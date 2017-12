Hablar por Hablar (30/12/2017 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 2 00:00 eh

Voz 0020 03:03 María no tiene apenas relación con su hijo de dieciséis años desde que su padre está presente en su vida a Nuria no le enseñaron a quererse respetarse ella es lo único que quiere para sus hijos que se valoren sepan valorar José María se hace cargo de su nieta como si fuera una hija pero ni así puede estar tranquilo hola José María desde Salamanca buenas noches

Voz 8 03:25 pues mira yo tengo una hija de tal soy soy aquí si lo has visto tal médula al para echarse el IBI dijo que se veía a vivir con su madre conmigo pico de su hija que a su hija la tiene ocho adiós ir estamos filial lo los otros es bueno pues pasa esto que estuvo ya sea en casa yo marca marcado el novio fundó el toda la vida que la amplia analizar la la humilla

Voz 10 04:00 la

Voz 8 04:02 lo que te puedas imaginar parecen es la pareja nueva de ella que de vuelo y el caso es que ahora pues que ha vuelto a Salamanca bolsas aparecido puntuales veces a pedir comida aquí si ejercitaba como exterior tuviera quizás y ahora va a haber cometido los robos in tiene veinticinco días esto infiere cumplirlos aquí en casa

Voz 11 04:33 arresto domiciliario

Voz 8 04:35 pero en la casa de la yo hidalguía entonces ella es un delicado merced a una persona así por muy hija etcétera había

Voz 12 04:47 eh visto

Voz 8 04:50 María tiene una estabilidad de estar una palabra me en el aquí verbal ha decidido fumar tu madre meter o sea un ha dicho que no tardará mucho día custodiar en volver a entrar en prisión lo cual lo hace pero hace un pavo velorio otra problema que también está el padre el para ver el humanos

Voz 11 05:19 de la niña que entiendo que que ustedes

Voz 8 05:22 qué hacemos con la custodia de el padre porque mi hija renunció al día decirles entonces él tiene la custodia pero está obligado a que viva con nosotros el a pasar doscientos euros y a salir de paseo cuando no trabaje bueno esto es ahora el padre pues estos paciencia bobo

Voz 11 05:54 vale hasta ahora José María ha tenido una relación con la niña con ustedes en este tiempo que ya está en prisión

Voz 8 06:00 entre comillas entre comillas cedió entrecomillas o la manutención de la lo apaga alguna haber cierta pocas cosas cupo Cáritas entonces si es Black coge el parque lo regaló nada por Papá Noel tampoco fiel señoritos eche una novia irá tal novia no quiere mochilas sabe lo que es una mochila o sea que a mí esta él sátira o estas navidades tres días sin aparecer porque dice que quiere que de su vida consultas vía hice los abuelos nos podamos estén pues aquí atendiendo a las crías que es nuestra obligación

Voz 11 07:05 José María así que su nieta es casi una hija

Voz 8 07:10 tener mi hija de hormigas biológica evidentemente no pero como si lo fuera son mira que lo último allí absoluta hiciéramos yo años de Bogotá y entonces pues como ya me está poniendo el padre a al al límite

Voz 9 07:35 eh

Voz 8 07:36 como tiene los impagos de estar todos aquellos pues bueno a presentar una demanda clara aquí hice lo sé por impago

Voz 9 07:52 por irresponsabilidad

Voz 8 07:54 era cuestión de estar pero mi exmujer me dice que no se que que voy a hacer eso como volvió a meter al centro del lleves entonces pues no sé cómo salir de Sergio

Voz 9 08:11 complicado José María José María desde desde cuando la niña está como ustedes

Voz 8 08:17 sí tiene los pues ocho si lo ves

Voz 9 08:23 desde sí tuvo

Voz 8 08:25 va a los ocho apellidos concurridos

Voz 11 08:30 su hija ha estado en la cárcel todo este tiempo

Voz 8 08:33 sí salió abrió estuvo tres años irá en los últimos cinco cuatro y media cinco afectados y José María sí problemas de drogas de robo de robos y cumplimiento de ese colegas esa sí ya Ogier el tranvía oír teoría aquí en casa había puesto el arresto domiciliario pues activos ha presentado que él ha dejado alterar tu madre te B por mi amor por mí lo he echado por parte de la noche entró por la fuerza lo primero que hizo fue en el teléfono las hice quitarle el teléfono de eh el hombre tiene aparte me pongo nervioso porque veo poco

Voz 9 09:31 esta gira

Voz 8 09:33 de ellas kilo veía me pegó tres cuartas partes

Voz 9 09:40 sí

Voz 8 09:41 claro eso usted no quiere aquí

Voz 11 09:43 ya está en casa se genera mucha tensión se genera violencia la niña está delante

Voz 8 09:48 de nuevo creador intertenpel traidor tiene su habitación fábula la suya yo la mía quiero que no quiero porque yo tengo que dormir en la habitación de la lidia

Voz 11 10:02 José María un gusto escucharlo que vaya todo muy bien ojalá mejoren las circunstancias para todos especialmente para ustedes

Voz 9 10:08 la niña hacía gracias a usted por llamar aquí nos tiene cuando lo necesite buenas noches

Voz 3 10:16 la a eh eh eh eh eh eh eh

Voz 11 10:40 Nuria desde Guipúzcoa buenas noches

Voz 13 10:42 hola buenas noches qué tal Nuria Fuentes consultadas si general

Voz 9 10:47 bueno está bien para empezar

Voz 14 10:50 además suele usar nunca en mi vida no yo creo que ellos no

Voz 13 10:53 entrada que me si de verdad en general uno acumula uno aprende pero no se sabe si yo llamo para quejarme sobre lo fácil que es ser mezquino era y lo barato que es lo poco que se aprecia la gente buena que trabaja yo era como estaba al principio

Voz 9 11:24 el citado no

Voz 13 11:26 era mi Le diría lo que ha dicho Manuel medida respeta un poco y a tu hijo mira bonito cuando me respete después bienes ahora que ahí la mirra por la mía

Voz 14 11:38 sí

Voz 9 11:39 Nuria pero que difícil eso hacía un hijo no

Voz 13 11:42 ya pero pero San Horta miras a tu hijo él

Voz 9 11:45 ya ya pero es este año el precio del verdad fui muy difícil saber su madre

Voz 13 11:51 tengo eso no pero hay que ser

Voz 9 11:53 a la gente que hay que respetar si te tienen que respetar esos verdad debería es una de las primeras cosas que claro

Voz 13 11:59 hasta que no nos han sido nazi a mí por lo menos no a mí por lo menos no y entonces me han pisado tanto la vida decía bueno yo voy a seguir haciendo bien porque claro Díaz dice pero vuelos es que lo puedo dar señales Tamiflu hijos lleven con el día mira nadie tiene derecho ni a gritar insultar ni yo lo hago me di Hamas tras una madre Clara Rojas equivocando nadie tiene derecho ni vosotros él nadie tiene derecho Seymour ha porque la gente que trabaja que hace dar tal como esta mujer no está sumida no es cualquier cosa iba lo pasaba ahí Tassos sufren no

Voz 9 12:44 parece que no hay consecuencias no lo hay

Voz 13 12:51 es muy útiles para yo soy maestra hay mamá no Pedrito por lo menos a enseñar lo lo que que no lo que tú vales por sólo por lo que eres una persona vales ilegales un respeto tienen que respetar área ya tiene derecho a no respetar T nadie por nada ni porque esas pelirrojo lo bajito lo gordo pequeño Totti enfermo a la gente que no respeta pues no les sale muy caro y los voladizos coles acaban con los niños que recibió el otro Cole

Voz 9 13:36 sí pero los acosadores bastante impunes

Voz 13 13:40 pues sí porque seguramente su padre era bueno machote era un a citar ya sabía Federer es un poco la sociedad ayudan me dieron porque me parece una me parece a lo que sí palabrotas eh pero a mí era la cómo lo podemos de verdad ver la gente que trabaja con bondad cita alcohol recién un trabajo muy duro la como un día herida así las normas está me viene uno como tal vez estos personajes una de las como muy atractiva a la gente bueno pero estás Hadiza como es uno y tal pero pero esto qué es esta la poso bueno eso

Voz 9 14:30 Nuria eso usted maestra de de colegio de instituto

Voz 13 14:34 en tres años él

Voz 9 14:36 los pequeñitos sí sí a todos

Voz 13 14:39 en todo de todos los que sientan cien también en lo que hay que sentir bien decir al respeto por ellos mismos malos ya prevé la ha acidez a disfrutar Davis y molestar a los demás sí y aprender cada vida bueno había hasta justo en el mundo no y que no tienen que ser muy mejor que nadie ni peones el mejor de pop hacen bien todo está bien

Voz 9 15:05 su sesión con eso también por parte de los padres los primeros metros lo que me viene tiene que ser el primero

Voz 13 15:14 también con la publicidad el comprar el Talgo complicado también luchar contra todo esto

Voz 9 15:21 ya

Voz 13 15:22 por ejemplo que tengo una cosa clara que igual muy políticamente correcta pero yo cuando hay niños que molesta más yo lo sé pero yo no puedo marginar a veinte niños porque yo lo que por lo que sea está molestando hindú pueden trabajar puede seguir decir no pueden la lo entiendo que estas personas hay que llevarlos otra manera ver una casa de veintitrés yo no voy a atenderá uno dejar veintitrés si su derecho a estar atendidos

Voz 15 15:53 Nuria ha sido un placer escucharle muchas gracias no alrededor de la conversación da mucho que pensar si no si uno quiere pero

Voz 2 16:03 es más la hecha aquí para Dios no a ver yo cubre eh

Voz 5 16:27 María lo hace desde Huelva buenas noches María

Voz 16 16:30 buenas noches varietal gente muy valiosa verá resulta que si divorciada en un hijo de dieciséis años en yo me casé hace más de veinticinco no quisimos tiene un hijo pues teníamos problema bueno lo tenía él yo no tenía ninguno muy bueno yo yo no me llevaba muy bien yo quería mucho a mi marido pero no no me llevamos no nos llevábamos bien de bueno pues muchísimo

Voz 9 17:06 pero vamos no se preocupe yo yo les ayuda no que pueda

Voz 16 17:11 pues es muy amable y y entonces bueno pues no son encima te para que me quedé embarazada desgraciadamente se ve COI pero bueno luego me quedé pueden me que debe de mí

Voz 9 17:24 no no que ella tiene dieciséis años

Voz 16 17:28 que bueno al poco de retenerlo pues a los meses de tener a mi hijo pero bueno las cosas no iban bien nada nada bien entre nosotros nos separamos cuando yo me separé hecho no tenía trabajo pero bueno es en ese momento no lo tenía porque proyecto Dorothy todo para criar a mi hijo para niños y luego pues me llame contrabajo de hecho pues Ibon en no entraban en te quiero decir que con estoy cuando yo me separé así como yo no tenía trabajo él sí estaba muy bien mi marido estaba muy muy bien económicamente muy muy bien pero bueno en agosto todo a una carta hice arruinó que no pero pero de una forma bueno de quedarse con lo puesto bueno quién dice y se quedó si no ya hice fue a vivir a al se se casó otra vez pero bueno no volvió después de casi cinco años pues me ha quitado ni no es que me lo ha quitado que me lo ha quitado me lo ha quitado hasta tal punto que mi hijo no quiere saber nada de mí nada se comiso practicamente no tengo relación

Voz 11 18:46 haría osea su su ex marido pasó cinco años sin ver a su hijo

Voz 16 18:52 en cinco años Binoche es decir tres de según había hecho

Voz 9 18:58 sí que dada queda edad hablamos de siete

Voz 16 19:00 a decir de seis y medio aunque años

Voz 11 19:08 porque antes antes de de marcha Sara extranjero tenía en régimen de visitas veía el niño con frecuencia

Voz 16 19:15 si cada vez que hubiera hecho hemos trabajado con él porque estaba bien de llegada el PSOE cuenta el Psicosis ahí su trabajo verá él trabajaba también pero por la tarde se pone primero y el luego de quedarse en casa incluso si quedaba en mi casa porque hubiera con el niño a mi casa porque yo renuncié a donde vivíamos y mucho me compré mi mi piso con mi parte dime me compré un piso más pequeño de donde vivíamos en común cuando estábamos casado eso sí que amor alguno hasta le mi en encabeza para que yo pudiese trabajar in vivo y luego le fue las cosas muy mal la pena pagaba la asunción yo a mí me decía mi manager si no te paga la belleza cuando vengo a ver al mismo bueno porque va a haber yo decía bueno no yo yo sólo entiendo como una cuerda que es su padre al fin y al cabo viene a cada año el mítico a España yo no debían era que era su hijo yo eso no va conmigo aunque no Pacer atención

Voz 9 20:11 porque viendo el menor además claro porque

Voz 16 20:14 yo nunca le he dicho a mi dinero mi niño bueno yo nunca lo he dicho así nos lo veía eso bien nunca lo he hecho nunca lo he hecho pero hija Antonia Rachel para empuñar Aceh que bueno que que bueno que ya veo que yo puedo Hoy por hoy casi no tengo relación conmigo me iba bien un año sin venir a mi casa

Voz 9 20:34 pero claro que ocurrió cuéntenos qué ocurrió

Voz 11 20:36 cuando cuando el padre volvió a España el niño tenía once años solamente

Voz 16 20:41 once años pues nada que como ya por la tarde como el padre vino con una mano delante y otra porque si mal se puede vino dijo que para pasarlo mal en otro país por eso lo he pasado mal aquí al lado de lo suyo y entonces puede pasar prácticamente todas las tardes con él los fines de semana alternos pero cada año hay pues mira aquí me voy a quedar porque no importa lo mal que me voy a quedar en este fin de semana también se vivo porque es el Papa Baviera Be no lo voy a ver en un tiempo luego es otra Trevín Kira Miró en ningún sitio o como decía mira papá chamán hasta hace poco se va a operar iba ingresado o me voy a quedar este fin de semana poner poner bueno pues venga hijos no no lo veo mal pero ya luego me di cuenta que me estaba metiendo entre los dos aparte cuando el ex que me sean de Venice siguen yendo por ejemplo un ejemplo que lo pongo claro mi hijo estaba en el comedor del colegio cuando porque yo iba con la lengua fuera a recogerlo y entonces pues me decía que no quería comedor que no quería Canedo que no quería como de los bueno pues me engañaron no recogía a la hora de salir el colegio luego no iba él porque como no les gustaba la del comedor el padre lo sacaba hasta que ver del colegio me lo dijeron

Voz 9 21:58 y ellos no se lo habían dicho no

Voz 16 22:01 no no me decía no me lo decía porque esa es una decisión

Voz 9 22:05 que debe ser consensuada

Voz 16 22:07 claro pero no me lo decían porque claro porque es que el padre de Nadia cuando también vino no ha sido buena estudiante porque en realidad no le gusta al colegio y también por aquella época estaba en una academia de esfuerzo con

Voz 9 22:23 sí bueno

Voz 16 22:25 la Academia porque parecía que charló el ya no hacía falta hasta el ambiente el sur yo viví en era que el minó engañar que citara vivo yo matemáticas menguar solamente quiero hablar de matemáticas

Voz 9 22:37 ya no no no

Voz 16 22:40 no no bueno pues igualmente mal

Voz 11 22:44 sí poco a poco hasta que entiendo que el el niño chico se fue a vivir con su padre

Voz 16 22:50 claro porque ya no venía yo es que yo iba a recogerlo yo me decía que no se venía

Voz 11 22:54 que vaya aclaró María ojalá se arregla las cosas

Voz 17 22:58 buenas noches pero haberla pero bueno

Voz 2 23:01 la verdad es que vamos a pagar de emite yo te no van vestidos de otro

Voz 5 23:15 gracias por sus palabras el lunes a las dos de la madrugada tenemos un plan volvemos a hablar por hablar mientras tanto disfrute del último fin de semana de