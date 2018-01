Hablar por Hablar (03/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 pues llama su marido sí sí entonces en el marido de de esa señora pues vino m me echo una mano Miguel entre los podemos pensar bicho creímos

Voz 0470 00:14 sé que lo que que lo lo ha conseguido someter no todo lo inmovilizado

Voz 1 00:19 se sabría si te limpian los dos recuerda que la cabeza se la metimos en un saco

Voz 2 00:29 eso ya es terrorismo o que se joda el otro día hablamos con alguien que trabaja en relación con el buitre no donde estaba el buitre estás lista el Buitre ahora

Voz 3 00:42 Mata en un centro se eh la muestra un psicólogo usted sería capaz de hacer me parecería bellísimo el gesto de visitar al buitre como cuando el Papa fue a visitar a a la prisión Ali Agca el turco que había atentado contra él perdonarle

Voz 0470 00:59 Ángeles guarda rencor en resumen le guarda rencor arbitro podría haber un perdón

Voz 1 01:03 no yo y yo lo Diogo

Voz 2 01:07 bravo los que me he visto bien les pido perdón se olvida

Voz 0470 01:17 y que no le pille por la calle otra vez Ángel pues joder

Voz 1 01:22 no porque ya ha preparado un voy una buena Estaca

Voz 0470 01:27 a ver si vienen Buyten o lo que sea usted prepara una trinchera en su casa Ángel ahora hasta en casa como en Taxi Driver Ángel eh es cuando vayamos a Palencia la iremos a visitar Si usted quiere no votaría a saludarle porque es que es es un referente es usted nuestro héroe algún referente de la lucha del ser humano contra la fauna eh

Voz 1 01:50 es el año de evolución para vencer a cara perro

Voz 0470 01:52 es un animal que hay que desea tu muerte sí señor algo que parecía que se había perdido y que gracias a usted volvemos a estar en contacto con lo primitivo y con el origen lesión así que Ángel muchas gracias por lo que ha hecho por el ser humano

Voz 5 02:02 no por poner en el marcador humanos uno

Voz 0470 02:05 animales cero así que desde aquí un aplauso para Ángel Antolín babero y red

Voz 2 02:09 entre por yo por lo retro

Voz 6 02:25 así que dejó estamos encantados haber hablado con Ángel el héroe palentino en qué majo además y quiero que no termine este final apoteósico para despedir a Ignatius y que que un día más en la vida

Voz 7 02:37 no podemos hablar y Maddalena contra nos vemos mañana hasta luego

en la Cadena Ser Hablar por hablar con Adrián muriendo

qué tal muy buenas noches son las dos y seis minutos es la una y seis y nos escucha desde Canarias es el novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 10 04:11 qué bonito qué piensa usted así también como madre a pesar de la distancia de las dificultades de tener un hijo en Nueva York que por delante de todo este pues eso la la felicidad del que el puedan desarrollarse en esto que no sería posible Aquino

Voz 14 04:24 antisiria el lunes una persona siempre lo tuvo muy claro todo desde pequeño eh una personalidad bueno pues esto no hombre emiratí los demás van por aquí no pues yo voy por ahí digo al se ríen de Titan con los suyos adelante siempre tienen muy claro Miracle hemos quería salir está aquí en algo hicimos mal es porque ajeno lío

Voz 0020 04:51 no el hijo de María es músico toca la viola desarrolla su talento en Estados Unidos

Voz 14 05:01 sí es un tema de precisamente de una transferencia que mandamos a a mi hijo no nace cinco mil euros es nadie por que siempre estemos no la hay en nada no se podía hacer dentro de tres variedades llamadas hable como gestor peores y ya empezó mal no porque habíamos hecho otras transferencias nuestros mejores momentos Italy llegaba mi iguana me lo lo hizo el gestor ibamos a día de hoy hoy no se sabe dónde está el miedo pero lo malo es que claro el paso al banco y que dice que no saben de esta igual pues somos una insensibilidad una diabetes importaba un bledo sean estas fechas que lo necesite y que por ello

Voz 0911 05:46 ha entrado hace que esta allí

Voz 15 05:49 el dos mil dieciséis porque hizo

Voz 14 05:52 el hizo para el superior de músicas o un estudiante estupendo que venía muy buenas notas sino de bachillerato y tal pero a la vez hacía música se enganchó ahí dijo que él no podía vivir sin la música enteré nosotros pues ya sabíamos que podemos el bueno es una gran persona ahí yo creo que es mucho gracias a la música no va a tener algo que preocupa que el encanta ahora mismo está haciendo el doctorado de viola la universidad pública y les ofrecieron una beca para para eso paso dar clases al y también cada par aseguró Prado

Voz 15 06:29 y entonces estando ahí pues bueno el

Voz 14 06:33 la verdad es que es otra historia no en la música que claro

Voz 0911 06:37 que no aquí aquí no se valora el

Voz 14 06:40 tienen bien que es fabuloso para como vienen verano y tal pues pues hace escritos para ver si el para tocar aquí en un teatro anuncio

Voz 16 06:51 sí sí queda le respondió

Voz 14 06:54 sin embargo allí es muy

Voz 0020 07:00 Manuela cumplió su sueño sigue emocionando al recordarlo

Voz 2 07:05 abortos tuve que quería no

Voz 17 07:08 si al final al una a la cuarta vez que me quedé en estado puro detener a mi niña entonces mi nena se hizo mayor yo siempre me había oído decir que yo tenía una ilusión muy grande con estar cuenta el cine yo vengo de familia de pescadores

Voz 4 07:22 si el mi papá

Voz 18 07:25 cuando no iba marcarán Carande porque más grande es ir fuera a estar muchos meses fuera pescando pues aparte estaba en la pesca del debía que iban por la madrugada volvían a la tarde

Voz 0911 07:37 cuando yo estuve diez años tiempo

Voz 18 07:39 hace años me pregunto si yo quería irme con él y ver cómo se pescaba yo le dije que si entonces le llevó estando pescando vimos unos animalitos yo le pregunto papá esos son tiburones dice no no no eso son delfines papás son delfines físico se puede empañar yo me puedo tirar y bañar me con ellos yo me dijo Mi papá no no dice bañar que aquella aquella imagen se me quedó tan tan tan que yo me para mi papaya volvimos me quedó tan grabado todo eso que yo tuve desde los años uno yo muy grande en en estar con delfines estar con ellos y tocarlos entonces resulta que mi niña se hizo gran

Voz 4 08:26 de un día

Voz 18 08:28 yo tenía setenta años ya total que llega me cumpleaños vienen a por mí esto es en la Costa Dorada en la COP Police eh a los allí las piscinas

Voz 0911 08:40 no me lo lejos

Voz 18 08:42 todavía no me había quitado las balas paz veo que está en unos unos animales

Voz 19 08:54 a que yo me va a temblar tembló yo yo fíjate que yo era bonita me cogió y me duele se encuentra bien digo yo sí sé lo que estoy muy emocionada la hice porque dance sentados yo para que yo por lo menos

Voz 14 09:23 lo que antes

el novecientos digo título si quiere aportar algún comentario al respecto verle la gracia ah bueno Bandolera Bandolera valiente dice yo hago las mejores empanadas gallegas dicho por gallegos que desde Málaga

Isaac reloj dice yo soy profesional en conducción en simulaciones y bueno me dedico a esto en realidad pero en un tráiler ahora yo llevo el tema del póquer por un campeón que hay millones de personas que se arruinan con esto con el juego y que no lo consideró

Voz 0020 14:15 cualquier tema de conversación sobre la mesa también en este dos mil dieciocho y alguna cosa

Voz 26 14:20 la sugerencia Elena Sánchez buenas noches muy buenas noches este martes que ya descansa en la SER han entrevistado a Adrián Mateos un joven que a sus veintitrés años es el mejor jugador de póquer a nivel mundial es su profesión desde hace más de cuatro años y se gana la vida con ello tanto es así que ha conseguido ya más de doce millones de dólares asegura que para él es un placer dedicarse a su pasión pero que para llegar a ser el mejor ha tenido que dedicar muchas horas al estudio vamos a escucharle

Voz 27 14:49 mientras a ver la televisión con dieciséis años digo este juego Molas empecé a estudiar empecé a enamorarme el juego oí poco a poco pues estudiando estudiando mucho echando muchas horas hasta hasta hoy tiene psicología Matemática Estadística luego control de nervios hay montos de factores que influyen Ny pues

Voz 28 15:12 mejorar en todos ellos como te lo para intentar

Voz 27 15:14 qué tal para llegar a Senna

Voz 28 15:17 hay algo en algo todo el Mundial de tu gestión

Voz 27 15:19 las te tiene que infanta de tienes que dedicar muchas horas de momento no me cuesta

Voz 29 15:26 con ello queremos preguntarle consiguió algún logro personal o profesional en su juventud tal vez considera que es el mejor en algo y con ello queremos abrirle el abanico tanto como ustedes se le dicen que es el mejor amigo o amiga el mejor padre una mejor madre del que hace las mejores tortillas es toda pudo no Elena porque nos hagan agosto

Voz 0020 15:48 Prado a no airear nuestras partes buenas Nono no a no decir pues las

Voz 29 15:53 para que se me da fenomenal lo que sea pero es verdad que con esto de las comidas sí que hay mucha gente que hice yo hago las mejores creo que era lo mejor tortilla la mejor tarta de Santiago cuna de la comida la gente se viene más arriba luego ya cuando nos ponemos en temas más personales cuesta un poco más no pero de hecho preguntándonos entre nosotras hay en la Cadena Ser

Voz 0020 16:14 no hemos llegado a ninguna conclusión tú haces algo que creas que sea la mejor creo que si la mejor en calcular fatal las cantidades de comida es decir siempre hago mucha más comida de la que se necesita por comensal muy bien hasta bien pero hablar de comida en otras cosas pues ya claro es verdad que parece como que tienen que ser otros los que digan que eres buena tú no pero no usted que está escuchando las radios de que está ahora mismo despierto escuchando Hablar por hablar cuéntenos en qué es bueno o en queda ha sido bueno sorprendentemente por su juventud como es el caso de de este joven Adrián que juega al póquer pues a lo mejor usted ha sorprendido con dieciocho años con Veintitrés como Adrian que es lo que hacía usted bien conserva esa habilidad la perdido tiene

Voz 29 17:00 las mejores porque la experiencia es un gran juego esa gente que monta empresas de repente con veinte años que no eso me fascina y hay bastante gente bastante emprendedor jovencito que de repente tiene muchísimo éxito de repente un empresario

Voz 0020 17:14 siendo muy joven Elena eh tú pues yo no sabría decirte fíjate en que eres muy buena

Voz 21 17:21 soy muy buena

Voz 29 17:23 acariciando la cabeza pero es algo como tremendamente estúpido podemos decir sobre todo no

Voz 0020 17:31 tupido para nada y menos a las dos y veinte de la madrugada

Voz 29 17:34 acariciando cabecita es así para quedarse uno así tranquilito en el sofá máxime al fenomenal pero se toma un gato ahora porque ya para acariciar pues Calpe acaricia a un animal que recibe mejor

Voz 0020 17:46 el novecientos digo título si quiere aportar algún comentario al respecto verle la gracia ah bueno Bandolera Bandolera valiente dice yo hago las mejores empanadas gallegas dicho por gallegos que desde Málaga

Voz 29 18:08 la envía no es una empanada lo vemos

Voz 0020 18:14 Isaac reloj dice yo soy profesional en conducción en simulaciones y bueno me dedico a esto en realidad pero en un tráiler ahora yo llevo el tema del póquer por un campeón que hay millones de personas que se arruinan con esto con el juego y que no lo consideró

Voz 27 18:27 es una actitud

Voz 0020 18:42 en lo que están siendo los mejores los oyentes de Hablar por hablar

Voz 29 18:45 los que se convierten en murciélagos a través de Twitter es en felicitar el año porque desde hace como una hora

Voz 0020 18:52 ah y mensajes de buen año feliz año dos mil dieciocho así que nuestro mismo deseo vaya para ellos

Voz 27 19:06 dos y veintidós de la madrugada

Voz 0020 19:08 aun así XXII si nos escucha desde Canarias Fernando lo hace desde Alemania buenas noches Fernando

Voz 1959 19:14 hola buenas noches Adriana feliz año nuevo equipo ya son oyentes también

Voz 0911 19:21 igualmente para usted Fernando qué tal

Voz 1959 19:24 bien bien ayer

Voz 32 19:26 a Atocha

Voz 1959 19:29 pasan los días se navidades de un que yo ahora estoy en Alemania donde digo bueno

Voz 0911 19:36 así que la Navidad ha sido en España

Voz 1959 19:39 no en en Hungría no sea válido yo estoy con mi familia política es ahí que al morir tranquilo y no que familia o poquito fiestas seguiría eso que luego sean no nos llama por eso tampoco por el fondo de lo que se da bien porque bueno digamos que en su modestia con muchas cosas así es mejor que nadie pero a mí lo que me da muy bien es comer lo que a otros les da muy bien cocinada

Voz 0911 20:18 no sé eso es una una habilidad también eh

Voz 1959 20:21 tampoco estoy tan gordita Simon Gerrans

Voz 0911 20:25 claro

Voz 1959 20:27 y luego me encanta también me carecen la cabeza por la compañera que le encanta acariciar

Voz 0911 20:32 claro es que es lógico que un el encanto de recibir las caricias que darlas pero es que Elena es generosa hasta para eso

Voz 1959 20:40 bueno yo yo a mi madre cuando toda la vida siempre más a mí me encantaba que me quedaba en su rodillos me acariciaba la cabeza me dices que eres igualito igualito que tu tío tu difunto tío también se me quiere y me quedaba dormido mientras acaricia la cabeza yo pero bueno por lo que llamábamos porque mi madre me puse a pensar salió bueno sale el tema en diciembre de la palabra del año esa fobia o esa

Voz 0911 21:12 sí

Voz 1959 21:15 esa posición con la xenofobia y eso para distinguir que bueno me parecía un poco extraña en lo que mucha gente la va a decir pero sentidos íbamos Un poco realista bueno me parece bien que palabras que no existen que que se defina no en a quién además de también lo suelen hacer lo que pasa es que aquí se accede a mediados de enero la palabra del año pasado entonces en un poco reflexionando también con el idioma y eso porque yo he leído que en Alemania casi treinta años sí bueno ya jovencito pero pero hace casi treinta en las veintinueve en poses mano doy pues que el fondos y también a ver cuenta que el que el idioma el conteo el castellano no que que evoluciona que aunque uno vine aquí piensa que que bueno ya sabe el idioma y eso pero que hay palabras acepciones que cambian y que a veces aún le piden poco con el con el pie cambiado no

Voz 0911 22:23 claro

Voz 1959 22:24 a veces yo me sorprende porque es la primera vez que estoy la palabra discapacitado que yo siempre he conocido minusválido me quedé así pensando yo qué es eso de repente lo lógico entender

Voz 0911 22:39 al analizar no en convertir a traducir producir sí

Voz 1959 22:47 no es que son ahora lo intenta alemanes que es exactamente la misma traducción literal no ha escapado a sí claro tiene lo entiendo cada una palabra más corriente también ni menos

Voz 0911 23:02 sí más más socialmente responsable y corre claro Fernando porque entiendo que llevando veintinueve años en Alemanía su idioma más utilizado es el alemán no sé con su marido

Voz 1959 23:15 nadie Senín alemán alemán también ha y bueno de hecho yo tengo una hermana que también sino fueron por ella y por algún tipo español así que conozco que son cada vez menos porque las razones lo que sea pues cada vez conozco menos España principio sí porque un poco porque hoy sabía alemán cuando pocos podido un poco más en los paisanos no pero llega un momento que aprender idiomas subida ahí bueno entonces también no lo había palabras por ejemplo tiene que es una espléndido hace poco conocer los últimos años que pensaba que era una rata porque leía el periódico finde yo pero cosas han comido la semana hasta que me di cuenta que ya la segunda trazadas que lo leía dio a no pues para es un modernismo y bueno pero todavía me suena muy raro no cuando cuando lo veo cuando lo

Voz 0911 24:16 qué vas a hacer este finde

Voz 1959 24:18 sí sí queda al oído me tema no sé cuando lo oigo cuando

Voz 0911 24:21 hombre es un poco coloquial Fernando

Voz 1959 24:24 sí sí pero

Voz 0911 24:26 indicó claro

Voz 1959 24:29 y y bueno y también pensando así en palabras y esto pues al revés también que aquí saco salieron uno dos años también una palabra nueva en alemán que encamina española tenemos de este siempre que es Juan vergüenza ajena cambia aquí no existió una palabra para su aquí no aquí sacian siempre expresiones frases a que sacara un definiera una palabra para eso dije vaya aquí no saben de vergüenza ajena encadenó sobornos obra nosotros lo que nos falta es la vergüenza propia sobre todo

Voz 0911 25:03 si te igual tenemos más ajena que propia no

Voz 1959 25:05 exactamente como es sin alemán vergüenza

Voz 0911 25:08 no

Voz 1959 25:09 se me avergonzarse de lejos

Voz 0911 25:13 está bien la traducción clara

Voz 1959 25:17 sí también pensando en eso yo por ejemplo mi gran hobby viajar me encanta viajar no en español en una palabra que además que viene gallego que es morriña si es para la nostalgia de de lugar de casa no pero justo lo contrario no tenemos palabra parasol en cambio la he aquí lo mismo que hay una palabra que es que Duran o riña aquí seguirse Jaén del dolor de de lograr alguna palabra para lo contrario que Farhan de el olor el dolor de lejos entonces esa palabra en castellano

Voz 0911 25:57 pero que que si cómo sería no entiendo no entiendo el contrario sería

Voz 1959 26:03 de hecho como una no reunían perdía por estar fuera

Voz 0911 26:06 os como de molestar fuera juntarme porque sí

Voz 1959 26:09 todos buscando dijo tenemos lo tenemos realmente me encontré con con recitar puede hacer es blanco la persona que reescribió en Internet

Voz 0911 26:18 sí claro

Voz 1959 26:19 pues hay un artículo el año dos mil nueve un tal Felix ocho que escribe exactamente lo que lo que lo que yo pienso que voy a no no voy a leer todo porque si no sabía muy largos o Quito pero eso es un sentimiento que casi nadie comprende somos gente que echamos de menos estar fuera de casa en lugar de lo contrario la morriña al revés es la necesidad de estar descubriendo lugares nuevos experimentar sensaciones de novedad constantemente los alemanes tienen dos palabras que no hayan arrasó los idiomas banda significa volar

Voz 33 26:57 Custo andar no lo para otro pero hay una palabra

Voz 1959 27:01 las precisa para la cual para lo que me pasa a mí de que viene a ser el antónimos morriña del sentido habitual de la palabra es nostalgia de la sensación de estar fuera el dolor por tener lejos lo lejano la tristeza por no hallarse lejos de un lugar habitual el deseo por conocer lugares nuevos obviar el mundo es algo que he visto en algunas nacionalidades más que en otras por eso es normal que en España no tengamos a la obra para ello España normalmente la gente no entiende porque quisiera yo él tan maravilloso lugar de la supuesta calidad de vida suficiente como para atraer a los en su jubilación el buen tiempo del relax la fiesta así no nos olvidemos de lo bien que se come en España no lo voy a negar me gusta la dieta mediterránea bueno no era seguir porque no sabía muy largo sí sí sí

Voz 0911 27:57 lo hemos entendido perfectamente

Voz 1959 28:00 en el sábanas me parece muy bien explicado

Voz 0911 28:02 sí sí muy bien explicado sea que sería justamente lo contrario a morriña osea está muy bien explicado echar de menos pues la sensación de estar fuera no la sensación de estar lejos de casa pero usted esto le ocurre Fernando a usted esto le ocurre

Voz 1959 28:21 yo sí yo de hecho a veces a misa en la Junta las dos Si bueno de techo de estar en casas que están en casa unos segundos en casa porque tienen casa me siempre en Alemania en mi casa me siento en Hungría en casa me siento en España en casa de mis padres no se es definir qué es en casa no el hogar si es un yo vivo un principio mi pareja a mí en mi marido padres pero es que son países distintos pero yo en el sentido de que el anti morriña no el alemán pues si lo notó notó mucho derecho viejo todo lo que puedo y siempre estoy pensando en el próximo viaje bueno pues es una sensación que que el la de ciento no decirlo me siento identificado

Voz 0911 29:21 tintes Isanta quizás el año piezas era este año se podría proponer a la RAE incluso a la Fundéu que que se genere una un anti morriña una palabra para adelante porque Fernando es verdad que que este este es escrito que nos leía en este artículo se dice que quizás es que los españoles no tenemos esa sensación pero también le digo que quizás con el paso de los años las circunstancias cambiadas tanto español fuera quizás nos hemos abierto un poco y hay mucha morriña tamil

Voz 1959 29:54 pues yo es que yo cuando cuando yo todavía en España que eran los los los años pues cuando murió Franco cuando ya los primeros años de de de adolescencia ya de madurez entonces si me cuenta pues lo españoles que viajamos mucho nos gusta viajar mucho no pero también yo no sé ahora por la crisis pero también pienso que les paso también yo me lo cuenta aquí en Alemania con los como los alemanes del Este o con los extranjeros que les polacos húngaros que yo no sé también si cuando cuando ha estado en en en regímenes autoritarios que la gente no podía salir pero no tenía dinero por facilidad eso entonces sí que se tiene con muchas ganas de salir pero en un momento en que no sé si quién es un cambio generacional lo hizo me lo cuentan con los alemanes del oeste en comparación a los del Este no es que viaje menos pero que la gente joven por ejemplo a la playa quieren que está muy bien para España estupendo que vayan todos a la playa ahí pero en esa ansiedad esa no es tanto como por ejemplo en comparación con problemas celeste que siguen saliendo mucho más viajando recorriendo mucho más más inquietudes bueno esas suposiciones no mi teoría no sé la fecha

Voz 0911 31:25 comparte esta anti morriña con su marido

Voz 1959 31:29 nunca más o menos digamos que luego pero el le gusta más la playa más descansar yo soy más a recorrer el derecho viajamos juntos yo a veces también viajó solo o viajes ellos sigue tampoco estarían tanto por ejemplo estuve ahora el año pasado el tiempo últimas vacaciones estuve en Pakistán que no es el país más hípico viajar

Voz 0911 31:55 no es verdad desde luego no el más turístico no

Voz 1959 31:58 de hecho fue estupendo a pesar de que yo iba con poco así las ideas un poco mezcladas no cuente respeto oí no se proseguían también muchas noticias en muchas cosas y eso fue increíble fue increíble bueno iba también en un pequeño me iba solo y de hecho la gente como antiguamente había hasta hasta el año dos mil uno cuando pasó lo de las Torres Gemelas pues había mucho turismo y de repente de un día para otro se cayó desapareció entonces ahora está empezando a recuperar un poquito otra vez ir gente tiene como ansiedad también de ver extranjeros acogen de hecho ahora mismo que todo el mundo tiene móviles por todas partes te vienen gentes de todas partes se quieran hacer selfies concluyó es muy interesante sí sí de hecho parece ser que son ellos más los fotografían que al revés no no se me encontré muy a gusto

Voz 16 33:09 por

Voz 1959 33:10 tipo de vida porque es muy similar a la India sólo más relajada no ha sido pero la comida la gente paisaje bueno todo muy interesante

Voz 34 33:26 volvería

Voz 1959 33:29 pasa sincero como primero de otros sitios

Voz 0911 33:32 para no repetir y mucho que ver no hay mucho que algún viaje de Fernando

Voz 1959 33:39 si dentro de un mes volvamos a los dos les vamos a América Central Guatemala bueno Mondo Mayo no

Voz 0911 33:48 sin control duros Belice bonito viaje también se después

Voz 1959 33:54 con ganas

Voz 0911 33:57 ya pensando en el siguiente día

Voz 1959 33:59 en el siguiente también a sí

Voz 0911 34:01 siente también que ya sabe destino como sabe también el destino del siguiente

Voz 1959 34:08 bueno yo quiero ir a finales de año quiero verme Argelia el sur de Argelia

Voz 0911 34:12 ha sido un poquito eh

Voz 1959 34:15 al también ha sido bastante conflictivo pero parece que empieza otra vez a relajarse un poco y bueno también no ser también no me voy a los sitios Asiria vamos a a ciegas no a tontas y locas Miró también antes cómo está la situación y me informó miro pues tanto en las páginas de Internet pues las recomendaciones que tanto en España como en Alemania y bueno intento estar un poco al día de lo que pasa en el mundo que no sea hay países que se tranquilizan tirábamos para el paso los tiempo con el tiempo suena más tranquilos hay otros en cambio se ponen pues con el paso de los años un poco más estresante

Voz 0911 35:07 Fernando pues vamos a hacer una cosa ya menos si puede un ratito desde América Central

Voz 1959 35:12 por el cambio de ahora sería mejor no

Voz 0911 35:14 sí sí desde luego serían por la mañana pero sí

Voz 1959 35:18 ahí salida de noche

Voz 0911 35:21 bueno pues

Voz 1959 35:23 comí por sexos de nuevo se come come muy tarde muy pesado y ahora estoy con mis tomó totalmente así que bueno

Voz 0911 35:31 a dar una vuelta a la casa a ver si se baja todo Fernando muchísimas gracias por haber llamado lo esperamos gracias buenas noches

Voz 12 35:42 eh lluvia Alan las Nunes te SOMA es un tipo frío maniquíes tienen

Voz 0020 36:33 con respecto a lo que se nos da mejor o peor sobre todo mejor Antonio Rodríguez dice que se le dan muy bien madrugar y muy mal tras

Voz 35 36:42 a pesar

Voz 0020 36:45 de eso escucha hablar por hablar Héctor Santana escribes hoy el mejor en reconocer méritos a los demás y eso me llena como si fuese yo

Voz 36 36:58 quién lo recibe para el resto

Voz 0020 37:00 soy muy mediocre

Voz 12 37:03 no

Voz 0020 37:12 Juli escribe yo he descubierto tras estar en paro que se me da bien la repostería pero en la comida que dos oso

Voz 12 37:23 me eh

Voz 0020 37:39 y Antonio Vázquez con respecto a la llamada de Fernando dice yo la morriña la entiendo de manera más amplia añoro mi tierra mis amigos lugares canciones y hasta mis enemigos

Voz 13 37:53 sí

Voz 0020 37:59 Pokemon escribe no sé si es lo que mejor se me da pero empató hizo rápido con las personas menos afortunados

Voz 12 38:14 que aprenda

Voz 0020 38:19 hola Manuela desde Alicante buenas noches

Voz 16 38:22 hola Adriana buenas noches hay que tardaron en les fue un poco nerviosa pero pero contenta porque hace cinco años el coche por la noche gracias a tener intentado muchas veces pero no he podido esta noche escuchando lo que mejor se mapa si ir a mi nieto párame Luca lo mejor es el arroz Él dice que como la arroz Desau a Lolita es el mejor del mundo

Voz 0911 38:55 el arroz que le prepara usted

Voz 16 38:58 ella es que él tiene seis años y entonces claro cuando él me dice a Lolita hicieron que el amarillo de mí a Lolita es el mejor Luca aquí quiere que a la bolita arroz hicieran crearlo mira es para comérselo tengo dos o me mi yo la Nina lo que pasa que la viandas pequeñita tiene tres San Pedro al nene los tiene locos guapísimo Adriana de verdad no porque sea mi nieto iba Amena es me tiene ya

Voz 0911 39:38 cómo se llama la niña

Voz 16 39:40 la misma se llamaba Valeria ya El Nene Luca eso quería contarte porque me hace muchísima ilusión mi nieto es lo que más quiero en El money porque también estoy en ninguno momento no no estoy ya un poquito de pues son lo que más alegría me da

Voz 34 40:05 lo que

Voz 16 40:06 este no se hacerla no sé si me lo vuelvo loca con él de verdad la mina obra estaba para convertir las interior entonces lo Sayez conmigo qué te voy a contar cualquier abuela te contaría lo mismo que yo

Voz 0911 40:27 hemos hablado mucho Manuela del tema de de los abuelos de los hijos de los nietos pero es verdad que que es un sentimiento muy compartido que el amor a un nieto el amor de una abuela o de un abuelo es algo así como un amor de hijo multiplicado por dos

Voz 16 40:45 exagerado exagerar lo exagerado te lo digo yo yo no él tía que nació mi nieto yo cuando lo vi estaba en el hospital de enfermera sería de Pasolini dando amiga decía Manoli es igual que juega cuello de Siria sí que vedadas a determinó que yo creo que lo mucho Esther precios si así es muy bueno muy cariñoso muy novia pues mira yo vivía con cada IVE lo que hablaba el chico este era acaba de hablar

Voz 0911 41:22 sí

Voz 16 41:23 a mí me llamar Marco Polo me concede manada sí que me gusta mucho viejas mucho yo tengo mucha ilusión de ir a Noruega y mi hija me agonía viajo mucho sola porque me gusta entonces yo en viaje organizado y me atreví a decide os sola o nada índices obra que el año pasado estuve de Normandía a mí me él tan malo que bonito precioso texto debía ser en el Imperio americano están todas las cruces de conforme a la escuadra y para ello yo fui pasa a te hace para mí me he visto muchos se crió ahora quiere ir a Italia

Voz 0911 42:24 a dónde hincarle

Voz 16 42:26 lo que pueda tengo sesenta y tres años y pienso que la fuerza ya no me acompaña mucho tema mío de salud muy escrita en el hilo que lo que se me ponga todo bien a Prodi

Voz 0911 42:43 claro porque si si puede hacerlo ahora que tiene momentos para ello Easy Le gusta viajar que mejor no

Voz 16 42:52 me gusta mucho pero me gusta aunque esté agotada igual otro día me levanto corro no me pierdo ni una excursión Esther era no estuve muy Roses donde concurría hablaba ir estudiando ese día era que estamos muy tamizada yo era el día de la ciudadela mejor línea yo voy a ir se lo comenté al guía humanos ocupe esto si te quieres mí tenían entre hoy y luego me dice yo tengo que ver todo lo que pueda haber me encanta para mí una piedra tiene historia para mí cualquier cosa me quedo imaginan Zandio hay personas que eso no me gusta ni para mí es mi ilusión hoy en día

Voz 0911 43:46 porque tiene mucha inquietud muchas ganas de verlo todo

Voz 16 43:50 debe soy verdad de verdad no me pierdo ya te digo aunque está tengo fibromialgia y aunque esté hago tabica digo yo voy dormirse me encanta me digan todo lo disfruto muchísimo todo eso es lo que te gusta

Voz 0911 44:16 claro no sea nos ha dejado con ganas de viajar y con ganas de paella Manuela

Voz 16 44:21 bueno no es un amigo aquí hay un restaurante de Santa Pola en su restaurante muy famoso muy muy famoso esto con mucha domingos iba para comer allí su mujer y me decía mi mando de no puede Gabriel dice bien lapa ahí pero como la de más no lindo

Voz 0911 44:47 Manoli Ike Ike le echamos a una a una paella de verdad porque aquí hay mucho conflicto también no

Voz 16 44:54 pocos según también eso él segunda parte donde te pilla por ejemplo en Valencia yo no suelo hacer la paella valenciana yo soy murciana pero yo hago mal más esta parte de él quiere estamos más para estar mi yo sola hacer lo que no la de llevadero a de cómo son judía P unas ha dicho la derecha grande de las razones te llama

Voz 0911 45:27 usted no hace esa

Voz 16 45:30 no entonces no había cuál es la suya

Voz 0911 45:32 ya con que llevan

Voz 16 45:35 es que yo hago muchas Adriana una de verdura que les sale buenísima a lo a y se va que se lleva aquí en en él se abona de marisco algo hola la idea de conejo pollo me gusta más a Lucas a loca a Luca le gusta mucho la de podía ir a costra también el las Roy costra sabes cómo era largo y costra Modest primera es como si fuese una país pero ese tipo de aquí de él lleva luego al finas lleva con un poquito de mi de Enrique edito que se fría al principio aparta se fríe la tarde se hace todo igual que la niña y cuando no lleva sobre un así te pone los trocitos por encima de huevo batido el filme se mete al horno enteros de barro lo usa sale como un bizcocho te lo cortas y ves todo él arriba por ejemplo de dos de dos SOMA de altura y luego en la parte de abajo en las no todas las suertes Sito fin es como un trozo de bizcocho esté bien decías como un trocito de de

Voz 0911 46:59 qué cosa tan rica que Meré

Voz 16 47:01 y y por esa muy se

Voz 0911 47:07 dice Pokemon que quiera país él también se apunta Iker siendo de Santa Pola que se apunta al arroz a banda

Voz 16 47:14 tú dile Pokemon que lo adoro a lo adoro es que como tengo cosas por no decir todo lo adoro desde el tiempo podía cuando te decía Macarena Mira esto que Pokemon en persona me imagino que soy un sé no no me lo imagino muy mayor mi mayor chica lo imagino del treinta y tantos años

Voz 0911 47:41 a ver qué dice él a ver a ver si nos dice la edad

Voz 16 47:47 no me encanta me encanta votemos porque no se por el nombre me ha llamado mucho la tenencia

Voz 0911 47:55 la rozaban banda lo practica Manuela

Voz 16 47:58 de la Rosa bandas mantienen también llega que algo es es finito Finito es la paella se hace con una voz base en un informe que todo el pescaíto bueno que hay que ponerle ya entonces se hace muy poquito de tomo muy poquito Berni de atún chiquitito sepia calamar se Sofía un Potito esa soy el primero o los astrocitos mientras se aparta luego eso y luego ya le echas el Cabildo se dejan deseada no mi infinita te diría un beso como máximo es hasta y eso yo hago con nervioso

Voz 0911 48:43 que también es muy típico de allí verdad

Voz 16 48:46 sí yo algo en él el mi plaza Él es así la la la rozaba con el alioli está buenísimo ya una sangría la orilla la playa bueno ahora tengo temas asegurar dile a populismo pero adoro la mano

Voz 0911 49:07 no hemos hablado de Lucas que le gusta mucho el arroz a Valencia no tanto de momento

Voz 16 49:13 sí también como una mano también les gusta mucho nieto dice Luca te comidas te gustan van el arroz a Madrid sino la pelota concedo muy típico no yo lo vamos a tiro de Murcia el bizcocho de lado pues eso hago le hace un despacho toda la semana es que se me tiene unas un bizcocho todos los días Carrilet para irse al pobre

Voz 0911 49:52 no Manuela

Voz 16 49:53 pero un buen refiriéndose hubiera frase Víctor le encanta el bizcocho de das otra Magdalena porque mi nieto no es de hice la mina más de bombón y si cosas me meto en eso de tomar yogur curarme comenta hizo fruta mi hija lo sabes enseña al desafío

Voz 0911 50:16 votante al final la manera de comer es un aprendizaje también por tanto también una enseñanza

Voz 16 50:22 hombre mi hija es sueles a rajatabla su pulmonar pueda leer SUR se está por la mañana su buen desayuno luego se van al cole claro son pequeñitos aún pero luego su bonita debe y luego su cena hasta su pobre de verdura verdura miedo come bien si le gusta mucho el pepino la nada o sea nada porque comuneros temblado hay gente que dice él pero como comedia eso digo es su madre nosotros seríamos así nosotras comer tienen su verdura a mi nieta surca la odia

Voz 0911 51:06 o sea que Lucas iba leyes son hermanos sólo a tiene sólo una hija Jabal estaba Pedro

Voz 16 51:14 llamarle ellos son el look loca se iban leería tres

Voz 0911 51:21 qué bonitas edades en las dos como bonitas edades las de los dos

Voz 16 51:27 sí se ahora en el proceso de comentaban que ahora está la Nina bailarina esta vez a mí me lo prometo estar caramelo Adena Felipe conmigo somos muy muy completa el acto porque yo siempre claro fue quién tu muy bien primero se primero no en mi pasión Adriana en mi vida en mi de verdad que lo prometo yo digo yo de lo pocas que me desarma pero yo con la mina es usar esa hacho pica no no ahora ahora sí que te lo digo que tengo loca de reedite mire comer verla esta

Voz 0911 52:18 amor de abuela

Voz 16 52:20 total total exagerado como te he dicho

Voz 0911 52:25 se lo imaginabas y Manuela se imaginaba que que tener nietos era era este tipo de amor

Voz 16 52:34 no te voy a él tampoco estoy yo él solo había o mucho no pero sí que por parte de mis abuelos fije he tenido mucho cariño pero bueno correcto menos entonces a lo mejor eso no no es como cuando tienes necesitará niños abuelos que comprende yo los que más te diría mi abuela yo muy joven yo era muy pequeñita teñida cuando se puso enferma y mi abuelo también entoces no como como decir que no desarrollas ese ese ese cariño tanto por yo no tuve tiempo pero no lo pensada con mi nieto por eso promete pero los quiero el demasiado pena Voltaire letal

Voz 0911 53:29 Manuela pues un placer que no se ha llamado un placer que no se haya hablado de la paella aunque no haga la boca agua también conociera Lucas sea Valeria de alguna manera Nos ha gustado mucho

Voz 16 53:40 ojalá pudiera bien hacerte una pequeña Íñigo llevártelo

Voz 0911 53:45 ojala eso sí que sería una maravilla Manu

Voz 16 53:48 a nadie si no se olvide Adriana mucho cara tiene mucho techo para mal padre no

Voz 0911 53:56 muchas gracias

Voz 16 53:58 me ayudan a mi ocho cuando que se tenían que me ayuda muchísimo a vosotros David sacaba una sonrisa

Voz 0911 54:07 mano dura pues para eso estamos demandamos un abrazo muy grande

Voz 2 54:10 venga gracias gracias por llamar bueno

Voz 0911 54:13 las baterías