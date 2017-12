Hablar por Hablar (29/12/2017 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 que tenemos a Gandalf el gris en el banco y que falta Gandalf en El Pardo

Voz 7 03:29 como ya me están poniendo abre al al límite como Chile pues es tan grave que no lo sé

Voz 0020 03:46 José María se hace cargo de su nieta como si fuera una hija pero ni aún así pueden estar tranquilos

Voz 7 03:52 la hija de el seis seis ahí la vista tal médula a besarse se hijo que a vivir con su madre conmigo que a su hija las por qué el duelo y hacer casas yo te marca con el novio de toda la vida que la pero quizás la la humilla la lo que te puedas imaginar ese vuelo y estudiosos que estar policías aparecido bueno vale a veces a pedir comida insistió ejercitaba como dieron vida y ahora debemos ver cómo exhibe urólogos hiciera esto ingiere PRI los asientos los ertzainas casa meter era una persona por muy hijas entre había lo que resta vivía hace oropel darse una palabra de que aquí pero bueno ha creído más tu madre y ha dicho que ves que no tardará mucho vía debutó vía que volverán en prisión lo cual octavo velorio otro problema que también está el padre el padel humano la custodia

Voz 12 05:13 con el padre

Voz 7 05:14 porque mi hija renunció al día pero está obligado a que viva con nosotros y la pasar doscientos euros y a salir de paseo cuando no trabaje porque en la más luchar para de todos es blanca

Voz 13 05:31 coge en Sierra una al parque

Voz 7 05:34 ni nada por él tampoco quiere que el señorito chulas novia irá tal novia lo quien de mochila sea quiero quiero a mi niña el sátira o estas navidades que el día sin aparecer porque dice que quiere que sea es vida Zubia hicieron un ambos internos aquí y el otro bien lo quiero

Voz 0020 06:00 José María así que su nieta es casi una hija y María no tiene apenas relación con su hijo de dieciséis años desde que su padre está presente en su vida

Voz 13 06:15 seguimos en un hijo de dieciséis años yo quería mucho a mi marido pero no nos llevamos una noche vamos bien me quedé embarazada que bueno al poco de mí a Merlo a lo mejor tener a mi hijo pero bueno las cosas no iban diez nada nada bien entre nosotros y no separamos cuando yo me separé así como yo no tenía trabajo él sí estaba muy bien mi marido estaba muy muy bien económicamente muy muy bien pero bueno en apostó todo a una carta hice arruinó se casó otra vez y se fue a vivir Aretha pero bueno pues no volvió después de casi cinco años que me ha quitado a mí no es que me lo ha quitado que mi hijo no quiere saber nada de mí para que hay decomiso prácticamente no tengo relación como el padre vino con una mano delante y otra otra porque si mal se fue no dijo que para pasarlo mal en otro país para eso lo pasamos aquí al lado suyo y entonces pues pasaba prácticamente todas a echar Deco él dio fines de semana alternos pero cada año hay pues mira aquí me voy a quedar porque si no te importa tiene ya que este fin de semana también seguidas porque el Papa Baviera no lo voy a ver en tiempos luego escucha Trevín Kira Miró estaban en el comedor del colegio cuando porque yo iba con la lengua fuera a recogerlo y entonces me decía que no quería comido o que nunca cómodo que no quería como de las bueno pues me engañaban no recogía a la hora de salir el colegio idea luego no iba comedor como uno les gustaba la comida del comedor el padre lo sacada hasta querer del colegio me lo ligero que el padre no es mucho que yo iba a recogerlo ya me decía que se venía

Voz 0020 07:57 ahora que ha fallecido su madre a la hija de Javier se plantean demasiadas preguntas que ya no tienen respuesta

Voz 14 08:04 hubo una hija que ayer falleció su madre bueno vamos si es que su madre ejerciera presión de su hija tiene una hija ahora tres años pues que bueno su madre sabía lo que era yo lo hemos enterrado pues pues pero bueno ella conocer lo que es a sus abuelos por fax en mí hija pues se pregunta qué les damos los Pacer su madre

Voz 0020 08:32 Javier Entiendo entonces que la que su hija no no tenía relación con su madre

Voz 14 08:37 no no no no no tengo nada

Voz 7 08:40 Dios porque desde los estudios de su madre incomodaba Moon un habitual Klum a su madre porque es una buena dijo pues mira yo nunca dan barajadas creo que esté esta dijo pues fíjate Bebo lo hace de padre

Voz 14 08:57 de su madre

Voz 7 08:59 no quiso saber nada de ella pero

Voz 0020 09:02 cosa que la madre no no ejerció de madre

Voz 7 09:06 los niños pero bueno yo me conozco que que era mi hija y la coge más como si fuera como si fueran mi hija y yo reconozco

Voz 14 09:17 tampoco pues donadas madres pues porque aunque la conocieron una circunstancia pues muy concreta pues para mí

Voz 7 09:24 vamos a que yo yo lo anterior

Voz 0020 09:29 ahora que la chica ya es mayor y tiene veintitrés años ella sabe la historia real de su padre

Voz 14 09:34 sí sí sí sí no no me juzgue a mí me dijo a su madre ella donde cada vez se pregunta es porque su madre llegó a este camino y a mí como padre pues ese este orgulloso eso es saber qué

Voz 7 09:49 pero mi hija saber quién quince sus padres masas nos Navajas

toda la semana hablando del balance de su dos mil diecisiete como le ha ido este año como está concluyendo el año

Voz 8 14:45 ha ido Bing podría haber ido mejor

hay buenas expectativas para el dos mil dieciocho Elena Sánchez buenas noches muy buenas noches lo planteábamos el lunes y nos ha acompañado a lo largo de toda la semana pero aún así contemplamos la posibilidad de abrir otras temáticas así somos nosotras hoy hemos

Voz 19 15:05 sí de la historia de Antonio un hombre de noventa y siete años aficionado a los programas televisivos de viajes que gracias a la iniciativa de su nieto comenzó a viajar en sus últimos años de vida Lluís que así se llama su nieto compró en dos mil dieciséis los primeros vuelos con destino Milán y Alberca Antonio estaba entusiasmado con la idea de viajar le animó a conocer también Francia e Italia el próximo destino a elección de Antonio eso sí será Inglaterra su secreto haber hecho mucho deporte a lo largo de su vida con esta historia queremos preguntarle ha hecho realidad un sueño durante la vejez sí sí pusieron usted en la piel de Antonio a quién elegiría como compañero de viaje o por contra con quién no podría viajar o tal vez le apetece hablar de ese familiar con quien tiene un vínculo especial como Lluís Antonio abuelo y nieto

Voz 0020 16:01 claro porque las relaciones familiares no dan el grado de complicidades sólo tenemos todos muy claro muy claro y más después de escuchar hablar

Voz 19 16:08 a la efectivamente

Voz 0020 16:10 entonces en este caso es verdad que el abuelo y el nieto tienen una relación especial que hace que abuelo noventa y siete años y nieto vayan viajando de país en país desde dos mil dieciséis porque han descubierto pues que Antonio tiene como afición el viajar que no lo podía haber hecho antes no lo pudo haber hecho antes claro

Voz 19 16:29 todo esto viene de que su nieto veía que Antonio el abuelo pasaba muchas horas frente a la televisión viendo programas de viajes dice que es muy bonito porque estos países que estar con los que han viajado con su abuelo el ya los conocía Price que es muy bonito viajar con la inocencia de su abuelo porque claro dice que todo lo que veía en la televisión de repente lo ve en la realidad que es como viajar con un niño que todo el emocionaba a todo ilusionaba y que era muy bonito esa relación tan especial que tenía

Voz 0020 16:59 es que esto también es muy bonito porque cuando vas a un lugar que tú ya conoces con una persona que no lo conoce

Voz 19 17:05 ver a través de los ojos de lo innovador que es todo para ese otro es bonito es bonita

Voz 0020 17:11 que aquí podríamos entrar en el debate que me gusta mucho de la frase de Sabina de al lugar donde ha sido feliz no debiera es tratar de volver

Voz 19 17:23 yo no lo defiende mucho pero bueno yo soy de prueba otros sitios porque muchos sitios donde pero no ir por haber ido ya pues igual encuentras otros sitios diferentes hay pocas ciudades que en un viaje se conozcan enteras

Voz 0020 17:39 pues viajes compañeros de viaje relaciones familiares especiales lo que usted quiera nos ha llamado la atención esta historia la de Antonio y es un hito Lluís que se de de viaje juntos desde dos mil dieciséis Elena gracias gracias hasta ahora

Voz 9 18:17 Víctor Santana lo tiene muy claro dice yo como compañero de viaje elegiría a mi padre sin lugar a duda

Voz 8 18:34 sí

Voz 0020 18:38 novecientos cien ochocientos Joaquín desde Algeciras buenas noches

Voz 21 18:46 pues comentarle buena que tengo con el Ayuntamiento de la gira es decir a y concretamente con con la empresa de agua en imagen esa que bueno vamos a contar la historia sin uno la corto plazo que resulta que yo he comprar una vivienda y entonces Le por la la la vivienda tenía tiene una de agua cuarto ahora alegato contado y eso que pues llegando a doscientos cincuenta cortó también vamos a jugar para que me viene el ópera digo de a y me dice que que hagan bien la cometida por qué normativa europea Iker vale Paolo a mil ciento veintiséis veintiséis euros yo voy a el presupuesto

Voz 22 19:42 no voy a diario divina añadió

Voz 21 19:45 mucho mayor darme lo un fraccionado que yo no pagar porque lado

Voz 0020 19:51 lo que le pedían que cambiase Joaquín el contador

Voz 12 19:54 Juan metió de agua a la acometida de agua

Voz 21 19:58 la vivienda claro yo no tiene acometida pero harán una normativa europea que aquí somos europeos solamente para apaga para cobrar no para paga el doce de digo bueno vejes Ivo a parte de que que yo hubiese cliente de vida que tiene que ver si tú tú te no podrán pues voy allí barro muy hubo ojeado como es lógico dijo recibo me hecho bobas se ponga a qué va ni me viene Querol gol mil ciento dieciséis además tengo una familia tengo un hijo en discapacidad todos vosotros lo bien a ellos l'Aigua mil ciento veintiséis o no tiene agua punto y si te deja sin agua voy a la oficina de El Puig subió refrito mejor me contestan cuando ya con el plazo voy a ayuntamientos va a intentar hablarlo la concejala confían los hijos pero a me compran lo que pasa que el Ayuntamiento tiene parte de la isla mi de de de beneficios por fin entre ellos el caso es que la ciudadanía la tratan como si fuera vamos lo cerdo ni a los animales les falta agua bueno pues está a un mes y medio sin algo en la casa la en claro hasta que tiene que pagarlo al poco voz porque es que ambos pero esto cómo va se yo y uno bando pero la personaje lo tengan agua con personas mayores tienen tiene pase con lo bueno vamos a mí es increíble y lo que es lo uno con lo que está ocurriendo este país eh

Voz 0020 21:27 como Akin pero lo que compró una vivienda antigua una casa antigua que detuvo tuvieron que adaptar no que tuvieron que

Voz 21 21:35 estamos igual a la anterior propietaria o corto pero la cometía siguiendo un continúa entonces hay que cambiar avales lesiones cometida porque no P A cambia aquí muy cambian lo hiciera me los españoles va eso sí vuelvo a que cambia con los efectivos porque me es un lío pues nada o te hace eso o no tiene agua ir punto y manejado entre una cosa de reclamaciones y todo Jaume agua con un fusil LP que con Dios la familia y facilitando no podía pintar todo se sabe lo que tanto en tan tampoco la casa bueno pues estar un mes y medio y eso es lo que hacía cómo actúa así lo las empresas

Voz 22 22:29 son de agua en este país en la es vida

Voz 21 22:32 sí porque he ido a un abogado de me he dicho que si actúan así en todos los pueblos de la comarca digo hecho estoy como se todo tu ida tendrá tú piel pagarle mil euros que se habla la factura cada vez demás pero no va sin agua es que el agua no mueve que es él no sólo hablando de una cosa es que tu modo de un elemento de menos densidad que el agua

Voz 12 22:59 Lleno Toros para que no verso

Voz 21 23:02 yo el agua voy a ir un mes y medio sin agua y si no tengo dinero te deja un año lo que sea eso no me operé volvió por digo sólo se suele ser solidario una ciudadanía hombre eso no pagando agradece graffiti me tiene ningún símbolos como ninguna compañía de agua que hay una imprevisto porque luego luego todo gasto es beber

Voz 23 23:32 ya me pijos sin agua agredir reclamé aquí me claro

Voz 21 23:35 me no que se que posibles la parte que pagamos en agua como si fuera vamos como si fuera velódromo es carísima

Voz 0020 23:42 sí

Voz 21 23:44 me hace esto de verdad que es increíble lo pasó una vez mira yo tengo agua pero de otra persona en pienso alguien que yo iba sin agua ING es la única fuente pública bien a es la única que yo sepa porque ellos ciudades miran pero me llevo aquí lo que se me cuenta nueva la han cerrado las puesto ahí así es mucho a muchas me inversores que son buena sea Paul han portado bien el agua es verdad que solidarias eso eso sí el agua se expresa y los pantanos lo pagamos lo contribuyente si ahí y flamencos el mantenimiento beneficio yo no lo entiendo lo que es lo que están haciendo es increíble el dinero ahorcar no no ciudadanía dinero impuesto a la cuenta hice pues inventaba ninguna o esto o como una cosa necesaria porque tienen que tragar como pero sobre todo Adriana es la persona es firme al mando de una cosa no es que agua

Voz 0020 25:00 sí yo también voy a falta de si la falta de solidaridad como decía Joaquín porque usted no estabas ni siquiera pidiendo no pagar sino que les facilitaran a hacerlo

Voz 21 25:10 es que me como una vivienda gasto que cuando era cuenta oyentes Bonn dinero era bien si es que no dudé en fin hablando de mil ciento veintiséis euros yo pensaba que me lo porque en otro otros apasione encontramos doscientos mil típico de euro voy apostaba porque tú Macaray tu allá la pintura del pueblo en las cosas que desde de todas esos presupuestos

Voz 24 25:38 me me got me voy yo digo Emilio

Voz 21 25:40 Vigo vamos a pero después de reclamar a ver si era posible desacuerdo pero este otra persona que si lo mío la sin agua sin pero ninguna eh pero vamos sin sin pena ninguna amor agua en general maleza ha ido pantalón lo ponemos nosotros los lejos viviendas quemando en eso me ha hecho todo beneficio ir porque me se comete una empresa que es que Fomento en ese momento porque gestiona el beneficio para para los ciudadanos no por la empresa privada ahí a reventando Carlsberg y yo todo eso lo que pasa esto mismo acabo de veo vamos a menos

Voz 25 26:27 el olvido iba a fuente no había pública

Voz 12 26:31 si el dinero

Voz 0020 26:33 Joaquín y todas las reclamaciones que ha puesto que ha ido primero a la oficina del consumidor que ha hablado con la concejala

Voz 21 26:40 Henar porque aquí lo vamos a confianza se come con de ser de Maeso cómico el otro entre tú y yo yo ya es que no tengo ningún los ninguna ningún político es que van a Adriana

Voz 12 26:57 ya que es la vida

Voz 21 27:00 los Green oye enganchan a digo oye que es que sí pero yo tengo una nómina de My Kibo venga me me mal en dos o no puede ilegal tampoco

Voz 23 27:10 claro que lo que hacen

Voz 21 27:13 pero en aguas es usarlo que estas sin Agustí podré duchas y poder limpia mimo todos los días como lo hizo cuando se porque yo sí yo no me niego pero darle Félix Valdés

Voz 12 27:28 darle facilidades mordió nada Joaquín pues se vieron claro

Voz 0020 27:33 Joaquín pues gracias por compartir lo que sea ya desahogado al menos un poco

Voz 21 27:38 pues la verdad es que desahogado vamos inyectado a través denuncia el caso pero me lo voy me vas a perder en lo que va a denunciarlo en la onda pequé de sepan lo que es lo que hay venga ahí yo llevan perfectamente

Voz 22 27:58 pues es Gaza con el me quieren tener dinero de hielo

Voz 21 28:01 pero donde habían muchas gracias por escucharme revoleen

Voz 0020 28:03 Joaquín gracias a usted

Voz 26 28:05 venga buenas noches

Voz 0020 28:29 escribe Héctor Santana Joaquín quién inventó la ley también inventó la trampa

Voz 28 29:08 desde Gijón Raquel

Voz 12 29:10 buenas noches

Voz 26 29:13 qué tal Raquel que nos cuenta

Voz 23 29:17 mira tengo dos Asefa así como otros nietas de cada e hija y ha avisado de la verdad es que es un agosto USA setenta y que es una delimitadas María pues siempre somos de de guardar nos cosas de decir niegan tal fe yo lo encuentras y bueno me hizo con un juego que me dejaron sobre escondido en casa todas las semanas ya le tenga que conseguir una fotografía el convoy asaltaban un como quince días pues me dio la sorpresa de que metió en un sobre ponía india ya no te metas estos días si verdes del verano la maleta Yllera que me tenía viajan paliza

Voz 26 30:12 ay qué bonito o algo así

Voz 23 30:14 esto porque además tenemos tenemos mucho aquí niegan haberlas hijo de una sorpresa maravillosa porque yo conservo

Voz 29 30:22 de dos años diabética me más que yo

Voz 23 30:27 volver a París que hacía muchísimos años que él

Voz 29 30:30 yo no iba escribimos cuatro días si la verdad comemos las fotografías todos los mi Dios si todo y todo el mundo dice que

Voz 30 30:44 que que generaron red con mucha química para mí así lo bueno

Voz 29 30:51 yo soy viuda ya tenía veinticinco años cuando accede

Voz 0020 30:56 veinticinco años

Voz 29 30:58 no es que me que que trabajar para mí sí quizás que era lo que tenía que escuchar estas entonces Bono yo miro las fotos sí estoy como

Voz 23 31:11 loca

Voz 29 31:13 ten cuidado que en vez de ir luego le hacia vida pero es que a mí me al Rosalía

Voz 23 31:23 menos yo le que me llenando lo que él yo pensaba que me iba

Voz 29 31:32 a lo que siguió igual pero algo no sé lo que es lo mismo una mayor Eva

Voz 26 31:40 qué bonito Raquel cuántos años tienes su nieta irse fueron las dos olas

Voz 30 31:47 sí sí sí sí sí

Voz 29 31:52 me viene muy bien porque yo porque bueno eso tiene mucho miedo y madre si me dan yo allí con esta ni con ETA ni allí

Voz 23 32:01 no no lo ando dimos todo todo no han tengo me tenía reservado en la grada para yo

Voz 29 32:13 a viajar pero no tenía estaba todo muy bien organizado

Voz 23 32:20 qué bonito es París

Voz 0020 32:21 this

Voz 23 32:22 yo soy una Mamola hacía muchísimos años que no

Voz 26 32:27 en qué en qué mes fueron

Voz 23 32:30 en agosto porque yo vínculos años volví a diez Corso el día once por la mañana

Voz 29 32:37 sí sí sí difícil caminamos caminamos caminamos el día que caminamos ya Societé Générale me entró no me no me dejaba absorber los dos volvía no no ya ya a unas ramas sacarle una

Voz 14 32:49 sí sí sí

Voz 0020 32:53 o sea que usted ya ya había estado hacía años Raquel

Voz 23 32:56 muchos años pero no han antes de lo tienen tanto los lados lo ha sonado fueron las cúpulas expresar

Voz 29 33:10 no estaba muchas cosas no vi yo soy una enamorada las plantas dos árboles yo no me llevó pues poesía adonde adonde ya sabía que me

Voz 30 33:26 por que me iba a gustar que vamos bien acertó si me conoce bastante bien ya que

Voz 0020 33:39 dice entonces Raquel que que con esta nieta hay una química especial

Voz 29 33:44 sí yo tengo otro que lleven vendió dos años

Voz 23 33:48 pero las dos pero yo no sé si miramos y ya sabemos

Voz 29 33:55 es que el bloque todo las la tía de la madre

Voz 23 34:00 Nos dicen

Voz 29 34:03 Minds quién las otro se ve que Shakespeare

Voz 26 34:08 que curioso esto verdad que ocurre cómo algunas personas y con otras no

Voz 0020 34:15 independientemente de del grado de familiaridad

Voz 30 34:18 sí sí sí

Voz 23 34:21 ha habido algo Meana esos que ya ha pues eso juegos y cosas que que me encantaban allí que me encantado a mí esto que me hizo ni fue con un juego

Voz 29 34:38 dígame llamó por teléfono y me dice ella es aunque sí sí con tres como control récord de una fotografía de de revista con formas con Si pondrá dos y tal que yo con un color distinto por atrás y hay que ir uniendo esos Yaser como un fotógrafo ya gran Beno que era de París

Voz 26 35:13 claro

Voz 29 35:15 muy de lejos

Voz 0020 35:17 qué qué valor tiene también la preparación de los regalos de esta manera no porque no hubiera sido lo mismo si hubiera llegado y le hubiera dado dos billetes para Paris

Voz 29 35:25 porque durante dos meses yo estuve toda la semana sanciones no luego tuve familiares casa sabíamos a Kome eh

Voz 23 35:39 sueño mío

Voz 29 35:41 me dijo María quemó Yerba al baño y que mire donde el tomó ayer las toallas y tal otro día osea que me escondía las cosas

Voz 23 35:51 sí para que yo las buscada cuando ya era la última fotografía que era la Torre Eiffel pues ya ese día estábamos comiendo todos juntos y Alhama latía Malia no me peor que me ponía pues son los días que íbamos a estar allí que yo me comprometo a adaptada en ballet que alegría sí sí sí

Voz 0020 36:24 Raquel lo único que que María ha dejado el listón muy alto para el próximo cumplen

Voz 23 36:32 bueno pero yo si te digo nena que me dio di Villa

Voz 26 36:39 ya ya

Voz 12 36:41 le imagino giga claro hacer algo diferente bien acompañada

Voz 23 36:45 es una persona que no me gusta nada en avión yo tengo también de por parte de mi padre en Canarias porque el último auto una hace años una experiencia como Moreno mí eso no me gusta lo vio se quedó como que no que no había

Voz 26 37:04 no

Voz 23 37:06 que deje de del aeropuerto de aquí de Asturias no llega dos horas es un viaje

Voz 12 37:12 claro no lo hicimos

Voz 23 37:15 no otra vez porqué yo yo opino que París es una ciudad que por mucho que vayas te vas con la sensación de que no has visto nada

Voz 0020 37:27 y con la sensación Raquel de que de que uno quiere volver siempre quiere volver

Voz 23 37:33 sí sí sí porque yo conozco ciudades todo no me gusta ni tan pero como digo yo de casa es muy llantas detalles muy largas por todas iguales pero yo no sé que tengo yo con París que que siempre siempre deseo volver

Voz 26 37:54 pues habrá que organizar algo Raquel

Voz 23 37:56 no hace muchos años que se coló

Voz 12 38:00 no es como una compañía de estas de bajo coste

Voz 23 38:05 el de los gobiernos a petición unos deje que es una euro

Voz 0020 38:11 si no nos da para ir a París

Voz 23 38:14 luego al señor del problema con el agua

Voz 0020 38:19 sí

Voz 23 38:20 pues muy bien si es una cosa yo en en el dieciséis dieciséis tú en la calle mi casa con jardín que había un terror quedé hormigón no lo mi mi me procedo a cada una rodillas en El Prat esto fue veintiséis efectivamente desde dos mil dieciséis de enero el alta los médicos en ella primeros

Voz 26 38:56 vaya sí que fue un nuevo golpe

Voz 23 39:03 bueno los papeles que llega para hacer una reclamación pues quiere saber que estamos estamos todavía no sé nada

Voz 26 39:21 lo escondido

Voz 23 39:24 voy yo allí vaticina que que lo lleva que lo de patrimonio pasan meses y meses hayamos ido bueno y esto qué bueno estoy esto lleva mucho tiempo con tal de no veo de lo primero tendrá a nuestro bueno pues hace unos días que el Ayuntamiento con la que que encantadora más secretaria encantadora Ángel molesto que estaban pagando los jardines osea estamos desde que me enteré que estaban paradas donde los jardines hoy se llamaba son todos muy amable pero aquí yo lo dije yo quiero saber esperan lo que me muera para hablar me la indemnización corresponde ligero podrán que vamos recibieron otros que tengo yo me yo no contaba profesor ponérselo hay un golpe terrible no sé yo no si hay de alguien que mete hay una porque pero denuncia yo lo tengo que buscar un abogado procurador está un riñón no no se a estas cosas para ayudar a que un abogado que me lo que perder ni me tienen quedaron una cantidad no dolor mes los nervios que yo estuve con esto no yo no sé si me lo me lo mí yo sólo pido que por lo menos me contestación que que

Voz 30 41:37 y es que los ayuntamientos ahora hija no no sé no sé hombre con Dago

Voz 23 41:43 yo con el brazo que no me quedó bien no tengo apostar nen ella estoy hecho no se me rompieron bien bueno lo saben todo toda una caída terrible

Voz 26 41:54 tremenda

Voz 12 41:56 tras aquel pues escribe

Voz 0020 41:59 escribe que Pokemon dice que los ayuntamientos para cobrar meten mucha prisa pero para pagar no tienen

Voz 23 42:05 ninguna monas no no yo pregunté mi pregunta bueno si yo me voy espero que lo puedan ya yo lo sufrió en el cuerpo que lo cobrar

Voz 26 42:17 claro

Voz 23 42:19 ella que tardan ella no lo ven por lo menos yo me marché va al cielo se vaya porque damos esto es vergonzoso

Voz 26 42:40 Raquel bueno pensemos en París

Voz 23 42:42 a lo mejor no es Bin y si me lo dice siempre que ya ellas no perdona

Voz 26 42:51 tanto

Voz 23 42:52 tanto si es con Ronaldo muy bonito la verdad que me dio vida porque bueno lo que

Voz 29 43:01 así brazos Luigi no es lo mismo cuando yo cien paliza que era

Voz 30 43:08 claro claro claro si lo que yo siempre que quedan ganas de volver

Voz 26 43:18 pues muchísimas gracias por haber llamado Raquel

Voz 30 43:20 pues muchas gracias que pasé allí pero en eso un nuevo como

Voz 12 43:30 muchas gracias e igualmente Heracles que pase muy buen año

Voz 23 43:34 pues si no os escuchamos que gobiernos papelón poco y se ocupa de tanta miseria necesidad

Voz 0020 43:47 pues con esa con esa petición Nos quedamos muchas gracias

Voz 26 43:55 Juan buenas no

Voz 8 44:04 la hucha al buen resto ah

Voz 31 44:47 al lado va va a verla

Voz 8 44:52 no

Voz 0020 44:59 y Miguel Ángel Martín escribes siempre tengo ganas de volver a Lisboa y eso que la tengo muy vista pero es que en cada penúltimo viaje siempre encuentra un aliciente que me hace volver disfrutarla es también una ciudad con duende

Voz 12 45:28 desde Granada Cristina buenas noches

Voz 23 45:32 qué tal Cristina fue muy bien

Voz 24 45:36 yo quería como estaba viendo bueno suelo escuchar una hacer el programa Educa de Kenia que normalmente yo nunca me desvelo pero si algún el noche me desvelo lo celebro poniendo la cadena siempre esta noche como ha visto que era de viaje pueden me animaba llamar porque he tenido una experiencia la de da maravilloso una nieta mía hizo la comunión en mayo la fiesta pues sabes hola la niña dos pergamino uno Le dio un abuelo hay otro mi abuela en cuando no a un viaje y ahora en estas fechas como los padre trabaja para estas fechas que estaban de vacaciones pues molesta o precisamente haciendo debía hemos estado ahí en Madrid en en Aranjuez y bueno la verdad que yo no no esperaba a mí viviendo que lo que llamamos porque tenemos un año bueno a de lo estamos cumpliendo pues que iban tenía una experiencia tan bonita Inma con mi nuera amigo la madre y la abuela nieta ahí yo voy bonito muy bonito además hemos disfrutado lo han llevado uno hoteles de cuatro estrellas luego hemos disfrutado muchísimo porque es lo mismo la experiencia yo estuve yo diez Madrid ya varias veces pero la verdad que Madrid en cualquier tienda que vaya uno nunca siempre ven algo diferente

Voz 0020 47:23 les verdad eh

Voz 24 47:25 pues me pasó y además que ya llegamos por la tarde en uno de los motivos de lo que he ido amó a Madrid era podría come Pacelli a Chicote porque la niña como ver programas de Ch la niña tenía ilusión y bueno hay ver la comida que ponían cada uno de cada uno pedí una cosilla además cómo poner todo aún tan especial y tan variado pues estuve allí comiendo ahora estupendo ir con dos Ali Moltó los vinimos en en el en el metro fuimos volvimos en metro yo recuerdo haber ido un Metro pues yo tuve una vez en Madrid con uno quince años bueno bueno ha cambiado VUE

Voz 12 48:15 claro todas las tardes

Voz 24 48:18 ha cambiado pero matriz muchísimo estuvimos andando por allí por Gran Vía también en un momento que hoy pero sí está la Cadena Ser donde estaban ustedes me lleva a las

Voz 12 48:31 y sería muy bonito y muy Capello tantísima tinta cambió mucho Madrid claro

Voz 24 48:41 no ya no pues tuvimos esa noche estuvimos en Chicote comiendo cenando muy bien idea pues el otro día no marchamo aquí yo era una de lo que yo nunca había piensas en línea a mí me sonaba porque hay sitios que dice hoy que bonito

Voz 12 49:03 a ver si vamos pero Chinchón no me gusta que me gustó muchísimo muy bonito también verdad

Voz 24 49:08 pueblo precioso ideas fue la suerte que hemos tenido también que no no no no yo digo

Voz 12 49:15 bueno eso no es muy raro en Madrid no no pero que no no yo tengo ha llovido por qué no

Voz 24 49:21 otra y a llover incienso en la noche de yo también había llovido

Voz 7 49:26 pero él me cuando tuvimos

Voz 24 49:29 Damon una plaza allí y dice vino lo no vamos a ir a las doce del día que ya habíamos desayunado pero vamos a quiso pero que quiere dar disfrute

Voz 12 49:52 tiro muchísimo Cristina y último esto es así hicieron gira cena pasear fueron habrá algún deseo nos eh

Voz 24 49:59 querida sin prisa que yo siempre he ido a todo lo sintió todo en

Voz 12 50:05 ya psíquico

Voz 24 50:07 con una tranquilidad sin de la boda de decimos corriendo

Voz 12 50:12 el Tauran nada

Voz 24 50:14 todo ha sido precioso tengo una nieta que son dos Sole mi nuera es un primo mío es un si lo mi suegra lo mismo vamos hemos pasado un viaje maravilloso

Voz 0020 50:27 buen regalo de comunión e Cristians

Voz 24 50:29 enseñar a la niña que porque el dinero creo que porque ello Mi digo mira si aporta algún dice mi mamá que no que la niña no tienes dinero guardado de la comunidad un cd que el dinero que les dieron lo guardó para invitar a la al vía

Voz 0020 50:47 qué buena enseñanza también para la niña un regalo que sea un viaje compartido con la familias

Voz 12 50:53 si ya tienes que ponen me emociona muchísimo muy bonito muy buena idea

Voz 24 50:57 que bueno de pueden si yo no fui Aranjuez y en Aranjuez bueno otra vienen de Aragonés llovía todos veces ignora ni parecido a caso de centro si está todavía muy que no hay mucha gente pero sobretodo lo del Palacio Real el Palacio de Aranjuez la otra yo yo abierto ya dos veces Beretta ven a la entrada una Table con tu pinganillo que te que te explican

Voz 12 51:31 las iba contando las cosas verdad muchos con una hija

Voz 24 51:35 porque es que te va recreando lo van explicando cuadro por cuadro sala por sala bien cambiando irá viendo puerta a lo mejor en la guía de escapar una cosa pero bueno me me han encantado en Aranjuez también tú mismo otra experiencia de subirlo sirio que Nos llevaron vine fui Neville dado tampoco yo veo

Voz 12 52:02 digo miran el fuerte estamos teniendo

Voz 24 52:04 ahí a la vuelta me dice mi hijo Borja no va a llover porque yo soy de Granada nada que no llovía llegamos aquí anoche a la a las nueve de la noche sin yo no digo que estamos teniendo

Voz 0020 52:23 y lo disfrutaron todos igual la otra la otra abuela las niños

Voz 24 52:28 divertidísima tengo una nieta conseguí año Si bueno con todo el chiste

Voz 12 52:34 la cabaña Machete

Voz 24 52:37 todo ello luego todo el día pensando porque como líder de haberlo inocente puede a medio día una hija mía llamó panda lo sentada ida ni lo iba pensando en darle un tinto de ella la inocentada porque te Yenín y tiendo la cosa sí súbdito si la música de inocente Akayed caído ante hacia la música de inocente vamos David saque día que no enteramos de que llegamos desde Madrid a Granada vivo pero ya tomó un viaje precioso de verdad

Voz 0020 53:17 han llegado hoy bien

Voz 24 53:19 me fue llega a las nueve vi claro boutade de las muy mira ahora digo a e Bay digo voy a

Voz 12 53:30 cuando he visto Guira vi bolsa debía eh entonces yo mi experiencia

Voz 0020 53:34 Cristina pero entonces es que Le puede la emoción todavía porque debería estar usted agotada

Voz 34 53:38 eh porque Cage donó un viaje tan bonito lo de trenecito yo decía ella mataremos a mí digo porque es que no obtuvo

Voz 35 53:50 Cristina pues muchísimas gracias gracias por haberlo compartido con nosotros a ver si descansar un ratito buenas noches Ana Atón y los compañeros de informativos y más por hablar

Voz 7 54:10 un