Hablar por Hablar (27/12/2017 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1194 00:00 cambiarla alegando que yo con las pitas que tengo a lo mejor pensaba en la justicia en España ya funciona funciona mejor que en Ecuador que yo con las pintas que tengo lo había arrestado a la policía en Ecuador digo allí vez Loca academia de policía no le ven la gracia a que otra película que se titulares Loca academia de policía ecuatoriana para Guillem vieran comedia He venido de las órdenes quizás el muerto como si estuviera en coma etílico la gente la gente tiene este país juicios sobre los americanos piensan que ellos no soportan bien el alcohol pero no es nada de eso que tienen un mecanismo defensivo se hace el muerto dice y me pongo a su lado tumbado también los dos así sirve tumbados uno al lado del otro por unos minutas que bonito precioso y les dijo y les digo yo yo soy humorista de Tenerife ahí de ves ya el cambio ya está estoy ecuatoriano cuando digo estás mejor es esta hoy esperando que Tebas dio estaba allí haciendo la técnica del avestruz entonces fue bonito un bonito un bonito ejemplo de lo que el a cambiarlo de modulación de verdad pasó de ser regocijo a tragedia me parecen puto genio hizo la comedia síntesis ecuatorianos y Chiquito de la Calzada aplausos

Voz 4 02:33 no no

son las dos y seis minutos es la una y seis y nos escucha desde Canarias

Voz 0684 03:02 irle bien que no tenga miedo aparato que es buscarle ese son necesarios si te hacen sentir otra vez tuvimos hoy que puede leerte

Voz 0020 03:18 a sus ochenta y cinco años Eloy reconoce que los avances tecnológicos han llegado para hacernos a todos la vida mejor

Voz 0684 03:27 tengo treinta y cinco años yo te llamaba porque me ha regalado mi nuera Un Kim de de para el leer libros yo ante él leía mucho pero hoy claro con cada vez tengo menos vista no podía leer en papel y ahora es el Kindle Fire le pone la letra más grande del vuelto a leer me gustan no mucho muchas veces la las cosas nuevas dice no voy a entender o lo voy a romper me decía mi nuera CT rompe Coppola otro pero a ver yo puedo leer otra vez

Voz 0020 04:04 Eloy pero que majas su nuera no que detalló tan bonito ha tenido

Voz 0684 04:07 visita ha sido un regalo muy muy bonita la verdad es que a mí me ha gustado me han permanecido hay sobre todo porque que me meses utilizó me dicen la Navidad para los niños de hoy ya no quisieron Navidad nada hay tras otro niño pues no tenemos aquí que mi mi hija a su mujer y su esposa Mingués deje claro baño pues poesía pues no tienen niño yo

Voz 0020 04:36 días el hoy

Voz 0684 04:38 oiga vamos vivo con ella ahí yo vivo como un príncipe anima si no lo vivo como un príncipe vamos yo las quiero muchísimo haya ató de eran ahora hay buenos dice esto uno de los niños

Voz 7 04:53 que el SAS muchas veces de unos nieto

Voz 0684 04:55 el los no no ella se que ven yo las dos y me siento bien con ellas

Voz 0020 05:04 y María cree que estas sociedades por encima de todo una sociedad egoísta

Voz 7 05:10 yo noto que se pasa mucho de los hijos lo diez doce que tengan que cuidar los pero vamos a estar un poco al cara al margen de que como encuentran una unas eso es las cosas que que percibo mucho y es muy feliz llegar a mayores es como nadie y eso es muy triste que no sé cómo tanto remitido en Viena

Voz 0020 05:38 ya

Voz 7 05:40 siempre fijos decía más bien nada inocentes si están bien no estar mal si en un nunca eh yo no lo sé yo cuando mi madre descarado y eso se hizo con ella Nina es que no sé cómo pasan tanto los

Voz 0020 05:57 Marine I usted usted porque cree que ocurre esto porque cree que que la sociedad cambiado

Voz 7 06:04 claro y mantener el dista con con y si egoísta hizo importa el dinero lo ellos Jenni

Voz 0020 06:13 y qué ocurriría Alemania además de que la sociedad se haya vuelto muy egoísta muy materialista a lo mejor es que

Voz 7 06:20 muy culto también muy desagradecido

Voz 0020 06:22 dos

Voz 7 06:23 y pienso que también que yo creo que también que él también pero lo que cuento dice Se les vas demasiado

Voz 1194 06:33 Irán les enseñamos a grave cero avala

Voz 8 06:35 parar

Voz 7 06:38 a eso nos va parte como lo hiciera y todo me en que se compró esto que sea o no te lo que dejó pagan no hago nada mi para

Voz 10 08:04 den salida guardado un hermoso Olga eh me queme el suyo tardar dirigido fría así mira

Voz 0020 10:38 cualquier tema de conversación cualquier tema como el que lleva usted planteando desde hace veintiséis daños en la antena de la SER y en las madrugadas de la Cadena SER pero cada madrugada sugerimos algo anoche hablábamos de el balance que podemos hacer a lo largo de toda esta semana la última semana del año el balance de sus dos mil diecisiete esta madrugada Inés Morán buenas noches buenas noches

Voz 11 11:03 pues soy queremos hablarle de la sorpresa que se llevaron dos amigos Alan Robinson Walter Mc Farlane en plena época navideña resulta que su amistad lleva en pie desde hace seis décadas comenzó en el colegio y desde entonces han sido inseparables recientemente debido a que ha adoptado Walter no conoció a su padre decidieron acudir a una la web descubrir cuáles eran sus orígenes la sorpresa fue mayúscula tras descubrir que tienen la misma madre biológica es que de los amigos se suele decir que son esa otra familia que si puedes escoger pues bien Alan Robinson y Walter Mc Allen les ha salido un auténtico dos por uno pero han tardado sesenta años en saberlo y con ello queremos preguntarle tiene alguna amistad especial alguna historia especial entre amistades