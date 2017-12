Hablar por Hablar (30/12/2017 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 man in no

Voz 0020 05:56 Inés Morán aborda desde diferentes ámbitos la perspectiva de género éste es su resumen del año

Voz 5 06:03 a poco que era para despedirlos del dos mil diecisiete un año se ha destacado por ser reivindicativo y escenario que ha dado visibilidad a muchas desigualdades en el año del feminismo el empoderamiento historicidad de salir y expresar disconformidad lemas que han inundado las calles cómo nos queremos vivas contra la violencia machista y las redes sociales con campañas como a mí también me ha pasado contra el machismo cotidiano también ha sido un año marcado por las cifras de las desigualdades e injusticias como la brecha salarial la violencia machista las agresiones sexuales o el techo de cristal no podía y que poco a poco a lo largo lo de este año dos mil diecisiete extraído rompiendo ese silencio que ha marcado a muchas mujeres durante años ir reflejando sentimientos que han generado un cambio a nivel mundial a través de con perspectiva hemos querido mirar al mundo con otros ojos desde otro enfoque ya hemos tratado temas conocidos por ignorados y hemos hablado de mujeres reales de temas que duelen y temas que enseña antes su ídolo es que hoy hacemos balance la Sección comenzó su andadura centrándose en un tipo de violencia a las mujeres que se produce durante el embarazo y el parto hablamos de la violencia obstétrica escuchamos el testimonio de Francisca Fernández Guillén abogada de la asociación El parto es nuestro que lidia con un sin fin de problemas de este tipo

Voz 13 07:37 me han llegado casos de Jerez a las que se ha hecho una maniobra de Hamilton ese ese les ha roto se ha roto la bolsa mediática para endurecer pactos en series pensabas que le está haciendo una revisión más mujeres que hacía firmar a sus genitales para conmover con lo que saberlo ella que se han dado cuenta después de críticas a mujeres en consultas ginecológicas por ejemplo una mujer que tiene un aborto espontáneo a los qué tal quién desatender la hacer una prueba para ver que efectivamente estaba embarazada para comprobar que lo que decimos es que caso casos que digo mujer que llega al hospital con dolores de parto con dolor de riñones de parto Franco mujeres incluso la amenaza de parto prematuro cuestionando completamente facciones los sentimientos les han dicho que lo que tienen un cólico nefrítico la semana llevado casos mujer ha sido sometido necesaria sin anestesia es decir viviendo

Voz 14 08:26 nadie la prestado ayuda ni la hecho caso penales

Voz 13 08:28 vientos

Voz 2 08:36 también charlamos

Voz 5 08:37 Eric Kairus investigador y pedagoga especialista en el ciclo menstrual que lleva años ayudando a muchas mujeres a conocer sus propios cuerpos

Voz 15 08:45 es como es

Voz 1628 08:47 que sí que lo tomo de modelo de los años ochenta que decís me cinco después de que el quién unas Truan esta sociedad la la menstruación como proceso fisiológico insiste que tiene cierta problemática no por sí misma sino por cómo se ha leído como escrito con sea entendida no de que bueno es como es un hecho bíblico tenemos que dar a los orígenes judeocristianos donde pues en todos los hechos de la mujer por pecadora y haber dado esa manzana dan ya tiene que cargar el dolor pero digamos que estoy con muchas veces en las que todos porque es cierto ha pues ya está hecho un proceso más la cuestión es que la experiencia maestro

Voz 15 09:24 al no sólo un hecho fisiológico es

Voz 1628 09:26 es una construcción social es una construcción cultural va a no

Voz 5 09:41 y a este hablamos de menstruación tampoco podemos olvidarnos de la tasa rosa y de los impuestos machistas en productos que cubren necesidades fisiológicas para ello contamos con la participación de Jean Franco profesora de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid a este sobrecoste de género hay que añadirle otra cuestión el precio de productos como compresas y tampones que aún no son considerados como productos de primera necesidad

Voz 14 10:06 más de casado estás hablando efectivamente un pues estamos hablando de que precio cargan los vendedores ciertos productores de este tipo de bienes de de medita si no hay por qué el IVA el Impuesto sobre el Valor Añadido no es un IVA súper reducido como el que se aplica a los productos de primerísima necesidad o como para alimentos sino que religioso

Voz 17 10:39 Leo

Voz 5 10:44 descubrimos nuevas formas de reivindicación a través de las redes sociales conocimos de vermú dos chicas que luchan contra el acoso sexual con su cuenta machismo callejero porque el piropo sin consentimiento no es un cumplido sino una forma de machismo a través de un correo electrónico reciben vídeos y fotos de situaciones de acoso que vive en las Gêres y que a través de su publicación en su página de Instagram previamente Peaks heladas lo que buscan no es denunciar a la persona que comete el acoso sino denunciar una actitud

Voz 14 11:14 para nosotros no quiso callejero es toda esa actitud machista que recibidos por parte de hombres mientras por la calle no los conozco es absolutamente de nada Hay te hablan y te miran lo que hacen es un tipo de actitud de acoso insinuación que para ti pueda ser pues incómoda obviamente muchos tipos de machismo pero hablamos desde que no se nota que no es evidente del das por hecho que es algo normal que te miren no te digan guapa con una insinuación sexual cuando ni siquiera con esa persona de nada

Voz 5 11:56 dimos voz a asociaciones que reivindican la presencia de mujeres en los diferentes ámbitos profesionales ciencia cine deportes o como es el caso de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales están decididas a acabar con la dependencia discriminación de las mujeres rurales Teresa López de su presidenta Nos lo explico en quince por ciento de mujeres en España trabajan y viven en un entorno rural ya penas en liza convirtiéndose en las grandes olvidadas y Steen matizadas por el sistema en el que vivimos sin tener en cuenta que la vida comienza desde el campo

Voz 14 12:28 entre cinco y siete millones de mujeres viven y trabajan en el mundo rural desafortunadamente siguen existiendo muchísimos estéticos cuando se habla de mujeres rurales hay una parte importante de la población que sigue pensando que mujeres sin mayor les sumisa resignada sí claro si somos pues hasta siete millones de mujeres entre tantas ahí absolutamente todo piensa de Moore estamos empeñadas además romper esos estereotipos y una de nuestras preocupaciones fundamentales es habla siempre en plural creemos que es una manera de visualizar toda esa diversidad que existe en el mundo rural el papel de las mujeres es de también este cuando nos vamos nosotras van también nuestras familias si al final la evolución es que los pueblos masculino Nissan envejecen y desaparece son nos conduce a al despoblamiento brutal que estamos viviendo ahora mismo

Voz 5 13:26 las mujeres han sido parte importante de la construcción y desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia aún así ha existido una invisibilizan de sus trabajos pensamientos costumbres y capacidades por ello también hemos abordado la historia hemos hablado de mujeres que ya no están pero que fueron parte importante de nuestra sociedad y todo ello de la mano de un proyecto de carácter cultural educativo el proyecto de Hearst retóricas de en demanda la necesidad de recuperar los espacios arrebatados a las mujeres en la historia las calles y los museos son su medio de actuación y una prueba de la ausencia del reconocimiento femenino durante años

Voz 14 14:02 la publicación en las mujeres están todas partes por ejemplo en autos culturales la programación que hay muchas escasean las mujeres pistas sociedad de museos que todavía los debe a realizar una programación paritaria también luego vemos que dentro de lo que es lo las colecciones de los muchos aparecen infinitas las mujeres clasificadas como musas a sujetos pasivos en cambio son menos las veces que aparecen pues eso sí desde el respeto muchísima me lo las obras donde hayan nacido hasta autora con el peso que entrado apenas hay cuatro obras expuestas

Voz 19 14:39 la autora también en las

Voz 14 14:41 calles no vemos que haya una visualización de que se recuerde a figuras relevantes con placas esculturas o con los nombres de las calles mismos la mayoría de las ciudades del Estado español apenas tienen siete un ocho por ciento vamos no llegan desde donde sea

Voz 5 14:59 pronto comienza el dos mil dieciocho y con ello nuevos retos y propósitos y qué mejor que uno de ellos e intentar mirar con más perspectiva aquí les esperamos para mirar el mundo con otros ojos felices fiestas Daniel ha perdido la cuadrilla por un asunto de copas de Cañas no hagas lo que no te gustaría que te hicieran es la máxima de vida de Carmen Elías

Voz 20 16:02 básicamente lo que le preocupa es el mundo o la Elía es buenas noches hola buenas noches

Voz 21 16:08 me preocupa el mono me propongo me gusta mucho la vida es muy bonito yo soy un hombre polifacético yo no fui al colegio yo tengo ochenta años eh no gracias hoy un vídeo cuatro-cinco países de Europa en todas luchado mucho y me pareció mucho y si no hay lucha no hay no hay bienestar del pueblo

Voz 22 16:29 evidentemente este año

Voz 21 16:32 por aquí es es un adelanto pero es un adelanto no es selectivo efectivo porque se habla mucho se le muchas cosas y todo eso pero luego en la efectividad la efectividad pues no tiene no tiene gran provecho porque no se hacen las cosas sino se las cosas le estamos dando vuelta a la calabaza pero luego siempre es calabaza

Voz 23 16:58 osea Elías que cree usted que se habla mucho pero se actúa poco

Voz 21 17:03 evidentemente tanto el Parlamento español como al Parlamento Europeo no es eficaz entonces en ese dicen muchas cosas como te estoy diciendo no no se llevan a efecto sino se lleva las esto es como como que tiene tiene tiene tiene nada por poner si tengo

Voz 20 17:23 una frase hecha

Voz 21 17:25 una frase hecha venir a la a la cabeza en el tema en el tema anega Cataluña gustaría tocarlo poses si si hiciera pues pues ya pues ya ya ya te lo digo

Voz 23 17:36 Elías le le apetece a usted tocar el tema de Cataluña porque es un tema que le ha preocupado en este año

Voz 21 17:43 me preocupa mucho y me sigue preocupando porque él me siguen preocupando porque una cosa que no tiene no quieren ponerle Agrelo porque no quieren poner arreglo porque el presidente del Gobierno que tenemos que el señor Rajoy es un hombre cínico entonces el hombre que dijo no hay no hay avances en la sociedad porque sólo amantes lo que él diga si insinuar lo que él diga andando no hace nada si me dice no lo sé no lo sé pronunciar pues tampoco es también se lo digo porque es preferible estar en la cárcel ganaba elecciones en dos ocasiones democráticamente con más escaños en un escaño más votos menos votos eso ya es el diálogo de los medios de difusión conque ya y a muchos no hay muchas cosas y todo eso pero como lo vuelvo a repetir no es no son efectivos porque ya tenían que haberse sentado los dos Hidalgo un arreglo porque sin haberlo el Barcelona no se va a arreglar el nunca porque eso están las raíces de la sangre de de los catalanes lleva ya cien ó ciento año áspera esperando esperando y ahora que han tenido casi la oportunidad la aprovechan entonces por eso vuelvo a repetir no somos adjetivos eh

Voz 23 19:11 usted Elías cómo le ha ido la vida en este dos mil diecisiete

Voz 21 19:15 bueno la vida me ido lo bien que bueno siempre tienen un algo tengo cuatro hijos de cuatro hijos tres no vienen a verme uno si viene viene a verme viene hasta hasta hoy por necesite una palabra hoy Manu Chao porque me da miedo pasar a la mañana a ducharnos en todo eso pues si me caigo y tal yo he duchado hoy tal y tiene cuarenta y tantos años bueno hace cuarenta y ocho años va a ser el día el día de los Reyes que nació el día de los Reyes

Voz 23 19:45 qué bonito regalo todo uno

Voz 21 19:48 me da lo sé vamos ya no me está dando la talla de una humanidad increíble y sin embargo los otros tres uno es Junta letras sabe lo que junta letras juntas letra es periodista y nosotros va a los periodistas en el periodista el otro es

Voz 20 20:10 Junta estudió Filología Inglesa

Voz 21 20:13 la me parece que Filología Inglesa y está en un instituto de de pueblo es que tan importante ese hombre que lo fusilaron en guerra como se llaman de

Voz 15 20:23 Miguel deja sí

Voz 21 20:26 bueno pues él está en está ahí en ese pueblo está dando clase hay Dios y otro y otro varón que ser segundo se está haciendo oposiciones para ser juez no sé si lo sagrado no sacará que es lo que yo le he dicho que va muy pocas veces que no vienes a verme tampoco eh el juez sí ahora ya a mí cuando me metieron en Honduras café en en época franquista digo es cuando más hacía falta ya ahora ya no más de Balda ya Barreda no tiene nada

Voz 20 21:03 igual lo hace también por los demás no evidentemente claro como así que qué ocurre con sus hijos porque no van a verlo

Voz 21 21:10 pues bueno porque dio si separamos entró eminentemente Sense parado te digo un poco el argumento del ochenta eh no ahora que ya llevo ya llevo desde

Voz 23 21:22 el ochenta

Voz 21 21:23 sí de la ley de los ochenta Miro hubiera en ochenta y seis y de los primeros seis tantos fue cuando vino separación entonces pues se yo francamente como buenos hijos como bueno y siempre se tiran a la madre

Voz 20 21:39 pues muchísimas gracias por llamar Elías que pasaron una noche un abrazo salud salud

Voz 0020 22:11 hola Carmen desde Murcia buenas noches

Voz 22 22:14 hola buenas noches encantada con él que con contigo

Voz 23 22:21 gracias Carmen Carmen hay que nos quiere contarnos quiere contar cómo ha ido su año

Voz 22 22:26 muy años malos que estoy enfermo estoy mal

Voz 23 22:30 se ha puesto enferma este año

Voz 22 22:33 no que va estoy bien soy tengo cincuenta y nueve es un tengo mucha Carles tengo también

Voz 28 22:42 bien

Voz 22 22:43 fibromialgia que hay gente que cree que me la intentamos los dolores pero que va a los hijos en la Virgen en la hacen caso

Voz 20 22:53 cuántos hijos tiene Carme quiero dar gracias

Voz 22 22:55 las auxiliares que vienen a casa ayudan no porque son especiales sobre todo a una atar Carmen hay Paqui que me viene ahora es un sol

Voz 23 23:12 Carmen van todos los días a ayudarla

Voz 22 23:15 si gracias a ella ninguna peces salgo a la calle en una acompaña Store Gerencia me acompaña comprar es un encanto de señora yo no profesionales vamos yo cuando porque dicen que vamos a tener que pagar cuando los tenga que ahora no sé si podrá venir todos los días pero desde luego hacen un trabajo que trabajado en esto también se que bueno

Voz 23 23:44 se ha dedicado usted también a ayudar a otros cuál era su profesión Carmen

Voz 22 23:50 yo cuidaba niño he trabajado en fábrica mi familia era muy pobre a mí me crió mi abuela por ayudaran a animar a mi hermana con no ha estado bien cuida

Voz 23 24:07 su abuelo no he estado bien cuidada

Voz 22 24:10 en una porque mi hermana a los pañales le ponían pañales que ropa tengo una vida muy triste que juntos muy triste pero bueno lo importante es que mira lo de lo de Barcelona que sea que lo de los kurdo esto ya es una vergüenza una vergüenza Europa Europa Europa porque todo ser humano tiene derecho a vivir donde de Ting pero abajo donde puedan vivir se creen que él no quitan en las cosa no yo tengo amigas que no le dan nada que está muerta trabajar que son extranjeros y no pasa nada en que ayudarlo una lo otros desde luego lo que no hagas aquí no lo hace cuando ya este es yo no tengo dinero yo llega la han enviada por el análisis de ahí yo compró para Cáritas porque yo también a mí también me mandaba ni andar

Voz 20 25:20 y no lo olvida jamás olvido lo volví

Voz 22 25:26 al revés hay libere igual que me ayudan a ayudarle personas que es más importante que lo económico o la salud para mí lo más importante es la salud irse hice el vuelan no hagas lo que tienen no te gusta que te hagan

Voz 23 25:46 es una buena premisa de vida verdad que es una buena premisa de vida

Voz 22 25:51 hombre siempre lo piensan bien porque si no es que no tienes corazón yo cuando también llamé cuando estaba que se que sirve ni antes saltaban las vallas venían para acá pero no una cosa es que el que sea malo es malo español extranjeros de lo que se en todas partes cuecen habas como decía mi abuela

Voz 15 26:21 la gracia antiguo

Voz 22 26:24 y que ayudar a todo ser humano porque pasa que este Gobierno está siendo muy pocas cosas que también su roja como enseña el hundían porque cantábamos tengo cincuenta y nueve años pero salí no con Franco nos llevamos a casa de mi cantar canciones de todos además lo todo todo a escondidas no queda que no quedaba Frei ocultado Vitolo a mí no me importa ahí sí lo tengo que hacer ahora igual

Voz 23 27:09 siempre tuvo claro lo que pensaba

Voz 22 27:11 a mí lo que pasa en la gente un poco cobardía y conformista porque aquí estaba abriendo o bares de la tercera edad inaugural no muy vamos vámonos toda ahí yo me pongo a hablar con una carta aquí en Murcia que nadie no quiso y nadie digo yo me paso como soy del PP El organismo allí una pero no que va la gente

Voz 20 27:39 se ha vuelto muy cómoda hay mucho miedo no

Voz 23 27:44 hay mucho miedo a expresarse miedo a ser diferente no

Voz 22 27:50 el daño no empeñen nada queda niño yo ido cuando las elecciones pasada nada yo si tengo que hablar hablo porque me van a acallar a mí yo lo voy a insultar ni a levantarle la mano al piedras a nadie eso lo tengo más claro que el agua

Voz 23 28:12 claro porque usted no hace lo que no le gusta que le lean

Voz 22 28:17 claro

Voz 23 28:19 muchísimas gracias por haber charlado este ratito que pase que pase una buena noche adiós adiós

Voz 0020 29:26 el novecientos cien ochocientos Daniel desde Lleida buenas noches hola buenas noches

Voz 28 29:31 qué tal aquí un poquito luchado pasaron la noche trabajando como compañero también pero bueno ahora en la pausa

Voz 23 29:41 angustiado porque

Voz 28 29:43 bueno pues nunca se me pasó este fin de semana que que tenemos una cuadrilla mi mujer y yo de amigos donde todos los toda la vida hemos pasado junto pasaron todos los fines de semana junto lo típico dejó no tienen una cuadrilla

Voz 22 30:03 sobre

Voz 28 30:04 pero bueno como dice cuando no eres sincero y no habla las cosas y eso es todo una pelota que se formando un momento que justo en estas fechas pues ese vaso os apeló todas las reventó y claro empezaron habla de que si cosas por detrás sí bueno son fruto de la relación del grupo de amigos cada uno por su lado hemos terminado una relación de amistad es grupo de amigos bueno ya al cabo yo yo no resentido tanto con mi mujer en fin en casa en casa hay algunos niños bueno este trabajo distritos día fuera pero bueno ya en malherido es que eso que que la veo la verdad a los que tú piensas que realmente son tus amigos otros lo crean un mulo y otros el ocre sí sin realmente habla con la persona qué preguntar si es verdad recuerda sino simplemente con lo que hizo una persona

Voz 23 31:18 Daniel amigos de toda la vida

Voz 28 31:20 bueno no me yo yo se canaria yo contraseña viviendo seguro cuatro años viviendo en Burgos de hace dos tengo amigos con la que contamos todos los fines nos juntábamos todos los fines de semana ha pasado esto bueno realmente ha sido comentado compañera que yo por ejemplo yo yo no bebo alcohol mi mujer una copa o lo que sea cientos de los demás compañera si son de de mucho

Voz 22 31:57 entonces no

Voz 28 32:00 de poner para para a la hora de pagar y cosas así y es una persona que ha vivido un monto una Copa una persona que cerveza lógicamente cuando le dice realmente la verdad que yo no estoy aquí para pagarte las copas aquí tomar una copa con vosotros si hasta pues parece que la afrontaba más la gente yo le dije decidió sin querer cara a cara ciertas cosas entiende que el grupo peso tomarlo como como decía cómo es que nosotros no encuestado en muchos el tema del dinero lo que se ahí

Voz 22 32:43 sí

Voz 0020 32:45 pues a que en realidad

Voz 23 32:47 por por un asunto de pagar a medias o no pagar

Voz 22 32:51 sí sí lo puedo ir así broma Vie ha sido porque a no

Voz 28 32:57 si se cosa se entiende las personas el pasado trece se puede leer ahí untar oye a la verdad

Voz 22 33:08 hay que que hay que pagará me había pero bueno ese dice

Voz 28 33:12 no sé lo que es normal que borren bloque estado comentando una copa de vino y un mosto bueno de Hamburgo si X Copa de desde el verano son casi como quince euros veinte euros más Domo yo le he dicho a ver yo tengo tengo cosas dos tomar copas pero no tomar en el sentido de cervezas y no tomar algo

Voz 22 33:44 pero lo que no

Voz 28 33:44 pero tienes que yo pague las

Voz 22 33:47 a estos en tomar en el grupo muy bueno pues este fin de semana

Voz 20 33:56 se montó la marimorena a si hubo una discusión múltiple ocurrió múltiple porque el lado

Voz 28 34:06 compañero Diane claro

Voz 22 34:09 yo y a ver si cosos

Voz 28 34:12 por qué el alcohol hace que la persona realmente ese valiente en vez de hablando cuando una persona serena y las cosas realmente como si desde la desde cuando están borrachos y cuando tres que realmente tiene la razón y no dejar a la son así tú y tú hizo y solamente

Voz 23 34:34 desde esa discusión han vuelto han vuelto a hablar sin de promedio

Voz 22 34:39 de esa discusión no porque

Voz 28 34:45 Salas basa que tenía amistad con otro con otros amigos habían dejado de día otros bares y bueno pues nosotros lo estarán nuestro pasado unos con ello anualidad siguiendo toma semana hay cosas y entonces no estamos ni en lo que si no se que no se adelanto y sacan conclusiones extremadamente por vernos ahí en otro bar tomando una copa directamente yo te

Voz 22 35:14 ante tengo una ellos

Voz 28 35:16 India las agendas directamente lo que todas las redes sociales que desaparecen los números de teléfono ahí aquí sí a mí yo soy así pero bueno mi mujer no es tan así le ha tenido que está está llevando porque mi mujer ha tenido una buena amistad con todos ellos bueno realmente era quien con ellos olvídate digo yo pues me estoy casi siempre en la cartera y a esta semana

Voz 20 35:51 pues ha sido un placer escucharlo Daniel muchas gracias por llamar

Voz 28 35:55 he escuchado que pasé buena noche

Voz 30 36:12 qué puede a Pablo no eh actas eh o de Deraa sería la de o todo

Voz 0020 36:50 María cree que estas sociedades sobretodo materialista y egoísta pasados los noventa años Eulalia sigue confiando en las personas en el perdón entre y Eulàlia desde Madrid buenas noches

Voz 15 37:03 si es que tal Eulalia yo podría hablar sobre esto de la familia y amigos y esas cosas pero nosotros somos una familia muy grande ahora mismo ya siempre he estado comunicarán con toda la familia con toda esta es Navidades por ejemplo no mezclar Ny uno que llamado me han llamado E dé para felicitar las Pascuas para todo amigas yo soy de pocas amigas pero he tenido dos amigas que una hace cinco años que murió con ciento tres años eh estuve con ella setenta años de amiga otra ha muerto el diecisiete de noviembre que la y con quince años yo tenía también quince años hemos muerto siendo amigas ha muerto ella como siempre amiga tengo otra que vive esa es más joven pero viene de vez en cuando a verme esas son amigas de verdad no tengo más amigas amigas de verdad donde puedes de saludarte ir donde puedes hablar de todo y hay que la no sé si hay personas que hablas con ellas luego se sabe todas las personal Re2 esas no son amigos por lo menos para mí eso es lo que yo quería contar de qué depende mucho de la persona yo antes salió mucho de escaza yo ahora ya soy muy mayor ya he cumplido los noventa y ha cumplido noventa cumplido al día a día seis de diciembre cumplido noventa y todavía tengo la cabeza en mi sitio no hago nada en pocas costra ahora yo vivo con su hijo casado tengo dos nietos una nieta yo nietos que me adoran a toda la familia de Mi no era vienen a mi casa vendrán el día noche vieja a frenar aquí como mi hijo y mi nuera han ido a la es uno de su madre que todavía vida con noventa y seis años pasea o una familia admirable para mí que así yo creo que esa era debía ir felices y la que no es feliz pues yo creo que debe de cortar de raíz de decir hasta aquí por qué sufrir cuando no se no que es verdad es verdad yo no pues vete por ahí déjame Ferri aquí en mi casa toda la gente que viene mire nosotros tenemos una casa de huéspedes pues tengo gente que han estado treinta y dos años con mío aquí yendo todavía me llaman por teléfono

Voz 23 40:09 claro treinta y dos en el futuro como si de la familia

Voz 15 40:13 toda medida vienen todavía vienen a verme y de hace treinta años que vive fueron de mi casa sabe yo noche buena le voy a contar se quedaron los dos ahí a frenar si Estolkin rubros solamente duermen las yo seré con ellos una frenadas y que bueno cerrábamos cantamos villancicos dígame sí eso lo hacemos todos los años todos los años con la gente que se queda todos quieren te cuento la cena que tuvimos pues mire deprime lo les puso mi nuera porque yo Porras cocinando querido color eso sí yo necesita voy peleas puso un plato individual a cada uno de todo de hecho lo hizo de de jamón serrano Harmon yo por eso bueno un plato que con eso ya bastaba para hacer nada luego un coso me leo mariscos cordero copla todo bien Nava o una buena tajada mitad de cordero con guarnición talado los copitas su vino lo café turrón y entonces villancicos agradecerles la vida no algunos que ya no hemos porque árbol viene de paso no pues deshacía la vida feliz claro es que nunca habían pasado una noche buena tan bonita pues eso para mí era muy yo les deja en el comedor mira aquí estáis tranquilos ya me voy a la cama para la cama pues como familia eso es muy bonito eso es muy bonito que los que no puede estar con la familia porque no pueden por muchos problemas porque está lejos del que eso tienen un las un sitio como el río que que les dejamos olvidar un poquito eh aquello Ellos están deseando de de estar ese día los que están fuera pues acordándose de lo que tengo yo en mi caso no pues eso es lo que yo quería decir que la familia yo creo que la conformamos de una parte y de otra porque yo yo no les digo que toda mi vida ha sido con un jardín de rosas no ha habido más o menos claro pero yo teniendo razón diría agachar la cabeza he dicho hasta aquí al poder estar así vamos a ver yo tenía una hermana tengo una hermana que se un hijo hace cinco años y esa hermana no me llamó ni por Tévez como si me haberla hecho yo nada ya pues no otro pueblo reímos yo la dije oye hermana porque porque es el silencio Él me dijo al porque yo no la entendí el porque digo bueno pues esto se va a acabar se desde que se va a acabar porque yo lo voy a arreglar yo haga hace la cabeza yo diría somos hermanas que tenemos que ser

Voz 20 43:40 para hablarle no nos tenemos que despedir aquí muchísimas gracias por haber ganado mucho

Voz 14 43:46 bien raro

Voz 3 43:49 quién sí iré

Voz 3 44:25 Miguel en él tú a mí sí sí eh eh María desde Oviedo buenas noches

Voz 34 46:53 no lleguen a buen es no hay niños

Voz 27 46:55 noches viejas gracias

Voz 34 46:58 el cante lo que amable

Voz 27 47:00 bueno yo estoy bien comentaba un poco el bloqueo se dejó voy inmensa Meles es mucho IFA mucha gente sola más gente mayor que conozco mucha gente que quejar medio de eso decirlo de alguna manera que yo noto que se sugiere pasa muchas de los hijos lo veo que que tengan que cuidar los pero vamos es un poco al al margen de

Voz 20 47:27 claro cuando se centra las

Voz 27 47:29 es una cosa que yo percibo muy muy estoy muy feliz se llega a dar mayor es como demostrado ser abandonados porque eso es muy triste yo no sé cómo he metido en Ana

Voz 20 47:45 ya

Voz 27 47:48 siempre fijos nada se enteran si están bien no estar mal Sica de nunca he ido no sé yo si Condon y madres cada vez con ella Nina es que no sé cómo pasan tanto

Voz 23 48:05 Muniain ustedes porque cree que ocurre esto porque cree que

Voz 20 48:09 que la sociedad cambiado

Voz 27 48:11 para seguir está un materialista con y soy egoísta estar arma Adrien si sólo importa el dinero no hay no hay John también me siento un poco hacia donde él sea presidente no paros hizo por eso ha tenido henchido el sistema de mí eso puedo ir a ver mi él se pero nada que no quiera

Voz 20 48:40 yo tampoco me entiende que no paran mucho no

Voz 27 48:44 no sé qué elementos le está dando la vuelta aparte que no te que estuve muy mal lo que comieron que se esa noche porque el que podría haber quedado en Mollet no

Voz 20 49:03 sólo tiene un hijo María

Voz 27 49:07 y la verdad es que no todos lo mejor con ellos esa situación se se proveniente con que se queda claro no

Voz 20 49:20 claro

Voz 23 49:21 y que ocurriera Mario y además de que la sociedad se haya vuelto muy egoísta muy materialista a lo mejor es que nos hemos vuelto también muy de esa agradecidos

Voz 27 49:32 y bueno yo pienso que también que yo creo que no entiendo también unos pero que ves de hizo entonces

Voz 0020 49:42 y no les enseñamos agradecer a valorar

Voz 27 49:45 el nada igual darle esos no iba por mi parte como lo hiciera formal en todo me compro este que sea o no obstante no hijo para el que primero por madre ahora ahora todo lo que hay que cumpla esto de lo que es eh si encima de tener no enfermedad degenerativa como telón de lleno de ejemplos

Voz 20 50:16 claro sí son

Voz 27 50:19 pues tenía que animar un poco ingenuo más cariño cinco mil ni se enfada mucho no sé sin embargo que hemos es eso no loco de llevar pero

Voz 20 50:31 sí vive esto ya no la manía

Voz 27 50:35 sí sí vivo de Sónar solamente de que bueno esto tienes que ni antes mayor ir así tiene ya que no conozco y estaba una recién de lo trágico miedo a placer esto me quedé saber cómo estoy Gaultier que el me quedé muy sigue también llevamos ochenta años

Voz 20 50:59 sí señor un amigo mío María

Voz 27 51:02 sí sí sí sigue muy y ahí poderle hacerle feliz me entiende manera nuestro ninguna cosa cobre lo que tiene es lo llevó la residencia todo él como cocina decirle con todo lo bueno dónde está muy bien también dentro de lo que tienen las ayer Iker m diecinueve pero lo que así se lo he comentado comentando Adrián y me ampare dormido en el punto de vio ya se cogen con uno muy nervioso y me dice darlos y me debe hacerlo no entiende bien el cole reeditado todos lo como como que no sólo hice la verdad es que nada pues nadie

Voz 20 52:14 sí ha pasado la ha pasado la Navidad Nochebuena con ustedes sí sí

Voz 27 52:19 sí sí sí el el origen de todos los sí y lo que ya sabían contempla claro está no si afecte es ese mal que él está yendo uno tiene ciertas de ninguna manera yo me entiende

Voz 23 52:41 claro claro

Voz 27 52:43 la gente no me veía porque está llamando a la que por no reconocer ese hace sentirme viene eso

Voz 20 52:56 agradecidos usarla María

Voz 27 52:59 no no tengo llama Blair

Voz 35 53:02 sí claro claro no todo vale

Voz 3 53:04 amenazándoles