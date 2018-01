Hablar por Hablar (02/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 no como tú

Voz 0020 04:38 preparados estamos ya para que nos juzgue en un poquito

Voz 11 04:42 para que nos digan qué es lo que estamos haciendo bien y Mario sobre todo para que nos enseñen policía de lenguaje buenas noches Noches porque es verdad que estas madrugadas no sirven también para la reflexión y espero que sí pero yo soy yo soy policía enojoso ah porque he dicho que nos jodan claro yo yo no juzgo nada vale bueno tú a visas lo aviso aviso cuando estás la ley la patrulla extras la trampa pero yo me enteré no tiene razones para en el lenguaje alusión hoy vamos a hablar de la Vila V que te parece pues me gusta también este tema venga me gusta la bailaora

Voz 4 05:15 vamos a empezar diciendo que los dos las dos letras representan un único fonema el mismo sonido vale vale que es un fonema Ávila sonoro sería una presión va a ver yo yo sí yo soy antes lo pueden practicar mañana cuando vayan por la calle mejor les mirarán un poco raro pero bueno no pasa nada estoy practicando el AVE claro está el fonema sí pues es Bill habían dicho porque participan los dos labios de la boca la boca también lo decía Proust me voy a poner estupendo en En busca del tiempo perdido Gustavo puesto con B también decía que el hombre carece de un órgano que sirva para el beso beso completamente beso come ahí lejos esa reflexión simplemente que él

Voz 0020 05:54 Darek carece de un órgano que sirva para el beso

Voz 4 05:57 que la boca sirve para otras cosas pero que no nos sirve para avisar realmente entonces bueno esto lo dice él a mí me gusta mucho

Voz 0020 06:04 lección está muy bien con muchas veces además

Voz 4 06:07 pues estaríamos ante casos de homófona de nuevo o no las palabras que se pronuncian igual se escriben de manera diferente no pero mismas sonidos igual no eres más que una valgan brazos que es una nube pero la vaca del coche con B también pesa lo suyo

Voz 0020 06:19 la verdad no les

Voz 4 06:20 pero bueno esto esto resulta porque en la escritura medieval la b y la v representaban sonidos diferentes y sí sí de hacia el siglo XVI se perdió esa diferencia y por eso nos quedan las dos letradas hoy en día sin embargo puede que algún oyente recuerde algún abuelo una huelga

Voz 0020 06:37 sí que hacían esa diferenciación profesores de colegio yo recuerdo a mis profesoras mi primera profesora de EGB os ha de ya no de Infantil Educación General Básica hacía exacta que ahora sería primaria hacía esta distinción perfectamente

Voz 4 06:54 Avda Rey vas a ser venía arriba en siglo XVI ya empezó a perder pero bueno se puede encontrar se pueden entonces a sus bueno también hay que decir que la W representa también este sonido en nombres propios extranjero es verdad vale muchos de ellos de origen alemán no Bamba el Rey Godó no nos vale para lo es Bamba ahí pensaba que era lo mismo no pues es van bomba no y luego Wenceslao vencerla o Wagner no el de la cabalgata con b de las valkirias con v de El anillo del Nibelungo cumbre toma vaya ya y luego pues vamos a repasar algunas normas por ejemplo se escriben con v algunas formas de los verbos estar andar tener esto es importante en concreto el pretérito perfecto simple osea estuve anduve ITV no hay ahí un chiste aquí con anduve no se dice nuestra del el cura da dando misa dice Lázaro se levantó y andó hice uno en la primera fila al primero del banco dice anduve hicieron porque no se levantó andó si no es eso lo que estoy diciendo Lázaro se levantó intuición anduve tonto dice bueno sí anduvo tonto uno el robo ya se se puso bien no estuve ando eh estuve anduve Iturbe aquí una excepción que es You Tube va de You Tube como como pretérito perfecto así la error yo tuve no no tuve bueno me recuerda esas camisetas que se ven por ahí yo tuve pelo de atún para los alopecia que se ven por sí como Horacio sillas no vale pero el resto sí estudiando betún

Voz 0020 08:20 de todo eso lleva Over

Voz 4 08:23 mina nube que es que determina como la letra es verdad es fácil de recordar a pues mientras un buen truco claro así luego sin embargo se escriben con ve la terminación Ava del pretérito imperfecto de los verbos de la primera conjugación ven que son los que acaban Henar entonces estaba andaba o por ejemplo cava que es la primera y la segunda con y sin embargo hay en cada valla Nos ponemos complicado larga porque la nube pero ese tiempo en concreto el precio el tiempo perfecto acaba de Nava Aba con ve así que se mantiene el AVE sí fíjate que además hemos dicho estuve con nube anduve con Uber pero estaba ya andaba te miran sigue con con b sí y luego también se escriben con v las las formas del verbo oír salvo iba a Bale iba también el pretérito imperfecto del verbo ir iba que no sólo no confundamos con el IVA del Impuesto sobre el Valor Añadido no no creo que lo confundamos no verá con la sigla las islas con v porque es de valor ha el IVA del verbo con ve mal vale pero pero todos los demás describen con v por ejemplo voy con v venimos vayamos Aubrey todo como todo con v salvo este tiempo no luego con el B se escriben con velos de los términos envíos esta es una regla típica excepto hervir servir vivir vayas a las recordamos todo el padre no veremos terminados en Bir salvo vivir no por ejemplo hervir el agua puede servir para vivir

Voz 0020 09:41 eso eso

Voz 4 09:42 como eh todo con v vale servirse vivir son excepciones a la otra regla digamos luego aquí recordamos no es el Viva el vino de Rajoy normas que invitaba a ver con ve las dos de deber o el cuadro de Frida Kahlo famosísimo el de Viva la vida llevará viera que no invitaba fluir a aquella palabra que nosotros hemos topado pero ya refrescar no con la naturaleza muerta de melones sandías que es muy de verano no sé si es

Voz 0020 10:06 mi de esa época es verdad inconcreto de de esta temporada estival no en la que se lleva tan

Voz 4 10:10 todas las camisetas con sus sandías las pequeñas esto montones efectivamente también en ir también con ve cómo construir por ejemplo y luego se escriben con ve todas las formas de los verbos deber beber caber saber a ver a todas las formas todas ellas beber beber a saber haber siempre come siempre con Bale vamos a esto en cuanto a los verbos bonito nos hemos ido a formas verbales pero vamos con otras normas que tiene que ver con palabras por ejemplo con con sustantivo y se escriben con Lupe palabras empiezan por Eva evaluación por un evento por la evidencia por Evo evolución osea Eva EB EBIT llevo entonces esto con todo el V hay una excepción que es ébano ah vale vale vano levantó ebanista también sería con con b hijo con la hebilla vale porque Villa es con B pero también empieza por hache clara antes no empiezan por el por él Levi ese del que hablábamos como la Audiencia efectivamente Villa con hache y es que hay otra regla que tiene que ver con el Abbey dice que después de sílabas iniciales con a Ci U todo se vale como y Bernard por ejemplo pues esas escriben con B

Voz 0020 11:24 bueno ahí como que les gusta tener a estas las letristas de la pata para arriba estar juntas no Chase

Voz 4 11:29 mira no me había visto yo así pero está muy bien eso sí sí se y Bernard que por cierto es pasar el invierno en estado de hibernación letargo eh pero a veces utilizamos en sentido figurado no para hablar de una persona no que pero no no es lo mismo que Bernard que es pasar el invierno en un lugar muy clara una cosa es pasar el invierno en un sitio y otra cosa es digamos meterse claro en pasar el invierno en un lugar porque cuando esa hay Bernard poco porque Iber Bernard B pero in Bernard es sin hache y con v porque viene de ahí de invierno que ya la misma palabra no

Voz 0020 12:05 es distingue el significado también el origen es el mismo

Voz 4 12:07 lo tienen diferente no se y luego adjetivos terminados en Abu Jabo no con por ejemplo octavo su ordinales Evo lleva EB por ejemplo el sueño leve de algunos oyentes que seguiría como ve Siria con v Ivo iba no pues yo qué sé a prensa vivo al IVA o o el modo indicativo no es indicativo con las terminaciones en Il Muro

Voz 0020 12:30 esto está muy bien recordarlo hoy en día porque con la cantidad de tipos de alimentación Ton que tenemos está bien que sepamos que es escriben todas como V

Voz 4 12:37 Ivonne con tilde porque son brújulas además es verdad o no lo que como de todo carnívoro carne Pizzi borró pescado herbívoro también con con hierba no en vano fruta frutos que se alimenta de frutos flojito ahora Froome

Voz 0020 12:53 pero coge granito Voro o instructivo que en una lista larga es larga la Alar todo esto como eh con Bale

Voz 4 13:01 luego se escribe con b delante de consonantes que estar muy buena hasta regla es buenísimo

Voz 0020 13:04 delante de consolas de consonantes siempre con B

Voz 4 13:07 le no subjetivo no tan tendríamos la terminación en vivo que hemos dicho antes no

Voz 0020 13:12 claro antes tenemos la ve antes era constante y tenemos la terminación de vivo por lo tanto la V

Voz 4 13:16 haga en valles objeto obsequió o abducidos por ejemplo el que digo lo de reducir porque hay una excepción

Voz 0020 13:23 la palabra hundir a Baleares y Levante se consonantes

Voz 4 13:27 durante DN de consonantes pero con v y esto pasa porque ovni en realidad es una palabra que sea Se dice sustantiva del ex y calzado en realidad orígenes una una sigla objeto volador no identificado que viene de uf o no efectivamente va ningún forofo vayan en inglés luego al final de palabra también escribe como club

Voz 0020 13:46 al final de palabra al final de palabra vale

Voz 4 13:49 pero consonantes al final de palabra salvo siempre excepciones pues de palabras extranjeras como leitmotiv por ejemplo que es de origen alemán vale el tema que se repite a lo largo de una obra literaria o por ejemplo en las pasadas navidades se hablaba de que el leitmotiv de la cabalgata era él viaje de los Reyes verdad no vale pues leitmotiv con v pero porque no es una palabra castellana digamos vale porque viene de fuera pero sino el final

Voz 0020 14:10 de las palabras que terminen en este fonema B

Voz 4 14:13 será come combinó con con Bale luego palabras que comienzan por Bush Burt Bush en general es algo hay una excepción también hay diques vudú a modo que puedes hacerlo si te hacen burla que burla empieza con Burt por tanto sería con Beck vale pero pudo va con nueve vulva nube sí pero el resto todas con el resto con Burt Ibooks luego palabras que comienza por vi o Biz qué significa un un prefijo que significa dos veces no que tendríamos visitaba dos sílabas e bisnieto a bisabuelo o bizcocho que por cierto no sé si los había séptimo lógicamente significa pan dos veces cocidos

Voz 0020 14:49 no sea que el prefijo bis viene de vis si dos veces veces eso no lo sabía

Voz 4 14:53 pues originariamente es dos veces cocido

Voz 0020 14:56 Nos veces cocido no dos coches no sé que coche en gallego Esther dos serían no eso no no no a dos veces cocido así es que curioso el prefijo Biz con ve siempre con ojo con el prefijo vice

Voz 4 15:10 vale que significa en vez de o que hace las cosas

Voz 0020 15:12 decía esté como vicepresidente no que que esto

Voz 4 15:15 con v vale Vice con v

Voz 0020 15:18 puede escribir con zeta como vizconde ah vale vale esto es verdad que claro que va con v pues no es lo mismo

Voz 4 15:24 dice sería con V pero vivís Ibiza en el sentido de dos veces con B

Voz 0020 15:29 muy curioso y muy interesante osa siempre van con y además hemos aprendido qué significa dos veces incluso el bizcocho

Voz 4 15:35 sí bizcocho vaya me encanta

Voz 0020 15:37 que manden entrado un poco de ganas de comerse en México

Voz 4 15:40 con un poco de té también no aclaran si el edil de día crítica no la semana pasada iba yo creo que podríamos terminar escuchando una canción de Camarón siempre no sí porque el dos de julio el pasado dos de julio pasado veinticinco años de su muerte no es verdad Ivano como tiene Volando voy volando con ve Ivo y que también hemos comentado Jacobo V ella me estoy haciendo Volando voy de Rejón v pues yo creo que podría ser un buen remate

Voz 0020 16:05 bonito final Volando voy volando vengo te esperamos la semana que viene

Voz 4 16:08 Baleares volando también de Internet revolución

Voz 0020 16:11 dado hasta el modo de escuchar la radio de tal manera que hemos abierto fronteras afortunadamente desde Colombia desde Corea desde Argentina desde Alemania desde Dinamarca desde Uruguay países distintos realidades diferentes y las mismas preocupaciones vitales sabían desde Uruguay buenas noches

Voz 12 16:28 es hola buenas noches o buenos días buenas tardes más bien bueno aquí son las once de la noche bueno buenas noches en danzas está bien

Voz 13 16:38 estamos bien bueno simplemente me me comunicado porque es que bueno soy un amante de la radio me gusta escucharme mucho investigando Sando radio de distintos lugares ahí bueno me entretuvo iban Hablar por hablar escuchar un mensaje muy lindos me encontré con que estaban celebrando el Día de abuelo y obviamente que a mí también me trae muchos recuerdos pero bueno como te decía soy una amante de la radio oí cuando se logre esa comunicación esté y sobre todo tantos kilómetros sí yo me sentía conversando con ustedes iban a tuve el impulso llamados si saludable

Voz 0020 17:24 Fabien es un amante de la radio y buscas radios alrededor del mundo para escuchar

Voz 13 17:29 sí bueno de hecho el trabajo en Radio también y creo pero más allá de de de mi trabajo soy este un oyente fiel a continuamente escuchando radio me encanta en can we can tantas este y si lo hago ahora con lo con las posibilidades que nos brinda la la tecnología escuchando a toda hora buscando investigando la verdad que ella he descubierto varios programas en la SER me gusta mucho la radio española aquí la radio y la televisión española hemos estamos bueno al pie recale en en Hablar por hablar

Voz 0020 18:09 qué ilusión nos hace Fabien un nuevo oyente y además desde la otra parte del mundo

Voz 13 18:16 aquí estamos bueno es lo que la posibilidad de que tenemos ahora yo he visto que que escuchar tantas de gente como única ahora el programa de IU no puede puede haber que a pesar de de la distancia los vivimos las mismas cosas los sentimientos unos mínimos que viniendo por los seres queridos por por el recuerdo por esos momentos que han vivido en definitiva tanto si son en alguna provincia española o o aquí en el Uruguay sentimos me y más cómodo

Voz 0020 18:56 dice Sabina al final todas las todas las historias son la misma repetida

Voz 13 19:01 exacto exacto les va poniendo todos esos impronta propia vivencias pero en esencia se trata de los sentimientos

Voz 14 19:12 Ilya ha llegado los

Voz 0020 19:14 los abuelos

Voz 13 19:16 sí claro claro sí sí tengo tengo un gran recuerdo yo no las tengo conmigo de unos cuarenta y cuatro años pero conocí a dos de ellos hay dos que no les conocí no no no ya habían fallecido cuando yo nací pero bueno es lo que lo que pude disfrutar por cierto que la disfrute suele toda alguno de ellos a mi abuela que que lo tuve bastante grande traseros años ahí sí lo disfruté mucho y hoy la recuerdo constantemente yo Veriña constantemente

Voz 15 19:51 sí eso no

Voz 13 19:54 sé que con el tiempo en que uno hubiera querido quiso desaprovechar un poco más eso es lo que yo trato de inculcarle mesías sobre todo tras escuchar a las historias de la gente mayor IVE IVE grabó aboga porque no se celebre y de ahí o quizás en el momento no le da tanta importancia con la juventud de la adolescencia pero bueno yo tuve la suerte de tener al así recordar muchas cosas y eso momentos lo que uno de los lo cual aparecía en

Voz 0020 20:35 qué importante verdades escucha Ariel escuchar a los mayores

Voz 12 20:39 sí claro claro

Voz 13 20:40 claro claro y además cuando uno es es este sobre todo cuando uno es chico no le parece muy lejano pensar en treinta cuarenta cincuenta años para atrás sí pero cuando uno lo va cumpliendo avanzando en años en aquel momento parecía prehistoria hay fueron nuestros abuelos que nos contaran cosas que quizás soy los chicos están están estudiando a la libro de la historia reciente eso son cosas que piense dio pensar que estas cosas contaba mi abuela ya es bueno todo el doce también que nos alegra son también recuerdo que uno a que no va atesorando Iguarán muy

Voz 0020 21:26 lo vamos a lo largo de diferentes testimonios en el programa Fabián y es la importancia de los referentes necesitamos no es un lugar donde encontrarnos un lugar donde mirarnos

Voz 12 21:41 un lugar donde preguntar yo yo no me lo

Voz 13 21:46 el he mucho me he escuchado ese señor que hice un montón de años que vivía solo en campos sin luz y eh eh yo creo que él puede prescindir de montón de bolsas pero seguro que la de la radio no

Voz 12 22:03 lo puede preferir que tiene la radio sabía la radio

Voz 13 22:06 para ocupa esos espacios que sean generando que uno ni misa

Voz 15 22:10 aquí lo tiene pero que miran a vivir una

Voz 13 22:15 una compañía yo cuando escucho siento que estoy conversando con la forma que solamente estoy escuchando y uno aprende aprende va a escuchar a aprender de experiencias se informa disfruta de de la compañía

Voz 16 22:31 y no quiso es maravilla

Voz 13 22:33 los maravilloso no siempre Guiza

Voz 17 22:36 tiene una mesa de café como tal

Voz 11 22:54 gracias por sus palabras las de todo este año que hemos recordado esta noche que escucharemos mañana será a partir de las dos de la madrugada hasta entonces disfruto del martes