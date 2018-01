Hablar por Hablar (02/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 0277 00:00 en la Cadena Ser Hablar por hablar con Adriana Mourelos adiós

Voz 0277 00:28 Herrero yo creo que eso que se Kingdom voy a ver eso canción existente ya sí de Cuba abrigado Robbie en vez Pancho llora que esta está la ilusión Eka votos sirven Tucker

Voz 0277 01:26 aspiro a esta treta otra hizo Garda imperfecta utopías estos días en que los hombres por qué no respira armen veloz ir a ir de bar emulan tonta convertido en pos ETA get enough Mora Goya Arsène pre yo pensando tanta once y espero bailar OPI modo heavy repelús Jonathan cabos lo siguen a eso el propio nada más que se quedó enamorada mientras cede por hacer el reo cantar profundo coma terra ámbar canta abanderada dos cajas de perder morbosa de TVI Sendin Dome con el lamento odio Cerro costo en la Copa áreas droga añade castrado que utilizado aquí lo que use or el y el olvido hoy he estado dos si la propia que no nada más que Sergio Moro mientras que decora ardor he estado dos si la El día del nada más que se quedó enamorada mientras queden por

Voz 4 04:12 en es los mostró este año que todo lo que nos rodea tiene una mirada con perspectiva

Voz 5 04:19 la víctima que se encontraba en estado muy grave ha muerto esta tarde en el Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda después de que el agresor le disparara hasta en cinco ocasiones según las sentencia y agresor salieron juntos a las cinco de media de la mañana de una discoteca de caravana

Voz 0020 04:32 el y el hombre se ofreció a acompañarla a casa de una amiga

Voz 5 04:35 camino sacó una navaja y violó dos veces a la joven antes de marcharse se quedó el devenir de la víctima

Voz 6 04:40 la Policía Nacional ha detenido a un hombre de treinta y siete años por intentar acabar con la vida de su expareja el hombre con numerosos antecedentes violentos accedió a la fuerza a la vivienda familiar le puso un cuchillo en la garganta su expareja amenazando

Voz 5 04:52 que delante de la policía ha explotar en jornadas de más de doce horas sin posibilidad de descansar y comer llegando realizar este quince servicios sólo había la víctima estaba controlada no todo momento por los revistió una mortal de Madrid es una mujer de treinta y un años que vivía en la capital la encontraron estrangulada en su piso su pareja se autolesionó con un cuchillo en el pecho esa detenido pero pero sólo tres víctimas de la trata con fines de explotación sexual denunciaron en dos mil dieciséis La fallecida de la que estaba separado lo denunció en su día hay tenía orden de alejamiento que que cantó ayer un hombre de cuarenta y cinco años ha matado presuntamente a su mujer de veinticuatro por estrangulamiento

Voz 1693 05:31 la violencia machista es una lacra que representa de muchas formas en la sociedad la trata el acoso la violencia sexual psicológica económica la mutilación genital son graves violaciones de los derechos humanos que afectan a muchas mujeres en el mundo este sábado veinticinco de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de denunciar las violencias que se ejercen contra las mujeres concienciar de la situación exigir nuevas políticas que las amparen recordar a todas aquellas mujeres que ya no están pero por qué se celebra el día veinticinco de noviembre

Voz 8 06:15 dicen que el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo Minerva patria y María Teresa Mirabal nacieron en una familia acomodada en la provincia de República Dominicana en Salcedo fueron madres

Voz 11 06:27 cosas universitarias y activistas políticas

Voz 8 06:30 son recordadas como las mariposas Ésta es

Voz 11 06:45 República Dominicana en los años cincuenta a una isla

Voz 13 06:48 sí ACA del Caribe es con aguas cristalinas que conocida en todo el mundo como un lugar de remanso de tranquilidad

Voz 11 06:56 pero lejos de esta realidad y de los sugerentes carteles publicitarios vendiendo confort y relax muchos de sus ciudadanos estaban cansados del régimen dictatorial en el que vivía el país donde la ambición de su gobernante hacia que la violencia y la fuerza tomarán las calles de la mano de los militares de la policía secreta

Voz 11 07:20 el dictador Rafael Leónidas Trujillo fue uno de los dictadores más crueles de la historia y a medida que su poder avanzaba sus abusos torturas y asesinatos e Iván agudizando bajo la atenta mirada de un pueblo que no se atrevía a oponerse así

Voz 11 07:52 sin embargo había grupos que se reunían en secreto para acabar con su régimen las hermanas Mirabal formaban parte de la resistencia camufladas tras una vida convencional patria María Teresa y Minerva bajo el nombre de las mariposas estaban envueltas en una conspiración en contra de Trujillo habían propuesto acabar con la dictadura

Voz 15 08:15 las hermanas fueron sometidas a innumerables situaciones de acoso incluso Minerva y María Teresa fueron

Voz 16 08:29 en este punto eran conocidas internacionalmente como las famosas activistas contra la dictadura ya Trujillo no le quedó más remedio que ceder a las presiones dejarlas en libertad pero el plan del dictador era otro

Voz 17 08:46 un veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta Las hermanas volvían en coche de visitar a sus maridos encarcelados también por la oposición al régimen en mitad del trayecto un grupo de militares armados les detuvo ya a punta de pistola las metieron en sus camiones

Voz 5 09:00 así fueron llevadas a una finca donde las torturaron hasta la muerte

Voz 11 09:19 el terrible crimen supuso el fin de la paciencia del pueblo dominicano la rebelión se apoderó de las calles hasta que el dictador Trujillo acabó asesinado en menos de una este veinticinco de noviembre fue el final de Patria Minerva María Teresa el final de unas mujeres que fueron madres hijas universitarias ya activistas y cuyo injusto crimen supuso el florecimiento de un símbolo de lucha social cada veinticinco de noviembre las recordamos cada veinticinco de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Voz 0020 11:41 escuchamos este año cambios radicales de vida modos diferentes de pasar por el mundo

Voz 20 11:46 y también muchos sentimientos compartidos desde Badajoz Juan buenas noches buenas noches

Voz 0311 12:00 el había

Voz 21 12:10 sí todo un poquito la historia mea

Voz 21 12:16 pero encierra el lodo yo tenía tenían otro era una señora un loro que cada vez que entraba un uno Real Madrid La balsa donde por que cómo sale al loro que aquel era de madre no

Voz 21 12:42 pues mira yo les resulta que yo llevárselo hace una ido pabellón Barcelona tú si yo sí y entonces poder decidido venir a sé a cualquier tipo de bueno por allí no yo llevo toda la vida cocinarlo o no estoy en la cocina todo lo que ha ganado en una medida todo el padre de día o para conocer esto me quiero evadir de todo todo el mundo por la vida y encontró trabajo pero mucho trabajo pero si mañana empezarían a otro sitio y resulta que bueno para el resto de zonas que estaba que lo tenían todo bien y encima vale

Voz 21 13:43 gracias Carmen oyen que dejó el que no se preocupe Juan

Voz 21 13:51 de absoluta que ya dejó dicho otra cosa grande volverá a Barcelona ya lo tengo todo todo arreglado y todo para volver a mi hija a mí al vigente a todos los medios vete para allá que que que cada día que pasa tengo allí Illa cuando ya lo tengo todo arreglado me llama un amigo mio no ese que un hombre pues habrá que para mí era mi hermano

Voz 21 14:32 sí podría hacer ahí en un restaurante Ca ahora lo tengo todo para ahí ha habido ya como volvía no no serían el viaje voy a hacer restaurante dije bueno muy claro al Cavaliere maravilla me llevó dos al de las aquella durarán dos vino resulta que convenció para que darle otro pero claro donde ahora bueno para que nosotros pienso de arbitrariedad y caros restaurantes está pues aún kilómetro así el country folk ni cortos ni perezosos métodos pues luego ya lo compró compromete la campaña lo encontró una bicicleta y todo acto de campo de aquí en el camping comprobado de que estoy muy bien está en el sentido de que conoce a mi persona tan amable para el doble que esta noche al hecho llorar una persona vienen de Navarra yo no las conozco de la verdad que han estado hablando aquí conmigo

Voz 21 15:58 el sólido que la Comunidad como unidad él constando otro programa digo puede llamar tener como a la comunidad únicamente el ritmo es diferente

Voz 21 16:17 claro entonces yo cualquier semanal no con el aquí conocido a un montón de gente de otro sitio

Voz 21 16:49 no mira a mi se me ocurre lo el doctor todas la campaña que a todo el mundo piensa todo el que gozó de la Historia

Voz 21 17:07 yo si lo puedo estar aquí la piedra además encima dicen que como el Inter cortinilla hace me llaman

Voz 21 17:18 Dina de todo no algo bastante bueno te el miedo voy a estar un actor ponéis lo soy soy muy buen cocinero

Voz 21 17:29 entonces claro es famoso permiten antes aquí también no ser no hace un cuarto de la sala entera o que quién era yo que consideró que no es muy muy bien digo yo me llena cuando tengo que ir a trabajar en cinco de minutos hacer allí cuando esto me baño en la piscina cuando que mejor

Voz 21 18:08 no voy a decir una cosa yo hacía tanto como son una tienda de campaña que ahora yo no la Liga ya lo mejor y resultan en una tienda a lo mejor me no sé no hable muy bien

Voz 25 19:21 en el puerto marítimo de Denia que estamos pintando unas citas que hacemos con unas vistas espectaculares es una playa nuestro frente y atrás está el puerto está todo lleno de veleros así de bar como los ahí nada como estamos aquí en un en el puerto marítimo hay muchos chiringuitos resto hippies hay un hippy Marqueta que haya a todos los compañeros se han ido pintando escrita porque por el producto que hacemos sabemos vender bien tener hay que ir pintando porque si nos acaban

Voz 25 20:06 de la tarde Pla ya muy bonitas blanquita muy blanquita es que bueno eso es una larga historia no para ir a coger las setecientos kilómetros para ir a por ellas

Voz 25 20:20 ha llegado muecas de hizo morder

Voz 25 20:24 bueno pues es una larga historia definitiva era contra lo pues eso que estamos aquí pintando que los compañeros ya ido estamos aquí muy bien en el paseíto este marítimo y de Anna Bosch nos pondremos a trabajar cuando terminemos bueno es que aquí se abre por la tarde por ejemplo la mañana hace mucho sol hija era contar son como esto va de contar cada uno lo que

Voz 25 21:00 CS estos trabajar veinticuatro horas esa línea el artesanía

Voz 25 21:08 la artesanía es eso no es como apretarle han votado ni que salga de las fiestas malo claro tienen un proceso muy largo de ir a por ellas coger las traerlas sacas a pintar las taladrar la porque luego las las las convertimos en llavero le ponemos el nombre a la gente indias hacemos colgué antídotos con un chiquitito y unos dibujos con el nombre de los niños digital tiene

Voz 25 21:43 bueno a casi veintiocho años y ocho meses me enseño un hombre que estar ahí arriba en unas extra que están Nacho pintando es supongo que a diario cuando la aprendemos y desde entonces pues ahí seguimos hacienda porque veo que le gusta a la gente le todas las hacemos la Si incluso hay hasta famosos que tienen de estas la Sandra nos movemos por toda España

Voz 25 22:19 pues bien ese famoso y tal pero bueno pues en eso consiste un poco

Voz 0020 22:33 el poder vivir de ello que se sigan vendiendo y como dice usted que que van vendiendo todas las que hacen

Voz 0020 23:00 qué bonita estampa Jose con su pareja lado pintando piedras el puerto detrás la playa adelante

Voz 20 23:28 y sobre todo que vea una de esas piedras no se tiene redes sociales Jose

Voz 0020 23:45 lo decía por por poder ver alguna de esas piedrecitas pero bueno nos las podemos imaginar por ejemplo la que estaba pintando antes de coger el teléfono como la estaba pintando

Voz 20 24:16 así como esto es el puerto humano

Voz 0020 24:42 José que siempre en mercados en los que Aimar

Voz 20 25:00 veintiún años

Voz 0020 25:09 Irán nómada

Voz 26 25:25 no si a mi pareja y miro para atrás y ver mucho jugar con mucho Melero mucha mucha falsedad también

Voz 25 25:36 te lo ve todo más limpia

Voz 27 25:42 eh

Voz 29 26:10 venga

Voz 30 26:28 ah no iban desde Croacia buenas noches

Voz 31 26:39 buenas noches este este verano en agosto una reunión que se llama Trumbo fíjate bien Family es una especie de internacional de digamos de gente entre comillas en lo alto de la montaña en los Alpes para llegar solo para llegar hay que hay que hacer un sendero más o menos cinco horas de Sendero que

Voz 20 27:08 Aminatou

Voz 22 27:10 sí sí sí hondo

Voz 31 27:12 cuando llegas arriba está incomunicado porque no no hay una de la digamos entre comillas es una de las cosas que no hay que usar el teléfono un medio de comunicación tecnología porque en esta reunión este tipo de lo que se Rainbow no he dicho entonces lo que se intenta de compartir vivir la ciudad de de de las personas con un naturaleza digamos que está todo organizado y de forma voluntaria autogestionado no hay no hay un jefe bueno yo creo que cuando uno estaba cerca de mil personas varios dura cuatro semanas

Voz 20 28:00 la gente está aguantar semanas arreglo

Voz 31 28:02 había gente de todo el mundo gente súper extravagante también no mucha gente desnuda

Voz 32 28:10 bueno bien todo no entonces yo no no

Voz 31 28:12 estoy muy muy muy muy informado pero luego leí un poco eso son los Estados Unidos es está relacionado seguramente con las tribus indias entonces bueno pues vive en este modo y luego lo más curioso de todo esto es cómo se organizaba por ejemplo Parera para comedias no muy bueno para comer pues como se sabía cuando comía de la cocina que no las tiene la improvisada con y demás pues ahí iba la gente que hay un cartel que ponía no es obligatorio hacer nada pero si quieres hacerlo hazlo con amor y con ella la comida estaba preparada pues desde la cocina un grupo de personas gritaba fortísimo Food no nada y cuando tú dirías esto pues estabas hablando estabas escuchando música o temprano un fuego pues quitabas paraba con las personas que estuvieras cogía aire gritado a la de tú

Voz 20 29:19 la gente pues iba

Voz 31 29:21 un círculo que se había hecho con quedará son círculos concéntricos mucho porque había muchas personas no y luego la presión a cantar canciones con tema curación no siempre todo muy muy positivo pero legado nada religiosos más bien con la naturaleza no y luego pues en círculo iba pasando pásalo un grupo de música improvisada pero con millones de instrumento

Voz 32 29:47 donde todo el mundo

Voz 31 29:50 yo abeto pasador un gorro para quien porquería podía poner un poco dinero para para comprar la comida no

Voz 20 29:58 yo sé cuántos días estoy Iván no yo estuve un poquito porque tenía

Voz 31 30:02 poco lo que hacen es solo

Voz 20 30:07 bueno siempre te puedes repetir

Voz 31 30:10 sí sí bueno el caso es que bueno también cosas más curiosas que también había que yo pensaba cuando estaba allí había mucha gente que pasaba con un cartel dicen lo que mañana iba Rush

Voz 33 30:23 el humo ha ido a grupos

Voz 31 30:25 es decir viajar desde ese círculo a cualquier lugar del mundo no pero de Europa así gratis vuele y luego no no se quedó ahí la cosa porque no digamos que está nos han prohibido el alcohol y las drogas en este uniones porque por la mañana sobre todo pues en el mismo círculo este era como el momento información claro porque toda la gente reunida no hay mucha gente que decía Orson de chamán mismo Orson educación espiritual emotiva y entonces por la mañana igual chillaba hoy nueve de la mañana el mismo con un tambor bombo la gente viva yacía en un laboratorio no pues texto hasta el punto

Voz 0020 31:16 Iván entiendo que que usted es español de origen

Voz 20 31:20 yo soy de Madrid

Voz 0020 31:21 no encontró más españoles

Voz 20 31:24 los dos

Voz 31 31:26 dos familias porque bueno es lo que voy a era porque éste está tienen en especial está el Katerin Family entonces eran más para familias de hecho nacieron dos niños Arrigo increíbles feliz a dos niños que imaginen lo Jean varón

Voz 20 31:49 a ver quitarle murió una persona

Voz 31 31:56 porque muchas tormentas este este mes en esta parte de los Alpes vivo en en el sendero había dos dos especie de pausa no de arte porque o de la ciudad todo cinco horas con miras a las tiendas aquí parece ser que son Lole cuando caminaba ninguna tormenta pues día muchos árboles que estaban cayendo se iba como son muy muy fuerte razona pues uno de los árboles estalló en la tienda en la que estaba él y acidez el ciclo de la vida no en este lugar se presentó un poco todo hasta la muerte por desgracia

Voz 19 33:09 hola buenas

Voz 25 33:12 bien aquí

Voz 36 33:12 estamos me Guti sino no te importa que todo el mundo lo conoce por Guti

Voz 20 33:16 vale perfecto Guti

Voz 36 33:19 muchas gracias a serle a un añitos empecé empecé a trabajar en cine en el foco de Pozuelo al frente de la finca aquí que no hay ni existía la finca siempre ese cortando entradas estaba estudiando aquí a los dos meses porque sus vacaciones una persona que se puso mala subieron hasta Viena la idea de salir de cabina no pues lo típico de empezase sea más Palmar de antes se trabajaba conservó de era como muy artesanal ahora todos digital igual donde donde había el sobrero de de cabina posara con uno incluso sino pero desde cabina pues puede proyectar y la verdad que bueno ahora mismo a día de hoy se me llamaran para trabajaron sin o garantizar que yo porque yo desee trabajar en dos mil tres Los y desde el foco de Pozuelo estuve seis meses sin trabajar en cines y me llamaron de otro bien en Madrid y ahí estaban escenas de porque es que es pues aparte de aparte de ser un arte a la hora de trabajar de ese espectacular dijo además que tuve la suerte de tener el mejor grupo humano que trabajó vividas te veamos te montado mejor Display ni al montar un display sobrada empiezas a sería mal era todo muy muy muy muy bonito logo aparte que el dije bueno pues es como los libros de van educando o te vas viendo te va haciendo de distintas maneras de de la vida eh

Voz 20 34:52 muchas perspectivas ahora mismo entonces no trabaja cines

Voz 36 34:58 no ahora mismo no ahora mismo estoy conduciendo por las calles de Madrid

Voz 20 35:01 sí trabajo

Voz 36 35:03 presa de transportes hace ya bastante tiempo estuve hasta el dos mil tres Socós de Pozuelo aquí después estuve como un añito casi sin trabajar me llamaron los estuve tres años también proyectando salvar a los fines que antes eran UGC ahora sostiene Sanz nada ahora mismo estoy haciendo una cosa que no tiene absolutamente el que soy conductor empecé trabajando para las vamos a su deber de San puesto en discordia con los pas bueno por suerte ha ascendido la empresa ya está haciendo todo tipo de servicios que es asistiendo en carretera o recibiendo por ejemplo el aeropuerto servicio privados compañeros por ejemplo de la radio que necesitan eh necesitan que se les lleve a un estudio por ejemplo tengo compañeros que están ahora mismo en un en un rodaje de una película de o de una serie de de de Movistar de la tenemos esta no tiene nada que

Voz 20 36:01 no es otra historia

Voz 0020 36:08 Guti me gustaría que nos contará así de una manera bastante resumida quiera ser operador de cabina en el tiempo en el que usted trabajaba en Pozuelo y que fue después por ejemplo con todo mucho más avanzado pasado el dos mil tres ya

Voz 36 36:24 pues bueno pues principalmente antes lo queda analógico pelea calidad en referencia al digital esas es la base nada mucho en calidad de sonido en calidad de imagen igual ahora va presentando un 4k y creo que hay creo que ahí ya máquinas que proyectan el no estoy muy seguro óperas pan veinte k o una auténtica burrada he y antes tu recibía una película que depende el meta Sergio tuviera para que no se vamos a una película de una hora y media pues eran mil quinientos metros de celuloide más o menos no tenías que coger colocar las películas de principio de final porque como te venían reveladas de laboratorio pues dar muchas copias llevamos forma a una gomina debería de principio y el final viaje ponen las podas puede principio de final empalmar más vale palmadas a la hora de empalmar piensas que escuadras para que el fotograma no te unidades encuadre no subirnos al nervio cada fotograma eran cuadros va los más cuarto taladros de de celuloide dentro esto empalmaba as medidas que unir es sonido con el sonido porque sino pues no sonaba a lo mejor Paul rollo ya había montado la película dejada eso más que por ejemplo tuvo un compañero que me montó una película totalmente al revés

Voz 20 37:44 no

Voz 36 37:47 encima era un dedo hubo Mapfre película la sala llena hay arreglárselas como puede Sapa la vuelta toda la bobina a toda esa Obinna y por ello la y doscientas incluso personas o trescientas pitando

Voz 20 38:02 muy artístico

Voz 36 38:05 eh bueno era físico realmente los días previos de de de lo que se les pero tenías que estar entonces peteneras estar proyectando las salas que tú tuvieras y además tenías que está haciendo el montaje de las películas que estrenaban pero luego realmente era más el día a día era más eh era estrés a tiempos muy momentáneo Si algo ser una película las seis horas las seis y cinco otra a las seis y diez entonces esto tenía que arrancar las para que la película empezará en punto tenías que saber el metraje detenidas de publicidad que por cierto también trabaje en la antigua Mourinho domingos

Voz 20 38:43 a él

Voz 36 38:46 tengo muy bueno la verdad que era eran eran muy bonito queda muy bonito si han visto Club de la lucha yo también hice lo de los fondo gana más por eso poniéndole en los fotogramas en la sí la verdad que no sé es qué es es a día de hoy insisto a mí sí me llaman tiene ahora mismo vamos que Buffett lloro yo te vale porque es una pasada semana pasada

Voz 20 39:14 claro se convirtió en amante de cine ya lo que estábamos

Voz 36 39:20 ya me gustaba lo que pasa es que puestas en dilucide siempre está la pregunta el millón de pies en todas tus amigos top ten es toda la película no no podíamos habernos todas las películas pero había que libramos nos íbamos si habíamos muchas películas pero no te vuelves como más selectivo sabes que tú te pones a a trabajar y ver tanto cine mucho más selectivo entonces yo por ejemplo iba mucho a los cines Ideal que era nuestra empresa también ponen de de culto en aquella época en versión original y yo qué sé angulas que me hayan impactado de culpo de Emir Kusturica por ejemplo gastó el gato blanco una película rodada en idiomas Sérvulo serbio croata salía riéndome era médico

Voz 3 40:03 no

Voz 38 40:12 qué tal

Voz 24 40:40 esto es la radio un medio de cómo

Voz 0020 40:41 indicación ya globalizado que permitió que en las madrugadas del duro mes de septiembre escucháramos como estaban en México tras el terremoto también cómo se las ingenia

Voz 20 40:52 on para resistir en Florida tras el paso del huracán y hermano desde Florida Olga buenas noches

Voz 0020 41:00 buenas noches buenas tardes no como está Olga

Voz 0311 41:02 por fortuna estamos bien tuvimos mucha ciudad donde vivió afortunadamente no tuvimos inundaciones

Voz 0020 41:11 dónde voy a Miami

Voz 0311 41:13 la ciudad de Greenday entre la mitad sale Boston bis igual ambición es el condado de paz vi dan fue no solamente la caída de árboles cerca de las casas en algunas también se fueron dos T su mucho mucha mucha basura de los árboles en las calles algunos árboles que cayeron sobre los cables de la luz llevamos ya veinticuatro horas sin luz el calor abierto en los casos insoportable en este momento estamos en el carro un poco y cargando los regulares porque la señal en la recepción de Internet se está acortando durante varias de sus en el día la fortuna grandes para nosotros es que el huracán Irma se movió hacia el oeste

Voz 20 41:55 claro

Voz 0311 41:57 muy cerca la playa todas las empresas tuvo el lo da todo por parte del gobernador por fortuna pues hasta ahora no se han conocido pérdidas humanas fue la naturaleza la que sufrió este embate del huracán ir más

Voz 0020 42:10 si a ustedes Olga en en su lugar donde donde están situados sin su casa lo que tienen de momento es fallos en la conexión del teléfono e Internet corte de luz desde hace veinticuatro horas esto sí que hay

Voz 0311 42:23 cuatro horas eh hay toque de queda entonces tampoco podemos permanecer fuera de las calles desde las ocho de la noche en silla hace cincuenta minutos comenzó el porque que ha ido terminan mañana a las siete el ocho de la mañana porque hay personas que desafortunadamente están aprovechando que no hay menús para entrar a la a las casas a los comer hizo astear dos

Voz 0020 42:47 ustedes dice que que están en en su vehículo

Voz 0311 42:49 si en este momento estamos haciendo en la camioneta en el pozo con el aire acondicionado porque dentro de la casa es insoportable calor como no tenemos electricidad no podemos pretender los ventiladores

Voz 20 43:00 su casa se encuentra bien ha ocurrido lo con el Tejero está bien nada más

Voz 0311 43:04 perfecta familia amigos cercanos

Voz 20 43:07 Nos estamos bien en la que todos

Voz 0311 43:09 es una familia bastante grande somos cuatro hermanos cinco somos cuatro viviendo en la misma comunidad otro más cerca se cayeron las arcas de las casas el screening los los árboles está en casa debido a las malas son cosas que se pueden arreglar con el tiempo es sólo suena aunque aquí las la más grande fortuna es que el huracán cogió para el oeste con deuda el ojo del huracán hubiera forzado por toda la parte central de Florida como inicialmente estaba proyectado las pero ha sido peor peor inimaginable la Historia

Voz 20 43:47 dicen y lo hemos podido ver también

Voz 0020 43:50 gracias a a compañeros Si gracias a Crónicas que llegaron desde ahí Olga que todos se convirtió en una ciudad fantasma en lugares en pueblos

Voz 0311 43:58 sí correcto la en los Cayos en estos momentos en una ciudad fantasma los Cayos fue uno de los sitios que fueron de Georgia pero hubo gente que no quiso Ustaritz de allí se queda parón en sus casas y apartamentos y en este momento están desaparecidos porque estamos en radio también una señora

Voz 25 44:19 sólo consuela ellas Baco para

Voz 0311 44:22 al norte ir hablo con su hija antes de partir para para el norte ese momento que no sabe nada de ella hay cantera pasó hace un día completo pues

Voz 20 44:34 claro lo altísimo

Voz 0311 44:37 un fortísimo Joyce algunos videos cada comunidad tiene

Voz 20 44:41 algo por los videos

Voz 0311 44:43 en la calle antes y después ir la crecida en la cosa impresionante

Voz 0020 44:48 claro escuchemos hablar mucho de de esas rachas de viento como nos podemos imaginar claro estamos hablando de de un huracán convertido luego en tormenta tropical pero también está harto en Tornado que se ha hablado mucho también de las ráfagas de lluvia que eran como cortinas

Voz 0311 45:03 sí es cierto que iban a distraer

Voz 20 45:06 sí dieron dos alertas se torna

Voz 0311 45:09 la sentencia aún firme digo bien impresionante profesional te estoy de verdad que nunca antes había vivido en el enero está Florida pues en el año no él Tai dos sueldo huracán Andrews

Voz 20 45:26 sí que fue categoría así

Voz 0311 45:28 yo creo que devastó parte de las ciudades de Homs tren cerca Miami se han aeropuerto de Miami allí en ese entonces te voy a un hermano que duró dos horas y conseguir que estaba ubicada su casa

Voz 20 45:43 por qué

Voz 0311 45:45 destrucción total total del sector que no encontraban cuál vía la vía para llegar a la Casa de entonces esto fue peor que la anterior

Voz 20 45:58 fue peor que el anterior dice que lleva veinticuatro horas sin luz

Voz 0020 46:02 tenían ustedes sé si tenían ustedes

Voz 20 46:04 es comida víveres necesarios en casa sí sí si estábamos llegó la los llegó a así me va

Voz 0311 46:14 algo

Voz 20 46:18 veinticuatro estimo luz acaban de las seis de la mañana las sí

Voz 0020 46:24 vaya justo cuando estábamos hablando de la comida iba a preguntar por el frigorífico por la comida

Voz 0311 46:30 vale lo nosotros ha sido muy bien de comida

Voz 0020 46:35 claro porque ahora toca empezar de cero ahora toca volver a la normalidad a tratar de hacer Vida cotidiana pero claro con tan devastado con tanta pérdida material

Voz 40 46:44 mira nosotros llevábamos una semana preparándonos porque él mostraba las posibilidades de que iba con él

Voz 41 46:55 en no

Voz 42 47:08 no

Voz 24 47:18 desde México Inés buenas noches

Voz 33 47:22 hola buenas noches buenas noches en México

Voz 0020 47:25 dos siete y diecinueve de la tarde la primera pregunta Inés aunque aunque imaginemos la respuesta como esta

Voz 33 47:37 pues no muy asustado el día que mira explicar a tuvo la verdad te terremoto que dirige decían que hay en edificio porque hechos cayendo edificios el caos sigue escuchando a sirena es complicada

Voz 0020 47:56 usted Inés exactamente

Voz 33 47:58 desde la ciudad de México sido de muy buen la en la cuando en la colonia romana que hay es una de las más afectadas de fue el terremoto igual que la comedia

Voz 0020 48:09 sí lo hemos podido leer también escuchar Inés Inés y su vivienda su casa

Voz 33 48:16 su caso su vivienda como está pues sí viviendo está bien por suerte hecho ahora mismo han venido los expertos a a verlo porque si tiene un par de pero no son son superficiales no somos los pilares más importantes pero mi calle por ejemplo varios edificios están ahora dándolo todo

Voz 0020 48:43 qué estaba haciendo Inés en el momento en el que este terremoto de siete coma dos grados sacudió la ciudad

Voz 33 48:50 que estaba trabajando el veinticuatro de una de las torres más altas de la ciudad me es muy difícil porque ella me ante todo mentira veinticuatro ya no tenga cuando las soluciones cuando se va a nuestra así irregular como decían algo menos entonces es cuando puedes no nos pudimos debajo de las nuevas porque además se empezó a aquella a caer en el techo el falso techo que había buenas evacuar porque había azucareras ciento otra había peligro de que decir aquello de ir a muchos otros edificios

Voz 0020 49:40 imagino que fueron unos minutos larguísimos

Voz 33 49:44 sí sin duda además LIC Oria Torreón estaba es una torre quince Pekín entonces podríamos ver cómo se caían un montón de edificios ERE toda la ciudad era impresionante Bynum realmente no no paraba que la semana pasada hubo que terremoto no tiene nada que ver El de ayer Solbes fue algo impresionante la impresiones casi apocalípticas de los iba porque hay con doctor todo está todas las brigadas que reparte es verdad que eran porque toda la gente a salir a la calle está ayudando pero la gente miedo

Voz 22 50:32 sí

Voz 33 50:33 por ejemplo tú veías a la gente contar y a la impresión era que era mucha rabia de que era siempre bajo los escombros desaparecidos todo días ahora mismo estoy dando empezó a llover poco hay va a dificultar todo así pero si se va a nevar no hace el número de víctimas en mi barrio por ejemplo todavía no en Internet por suerte las compañías telefónicas han abierto las líneas

Voz 0020 51:04 claro pues ya mano

Voz 33 51:05 pero si hay muchas zonas que todavía el caso que total he hecho hay muchos secuestradores aprovechando las dos momentos entonces el Gobierno para para que cierra direcciones lo mínimo posible porque ha hecho que se están volviendo peligrosas porque en desaprovechando Anastasias para censar a poco me subirían para ir a la gente para faltar a la gente porque pues hay zonas que Mainar Duff

Voz 22 51:38 sí sí más peligro

Voz 33 51:40 sí

Voz 0020 51:42 en en su caso Inés luz tienen ya

Voz 33 51:45 sí pasos hacia N'Dour pero ayer por ejemplo así fueron muchísimo tórax y a ver eres

Voz 22 51:57 sí

Voz 0020 52:00 Inés hablábamos de los saqueado

Voz 11 52:02 eres secuestradores pero también tenemos que hablar de las

Voz 0020 52:05 solidaridad porque también se ha unido el pueblo mexicano para para echar una mano

Voz 33 52:14 todo el mundo da hoy cada sea líquido de hecho yo que una ONG yo esta mañana estamos recogiendo alimentos aquí la verdad es que sobraban alimentos han quebrado porque si hace falta son Medicina arquero porque también están está dando en las farmacias pero todo el mundo está ayudando con lo que puede ir sacando escombros los cristales en la cara esta parte hacia de que parece que no pero todos sabíamos lo mismo que sentimos que hay caen es nuestra perfección el miedo el propio mi

Voz 0020 52:55 eso es algo natural claro Inés no sé si vive sola si tiene familia Si Si se ha visto afectada directamente claro estamos hablando de tal número de fallecidos y heridos que que aunque sea una nacido muy grande podemos pensar que que tiene usted a alguien

Voz 33 53:12 no tengo la suerte de que nadie debe mucho amigos con aquí nadie ha sufrido un grave mantiene pues igual de perfectos la casa o algo así pero por suerte al marinero

Voz 43 53:31 a mí y a Annie trenca Ein más va ah