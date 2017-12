Hablar por Hablar (29/12/2017 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 eh

Voz 0020 03:04 tres y nueve minutos casi dos y nueve se nos escucha desde Canarias Ángeles buenas noches

Voz 3 03:09 buenas noches qué tal muy bien muy bien conmigo y lo que estaban hablando de los viajes

Voz 4 03:19 yo hice el año pasado

Voz 3 03:21 maravilloso con un hijo mío

Voz 5 03:23 con un hijo guía donde fueron Ángeles

Voz 3 03:26 a Venecia me llevo una semana maravillosa que se den pensar yo que iba a ir allí

Voz 5 03:36 y por el que Venecia

Voz 3 03:40 él me dijo ya me había dicho muchas veces ande fuiste El viajes de novios digo hijo mío en aquel tiempo no se podía nos fuimos a ningún yo me fui a ciegas yo no a decir pues cien describe ir te tengo que llevar a lo que tú quieras pero yo que que decía en broma abanderó decía me hizo un día prepárate que no vamos digo yo lo tuvo ganas de irme para el pueblo dice no no no tú preparar el viaje y me dice Rosso pero vais con alas porque me dices eso dice poco te lo explique tu hijo llamado ya pero mañana voy a porqué cuando me dice que no vamos de viaje que no vamos a Venecia quién dicho yo no montó en avión que yo no subió nunca yo me da mucho miedo

Voz 5 04:40 les lo dejo de un día para otro

Voz 3 04:44 dice pues yo tengo ya el avión ir tengo ya el hotel así es que si no te quieres venía pues mira me llevo yo me llegó a padre padre nuestra país de viaje porque no está muy bien

Voz 3 05:01 dice posa lo que quiera yo mañana estoy aquí aporte bueno al caso que no vamos Eli yo ni con diez años

Voz 0020 05:09 hay que viaje a mujeres los tres

Voz 3 05:12 G en la vida que tenga me llevó a olvidar no fuimos en avión aquellos riéndose mía que estar Artime la abuela segó pasaron bomba yo tengo miedo mira qué bien que esto sería peor y muy maravilla por muy bien muy bien me llevaron a verlo todo fuimos a verlo todo precioso todo oí un hotel de cuatro estrellas maravilloso por la mañana desayuna vamos en el hotel y luego ya comíamos

Voz 6 05:50 el restaurante hay cada vez en uno

Voz 3 05:53 fuimos a ver hacían las me llevó a ver el cristal de Murano qué bonito es precioso bueno las Katy de las cosas que había por allí bueno pase una semana que la vida pensaba yo que viví allí plasme en Hungría dice estás cansada dijo ya tengo setenta y cuatro años de Shas cansada yo digo tú Caixa pues hubo mira aquí estoy bien llevo soy vamos a coger iba a verlo todo en el barco un día casi entero en barco no bajaban un lado subíamos en otro para verlo todo bonito y luego dice que su vamos a va a una góndola yo dijo eso cuando se va como una mujer joven tu mujer no no a una vieja anda dijo que es muy caro pero mana que no que no yo los veo yo pero yo no supo pero precioso todo tipo Nico que estaba

Voz 0020 07:09 ángeles y el niño de diez años lo disfrutó también

Voz 3 07:12 mucho mucho mucho porque es bueno me quiten todos los tengo cuatro tres nietas y el nieto las nieta la mayor finde XXXI año la otra Axel veintiséis El Nene ahora Arbas el trece J que tengo va a ser no debe ir me quieren todos los un montón pese a ser un nene así lo criollo porque su madre trabajaba pues igual muy apegado a mí ese lo pasó hoy que hubiese lo poso delicia a Tower las que viajen más bueno digo si no fuimos los tres solos Gemma bueno a verlo todo todo las comidas cada vez mama esto es prueba íbamos a otro alto toma eso no lo pruebo

Voz 5 08:02 Ángeles es que qué bonita manera nada es la de viajar para compartir tiempo en familia para

Voz 3 08:07 si os soy yo hijo maravilloso tengo tres hijos y una hija su maravillosos todos se porta muy bien conmigo pero se podía más no puede hacer eso pero hacen otras cosas da me envió todos son igual para mí nunca suelte conforme estaba Bill a huir detenerlos Jos que tengo porque son maravillosos

Voz 5 08:28 en su trabajo también le habrá costado Ángeles sacarlos adelante

Voz 3 08:34 en cuatro días no había hoy las cosas están un poco mejor aunque está mal pero es tan poco mejor pero entonces costaba más pero bueno lo sé criado

Voz 6 08:47 con muchos trabajos pero obsequiado

Voz 3 08:49 bien si tienes su educación es también estudio no por qué no se podía eran eran cuatro pelo que antes de feria tú he mamá que hace falta irse y bueno trabajar nene no que tú sigues para estudia el puedes sacarte algo aunque sea a lo básico es lo que hace falta se iban pero después ellos lo han recuperado porque es que está muy bien colocado y está muy bien otros muchos también sabe surco esas te quiero decir que no un estudio pero tiene sus procesiones sí pero sufrió con la yo pero es la alegría más grande Mis hijos de alegría más grande que tengo

Voz 0020 09:41 la recompensa verdad

Voz 3 09:44 que eso de verdad el día de Nochebuena cenamos en casa mi hijo este bueno no le faltaba esta toma Papa toma nada más pero siguió cojo no no mató la mama todo a Papa y Jose Ramón muy extraño pues claro que no para que no faltó uno el otro pequeño también él también por el vinos más aquí porque se separó ya estaba aquí en mi casa no depende quizá se lleva su nena y bueno es otra cosa vamos a vamos a mi casa dio pero si estás aquí pues Abdulá pues no se invitado mi hija y mis nietas Millet no para ahí el día de Nochevieja muy bien mi yerno que están separado pues iban muy bien y ahí nos llevamos muy bien todas Familia yo sé yo lo mismo con él él no tiene ya ni padre ni madre ni hermanos y sus hermanos y su madre soy yo entonces cenaremos en que mi yerno con mi hija y mis nietas hicimos hace nada allí quiero decir que aquello muy bien con todos y se todo muy bien

Voz 5 11:02 conmigo como debe ser geles bien sí

Voz 3 11:06 pero ese no me volví a la vida fue maravilloso no sabía llevó a su padre y a mi antes a Sevilla estuvimos una semana en Sevilla por el mes de mayo también este año lo el otro no

Voz 5 11:22 a Venecia cuando fueron a gentes

Voz 3 11:25 este verano pasado si así es que ella era por eso sin todo hablar de los viajes de pues yo voy a decir eh y fue maravilloso tanto hay que compartió no ya Aldai encantada yo él pensaba que yo podía ir allí

Voz 5 11:46 ángeles y se arrancó a decir alguna palabra en italiano

Voz 3 11:50 no eso sí que lo ha si mi hijo se lo hablar porque Anders para su trabajo él habla con los que se juegan italianos y no sabe habla italiano pero yo qué va no hablaba él cuando tenía que así con algún hablaba el y que también sabía un poco mamá abuela voy a pedir las cosas en italiano los niños suba en vilo a ver si sabe que estoy esta el italiano era mira puestas mientras enseña pero sí maravilloso viaje que bonita Ángeles era eso para eso hicimos entonces por haberlo contado nada gracias a vosotras que paséis Nochevieja bien el año que viene que lo pasé bien y que en todo y Farruco

Voz 5 12:49 muchísimas gracias Ángeles que sea así también para usted vale muy buenas noches adiós

Voz 7 13:03 incluso basa su obra en el bar

Voz 7 13:21 la onda arcos está local su demanda

Voz 0020 13:29 escribe Pokemon que viajar así abre la mente estrecha lazos así que la combinación es perfecta

Voz 7 13:40 no se lo digo la banda arcos de esta clínica Funes te mandan

Voz 0020 14:18 al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco que es nuestro número de whatsapp nos pueden enviar notas de voz audios comentándonos lo que ustedes quieran como por ejemplo el tema de los viajes ellas Mariano

Voz 2 14:30 hola buenas noches María cogió de compañero de viaje cosa verdad como viajado tanto por el trabajo que tenemos siguiendo tres calles sólo sagrado en mayo y ahora me canso un poquito el Casón poquito debía Hartz mejor con imaginar entonces daría otro tipo de viajes que sería es ya que con con mis amigas minoría los que tenga nada contra de mi marido pero son treinta y ocho años de en el yo ahora sigo teniendo ganas de viajar pero además de vacaciones hay un grupito de amigas no lo sabemos bien y yo vivía conocías sus porque te digo durante treinta y ocho años pues ido de locos con mi marido

Voz 7 15:30 no aquí

Voz 2 15:31 el hombres se bien pero me apetece cambiar el bueno decir que Adriana que feliz año nuevo Kissinger corta y darles las felicidades una persona que Salou la de Godella a fundar el feliz año porque no la veré de los cepillos escucha una vez cuando mandó Whatsapp nos escuchaban Teodora por el atrevimiento y eso sí feliz año a todos los amigos de la láser

Voz 0020 16:08 que vaya con vuelta ese feliz año Marian contaba que a ella le gusta viajar ha viajado mucho XXXVIII años recorriendo España de pueblo en pueblo por el trabajo de su marido y que ahora le apetecería viajar pero cambiando de compañero David al novecientos cien ochocientos Puri desde Madrid buenas noches

Voz 6 16:30 muy buena no verdad que tengo la un poquillo guitarra pero no se preocupe es lo normal

Voz 5 16:36 dad en esta época

Voz 6 16:39 nada yo deciros que yo prefiero hizo hoy una viajera empedernida me encanta hubiera viajado muchísimo con mi marido y hace doce años que me quedé viuda y entonces pues al principio pensé ya Milla me habían terminado Díaz quién di pero tengo cuatro hijos igual no tengo con tres de ellos con sus hijas y donde la Dior con otra hija mía Lisboa que me encanta

Voz 5 17:05 qué bonito con otro hijo mío

Voz 6 17:08 pero tengo uno de los cuatro que me regala cada año pues un viaje fantástico viajamos los dos juntos y entonces hemos recorrido el mundo practicamente no es el mundo interior pero bueno hemos ido pues Suramérica me encanta o Cartagena de Indias es una ciudad preciosa y los dos veces al día con la Patagonia que también es fantástico

Voz 8 17:32 sí le Uruguay

Voz 6 17:36 sobre todo lo que hemos ido a Jerusalén te gusta mucho Islandia también es un país precioso en Japón en sí

Voz 0020 17:45 pero sí se ha recorrido el mundo

Voz 6 17:47 sí cada año me vamos a un sitio distinto bueno Argentina hemos ido dos veces porque él sabía que era mi enviarse favorito yo tenía cien privada nada de conocer Argentina y bueno pues la verdad clase en su compañero de viaje fantástico

Voz 5 18:05 es su hijo se va nosotros sólo normalmente los dos

Voz 6 18:12 a quién porque él no tiene pareja y entonces vamos los dos ya algunas de hemos ido antes aunque tenía pareja porque por trabajo le acompañara pero ahora vamos pues ya te digo año me regalan una sorpresa bueno maravillosa osea que impide pues eso conozco el mundo gracias sobre todo a él porque yo no me lo podía permitir pero pero yo un bueno como lo que decía el que a veces no hay que cambiar de paisaje que cambiar habrá yo lo que pasa es que cada país yo lo encuentro maravilloso sea siempre encuentro lo positivo de cada país me encanta Nueva York cinco veces

Voz 5 18:55 pues sí

Voz 6 18:56 sí me gustaría con una vez al años y pudiera no puedo pero ya te digo que tengo el virus del del viaje metido ya me cuesta trabajo me costaría trabajo prescindir pero lo lo haría si no se conozco también muy bien y también bueno que me encanta viajar y sobre todo lo que dicen esas señoras que a lo mejor han viajado menos pero es que cada viaje pues con con con los hijos con cualquiera de ellos sobre todo quería

Voz 5 19:25 man

Voz 6 19:26 pues es un descubrimiento porque él sí es es lo mejor lo conocen ya ya me en ahí hay rincones y Hitler maravillosos bueno es es fantástico y que nunca le agradeceré bastante los momentos de felicidad que me que me proporcionó en estos días pues eso es lo que os quería decir

Voz 5 19:49 qué bonito qué es lo que va a ser Roma

Voz 6 19:51 Roma y entonces si ya lo conozco pero muy de pasada dije que me daba enseñar maravillosamente o sea que

Voz 5 19:58 sí Puri porque porque él es

Voz 0020 20:01 viajero por profesión

Voz 6 20:04 él es bueno pues ir profesión que tenía tenía que viajar también peros viajero por porque él sea pues se ha ido conoce pues nada fue Australia la policía Maldivas conoce conoce todo el mundo claro así yo qué les gusta siempre sabiendo que yo rendir que va aquí tiene que venir mi madre no vamos juntos es una maravilla ya Telco en él deja o con los cuatro pero sobre todo viajó con él que se lo puede permitir dinero puede Bonino los otros foros habría Javed de Vigo menos pero también viajes fantásticos porque tengo una hija con lo que el olivo que a mí Portugal en Lisboa la llevo en el alma porque es a sino también de que muy bonitos en Vigo con ellas los he ido también a Nueva York que voy bonito cuando os oigo muchas noches porque duermo fatal pero ese digo estoy día

Voz 8 21:02 porque claro

Voz 5 21:05 la lista de lugares que ha dicho como para nada raro

Voz 6 21:09 aparte de eso ahora sigo viajando pues con amigas con una prima mía que también está viuda pero han Ramos las dos hemos y desde años y Siria Berlín me gusta me gusta viajar sin quizá pues lo que poquito Dinio que tengo me lo gasto

Voz 4 21:24 vi viajar

Voz 5 21:26 yo más bien invertida o no puré

Voz 6 21:29 pues sí ese es precioso porque ya te digo que yo viajo con muy buen ánimo iba bien el niño se encuentra todo tan no es que es muy raro que siempre me salgan bien los viajes yo pienso no sé o sea que si hay alguna pega semihundida ahí

Voz 5 21:46 claro

Voz 6 21:48 es viajar lo pienso que para mí es es es lo mejor es que es aprender es más yo creo que es una parte muy importante justa porque yo tampoco soy una jovencita pero vamos creo que aunque Bernardas verdad creo que me costará mucho trabajo de lo de cuando a veces se iba a venía cuando Marine de sitios en el mundo Opel voy a dejar de ver eso es una cosa asume que me gustaría abarcar partido en cualquier sitio ahí pues los preciosos ya te digo España pasé cada tengo conocida que es maravillosa también es que yo encuentro un placer en viajar que que no no me da otro otro otra cosa ni comprar ni ni tener mi no sé no sé eso es eso es muy importante para mí

Voz 0020 22:44 y ha dicho Puri que el viaje favorito ha sido Argentina

Voz 5 22:47 sí

Voz 6 22:48 que yo sea como como de corazón Argentina yo no pensé Buenos Aires a mí es que tenga que yo tengo un grato que se llama Tango que mejor que es que

Voz 5 23:03 qué bonito nombre tanta muy a gusto

Voz 6 23:06 miramos para Argentina de Buenos Aires si esas noches de tango ir a un sitio a ver bailar tango bien armada que es estupendo una cosa que me encanta es que después de catorce horas de vuelo que bajas sí desoyendo hablar español porque para mí dijo sí que habla idiomas pero debió recuerda la India o Tokio imposible es normal que me en inglés por en japonés

Voz 5 23:39 Clara

Voz 6 23:40 pero él viajar tanto me pasa otra día es también la tengo al corazón

Voz 5 23:46 también le gustan ciudad preciosa

Voz 6 23:49 colonial bueno es es una maravilla el casco antiguo de Cartagena indias es precioso también bueno pues

Voz 3 23:57 pues sí Argentina

Voz 6 24:00 es la Patagonia el Perito Moreno me dejó impactada Parker te quedas el que se entre las maravillas de la naturaleza un país con una naturaleza brutal islandés

Voz 0020 24:12 si es verdad lo dice todo el mundo

Voz 6 24:15 es una naturaleza Pure duras las cataratas la esfinge de los volcanes es que te quedas

Voz 9 24:24 porque dices madre mía qué qué pequeños somos

Voz 6 24:27 bastante de la naturaleza

Voz 9 24:29 pero como viaje del corazón ha sido bueno años

Voz 6 24:33 esa volvimos otra vez me volvieran tantas así que eso no quiero molestar a más variada a la gente

Voz 0020 24:40 ninguna molestia Puri porque como usted estamos de alguna manera también viajando y situando Nos en cada lugar de los que va recorriendo

Voz 6 24:47 pues ese es el que es lo que se es precioso sean hombres París Londres yo tuve una unidad de casa estuvo viviendo cinco años en Londres a verla un par de días al año pero me gusta Heath que luego se se dice hay otras cosas que

Voz 5 25:06 es que te impresionan de otra manera

Voz 6 25:08 porque no se pues ya ves París Londres que está muy bien pero a mí por ejemplo pues yo que sé en la Toscana que es más me gusta más así que una ciudad las hambre en Nueva York para mí es la ciudad que o te atrapa o la odias árido no le gustaba nada yo desde el primer momento que llegué me atrapó la verticalidad a ese y otros que él en esa ciudad y otra ciudad también de mí para miles de Lisboa

Voz 5 25:39 es que Luis Amado

Voz 0020 25:41 es un poco lo que hablábamos antes de París que lo decía Miguel Ángel Martín a Lisboa uno siempre quiere volver

Voz 6 25:47 que yo muchísimas veces pero siempre encuentro un rincón India además es como una ciudad decadente porque es como si se estuviera un poco dejando morir esas fachadas con esos azulejos poco caídos como esas callejas es pegados que es una maravilla ahí Portugal me encanta pero es para mí una ciudades favoritas ya tenemos tan cerquita ya de que ese están desconocida

Voz 0020 26:14 es verdad

Voz 6 26:17 bueno que me encanta vuestro programa que donó muy mal duerme mal Puri bueno de momento a lo mejor el digo aunque no hubo una preocupación a la cosa la cabeza que me voy a ir de pasado mañana que te pues ya estoy yo siempre Isabel claramente siempre activa nos inquieta

Voz 5 26:36 inquietas que aquí furia donde pasado mañana

Voz 6 26:38 no me voy a pasar la Nochevieja con qué cosa Murcia vamos que porque tengo un hijo y el Murcia y otro en Valencia y entonces me AIA Murcia haya Valencia eso es lo tengo yo ya como el nuestro ya pero pero aunque sea ese día ejercito ya estoy yo aquí hay una persona hervía sin dejar a mi tango lleno realizado

Voz 5 27:08 pues un placer haberle escuchado Puri

Voz 6 27:10 pues muchas gracias a vosotros feliz año nada que que sigáis hay noches mucho mucho tiempo por lo menos acompañándonos

Voz 5 27:19 qué bonito deseo Puri gracias gracias feliz año buenas noches

Voz 6 27:23 en casa no

Voz 0020 28:22 escribe mejor Henderson en Twitter por Colombia siempre bienvenida a nuestra oyente Puri bienvenidos todos con escribe que le encanta la entonación y la emoción que ponen las personas al recordar ir relatar sus día desde Asturias María buenas noches

Voz 12 30:02 buenas noches pero qué tal María porque nerviosas

Voz 0020 30:08 Cúper le ayudamos en lo que podamos

Voz 4 30:10 vale bueno primero deciros que que parece que es una noche de casualidades porque acabo hice un Wall E una persona se llama Jorge me hijo si habrá Jorge que vive actualmente está estudiando Nueva York

Voz 5 30:28 vaya si el alto la City ante sí

Voz 4 30:31 sí sí yo no siempre pues bueno me llamaba por un tema que me está quitando el sueño nos está quitando el sueño a final de del año como balance como hablabais todas esta semana del balance sí sí es un tema de preciso Mingues de una transferencia que mandamos a a mi hijo no el medio más el cinco mil euros es muy no necesita va a ser el pago del alquiler donde está y tal entonces pues pues lo hago se lo dije lo quisimos hacer por el que siempre estemos no la hay si el daban no se podía hacer dentro y tras varias llamadas hable como gestor y lo hizo ERE y ya han puesto May no porque habíamos hecho otras transferencias otros muchos momentos Italy llegaba a mí bueno me Lois no lo hizo el gestor ibamos a día de hoy no se sabe dónde está el miedo

Voz 5 31:35 y cuando y cuando lo hicieron María

Voz 8 31:38 el día once se entonces diciembre sí sí

Voz 4 31:42 pero lo malo es que claro el pase al banco que tienen alguna oficina aquí tienen en una en concreto si te dice que no sabe nubes tal Melo como pues eso inculta ya no está está por el océano no se sabe

Voz 8 32:02 sí lo lo más fastidioso

Voz 4 32:04 los eso la falta de información no jugar con porque mi hijo tenía que hacer esos pagos y luego venía de viaje

Voz 8 32:11 insiste mucho en la urgencia

Voz 4 32:13 que él no necesitaba para esos pagos para compromisos que tenía que pues hombre una sensibilidad extraordinaria nos importa un bledo

Voz 6 32:22 no

Voz 4 32:23 que sea en estas fechas que lo necesite y que nosotros buena afortunadamente pues nos cubrimos que lo de otra transferencia de lo de aquí

Voz 8 32:34 pero para el alquiler solamente me mueve tanto dinero claro y sí bueno pues

Voz 4 32:40 pues eso que nada a día de hoy pues están haciendo pasar unas Navidades con comarcal

Voz 8 32:46 eh

Voz 4 32:48 es a estamos entre el primero que dicen que que tarda entre tres y cinco días luego te dicen que hagas videncia estoy que te contestan a las ocho días vas a la oficina hay no se puede hacer nada entonces yo les dije pues mira en esto como no lo solucionó y sin esas pues solamente estaré donde está muy más

Voz 8 33:14 es que claro que es normal María cómo cómo no

Voz 0020 33:17 se va a saber dónde está el dinero

Voz 4 33:19 pues que hay bancos intermedios que el banco tampoco lo tiene pero a la Q3 mi hijo tampoco yo entonces hay dicen que hay bancos intermedios y qué tal bueno vosotros habéis con que van contra el

Voz 8 33:33 claro claro hay tenis que pedir explicaciones

Voz 0020 33:36 a quién las haya que pedir pero usted como clienta de un banco en el que deposita su dinero y por tanto su confianza

Voz 8 33:42 tiene que saber dónde está o qué ha ocurrido

Voz 0020 33:45 porque desde el día once no se sabe nada no

Voz 4 33:48 por su esposa estamos mi hijo volverá ahí claro yo necesito saber o si hay que mandarles más miedo sí sí me va a ocurrir lo mismo bueno es que es

Voz 8 34:02 el fatal

Voz 0020 34:05 sí ha puesto me imagino reclamaciones diferentes sí

Voz 4 34:09 eh bueno te dicen que las reclamaciones oficiales que tienen una respuesta de dos meses

Voz 8 34:14 vaya que bueno sí

Voz 4 34:20 marido tamil se asoció este año a legal sitas misiones ocurrió llamar y eso que te dicen que es una respuesta inmediata e no pueden hacerse los tramites son eso de atención a buenos si alguien supiese

Voz 8 34:35 otra otra otra vía no sabían pues yo desde aquí por favor pediría que que nos informaran a ver

Voz 5 34:51 es que es tremendo en realidad

Voz 8 34:53 pues sí

Voz 4 34:56 sí bueno no había escuchado nos quita el sueño pero bueno justo en estos momentos yo escucho la hablarporhablar desde bueno un ochenta y nueve y hace veintiocho años y yo no sé si me decís por Antena qué hace veintiséis que estáis mi yo digo yo tengo recuerdos el piso donde el mundo era el primer

Voz 8 35:22 sí en varios pondría

Voz 4 35:25 la radio en los deportes para dormir costumbre pues me me gustaba decías japonés que además es que era bruta mito era el esté así

Voz 5 35:36 eh

Voz 4 35:37 si no me gustaba ir pues cambiamos a la morena porque dije hombres pequeños y me parece que deja opinar y que es más tolerante y a partir de ahí pues eso que el se dormía despertaba tengo soy un inquieto y eso empecé con Gemma Nierga y luego pues uno comprobaban que me colgaba me tenía no era trabajar con los ojos

Voz 5 36:04 me gusta

Voz 4 36:05 lo que me gustaba me engancha y muchas veces que nada más

Voz 5 36:09 sí porque yo soy más

Voz 4 36:11 bueno como muchos temas que que llevó a mira

Voz 8 36:15 la lo tengo

Voz 4 36:16 podría decir yo Daly super hasta ahora el origen el banco bueno pues voy a los medios de comunicación en los peores que permite fue en vosotros y bueno pues son poco empeño pero estuve escuchando las apps de esta semana ahí y y habláis del Ballan año de previsión de siguiente

Voz 8 36:37 la oral

Voz 4 36:39 bueno pues me encajan mucho

Voz 8 36:42 porque yo tengo previsto precisan del año

Voz 4 36:44 yo me teníamos pensado ir a Nueva York Marío claro sí sí yo ya es que ver con el chaval el año

Voz 8 36:53 hacho porque en sé que está allí María

Voz 4 36:57 y en el dos mil quince su tercera no hay

Voz 5 37:02 desde dos mil quince en Nueva York estudiando

Voz 4 37:06 sí porque él hizo sol para los superior de músicas he dado un mes un estudiante estupendo es venía muy buenas notas sino a Chirac y tal pero a la vez hacía música pues ese manchó ahí dijo que sin la música siempre nosotros pues apoyamos lo que podemos porque por eso porque yo lo las inteligencias múltiples como como docente lo creo mucho lío Si bueno aunque siempre se dice que son cosas que a las artísticas que no valen para nada para para buscarse la vida yo creo que en lo personal vale mucho el el bueno es un Corán en una gran persona yo creo que es mucho gracias a la música no va a tener algo que le ocupa que le encanta el que es su allí porque el termino aquí le dieron una picado

Voz 5 38:11 y que está haciendo ahora que estudia si estudiando música

Voz 4 38:14 ahora mismo está haciendo el doctorado de

Voz 8 38:17 viola Universidad indica sí ofrecieron una beca para para eso estoy aquí también ya va haciendo el doctorado doctorado de Viola sí vale interpretarse a así

Voz 4 38:32 se hizo mal este término aquel superior y allí hizo un máster en la escuela de música de emane y entonces estando ahí pues bueno él

Voz 8 38:45 la verdad es que es otra historia no en la música que claro

Voz 0020 38:49 no aquí claro

Voz 4 38:51 aquí no se valora el tienen un expediente fabuloso en la misma ciudad y para como vienen verano alta pues pues Safe escritos para ver si y para tocar aquí es como un teatro Jovellanos eso es así si queda responder sin embargo es

Voz 8 39:12 muy valorado sí que bueno

Voz 4 39:17 no se siente como todos no cuando nos sentimos valorados

Voz 8 39:21 sí realizado realizados en el

Voz 4 39:26 tocando o no un buen además por los visados y todo eso no puede en la OTAN mismos eh

Voz 8 39:32 claro sabor estudiantes no pueden ganarse la vida

Voz 4 39:34 las diez no pero el toca en todos los sitios donde le llaman compañeros para acompañar con la viola tales hizo un recital ahora de fin de trimestre

Voz 8 39:46 claro subió a You Tube que

Voz 4 39:49 pues si quieres el nombre para que

Voz 0020 39:53 si hace lo podemos ver claro sería genial

Voz 8 39:56 entrar ahí si queréis vale María díganos y Jorge Huelva García Jorge huelga con HBO Huelva Gener

Voz 5 40:07 Jorge huelga García

Voz 8 40:09 sí sí sí yo en ahí aparece

Voz 4 40:14 me ha acompañado al piano por una compañera eso y es el recital de de ahora de fin de curso y tiene luego el decía que no les gusta estaba la y dar clases no siente estoy idea fue pues la interpretación eso dirigimos buf pero es muy difícil quién se gana la vida bueno bueno yo intentaré es letal es sin embargo el ahora os con la beca pues tiene que dar clase a alumnado de la Universidad el sólo tiene veinticuatro años

Voz 8 40:42 vaya todo eso chavales

Voz 4 40:44 es practicamente como él como deprimen y entonces pues Cosme habla de que hoy pues me preocupa que esta chica no coge bien esto se ve que no le gusta osea salió la pedagógica

Voz 5 40:56 de su madre no claro lo lleva ahí

Voz 4 41:00 es que cuenta digo ya que no te gustaba la enseñanza el hay que te preocupes exportó alumnado es es maravilloso y el ese y él él es feliz no es lo que quiere estar aquí espero que que Pelé por su sueño le apoyaremos si a ver si puede la vida

Voz 0020 41:20 qué bonito que piense usted así también como madre a pesar de la distancia de las dificultades de tener un hijo Nueva York que que por delante de todo este pues eso la la felicidad del que él pueda desarrollarse en esto que no sería posible aquí no

Voz 4 41:35 que se sería el siempre lo tuvo muy claro todo desde pequeño tiene bueno personalidad bueno pues esto no hombre que mira que los demás van por aquí no no voy yo voy por ahí contigo al Se ríen de TI

Voz 8 41:50 tan bueno pues va con lo suyo

Voz 4 41:55 delante siempre en sí lo tiene muy claro Miracle él no quería salir de aquí le decía el padre bufa algo hicimos mal es que este este Guaje no quiere salir de las viajamos siempre juntos los tres a muchos sitios

Voz 0020 42:11 es hijo único

Voz 4 42:13 sí sí sí a mi me gusta mucho los críos hubiese querido tener más pero bueno soy hipertensa y me dijeron los médicos que mejor que no lo desaconsejaron

Voz 8 42:23 me hubiese arriesgado pero mi marido dijo no no no no creo eh pero bueno tengo muchos peques en el cole que es que me siguen

Voz 0020 42:31 ejerciendo usted a clase

Voz 8 42:33 sí sí sí sí

Voz 4 42:36 ha llegado tenga treinta años de experiencia en sigo ejerciendo de bueno enteramente vocacional estoy encantada el pase por educación

Voz 8 42:48 por escuela rural y educación

Voz 4 42:51 cantil por Pedagogía Terapéutica y ahora estoy en primaria tal con ahora Primaria

Voz 5 42:56 eh

Voz 4 42:57 sí ahora este año precisamente en el balance del año pues una de las cosas que que tenía en mente si salía si salía en la conversación en la que cambie de cambie de colegio este año después de quince en él

Voz 8 43:13 o en un muy contenta

Voz 4 43:15 sí sí más trabajo pero más porque es más implicación pero me gusta más estar más implicada en el pedagogía apenas que los los últimos cuatro años estuve en pedagogía terapéutica para chavales con dificultad muy igualado fue fue muy muy bueno para mí pero no personal

Voz 8 43:43 le dio tiempo a

Voz 4 43:46 a ir a cursos de Munilla iba siempre no pero mucho más enfocarse las dificultades los chavales Hugo Gornal como e ideas y que fue de jubilarme en primaria y bueno me siento muy preparada sé que puedo ayudar mucho a los chavales que tengan dificultades más sí eso ayudar a los demás también haber a estos pues como con otros ojos no

Voz 0020 44:18 claro

Voz 4 44:19 y a veces las dificultades están los que miramos como les miramos Si y bueno pues no son ellos sino nosotros tendríamos que cambiar un poco

Voz 0020 44:29 si la mirada porque es verdad que somos para esto del aprendizaje y para esto de la educación como tradicionalmente se ha hecho siempre de la misma manera somos un poco cuadriculado

Voz 4 44:39 sí eso es ponemos una etiqueta bueno pues

Voz 8 44:42 esas esto

Voz 4 44:44 pues ya sabemos no hay nada que hacer Mi todo lo contrario es esto Pedro te puedes dar muchas cosas

Voz 8 44:54 otro lado oí

Voz 4 44:56 sí es además que nos aportan muchísimo esos chavales una onda aportan muchísimo

Voz 8 45:01 no es verdad

Voz 4 45:05 los demás los demás tienen que ver esa persona como no pues como unos Rubi otro modelo pues es de piensa de otra manera y no si no tiene por qué estar equivocado nosotros también queremos errores y precisamente porque los tenemos estamos aprendiendo

Voz 0020 45:22 claro

Voz 8 45:23 a diario tienen buena

Voz 0020 45:26 al igual que hablábamos antes de de inteligencias múltiples podemos hablar de diferentes capacidades claro

Voz 13 45:33 si la inteligencia emocional de algo solemos pensar solamente en los procesos cognitivos pero pero bueno el nuevo más mía con los procesos emocionales yo creo que no

Voz 0020 45:49 la inteligencia emocional usted como maestra como profesora María Se debe enseñar en la escuela se debe enseñar en casa en ambos sitios

Voz 4 45:57 hombre en ambos sitios en ambos sitios por supuesto

Voz 8 46:01 eh

Voz 4 46:02 y es que es ese disentir

Voz 13 46:06 no vemos a los demás por lo que es Intel el tenemos e intentamos tener empatía con esas cosas me es imposible no yo creo que aprendimos lo que nos emociona que algo nos gusta además yo veo en mi hijo desde que es pequeño no te cómo su hijo se aprenden muchísimo más consenso estaríamos ojo

Voz 4 46:27 tía y tal y Aprendizaje significativo el pues es sólo verso

Voz 13 46:35 el trío cuando veo una película tiene dos han INCIBE de El jorobado de Notre Dame dice dice luego ver una foto de de hice esto es esto es para el Estado porque la la Catedral apenas hablan no enlazan

Voz 0020 46:53 doce muy bien

Voz 4 46:55 sí es previas con las nuevas menos maravillosos

Voz 8 46:59 comprendemos lo que nos emociona María esta escucha

Voz 0020 47:02 la música que suena de fondo

Voz 13 47:04 es que tengo que estoy en la música

Voz 0020 47:16 no sé si lo puede escucharlo lo reconoce María pero su hijo quien está tocando María muchas gracias por habernos presentado a su hijo y por habernos contado su historia

Voz 13 47:31 vale a ver si me el tema bancario llenos y alguien me puede decir algo pero estoy

Voz 4 47:38 canta haber hablado contigo

Voz 13 47:41 Adriana gracias María buena estáis Macarena

Voz 4 47:46 eh tú pero

Voz 13 47:47 eh si llevas además mucho tiempo entre bambalinas ahí

Voz 0020 47:51 pues tanto diez años Ése es el balance del año que llevo diez en hablarporhablar

Voz 12 47:58 con las Vilches ya ahí con recintos esta gente con con Cristina las viñas siempre eso sí que pasó para decir eso es

Voz 5 48:10 bueno haría los tiene a todas mal controladas es usted una

Voz 0020 48:12 oyente de las de verdad

Voz 13 48:14 sí sí es muy fiel pronuncia todo muy leal con todo no y encontré con que creo que no tan bueno y además tengo muchísimas cosas que hablar porque bueno de los malos tratos tengo cosas muy cercanas el la pareja a educación homosexualidad no se me religión bueno muchas cosas que llega

Voz 0020 48:43 pues vamos a hacer una cosa María cuando le vaya apetecido y este despierta nos va llamando que tenía era una a una profesora que nos instruya siempre está bien

Voz 13 48:53 bueno no aprende

Voz 0020 48:59 María muchísimas gracias de verdad escuchando escuchando Jorge huelga nos quedamos

Voz 13 49:06 Allen disimulados gracias gran habrán harían

Voz 8 49:10 feliz año abuela y dolor en los viajes

Voz 13 49:13 qué voy a ir a Nueva York porque cuando fui parece que está sobrevalorado

Voz 0020 49:18 porque es un decorado de película como dice alguna gente

Voz 13 49:22 igual además un cien porque yo no estaba relajada era para dejar a mi hijo y era el papeleo lo hizo

Voz 0020 49:29 bueno no no era el mejor momento

Voz 13 49:32 eso es eso creo yo cuando va a volver el en Semana Santa ya tenemos los billetes para ir mi marido y yo a ver si lo veo desde otra perspectiva haberme cuidado mucho tengo la suerte de tener una personal algo que me queda mucho y bueno pues espero sin verlos una obra

Voz 0020 49:51 otra mirada vamos a hacer una cosa María espero que hablemos antes pero si no lo hacemos ya menos en Semana Santa desde Nueva York

Voz 5 50:02 claro que sí podemos a lo mejor hablar un poquito con Jorge y todo

Voz 13 50:06 el Vall si pudiera ser pudiera ser no lo que pasa es que él él va a estar durmiendo en otro sitio distinto nosotros en estas horas no va

Voz 0020 50:17 pero cómo será otra hora

Voz 12 50:20 será por la mañana

Voz 0020 50:23 bueno lo intentamos María si le parece propósito de Año Nuevo a ver con usted desde Nueva York

Voz 13 50:31 voy a apuntar venga para que se debe al miles muchas gracias Ana

Voz 0020 50:35 buenas noches

Voz 0020 50:46 dice Pokemon que estamos hablando de viajes y de música y no se le puede pedir más a la madrugada Miguel Ángel Martín mientras escucha a Jorge huelga dice a María seleccionaba con su hijo

Voz 2 51:03 y con razón

