Hablar por Hablar (02/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 hoy

Voz 2 00:13 la Academia Hablar por hablar con la guiarme Mourelos

Voz 4 00:32 eh

Voz 5 00:39 no

Voz 6 02:16 compramos un quince millones ahora mismo de de personas en España que no somos hijos todavía no somos viejos pero estamos ya en una etapa madura de la vida en la que por desgracia nos convertimos sobre todo en en seres invisibles para la sociedad

Voz 7 02:35 Alicia fue discriminada en un viaje organizado por la edad que tenía y al comprobar que en tres años el cincuenta por ciento de la población estará englobada en estas edades decidió hacer algo por cambiar la situación

Voz 6 02:46 pasó que cuando había cumplido los cincuenta años que viaje determinado África IGME excluyeron del día en el momento en que envié mi pasaporte para la comprensión y vieron que tenía cincuenta años nadie me preguntó cuál era mi condición física cuál era mi estado general me consideraba preparada para crecería ajenos sino que simplemente consideraron que era muy mayor y a mí aquello pues me hizo reflexionar y me hizo pensar que había algo porque la sociedad no nos vea como viejos lo vamos a llevar muy mal

Voz 7 03:23 si hay un ámbito en el que están realmente discriminados es en el laboral casi el setenta por ciento de los parados de larga duración tienen más de cuarenta y cinco años

Voz 8 03:32 yo quiero que la necesidad fundamental que tenemos es que no se nos discrimine a los puestos de trabajo por la edad que tenemos sé que es complicado

Voz 6 03:40 en un momento de crisis en el que muchísimas empresas uno que valoran es que la gente joven por desgracia como tienen menos sus tendencias más económica nos gustaría que en el entorno profesional cuando estás buscando un trabajo se valore tu experiencia tu capacidad como profesional tu ilusión por hacer cosas no simplemente cuántos años plazo que no existe

Voz 7 04:03 porque actualmente la edad ya no es lo que era ahora es relativa ir a vejez llega tarde

Voz 6 04:08 hace unas cuantas generaciones atrás y todos pensamos en nuestros abuelos en e incluso nuestros padres pues bueno con cuarenta y cinco cincuenta sesenta años era realmente una persona mayor porque por las situaciones que nos tocaba vivir las guerras las crisis la alimentación la esperanza de vida no hace tanto estaba en sesenta y dos sesenta y cinco años pero es que ahora es algo completamente absurdo no una persona en estas edades en esta etapa es una persona punto convulsas capacidades que puede no ser válidas para hacer un trabajo

Voz 2 04:54 si las varices que provocan molestias como prueba un masaje encontrado solución eficaz para aliviar localmente los síntomas de las varices porque mejora el flujo sanguíneo seca no paro estoy de gira por Concha Velasco con invasión pero estoy donde estoy pérdidas leves ante sus tabaco presas pero desde que descubre da se tiene siempre conmigo y me siento mucho

Voz 7 05:33 hay que decir de la publicidad los adolescentes anuncian crema para varices arrugas o hemorroides y la imagen que ofrecen de ellos es siempre la misma Alicia se pregunta porque eh

Voz 2 05:49 de tres personas Sevilla con ver a ese Cano que hoy en día eso hizo con ellos

Voz 8 05:55 hable porque no sé para que todos tenemos crecer altísimos guapísima delgadísima exageradamente delgados muy muy jóvenes para ser vehículos uno puede tener determinadas problemas no puede tener hemorroides con veinte años es igual de bonito o deseos según lo quiera ver sin embargo son anuncios que hacen las mujeres ya de cierta edad

Voz 7 06:20 en este sentido también quieren hacer una puntualización sobre el sexo y la calidad de las relaciones en la madurez

Voz 8 06:26 si nos a los madurez entes la experiencia la serenidad que te da la vida la calma en mi casa de la mujer la liberación un poco de esa presión naciera un embarazo me quedo embarazada cuando estoy trabajando no puedo ser madre ahora puedo serlo tengo que tener cuidado yo creo que además hay que entender que las generaciones Touré excelente que estamos dirigentes ahora mismo hemos conocido la llegada de la democracia toda aquella revolución sexual que se produjo cuando éramos muy jóvenes todo eso al final liderado que era una especie de vagas y personal en el que el sexo es algo de lo que te has liberado muchísimo denuncia no tienes aquella presión de tus padres de que era algo prohibido o de que era algo que podía ser malo

Voz 7 07:14 y también quiere formar parte del conocimiento actual incluyendo el tecnológico muchos de ellos aclara Alicia quieren recuperar el tiempo perdido y aprender todo lo que no pudieron estudiar a su momento

Voz 8 07:25 a tenemos capacidad para aprender todo lo que se nos queda en ganar es cierto que no hemos nacido con teclado en la mano como como muchos de los jóvenes de ahora que tienen esa suerte pero las personas que formaron parte de la revolución industrial tampoco nacieron con determinadas Mattin a sino a dieron a fijar las no sólo tenemos capacidad sino que tenemos unas ganas infinitas de aprender porque incluso muchos de nosotros por círculos

Voz 9 07:52 encías de la vida tuvimos que trabajar muy jóvenes tuvimos que dejar de continuar con nuestros estudios y tenemos un afán inmenso de aprendizaje

Voz 7 08:08 entre los presentes no existe la palabra envejecer ya que no se encuentra entre sus planes actuales lo ven como una etapa posterior a la que todavía les queda tiempo por llegar ese tiempo lo quieren aprovechar por eso mismo los Maduro excedentes se encuentran en un momento de reinvención de revolución personal

Voz 10 08:41 yo cómo vamos