Hablar por Hablar (28/12/2017 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 6 03:22 manía hayan celebrado la Navidad

Voz 10 03:25 bueno celebrarlo lo fuimos a ver las las iluminaciones Antonio yo ahí tenemos comiendo en todo eso pero celebrarla celebrarla no

Voz 6 03:36 una cena de Nochebuena no un árbol no

Voz 10 03:39 no no me da un poco de pena hay nostalgia enfermedades y me gustaría hacerlo pero bueno tampoco muy amor y eso no se puede celebrar porque Estafeta que nos gustaría ver a mi familia pero bueno

Voz 0020 03:54 desde la mañana en Tokio ANI reveló que sea adaptado al país pero no tanto a su familia política

Voz 10 04:01 decidimos casarnos y entonces me vine a vivir a

Voz 11 04:04 cuánto hace que se fue en Japón Ania

Voz 4 04:06 eran las ocho años más amenas y la vida laboral

Voz 0020 04:09 no sea que se dedicaba aquí en España se ha podido trasladar su profesión allí con naturalidad o no

Voz 10 04:14 tras meditarlo podido ejercer lo que yo hacía en España antes sí claro esté buscan trabajo y parece lo más accesible a Herat

Voz 12 04:23 en una fábrica de comida yo así ante Sony guiris pero las las horas extra serán increíble están ya Antero catorce horas estuvo trabajando y asustaba prosodia bueno hasta que me puse enfermo otra vez había tenido una enfermedad que pertenece a debido a eso volvía a recaer de la enfermedad de ahora mismo

Voz 10 04:44 bien rehabilitación porque me han puesto una prótesis de cadera debido a la intensa

Voz 4 04:50 jornada laboral usted está viviendo ese choque cultural desde dentro porque sus maridos japonés

Voz 12 04:55 sí sí la verdad es que la madre de mi marido que de verdad es muy buena persona yo yo le tengo mucho cariño pero en Japón tienen la costumbre las mujeres cuando se pasan o lo agencia como fuera le llaman como si fuera su propia madre sí me dijo que no hacía falta que yo la llamo hace Madrid y eso también es como que no con el todo entre otras sí eso es bastante triste

Voz 0020 05:19 pero por qué área le pesa que no sea que no sea japonesa

Voz 12 05:22 a veces la verdad no ella me dijo una vez que está bastante contenta de que su hijo se hubiese casado con una extranjera porque el tienen la personalidad como para como para llevarse bien con una japonesa entera o por lo menos eso fue lo que me dé a mi entender pero ahora veo vale me es esto que después no

Voz 10 05:42 me tratadas

Voz 10 05:47 me parece

Voz 0020 05:51 y María la radio interactiva como dijo anoche un oyente porque recibe mensajes mientras habla en antena por segundo año eso sí su historia de amor parece ya de desamor

Voz 11 06:03 bueno quiero decir que la relación que tengo hoy en día pues no lo quiera porque he pues me me he sentido

Voz 4 06:14 muy bien dañada para que recordemos

Voz 0020 06:16 tomaría cuéntenos hace un año cuál fue el motivo de su llama

Voz 11 06:20 era remoción de mi relación con él

Voz 4 06:24 estaba iniciándose esa relación

Voz 13 06:26 llevaba un año año y medio

Voz 4 06:30 y entonces él le enviaba whatsapp mientras charlamos en antena whatsapp de amor mensajes de amor sí que ha ocurrido María en este año para que la relación se haya enfriado se haya deteriorado deteriorado un poco

Voz 11 06:43 que creo creo yo que tiene una relación con otra persona sí pero no me lo confirma que hay Hicham cómo hay que llevar a los lugares donde pueda estar ella y la respeta más a él ya que a mí pero todo esto a ver porque me lo demuestra por ejemplo yo se lo he dicho yo vámonos hice no no que los enfrente de ella y él coincide Murcia avisan estaban dando mensaje sí sí y es que no sé si recuerdas lo que pasó el el el año pasado

Voz 4 07:25 eso que era un mensaje una llamada un mensaje

Voz 11 07:29 qué es lo que pasó el año pasado cuando estaba hablando el dar mensajes pues me han mandado besos Flame en casa

Voz 0020 07:38 besos y alegría

Voz 11 07:41 pero vamos exige a los os tenemos la costumbre de de escuchar en la SER

Voz 14 07:46 sí ir estará hoy en no

novecientos cien ochocientos un teléfono gratuito que puede ser desde cualquier parte del mundo añadiendo el prefijo internacional cero cero treinta y cuatro si prefieren puede llamar también a través de Skype si lo que le apetece son audio una nota de voz a través de whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco si prefiere la palabra escrita arroba Hablar por hablar es nuestra cuenta de Twitter Elena Sánchez e Inés Morán en la producción no Calero dirigiendo la parte técnica bienvenidos a hablar

Voz 0020 12:54 todos los temas de conversación sobre la mesa algún un concreto que le proponemos recuerde que durante toda esta semana nuestra propuesta es el balance del dos mil diecisiete ya que es la última semana de madrugadas de dos mil diecisiete que vamos a compartir las de la semana que viene ya serán del dos mil dieciocho haga usted balance de sueño y además Inés Morán buenas noches

Voz 1509 13:15 hola buenas noches hoy hemos encontrado una noticia curiosa sobre la aerolínea japonesa Ana resulta que uno de sus aviones viajaba este martes desde Los Ángeles hasta Tokio ya a mitad de camino tuvo que regresar tras descubrir que había un pasajero que se encontraba en la aeronave por equivocación el incidente fue además relatado por John Legend en las redes sociales que iba a bordo del avión con esta anécdota queremos preguntarle por equivocaciones entró en algún lugar poco acertado por error tiene alguna anécdota provocada por un despiste o tal vez ha cogido un avión durante estas fechas para volver a casa por Navidad como bien decía el anuncio ha

Voz 0020 13:52 al volver a casa por Navidad como como el anuncio o no de aviones sino de turrones o lugares equivocados equivocaciones confusiones como ha ocurrido en este vuelo que bueno que que ha tenido que dar la vuelta a dar un rodeo iba a decir pero no sé si era muy adecuado en el cielo lo de dar un rodeo alguna

Voz 1509 14:13 la confusión yo lo estoy intentando pensar pero ahora mismo no pero seguramente

Voz 20 14:18 sólo descrita que soy sí pero no me acuerdo hay Mestre

Voz 0020 14:23 divertida una vez en en la presentación de un libro me acerqué a un chico y los saludó efusivamente creyendo que eran compañeros de la facultad y él me siguió me saludo también muy amable se quedó así como hay unos recuerdo tu nombre ahora seguimos ayudándonos hablando qué tal todo bien ni una conversación bastante vacía

Voz 21 14:45 y cuando me di la vuelta

Voz 0020 14:47 pensé que no eran compañeros de la facultad

Voz 21 14:50 sino un chico

Voz 0020 14:52 sale habitualmente en televisión tres

Voz 20 14:55 Campbell así que lo que pensé es que ese chico es muy

Voz 21 14:59 Amal

confusiones anécdotas vueltas a casa por Navidad testimonios de lo que usted quiera lo esperamos en el novecientos cien ochocientos Inés gracias a las noches

Voz 23 15:24 Jorge Anderson en Twitter

Voz 0020 15:25 ayer desde Colombia con algo de lluvia hay también de frío pero con buena compañía la radio y un café caliente

Voz 4 15:37 al novecientos cien ochocientos Jesús desde Madrid buenas noches

Voz 24 15:43 noches

Voz 0020 15:44 qué nos cuenta Jesús

Voz 24 15:47 bueno pues tengo una pequeña nota cómo casan paciente viva eh bueno pues una gran no nos diciembre que mi mujer tenía un todo lo que iba a viejas agredió a salio de yo la hasta ahora lo hemos pasado muy mal decidido ya que Vara que está en todo momento no

Voz 4 16:16 claro sí

Voz 24 16:19 qué a Samira adelante tienen ese pequeño y valores que es lógica o ha sido buena o Palacín vemos grandes pero a lo que veía Almodena de de los lo positivo en el año pues para mí hacerlo lo más grande o más positivo

Voz 4 16:41 tanto y tan positivo o no tanto

Voz 24 16:44 ves pues bueno hay un personaje en en mi casa que tan bien que también ha tenido o a tener un feliz año acaban los feliz año y los siguientes en una anécdota que debe a comentar lo que resulta que eh yo tengo una casita setenta kilómetros de aquí una parcela en el cual se veía pues pusimos son las gallinas por la costa de Zemin nieta cita no que va mayor pues tiene ocho años y cinco

Voz 4 17:23 sí lo la Xunta que bueno o

Voz 24 17:26 eran mucho que hacer y tal pero bueno me gusta ir por la costa de las ideas pues lo mantengo lo mantengo lo mantengo lo que quería comentar es que hace como unos tres meses por cuanto haya pasado en un polo de haber yo tengo así pasó no venga allí me preparé a comprar pienso con mi mujer en esto de que tenía un los pollos capones me imagino que tú como gallegas lo que no

Voz 4 18:08 desde luego

Voz 24 18:11 pues resulta que le digo a mi mujer dijo coño tío mira ya es que ha salido de la costa es todo tan bien contigo estás dispuesto no hemos comido nunca digo ellos sé que esto es tabú un capón de estos estados Vista en condiciones puesto como lo haga está bueno es tarde a la tienda dice está claro que está buenísimo dicen también me quedan dos ideas que vale dices por veinte euros digo digo a mi mujer que hacemos lo compramos que ejerce pistones excita tal tal que compramos y compramos de hecho coger a Albert parte seis kilos para año nuevo es de coger kilos me como la alimente emitan Vico casas que casi seis cosa no que lo está haciendo hace poco a Sala qué estantería ves tan buena

Voz 4 19:26 sí bajo los días antes pues

Voz 24 19:28 está allí salvo huevos Si ir capón sabes pero eso que mis nietas hombre no entrase en Toledo llamando edad que nos Martín yo que no sé que que las niñas

Voz 25 19:49 que no me lo voy a Kome

Voz 24 19:52 digo pero me calculador y que digo digo pero si es que esto hasta exquisito digo incluso me dijeron que decidido en una Vitoria digo que esto estaba fenomenal no es como Irán

Voz 4 20:04 a ver personas de vuelta está bueno

Voz 24 20:06 en Barreda que se que no sé que que no sé cuántas y ellas el su día el día con dicha ya te Maese no digo chica me lo cuando lo compramos prácticamente

Voz 0020 20:20 a las niñas se lo deja

Voz 24 20:23 me llama a mí no a la he hecho en mira en una victoria digo esto tiene que estar buenísimo de jueces como cuando mama compraron pollito icono que opuesto a lo que él no que está que es lo que sea gallineros estaba a la ella estaba en la vivienda que está en Arriba Gallinero hicimos en Elisenda bueno dice ya lo hemos puesto nombre al pollo que dispuesto si de polvo hemos puesto Petit que dice polen Pepito día digo bueno eso dijo

Voz 25 21:07 pero bueno pues vale pero esto como fácil André adecuadas claro

Voz 24 21:11 claro como Mozart principio pues yo me eché a reír cuando por lo que ambos opta porque me quedé llamar a los que se jugarnos la aquí a que llegue el fin de año el tema que nada que que vayan que ha hoy otra vez allí he hay ir de hecho pasar comprado empieza como siempre hago al mismo sitio me lo compré ID hecho compraron la gallinita muy más maja una una y a América es la médica la chiquitita pero que no está hasta en grande estables pero eso me está y entonces pues cuando la había ido a hasta allí en gallinero que lleva su trabajo se lo colocó todo el tal y cual pues yo en todos los grandes y allí está embaucar por Kagame algo se lo que empezará los seis kilos cinco kilos viejo que pesa es tan tan guapo me miro me quedo así mirar dentro de digo de mi cumplimos extinción hecho el envío de hijos total incluso comentado al de la Hacienda digo me pasa esto digo que no

Voz 4 22:33 no haber Carlton para fin de año

Voz 24 22:36 en para fin de año digo está majísimo están presidía San Pablo pero que no era así

Voz 4 22:43 luciendo así de hermoso y saludable

Voz 24 22:46 le cojo y me comenta yo digo hay algún inconveniente sino remató dice no no que inconvenientes y no como esos pollos los casi de cheques supo eso resulta que dice que no pasa nada que va a pasar dice es lo único que pasa es que hay Dios y Caixa hará un elefante en este ciclo el que Ponyo que está pagando escuchar es echar al me reí una cosa es pasar nuestra otros tantos de bueno bueno portaba ahí se quedara cuando pues que donde lo que lleva al animalito para ello también yo soy un tonto porque yo yo tengo que hacerlo lo hago pero me duele y me cuesta mucho no

Voz 4 23:40 claro claro una cosa

Voz 24 23:42 porque no se porque las estado creían todo está no sé yo no valgo para esto tampoco no

Voz 0020 23:50 calidad Jesús para la gente que está acostumbrada no es complicado pero para los que no lo estamos es delicado ya el hecho en sí de matar animales muy delicado

Voz 24 24:00 sí sí yo yo yo estaba dando vueltas yo lo hacía por hacer una gracia no gracias fuera de digamos de lo normal

Voz 0020 24:10 sí sí sí

Voz 24 24:12 típico cordero cabrito

Voz 0020 24:15 de ir a comprar a la carnicería

Voz 24 24:17 no y tenemos la propia Avellaneda y allí me cuál de podemos crear de una cosa muy buena Iker digamos que el cargo no porque a lo mejor esto que te cuesta ciento y pico euros

Voz 0020 24:36 sí es eres claro ya ya elaborado ya ya con el proceso hechos más caro Jesús

Voz 24 24:42 claro claro es bueno Sangalo cambio con esa fue la cosa hay pelo sino que claro es que que ya el domingo Ojén Mendavia yo no es que ponga llame las nietas Miami no es el nada que a mí no era la tasa eh hice yo no voy a todos más yo hablé broma quién decía que hablas que ubicar que bastantes penaltis el bloque que me doy cuenta tanto Ci se quedará en casa hasta que Dios quiera

Voz 4 25:21 sí sí sí

Voz 0020 25:23 entonces cuál va a ser el menú de Fin de Año porque han tenido que cambiar los planes

Voz 24 25:27 sí bueno ya está ya está parado con lo que vimos que no podía hacer avances en al menos lo científico o en meses como digo yo dejamos que hemos comprado no rape

Voz 14 25:51 hemos comprado un par de

Voz 24 25:53 a ver si es más sacado porque están todos los lomos entonces lo mismo a digamos el trasvase

Voz 4 26:04 con buen lo pienso

Voz 24 26:07 tiene que estar muy rico que cabrito y eso es pitos

Voz 0020 26:15 le preguntaba porque intuía que que no iba a ver ni pollo manipular Dani nada parecido

Voz 24 26:22 no no no no no no eso e incluso se los pues él no guasa a mí no a la dinamita que la digo ante mí ausente digo y no no vamos a específica

Voz 25 26:40 así que dice lo las niñas para que has sido indultada

Voz 24 26:44 así que así que

Voz 25 26:47 entonces la niña vaya

Voz 24 26:49 qué carro gracias a que hay gran vivamente llamé al agua lo esto lo estoy me da igual ITA en contentar a todo el mundo tan contento de aquí teme que allí en esto

Voz 0020 27:09 pues ya está Pepi ya ha pasado a ser la mascota de la familia

Voz 24 27:12 pues el tema es si esa era la cuestión

Voz 0020 27:21 fantástico bonito te hace sus sí y lo más importante es que su mujer esté bien también

Voz 24 27:25 exactamente que en positivo el años yo muy bueno porque ella salía adelante tiene su deuda Money Strands lógico por eso cuesta tanto pasa me en principio cable a la bolsa las heces y luego empezó a quién lío y luego cuando a Thabo con la quimio volver a de ir quitarle al que me he podido quitar la bolsa en Finca empezó la cosa es muy muy mal ha sido muy duro porque con la que o el oncólogo se volvió loco porque hemos dado con un con un más místico profesionales falsa y venga a echar números porque en la Unión aquí Muse ya hemos a eso queda diarrea el móvil los idiomas ni con temas de vamos a eso es a lo mejor porque yo he sido el que se ha cambiado si nos harán cambiar a ella a lo mejor se lo has puesto en todo el tiempo vamos a ha trabado quizá evaluamos la vamos mal ya las fiestas que sientas después cuando ha dado a la diarrea esa pastilla para estos nos colamos Sanz no me daba tiempo a o a lo mejor lo tenía todo limpio no no me daba tiempo a la vez que va bien qué tal vamos a ver vamos a nuevas como ambos muchas veces salí a la mía hemos pasado complicado todo

Voz 4 29:17 Jesús bueno afortunadamente ha ido uno

Voz 24 29:20 sí había aquí la mojó imponerla de peligro que había ido bien queja los que he llamado

Voz 14 29:28 sí

Voz 24 29:29 sí sí sí mismo gen va para adelante va muy bien ITP

Voz 25 29:35 los lleva para adelante y a la vista de pues qué pasó

Voz 0020 29:41 en una una buena semana ahí unas buenas fiestas lo que queda

Voz 24 29:45 pues muchas gracias Si que tengamos todos en general co feliz año no

Voz 4 29:54 luego

Voz 6 29:55 no

Voz 0020 30:56 hola a José María desde Salamanca buenas noches

Voz 26 31:00 hola qué tal muy no va a ser un poco pesado lecho entonces pero a forzar lo lo más posible mira yo tengo una hija de treinta y seis allí

Voz 4 31:14 sí

Voz 26 31:16 la la vista tal médula acaba de cumplir el echarse en y dijo que se veía a vivir con con su madre conmigo pico acción hija que a su hija ahora tiene ocho adiós ir estamos y los otros pueden ser es bueno pues pasa esto que estuvo ya sea en casa ese muchacho se marca ahora no voy al filo de toda la vida que la la la

Voz 27 31:58 a la

Voz 24 31:59 bueno todo lo que se pueda sin bajitas

Voz 0020 32:02 José María que este chico es el padre de la niña

Voz 26 32:08 no es una pareja nueva de ella

Voz 14 32:12 es

Voz 26 32:14 bueno y el caso es que ahora pues ella vueltas a la marca polcas aparecido puntuales a veces a pedir comida aquí hizo ejercitaba como exterior tuviera que Picasso y ahora va a haber cometido los robos in tiene veinticinco días de arresto hiciera cumplir los aquí en casa

Voz 0020 32:47 arresto domiciliario

Voz 26 32:52 pero luego me merece estarlo abuela yo iría entonces ya es un mambo dedicado a era una persona por muy hija ACT había y en ámbito lo haría tienen una está vivía hace no lo sé está es una palabra me tienen aquí verbal que han decidido tomar tu madre me tienen un museo como ha dicho que a veces no tardará mucho vía en volver a entrar en prisión lo cual lo hace pero todo hace VIII Beloki otro problema que también está el padre el para el humanos

Voz 0020 33:50 de la niña que entiendo que que ustedes

Voz 26 33:54 hacemos tenemos la custodia

Voz 4 33:57 la de

Voz 26 33:58 el padre porque mi hija renunció al día

Voz 14 34:05 sí

Voz 26 34:07 entonces él tiene la custodia pero está obligado al que viva con nosotros ir a pasar doscientos euros IAS sabida de paseo cuanto

Voz 14 34:21 no trabaje

Voz 26 34:25 esto es ahora el padre pues esto pariendo bobo

Voz 0020 34:28 porque el padre hasta ahora José María ha tenido buena relación con la niña con ustedes en este tiempo que ya estuvo en prisión

Voz 26 34:35 entre comillas entre comillas de Jon Comillas porque la manutención de hielo la para alguna haber pocas cosas muy poquitas entonces si es Black coge la al parque lo largo nada por él tampoco fiel Versace una novia Ira tal novia no quiere mochilas sabe lo que es una mochila o sea quiero quisiera Milliyet

Voz 14 35:21 eh

Voz 26 35:23 el sátira o estas navidades tres días sin aparecer porque dice que tiene que su vida su novia hiciera los abuelos nos jugamos estén pues aquí Atelier donaría que es nuestra obligación

Voz 0020 35:44 José María así que su nieta es casi una hija

Voz 14 35:49 mi hija se te lo aseguro que dormir

Voz 26 35:57 biológica evidentemente pero

Voz 0020 35:59 pero como si lo fuera

Voz 26 36:01 son mira el ocho allí a su hija de ocho años tiene guapa y entonces pues como ella mesa poniendo el padre a al al límite como tiene los impagos letal todos aquellos por bueno lo uno presentar una demanda clara hicieron a sé todo necesitado

Voz 4 36:36 por irresponsabilidad por irresponsabilidad

Voz 26 36:45 estoy de estar pero mi ex mujer me hice que pero sí que es cómo voy a hacer eso como largarse pensé de gente entonces pues no sé como salir de Cerrillo

Voz 0020 37:13 complicado José María José María desde desde cuando la niña está como ustedes

Voz 26 37:20 sí que valió los pues ocho si lo ves

Voz 4 37:28 desde sí tuvo la vacío

Voz 26 37:31 va a los ocho con perdidos

Voz 0020 37:42 su hija ha estado en la cárcel todo este tiempo

Voz 4 37:45 sí

Voz 26 37:46 sí salió en junio estuvo tres años irá el los últimos cinco años más meros cuarto cinco cuatro y medio hacía así

Voz 0020 38:05 por qué se lo quiere compartir José María

Voz 26 38:07 sí un además drogas robos es robos comprimir todas ellas

Voz 14 38:20 el Gran Vía

Voz 26 38:24 hoy en teoría aquí en casa había puesto la arresto domiciliario pues archivos ha presentado el ha dejado el tal fumadores B por mi amor por mí lo es

Voz 14 38:42 por cierto la noche entró por la fuerza agradecer

Voz 26 38:48 lo primero que hizo fue en el teléfono la tal el teléfono me he ido vaya hombre tiene la parte de fabular

Voz 14 39:05 porque veo poco

Voz 26 39:08 ir a ir a un puñetazo a ella y ella me pegó transportar

Voz 14 39:16 Ellis partes José María

Voz 4 39:21 claro claro por eso usted no quiere que ya esté en casa

Voz 0020 39:26 se genera mucha tensión se genera violencia la niña está delante

Voz 26 39:31 cada creador intertenpel tarde y de su habitación somos la suya yo la mía lo que no quiero porque tengo que dormir en la habitación de la India

Voz 0020 39:51 la niña tiene ocho años no sé hasta qué punto Clarín ya sabe quién es su madre es consciente de que su madre tiene determinados problemas

Voz 26 40:01 si no de su madre pasa ir a lomos de comer Miguel buenas

Voz 4 40:08 Lógico No al final los niños dan lo que reciben reciben lo que da

Voz 26 40:14 la idea es su padre está pasando lo mismo

Voz 0020 40:17 claro

Voz 26 40:19 ni un triste regalo de Papá Noel ha ido

Voz 14 40:25 el padre

Voz 26 40:28 pues bueno que eso lo que me refiero

Voz 0020 40:31 sí seguramente al final lo que hay que pensar José María es que la niña tiene la fortuna de tener a a los abuelos que tiene no es está creando un entorno familiar

Voz 26 40:40 muy favorable a pesar de todo es decir lo que con lo hiciera usar de él es lo puedo salir de este lío porque sirve saber Pérez preparador es un escándalo en el hall de de que nada es que aquí desde abril o Iker muy agresiva porque guardo quiere colocada pues imagínate eso es como un hombre se hicieron se mi madre ha ácido su padre una cara no sabía que sí aunque no para lograr que iba a llevar al colegio

Voz 4 41:32 hace a cargo de alguna manera

Voz 26 41:35 vale la iba a llevar al paro al día

Voz 4 41:42 sí lo que está bien para forjar una relación padre hija claro

Voz 26 41:47 exacto exacto exacto pero él a mí eso que desean parece luego como desaparecido en combate

Voz 14 41:59 ya

Voz 26 42:01 pero pero si lo acepto crecieron parece pero no se lo voy a decir me dijo mi mujer se plantea lo sabe jugar

Voz 0020 42:20 claro es Oliver es decir José María que quizás todo esto habría que llevarlo a la justicia es poner el caso y que y que vuelvan a reubicar las circunstancias no quizás

Voz 4 42:30 incluso hasta la custodia

Voz 26 42:32 ser una circunstancia que le Volga culto y a mi hija la idea hecho también cohesionar Tito sea la elegida para hacer abuelos pudieron dar un Almería todo lo hizo la galés durante dos a ellos por quebrarse jurisprudencia de citara a los padres lo dijo

Voz 14 43:05 y dárselo al abuelo

Voz 26 43:09 entonces ser tiene la custodia pero la Liga tiene que otros bueno área tiene a otras digamos fría no pueden viajar regulado pero puede salir del país

Voz 4 43:28 digo que tiene la custodia pero a todos los efectos la tienen ustedes

Voz 26 43:32 sí yo creo que lo que lo más crucial sí pero renovó decisivas estar arriba en la cara yo también tengo detener vividas tu vida tu hija sinvergüenzas

Voz 4 43:52 que no pidió por nacer además que no pidió por nacer la niña digo

Voz 26 43:58 a contar yo mi hija me dijo en el dos mil nueve es si es él

Voz 14 44:07 Adige

Voz 26 44:10 ahí la ahora tengo yo te pago en agosto así se lo dice porque sabía

Voz 4 44:21 claro sabía esas circunstancias

Voz 14 44:23 Haro poderlo nació

Voz 26 44:33 es preciosa habrá sido Marcio me miras y el tal porque aquí dicho hay que como él estaría conmigo en vida les pase algo

Voz 14 44:45 eso leeros es a dónde os coja pues corto el cuello uno a uno

Voz 4 44:56 José

Voz 0020 44:56 María ustedes cuántos cuántos años tiene

Voz 4 44:59 si no se les crecen cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro años

Voz 26 45:09 en muy implica que hay algún detalle que sé si es tu mujer tiene cuarenta y uno pero quién para porque si se pregunté

Voz 4 45:28 que su exmujer que ustedes no están juntos pero bien juntos con la niña

Voz 26 45:38 a ver cómo es y decidieron una manía

Voz 14 45:44 se enciende

Voz 0020 45:46 tú no había todavía se complica todo un poco más

Voz 26 45:50 claro claro porque yo el pie de hace Isaías hombre vivo fiel todavía lo que se alude estaría ahora amigos como muerto Benito o millonario Coco poco tapado hartones pero no sé si habrán dos darme hacemos soy yo cargo de la guía ha sido un piso tú tienes tu vida yo tengo muy miga entrar casos porque a nadie cuando tú salgas yo me quedo que cuando yo era

Voz 0020 46:37 José María es admirable de todas maneras que hayan conseguido tener esta relación

Voz 4 46:41 sé que es por la niña pero es admirable aseguró

Voz 26 46:47 a ver si me acuerdo un día del Gobierno de ir de una foto

Voz 4 46:53 Abalo

Voz 26 46:55 si iba a lucida

Voz 14 46:59 es preciosa un bombón baja

Voz 26 47:05 bueno lo más hijas

Voz 0020 47:07 José María para nada todo lo contrario ha sido un placer escucharlo ojalá que

Voz 4 47:11 que puedan reordenar se de alguna manera hay

Voz 26 47:15 no sé si estamos mi ex mujer ellos solos claro que ellos echan a destruir en fin

Voz 4 47:30 la no

Voz 26 47:32 verdad es que lo vamos a hacer

Voz 4 47:42 exacto

Voz 0020 47:43 se María en realidad lo que tienen que estar es muy muy orgullosos de lo que están haciendo hoy de lo que están consiguiendo

Voz 26 47:52 el módulo la toca llorar muchos días no me extraña pero hemos todo Portugal

Voz 0020 48:04 en sé cómo se llama

Voz 26 48:08 las sentir dos coma se llama Caixa bonito nombre fui el nombre

Voz 14 48:20 en su cara

Voz 0020 48:28 José María un gusto escucharlo que vaya todo muy bien ojalá mejoren las circunstancias para todos especialmente para ustedes y para esa niña

Voz 14 48:34 sí

Voz 26 48:36 hacía esos fiero gracias

Voz 4 48:38 usted por llamar aquí nos tiene cuando lo necesite buenas noches

Voz 4 49:31 hola Antonio desde Madrid buenas noches

Voz 29 49:33 buenas noches Adriana

Voz 4 49:35 qué tal vamos bien

Voz 29 49:39 el escuchando las aventura ciudad realmente era que que tenemos a seres hermano

Voz 4 49:46 nada sólo comenta que dura es la vida vez es verdad

Voz 29 49:49 o pero muy dura eh nada yo sí le dije muchas veces las personas tenemos lo tiene pareja tienen la Liga súper complicada vivimos cuatro días y encima lo complica mucho más mira la dijo ayer en cuanto a lo del año en curso pues la verdad es que bueno pues sí que ha habido mucha mejoría una de ellas mi hijo mayor se caso cómo no voy a chica tiene buen trabajo así que bueno pues el pulso eliges Kevin así de este año seis de julio y luego pues también pues a nivel laboral también ha sido una mejoría en cuanto cambia de empresa el mejor horario me os saldó entonces bueno pues que uno pelín no que bien en las circunstancias que hemos estado pasando desde luego pues la verdad sé muy bien si además el muchas veces te tiene que alegrar pues sobre todo porque es todavía pues de gente que está el de ya bastante mal por mucho que ayer aunque hubiera muy bien con él era muy bien para para los de siempre

Voz 4 50:55 pero cuesta un poco a quien le cuesta recuperarse a otros verdad

Voz 29 50:59 pero claro no pero o no ya que con Mahler Lili Taylor y como Icon problemas bastante los trabajadores tiró o qué

Voz 26 51:07 eh

Voz 29 51:08 que es que cobre poco sino que con peligro de que puedan cerrar la Blonde que la economía que es a que la crisis que ha recuperado no le fortuna mira apareció para grandes empresas por lo demás pues nada bien me alegro de que bueno pues

Voz 26 51:26 se acaba un año y bueno pues el principios del que viene

Voz 29 51:28 tampoco va muy mal porque segunda hija

Voz 4 51:31 vaya si se han contagiado Antonio

Voz 29 51:34 es difícil yo creo que han puesto de acuerdo

Voz 4 51:37 y cuando se casa

Voz 29 51:40 pues en abril abril si también con un buen muchacho también está bajando bien has sido buena accedió al Moyel importante desde luego claro si sólo tiene Wi José tiene tengo Travesí tengo otra a lo que pasa que estamos repartidos yo vivo de mi madre mi hijo también ha habido también va a suponer este calvario es la segunda en Valencia y la tercera vida Sevilla pues sí que están repartidos están pero sí

Voz 0020 52:06 no se se repartirán las bodas a ver si la tercera se casan el dos mil diecinueve

Voz 29 52:10 pues para mal tiempo por debajo

Voz 4 52:13 es más pequeña

Voz 29 52:16 quedan a golpe de tal manera que una jovencita saludarle y luego en cuanto a así que el hecho el insitió donde no tenía que estar meter la pata desafecto de acuerdo como cuando falleció mi padre pues resulta que fuimos a hacer unas gestiones a al centro de Madrid en las que tiene las pilas no resulta que el centro por la calle puede aportar sol solíamos ir a dos oficinas que estaban casi cerca no ha llamaría yo tan Esparteros bueno hay casas que llegamos ya te las gestiones por el tema de mi padre y lo metemos en la calle válidos esperamos dar la tienda nos sentamos empezamos habla hablaba contable en la verdad pues todo el tiempo pondrá escuchando atenta atentamente y en esto que sea de la bombilla ido Baba yo juraría que aquí no porque hayamos de de oficinas que tenemos que la de la calle Cuartero irregular metido en es la otra hacer algunas gestiones no

Voz 0020 53:27 osea que él estaban contando una historia que en el iban y le venía a la pobre señora que está atendiendo al no

Voz 29 53:32 no no pero es que lo curioso es que la ciudad no estaba viviendo nada puede haber dicho mire por aquí

Voz 4 53:36 aquí no es bueno o algo luego aguantó en silencio muy educada

Voz 29 53:40 no podemos soltar toda la parrafada pues no y cuando ya estaba hablando ya que tal perdone pero yo juraría esto no es aquí es donde tenemos que de tal creo y te sientes bien ridículo

Voz 4 53:55 sí estuvieron que corregir corregir

Voz 0020 53:58 ubicación repetirla como nación

Voz 29 54:01 no no claro de culpas claro muy bueno va a otro sitio no lo que has comentado antes de que alguien te salude os saluda a alguien

Voz 4 54:08 sí están hablando sola

Voz 29 54:11 a la vuelta

Voz 0020 54:14 eso pasa demasiadas veces más de las que nos gustaría que sí

Voz 29 54:18 además el año pasado es decir bueno ya me pasa menos pero yo desde bien joven hay una persona

Voz 4 54:25 la provincia de Guadalajara que desapareció a usted eso también pasa

Voz 0020 54:29 Antonio parecen que todos tenemos un doble

Voz 4 54:32 con eso nos vamos a quedar Antúnez

Voz 0020 54:34 muchísimas gracias por haber compartido su buen año con nosotros que vaya también bien en el dos mil dieciocho

Voz 4 54:38 antes mira ahora tengo buenas noches las noticias y volvemos