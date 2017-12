Hablar por Hablar (28/12/2017 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 con Adriana Mourelos a eh

Voz 0020 02:37 los minutos que pasan de las tres de la madrugada de las dos nos escucha desde Canarias María lo hace desde Huelva buenas noches María

Voz 6 02:46 buenas noches qué tal

Voz 7 02:49 muy bien muy nerviosa pero a ver qué he llamado en más de una ocasión porque quería ver si me podían andar se decirme algo los oyentes eh en que ver al resulta que estoy divorciada en un hijo de dieciséis años en yo me casé hace más de veinticinco no quisimos tiene un hijo teníamos problema hombre lo tenía él yo no tenía ninguno sí bueno yo yo no me llevaba muy bien yo quería mucho a mi marido pero no no llevamos lo no nos llevábamos bien de bueno pues muchísimo

Voz 6 03:35 ay pero vamos muy nerviosa no se preocupe yo yo le ayuda en lo que pueda

Voz 7 03:40 pues he muy amable y entonces bueno pues no son encima te permite que me quedé embarazada desgraciadamente se puede pero bueno luego me quedé prevé que de de de mí

Voz 6 03:53 no no no que ella tiene dieciséis años

Voz 7 03:57 que bueno al poco de retenerlo pues a los meses de tener a mi hijo pero bueno las cosas ya no iban bien nada nada bien entre nosotros y nos separamos cuando yo me separé yo no tenía trabajo pero bueno en ese momento no lo tenía porque proyecto Dorothy todo para criar a mi hijo

Voz 8 04:16 para mí para sí sí lo

Voz 7 04:18 que me llame contrabajo de hecho pues Ibon en no personalmente quiero decir que con otro cuando yo me separé así como yo no tenía trabajo él sí estaban muy bien mi marido estaba muy muy bien económicamente muy muy bien pero bueno en agosto todo a una carta hice a Ruiz no claro que no pero pero de una forma bueno de quedarse con lo puesto como quien dice que se quedó aquí con muchísimo deuda y se fue a vivir a al está se se casó otra vez bueno pues cuando volvió después de casi cinco años fue me ha quitado a mí no es que me lo ha virado el que me lo ha quitado me lo ha quitado hasta tal punto que mi hijo no quiere saber nada de mí nada se comiso practicamente no tengo relación

Voz 9 05:15 haría posea su su ex marido pasó cinco años sin ver a su hijo

Voz 7 05:21 en cinco años yo no sé qué decir

Voz 6 05:25 ese escenario queda quedada hablamos del chico

Voz 7 05:29 de siete a decir de seis y medio ante años

Voz 8 05:38 porque antes antes de de marcha Sara extranjero tenía en régimen de visitas veía el niño con frecuencia

Voz 7 05:44 si cada vez que les daba la gana de hecho hemos trabajado con él porque estaba bien de llegada él se cuenta cosas y su trabajo hubiera él trabajaba también pero por la tarde se pone primero y luego de quedarse en casa incluso se quedaba en mi casa porque hubiera con el niño a mi casa porque yo renuncié a donde vivíamos y mucho me compré mi mi piso con mi parte dime me propuso no pequeño de donde vivíamos en común con casado eso sí que ha habido alguna estable con mi hijo encabeza para que yo pudiese trabajar in Kibo bueno luego le fue la cosa muy mal la pena pasaba la función yo a mí me decía mi hermana que si no te para la colección anda vengo a ver al mismo puede no porque lo va a ver yo decía bueno no no yo yo lo entiendo como una cuerda que es su padre fin y al cabo viene a cada año en mítico a España yo no debían era que su hijo yo eso no va conmigo aunque no era venció

Voz 6 06:41 bueno viendo el menor además claro porque

Voz 7 06:44 yo nunca le he dicho a mi dinero niño bueno yo nunca lo he dicho así no lo veía eso bien nunca lo he hecho nunca lo he hecho pero hija Antonia Rachel para empuñar Aceh que bueno que es bueno que ya veo que yo puedo el hoy por hoy casi no tengo relación conmigo grabado de un año sin venir a mi casa

Voz 6 07:03 pero cree que ocurrió cuéntenos qué ocurre

Voz 8 07:06 cuando cuando el padre volvió a España el niño tenía once años solamente

Voz 7 07:10 once años pues nada que como ya por la tarde como el padre vino con una mano delante y otra otra porque si mal se puede vino dijo que para pasarlo mal en otro país por eso lo he pasado mal aquí al lado de lo suyo y entonces pues pasaba prácticamente todas las tardes con él los fines de semana alternos pero cada año hay pues mira aquí me voy a quedar porque si no te importa drama que me quedaré este fin de semana también seguido porque el Papa Babia y yo lo voy a venir con tiempo luego es otra Trevín Kira Miró en ningún sitio o como decía mira papá hecho a espaldas se va se va era ingresada o me voy a quedar este fin de semana poner poner bueno pues venga hijos no va a mal pero ya luego me di cuenta que me estaba metiendo entre dos aparte cuando el que me sean de Venice siguiera sufriendo por ejemplo un ejemplo que le pongo claro mi hijo estaba en el comedor del colegio cuando porque yo iba con la lengua fuera recogerlo y entonces me decía que no quería comedor que no quería Canedo que no quería como bueno pues me engañaron no recogía a la hora de salir el colegio luego no iba con él porque como les gustaba la comida del comedor el padre lo sacaba hasta querer del colegio me lo ligero

Voz 9 08:28 que ellos no se lo habían dicho

Voz 7 08:30 no no me lo decía

Voz 9 08:33 porque esa es una decisión que debe ser consensuada

Voz 7 08:36 de Haro pero no me lo decían porque claro porque es que el padre de nave me cuando también vino no quiso no ha sido buena estudiante porque en realidad no le gustó al colegio y también por aquella época estaba en una academia de esfuerzo colas como las tarde para que bueno pues tampoco ver lo veía la porque parecía que instaló el ya no hacía falta tenía que derivar hasta el ambiente el Tour yo en era que el mismo engañar que citara de que vivo yo matemáticas lengua solamente habla de matemáticas avalado de nada no no no conmigo no bueno pues igualmente mal bueno

Voz 8 09:13 sí así poco a poco María hasta que entiendo que el el niño chico se fue a vivir con su padre

Voz 7 09:20 claro porque ya no venía yo que yo iba a recogerlo yo decía que no se venía iré hecho fueron o no hice tenía catorce años que fue con su padre a porque una vez que vino o sea a ver chicos y si yo por decía pues no te pones a ver la tensado hasta que me ha afectado a tu cuarto bueno pues iba a su cuarto llamaba por teléfono el padre le esperaba bajo y en él no salía corriendo con la puerta

Voz 10 09:47 qué pasa si no llegaba

Voz 7 09:48 pero así una y otra vez yo le decía el padre pero vamos a ver si yo lo leo si yo lo estoy intentando educar a mis hijos y no estoy haciendo nada malo porque yo lo diga recoge el cuarto

Voz 8 09:58 al revés no tienes que tienes que venía

Voz 7 10:01 de él claro que pasa el padre ella porque luego tuvimos juicio el padre ya dijo que que yo lo echaba de casa es bueno se hartó en el juicio que se hartó que yo lo echaba de casa también recoge lo haría a veces de madrugada

Voz 8 10:14 eso el padre o el niño

Voz 7 10:17 el padre es padre me juicio yo miraba a mi abogado mi abogado me me hacía señas como dice uno tranquila tranquila luego de dije bueno a mí me me da me iba a llevar porque esto es falso él a la jueza yo con un estudio chico chico

Voz 6 10:35 sí creo que sí sí sí

Voz 7 10:38 bueno favorable a mí claro es con todo y con eso

Voz 6 10:43 mi hijo quiero parecerme me por malos tratos que mi yo tenía catorce años me dijo denunciarlo

Voz 8 10:48 a usted por malos tratos a los niños

Voz 7 10:51 sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí yo tiré psicólogo yo llevo ya había pero viniera Liga está hoy en en en nada decir psicólogo particulares ya voy por la Seguridad Social porque es ella mal de dinero porque todo lo que tenía en estrado a pie familiares en la que me marido buena ha puesto hacia porque ya bondad al grito de una forma vergonzoso vergonzoso yo tengo toda culpa al niño porque si muy autoritaria porque bueno mi hijo que hubiera una en una anarquía total

Voz 9 11:31 vive con su padre solo

Voz 7 11:33 si vive dado sólo casi no tiene el padre diré muy mal sea viven muy mal

Voz 8 11:40 mal económicamente mal muy mal

Voz 7 11:42 muy mal porque el padre va trabajamos lo que puede una persona que ha tenido tanto poder y ha tenido tanto ahora está muy mal

Voz 6 11:51 lo que estudio el colegio va el Instituto

Voz 9 11:54 no

Voz 7 11:54 si iba al instituto que que bueno ha repetido curso que para poner un ejemplo para que se hagan una idea de que ellos y el pito de un sereno de hasta que me hizo llevaba cuatro de hablar repetido pero no quería repetir en el colegio donde está al borde del mes y claro yo me fui aquí a la de odio de Andalucía para saber dónde me hijos se había matriculado en el nuevo colegio porque iba a repetir pero no en el colegio donde estaba aquí y me decía mira hecha aquí lo que ves aquí qué tal niños siguen el mismo colegio se cambió de colegio sin mi autorización claro cumplió dieciséis años como no es obligatorio seguir estudiando no tienen porque preguntarme ir hasta que no llevaba cuatro días en el colegio yo no me enteré donde estaba es que mi hijo se negaba decírmelo el padre no anda

Voz 8 12:53 María introduce el proceso judicial y demás perdió usted la custodia del niño

Voz 7 13:00 yo en cierto modo renuncié no a mi hijo claro sino a que viviese conmigo porque incluso me dijo la abogada es que es una deuda viva porque el niño lo quiere vivir contigo de beber contigo pero no quiere porque no le interesa vivir contigo es que te hace la vida posible la psicóloga él me lo dijo lograse la vive posible porque el niño no quiere estar contigo porque no le interesa porque viviendo una anarquía absoluta el niño tiene con él para que todo lo que quiere no material porque padre no creérselo pero el bloque me es que si casi no tienen para comer el no se compró una chador esto de chivo de eso de de cuatrocientos duro pero bueno es que yo no puedo entenderlo yo yo eso no lo consentiría no sé si se puede Mi padre evite que sí porque si eso me hace feliz porque no porque que vivir y ser feliz entonces yo no entiendo esta forma educados yo no soy un como yo digo claro TD a mí no me conoce quién esté escuchando pero como yo digo que pregunten por mi donde quiera si tengo yo tengo una conducta intachable sí sí mismo nunca me he dicho mal ejemplo es más la la psicólogas que no vieron con la una bella escuchar que no vieron con la terapia cambiar decía porque lo vieron él solo también luego luego encomendó hoy se dijo que no dormir hacía postín increíble te tienes respeto Idle que no te yo digo pero me tiene miedo se va unido no no absolutamente tengo miedo pero te tienes respeto te venera bueno pero entonces donde porque cuál es la razón que no quiere verme mi hijo no me llama nada nada sencillo yo yo no cuando cuando he llegado a preguntarle yo vino la verdad que estoy preparada para todo tú me quieres que yo no entiendo el poco apego porque me repudia porque porque me Si yo no te he hecho nada dijo al contrario nada nada que tu padre estuvo cinco años ya tiene dieciséis años y habrá si digo que culpa tuvo cinco no fuera así no se acordó de mí vaya Nava novia de es decir que no llamase

Voz 8 15:11 ya bueno pero es verdad que que al final que se queda con el niño es quién se hace cargo o no y usted se hizo cargo del niño desde donde yo estuviese separando

Voz 7 15:18 si bien sí sí sí ahí ya les digo vamos no me llama me he dicho que no sabe si me quiere y lo que era ya ya lo que me dijo el otro día que el hecho de que yo hubiese parido no que no significa que por eso tengo que quererme no es mamá quiero siento que tú eres buena porque tú eres buena pero que yo no tengo Portiña del amor que se supone que tengo que tener pero por Dios quiere hechos y es que yo no te he hecho nada yo no eran mira hacia dio muy familiar y de amigos

Voz 6 15:53 que son poco quién conoce contando detalle me apoyan porque quiérase hecho dice hay fundamental de tener un hijo pasar tanto para tener y que luego todo muy bien destacó que son únicos

Voz 8 16:08 además María Antoni Soy golpes

Voz 7 16:11 a ver lo que lo echamos que él yo le juré a su padre al padre de mi hijo que yo no se cobró no hacer pero vamos a tener un eso porque es que es severa que él porque no es la es que él porque pactar porque estuvimos Bonino pero era fértil no hija mía ID que me ha servido tanta lucha el otro día me escuchando los de los Reyes Magos que sin esa Tampere que si es cosa que se hacía no cuando era pequeño eso sí me al cien por las graves es decir yo era edición normal que duelo copero

Voz 6 16:44 pagaba el la la la la la Navidad de cuando era pequeño porque eso sino que que lo tengo como recuerdo tú y si Marie por ejemplo

Voz 8 16:55 esta esta Navidad esta Nochebuena el día de Navidad

Voz 7 16:59 hecho volvía de primer día de Nochebuena junto no cuánto pero sí pero claro en caso de debe cambiar ningún implicado con veintitantos que éramos pues casi a la otra punta de la mesa porque lo estaba cuando Dimon sí pero no yo he llegado a pasar hasta tres meses sin verlo si yo les digo que este año que acaba si yo junto hace todo momento yo no creo que llegase me hace cinco días lo que yo he visto en eso lamentables el lamentando advierte nuestra lo lo me da a mí me echó encima porque porque he dicho no diría yo les escucho anoche de instó entonces vivía escuchó algunos a veces que a lo mejor puede llamar a una madre o un padre pues mira me pasa esto con eso pero había una discusión habido algo que no

Voz 11 17:48 lo justificó él no lo físicos pero bueno

Voz 7 17:50 muchos decaído algo como dos personas adultas que ya me han llegado a un acuerdo no un únete pero yo no le he hecho nada así pues nada nada nada lo único que he hecho es que he querido dedicarlo como incluso mi amiga me si una madre nombrando a pues mira por dónde me sale la blandura porque porque eh encima parece que soy lloró en el colegio de mi hija me han apoyado siempre el padre Ígor formar la cada dos por tres eh yo creo que está bien que mi digan no repitan ese en ese colegio porque no con el niño porque luego niño no bien a un niño educado miope no da problemas pero el padre un sonoro

Voz 6 18:31 no me lo ha dado porque él yo

Voz 7 18:34 el viene un ten con mi donde quieran sí que era el juzgaron han investigado bueno también echa Asuntos Sociales y no hace mucho años antes de ensalzar Ajero vinieron a mi casa a investir anime a preguntarle a los vecinos me llamaron que me tenía que presentar ese mismo día en asuntos sociales para para porque llamaron de del menor el llamó a Madrid viven más de Madrid te llamaron una aquí y bueno me han estado investigando primero no mi casa les a ser un dibujito niño que pues se produjo un elefante un elefante en va con su coche con su bebé en otra hoja hubo un elefante macho que le pareció curioso al psicólogo que lleno porque dijo que diseñó el el CD con él él CD contigo

Voz 8 19:26 claro y al padre a parte a parte

Voz 7 19:29 Chatenay eso enviaría ya cuando yo te digo pero que techo

Voz 8 19:34 claro no es tanto lo que usted le ha hecho sino lo que le ha aportado su padre que es una vida irreal no por lo que parece

Voz 7 19:41 sí pero como el padre donde está pasando tan mal tan mal ha llegado dormir en la calle que parece que el padre cambió el chip como hicieron tome el colegio cuando lo llamo director que lo que aunque usted se tiene obligación de de dijo firmarlo Hinault acelere que puede sobrevivir incluso si hunde que dormir en la calle o comiendo un plato de poco sirve ya pero pero es que mi no tiene una fijación con el padre que yo quiero que lo quiera o así yo no yo quiero que lo quiera pero lo que no quiero lo que no entiendo lo que nace lo lo que llevo mal

Voz 8 20:22 ya es que condicione su vida por su padre porque la está condicionando el chico nuestra perdiendo unos años

Voz 7 20:30 bueno año que no vuele yo digo que para mí la palabra más bonita palabra mamá no la escucho yo me hallaba mi hijo no sé qué me dice dice la psicóloga hacérselo pasar unos cuantos bebía para para que siempre llama a me llama un amigo

Voz 11 20:46 más

Voz 7 20:48 en Miriotis bueno e Iveco estoy muy pasar cosa es que es que ha tanto años podría contar pero claro no tanto por eso este verano cuando a ver yo aquí en casa me pasó lo Brothers desgraciado atentado de Barcelona Ícaro pues como todo el mundo pendiente de era que de pronto me veo a mí misma mirando de cerca la tele buscando la cara de un hijo porque no la cara de mi entró la gente entre los debido en que la bulla entre y me dice que está haciendo y es que se que cogí el teléfono para ver dónde estaba mi lo porque llevaba dos noches yo sino la comer iba Hinault me lo coge una leve y otra dedica vino me lo cogía me empecé a asustar ir cuando yo me lo como me dice que me acaban yendo siendo la playa pero en la playa pero dónde en qué te hayas dado que podría estar en Alicante pero bueno hay que escapar es irme mamá voy de vacaciones Alicante como

Voz 11 21:45 el padre

Voz 9 21:46 la cosa que ni siquiera sabe dónde está

Voz 7 21:49 yo no yo no yo como yo de digo a mi hijo a ver yo digo bueno sino al colegio y ya porque dentro no programada que ella me voy enterando pero al principio yo no me enteraba de si iba al colegio yo decía yo yo dijo Daimiel es que es lo que no puede ser que yo pasa algo en el colegio yo estoy pensando que mi hijo está allí no está o al revés o en casa en el barrio de tu padre el pasado yo estoy pensando en el colegio pero bueno como como podría ser un hecho y eso quiero que yo porque como ya ha ido no no tengo obligación de tenerte que no tengo obligación de que de que yo sé yo sé día llego a la conclusión de que todo es este hecho venganza de padre porque porque lo de SM amenazada e cuando cuando no íbamos a separar me decía cómo me ven bate no tengo Karenina en China porque desde luego niños y yo creo que al final ha cumplido su su venganza de de

Voz 6 22:54 ha sido duro requiere una hija de cuál es

Voz 7 22:58 preocupación aunque la psicóloga me dijo que que no me preocupe por eso que me preocupe por mí yo di yo digo el día de mañana a mi hija ocho les iba a pasar factura no porque

Voz 8 23:07 desde luego

Voz 6 23:09 no porque el cómo se va a sentir poco cuando ha dado mayor cuando

Voz 8 23:12 el flexión eh

Voz 6 23:13 claro cuando por hecho que por lo eligen una ley para saber si es este sufrimiento para darle este sufrimiento seguro

Voz 9 23:23 cuando sea padre María

Voz 7 23:25 pues no sé yo yo veo tanta cosa yo ya tengo una edad y cuando yo digo a la a los adultos que por una tontería se dejan de habla ese lo incluso lo que escucho no

Voz 6 23:42 con en el programa yo digo que esperar

Voz 7 23:44 esa tengo yo porque es que no es era esencial punto no la panacea porque si esto me lo he hecho niño con once años ya tiene dieciséis que al principio me decía no te preocupe decía el otro encuentro cuatro veces están tu casa decía bueno o que no sabe usted la la de sitios que yo he ido ya a la sitios que yo he ido a la de puertas que llamado Illa no sé dónde ir dicho digo a ver si algún oyente Moya mi caso porque yo sé que no no no nunca su muy común pero hay que no soy la única

Voz 6 24:16 sí eh

Voz 7 24:17 la única madre que te hacía único padre pero yo quiero saber si hubiese algún oyente que ha hecho lo mismo que he hecho dijo a ver si era yo se sentido como porque de verdad que tengo surgimiento poder supo que hervía reaccioné Éste de hecho me va a costar según fuma con ella de mañana sabiendo lo que me lo que me está haciendo en quién y en meros quería tengo cuellos y vamos ciudadano tengo inquietud porque yo miro logra ser abierto más ahora no puede parecer que que eso ya

Voz 11 24:57 hala

Voz 7 24:58 pero incluso se pensado si mi hijo no me quiere no espero nada de él porque no lo que eres ya tiene una edad que ya podría reacciona vino lo hace es digo el día de mañana yo un sacrificio habita para con para pagar hipotecas si hace falta de y piso bien no me quiso para para para él me da que yo para quién quién cuide porque lo que no veo bien que encima me dijo encima de cometo cuando me me me rechazan cuando ha habido denunciar me cuando no habla bien de mí cuando yo no le he hecho nada nada y quisiera saber si a ella le haya hecho eso sus padres conocía sentido de mayor porque yo como madre logra eso lo tengo abierto pero también tengo un límite son muchos años aguantando eh

Voz 9 25:51 y mucho daño no

Voz 7 25:54 es mucho daño año que habían echado encima porque que es que ya ya voy empezando poco a a vivir pero yo no quería que se dedicase porque a mí me consumía y además me me ha negado decían cuando salió muy bien si es que es que tiene los ojos y que poco claro que la tengo que íbamos todas las amigo a cada uno con sus y hemos ido bueno pues siempre eso la caro a Playa de año la playa era teníamos cerquita por no dar a Playa todo no tramiten todas las mira con nuestros hijos claro que me moviera no se puede todo yo sola a que vamos a tomar empieza por ahí que Obama del cinco al parque yo siempre una siempre sola siempre siempre siempre de un nunca nunca nunca nunca nunca el teléfono de la esperanza yo con Jean hundía porque estaba muy mal y señora que te lo que quiere es un acompañante oiga yo no era un acompañante yo lo que pasa que si voy a algún sitio

Voz 11 26:50 sí me gusta a mí eso la verdad poco me ayudaron

Voz 7 26:54 en ese momento el llenan

Voz 8 26:56 pero vamos claro vamos a dejar el planteamiento hay sobre la mesa a ver si alguien quiere añadir algo de acuerdo

Voz 7 27:03 vale que vayan aclarando María

Voz 8 27:06 les arreglan las cosas

Voz 6 27:09 no buenas noches sales pero bueno muchas gracias por escucharme manía por llamarlo de la Lomce adiós

Voz 8 27:24 donde hay más píxeles en Twitter sé de casos donde los hijos ya son mayores más de treinta

Voz 0020 27:29 años y nada ni se acuerdan de que tienen madre así que nada intenta vivir tu vida y hasta la idea de que no hay más

Voz 14 27:39 no

Voz 0020 27:43 Pokemon escribe que el amor se da o no será pero nunca será a medias

Voz 14 27:47 a ellos se eh eh

Voz 0020 28:01 Miguel Ángel Martín yo lo veo claro el padre ha comprado su cariño con prebendas y regalos de todo tipo María no se merece un trato así ha ejercido como Madrid al menos lo que debes tener la conciencia tranquila

Voz 14 28:15 eh eh me eh

Voz 0020 28:44 y añade Miguel Ángel Martín sí es duro escuchará una pareja ya no te quiero de tu hijo escuchar un no tengo obligación de creerte debe romper el corazón

Voz 14 28:57 radio que The Cure

Voz 8 29:18 desde Santander Elena buenas noches

Voz 11 29:21 hola buenas noches Ana mira yo quería contaros es que cuando te hay que plantarse en un sitio que es el el sitio equivocado entonces era aquí en en Santander pues se se celebra por todo lo alto la la Virgen del Carmen si hay una capilla marmita en Revilla de un pueblo porque ser citada Santander ni la gente va me voy se total que yo había trabajado por la mañana a mi yo ni tengo fe a esa virgen y que yo no soy muy católica pero bueno yo siempre le pidió a la vieja lanzando entonces fuimos a la señora que cuidaba mi hija un cuando menos de trabaja como y nos vamos a la ermita de árabes que en un lado estamos un poco se ella pues

Voz 7 30:21 sí se veía llevó a su nieta llegue

Voz 11 30:24 han quedado pequeños fuimos para dos Jovi hasta una ocasión pero hacía mucho tiempo que no novia está o no me acordaba que tapillas pasamos la pueblo inocente o sea yo digo es raro las pusimos el segundo banco eh porque estaba casi vacía estaño estaba vacía y raro es el cambio que ha sacado fuera eleva me pega votarle o yo digo lo sacan a dar un paseo y luego vas vuelven tal allí en mitad del pasillos hervía unos soportes de pues como decía hubiera habido un funeral digo yo voy pues yo creo que ha habido funeral que había habido un funeral no entra la caja el féretro planta el féretro allí entonces claro nos damos cuenta que no hemos entrado a dar el mito de Carmen

Voz 8 31:25 hoy no que estaban entrando en un funeral

Voz 11 31:28 en un entierro que nos hemos metido no lo entierro que no es nuestro va imanes en el segundo

Voz 7 31:35 Banco

Voz 11 31:37 no sabíamos qué hacer nos miradas nos nos reíamos y no podíamos salir por un lado porque teníamos el van costaba pegado a la pared y salíamos pero por otro lado tenemos que molestar a toda la gente que teníamos en ese banco nos daba una pudo salir allí con las niñas que se estaban poniendo nervioso y cien locuaz de los vamos y cuando nos vamos esta señora sacó la mano un bofetón a la nieta que yo me dio una Reed

Voz 6 32:06 de los nervios no claro yo cobro

Voz 11 32:09 pura fíjate ahí la cría se quedó helada pero es que la abuela también ya estaba nerviosa de la situación por donde salen o porque la derecha era habernos ido pero claro si hubiéramos estado más atrás bueno pues total que cuando viene el cura dar la mano y tan digo yo y lo del animal un ascenso porque tras la mano a los familiares del difunto cierto sea que de la mano al doce

Voz 8 32:34 sí porque al final ustedes se quedaron

Voz 11 32:37 los tuvimos que queda no teníamos por dónde salir y tuvimos que aguantar todo el funeral mira yo luego lo he contado hice me partía de risa pero cómo seremos

Voz 9 32:49 por pudor al final no salieron

Voz 11 32:52 claro pues por una parte de se podía saber dónde está avalada la pared por la otra había que atravesar con a la gente que tenía

Voz 7 33:00 Izquierdo que se supone que sería familiar

Voz 6 33:02 desde el difunto

Voz 11 33:04 porque ellas

Voz 7 33:06 ahora se cogen semana con dos niñas pequeñas fue fue yo mucho me reí después

Voz 8 33:13 domésticas hombre

Voz 11 33:16 dio la abuela a la niña porque no callaba con eso acaba esto vámonos

Voz 8 33:22 y al salir de ahí que hicieron fueron gustar a la Virgen del Carmen

Voz 11 33:27 sí sí al final fuimos llegó pues tiene que ser y si no lo encontramos preguntamos tuvimos que esperar a que sacar el féretro que allí como si fuéramos de la familia apeló esa cara y hasta que no hable la gente no lo sé

Voz 8 33:45 no las miraba preguntándose quiénes dan

Voz 11 33:48 pues yo creo que sí yo creo que he tenido ascensor sido pero es que estábamos allí pues cómodos cómodos extraña que no han caído de pues no sabes con ella ella allí a mí eso mí la capilla la mito ya no se me olvida daño desposeído yendo siendo Hermigua yo ya sé que que cuáles porque desde luego fue una odisea yo lo contaba es que partía como los que nos hemos tenido que tragar el funeral

Voz 8 34:19 con las niñas

Voz 11 34:21 con las me voy a volver a destrozar el salir de allí pues luego eh yo creo que no me bien otra vez no sé si habré visto hubiera tengo mis años yo no sé si me habré visto así yo creo que no una puro en un funeral claros que son nosotros razones a un funeral que es una cosa triste Bartók no te queda más remedio pues no no sin unos meses me acordaba de la señal del nombre de la señora pero ella ya hemos ido pero es que

Voz 8 34:52 claro que sí fueron una boda todavía pero un funeral

Voz 11 34:55 pues sí fueron allá igual de paso te vas al banquete pero lo del funeral con lo triste que es y no sé si Manuela o bueno bueno nosotros la vida de Manuela es buena nosotros ahí escuchando aquel cura dio la mano a los de la primera fila que se sexo por asesoría los familiares más cercanos y yo rezaba desde las manos este hombre que dice que es que yo no soy nada a esta señora

Voz 8 35:28 esta escribiendo Pokemon Elena dice ellos por pudor no salieron en el resto de los presentes por discreción callaron pero seguro que se estaban preguntando pero quiénes son estas

Voz 11 35:38 pues seguro seguro porque yo alguna mirada sí que noté porque ya te estaba yo cuando sabe que aquí no nos conoce nadie diría mejor registro las conocemos en las primeras filas pues siempre se pone la familia más cercana

Voz 7 35:56 el fin

Voz 11 35:58 al final bueno pues hay pasa muy corto la verdad

Voz 8 36:03 luego al final se convirtió en una anécdota que sigue contando no que me imagino que sí

Voz 11 36:07 sí pero ello pero a ver allí entrar la caja

Voz 6 36:11 yo ya me quise morir no me extraña

Voz 11 36:14 hemos metido todavía pensábamos que iban a traer a la Virgen del Carmen que la habían sacado a la calle la iba a volver a meter de paletas

Voz 8 36:25 eh eh Elena ahora cuando estábamos hablando de de ojalá fuera una boda yo estaba pensando lo mismo que ahora se ha preguntado Pokemon dice

Voz 9 36:34 iban vestidas para un funeral

Voz 11 36:38 pues si es normal norma normales con un gordo lo que llevábamos pero colores normales si nada de cosas oscuras o poco a la gente que aunque sí arregla pero pero pero bueno puesto pues eso es lo que tienes los más y es que eso es lo más discreto pero

Voz 7 37:00 como las otras no a un CD

Voz 11 37:03 en agosto era de julio pues cuando es la fiesta de la Virgen del Carmen

Voz 8 37:07 claro

Voz 7 37:08 sí puso como digo muy ambos con

Voz 11 37:11 con un vestido y a corta las niñas las Pons pues aguantando aquella pesadilla

Voz 8 37:18 se lo contaron ahora que serán mayores ya

Voz 11 37:21 sí sí claro sí sí lo sabe él ese pequeño sabes que dicen deja de ser mi hija dice es que sus es muy poco Estado

Voz 6 37:29 dadas las listas son ellas las generaciones que vienen siempre son más listas verdad abrazando el te lo que se cree

Voz 8 37:41 es que se quieren exacto todos creemos en algún momento de la adolescencia que somos mucho más listos

Voz 7 37:46 sí porque eso nos ha pasado a todos

Voz 11 37:49 el eso también lo decía mi madre

Voz 7 37:51 listas ya las lo digo yo miro

Voz 8 37:56 pues muchísimas gracias por haberlo compartido

Voz 11 37:59 bueno pues si hay lesión problemas nunca he hablado con vosotras y Íñigo a pues voy a ha contado compartir que me porque me resulta gracioso en su momento y ya te digo el trabajo cuando lo contaban el trabajo se partían de risa

Voz 8 38:13 no me extraña Helena pues ha sido un placer escucharlas gracias

Voz 11 38:17 bueno pues igualmente a un verso buenas noches adiós

Voz 0020 38:58 ve usted que puede enviarnos también notas de voz audios a través de Whats App el número es el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Nos lo enviado Manuel para hablar sobre María

Voz 16 39:14 de ahí a lo tiene marginados decir diría que cambiar actitud que cambiar de estrategia con tu hija sin dejar de quererla Sheen dejaría a atenderle pero el que cambie un poco la manera en relación así Koné para que su hijo pueda que el cambio que experimenta pueda reaccionar porque sí

Voz 17 39:36 no lo va a pasar muy mal y en todo caso si ve que no su hijo no responde

Voz 16 39:41 qué quiere que lo acepte como algo que que sea inevitable muchas gracias

Voz 0020 39:54 gracias a esa mano Elia el novecientos cien ochocientos Nuria desde Guipúzcoa buenas noches

Voz 10 39:59 hola buenas noches qué tal nombre suena así en general

Voz 6 40:04 bueno está bien para empezar

Voz 10 40:07 además no suele pasar nunca en mi vida no yo creo que hay un momento en el que me enfadaba Si de verdad en general

Voz 6 40:13 uno acumula no Nuria

Voz 10 40:16 vende yo no se sabe si yo llamo para quejarme sobre lo fácil que es ser mezquino en esta surgiera lo barato que es lo poco que sea pese a la gente buena que trabaja que te ayuda como estaba al principio no como decía decía si yo digital no era mi Le diría lo que ha dicho Manuel medida respeta un poco y a tu hijo mira bonito en él cuando me respete es pues viene ahora que estabais la mirra pues veteranía sea

Voz 8 40:57 Nuria pero qué difícil eso hacia mi hijo no

Voz 10 41:00 ya pero pero San Horta miras a tu hijo él

Voz 6 41:03 ya ya pero es el estamos recibe

Voz 10 41:05 es muy difícil decir madre no no lo tengo eso no pero hay que ser

Voz 6 41:10 a la gente que hay que respetar respetarse Stringer esos verdad debería es una de las primeras cosas que sí claro

Voz 10 41:17 hasta que no no son SEO nadie a por lo no a mí por lo menos no y entonces me han pisado tanto la vida decía bueno yo voy a seguir haciendo Daniel porque claro días dice pero modelos esto es lo puedo dar a Mis hijos a mis hijos les difundía mira nadie tiene derecho ni a gritar e insultar ni yo lo hago mal

Voz 6 41:42 claro es así que me pierdo

Voz 10 41:44 de hecho ni él ni nadie tiene derecho Seymour ha porque la gente que trabaja que hace dar qué tal como esta mujer luego mierda no es cualquier cosa encima lo sufren no

Voz 9 42:02 parece que no hay consecuencias no quedó ahí

Voz 10 42:09 es muy triste para yo soy maestra hay mamá no tanto por lo menos a enseñar no lo que que no que no que tú vales por sólo por lo que eres una persona vales ilegales un respeto tienen que respetar nadie tiene derecho a no respetar a nadie por lo haga porque esas pelirrojo lo bajito la lo gordo pequeño Totti enfermo a la gente que no respeta pues no les sale muy caro y los bolis a nos coles acaban con los niños que han recibido el otro Cole

Voz 9 42:54 sí pero los acosadores salen bastante impunes

Voz 10 42:57 pues sí porque seguramente su padre era bueno machote era un barrotes citar sabía Federer es un poco la sociedad ayudan me enfado me voy porque me parece una me parece no lo Taser pero a mí era la danza como lo podemos de verdad ver la gente que trabaja con bondad cita alcohol un trabajo muy duro como un día anida así las normas me me uno como tal vez estos personajes una de las como muy atractivas a la gente darlo igual hace esta pero como es vital pero pero esto qué es eso ya no es

Voz 6 43:47 Urizar hoy Nuria eso usted maestra de de colegio de instituto

Voz 10 43:51 en tres años con él

Voz 6 43:54 los pequeñitos sí sí a todos bollitos

Voz 10 43:56 en de todos los que se sientan cien también en lo que hay que sentir bien eran respeto por ellos mismos manos ya preveía la acidez se os habéis símbolo sí y aprender cada su vida bueno había parado justo en el mundo no

Voz 6 44:17 sí ya que no tienen que ser mi mejor que Nadine

Voz 10 44:20 pero me hace el mejor de todos hacen bien todo está bien

Voz 6 44:22 por su sesión con eso también por parte de los padres los primeros

Voz 10 44:27 voló es lo que nos meten en la sociedad

Voz 6 44:29 el niño tiene que ser el primero

Voz 10 44:32 también con la publicidad el comprar el Talgo complicado también luchar contra todo esto

Voz 8 44:38 o sea que

Voz 10 44:40 por ejemplo que tengo una cosa clara igual muy políticamente correcta pero yo cuando hay niños que molesta más yo no sé pero yo no puedo marginar a veinte niños porque yo uno que por lo que sea está molestando hindú pueden trabajar poder seguir el mismo no pueden no lo entiendo que estas personas hay que llevarlos otra manera pero en una casa de veintitrés yo lo voy atenderá uno dejar veintitrés bebés hecho a estar atendidos

Voz 9 45:12 complicada gestión

Voz 10 45:14 yo lo tengo bastante claro eh diablo con el niño la línea tienes que momentos sentado Tú eliges tú eliges Shearer Penit ir respetar a los demás riqueza y molestarle tú eliges tú dentro piénsalo siente lo elige levántate levanta vuelve amores están por lo que sea porque esta materia o el pobre porque el cintas que llama la atención por lo que sea pero eso se puede tratar de colegio

Voz 6 45:45 en casa

Voz 10 45:46 en casa o con ayudas lo que sea no pero tampoco se puede a la gente que hace que tengan que pagar buscar mal la verdad que es muy justo e hacer las cosas bien es mucho más difícil que hacerlas eh ya así que no parece que pues porque nadie da valor y porque no damos valor hacer las cosas bien no lo comprendo eso me me me enfadaba porque luego bebida tan pequeñita para intentar que a mis hijos les hablo les habla a Mrs el cole tal cual lo un un mundo enorme no con que los valores cien bolas negó Wise funerarios

Voz 6 46:30 ya ya y es muy frustrante noria para el relevo lo no

Voz 10 46:34 amor entonces por de eso que a uno no está satisfecho hasta que se ese conduce por el amor por lo que él decía hace la vida es la pila rápida

Voz 8 46:47 Nuria no cree que hay mucho también de de falta de inteligencia emocional no les han enseñado no nos han enseñado no estamos enseñando la importancia de las emociones demostrarnos de sentirnos porque Sabine un poco más de eso también está más fácil llegar a al respecto no

Voz 10 47:06 pero eso es por supuesto pero la pregunta es cuando perdimos otros animales lo tiene

Voz 6 47:11 ya lo perdimos

Voz 10 47:13 por supuesto que hay que aprenderlo pero cuando perdimos venía dentro de nosotros el umbral nueve Oscar un un lobo a su lo visto pequeño no dejan de esquí de aparece tomárselo acallar un bar a ver

Voz 11 47:26 más no

Voz 10 47:28 vale cuidarlo animal es una obviedad

Voz 8 47:31 cierta es muy ciertas

Voz 10 47:33 no le echa al pajarito bolas sin que sí que tenga la sala sueltas porque le apetecía a dar una vueltita y entonces les padre los padres y madres que lleva ahora trastornado cuando no para para que lo fluido lobbies sintió lo los masa cuidaros a los presentes con amor con Cariñena donde hemos pero eso cuando hemos dejado de ser humano uso animal eso Louis muy enfadada y me preocupa me da pena me la pela por tanto hay muchísimos niños que tienen madres que tengan más cultura o más mes cultura emocional ahora que los libros digital no todas simplemente fontaneros o lo que sea pues tienen tienen un una mente equilibrada operarle celebrado hace lo normal es coger al niño besarle llevarle por ahí las cosas los algunos de esos pues al rato veinte mil había ya lo arreglamos Amate este no me sale por lo demás a primar lo haces llama somos hacerlo más prefiere Barça Alice yo les llegó cuarenta y seis años y no para aprender digo estoy un caso de una de una sola unos revolvía así

Voz 6 48:55 el tono Torrevelo

Voz 10 48:59 me da me da pena eso pero bueno hay mucha gente también le que tiene también el corazón lo que hay que tener lo tienen en su alrededor lo cultiva y tal no iba a las gentes no logre que tenemos que somos somos un arma muy potente no y el amor también es muy fácil de contagiar bueno que siempre hay alguien no siempre a tu lado muy es una cosita así lo vi pero eso sí eso nunca acabar el amor porque siempre se va va de Urabá otro no pero hombre da más pena mucho escribir es que lo tienen no saben que les falta pero le falta el eso del mamá que está ahí al lado mira esta pobre mujer María Lara el principio procedió a lo merecen el entereza pidió lo hará bajo verla ella el pobre estaba Lito que dice que no le madre como pobre tiene un lío la cabeza

Voz 6 50:01 sí claro y encima esas edades

Voz 10 50:03 a querer inicial hasta los tres años está con la madre de que le va a que les para vida el a lo está pasando fatal

Voz 6 50:12 ya el día que puede con él

Voz 10 50:15 a su propio corazón y es mi madre de mi madre hasta las madres también son el luego cuando allá pues es que si Postigo por el micro ver a su padre lo siento al tiempo que previamente hubiera ya está eso ídolo y fueron Paco te dice mi llamada eh pero también es alegría de los hay gente que lo hace bien hay una otros venir que les ver sanos felices normales pero me da rabia como proyecta como la mano da como algo bueno ahí para hablar

Voz 0020 50:53 sin maldad hay competitividad ahí hay muchas ganas de llegar muy lejos no se sabe muy bien adónde

Voz 10 51:00 porta los pies por delante no es bueno yo a ver yo cambiando ella que que puede ir cambiando pero me da me da mucha pena dos mil como yo y ciudadanía que no aprendí eso no he tenido la

Voz 6 51:20 sí así es y darle una madre que me mirara ella usted no aprendió nada de eso en casa

Voz 10 51:27 dime de sentirme segura sentirme escuchada a sentirme que la vista que era una persona

Voz 6 51:38 sí podía sea la que éste tenía en cuenta

Voz 10 51:42 exactamente yo ahora todo esto a la hora de tener niños a mí me voy con mucho y he trabajado mucho pero esto no

Voz 8 51:48 claro porque es hora que cuando uno tiene un hijo se abre un melón

Voz 6 51:51 sí

Voz 10 51:51 que me lo lazo e velo lanza a ver si les digo mal ayudó un montón Mis hijos él a comprender ya ya ya pelear va a ser mejor y para enseñarles a es mejor cuando a ellos como la relación que tienen conmigo como tal no a veces me metí en la cama salen unas lágrimas como de de una niña pequeña abandonada sita si sabes

Voz 8 52:16 pero de orgullo también

Voz 6 52:18 si de lo que ha construido de lo que ha podido hacer

Voz 10 52:22 el Barça está feo decirlo pero si si iba diciendo de lo más lo pero por lo menos lo intenten intento

Voz 6 52:29 claro cuántos años tienen sus hijos dos sí

Voz 10 52:32 ideas majos majos si sería sonando yo les veo además con Brown tenemos muchas reflexiones así porque a ver muy hablar de paro

Voz 6 52:43 yo sí me encanta la tertulia no

Voz 10 52:46 estamos muy tarde ha visto ya está mal que está mal también que suma lo que es bueno me encanta como la como opinan no y a veces diferente a mí Diego pero Amadeo claro nada apuntó explorados a

Voz 18 52:57 si si bien reflexionado y muy Rosa mías son los Oscar se noches rabona ni la mano y la única explora y tú tú

Voz 10 53:06 tu mente no y el amor no es investigadores y eran moros y exploran el amor en ostras nunca cerca de alguien que no te respeta fuera adiós

Voz 0020 53:17 Nuria es un placer escucharle muchas gracias no él esas no

Voz 8 53:22 no obstante la conversación ha dado mucho que pensar si si uno quiere pensar

Voz 18 53:27 sí pobres a veces es bueno te mando un beso muy fuerte

Voz 0020 53:30 otro para usted Nuria buenas noches

Voz 8 53:40 la llamada de Nuria

Voz 0020 53:42 paso a corbata al resto de compañeros de informativos los escuchamos y a la vuelta reflejos con Elena Sánchez

