar muy bien el cuarto de baño corregía corregir cosas porque se iban por la calle pues no sabemos no lo puede hacer sucia esa persona pero le ha tocado en la vida eso no lo sabe porque Argentina una vida se tocan cosas y mucha gente los desprecia mucho lo que ve

Voz 3 07:32 sería igual desinfectar tampoco hace falta ser una persona no que que estar durmiendo en la calle poco más

Voz 4 07:40 pues exactamente bueno entonces otra oreja bajo salir soy muy mayoría yo estoy enferma o no sé a lo mejor le aburre cortado Ingo artritis reumatoide calcinados a todo esto esos los cartílagos tengo pocos cartílagos me están tratando por cierto los médicos que me han tocado tanto cometerá en el hospital en el ambulatorio de zona bueno haber al igual pero mejor eso no porque estoy notando ya voy mucho tiempo porque lo tengo desde los setenta a los setenta yo me parece esto tiene unos dolores

Voz 3 08:28 tremendo terribles

Voz 4 08:31 esto lo tiene cura incurable progresivo y no tiene tratamiento pero me están tratando inmersa en dando lo mejor que hay mejor entonces me andando pues lo que decía opioides aparte de que también han cada seis meses un niño irritable y me lo muy una tripa que me dijo la doctora Roma todo lo que eso es para fortalecer eso ahora pues a lo mejor no les interesa mi problema pero tengo

Voz 5 09:11 sí sí

Voz 3 09:12 tengo Margareto hasta esta usted enfermo

Voz 4 09:15 tengo una problema en la boca

Voz 5 09:18 cuarenta

Voz 4 09:19 pues que he ido frentista melón Melissa particular porque tenían que hacer radiografía me encontraba muy mal cómo estoy de Wii si eso entonces grada pues me vieron que tenía una infección muy grande y que tenía piezas para

Voz 5 09:35 sea quitar y me mal

Voz 4 09:37 daron ético y que fuera todavía no se había fui llevaba tres me dice que quiere que uno no quiten no día pero bueno había hay una doctora que siempre está me ayuda dice no vamos a esperan diez pero bueno tienes olvidas me tocó has pitado me yo tengo la fecha con la antelación cada tres meses y una analítica que me toma la muestra aquí donde vivo y se lo mandan ordenador así a ve como os estoy yendo pero me tocaba y fui a que me acompañadas una señora que le pagó

Voz 5 10:23 me tiene Payá yo no puedo

Voz 4 10:25 FLA ahí tengo que contaba así así nada de comenta la doctora y me dijo ay si tú te pongo proveía de mando progre a cada Estado a ciento ochenta días meses y mientras que estés que tenga problemas en el cuerpo que dura seis meses donde pueden extraer nada que tienes que estar con antibióticos

Voz 5 10:49 tampoco puedes estar con una infección

Voz 4 10:52 y me mandó una nota para

Voz 5 10:55 sí cuando fui me dijo

Voz 4 10:57 no yo le pregunté qué medicamentos toma la digo pues este noveno el pensamiento porque como Tomo I cada seis meses y me dice no con esto no me lo puedo yo tocar nada dice porque se podría romper el hueso entonces tendrían que de la boca y la tendrían que ingresar a poner

Voz 5 11:16 no sí sí entonces Eva

Voz 4 11:19 vamos a esperar a que pasen seis meses yo me puse en agosto me toco en febrero en febrero lo único que tengo bueno no me moría la boca

Voz 5 11:29 pero pero bueno

Voz 4 11:32 en febrero pues ya terminan en los seis meses de la dicen que ya no me queda esa medicación

Voz 5 11:38 por eso entonces no me la pondré ya hablaré o con la doctora estamos una persona que a veces para Ramón viaje me ha dado un teléfono lo cual la puedo llamar a ver llamar todos los viernes todos los años cuando se habla de cosas entonces pues ya ya me dirá que días después que ha cumplido los ciento ochenta días querías esperar o al dentista para que me

Voz 4 12:03 quiten

Voz 5 12:04 el Inter tanto que voy a coger infecciones porque cómodo y esos obra

Voz 4 12:08 eh

Voz 5 12:09 pues recoge la infracción mi estoy aguantando me con a

Voz 4 12:14 alta Amorós se toma para Lord

Voz 5 12:16 a ver si no me dan más antibióticos de momento porque a mí me me dejan agotada bueno y ya no hablo más de mi enfermedad tengo volvemos

Voz 3 12:27 Margarita la anécdota que nos habíamos quedado ahí en que su hijo de su pareja con otros amigos invitaron a un hombre por una banda

Voz 4 12:35 ahora pues mire este señor muy agradecido pude día durmiendo en un coche pues de alguien de Morera que hizo abandonado lo que fuera voy a decir

Voz 5 12:47 a mí yo sí

Voz 4 12:49 de momento por no haber respeto todo mundo pero que me respeten a mí el cura de la iglesia que es buena persona pues de los bichitos o pisito que tenía el Mis habitado lo deja viva allí

Voz 5 13:07 netamente andaluz Soler para los gastos Caritas lo sabe lo que él quiero decir mi hijo sabe que que está bien atendido porque no se supo ve que llegó a oídos de

Voz 4 13:20 Cuba iba iglesia ayudar un poquito ayudar a alguna cosa y un hombre pues ahora pues es más feliz más limpio bien vestido normal sino todo limpio y

Voz 3 13:33 todo lo tienes cuando tiene una casa tienen un lugar para

Voz 4 13:36 sí yo estoy muy contenta con eso porque yo

Voz 5 13:39 cuando era joven

Voz 4 13:41 siempre había pensado que cuando me jubile era mejor siempre pues iría a hacerle compañía algunas señor enferma en preguntarme que estuviera sola que no que si los hijos tienen que si tiene que sino yo a decir que se quiere que venga

Voz 5 14:00 una hora o dos a la semana

Voz 3 14:03 en un ratito non para que mira

Voz 5 14:05 que era vencer mide de largo que queda para que eso sea feliz es ahora ocre lo saca a dar un paseo

Voz 4 14:14 pues que ya me puse enferma de otra cosa no he podido hacer con miras sólo quería hacer de verdad pero quería hacer nada me dan mucha pena pues estos niños de ahora sea atiende a mucha gente pero siempre que la gente sin atender yo diría yo estoy muy contenta fue hablar un poquito de lo que no quería pero no voy a mí lo voy a día de hoy valenciano porque mira por todos pero mira mucho por la gente que me lo estime tiene conozco gente ayuda para un luz que les ayuda a pagar la comunidades donde vive en porque no puede o porque se han quedado sin trabajo

Voz 5 15:00 averiguan primero a Nadal

Voz 4 15:03 pero conozco gente les están ayudando

Voz 5 15:09 sí son cuatripartito que son cuatro parecido

Voz 4 15:12 te gobiernan o mi hijo esto nos va muy bien porque Goran embarazos uno mismo que es

Voz 5 15:19 bueno bueno bueno bueno una joven cariño lo te voy porque ellos sí que tiene que hablar mucha gente fíjate llamó esta noche sabes porque pienso que esta noche la gente está durmiendo

Voz 0020 15:33 nosotros lo estamos pensando que

Voz 3 15:35 que hay mucha gente cansada no de de Juanita de estos días

Voz 5 15:42 como me acosté muy pronto

Voz 4 15:43 ah pues me he despertado yo sí merece

Voz 5 15:47 pero siempre digamos estuvieron en la camisa no tengo que ponen y el teléfono en el despertador dormí nada yo si tuviera la alarma puesta

Voz 4 15:53 sí es que yo eso se lo doy a mi cabeza mi madre padre sí

Voz 5 15:58 lo mejor del mundo y lo muestra la mejor mujer del mundo o o igual que la mejor entonces me decía mira tú le dices a San Antonio que tienes que llegar ahora que tú quieres te despiertas yo yo nunca le dije nada porque cada uno pues experiencia

Voz 4 16:15 yo digo yo se lo digo a mi cabeza

Voz 5 16:17 mejor eso no iba a mi cerebro y mi cerebro me despierta

Voz 3 16:21 no funciona

Voz 5 16:23 a mí me funciona igual lo tengo que ir al médico a la a la que me tengo que enorme te la RAE yo digo a mí se uno a las siete de la mañana eh pues no podía ser menos cuarto

Voz 3 16:35 sí claro pues eso City cinco euros

Voz 5 16:37 sobre esa hora siempre me despierta cuando cuando es delito sí cariño si preguntar una cosa note

Voz 4 16:47 a ver dicen que qué Macarena sale en la tele

Voz 3 16:50 sí sí en queja Viena

Voz 5 16:53 esos programas de Altamira claro yo les

Voz 0020 16:55 digo es en Televisión Española

Voz 3 16:57 sí en la uno si a las doce de la mañana a la tertulia hasta que hacen antes de la tertulia en saber vivir es el programa Saber vivir si antes de de amigas y conocidas eso eso

Voz 4 17:10 pues es es chica que estaba más gruesa ha quedado más delgada

Voz 3 17:15 no Macarena nos nos nos mantiene un tipo muy fino desde hace muchos años sale Saber vivir Saber vivir Macarena Berlín Televisión Española uno a las dos

Voz 5 17:29 yo veo mañana el balón si se despierta

Voz 3 17:31 de su cabeza que se despierta a las doce menos cuarto

Voz 6 17:34 no

Voz 5 17:34 a que me mañana me despierta la mañana mañana yo ahora me dormir un poco y ahora soy yo estoy despierta y escucho la SER ahora se quedan a las demás si yo tenía un dinerito guardado en un banco no lo de nombrar yo lo tenía allí pues nosotros de jóvenes

Voz 4 17:53 mi marido y yo hemos trabajado mucho

Voz 5 17:55 que por eso ahora puedo tener una una mujer ni impagadas y por qué sino con lo que cobramos eso no se puede hacer oir y la necesitamos porque los dos estabas enfermo entonces cuál era el timón

Voz 0020 18:11 supongo que iba a contar que escucho usted que se dio cuenta de que algo pasaba con el dinero del banco en

Voz 5 18:18 la Sher dos años antes dos años

Voz 4 18:22 dijo

Voz 5 18:22 cojo en otras palabras no son textuales podía comer

Voz 4 18:27 el dinero mío Vigo ay Dios mío pues yo mañana ni al banco

Voz 5 18:32 porque lo tenía plazo fijo pero lo podía sacar cuando idea in en

Voz 4 18:38 cuarenta y ocho horas me lo da

Voz 5 18:41 en vez de ponerlo no había puesto en tres

Voz 4 18:45 voy digo oye mira sin nombrarla

Voz 5 18:47 bien nada que estoy necesitará juegas Toral digo y necesito que me LES voten no me tenían que descontar nada a mí me dan un tanto por fin si subían por para ellos y bajaban eso las cosas yo

Voz 6 19:00 sí

Voz 4 19:01 lo que bueno pues me dije pues narra del paso mañana para tapando a la semana siguiente vuelvo al otro ven lo mismo

Voz 5 19:13 el pasado mañana llegamos pero qué pasa si es fenomenal no

Voz 3 19:18 no claro sin de hacer hasta luego

Voz 5 19:21 aguarda otra semana más lo podía poner van por el último que me dice pues no te lo puedo darle digo

Voz 4 19:29 por qué ese porque no está digo pero como que lo está

Voz 5 19:34 con lo que nuestra por eso que dicen que los mayores sabemos en que pone las cosas y no no me lo habían puesto cuando mi hijo mío

Voz 4 19:42 me hizo la declaración de la renta pues me dice mamá puesto dinero en Preferente digo hijo mío ha puesto también en preferentes pero nada nada nada nada dice

Voz 5 19:54 es ahí sale en el congelador digo mira a ver si poner un número mínimo de mí

Voz 4 19:59 digo porque porque

Voz 5 20:01 he sido equivocado vigésima

Voz 4 20:04 números ningún por si estamos bien al otro día me voy me pregunto y me dice él que no tenía nada bueno pero como que no tengo nada que como que no tengo nada como no tengo nada total que se pone allí la que me atendía tenía una silla giratoria tocaba un aparato dice pues si aquí hay un papel firmado suyo que usted lo firmó impulsó preferente firmó como me engañaron negó porque resulta que a mí me dijeron que me lo ponían en otra cosa seguro pero que ella se ha no me dijeron nada de preferido

Voz 3 20:50 claro y le dejé no seguramente que usted lo podría sacar cuando quisiera

Voz 4 20:53 sí sí me dijeron que lo cual lo mismo y de asistir a palabras palabra pero cuando pasó lo que pasó pues muy tengo mía Adele que pasa por allí ya había habían cambiado ya a todos los que conocen

Voz 5 21:09 me cuando a lo grande que era

Voz 4 21:11 nadie nadie la persona que había que no voy a decir el nombre para nada empieza allá tocar nada y me dice que no tiene nada no me dices todo afirmarlo de nada

Voz 5 21:24 nada

Voz 4 21:24 hijo bueno mi resulta que yo soy muy mayor y seguramente no me estoy entrenando bien de las cosas yo no voy allí cuando al juzgado pero tengo dos mi nieta solo no querer más que jueces que como es superior a jueces una me acuerdo con una sola voz igual digo un día vendré pero yo no vendré yo vi aquí mis nietos porque yo no me entero de nada es verdad como no me entero vengan a ustedes se les explica ellos que ellos lo entenderán porque no me entero Ice T un momento así textualmente se quiere vaya a otro sitio si sí si aquí lo tiene ahí no tiene dice menos rastros digo bueno menos gastos mil ahí está verdad ya que no creo que fueran a mí eso no me quedó mirando dotado que él me dijo nada me hizo otro pero yo lo vi muy bien digo letra pequeña no me pone ninguna como él letra pequeña digo ya yo no voy a firmar total que me ponía eso que tenía ahí ese dinero en dos meses recibiría una carta certificada detrás para los quince días que me ponían en mi cuenta porque lo que cobró allí que me ponían en mi cuenta en revistas Inmobiliaria quitó ocho chutó no le dice nada más bien cuenten bien injusto a mí me digo a carta certificada la primera a la que me dice que me van a ir a la segunda me dice que ya entonces llamé banco iría tiene cuenta Popolare pues muchas gracias así pero procura ser se sabré yo mi dinero porque como cómo es que yo me he enterado que les habían dicho sino hace sexo o despedimos por una persona que trabaja allí que iba en un país estoy bien

Voz 5 23:32 ah sí

Voz 4 23:33 me dijo que amenaza era ésta

Voz 5 23:35 las preferentes las

Voz 4 23:39 yo por La Ser tengo mi dinero estoy muy agradecida y otra cosa

Voz 5 23:46 yo se lo escucho las él siempre escucho las se me pongo enferma la SER me quitado Boris

Voz 3 23:52 de verdad Margarita

Voz 5 23:54 si de verdad era mi ahora mismo estoy no Dolores tengo siempre me refiero a unos valores fue default es que me quiero morir es cuando me tomo

Voz 4 24:03 ah bueno ya no te voy a dar

Voz 5 24:07 a una lata Margarita al los que manden unos que puedan hacerlo yo quiero caían empresarios puedan dar trabajo gente trabaje que pagar injustamente que valen las horas que hay gente que me las cobra sí digan las verdades y las mentiras que la gente parece que estamos tonta

Voz 4 24:30 y algo estamos pero no tanto voy a dejar ahora para que puedan yo soy

Voz 5 24:36 muy mayoría ahí tengo vivido yo nací en la guerra civil que como todas las guerras yo un uno a la guerra siempre la gramola de Ramala que ahora era el tope será ya de Estados Unido va a meter en la tercera entre Rusia o Japón niño

Voz 4 24:54 ya lo dije cuando mira

Voz 5 24:57 yo a lo mejor no veo pero usted sí que lo vuelve vuelve vamos un poco villancicos y que me gustan mucho tengo está quieren siempre dando la lata pero de vez en cuando un villancico pues nada

Voz 3 25:11 sí sí Margherita ahí su año el balance de sueño

Voz 4 25:15 el balance de este año pues el balance es

Voz 5 25:19 pues sí sí los dolores que no los algo de casa sino es una cosa preciosa yo ahora que no tengo ascensor iban un quinto pero que ha valorado tanto va se lo están lo van a poner nuevos porque ya han llegado a un acuerdo vecino yo estaba siempre de acuerdo que no poder salir el caso pero bueno espero que lo termino es el balance positivo que que estoy contenta con quedaran eso

Voz 0020 25:48 pues con eso nos quedamos con lo positivo Margarita muchísimas gracias

Voz 5 25:52 no en hora buena a vosotras veía de ahí a los con lo dirigen a todos porque sois parte unida

Voz 3 25:59 gracias Margarita buenas noches

Voz 5 26:02 a seguir escuchando una noche

Voz 7 26:36 el se o sea

Voz 0020 27:02 hay un oyente en Twitter u es que que ha escrito una pregunta para las cenas de Navidad

Voz 7 27:08 móvil a la izquierda o la derecha del plato

Voz 0020 27:16 un poquito de de ironía percibimos urdu besen en la pregunta pero es verdad que el móvil está tan presente también en la escena

Voz 7 27:24 en las comidas en todo

Voz 0020 27:36 cuántas fotos le eche usted a la cena de Navidad

Voz 7 27:40 las ha publicado

Voz 0020 28:06 el hoy desde Madrid buenas noches

Voz 6 28:11 Ana qué tal el hoy hola el hoy como está igualmente escucho mucha latín

Voz 8 28:23 muchas gracias muy amable el hoy

Voz 6 28:27 con vida sabe contar la verdad a mí no me diga sí

Voz 9 28:37 porque luego no reía

Voz 8 28:45 tiene usted sueño después por la mañana

Voz 9 28:48 me quedo hablaron Regina hizo nervios escucha mucho

Voz 0020 28:54 vaya y le doy las gracias pero pero me da un poco de pena que no descanse más

Voz 6 29:01 la esto ya me importa lo va a mí

Voz 5 29:06 sí era

Voz 6 29:09 viva el Baratillo pero ha de Alda yo primero está tocado trabajar

Voz 8 29:18 sí afortunados somos

Voz 6 29:23 por quitarte inmutable ya no trabajo tengo treinta y cinco años

Voz 3 29:28 no ochenta y cinco años Eloy

Voz 9 29:31 sí yo te llamaba porque me ha regalado mi no era un Kindle

Voz 8 29:38 a ver como un Kinder

Voz 6 29:43 que de él si es para él de leer libros

Voz 3 29:50 el hoy aquí cada uno con lo suyo yo claro como como tiro más de infancia pienso siempre los bosque

Voz 6 29:58 claro

Voz 3 30:00 Kindle el libro electrónico

Voz 6 30:02 es un Kindle Fire para irse

Voz 9 30:08 lo decía la otra explica se tiene yo leía mucho el de Os claro con cada vez tengo menos vista

Voz 6 30:19 claro no podía leer

Voz 9 30:22 me en papel que tengo es de la Biblioteca ir de Hidalgo en el centro tenemos también libro pero ganó o uno o no ya no

Voz 10 30:34 ahí ahí no pueden eh

Voz 9 30:37 y ahora este el team de El Celler de la letra más grande

Voz 6 30:42 lo que voy he vuelto a leer

Voz 3 30:44 qué qué regalo entonces no

Voz 9 30:47 sí estoy muy contento porque llega un momento en el que claro desde hace muy larga todo lo que esto cuando los yo no duermo en la norte pone la radio pero no te ha gustado leer vino puede

Voz 6 31:04 da mucha lástima estómago traído aquí

Voz 9 31:10 me gustan mucho he leído ya lo leí pero uno no porque más largo de los seis jugó aquí a media que era caro porque yo ya conocía pues este es un autor que le JJ Armas Marcelo ir tenía que un libro que lo está ahí de muchos precios si éste estaba tiro de descarga lo que yo lo que ella ella lo leía de ante porque me suena mucho y ahí es Dios Cher de sí mismo pero es muy muy cansado y se sabe leerlo no es para leer todo corrido así bajado otro que es de Riza que se llama el edificio

Voz 8 32:10 el edificio

Voz 11 32:12 a qué se ha vencerle ese terrible porque era exenta que trabajaba en la oficina

Voz 6 32:22 amasando unas cosas que se hubo

Voz 3 32:25 vertidas

Voz 6 32:27 son no tiene nada que ver pero es un placer de verdad

Voz 9 32:34 estas cosas de la tecnología que no estará en las personas mayores para que podamos once colza

Voz 0020 32:42 fíjese lo y claro usted no podía leer en papel en esa letra pequeña y ahora ha podido volver a leer

Voz 9 32:49 sí más de con ya había mirado porque tenía un teléfono de con la pantalla que se tocaba para arriba para abajo de la pantalla yo no me apaño Abás porque como yo tengo también artritis dolor de dos le daba doblegado era de ICV medieval a la paz y la ido podía le iba gol al luego me hacía mucho daño a los ojos a ver de qué de él no tiene luz

Voz 3 33:24 es mate verdad es así como

Voz 9 33:26 si no brilla no brilla implante como puedes poner toda la letra en grande lo ve muchísimo mejor Si yo digo que no da porque

Voz 11 33:37 claro ahora ya verá cuando vaya al centro

Voz 3 33:42 va a ser esta es la envidia de todos

Voz 9 33:44 claro porque allí tanto dolor que se elevó que ser parte

Voz 6 33:49 se han minado a mi me gusta

Voz 9 33:52 el aeroplano cuando estaban ahí todos los libros diurno que lo veía es que no puedo ir allí la finca mucho que le en ganaban pendiente porque él hizo mucho Pemán a estar leyendo pero yo el volver a poder leer por mí mismo

Voz 8 34:10 fabuloso hombre desde luego desde luego

Voz 9 34:14 Adriana es una cosa que como ANV viejo muchas veces la las cosas nueva dice no voy de o lo voy a romper me decía mi nuera CT rompe de Coppola otro digo bueno pues a otro que lo compraré pero yo puedo leer

Voz 0020 34:33 el hoy pero que majas su nuera no que detalló tan bonito ha tenido

Voz 6 34:37 muchos Pedro qué tal

Voz 0020 34:40 aunque le regaña por escuchar el Hablar por hablar

Voz 6 34:43 mejor ir pues venga de aportó no

Voz 0020 34:47 pero eso es porque lo quiere no

Voz 9 34:49 sí sé que es que dice que el norte son para dormir para porque ella madruga mucho

Voz 0020 34:57 bien claro no entiende muy bien que usted esté escuchando un programa de radio de madrugada

Voz 9 35:03 no puede dormir no oye ya os escuchan también eh

Voz 0020 35:06 sí

Voz 9 35:07 ella ABC trabaja de de la noche aquí os escucha también aquí ICIC ha sido un regalo muy muy muy bonita la verdad a mi me ha gustado me han permanecido Si sobretodo que me me es útil me dice la Navidad para los niños yo ya no quiero una vida nada hay nosotros no tenemos que mi mi hija a su mujer y su esposa es deje claro

Voz 6 35:41 bueno pues ya no

Voz 9 35:43 de niño o qué no hacer puede lógicamente Hidalgo la porción es muy complicada

Voz 3 35:50 muy complicada ya ya han decidido no

Voz 0020 35:52 ponerse en ese proceso no

Voz 9 35:55 tuve miedo mirando a ver pero las cosas no nos requisito oí y luego había una vecina que que tiene una niña china que Gerónimo aquí y peón Blaise costó muchísimo yo me acuerdo que enseñaba la foto de de la cría que era un bebé hijo walkie ya estaba adquiría

Voz 3 36:22 ya mayorcita pero querían querían ser madre ya

Voz 12 36:27 sí sí

Voz 9 36:30 sí quería pero bueno ella era viable gustan las mujeres como a mi hija pero si te gusta la era pobre no puedes me manzana así

Voz 0020 36:46 bueno pero hay opciones el hoy no podría podrían tener un hijo una de ellas dos

Voz 9 36:50 eso allá de colza ahí yo ahí no

Voz 3 36:54 pero a lo mejor no son claro no no les apetece hacerlas

Voz 8 36:57 no vuelve vive usted con ella es el hoy

Voz 10 37:01 sí sí vamos

Voz 9 37:04 yo con ella ahí yo vivo como un príncipe

Voz 3 37:06 ya me imagino

Voz 9 37:09 sí sí pero vamos yo las quiero muchísimo hallado de eran ahora hay buenos dice esto uno de los niño pues

Voz 6 37:18 piensa muchas veces de unos nieto

Voz 9 37:20 no no no ella se queden yo las quiero instrumento bien con ella estorba heló esté bueno que es que no se puede tener todo no

Voz 3 37:36 seguro que ustedes un suegro estupendo y no esto urbana

Voz 9 37:40 va a ver todos tenemos llegó un momento en el que no sabe dónde ponerte muy bien pero mientras que uno se pueda mover yo siempre lo digo que al cuando se puede mover todavía vale pero cuando o inca rodillas como Caballo viejo ya malo malo ya habla allí con los amigos del entró

Voz 8 38:04 sí veo tan recto

Voz 9 38:07 que ante

Voz 8 38:08 eso no querría ya ojalá se pudiera elegir no Eloy

Voz 9 38:13 ya me pusieron aquí en el baño la yo tengo un baño en la habitación mía y me pusieron la quitaron la bañera y para poner una ducha

Voz 8 38:27 mucho mejor no hubo

Voz 9 38:29 pero tengo una barra que ha puesto en la pared también porque a mí me cuesta mucho levantarme ya he ido buen no seguía fino Obama bañando lo peor llegó a otra gente y más jóvenes de digo eh y que están con silla o con lo han dado hombre hecho a mi a mí me daría la puntilla clave es a mí ya me daría la típica porque bien que mal ya te digo con estas cosas que hacen ahora

Voz 6 39:04 como el teléfono y ahora

Voz 8 39:07 uno columna en letra delante de decírselo a Adriana bueno pero así se apaña es seguro que fenomenal

Voz 9 39:17 si no se Isi así que también el que utilizo para escucharlos por la noche

Voz 0020 39:26 a través de la del teléfono nos escucha

Voz 9 39:29 seguir porque no podemos poner la televisión que también tiene la radio

Voz 6 39:34 sí porque me acompañe él

Voz 0020 39:36 hay entes así se pone se pone el auricular no

Voz 6 39:40 lo que solamente de los pueblos poner un ahora es porque yo ya es que no oigo por la OTAN a Ana en la él la Dama del tercer felices fiestas irreversible

Voz 9 39:57 no viejo como yo que no tenga miedo a los aparato que me me dan muchas veces son necesario ir te hacen sentir otra vez en tuvimos allí que puede valer de lo que una cosa muy buena

Voz 0020 40:14 ayudan a llevar la la vida un poquito mejor

Voz 9 40:17 Caro luego yo los veo a todos asustados Si que las cosas buenas que haya ahora la cedidos como uno que decía que si les la van cogía coste digo que va coger el coche donde va ahí goce ahora que no ves que ver menos que ya

Voz 3 40:43 hay Eloy es un placer escucharlo muchísimas gracias por habernos llamado

Voz 6 40:48 a vosotros

Voz 9 40:50 que me temo mucho más

Voz 6 40:52 la mañana tiene quince

Voz 0020 40:55 lo de día Eloy

Voz 9 40:56 mañana no va más centros de día porque porque mi hija es profesora y ahora está con la vacaciones entonces que era ahí a la Fundación Juan March que había una exposición entonces sin hace mucho frío vamos a ver si vamos

Voz 0020 41:15 de que era la exposición el hoy

Voz 9 41:17 sí estuve viendo bien hablaba sobre los cambios de la revolución industrial en cuanto a máquina minan por más de producir

Voz 3 41:27 muy interesante

Voz 9 41:29 y es que hay muchas cosas en Madrid y que

Voz 6 41:32 eso sí todo

Voz 9 41:34 así son gratis Iker el otro día estuve en La Caixa sí que tienen el museo allí sí sí o sí tenían un montón de cosas que ya había visto porque era de era de Roma iré a Grecia Cavia han traído allí estatua y estaba bien además no era muy largo porque yo estrenando me Mecano

Voz 6 42:04 claro

Voz 9 42:05 sí se puede ver vi va con el aparato también de escucha que otra maravilla

Voz 6 42:12 a la gente que no podemos leer los carteles

Voz 0020 42:16 claro lo van explicando todo verdad

Voz 9 42:18 sí estaba muy bien hecho darle más no era de de todos como el de El Corte que padece que tabla un robo

Voz 3 42:26 sí

Voz 9 42:29 Do it is bien como su pato pero tampoco era un o una cosa aburrida

Voz 0020 42:37 ya

Voz 5 42:38 una cosa aburridas que hay mucha oferta cultural

Voz 3 42:40 al en Madrid Eloy verdad

Voz 9 42:42 otra mucha ahí sitios que yo le digo a mi hija muchas veces coge los niños los niños que me como ella profesora de Vigo coge lado me retiro mismamente

Voz 6 42:56 hay huerto urbano eh

Voz 9 42:59 Joan te iba a los día Hay la gente tiene su parcela allí cultivando que que era pienso para los niños Miño ahora no saben de dónde sale una hazaña

Voz 3 43:13 se creen que salen del supermercado verdad

Voz 9 43:16 Android ir a verlo allí que fe no no no creen claro que a lo mejor una cultura de museo de videoteca pero que hay muchas cosas gratis

Voz 3 43:33 Santiago verdad

Voz 9 43:35 esto es que todo el cine me encanta el cine

Voz 6 43:40 pero hay más cosas que el cine

Voz 3 43:43 eso no

Voz 9 43:45 yo he dicho la veo sobre todo para que no la entiendo mucho pero la veo para poner los canales de radio y ahora hemos comprado una cosa que es como

Voz 6 44:00 que te pone tuvo lo que quiera ver si si no lo acabo de entender dio muy bien y eso daré otro Kinley

Voz 3 44:10 otras clases para para llegar a eso

Voz 9 44:13 hasta la compra de él o la otra cosa que haya para poder leer todo lo viejo

Voz 6 44:22 sí que viene muy bien desde luego sé que puedo le revista sí

Voz 0020 44:29 se puede leer de todo

Voz 6 44:30 yo de momento quiosco digital

Voz 9 44:35 eso ya es más complicado pero el caso es que yo he pasado de no poder estar con una lupa

Voz 6 44:45 a leerse lo todas el Kindle a la aquí a las encaja ilegal más yo los puedo leer

Voz 9 44:53 ya no están muy bien Loli hay mucho hay muchos le he cogido estos dos

Voz 8 44:58 si no han salido ahí pero hay mucho es verdad

Voz 9 45:02 muchísimo en france yen ingle igual que hace hace mucho años que no lo le os digo lo mismo ahora lo negaba francés

Voz 6 45:15 quién es el que tuvo y retuvo la ha Ana

Voz 0020 45:21 el hoy ha sido un placer escucharlo

Voz 9 45:24 hay a latir de ver a que no está de la noche que Kutxa tiene una cosa Larraz dio siempre ha estado ahí lo dice tu cuántas veces densos dio en la diana no la conozco

Voz 0020 45:41 el pues cuantas veces voy a pensar John usted a partir de esta noche

Voz 6 45:45 muchas gracias a su hija

Voz 0020 45:48 el no de que placer haberlo conocido gracias por llamar

Voz 8 45:52 a vosotros a vosotros de verdad mucha verdad

Voz 9 45:55 tenía muy claro

Voz 8 45:58 no se elige si estás igual se hija igual me has no

Voz 3 46:02 noches gracias a Dios

Voz 7 46:05 no claro

Voz 0020 46:18 si escribe dándole a mi me gusta el papel para leer en casa tengo bastantes libros pero comprendo que Libby es muy cómodo para viajar para la playa para el

Voz 7 46:28 campo

Voz 0020 46:35 Héctor Santana dice hoy dígale a su nuera que ella también debería dormirse escuchando Hablar por hablar a Santana también la divertido mucho el momento huevo Kinder le recuerdo nuestras vías de comunicación novecientos cien ochocientos si le apetece hablar por hablar en directo como acaba de hacer el hoy seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco si lo que les apetece en este momento

Voz 3 47:28 enviarnos una nota de voz o Audi

Voz 0020 47:30 desde whatsapp

Voz 7 47:36 play saludamos a esta hora de la madrugada

Voz 0020 48:21 cuando son las tres y cincuenta y tres las dos de cincuenta y tres y nos escucha desde Canarias a Raúl lo hace desde Tenerife nos llama desde Valencia Raúl

Voz 13 48:31 hola buenos días Nadal para todos y para todas

Voz 0020 48:35 Bona nit perdone Raúl que que estaba dándole ahora en Canarias y lo he situado de repente en Tenerife cuando está

Voz 8 48:40 ayer en Valencia en Palencia perdóneme que tal Raúl

Voz 13 48:45 pues bien mira ha hecho esta llamada porque me quería quería poner en conocimiento de toda la audiencia de Hablar por hablar de una problemática que tenemos los enfermos celiacos tenemos una enfermedad digestiva que es una intolerancia a la proteína del trigo el gluten si no podemos con productos que Steven trigo cebada centeno avena caro el coste de los productos que no llevan al nivel de bollería a nivel de pizzas a nivel de muchas cosas pues es como un cuatrocientos quinientos sale más caro

Voz 4 49:21 de qué normal no recibimos ningún tipo de

Voz 13 49:23 prevención económica desde el Ministerio de Sanidad me Gobierno animaba no sentimos un colectivo vulnerado

Voz 4 49:29 hombre empobrecido

Voz 13 49:32 abandonado como si no tuviéramos derechos para tener un apoyo una en lo que es nuestra alimentación tener en cuenta que esto no es un capricho digestiva que en casa de estricta sin gluten de por vida desarrollaron cáncer de de intestinos porque las bellas ciudades de las imprescindibles las sobre la patina nos provoca un montón ver síntomas como son el dolor de estómago hago un experimento de cuando empiezas de pequeño las analíticas salen fatal hinchazón estado del estómago Alemanía Sarro clínicas brutales diarreas pérdida de peso bueno incluso te puede llegar a Madrid Mi madre falleció de esta enfermedad en el año noventa y se de un linfoma intestinal usada por la ingesta de de de gluten porque tenemos ya que cuando ya alcanzar la tenía en metástasis se había extendido ah entonces y yo tengo cuarenta años voy a cumplir ahora en enero es llevamos nueve años desempleados sin trabajar cobrando una miserable genera pensión no contributiva de trescientos sesenta y cinco euros que paga el Estado y con eso tienes que pagar la luz el gas el piso de la comunidad los impuestos y comer tengo una hija que que tiene y se sitúa en el que está estudiando que también las células mano también las de ética inmune lazos con ellas yo estoy dando estoy intestinal y por otras muchas más pruebas desde años es de mi hija veces que empotrado en la guardería pasa a temer distensión abdominal diarreas nada por mitad muchísimo se quedó

Voz 5 51:09 sí estuvo a punto de no ser así no iban

Voz 13 51:11 me noria Si nos sentimos en el colectivo de decirle acogió por menos hablo por mí y por los que sean como nosotros nos sentimos totalmente abandonadas no nos hacen ni caso no podemos llevar una dieta Adriana una dieta sin gluten la viola una pensión que es un disparate una limosna tres era mucho más caros que los dioses es que te la pagas no recibo de tu casa la les dirás ya no tienes para con el magnate estaba el de de comunidad lleno de cosas más imposible y tienes que andar haciendo malabarismos con la Familia familia el dos Cáritas sí dos calzan votarán en los tampoco te han a la Cruz Roja están puestos ahora a la altura de de esta enfermera te dan producto normales si no no puedes comer macarrones con gluten otra Stoner galletas bollería presentó en en nuestro caso la alimentación es brutal chico entradas un paquete de seis ocho Macarena seres y pico una pizza seis y pico o una salen Macaronesia dos y pico lo normal es que el año haciendo el recuento total no sale en doce meses dos mil euros en este momento en lo que es la pero alegremente no sé si dos mil

Voz 0020 52:30 tantas cosas llevan gluten verdad Raúl muchas más de las que nos podemos imaginar si uno repara en las etiquetas de repente se da cuenta de que muchas cosas llevan gluten que no es algo tan sencillo

Voz 13 52:41 me me decía si todos los productos que vienen fabricados que fabricados pues yo que se las embutidos el tomate las muchas cosas yo pese menos la fruta los huevos y la leche tal es el ochenta por ciento de los productos que llegan verse fábricas con ello gane en esos ingredientes ese contenido gluten y tenemos que estar mirándolo todo

Voz 0020 53:06 con con esta reivindicación y con con esta lucha Raúl nos vamos a quedar con que

Voz 13 53:11 sí lo que nos hace falta en este caso esa ayuda económica lo que no se tiene una mano es lo que necesitamos que somos personas que estamos aquí