Hablar por Hablar (30/12/2017 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 él prefiere que no haya salen el Manel le deseamos de verdad de todo corazón sí que la historia acabe bien que su suegra regrese a la Tierra lo que todo haya sido para el bien de la humanidad como ojalá se es que no sé qué decirle

Voz 2 00:16 creo que todo va a ir bien ese gol confianza que tenemos seguro que sí que lo sé extraterrestres los conos La Habana seguro que es el que ya está bien de verdad de que nos roben ya porque los extraterrestres por Robert se claro yo voy a un beso dejan ya de robarnos unos en bueno y tenemos que empiezan hace muy poco a poco el todo lo que hemos es aportar gracias a mi suegro sí sí sí es lo que decimos nada tenemos que él te no nos escuchan tenemos que determinada eso es dialogar si hago muy bien porque si tenemos que padece tenemos que terminar seguro con sencillez por favor necesitamos un acoso bueno estar muy queridos

Voz 3 01:07 qué queridos oyentes y queridos oyentes volveremos el viernes que viene ya que a la misma hora hasta que con otra aventura gracias por haber estado con nosotros tumores son muy fuerte a todos espacio exterior no

Voz 4 01:26 menos hallado Estremoduro

Voz 0020 02:28 Cristina Hoyos que hemos cosas hicieron ir a cenar pasear fueron obra algún museo Nos eh

Voz 10 02:34 querida sin tener que yo siempre he ido a todos lo dio tu deprisa viendo en fin con una tranquilidad sin de la boda de decir vamos corriendo a Gata ahora nada todo ha sido precioso tengo una nieta que son doctor le mi nuera es un primo mío en sí lo mi suegra lo mismo vamos ya hemos pasado un viaje maravilloso

Voz 0020 03:01 el regalo de la nieta de Cristina fue compartido iría

Voz 10 03:04 he tenido una experiencia la da maravilloso una nieta mi ahí la comunión en mayo y la fiesta pues sacó la niña dos pergamino uno Le dio un abuela y otro Mi que era la abuela invitando no a un viaje en estas fechas como los padre trabaja esta fecha que estaban de vacaciones pues molestaba o precisamente haciendo debía he estado ahí en Madrid Aranjuez bueno la verdad que yo no no esperaba a mi año pues que iban tenía una experiencia tan bonita Inma con mi nuera Mi o la abuela y nieta ahí yo

Voz 0020 03:44 qué bonito

Voz 10 03:45 muy bonito muy bonito además hemos disfrutado no va a uno Tele luego hemos disfrutado muchísimo porque yo en la experiencia yo estuve ya Madrid ya varias veces pero en cualquier crítica que vaya uno siempre budista

Voz 0020 04:02 es verdad

Voz 10 04:03 ellos de ido Metro pues yo estuve una vez en Madrid con uno quince años que bueno bueno ha cambiado vuela todas las todas las ciudades han cambiado pero matriz muchísimo ya estoy dando por allí por Gran Vía también en un momento que hoy pero sí aquí está la Cadena Ser avanza de donde estaban ustedes me llegó a verla

Voz 11 04:25 hay queríamos y luego te quedas buena pero yo tampoco email ha cambiado mucho material

Voz 0020 04:34 reunidos estamos una madrugada más para convertir palabras que forman testimonios de vida Elena Sánchez e Inés Morán en la producción y no Calero en la dirección técnica bienvenidos a hablarporhablar

Voz 0020 07:27 Jesús quiso innovar en la cena de Nochevieja pero sus nietas le pusieron nombre y Pepy ha sido indultado desde Tokio Ania compartió sus más y sus menos con la familia de su marido y para el hoy a sus ochenta y cinco años el mejor

Voz 12 07:41 lo que le han hecho es un libro electrónico

Voz 0020 07:47 el hoy desde Madrid buenas noches

Voz 13 07:51 qué tal el hoy hola Eloy como está igualmente

Voz 14 07:59 tengo treinta y cinco años yo te llamaba porque me ha regalado mi no era un Kindle yo antes leía mucho el de Os claro con cada vez menos vista

Voz 13 08:13 claro

Voz 14 08:16 en en papel que tengo es de la Biblioteca ir de Hidalgo en el centro tenemos también libros pero ganó o uno o no ya no veía no puede le y ahora este el de del Celler de la letra más grande

Voz 13 08:36 no ha vuelto a leer

Voz 0020 08:39 que un regalo entonces no

Voz 14 08:41 sí es verdad es muy contento porque llega un momento en que claro está desde hace muy larga a todo lo que esto los yo no duermo es la norte pone la radio pero no te ha gustado leer vino puede

Voz 13 08:58 da mucha lástima claro más más traido Si me está gustando mucho y que está leyendo ahora

Voz 14 09:08 he leído ya lo leí pero uno no porque más largo y los hay jugó aquí a media que era que caro porque yo ya conocía este es un autor que le JJ Armas Marcelo IU tenía que un libro que los estáis de muchos precios si éste estaba tiro de descargado

Voz 13 09:35 bien lo que ya ya lo leía

Voz 14 09:37 de antes porque me suena mucho y ahí este es Dios Cher de sí mismo pero muy muy cansado y se sabe leerlo

Voz 13 09:49 ya no para leer

Voz 14 09:52 todo corrido para ir de bajado otro que es de risa que se llama el edificio

Voz 13 10:03 a pero el edificio

Voz 14 10:06 a lo que es el vencerle es porque es verse emita que trabaja en oficina pasan unas cosas que fue hubo

Voz 0020 10:19 divertidas

Voz 14 10:21 muchos no tiene nada que ver pero es un placer de verdad y gozar de la tecnología que no estará en las personas mayores para que podamos hacer cosas

Voz 0020 10:36 fíjese lo y claro usted no podía leer en papel en esa letra pequeña y ahora ha podido volver a leer

Voz 14 10:43 sí además de con ya había mirado porque tenía un teléfono de con la pantalla que se tocaba para arriba para abajo pero con la pantalla yo no me apaña va porque como yo tengo también artritis dolor de donde daba donde no era en de ICV medieval a la paz y la y no podía le iba gol al Lugo me hacía mucho daño los ojo pero de Kindle no tiene luz

Voz 15 11:17 es como que de verdad es así como

Voz 14 11:20 si no brilla no brilla aquí claro cómo puedes poner toda la letra en grande lo ve muchísimo mejor

Voz 0020 11:28 claro

Voz 14 11:29 si yo digo que no da porque claro ahora ya verás cuando vaya al centro

Voz 15 11:36 va a ser es la envidia de todos

Voz 14 11:38 claro porque allí tanto que se elevó que ser parte dominado ir a mi me gusta aeroplano cuando estaban ahí todos los libros uno que lo veía es que no puedo ir allí la finca mucho Clement ganaban pendiente porque él hizo mucho

Voz 0020 11:58 hola

Voz 14 12:01 yo es volver a poderle por mí mismo

Voz 13 12:04 que los fabuloso

Voz 14 12:08 la de Adriana es una cosa que como un viejo muchas veces la las cosas nuevas dice no voy de o lo voy a romper me decía mi nuera CT rompe te compro la otro digo bueno pues a otro que lo compraré pero yo puedo leer otra vez

Voz 0020 12:27 el hoy pero que maja su nuera no que detalló tan bonito ha tenido

Voz 14 12:31 mucho raras vital

Voz 0020 12:34 aunque le regañó por escuchar el Hablar por hablar

Voz 14 12:37 dejó vez encaré aportó no

Voz 0020 12:41 pero eso es porque lo quiere no

Voz 14 12:43 sí que es que dice que al norte son para dormir para porque ella madruga mucho

Voz 0020 12:51 y entonces claro no entiende muy bien que usted esté escuchando un programa de radio de madrugada

Voz 14 12:57 de dormir no oye ya os escuchan también eh ella ABC trabaja de de la noche aquí os escucha también hay ICIC ha sido un regalo muy muy bonita la verdad a mí me ha gustado me han permanecido Si sobretodo por qué me me es útil me dice la Navidad es para los niños yo ya no quiero una vida nada hay nosotros no tenemos

Voz 13 13:29 que mi hija mujer su esposa deje claro Guaino poesía pues no tienen niños Si vamos vivo con ella yo vivo común pedían Filipe anima yo vivo como un bono de vamos yo

Voz 14 13:50 las quiero muchísimo a ató de eran ahora hay buenos dice esto uno de los niño pues piensan muchas veces de unos Nieto pero no no ella se que le yo las quiero irme extinto bien con ella

Voz 16 14:07 la estorba

Voz 14 14:09 yo esté bueno quieres que no te puede tener todo no

Voz 0020 14:16 seguro que ustedes un suegro estupendo nuestra urbana que placer haberlo conocido gracias por llamar

Voz 15 14:24 muchas mucha gracia que pase muy buena noche Eloy felices fiestas

Voz 13 14:31 igualmente hija igualmente

Voz 0020 16:40 desde Japón nos llama Anja

Voz 16 16:42 hola buenos días aquí buenos días qué tal Ania bien gracias si todo muy bien española española en Japón por qué porque Japón

Voz 1628 16:55 en principio fue por amor la verdad que yo conocí a mi marido

Voz 22 17:00 en España que japonés decidimos

Voz 1628 17:02 casarnos y entonces me vine a vivir a

Voz 16 17:05 cuánto hace que se fue en Japón Anne ocho años más o menos

Voz 0020 17:10 a mí ahí y la vida laboral no sea que se dedicaba aquí en España se ha podido trasladar su profesión allí con naturalidad o no

Voz 1628 17:16 bueno la verdad es que realmente no lo he podido ejercer lo que yo hacía en España ante sí claro esté buscan trabajo y al parecer lo más lo más accesible era trabajar en una fábrica de de comida yo hacía antes a mí guiris pero las las horas extra serán increíble estaban ya Antero catorce horas estuvo trabajando

Voz 0020 17:42 catorce horas de pie trabajando en una fábrica

Voz 1628 17:45 ah y mangos y yo le dije que si fuese posible me gustaría hacer Orange frase la dice al al encargado pero me dijo que que realmente es algo que no podías elegir y hacía estaba todos los días así que bueno hasta que me puse enfermo otra vez porque yo de pequeña había tenido una enfermedad llamada perder bueno ya estaba tocada pero pensaba en ese principio que que estaría bien pero a a a debido a eso pues volvía a recaer de la enfermera día ahora mismo bien rehabilitación porque me han operado porque me han puesto una prótesis de Karel de cadera debido a la intensa jornada laboral

Voz 16 18:30 vaya en qué consiste esta esta enfermedad Ania Werther se llama

Voz 1628 18:36 sí pertenece que se trataba de lo que es la necrosis del hueso femoral y era que el hueso y se estaba deshaciendo oí no llegaba el el riego sanguíneo al hueso es descalificando destruyendo por así decirlo

Voz 0020 18:51 Baida claro y las catorce horas de pie no ayudaron nada

Voz 1628 18:54 exactamente fue la verdad fue bastante trágico para mí ahora mismo pues aquí estoy sin sin poder relativamente hacer lo que me gusta ahí bueno pero bueno lo llevo con resignación y ya está

Voz 0020 19:10 Angie y la vida en Japón hay oyentes que están escuchando y que también tuitean a la vez que escucha que están preguntando por el choque cultural es tan real el choque

Voz 23 19:19 que en un principio no lo parecía

Voz 1628 19:22 pero luego ya poco a poco cuando vas conociendo a la gente te sorprende bastante

Voz 0020 19:27 Anja de todas formas usted está viviendo ese choque cultural desde dentro porque su marido es japonés

Voz 1628 19:32 sí sí sí la verdad es por ejemplo la madre mi marido tiene muy buena pereza mayor yo le tengo mucho cariño pero en Japón tiene la costumbre las mujeres conoce pasan por lo agencia como si fuera lo llaman como si fuera su propia madre y me dijo que no hacía falta que yo la llamo hace Madrid y eso también es como que no parecía del todo a intereses no eso es bastante triste

Voz 0020 19:57 pero pesa que no sea que no sea japonesa

Voz 1628 20:02 la verdad no me dijo una vez que está bastante contenta de que su hijo se diese casado con una extranjera porque el tienen la personalidad como para compra lleva bien con una japonesa entera o por lo menos eso fue lo que me dé a mi entender pero dejó vale me dices esto Pere después no

Voz 16 20:22 ya

Voz 1628 20:24 cuál como si fuera la también japonesa en ese sentido

Voz 16 20:27 sus familiares han eh a los japoneses

Voz 1628 20:29 sí la verdad bastante fea

Voz 16 20:34 viven los dos solos no tenemos tenemos una no

Voz 1628 20:40 sí tiene dos años y ahora estoy en de la tele porque sino no me hubiera dejado con nosotros

Voz 0020 20:48 y la niña claro es las dos los dos idiomas las dos lenguas

Voz 1628 20:53 sí ahora mismo lo lo chapurrea un poco pero tiene una mezcla que a veces no entiende lo que dice el Periscope es

Voz 16 20:59 normal al ser claro es el voy a nieguen celebrado la Navidad

Voz 1628 21:06 bueno a celebrarlo lo fuimos de las las iluminaciones ahí unas comiendo en restaurantes y todo eso pero celebrarla celebrarla no no en ese sentido

Voz 16 21:17 motivos no una cena de Nochebuena no un árbol no

Voz 1628 21:21 no no me da un poco de pena y nostalgias sí me gustaría hacerlo pero bueno tampoco me voy a morir si no se puede celebrar porque estas fechas aunque me gustaría ver a mi familia pero bueno

Voz 0020 21:36 creo que ha dicho ocho años no que que se ha ido a Japón ha vuelto a España de visita

Voz 16 21:42 en estos ocho años sí

Voz 1628 21:44 sí fui a hace que serán cuatro años me parece hace cuatro años fui bueno fin navidades sí sí ahí sí que celebramos la Navidad y el Año Nuevo oí volvía otra vez sí sí ojalá pudiera volver otra vez

Voz 16 22:04 hay previsión no está complicada

Voz 1628 22:07 parece complicado pero no pierdo la esperanza todavía en ello no poder volver algún día

Voz 0020 22:12 claro porque me imagino que además su familia no conoce a su hija

Voz 1628 22:17 no no todavía no se va a la ven por Skype y foto esto es soy pero tiene muchísimas ganas de verla ahí y me imagino que vana de una fiesta cuando la vean

Voz 0020 22:29 Ania pues que parecen que pasen un buen día hay muchísimas gracias por Hablar por hablar

Voz 10 22:34 sí bueno

Voz 0020 24:56 Jesús desde Madrid buenas noches

Voz 11 25:00 qué nos cuenta Jesús

Voz 26 25:02 bueno pues tengo una pequeña nota como casa paciente viva eh bueno pues aquí no te diciembre que mi mujer tenía un cáncer de todo lo que iba gracias a viejas agrio a salio de quicio la hasta que creo a lo hemos pasado muy mal que ha ido ya que Vara que está en todo momento no

Voz 16 25:33 claro

Voz 26 25:35 eh a Samira adelante tienen ese pequeño y valores que es lógica porque creo con la operación vemos grandes pero a lo que te

Voz 27 25:47 a alguno

Voz 26 25:50 eh de los positivo en el año pues para mí hacerlo lo más grande o más positivo

Voz 0020 25:58 tanto y tan positivo o no

Voz 26 26:00 ves pues bueno hay un personaje en en mi casa que también que también ha tenido o tener un feliz año acaban los feliz año y los siguientes en una anécdota te voy a comentar lo una parcela en el cual se veía pues pues seguimos son las gallinas por la costa de Emin nieta ITA no que va mayor pues tiene ocho años y iba cinco

Voz 16 26:36 si los resulta que bueno o no

Voz 26 26:39 hay mucho que hacer y tal pero bueno me gusta ir polaco las ideas pues lo mantengo lo mantengo lo mantengo lo que quería comentar de es que hace como unos tres meses cuando voy para allá Pardo en un pueblo cerca del yo tengo así no allí me preparé a comprar pienso con mi mujer en esto de que tenía un los pollos capones me imagino que tú como gallegas lo que no

Voz 0020 27:20 desde luego

Voz 26 27:23 cuál resulta que le digo a mi mujer con tirón la es todo tan también contigo te has visto no hemos comido nunca digo yo sé que esto es tabú de un capón de un pollo de estos estados con vistas en les digo ha puesto como lo hagas está voy inmediata de la tienda dice Jo existe claro que está buenísimo dicen también me quedan dos ideas que vale dice por veinte euros digo digo a mi mujer que hacemos lo compramos deja ejerce excita cuando el tal tal que compramos y compramos de hecho coger a algo menos de seis kilos minuto para año nuevo seis de cogerla alrededor de unos chiquillos me como casas que casi seis Thomas cosas no que lo está haciendo se fue a Sala qué estantería ver es buena

Voz 0020 28:38 sí son propias

Voz 26 28:41 está allí salvo huevos Si a ver si son sabes que mis nietas hombre no quedó llamando mira que nos Martí sean o que no sé qué que las niñas de lo que yo no me lo voy a Kome digo lo que digo digo pero si es que esto hasta Quito digo incluso me dijeron diciendo en Vitoria digo que esto estaba fenomenal lo está como aniversario deuda está está jugando de cualquier bandera que se que no hay que que no sé cuántas y ella en su día el día con dicha ya te Maese no digo chica me lo cuando lo compramos practicamente

Voz 0020 29:33 a las niñas se lo dijo a mí

Voz 26 29:36 ya lleva a mí no a la he hecho en mira en una petitorias digo este tiene

Voz 14 29:42 es buenísimo esto es como cuando

Voz 26 29:45 ambas compraron pollito y que opuesto alguna lo que él no que esté allí me lo estaba salva ella estaba en la vivienda que están arriba y dicen lo que dicen ya lo hemos puesto nombre al pollo que adelante puesto si de la hemos puesto Pepi Pepi que dice por Vitoria

Voz 2 30:19 el Golfo

Voz 26 30:20 pues vale pero esto como si era adecuadas como Mozart principio pues yo me echa replegó cuando por lo que ambos son que me llamara lo que se está jugando aquí a que llegue fin de año en el tema nada que que vayan que está voy otra vez allí Si ir de hecho bueno el pasado comprado empieza como siempre hago al mismo sitio me lo compré y de hecho con la gallinita muy a una nula y a América es más me chiquitita pero que no se hacen grandes tardes pero semestral y entonces pues cuantas la había ido a hasta allí en el gallinero que lleva su trabajo pues tal y cual pues yo en Granada y allí estaba el campo tan hermosos no yo no sé lo que empezará en casi seis kilos cinco kilos dijo que empezar este campo Ivonne miro me quedo así inmigrantes le digo que sueltas te mira lo que he hecho el envío de digo total incluso ha aumentado al de la Hacienda de Irún me pasa esto digo que no

Voz 0020 31:44 que no va haber capón para fin de año

Voz 26 31:47 a él para fin de año digo está majísimo están presidía San Pedro

Voz 15 31:54 pero así va a seguir luciendo así de hermoso y saludable

Voz 26 31:57 claro L cojo y me comenta que hay algún inconveniente sino remató dice no no que inconvenientes y no como esos pollos los Castán de Checker trucos resulta qué dice no pasa nada que va a pasar dice es lo único que pasa es que hay Dios y Caixa hará un elefante se Ponyo que a escuchar ese echaron a reír NT una cosa ha llegado pues bueno por ahí se quedara cuando pues que donde lo que lleva al animalito para James yo también yo soy un tonto porque yo yo tengo que hacerlo lo hago pero me duele y me cuesta mucho no pero

Voz 16 32:51 claro o algún Gal Costa

Voz 26 32:54 porque no se porque las estado creían que yo no valgo para esto tampoco no

Voz 0020 33:00 Jesús pues que pasen una una buena semana ahí unas buenas fiestas lo que queda

Voz 11 33:06 pues muchas gracias sí que tengamos todos se me da o años

Voz 12 33:33 un repaso a los reflejos de dos mil diecisiete con Elena Sánchez en dos mil diecisiete ha estado marcado por la violencia machista con cuarenta y seis mujeres asesinadas por el cambio climático los conflictos en Venezuela la investidura de Trump el desafío soberanista de Cataluña el atentado de Barcelona el Brexit o la crisis de los refugiados aunque también destaca por ser un año en el que los discursos feministas han tenido mayor espacio y atención en el que la ciencia ha avanzado las investigaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer de la terapia génica o el tratamiento del sida en el que se han publicado más de ochenta mil libros en España se han estrenado más de seiscientas películas en el que más de cien mil españoles se han marchado del país para buscar una oportunidad laboral nosotras hemos estado presentes en cada uno de estos acontecimientos y para finalizar el año hemos hecho un recopilatorio de algunos de los reportajes de la actualidad social que hemos compartido durante este dos mil diecisiete en marzo familias de niños y niñas transexuales se concentraron en Madrid para reclamar los derechos de sus hijos

Voz 28 34:50 pues este sábado veinticinco de marzo se van a concentrar el Madrid las familias de niños y niñas transexuales para reivindicar los cambios legislativos que requieren para que sus necesidades y derechos estén cubiertos Chris Alice en la Asociación de Familias de menores transexuales que organiza la marcha y Natalia Bertín su presidenta Nos aclara cuáles son sus objetivos principales

Voz 29 35:09 una de las principales eh

Voz 30 35:12 hay razones es he la situación

Voz 29 35:14 aunque en que no sabemos con el tema del Registro Civil donde no hay con una fórmula para cambiar los nombres y las subvenciones en contra el exceso de una forma fácil y que permita a nuestros hijos e hijas vivir con la identidad que sienten como propia

Voz 12 35:31 la crisis de los refugiados ha dejado tres mil muertes en el Mediterráneo y un incumplimiento claro

Voz 31 35:37 de los acuerdos europeos de reubicación Médicos Sin Fronteras plasmó en una exposición fotográfica la importancia que tiene la palabra ante estas realidades

Voz 7 36:07 eh

Voz 32 36:12 Médicos Sin Fronteras se fundó en los años setenta de la mano de un grupo de médicos que trabajaban en zonas de conflicto crisis humanitaria pero también de un grupo de periodistas que quisieran dar visibilidad a estos hechos para hacerse contra la población en definitiva una con fuerzas para asistir ayudar concienciar denunciar los acontecimientos que tenía lugar en Somalia Ruanda Bosnia o Afganistán con el paso de los años han cambiado los focos de actuación pero no han cambiado los objetivos que persiguieron desde sus comienzos esto es lo que han querido plasmar en la exposición de fotografía de la acción a la palabra ubicada en el Espacio Cultural Centro Centro Cibeles de Madrid nos lo cuenta Raquel González delegada de Médicos Sin Fronteras en Madrid

Voz 33 36:49 parafrasean Amos a al presidente internacional Jenson Robbins Key que cuando en mil novecientos noventa y nueve recogía el Premio Nobel de la Paz en su discurso dijo

Voz 1628 37:00 que que no estamos seguros de que la palabra

Voz 33 37:02 siempre es al bebidas pero lo que sí tenemos la certeza es de que el silencio mata precisamente estas posiciones un ejemplo más de cómo tratamos de de llevar ese testimonio y alzar esa voz para para dar visibilidad a estas crisis enquistadas olvidadas han donde muchas veces no solo usamos la acción médicas sino también la palabra para tratar de modificar políticas o generar cambios que mejoren las

Voz 12 37:36 charlamos del conocido como fuego del muelle con el sexólogo Iván y aquí no está aclaró qué tipo de educación sexual están recibiendo los jóvenes en la actualidad ante la ausencia de educación la fuente principal de información en la adolescencia es la pornografía lo cual provoca que sus referentes no sean reales

Voz 34 37:53 lo que pasa es que esos iguales las preguntas oiga ideológicamente almacén sus iguales básicamente Internet sobre todos los chicos y las chicas el apartado hacia recibir la prueba FIES la educación sexual del siglo XXI es porque porque es lo que más fácil acceso tiene es muy fácil acceder a cualquier contenido pornográfico el problema no es la que vean pornografía hablemos que la creas que creas que eso es cómo son realmente las relaciones sexuales que maneja la calidad de la imagen de la mujer del desacuerdo mujer de respuesta asesor del cuerpo de cómo funcionan las cosas

Voz 12 38:30 de niños también hablamos con Toni Poveda coordinador estatal decida para conocer la situación de los más de dos millones y medio de niños que tienen VIH en el mundo concretamente abordamos la problemática que tienen a la hora de ser adoptados España está a la cola de la Unión Europea en la adopción de niños con VIH no por falta de familias interesadas en adopción internacional sino por la escasez de información

Voz 30 38:52 soy XXXIII mil personas familias que quieren adoptar a algún niño ir eh de en el en este año llevamos cinco solicitudes de adopción de niños con ellas que empató yo diría que escandaloso no luego esto no es una cuestión que tenga que ver por supuesto con con que seamos una sociedad más discriminatoria hacia los niños que con VIH que en otros países donde está más es que no se la información

Voz 12 39:29 no

Voz 35 39:32 la venta no

Voz 0020 41:42 María es una oyente interactiva recibe mensajes mientras hablan Antena siente que su relación se desmorona Paco tiene tres razones por las que el dos mil diecisiete el resultado un buen año Hablar por hablar siempre ha sido un programa de gremios si habitualmente saludamos a las personas que trabajan de noche como nosotros en muy diferentes lugares desde un hospital hasta la carretera como Paco que están ruta buenas noches Paco

Voz 15 42:09 hola buenas qué tal corriendo lo que hay que correr Nyman que

Voz 39 42:22 el montaron muy mil diecisiete ha sido un año de bueno voy bueno pista ahí en enero este que a la casa común si llevaba medio año pariendo impelidos donde puso en títulos con pintas el título de ESO pretende que vemos a un hombre con una cuenta cómo hay que tuviera mucho juntas pues siempre me estaba bien si no tenía tiempo ahora con el tema de la capa de ópera pero que ahora nunca

Voz 15 43:18 ah peruano enhorabuena

Voz 39 43:21 gracias gracias a que a cambio de de las que lo llevaba varios años obvian que favorables al tema te cuento

Voz 15 43:38 la cláusula suelo dos hipoteca

Voz 39 43:41 debemos de Cavendish

Voz 13 43:45 bueno ya como remate final

Voz 39 43:48 que recupera una moto que tenía que lo ha dañado vuelo igual que va de año y la Bestia lo tuvo otros vienen realizando han Aller ha recuperado el otro ambiente verdad

Voz 15 44:07 damos entonces Paco el daño no es que ha sido no es que haya sido medio bueno es que ha sido muy bueno

Voz 39 44:12 digo la verdad es que

Voz 15 44:16 claro mañana un balance bien positivo

Voz 39 44:21 por el vivo el único

Voz 13 44:24 la única pega buen año lo voy a tener yo digo mala uva poder Adega toca trabajar

Voz 39 44:33 de momento la bueno de la Nochebuena montado en familia viviendo y cuál no

Voz 15 44:40 claro no puedo

Voz 0020 44:41 hacer todo verdad

Voz 39 44:43 hombre todo no puede entrar bueno bastante con Morning Navarra

Voz 15 44:51 ahora está trabajando Paco

Voz 0020 44:56 camino de Bruselas así que es usted transportista internacional

Voz 39 45:00 porque voy a llevarle bien estoy verduras en general queda la vuelta de Europa la amplían

Voz 0020 45:14 sí Paco va a volver usted o ya se queda hasta pasado fin de año

Voz 39 45:20 Correa al malo que dando Huelva de semana no hace más negativos

Voz 0020 45:27 claro

Voz 39 45:28 una prácticamente te toca pagar a Nastun con la noche del bueno

Voz 0020 45:40 ha dicho que tiene que tiene niñas tiene hijas no

Voz 13 45:44 ellas le falta añito van Dalli medio y otra con unos añitos adiós

Voz 39 45:55 el hombre que disfrutaron de de octubre empecé a trabajar de Soto dio con la de Val-Thorens con con la chica tiempo que dure

Voz 15 46:12 eh

Voz 39 46:13 el verano lo demócrata nunca cabía en el pueblo todo el verano entonces de julio bien

Voz 0020 46:21 precisamente por todo eso Paco a lo mejor las echa todavía más de menos ahora no

Voz 39 46:26 no bueno siempre de menos pero pero una falta valentía pues como que que ven que no te va lobby ahí no te como presentaban rápido

Voz 0020 46:39 es verdad

Voz 39 46:41 pues parece que que como norma como nos cuente el tiempo yo perdí también aprobó el nombramiento al tiempo que puede recuperar el tiempo estoy con ella puede intento disfrutar lo más bien

Voz 0020 46:53 Paco pues ha sido un placer hablar con usted muchísimas gracias por haber compartido su año con nosotros

Voz 15 46:59 con muchísimas veces por haber llamado una Brad no que vaya bien el viaje

Voz 0020 48:59 en Valencia Nos espera María buenas noches María

Voz 23 49:03 hola buenas noches que nos cuenta pues vamos a ver vamos llamé un día como hoy el año pasado mientras hablaba con vosotros y que estaba mi pareja y Whats Apps porque me está oyendo con vosotros sí bueno quiero relación que tengo hoy en día pues no no lo hubiera porque pues me me he sentido muy desempeñada por todo muy allá no muy engañada

Voz 0020 49:39 y qué ha ocurrido María en este año para que la relación se haya enfriado se haya deteriorado deteriorado un poco

Voz 23 49:45 pues que que me yo tengo entendido que él ha estado relacionada con otra gente

Voz 16 49:54 como otras mujeres como se ha enterado de eso

Voz 23 50:00 el comentarios amigos lo hablado con mi él no quiere hablar eres es muy cerrado para hablar en todas no he podido hablar con él porque él él es muy cerrado para hablar

Voz 16 50:14 qué dice cuando usted se lo plantea nada lo niega o no no no no

Voz 23 50:20 es que ni lo niega ni lo afirma es simplemente no dicen nada

Voz 0020 50:25 si el trato con usted María la relación entre ustedes al margen de de estos comentarios que el han llegado como es

Voz 23 50:31 esos días de de Nochebuena de Navidad todo muy bien hemos estado los dos en casa de él todo un trato muy bien pero pero luego él muy frío El para la suya el eh creo creo yo que tiene una relación con otra persona

Voz 16 50:55 cree que tiene una relación en paralelo

Voz 23 50:57 sí sí pero no me lo confirma e ir hinchamos como hay que llevar a los lugares donde pueda estar ella y la respeta más a ellas que a mí pero a ver porque me lo demuestra porque hoy por ejemplo yo se lo he dicho Viggo vámonos hice no porque no que lo ves enfrente de ella

Voz 0020 51:32 María I a usted le compensa mantener una relación así no le importa que haya una relación paralela

Voz 16 51:39 él lo quiero

Voz 23 51:43 pero no quiero Gisela Strauss está otra ración no quiero que la tengo a ver pero sí la tiene yo ahí no puedo hacer nada pero yo a él se esto es lo que quiero

Voz 0020 51:56 bueno y lo que puede hacer es elegir si quiere mantener una relación con un hombre que a su vez tiene otra relación

Voz 16 52:02 o quiere dejarlo cuál es su decisión hasta el momento María

Voz 23 52:07 pues es la duda que tengo cómo se conocieron ustedes pues no son los mismos por Internet porque Internet y un grupo de que de aquí en un de la localidad porque tenemos una afición común que es el caballo en que a mi me gusta montar a caballo Ella teniendo el caballos también les gusta montar el caballo es diferente disciplina porque él es la la y querer yo es la doma clásica pero a raíz de eso y no sólo eso fue fue fue muy bonito fueron muy bonito porque y cogió hiel coincidir muriera

Voz 16 53:10 sale está mandando un mensaje

Voz 23 53:12 a y es que no sé si recuerdas lo que pasó el el

Voz 16 53:18 el año pasado no me acuerdo eso que era un mensaje una llamada

Voz 0020 53:21 sí

Voz 16 53:23 mensaje

Voz 23 53:25 es lo que pasó el año pasado cuando estaba hablando el dar mensajes hipócrita Mon dijo me me he quedado con las ganas

Voz 0020 53:35 ay María pues no sé si le apetece pero habrá el mensaje y aunque aunque no lo lea textualmente díganos un poquito lo que pone

Voz 23 53:43 pues me han mandado besos en casa

Voz 0020 53:48 besos y flamencas besos y alegría

Voz 23 53:53 no pero pero vamos es que nosotros tenemos la costumbre de de escuchar el el el vamos la Ser Yeles cerrará hoy viéndolo porque él seguro que sabiéndolo porque los dos son vamos a vamos a cuando estamos juntos que lo hemos pasado a tres días juntos y no oí cuando los pasamos juntos lo que tenemos puestos es la SER yo estoy segura que ahora mismo está oyendo lo

Voz 0020 54:26 María entonces le parece que convirtamos esto en tradición y el año que viene nos llamó usted cuenta cuál es la tercera el tercer capítulo

Voz 44 54:34 sí porque porque el recuerdo

Voz 23 54:36 el año pasado ya me he muy contenta todos no vale gracias

Voz 16 54:41 María que vaya todo bien buenas noches