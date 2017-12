Hablar por Hablar (26/12/2017 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 hablar por hablar Adriana Mourelos

Voz 11 03:28 novecientos cien ochocientos cuatro y ocho de la madrugada tres y ocho Si nos escucha desde Canarias desde Málaga

Voz 12 03:36 Jose Luis buenas noches

Voz 11 03:40 qué tal José Luis qué nos cuenta

Voz 1123 03:48 bueno mire yo ya me porque quería contar historias que yo es que a primero de año sí me me que vi

Voz 13 04:08 se quedó viuda a principios de año yo tengo cincuenta y seis

Voz 14 04:15 mi mujer tenía

Voz 11 04:17 cuál el Jose Luis lo siento mucho

Voz 1123 04:22 entonces pues hacía tiempo que quería hablar con vosotros si eso pues a primero de año mi mujer falleció al mes falleció mi padre

Voz 15 04:49 sí

Voz 1123 04:52 aquí nos quedamos en mente

Voz 13 04:56 el pequeño ellos su hijo el pequeño su hijo José Luis ha cogido

Voz 11 05:18 José Luis cómo se encuentra usted después de de todo lo que le ha ocurrido tan duro

Voz 1123 05:25 de de More ahí no me encuentro muy bien voy luego superando tengo un hijo mayor que tiene ahora pendiente y cuatro años sí que me ha echado un buena aquí soy bueno ahora tengo unos vecinos te me en lo mucho

Voz 11 06:06 ha sido como consecuencia de alguna enfermedad de la muerte de su mujer

Voz 1123 06:16 no se encontraba bien bien pero de se caos añade

Voz 15 06:33 empeoró

Voz 1123 06:36 vive fallecido y entonces pues yo tuve una depresión huy ya la he ido superando y eso pues ahora me tengo ayudando mucho pero me quiere derogar de su hijo como mi hijo Mayor es el que me está ayudando mucho mi mi hijo pequeño que yo cuidando de que es que es acogido no le ha dado mucha importancia lo que solamente cuando me las me dice Papi mayores

Voz 15 07:45 sí

Voz 11 07:48 pero deben acusar también la falta de su madre

Voz 1123 07:51 sí claro el el curso hasta el curso pasado lo pero no soy nadie te puede lo pusieron en un colegio de Intel los errando pero ni está costando

Voz 11 08:26 José Luis y usted dice que lógicamente de moral no está muy bien

Voz 1123 08:35 no la verdad es que no no estoy bien porque me está costando han que llevaba unos veinticuatro años Junco

Voz 11 08:51 en ti cuatro años

Voz 1123 08:53 sí tengo cincuenta y seis años ella tenía cuarenta y ocho y que no mucho y encima es mi niño tengo niños tengo la casa que el encima el piso ha comprado lo comprobamos hace unos años Cyril con toda la ilusión del mundo se vino todo abajo

Voz 11 09:51 José Luis y está recibiendo usted alguna ayuda alguna ayuda psicológica

Voz 1123 09:57 estuve hablando con un psicólogo no no me quedó nada no

Voz 15 10:10 que sí

Voz 1123 10:13 el médico de cabecera Si me ayudó mucho me dijo que fuese a hablar con todas las semanas estuvo ayudan mucho

Voz 15 10:28 pero

Voz 1123 10:30 es que tampoco

Voz 11 10:36 al poco tiene que hacerse cargo usted de todo de de la casa del nivel

Voz 1123 10:41 sí yo yo yo no hago cargo de la casa el niño todo tengo una señora que me viene a la semana me ayuda mucho también sí

Voz 15 11:03 pero bueno lo que tengo

Voz 11 11:12 si estos días se Luis estos días también son un poco más difíciles no

Voz 1123 11:18 eh

Voz 13 11:19 eh estos días de Navidad todavía son muy difíciles

Voz 15 11:25 muy difíciles

Voz 1123 11:28 sí porque cualquier circos pues me pongo a llorar

Voz 14 11:38 sí aunque no me digas

Voz 1123 11:42 no llores yo intento evitarlo

Voz 17 11:49 eh

Voz 1123 11:51 pero no puedo entonces debe por eso se llamado porque tenía ganas de de esa obra donde bueno pues

Voz 11 12:13 José Luis nosotros estamos aquí siempre que usted lo necesite lo digo por si le apetece a lo largo de estas madrugadas que como decimos son encima unos días especialmente delicados para todos y le apetece charlar otro ratito si ve a una madrugada no puede dormir muy bien pues que sepa que no vamos a siempre

Voz 1123 12:37 me dormir ahora no puedo la verdad que no pueblo

Voz 11 12:41 por eso le digo

Voz 1123 12:44 a ver con muchísimo pensé piensen vosotros lo o por lo menos para desahogarme

Voz 11 12:59 el viernes se lo decimos de verdad le mandamos un abrazo de parte de todo el equipo y siempre que lo necesite aquí nos tiene vale vale muchas gracias buenas noches José Luis adiós

Voz 11 15:04 cuatro y veinte tres y veinte se nos escucha desde Canarias María desde Oviedo buenas noches

Voz 24 15:09 ahora bien me que Henning lleva sus viejas encantadora

Voz 11 15:15 que amable

Voz 24 15:17 y lo lleva sin vivir ahí

Voz 11 15:20 es que lo hacen ustedes tan fácil María que da gusto

Voz 24 15:25 el vuelo que comenzaron poco lo que Rajoy inmensa el sexo mucho IFPI mucha gente sola más gente mayor que conozco mucha gente que quejaron medio de Malinas por decirlo de alguna manera que yo noto que eso muy lo lo veo que que tengan que cuidar los pero vamos estar un poco al al margen de que cómo se encuentran las eso es una cosa que que percibo muy hecho y es muy feliz se llega a Maillol es como sentirse abandonados por eso es muy triste yo no sé cómo he metido Adriana

Voz 11 16:11 ya

Voz 24 16:13 el cine es decir lo integran si están bien no estar mal Sica en nunca he ido no sé yo si eso sí con ella Nina es que no sé cómo pasan tanto en los

Voz 11 16:30 María Esther y usted por cree que ocurre esto porque cree que que la sociedad ha cambiado

Voz 24 16:37 a esta lista compromiso y egoísta y estar más o si sólo importa el dinero lo él no el cien tampoco había intensificado en el CSKA vacío donde él sea presidente no paros hizo bueno ni eso pero no junto a ver mi él se pero nada que no quieren

Voz 13 17:06 yo tampoco me entiende que no paran mucho no

Voz 24 17:10 exceso de Clemente el aceite no la teoría estuve muy mal que comieron que es esa nuestros porque el mercado se podría haber quedado molinete estaban no sé si es que eso no tiene

Voz 13 17:29 dijo María

Voz 24 17:31 en el futuro la verdad es que me lo da todo lo mejor con ellos esa situación se realmente porque se queda muy claro

Voz 11 17:47 y qué ocurrirá Alemania además de que la sociedad se haya vuelto muy egoísta muy materialista a lo mejor es que nos hemos vuelto también es agradecidos

Voz 24 17:58 bueno yo pienso que también que yo creo que es también un lo que ves de Miño entonces

Voz 25 18:07 no y no les enseñamos agradecer a valorar

Voz 24 18:10 el nada igual darle esos mandó por mi parte como todos lo hiciera mal en todo me en que se compró este deseado no obstante no dejó para el no primero mejor madre ahora de todo lo que hay que cumplir el dinero sé que es muy felices y si encima de tener no enfermedad degenerativa como de ejemplos

Voz 13 18:42 claro que sí

Voz 24 18:44 soy un poco ingenuo más cariño cinco me hoy se enfada mucho no sé sin embargo quedarse diez ese es el loco de llevar pero senil

Voz 11 18:58 vive esto María

Voz 24 19:01 si miro sólo el no solamente que bueno esto tienes que ni es mayor y quince ya conoce tenista una recién de lo trágico miro hacia el esto y saber cómo estoy que el me quedé ni sigue también se llevan muchos años

Voz 11 19:25 señor un amigos cuyo María

Voz 24 19:27 sí sí sí sí sí y ahí poderle hacerle feliz me entiende

Voz 13 19:37 claro que esto ninguna cosa

Voz 24 19:40 el pobre lo que tiene es lo llevó la residencia todo como lo bueno está muy bien dentro de lo que tienen las tienes no le dice sí bueno lo de la medicación para lo Jesse comentando adherencias nombre ampare dormido en aquel entonces vio ayer con uno muy caro Dolón llevarlos si me quiero hacerlo no entiende bien el cole

Voz 1123 20:26 en la que ahora lo tome como que

Voz 24 20:29 sí lo son lo hizo por ha entrado el feliz

Voz 26 20:41 el ha pasado la ha pasado la Navidad de Elche buena con ustedes sí sí sí sí

Voz 24 20:47 el que se ha todo el América se somete sí y lo he ambas empresas hayan contempla claro está no si afecte esas se quede está yendo uno tiene ciertas Benjamin ahí no me entiendes las hay gente que está llamando a las que por no reconocer ese sentir me viene eso

Voz 11 21:24 así están acompañados los dos no serán conversación añadía

Voz 24 21:28 a ver Cañas no siempre es lo que en toda la noche

Voz 26 21:40 Del

Voz 24 21:42 fue el héroe es que siempre era una mujer muy muy feliz y muy a mi hijo estaba pero lo que veo todavía son muchos los padres comentó meter nuestro la que en el que yo no es que descendió entre el relato de esa realidad pero que estoy un poco al tanto de ellos

Voz 26 22:04 atendidos que iban en residencias

Voz 24 22:08 hoy se ha cambiado porque ella es lo que sé es que me estoy cesado que se a gente de cómo sería que llamaban por la gente que estoy hincapié en que sí que hay una ley que no me me permiten sí

Voz 11 22:29 claro

Voz 13 22:30 gracias a ver si así que a que haya una responsabilidad María que se Mariño es muchas gracias Adriana

Voz 25 22:40 te agradecida les agrada

Voz 11 22:43 deciden escucharla María

Voz 13 22:46 qué tal se veía muy bien muchas gracias

Voz 11 22:51 como todos los años por estas fechas imagínese tan contenta

Voz 13 22:56 deseo IVIE gracias pulpo en Mijas gracias buenas no tengo llama igual bueno ahora me de igual

