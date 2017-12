Hablar por Hablar (27/12/2017 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 ahora debe albergar

Voz 0020 03:40 tres y ocho minutos de la madrugada dos y ocho sino nos escucha desde Canarias Hablar por hablar siempre ha sido un programa de gremios Si habitualmente saludamos a las personas que trabajan de noche como nosotros en muy diferentes lugares desde un hospital hasta la carretera como Paco que están ruta buenas noches Paco

Voz 5 04:01 hola hola hola buenas noches qué tal

Voz 6 04:06 a hay corriendo

Voz 5 04:09 viendo lo que hay que correr ni más no

Voz 6 04:18 dos mil diecisiete

Voz 5 04:20 sí

Voz 6 04:21 y y la verdad es que me bueno de enero bueno pista pero este seguro que estaba cada cosa ir sí llevaba a medio año pariendo pelillos donde puso en títulos con pistas el título perdérselo pretende que vemos es una cosa como hay que tuvieran mucho pues siempre me estaba muy bien

Voz 5 05:01 sí

Voz 6 05:02 no tenía tiempo ahora con el tema de la capa de ópera pero que mejor

Voz 7 05:07 no claro

Voz 5 05:12 ah bueno no nada buena

Voz 6 05:15 gracias gracias a que alegó el juicio de de las no lo a varios años obvian que partío favorables de cuento

Voz 5 05:30 en la cláusula suelo dos hipoteca

Voz 6 05:34 con Cavendish

Voz 5 05:40 sí

Voz 6 05:43 Coopera una moto que tenía que cada año vuelo igual o entienden de año y la Bestia hombre veinte Mi pueblo tuvo otros vienen realizando anal el ha recuperado el otro ambiente

Voz 0020 06:00 vamos entonces Paco el año no es que ha sido no es que haya sido medio bueno es que ha sido

Voz 7 06:04 muy bueno muy bueno la verdad es que

Voz 5 06:10 claro un balón un balance bien positivo

Voz 6 06:14 por el mendigo el único

Voz 7 06:17 la única diga puede que yo no voy el

Voz 6 06:21 ha dado la etarra terapias de médicos gana una poner R

Voz 7 06:23 la tinerfeña trabajan no toca trabajar

Voz 6 06:26 B Rocasolano el de la Nochebuena o en familia viviendo y lo llevas la SER

Voz 5 06:33 claro no puede ser todo verdad

Voz 6 06:36 hombre yo no me enteré pero bueno no voy bastante con Porgy Navarra

Voz 7 06:44 ahora está trabajando Paco Camino de J

Voz 0020 06:49 camino de Bruselas así que es usted transportista internacional

Voz 6 06:53 porque voy a llevarle viento ruta verduras en general queda la vuelta de Europa amplia

Voz 0020 07:07 sí Paco para volver a usted o ya se queda hasta pasado fin de año

Voz 5 07:10 eh

Voz 6 07:13 por ahí arriba Amaro que tanto Huelva de semana uno hace más negativos

Voz 0020 07:20 claro

Voz 6 07:21 una lo usamos amar miércoles te toca palmera Nacho pero bueno

Voz 0020 07:33 quién ha dicho que tiene que tiene niñas tiene hijas

Voz 7 07:37 día mi pequeña Rally hoy otra cosa

Voz 6 07:48 hombre hay que disfrutarlo ha trabajado e intentar darle Val-Thorens con la chica

Voz 5 08:05 sí

Voz 6 08:06 el verano lo hemos Cavia en vuelo todo el verano de odio Payne

Voz 0020 08:14 precisamente por todo eso Paco a lo mejor las echa todavía más de menos ahora no

Voz 6 08:19 no bueno siempre te echan de menos pero falta día pues como que que ven que en este valor día y noche impronta de como presentando rápido

Voz 5 08:32 es verdad

Voz 6 08:34 pues parece que que como norma como no solamente el tiempo es verdad que puede recuperar empieza hoy con el apoyo de lo más

Voz 0020 08:56 el año ha sido positivo o muy positivo por lo que nos cuenta cómo se espera el dos mil dieciocho

Voz 6 09:03 fue el dos mil dieciocho menos pero colombiano un poquito para

Voz 5 09:09 no se pide más verdad

Voz 6 09:12 no mal pero bueno ahora viario no aguantan pero bueno lo persona tengo una mujer que vale millones que lo hemos vivimos dos niñas proteína una familia a mi tío abuelo unas bonitas movida la que lo peor que te puede tener

Voz 5 09:32 les verdad Taco pues un placer

Voz 6 09:38 que no nadie pero con una que no

Voz 5 09:42 es fundamental para que todo marche verdad

Voz 0020 09:48 Paco pues ha sido un placer hablar con usted muchísimas gracias por haber compartido su año con nosotros

Voz 6 09:54 gracias a ustedes cruzó el pues como bien pero bueno son practicamente eso cambia de ordenador

Voz 0020 10:02 vamos a hacer una cosa Paco porque cuando cuando se vuelve usted le toca estar ahí arriba dice el día de fin de año así que me imagino que el día uno estará también trabajando

Voz 6 10:11 el día uno trabajo lo que está fatal como el día uno empieza en España es bueno ahí no tengo ropa pues eh dime con carga contra el tráfico en la carretera andando pero que me conmueven el título de recarga o un alga tendré que espera que abra el martes

Voz 0020 10:31 bueno en cualquier caso nosotros le invitamos a pasar la noche del uno al dos con nosotros el XXXI no estamos aquí porque es domingo

Voz 5 10:39 pero el lunes uno esa madrugada del uno al dos sí sí

Voz 0020 10:43 está usted en la carretera y quiere contarnos qué tal las uvas del día anterior nos llama

Voz 7 10:48 lo esperamos aquí muy bien

Voz 6 10:50 en y no pues cuanto porque hay gente que por ahí arriba no te escucha la radio pero bueno

Voz 5 11:03 perfecto Paco muchísimas gracias por haber llamado un abrazo que vaya bien viaje buenas noches

Voz 8 11:14 a los ya es más Mugardos sí todo ello

Voz 0020 11:31 escribe Pokemon todo lo que es bueno o esta todo lo que cuesta Se valora hay todo lo que se valora se cuida

Voz 8 11:41 los

Voz 9 11:42 ah

Voz 8 11:45 allí de bien pueda canta hemos vuelto

Voz 0020 11:55 a ver si con esta canción que acaba de poner Pablo González citó ronda puede descansar porque dice que hemos dejado el listón de quedarse dormido demasiado alto con insurrección de Manolo García Miguel Ríos porque ahora lo que le apetece es trasnochar

Voz 8 12:11 no te paras texto abrazó que vamos buscando

Voz 0020 12:17 a haber una cosita que somos de letras aquí la mayoría bueno Pablo igual podría echar una mano pero he tenido que leer literalmente cuatro veces el tuit de Pokemon voy pone dos mil dieciocho y dos más cero más uno más ocho igual a once uno más a uno igual a dos el dos mil dieciocho es un año para emparejarse

Voz 8 12:41 uno

Voz 0020 12:48 Elena Sánchez dice que si lo dice Pokemon

Voz 10 12:51 que vaya buscando con quién no

Voz 0020 12:53 para todos así en general

Voz 10 12:55 no

Voz 0020 13:22 el novecientos cien ochocientos Daniel desde Lleida buenas noches hola buenas noches

Voz 11 13:29 bueno sí un poquito es mucha o pasan la noche trabajando como compañero también pero bueno ahora en la pausa

Voz 5 13:37 angustiado por qué

Voz 11 13:39 bueno pues me pasó este fin de semana que bueno que tenemos una cuadrilla ningún medio de amigos donde todos los au toda la vida hemos pasado juntos pasaron todos los fines de semana junto lo típico de no tenían una cuadrilla de Marbella no le

Voz 12 13:59 no

Voz 11 14:00 pero bueno como dice cuando no eres sincero y no habla es cosa es usted una pelota que se van formando así un momento que justo en estas fechas fue Bazo os apeló todas las reventó entonces claro empezaron a hablar de que si cosas por detrás sí bueno son fruto de la relación del grupo de amigos cada uno por su lado hemos terminado una relación de amistad el grupo de amigos bueno te fijas al cabo yo yo no resentido tanto con mi mujer en fin en casa en casa hay algunos niños bueno este trabajo distritos día fuera pero bueno la la malherido es que eso que que la veo la verdad a los que tú piensas que realmente son tus amigos otro lo crean un mulo y otros el ocre sí sin realmente habla con la persona que preguntar si es verdad es verdad sino simplemente con lo que dice una persona

Voz 5 15:15 Daniel amigos de toda la vida

Voz 11 15:18 bueno no me ante yo yo soy canaria cuatro años viviendo seguro cuatro años viviendo en Burgos de hace dos tengo amigos con la que contamos todos los fines no juntábamos todos los fines de semana sí ha pasado esto bueno realmente ha sido comentado compañera que yo por ejemplo yo yo no bebo alcohol mi mujer de una copa o lo que sea cientos de los demás compañera si son de de mucho entonces a la hora de de poner para para a la hora de pagar y cosas así y no una persona que ha vivido una Copa una persona que besa lógicamente cuando le dice realmente a la persona que yo no estoy aquí para pagarte las copas aquí a tomar una copa con vosotros aquí hasta parece que la afrontaba más la gente yo le dije decidió sin querer a la cara a cara si ahora cosas que se hacen ver que el grupo en peso tomarlo como como el sida como que nosotros no encuestado en muchos el tema del dinero lo deseo

Voz 12 16:39 ah sí hay una moto

Voz 5 16:42 pues aquí todo

Voz 0020 16:44 dad por por un asunto de pagar a medias o no pagar

Voz 12 16:48 sí sí lo puedes se dice voy a ir así Verónica bien ha sido porque o no

Voz 11 16:54 si se habla cosa entiende las personas el pasado trece Se puede leer ahí la verdad

Voz 12 17:05 hay que que hay que pagar me medida pero bueno la CBS dice Ono se vides

Voz 11 17:11 pero lo que nada es lo que en bloque estado comentando una copa de vino y mosto veinte bueno de Hamburgo si X Copa de diésel son casi como quince euros veinte euros más entonces yo le he dicho a ver yo te no tengo con dos tomar copas sabes pero no tomar en el sentido de cervezas y no tomar algo hasta pero lo que no te tienes que yo padezco para el de más vistos en tomar en alguno de grupo sí bueno pueden esta semana se montó la marimorena

Voz 0020 17:56 bueno discusión múltiple

Voz 11 17:59 múltiple porque que el con un compañero Diane claro dientes y a ver si cosas porque el alcohol hace que la persona realmente valiente cosa en vez de hablando con una persona serena si las cosas realmente como se dice cuando están borrachos y cuando tres realmente tiene la razón y no dejar debatirá cosas son así como tú y tú Solamente tú

Voz 5 18:31 desde esa discusión han vuelto han vuelto a hablar sin copas de por medio

Voz 11 18:38 pusieron no porque sea lo que pasa que tenía amistad con otro con otros amigos habían dejado de día otro padre igual no encuentras otro tardando nuestro pasado con ello siguiendo toma el fin de semana y cosas así a otro y entonces estamos lo que sí que que no sé cuánto sacan conclusiones solamente por vernos ahí en otro bar tomando una copa entonces todo en que yo te puedo tajantemente con ellos di las haciendo directamente lo que todas las redes sociales desaparecen los números de teléfono ahí aquí para ir a decir a mí yo soy así pero bueno mi mujer no es tan así Movele ha tenido que está está llegando porque claro mi mujer tenía una buena amistad con todos los ello bueno realmente era quien más tiempo con ellos ya te digo yo por mi trabajo estoy casi siempre en la verdad que me hasta esta semana

Voz 5 19:50 vaya que pena que pena de fin de año no

Voz 11 19:53 sí la verdad que si este año espero que no sea creo que Ortez que eso iba porque entre la perdida de un hermano mayor que yo que tener algún añito más que yo

Voz 0020 20:10 eso sí que es zona

Voz 11 20:18 fue esto es esto no entra el año con buen pie pie por mira el año con mal que no lo sé pero este año como mejor ciudad mejor que queda atrás pues bueno simplemente da contar eso sí bueno otra cosita tipo de la señora que llamó desde que su padre esa quemando

Voz 5 20:49 sí María

Voz 11 20:51 pero esa relación tiene los días contados las señales de vida piensas es realmente qué es lo que tiene su vida que es nueva ningún lado cuando una persona juega a dos bandas dice sabe lo que hay eso en términos más termina

Voz 0020 21:10 pues ya

Voz 11 21:12 pero bueno su consejo que simplemente me he subido por delante todavía no conoce una persona que realmente la quiera que se sean iniciado con ella persona que como lo mismo la convenga ahí cuando le pregunten

Voz 5 21:34 pues ha sido un placer escucharlo Daniel muchas gracias por llamar mucho que pasé buena noche igualmente fruto que tenga buen año también Juan buenas

Voz 15 21:47 sí

Voz 2 21:51 sí

Voz 16 21:52 qué edad Monchi

Voz 0020 21:56 escribe por Santa nada ni en los amigos siempre mejor de uno en uno porque todos juntos simplemente nos volvemos conocidos

Voz 16 22:03 es decir hay vendedores

Voz 0020 22:07 Pokemon escribe que el dinero y la bebida hacen de cualquier causa una causa perdida

Voz 8 22:15 hoy sí

Voz 17 22:24 han entrado

Voz 0020 22:45 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco puede enviar notas de voz audios a través de whatsapp como este que ha enviado Yolanda

Voz 18 22:53 hola buenas noches yo tuve una mezcla de diecisiete años con una chica y era como un punta nato los sitios Junta yo yo estaba yo estoy casada íbamos siempre los tres como era como yo esto en su casa de mi casa siempre llevamos para todos íbamos a trabajar junta aquí hoy en día hoy en día es mi mayor enemiga porque será supongo que no sería realmente él mi verdadera amiga

Voz 0020 23:36 Gracia buenas noches el poder que tienen algunas personas para transformarse de mejor amiga

Voz 8 23:45 a enemigos

Voz 0020 23:47 el poder que tiene algunas personas para ver a una persona como primero muy amiga y lo absolutamente enemiga desde Valladolid María buenas noches

Voz 13 24:01 buenas noches qué tal María me oye si se veía yo que con tan poquito a la chica un poquito más por aquí pasando muchísimo cariño mucho muchísimo estoy pasando mucho porque él él llegó paliza y todo de sinvergüenzas pero hoy todas yo me hay que separar el mito pero que no deja de modesta de mi perdón

Voz 0020 24:29 José María de quién habla

Voz 13 24:30 de ellos y y eso es lo que tiene que son gente que tiene dinero saber cobra mucho todo no se cobra un millón porque el Almansa hace tres años demolió y ha dejado la parte ya ha dejado él todo cobra más pobre y renta y cobra lo de lo de ella lo que también cobra que cobra mil en los meses desde hace tres años de un hondo o sea el día en millones que tiene la cartilla de que Vélez dejó un piso Daniel Aldana lo vendió el piso por catorce millones dice que le quedan diez millones la cartilla de juego limpio una plena lo que está haciendo no esté en esa enfermedad que dice que tiene yo le quitaba la enfermedad cuando no tenía un duro los al orden y todo quede yo lo que pido por favor si hay alguien eche echa un capote todo lo que en la cárcel con este hombre la hija igual ha dicho que esto desbarajuste que él dice que antes de que le hagan algo que que mata a la hija o de también

Voz 0020 25:49 María perdone lo primero este hombre está denunciado

Voz 13 25:54 sí sí sí sí la hija sí lo sabe

Voz 0020 26:00 enunciado usted

Voz 13 26:02 no la hija van armando a papeles

Voz 5 26:06 su hijo

Voz 13 26:09 una ellas Amanda PDA fugado tiene mucho papel en el juzgado banda por ella para que a Messi el hablar que hablar con el juez porque lo principal cabe como usted como damos porque si habláramos con el juez pues los enfilaba como hombre das el dinero yo no pido yo mi hija diga que pagó quién tiene mucho dinero mucho porque lo ha hecho lo que cobra lo diga muy incluso yo quiénes esto

Voz 11 26:43 yo vivo

Voz 13 26:44 he ahí te Pere Vila que no tengo ni tengo la trufa de no de la donde debutó no dejan de bombona y la tengo que ha pagado tengo presentes le porque yo estoy enferma yo estoy donde el corazón tengo el doble que todos los hechos mexicana tanto yo tengo ochenta y tres año las ventanas tengo que poner vuelva no y no le da vergüenza poner tiene dignidad ni tiene con los dos

Voz 0020 27:12 pero María Cerdeño María discúlpeme

Voz 13 27:16 pero si con él

Voz 5 27:17 árido yo

Voz 13 27:20 el yo estoy separada pero no estoy divorciada

Voz 0020 27:23 usted está separada de él él no vive con usted os sí

Voz 13 27:27 vale tiene cuando la hija lo mismo a casada la hija aquí yo me la tasa solicita para mí Santa yo ni Nochebuena ya llevo mucho así que yo a mi hijo de seis años la droga ya a mis acabó todo porque había sido mucho que mucha culpa la ha tenido él de Iker como tenía dinero claro que aquí lo que lo que ha hecho que la fija los hijos lo que él el dinero muy goloso y cuando le decía Thomas dinero yo ya dije ayer no quiere

Voz 19 28:06 sí tu madre decía venga yo te pago una pensión te pago los enseña la

Voz 13 28:09 a alcoholes John desea tuya claro de un padre que para nada para nada de diciendo tú con tu madre que es la que nunca la que te da el que lleva por no por nada nuevo Skoda rubia te pones

Voz 11 28:25 los tal

Voz 13 28:27 así que por eso te digo ya no eso sí la paliza que me daba a mí lo apegado que se yo he montado bueno yo he ido hace ya muchos años que se festeja el El tiro de mayo venta me casé ya entonces yo luego puse muerte de porque él lo tenía Kinca que trabajaba dijeron tras el pasado muchísimo trabajando mano negra de joven y trabajaba porque yo me quedé madre tenía diez años cuando murió yo era a las siete de la IV de siete pasamos bueno bueno el hambre la la trabajo con Iker luego me caso y luego mira que de grasa tenido esto no vamos castigos bueno bueno ha pasado mucha costa por buena y Johnny me dijo el médico Rafaela no yo tensa con el con el corazón de pensar con la cabeza

Voz 5 29:21 claro ha sido tiro hasta que me

Voz 13 29:24 Peral siendo buena porque a esta no nos faltaba un nada nada nada nada

Voz 0020 29:29 pero tiene que ser buena también para usted no sólo para los demás quiero decir este hombre que le ha buscado la ruina que además en todos los sentidos porque porque le permite que que va hay que vaya y que vuelva ahí

Voz 13 29:44 lo aquí yo sí yo puedo cuando eso porque por lo visto cómo tiene que venir a la Comunidad y eso no lo quiere en las ninguno ninguno a todo entonces resiliencia la hija ya la han echado de cómo porque salida entraba agraciados entraron en una residencia de que hagamos allí hay que hacer lo que le hice pues ya está barrido a Tácito abajo que eso no resulta una ruina y dando dinero como vamos como años yo como hombre a pesar de que enfermo tan de todo enfermedad es que es malo ya lo dije todo lo que él malo mamá dijo la ahora a veces son muchos años ya

Voz 5 30:26 yo yo iba detrás

Voz 13 30:29 alcohol alcohol acometería hace muchos años porque siempre siente maltratada unos dicha tremendo de puta lo de bajaba Ana ahí la terrible terrible allí antiguamente no porque yo estuve hablando con uno que no es que este que se llamaba no

Voz 0020 30:52 se me hace falta queremos queremos nombrando vaya

Voz 13 30:55 este museo hace murió este era dada nada nada Redondo Tykwer es ya te digo vamos a la regidora que Macondo ido haciendo una sien y caso altar de lo que hacía de la iba sin casa irrita tanto de eso por eso no eso no

Voz 5 31:13 no no dio lugar a un cometido muchas barbaridades

Voz 13 31:18 mucha mucha mucha mucha anime dejaba solita te digo mira te digo perdona la paz la palabra que te voy a decir es difícil rival ha hecho de todo de todo lo con avenida me lo contaba mi

Voz 11 31:34 horrorosa horrorosa

Voz 13 31:37 oye el vergüenza pero de la marca más yo yo quisiera por favor tanto en HBO llegue a ver si me decían lo que tenían lo que tengo que hacer de hablar con la como tengo Carla con Un fue

Voz 5 31:50 para que el perdón llamaría pero para qué queremos

Voz 0020 31:52 con un juez ahora

Voz 13 31:55 tienes dinero de nuevo y que no lo COGAM

Voz 0020 31:57 pero usted María que más le dan no el dinero

Voz 13 32:00 pero es que al pero lo icono llena de que yo te pasando dos décadas es decir nada aquí pasando mucho frío que tengo que yo te a pedir ahí tengo mucho frío que no tengo nada ella lo he dicho todo lo mismo que un hombre que tengan billones tirándolo en el hijo que había de astrónoma nada yo como si lo quemara eso lo ahí justo nada que lo haga no hay hecho porque hay muchas calamidades por ahí

Voz 0020 32:32 Mariola su hija a sus hijos están bien

Voz 5 32:36 Biden también tengo tengo dos hijas dama si bien y ya está

Voz 13 32:40 no es una yo ya vive una Alejo la otra aquí también pero ella viven dependiente y el padre de paga muchas veces de pagar la renta por lo visto de renta entiende que no que no que ya me ha cambiado mucho da vida yo y los no te quieren los y el nadie nadie eran dinero con dinero no te ha cambiado mucho nadie consigue darle humanidad y corazón hija a mí lo de ahora os gracia porque yo me me me he matado por ello cuando otra con el coche venía yo ni cosas bien lo sabe Dios a mi nieto porque aquí se llamaba un un nombre muy grande y que tiene como llama al que me tratan figura cómodo su telón te tenido otro nombre es he apreciado de pero bueno pues allí en la ida con mi niña está bien eh a darle dijeron a quitarle pañales yo no sé nada como eso le ha aguantado para retirar entona todo como nos han ido no me han ayudado a mí porque ayudan porque yo tengo ni sombra sobre porque yo sufrido mucho ir demasiado bien estoy para lo que me han hecho de todos por defender lo dele mi hijo entonces darlo por externos y murió la madre hicieron lote de cosa de ropa de todo de Eto'o le tocó número está car número uno de la misma a mi marido Ícaro el otro el mayor que no hay mano que se llama Antonio Fernández

Voz 0020 34:28 no no no no de datos varían de acuerdo pero no tiene que dar datos porque esas personas no están llamando al programa

Voz 13 34:34 vale pues mira yo me encima capaz no se llama ahí por lo visto ya que lo pusieron postizo ayuda Ése fue el que yo yo te cambio esto a la este que cuando éste por esto yo por meterme ellos tilde no no no

Voz 19 34:53 yo he hecho datos eh yo Stefan

Voz 13 34:55 ha sido entiende como mujer es yo entonces coja el otro llegan tan en la mano yo he que cobra una una bota que tengamos una bota dejó la antiguamente Diana Casa Socorro llega casi muchas haciéndolo te digo dónde por qué porque no quiero dar muchos datos ahí Fiat Grande Punto en el ojo el explica desde chiquito me maltrataban todo por defender lo mío y lo ya para mí porque ellos y les duró aquel día de mañana las lo disfruto nada

Voz 0020 35:33 María pero sus hijas sus hijas eso mayores no

Voz 13 35:37 son mayores sí pero no

Voz 5 35:39 en ella no María

Voz 13 35:41 en renta de tenis me tiene mucha errante tiene mucha mucha locales mucha renta día de mañana yo no lo que deslealtad porque yo he pasado muchísimo yo no quiero nada a mí me están yo no quiero un obra tono porque hasta la ventana tengo pensé con la con la cual él no tengo la Indy en pleno aquí te diga eso nunca les ha sido negada estoy donde estoy llegando el dinero tirándolo todos los castellano es el hurto eh yo quisiera que eso lo Mané habrá que buscar a alguien que sirvan en aras poco hubo es que es el que vale que me digan que vamos que yo y con quién se pues lo estuve todo el dinero y y te te diga esto es lo que hay que pagar invadió tocando el PAL Hacienda todo todo norte pero eso es lo que yo quisiera Dios mío vale

Voz 5 36:33 en eso eso nos vamos a quedar María

Voz 19 36:36 la droga dura

Voz 13 36:38 que por favor que lo diga por favor por caridad porque yo estoy pasando mucho porque yo no quiero libio

Voz 0020 36:46 María Jesús y sus hijas no la pueden ayudar a usted

Voz 19 36:49 que haga que la fiesta nada no no pero no estoy diciendo que no quiere nadie a nadie a nadie mira medio día aquí solita

Voz 13 37:01 no había nadie allí de que es muy bueno ha notado muchísimo voy yo y a mí el cuando se les dejo ya sea

Voz 19 37:14 bueno a un lado me negaron solità cuando más Baltanás día a comer con su padre para que

Voz 7 37:22 a ver con tu padre yo

Voz 19 37:25 al lado al las cinco Nani nada no me dejaron sola abandonada yo voy yo bueno es algo que yo ya me en que es vivir lo que a lo cual en eso yo treinta años viviendo lila aquí a ello tiene también la consecuente con acritud

Voz 13 37:50 yo lo bueno y de malo

Voz 0020 37:56 día pues pues vamos a ver si alguien le puede ayudar algo muchísimas gracias por haber llamado María espero que sí

Voz 5 38:01 tiene un poquito más tranquila no quiero que se tiempo disgustada

Voz 19 38:07 que para bordo yo en esto ha ido aquí entienda de esto

Voz 12 38:15 vale

Voz 19 38:16 fue muchas grande libre

Voz 0020 38:19 quiero que que se ha desahogado un poco y que se queda un poco tranquila no me gusta despedirla tan angustiada María

Voz 19 38:25 ya colma como que hemos vuelto en cada beca muy bueno claro es que el 3D pagan este mundo

Voz 5 38:40 María María ya menos siempre que siempre que lo necesite nos llama vale

Voz 19 38:50 muchas gracias gracias al año oigo yo muy yo once años yo no voy antiguamente había una chica que se llamaba José Medina Quito

Voz 5 39:00 sí Fina Rodríguez sí sí hace mucho saben de lo que bien pues muchísimas gracias María gracias por escucharnos María un abrazo le mandamos una gran gracias buenas noches

Voz 21 39:27 ah

Voz 2 39:48 eh les para pero no veíamos sabes nada que el mío en mayo que eh

Voz 0020 40:44 novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar y es el que ha marcado Eulalia desde Madrid

Voz 12 40:50 buenas noches buenas noches qué tal Eulalia

Voz 14 40:56 yo voy a hablar sobre esto de la familia las amistades de amigos y esas cosas pero nosotros somos una familia muy grande ahora mismo bueno ya siempre he estado comunicada con toda la familia con toda estas navidades por ejemplo no me queda ninguno que llamamos me han llamado E dé para felicitar las Pascuas para todo y amigas yo soy de pocas amigos pero he tenido dos amigas que una hace cinco años que murió con ciento tres años eh estuve con ella setenta años de amiga otra muerto el diecisiete de noviembre que la conoce y con quince años yo tenía también quince años hemos muerto siendo amigas la moda ha muerto ella como su amiga tengo otra que vive esa es más joven pero viene de vez en cuando haberme esas son amigas de verdad no tengo más amigas pero amigas de verdad donde puedes de saludarte donde puedes hablar de todo y hay que la no

Voz 12 42:15 suele hay personas que hablas con ellas

Voz 14 42:18 luego se sabe todas las personar Re2 esas no amigos por lo menos para mí eso es lo que yo quería contar de qué depende mucho de la persona yo antes salía mucho de escaza yo ahora ya soy muy mayor

Voz 12 42:37 ya he cumplido los noventa años noventa he cumplido al día a día Félix Janis siempre cumplido noventa

Voz 14 42:47 todavía tengo la cabeza en mi sitio no hago nada en caso poca costra ahora yo vivo con mi hijo casado tengo dos nietos una nieta yo nietos que me adoran a toda la familia de mi no era vienen a mi casa retrasan el día noche vieja a frenar aquí

Voz 12 43:08 como mi hijo y mi nuera allí

Voz 14 43:10 pido a la casa y de su madre que todavía vida con noventa y seis años pasea o una familia admirable para mí que sí yo creo que se debía el de ir si dices que no es feliz pues yo creo que bebe de cortar de raíz de decir hasta aquí por qué sufrir cuando no sé

Voz 12 43:36 no hay por qué es verdad es verdad

Voz 14 43:39 yo no

Voz 12 43:40 pues vete por ahí y déjame Ferris

Voz 14 43:44 aquí en mi casa toda la gente que viene mire nosotros tenemos una casa de huéspedes pues tengo gente

Voz 12 43:51 eh

Voz 14 43:52 que han estado treinta y dos años conmigo aquí viendo todavía me llaman por teléfono

Voz 0020 43:58 claro XXXII rehenes son clásicos como si de la familia

Voz 14 44:02 toda mi a vienen todavía vienen a verme y de hace treinta años que vive fuera de mi casa sabe llega al día noche buena le voy a contar se quedaron dos voy a frenar

Voz 12 44:17 sí tal que algunos solamente

Voz 14 44:19 Carmen las yo y con ellos una cena a nadie para que bueno cerrábamos cantamos villancicos

Voz 12 44:30 dígame si eso lo hacemos todos los años duros años

Voz 0020 44:36 con la gente que se queda en la pensión

Voz 12 44:38 si quiere le cuento la cena que tuvimos pues mira

Voz 14 44:42 eh deprimido les puso mismo era porque yo por la cocinando ambos sería el mar yo me necesita voy Perle puso un plato individual a cada uno ve todo de hizo de de Jamón jamón yo eso bueno un plato que conocerlo ya bastaba para hacer nada a mí

Voz 12 45:10 pero a mariscos

Voz 11 45:14 Cordero plató bien

Voz 14 45:18 no pueden atajar mitad de cordero con guarnición lado los copitas su no lo café turrón extremeño villancicos agradar la vida no algunos que eran nuevos pues que árbol viene de paso no pues deshacía la vida feliz

Voz 12 45:41 claro es que nunca habían pasado una noche buena tan

Voz 14 45:43 bonita pues eso para mí era muy yo les deje en el comedor mira aquí estáis tranquilos yo me voy a la cama para el ruido va a la cama pues como en familia

Voz 12 45:59 es muy bonito desde luego que sí

Voz 14 46:02 eso es muy bonito que los que no pueden estar con la familia porque no pueden por muchos problemas porque está lejos porque que eso tienen un las un sitio como el río que que les dejamos olvidar un poquito eh aquello que ellos están deseando de estar ese día

Voz 12 46:24 los que están fuera

Voz 14 46:25 la acordarnos de lo que tengo yo en mi caso no pues eso es lo que yo quería decir que la familia yo creo que la conformamos de una parte y de otra porque yo no les digo que toda mi vida ha sido con un jardín de rosas no ha habido más lentos

Voz 12 46:44 claro pero yo teniendo razón

Voz 14 46:46 ya agachar la cabeza he dicho hasta aquí a poder estar así vamos a ver yo tenía una hermana tengo una hermana que se abrió un hijo hace cinco años y esa hermana no me llamó ni esta vez sin haberla hecho yo nada ya en otro pueblo reímos yo oye hermana porque porque es el silencio Él me dijo al porque yo no la entendí el porque digo bueno pues esto se va a acabar se desde ese porque es el va a acabar porque yo lo voy a arreglar yo háganse la cabeza yo diría somos hermanas que tenemos que ser ella me llama yo la llamo ella me pregunta cómo estar yo también si meternos es más de lo que tiende eso es seguir la familia adelante si te quedas atascaba te mueres para qué quiero yo que no soy yo ya no soy yo mira eso algo pasa que no yo siempre les digo mira a mi vida lo que queráis vi yo me muera yo yo no los voy a ver Dios voy a escuchar para qué quiero yo que vida Vega en muerte esa a ver a mi hijo hombre yo estaría bien no pero yo no disfruto de eso tengo a toda la familia a mi favor encantados de vamos tienen las puertas abiertas para lo que yo quiera ir a mí la mismo mismo la manía que las la aquí en el domingo que viene voy como si vienen a su casa

Voz 5 48:32 que no está vieja me pasarán todo Jun todos juntos

Voz 14 48:35 sí sí todos juntos tengo dos nietos que Nieto ayer era el día en el que buena me llamó a las dos de la mañana estaba con su mujer hasta la casa pues eso es de agradecer

Voz 12 48:49 yo en mi entonces llame a la mañana

Voz 0020 48:51 claro

Voz 14 48:52 la nieta al día siguiente me vuelve llamó también abuela qué tal estás pues muy bien maja otras qué tal está pues muy bien

Voz 12 49:00 pues se diría yo

Voz 14 49:03 pero eso eso es familia la los problemas pues no hay que contar los así por contarnos hay momentos sitios donde hay que decir hasta aquí porque si no te mueres con esa cosa para que Madrid te triste yo no tengo miedo a la muerte para nada porque yo no soy en cierto modo feliz tengo muchísimos achaques yo en casa con un andador hace dos años que no nos va la casa a la calle pero soy feliz yo me levanto a las nueve de la mañana Boya al lavabo me lava me arreglo vaya a la cocina te dice algo que hacer mirándome esto más Lotto que sea pelar patatas luego a las once oigo la misa a que los martes se trae la comunión el rock escucho la radio a las teles ella algo que nada la radio porque las noticias que era a ir como con mi familia con hijos con mi no era con los chicos que trabajan en casa

Voz 12 50:18 sí somos felices claro

Voz 0020 50:20 tiene una vida muy organizada en muy tranquila verdad de la verdad

Voz 14 50:24 tranquila y muy feliz porque pues por qué las cosas a las que duren poco las cosas malas no tienen que durar mucho tiempo éxito es la culpa no la tienes si tú lo tienes la culpa también baja la cabeza en por lo menos que se de cuenta que Chile introduce sin tener culpa del que ha rebajado

Voz 0020 50:50 tú la Alia pero usted cree que todo el mundo se da cuenta de eso

Voz 14 50:53 si todo el mundo no somos así yo he tenido cosas muy graves también he tenido que bajar la cabeza en el culpa

Voz 0020 51:01 pero es muy difícil Eulalia es muy difícil

Voz 12 51:04 se oye muy mal maja les digo

Voz 0020 51:06 Alia que que es difícil esto de de bajar la cabeza cuando uno sabe que tiene la razón

Voz 14 51:11 pues mira hay que dársela yo tengo una hermana religiosa que nos quiere gobernar a todos eh que ya sabes lo que la digo sabiendo que yo tengo la razón digo bueno mira te voy a dar la razón porque quiero terminar la conversación como nota quiero hablar te voy a darle la razón así terminamos ella en agosto porque le da la razón sin tenerlas claro ya está seguimos Lehman Renault ya todavía viene a verme yo no porque no puedo claro pero para que retener hay una cosa que no vale la pena

Voz 0020 51:58 entonces suele Alia usted lo del rencor no no lo llevo nada bien

Voz 14 52:02 no no no no no no no yo no puedo dormir incluso cuando dijo alguna vez que tiene mucha prisa ya anda deprisa mejor que el hombre echa la gota en el ojo no sé que lo oye dice hay es que es de quejas bien pero si no hablo cómo voy a quejarme si es que tenemos una palabra yo les llamó oye a ver si bien esta noche y agradecerle llamó por teléfono o en hasta mañana es que descaro

Voz 5 52:37 estamos muy pocas bueno no no acostarse así enfadada

Voz 12 52:41 sí

Voz 14 52:41 yo no no no yo no me puedo acostar con la conciencia no él también es igual que yo lo sabe que es aportado poco así viene me da un beso o en ella está bien ya todo algunos su mano esperemos que el momento no

Voz 12 53:02 pero los que es no tener esos no

Voz 14 53:04 mentón Malabry

Voz 5 53:06 os saber controlarlos saber llevarlos no claro claro claro

Voz 14 53:10 qué familias que no se hablan ahí que solamente banal el día del entierro pero para que ya

Voz 5 53:17 ahora nos tenemos que despedir aquí muchísimas gracias por haber llamado

Voz 14 53:22 pues muchas gracias a todo que pasó

Voz 5 53:25 feliz año Eulalia que empiece el año buenas noches

Voz 12 53:30 para mí ha sido el más malo de toda la vida vaya hombre estáis deseando que se acabe ya no quiero

Voz 0020 53:36 pues no queda nada Eulalia el dos mil dieciocho seguro que es mejor

Voz 12 53:41 entre ellos se perdió un hermano vaya quería muchísimo cada vez que hay dudas todo el año mal todo el año más

Voz 0020 53:50 Eulalia pues el dos mil dieciocho gracias por llamar han acorralado en el resto de compañeros de informativos ya están por aquí