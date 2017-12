Hablar por Hablar (27/12/2017 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 el Hablar por hablar

Voz 0020 02:58 son ocho los minutos que pasan ya de las cuatro de la madrugada las tres y nos escucha desde Canarias hace unos días escuchábamos la historia de Gabriel que más bien parece un cuento de Navidad

Voz 7 03:09 mi madre en Argentina en el año setenta y cinco dentro de los supermercados y un chaval que trabajaba en la carnicería de preguntas si quería participar en un décimo de padre me dijo que si decir que vaya para apuntar tiene mucha Yoigo vale dos aquí no cabe X paso de de entre lo vivo no doce así este chico yo cuando fue el sorteo de Navidad cuatro pactaron un premio pequeñito asimismo hacen aquí compró un par de X al año hago que era el dos hermanos yo mi padre eran ellos cuál les toca tres el veintiocho veintiuno de diciembre le toca el Gordo dan con el número el número era el XXXV mil trece veintisiete padre cumplirá treinta y cinco años bendiciendo de mal cuatro mi madre vi sabía que número había comprado de de repito dile había dado la parte ciertos seres hermano llenar chavales que era tu barrio de chabolas gente muy humilde trabajadora pero con muy poquito medio con toda la razón para guardarse el dinero y al final de la parte de la de la tuya así lo buscaron por toda la ciudad mi madre desde vive una fábrica de lejía anduvieron todo día por toda la ciudad preguntando hasta que dieron con la casa de mi padre a las tres de la mañana el dos de enero estaban tirando piedras en el balcón en la ventana del dormitorio y a grito pelado lo entre abrazado la herencia negro baja a bajar que no ganamos la lotería les dieron la parte en este momento el impresionante mira uno de los hermanos he como cogido el dinero desapareció nunca nunca amante supo la y el otro bueno pero falta de información de educación lo que tira tiempo dinero en un bolso Phone cabaré una noche Hillary robaron todo te humanos es que trabajaba en la carnicería ayudó a todos los familiares que tenía alrededor Juan Carlos ella es en que en el mismo barrio de chabolas donde vivido toda la vida lo único que se hizo una casita muy normal muy humildes pero sigue teniendo la misma mujer con la que impidió a sus hijos sigue trabajando y cualquier trabajo

Voz 8 05:34 la espada le tenía fábrica

Voz 7 05:36 la elegía agrandó la fábrica compró un vehículo más para hacer más reparto no fuimos de vacaciones yo me acuerdo tenía seis años y mi hermana con mi madre de mi SAU vía mi visto bueno estoy muerto de vacaciones a Mar del Plata

Voz 9 05:54 en esta historia

Voz 0020 05:55 para dos Rafa Sánchez nuestro cantautor de cabecera ahí ha compuesto la siguiente canción basada en la llamada de Gabri

Voz 10 06:02 eh eh eh

Voz 11 06:12 pueden decir que a su parte Carmina Federico resulta que Topo ya que un hombre Juan Carlos el al padre y al que era su Klien recorrido aquellos barrios eso sí una vez

Voz 12 06:59 la eh

Voz 11 07:01 nada a veces la vida ante lo que le que por la calle y sí

Voz 10 07:34 no me pasó

Voz 11 07:39 cada vez los años lluvia un parque en fin más que amigo un hermano seguro yo vi un récord de aquellos a yo te vas a veces la vida que nos parezca Greenpeace exigibles nada más que a veces la vida ante lo que él vale

Voz 0020 09:15 pues sí a usted que está escuchando le apetece que Rafa Sánchez haga suya una canción Si le apetece que componga un tema para usted sin duda que regalar por estas fiestas tres W punto la vida en canciones punto es las cuatro y catorce de la madrugada tres y catorce Si nos escucha desde Canarias Hannah lo hace desde Madrid buenas noches

Voz 8 09:37 bueno lo hago lo vi nada esperando él estoy

Voz 9 09:44 buenas noches guapa buenas noches no gracias por el verso

Voz 8 09:48 se amor que tiene ese esa voz maravillosa felicito a Pokemon que le conozco hace muchos años creo que soy la más antigua de las más de las bueno creo que la llama una de las más

Voz 9 10:09 una de las más antiguas oyentes que placer

Voz 13 10:17 si os quiero pues conozco cuando tengo muchas cosas que contar digo pero no hay mucha soledad del SAR es la Albufera te acuerdas

Voz 9 10:29 ah sí Hannah nos contó una historia de amor champagne llevar una botella

Voz 8 10:37 de Boer da Barco me

Voz 9 10:39 perfectamente si te acuerdas bien me acuerdo vine con lo que yo

Voz 14 10:45 sí sí sí sí sí sí

Voz 0020 10:48 me acuerdo Hannah hace hace tiempo que no llama

Voz 8 10:52 sí ella me nace un bastante tenía una cosa muy agradable pero no pudiste es lógico pero no pasa nada porque hay Jean Marie sales porque volaron como la Fabio Albufera a Moncloa

Voz 13 11:12 volaban en dar con mi familia estos días

Voz 8 11:19 bueno qué quieres que te diga es que oír tu nombre como ya sabes que tengo una sobrina como tú es un nombre tan maravilloso que hay pocas personas que les puedan llevar

Voz 0020 11:31 anda qué bonito eso es de eso no me acordaba Hannah de que su sobrina también hambre que no lo recordaba

Voz 8 11:37 sí y además que te conté una historia real de mi sobrino te acuerdas

Voz 15 11:45 que donó todos sus órganos cuando cumplió dieciocho y a los diecinueve Los lo no

Voz 9 11:50 no

Voz 13 11:53 si París plantea

Voz 0020 11:57 sí estoy aquí estoy conectando Hannah voy poco a poco

Voz 9 12:00 sí muchas historias

Voz 8 12:04 sí bueno pues tengo una vida te lo digo no está CEO muy rica y cada día estoy más emocionada de las personas que se me presentan así de casualidad

Voz 13 12:17 eh

Voz 8 12:19 trató de bueno espero que no me estoy yendo porque ya está bien de estar con las personas que amó mucho allí les sale que no son más que familia avales las quiero que que que este año se fallado porque he venido con la familia lógico

Voz 9 12:37 bueno hay que repartirse en estas fechas verdad Hannah claro claro a Viena

Voz 0020 12:42 no entonces a Madrid a pasar la las fiestas con su familia

Voz 8 12:46 sí pero yo estoy en mi casa en Moncloa eh es pero yo ayer dormí con mi hermana que me ha criado saber porque yo perdí a la mamá se bueno no no la perdí saberse pues sí quiso ir de fin de curso ahí bueno pues siempre está conmigo sabes

Voz 9 13:07 claro

Voz 8 13:08 cajas ir a hay de mando mucho amor y va la Alemania que tengo familia para todos mis sobrinos que se que son también

Voz 13 13:20 a listos a vosotros en Bahrein León Valencia Cádiz Ciudad Real para todo el mundo entero

Voz 8 13:34 sobre todo para una persona que ayer bajando de un casi bueno la personifica a una persona guapísima una mujer de unos cuarenta hay algún año yo puede ser mamá in me dio un beso porque no sé cómo fue que iba muy triste no cuando baje el TAS y dije que la pasaba que no la buscaba en estas fiestas pues porque sabía ido su hijo de fin de curso sabes y entonces pues nada le di un beso si Ana Rosa Ana INE no sé creo que no porque creo que me estará escuchando sabes

Voz 13 14:12 eh eh

Voz 8 14:13 y a María esta de Valencia esta señora me Valencia está está feo eh de Valencia no se merece que ella tampoco amor a su larga que el amor es gratis

Voz 13 14:27 pero tiene que ser verdadera sido mejor estar sola como yo yo estoy sola padre que a mí me gustaría un amor porque no porque el amor nunca se debe rechazar

Voz 9 14:43 pero cuando aporta no cuando me lo están

Voz 8 14:47 Dane siempre que éste no es sano el amor sufrimiento el amor es vivir las entre ellas vale y entonces hay muchas personas que te puede éramos no es necesario al mando a Duna la perrita de mi amiga que que la quiero un montón la gusta mucho que Lake ante esas de año cuando estoy en la playa pues le digo mira esto mira al otro la de le hago fotos y ella admira todo subimos las escaleras dos entradas escaleras andando

Voz 13 15:28 y entonces pues que quieres que te vi

Voz 8 15:31 llegados con esos ojos dotes Labrador

Voz 13 15:33 pues mire hay que quiere que acaricia hasta la misma pues esa es duda es la pues la niña de nieve

Voz 0020 15:42 es decir que sume casé sí que es un amor incondicional eh

Voz 8 15:47 fíjate que le digo no mira no hay que cruzar donde tienes que mirar el Duna y me mira con esos ojos generales como diciendo bueno déjame un premio que que me lleva donde hay mandarinas para que yo le coja mandarina luego ni llevamos sitios que suenan enseñado yo claro que hay uvas muy buenas la mano quiere pero la tía pues la tiene que dar como no te parece

Voz 9 16:12 desde luego está para consentir

Voz 8 16:15 pues sí es pan para educar yo pues para mandar Osuna than this eran de Andy pero al mundo entero

Voz 9 16:25 Hana iba a estar

Voz 0020 16:26 madre muchos días va a pasar todas las fiestas aquí

Voz 9 16:28 si tengo que ir a mi amiga a mí

Voz 8 16:33 ginecóloga yo vengo aquí a mis amigos

Voz 9 16:37 la familia a ver entonces necesitan varios días no

Voz 8 16:41 sí sí bienestar Vera está tiempo sabes lo que pasa que allí están y fíjate que acabo de llegar y ya están diciéndome que que cuando voy Isabel es una cosa muy bonita a Viena

Voz 9 16:52 dígame cómo yo no he venido en coche que dice

Voz 8 16:55 el Abbey y fíjate qué cosa más maravillosa que me llamaban amigos padecía mete llevó yo y digo no me va a llevar Alfonso Ibaraki Isabel es como saben que sin un prudente que no quiero molestar saber pero yo a sí que me gusta hacerlo sabes lo que me decía es mentira es que lo haces para que no no unos muebles creemos que decir lo prometo que sea que tengo una gente encantadora no me da me de Adrian

Voz 0020 17:24 ah pues seguro que sí porque las personas que nos rodean hablan más de nosotros que nosotros

Voz 8 17:29 pues sí pero yo qué cosa más bonita que haya personas que te quieren tal cual Beraza con los defectos que tengo porque los tengo eh pero bañan de Agus caminar me gusta darle desamor no estoy de acuerdo con esta señora Eulalia que a ti no te tienes que acostar teniendo rencor a nadie porque no merece la pena lo primero es que hay personas que a lo mejor pues son menos sensibles pero la que somos sensibles sí que lo pasas muy mal tú crees que merece la pena

Voz 0020 18:08 total para el poco tiempo que estamos aquí verdad

Voz 8 18:11 pues fíjate sabes una cosa cariño nacido en el año cuarenta insiste no lo parece y yo tengo un cuerpo de una chica de treinta y pico años quizá mejor porque es muy genética sabes y luego pues me gusta mucho nadar John nada o hasta hace unos días en valentía en ando mucho son voy podría hago que es una maravilla la Albufera bueno tengo cada foto de la Albufera que te puedes morir José salvo que algún día adquiere es temo casa de sobra te invitaría sin ningún compromiso dejando a tu hijo por descontado pero desde la veo algo mira a mi maravilloso como es la

Voz 13 18:49 sabes ganaderías diferente veo desde mi casa pues pues pues eso cuando sales y es que las gaviota es que a mí las avionetas me encantan incansables las golondrinas Etxeita da bueno que tiene es que tenía que Dios nos ha puesto me gusta limpiar la playa me estropeó mucho las manos pero hasta la policía me conocen unas agotan porque saben que soy

Voz 8 19:15 la que enviarla

Voz 13 19:17 sí porque creo que sois

Voz 8 19:20 fumadora pero yo soy capaz de quemar Mel Boss que llevó a la playa pero no lo tiró al suelo en Si quiero deciros que os mando ese amor tan grande que en este momento si lo siento para todos es cosa para el mundo entero especialmente pues la renta te quieres que te diga Adriana lo entiendes no Inés que es como mi tía se llama Inés es un encanto

Voz 9 19:47 es un gran equipo

Voz 8 19:48 ay por favor si es que eso es que Mírame es que como no pueden se todos los nombres pero es que sois para ir con ellos a besos

Voz 0020 19:57 Hannah pues los hombres son fáciles porque somos somos tan poquitas

Voz 8 20:01 lo sé pero bueno puede haber Cindy de de estos de cómo se

Voz 9 20:07 solito o lo que sea no sé si tenemos aquí a nuestro Pablo

Voz 13 20:10 claro sí

Voz 8 20:13 bueno pues te voy a decir una cosa Adriana os mando de verdad que Dios os de todo el amor que necesita el site yo soy capaz de daros puertos lo os lo doy porque os quiero jazz

Voz 9 20:25 gracias Jaime Pokémon por Dios se Pokemon en este equipo

Voz 8 20:31 no no me puso la mamá Noel porque galos a todos de lo que yo cogí de plantas a mis vecinos pero muy bonito y entonces Pokemon me puso la mamá Noel de sale

Voz 0020 20:44 pues Pokémon está diciendo anda que no he visitado yo el auto cine del Saler Hannah muy feliz año dos mil dieciocho

Voz 8 20:52 feliz año porque un besazo para ti y los tuyos eres un amor cielo expedientes un abrazo así que un abrazo Adriana no quiero ser tan empezar a la que lo estoy siendo amor

Voz 0020 21:06 Hannah ninguna pesadez tal contrario muchas gracias por haber llamado

Voz 9 21:10 la verdad que Dios os bendiga pero gracias Hannah algunas cosas con los quiero mucho un beso no está haciendo en sector buena Chertoff nada al revés buenas noches guapa adiós

Voz 16 21:22 sí

Voz 17 21:40 dije Ri mariposa cosas salmos

Voz 0020 21:54 qué le iba a preguntar yo a Pablo porque ponía una canción de las mariposas y Hannah estaba hablando de gaviotas y de golondrinas pero tiene una explicación que me acaba de decir es que hay un oyente que se llama Chema que ha pedido esta canción encarecidamente durante toda la madrugada así que para para él para Chema durante toda la madrugada nos ha acompañado también en Twitter Jorge Henderson desde Colombia que tuitera la madrugada para él notan madrugada dice además Jorge que echábamos de menos la guitarra y la voz de Rafa Sánchez las notas que ilustran fielmente las historias de nuestros ya amantes del programa

Voz 1 23:10 Miguel Ángel

Voz 0020 23:11 Martín escribía hace un rato que Eulalia decía verdades como puños que tras la muerte las muestras de cariño son estériles si es postureo es en vida donde los tuyos te deben mostrar calor también cercanía y Pokemon cree que un perdón a tiempo es patrimonio de grandes personas

Voz 1 23:32 sí lo atajó

Voz 0020 23:35 buenas noches desea Héctor Santana a todos los que han viajado esta noche en el Hablar por hablar de hoy pues buenas noches a todos por favor recuerden que mañana tenemos una cita será a partir de las dos de nuevo estaremos aquí para hablar

Voz 1 23:50 la todo ello

