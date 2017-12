Boletin Informativo [04:00:00] (27/12/2017)

No hay resultados

Voz 0127 00:11 son las cuatro las tres en Canarias esta noche decenas de personas se han concentrado es Ana en Sant Adrià de Besòs en Barcelona para condenar el asesinato de una mujer supuestamente a manos de su pareja ella le había denunciado por maltrato dos veces en el último mes y medio su cuerpo ha aparecido en un descampado con signos de violencia el hombre ya está detenido y también había denuncias previas en el caso de otra joven de veinte años de Benicassim en Castellón la policía cree que su ex pareja que tenía una orden de alejamiento le obligó a entrar en un coche que después estrelló contra el surtidor de una gasa molinera La madre de la víctima denuncia la falta de vigilancia aunque esa noche lo iban a ETB de que iba a tener

Voz 2 00:48 la patrulla porque estaba saltando las normas los coches duda

Voz 0127 00:54 sabía dónde estaba perfectamente ya en cada momento el Gobierno ha convocado este martes una reunión de la Conferencia Sectorial de igualdad a la que están citadas comunidades autónomas y administraciones locales para poner en marcha el pacto de Estado contra la violencia machista las consejeras de PSOE no van a asistir porque consideran que no hay compromiso económico ni político por parte del Gobierno Mariola logrando los socialistas que fueron los

Voz 0259 01:16 impulsaron este pacto está muy molestos con la indolencia del Gobierno

Voz 0127 01:20 el acuerdo lleva meses aprobado en el Congreso primero

Voz 0259 01:22 volví después en septiembre dicen que no se ha implantado en ni una sola medida de las doscientas trece que recoge tampoco ven el compromiso de transferir en enero a ayuntamientos y comunidades los primeros doscientos millones de euros para la atención a las víctimas Carmen Calvo y la Secretaria de Igualdad del PSOE

Voz 3 01:39 el Gobierno lleva mucha lentitud en todos los recursos económico no aparecen qué es lo que de verdad se que a estas políticas puedan ser eficaces hace falta doscientos millones que se comprometieron en el paso estén operativos en enero necesitamos que las medidas legislativas que el Gobierno tiene que llevará cámaras las lleve ya

Voz 0259 01:56 a la reunión de este mediodía con la ministra no acudirán las consejeras del PSOE vendrán las directoras generales Rajoy quería firmar en diciembre con toda solemnidad este pacto pero no ha conseguido esa foto la oposición dice que no se trata ni de firmas ni de fotos sino de ponerla en marcha de inmediato otra

Voz 0127 02:12 reunión importante de este martes es la del pacto anti yihadista será en el Ministerio del Interior y es la primera desde el pasado veintiuno de agosto pocos días después de los atentados de Barcelona y Cambrils esta vez Unidos Podemos PNV IP de Cat que son los que no firmaron el pacto no van a estar en la reunión porque no están invitados los partidos que participan como observadores a

Voz 0125 02:32 Vadillo lo que interior va a dar a conocer al resto de fuerzas parlamentarias que estar incluidas en este pacto es un informe que ha centralizado el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado que avanza datos novedosos el encuentro comienza a las diez de la mañana el escenario de la reunión el Ministerio del Interior PNV y PDK tiene ha adelantado que no van a acudir a la cita de interior porque ellos junto a Podemos y a diferencia del resto de formaciones no han firmado este pacto ayer ciudadanos exigía al Partido Popular que sólo acudan a estar reuniones de trabajo no informativas los firmantes del pacto anti yihadista el diputado de Unidos Podemos Rafa Mayoral decía ayer que no entendía porque tenían que cambiar las condiciones

Voz 4 03:10 tenemos toda la intención de hacerlo vamos a ver no creemos que haya ninguna ninguna razón

Voz 5 03:17 la cual se pueda intentar impedir que nosotros participamos de esa reunión pero quizás la pregunta hay que hacérsela a los otros actores si tienen algún problema

Voz 0125 03:27 ahora lo que ofrecía interior a los observadores del pacto es una reunión informativa al margen del resto fuentes de Podemos aseguran que en principio no ven mal la propuesta de interior

Voz 0127 03:35 en Perú al menos tres altos cargos del Gobierno hay dos diputados han dimitido por el indulto que el presidente Kuczynski ha concedido al ex presidente del país Alberto Fujimori no es la única consecuencia la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicite al Estado información sobre el indulto que convoque una audiencia pública para supervisar que Fujimori cumple la condena que le fue impuesta a Julián Molina buenas noches buenas noches entre los que han renunciado a su cargo están los responsables de la Oficina de defensa de derechos humanos del Ministerio de Justicia de Perú un organismo que recomendó rechaza el indulto a Fujimori hace cinco años el abogado de los familiares de las víctimas de las matanzas por las que el ex presidente está condenado ha denunciado además que el indulto es ilegal ya ha pedido Kuczynski que dé marcha atrás en este contexto Alberto Fujimori ha publicado un vídeo en el que ha pedido perdón

Voz 6 04:22 o no o que dejarán la bomba

o no o que dejarán la bomba