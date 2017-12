Hablar por Hablar (28/12/2017 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 ha sido un

Voz 0020 03:42 Diez minutos los que pasan de las cuatro de la madrugada de las tres chinos escuchara desde Canarias a lo largo de toda la semana les estamos pidiendo que haga su balance de dos mil diecisiete es por eso que Elena Sánchez tenga esta madrugada ha decidido que ella también va a hacer su propio balance eso sí de reflejos

Voz 12 04:35 en dos mil diecisiete ha estado marcado por la violencia machista con cuarenta y seis mujeres asesinadas por el cambio climático los conflictos en Venezuela la investidura de Trump el desafío soberanista de Cataluña el atentado de Barcelona el Brexit o la crisis de los refugiados aunque también destaca por ser un año en el que los discursos feministas han tenido mayor espacio y atención en el que la ciencia ha avanzado las investigaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer de la terapia génica o el tratamiento del sida en el que se han publicado más de ochenta mil libros en España se han estrenado más de seiscientas películas en el que más de cien mil españoles se han marchado del país para buscar una oportunidad laboral nosotras hemos estado presentes en cada uno de estos acontecimientos y para finalizar el año hemos hecho un recopilatorio de algunos de los reportajes de la actualidad social que hemos compartido durante este dos mil diecisiete en marzo familias de niños y niñas transexuales se concentraron en Madrid para reclamar los derechos de sus hijos

Voz 13 05:38 este sábado veinticinco de marzo se van a concentrar el Madrid las familias de niños y niñas transexuales para reivindicar

Voz 12 05:43 los cambios legislativos que requieren para que sus no

Voz 13 05:46 necesidades y derechos estén cubiertos Chris Alice en la Asociación de Familias de menores transexuales que organiza la marcha Natalia Bertín su presidenta Nos aclara cuáles son sus objetivos principales

Voz 14 05:56 como una de las principales razones es la situación que en que nos vemos con el tema del Registro Civil donde no hay una fórmula para cambiar los nombres y las subvenciones en cuanto al exceso de una forma fácil y que permita a nuestros hijos e hijas vivir con la identidad que sienten como propia

Voz 12 06:18 la crisis de los refugiados ha dejado tres mil muertes en el Mediterráneo y un incumplimiento claro de los acuerdos europeos de reubicación Médicos Sin Fronteras plasmó en una exposición fotográfica la importancia que tiene la palabra ante estas realidades

Voz 17 06:56 hola

Voz 12 06:58 Médicos Sin Fronteras se fundó en los años setenta de la mano de un grupo de médicos que trabajaban en zonas de conflicto crisis humanitaria

Voz 17 07:05 pero también de un grupo de periodistas que quisieran dar visibilidad a estos hechos para hacerse contra la población

Voz 12 07:11 en definitiva un una en fuerzas para asistir ayudar concienciar denunciar los acontecimientos que tenía lugar en Somalia Ruanda Bosnia o Afganistán

Voz 17 07:20 con el paso de los años han cambiado los focos de actuación pero no han cambiado los objetivos que persiguieron desde sus comienzos

Voz 12 07:26 eso es lo que han querido plasmar en la exposición de fotografía de la acción a la palabra ubicada en el Espacio Cultural Centro Centro Cibeles de Madrid nos lo cuenta Raquel González delegada de Médicos Sin Fronteras en Madrid

Voz 18 07:36 parafrasea damos a al presidente internacional Jenson Kinski que cuando en mil novecientos noventa y nueve recogía el Premio Nobel de la Paz en su discurso dijo que que no estamos seguros de que la palabra siempre bebidas pero lo que sí tenemos la certeza es de que el silencio mata precisamente estas posiciones un ejemplo más de cómo tratamos de llevar ese testimonio y alzar esa voz en para para dar visibilidad a estas crisis enquistadas olvidadas han donde muchas veces no solo usamos la acción médicas sino también la palabra para tratar de modificar políticas o generar

Voz 19 08:19 cambios que mejoren las condiciones de vida

Voz 12 08:23 charlamos del conocido como fuego del muelle con el sexólogo Iván rutina aquí no sea claro qué tipo de educación sexual están recibiendo los jóvenes en la actualidad ante la ausencia de educación la fuente principal de información en la adolescencia es la pornografía lo cual provoca que sus referentes no sean reales

Voz 20 08:40 los que dicen que estos jóvenes a sus iguales dárselo quedándose había ido las actuales formas a sus iguales básicamente Internet de todos los chicos y las chicas en la hacia reside la prueba FIES la educación sexual del siglo XXI que nuestros chicos porque porque es lo que más fácil acceso tiene es muy fácil acceder a cualquier contenido pornográfico en Toledo no es ya que vean pornografía hablemos de la creas que creas que eso es cómo son realmente las relaciones sexuales que refleja la calidad de la imagen de la mujer del desempleo mujer de expuesto asesor del cuerpo de cómo funcionan las cosas

Voz 12 09:17 de niños también hablamos con Toni Poveda Coordinadora Estatal de Sida para conocer la situación de los más de dos millones y medio de niños que tienen VIH en el mundo concretamente abordamos la problemática que tienen a la hora de ser adoptados España está la cola de la Unión Europea en la adopción de niños con VIH no por falta de familias interesadas en adopción internacional sino por la escasez de información

Voz 19 09:39 soy XXXIII mil personas familias que quieren adoptar algún niño ir eh de el en este año llevamos cinco solicitudes de adopción de niños como ellos en cuanto yo yo diría que escandaloso no y desde luego esto no es una cuestión que tenga que ver por supuesto con con que seamos una sociedad más discriminatoria hacia los niños que con VIH que en otros países donde está más es que no se les da la información

Voz 21 10:16 y un día no

Voz 12 10:54 sí por supuesto también abordamos la cultura la literatura con Jorge Bucay el teatro con la Escuela de Jóvenes espectadores el arte contemporáneo con la Asociación Pueblos en arte el mantenimiento de la tradición oral y los bailes regionales con la Asociación a Bolt dado a otro la música Rosario de la Aurora la que escuchamos

Voz 23 11:14 ahora quizás en el en la vida de vamos a decir rosario de la aurora eh ha sido un tema no solamente el amor sino la emoción el sentimiento las pasiones humanas han sido uno de los temas que la verdad más me han marcado en en mi hasta ahora corta existencia hay en todos ellos terminal como como el rosario de la aurora así que más que más que de amor se habla canta no de de amores más que de amores incluso vamos a decir los de desamor

Voz 0020 12:17 un año del que gracias Elena hemos conocido como siempre diferentes realidades por cierto que felicitando el dos mil dieciocho están empezando darnos determinadas cosas que nos hacen que el tránsito del dos mil diecisiete al dos mil dieciocho sean poquito más feliz como por ejemplo las trufas que llevamos comiéndonos toda la noche y que no sea enviado Óscar desde Valencia Óscar nos llamó una madrugada desde Omán donde trabaja ahora ido a Valencia supongo que ha vuelto a casa por Navidad y ha tenido la deferencia de enviarnos unas trufas y una taza que pone hablarporhablar muchas gracias Oscar el novecientos cien ochocientos Javier desde Valencia buenas noches

Voz 25 12:57 hola buenas noches que nos cuenta Javier hola

Voz 26 13:04 bueno no sé no sé cómo estaba un poco mis Florida porque soy un poco descolocado no te lo habrán comentado tres compañeras

Voz 25 13:14 yo no mola hija dígame

Voz 26 13:16 que ayer falleció su madre y bueno vamos a decir que su madre ejerciera de opción yo soy padre de su hija aquí a una hija ahora tres años pues que bueno su suma de sabía lo que era yo lo hemos enterrado pues pues pero bueno ella conoce lo que es a sus abuelos por parte de mi hija pues se pregunta pues que con los brazos a sus abuelos por parte de su madre

Voz 0020 13:55 Javier Entiendo entonces que la que su hija no tenía relación con su madre

Voz 26 14:00 no no yo tampoco conocía a ver yo no no no no tengo que irme vamos a ver si los servicios de de su madre Bono como era un una Villoro Clube entre su madre por favor o alguna vez me dijo pues mira yo me he quedado embarazada creo que ese ese hijo o esa hija que llegó el pues se ve que efectivamente Mijas que de padres su madre no quiso saber nada

Voz 0020 14:36 la madre no no ejerce de madre

Voz 26 14:40 no pero yo no sólo reprocho pero bueno yo reconozco que era que era mi hija con la cogido pues como si fuera como si fuera mi hija no sé si lo acepto

Voz 25 15:00 no lo de reproches madre así que la la usted sí sí sí sí sí se hizo cargo sí sí sí sí yo

Voz 26 15:11 conozco tampoco pues a su madre pues porque aunque la conocieron una circunstancia pues muy concreta pues para mí vamos que yo yo la quería mucho

Voz 0020 15:24 no

Voz 26 15:26 pero bueno ha llegado a partir de ellos dos cosas de Atocha

Voz 0020 15:33 claro Javier en todos estos años de vida de su hija que son veintitrés supongo que habrá hecho preguntas acerca de su madre que le ha contado a usted

Voz 26 15:44 pues me ha sido muy difícil pero tampoco tampoco les dañado pero tampoco lo he querido tampoco conocía mucho de su madre sabía de ella me pregunta por ella pero nunca se hizo cargo pero bueno yo a mí yo mi hija íbamos a decir pues bueno yo me hice cargo de ella

Voz 0020 16:09 Iker le contaba de su madre cuando la niña empezó a hacer las primeras preguntas

Voz 26 16:15 a ver cuando yo era pequeña no les vamos a decir era muy disperso quiso montar a lo mejor él quiso montar una vida más más fácil de la que puedo hacer que el truco de pudo a su madre lo que

Voz 25 16:31 es su madre

Voz 26 16:35 y tampoco le reprocho nada a su madre

Voz 0020 16:38 pero y ahora que la chica ya es mayor y tiene veintitrés años ella sabe la historia real de su padre

Voz 25 16:42 sí sí sí sí sí sí

Voz 26 16:48 no no me juzgue a mí me dijo a su madre ella donde cada vez se pregunta es porque su madre llegó a ser camino y y bueno como padre pues pese a que un poco

Voz 25 17:06 sí de orgullo

Voz 26 17:13 eso me hace difícil saber que prevé hija lo pueda saber quién quién soy sus padres marcas nos nada más

Voz 0020 17:22 Javier porque no no es no es posible cómo se han enterado de la muerte de ella vivía cerca

Voz 25 17:28 Bosnia en relación no yo lo sabía

Voz 26 17:31 me pone una compañera suya vamos a decir no y yo vamos a decir sólo son cosas muy difíciles pensar que unió en multa en muchas ocasiones yo supongo que se juzga muchas cosas de estas sí y de los hombres que hacen servicios de estas chicas sí pues bueno vamos a ver si nos niños no sé si está bien o está mal

Voz 25 18:01 pero bueno yo creo que

Voz 26 18:04 sí sí forme hija yo me hice cargo de ella si yo yo yo yo de funcionaría mejor que podía ofrecer en Ávila mejor

Voz 25 18:15 pero por lo más mete cargo de lo que fue mi mis circunstancias

Voz 0020 18:22 Javier y cuando se enteraron de la de la muerte de IA acudieron fueron a un funeral sí

Voz 26 18:31 lógicamente yo durante mucho tiempo tú pues bueno el acudía a mí cuando tenía dados sus circunstancias más adversas

Voz 25 18:45 bueno yo yo yo pienso que dando bajo la cara de yo conocía

Voz 0020 18:54 a su hija

Voz 26 18:58 nunca quise saber nunca ella eran tal para ella pero bueno yo saliera algún a partir constancia que a saber quién tienen sus abuelos

Voz 0020 19:18 no es posible Javier

Voz 26 19:20 a pesar de que me queda

Voz 0020 19:26 tienen el funeral no no estaban presentes no

Voz 26 19:35 practicamente vamos algo que que estuvieron costeó una amiga suya que por eso yo me he podido enterar por eso cuando escucho gente como esa señora o pueblo ya lo he dicho señora anteriormente que le pasaba eso con su hijo me quedan cosas que pensar que pero bueno pues hay gente hay madres que se pueden subir lógicamente no juzgo la madre pero yo pienso que hay Costa son justas árida

Voz 0020 20:16 le afectan mucho a su hija la muerte de su madre

Voz 25 20:19 la revuelto mucho sí

Voz 26 20:23 porque me quedan muchas preguntas que ella no se puede responder

Voz 0020 20:28 niña y que usted tampoco lo puede responder

Voz 26 20:31 no no no es que me juzgue a mí ni a su madre previas al mal porque ella no no puede preguntarme Mi JUR ha sumado en este juzgado a mí porque a fin y al cabo yo nunca he mentido y al cabo su madre pienso que todo lo mejor que podía hacer se sabía que era mi hija admito un enredado crisis algo más porque dije me perdonen pero yo con personal no se queda José Fiscal depende que gente buena es madre supongo que ella fue una de las más vendido mejor padre le seguirá criterios con sus padres

Voz 25 21:18 sí

Voz 26 21:21 pero bueno a lo mejor en su desesperación

Voz 25 21:25 pues eso que que a lo mejor que podía hacer decírmelo a mí como cliente de la palabra tan tan dura

Voz 0020 21:33 no pero es una realidad claro

Voz 26 21:38 a mí me lo dijo en su momento Mijas tiene veintitrés años y un día me dijo que iba a buscar sus servicios se embarazada

Voz 25 21:51 yo me quedé muy impresionado ahora que es años y entonces se había trenca y figúrate

Voz 26 22:04 lo que podría ser para un hombre de treinta años que iba a buscar esto

Voz 25 22:07 por estos hechos

Voz 0020 22:12 Javier desafortunadamente lo tenemos que dejar aquí espero que podamos charlar en otra ocasión gracias por llamar además mañana volvemos será a partir de las dos de la madrugada que tenga un buen día

Voz 27 22:24 hay más noticias

Voz 12 22:29 quién