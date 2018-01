Hablar por Hablar (03/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 no

Voz 0020 04:10 tres y diez de la madrugada dos escucha desde Canarias y Santiago nos escucha desde la Patagonia muy buenas noches

Voz 5 04:20 toda buena noche qué tal un saludo feliz año a España hacerla si a claro a usted

Voz 6 04:31 para él

Voz 5 04:33 ha sido una sorpresa que miedo

Voz 6 04:36 Santiago suena esto son las once de la noche

Voz 7 04:42 acababa de consultar las once de la noche y nos llama desde la Patagonia desde

Voz 6 04:50 si Argentina no sé lo sé pero quería saber el lugar exacto Patagonia occidental Patagonia oriental

Voz 8 05:00 en el valle de aquí

Voz 9 05:03 nada no lo conoce lo de lo que

Voz 6 05:07 Santiago escuché éramos todas esas sí

Voz 8 05:12 casi toda la noche lo escucho porque yo trabajo de seguridad

Voz 9 05:14 la barrios privados en bodegas Canale albino

Voz 8 05:22 mi trabajo yo empecé yo me encargo yo he trabajado mucho una mañana ocho de la tarde

Voz 5 05:26 no

Voz 8 05:28 estos cuatro días he trabajado doce horas cada día no porque sea el verano pues los compañeros se toman vacaciones

Voz 9 05:35 sí

Voz 8 05:36 yo hay que cubrir todas a Guardia tramos muchas horas pero

Voz 9 05:39 el trabajo lo primero no

Voz 8 05:42 sí sí que hoy aquí estoy contento porque vine aquí cinco años Virgen España es pues lo que más quiero mi tren dijo

Voz 5 05:51 porque ustedes a mi hermano estoy español y hoy es el cumpleaños de mujeres precisamente ya se nervioso

Voz 8 06:03 cuatro años no no no no yo soy casado veinticuatro años debido dos años

Voz 9 06:08 a mí me separé en el dos mil dos mil seis pero que fue ella que me acuerdo no hice matrimonio porque tengo otro hijo hija aquel mujer porque amén a actual me vine para acá lo mismo un año medio chateando por Internet yo quería conocerlo en el en el dos mil doce

Voz 8 06:30 isla vi yo estuve tres meses Novia España guión Lee con mi hijo y aquí estoy

Voz 9 06:36 me de cincos hace cinco

Voz 8 06:39 bañado

Voz 6 06:40 vaya a Argentina hola buenas noches buenas noches como es su nombre como digo digamos Estela mi nombre son injustas oyes ni con quién pues muchas felicidades Stella muchas gracias Stella usted si es Argentina

Voz 8 07:02 ella era Argentina se ella es de la provincia de Chubut

Voz 10 07:07 a mí

Voz 9 07:08 un hecho

Voz 8 07:10 más abajo del sur de Arjen kilo no dice crió aquí en en el valle de

Voz 9 07:18 el Valle me dicen

Voz 8 07:20 lo que se creía Tomic motos acoso no estaban a la espera

Voz 9 07:25 y nadie me para acá me casé con ella hace tres años el proceso

Voz 7 07:34 sus hijos son son ya mayores Santiago

Voz 8 07:37 sí mi hija mayor tiene treinta y dos años mi hijo tiene un veintisiete y la pequeña sí que en realidad lo extraño tres no pero lo que más extraños al pequeño

Voz 6 07:50 lo ha visto en este contexto

Voz 8 07:52 yo estuve hace dos años y medio y ahora quiero ir para para brío para mayo quiero ir a lo que pasa me sale muy caro cuesta de peso argentino que son como unos mil quinientos euros

Voz 7 08:10 antes

Voz 8 08:11 pero de momento pero de momento tengo ya estoy ahorrando eh tío rango ahí ya lo tengo ahorrados incidió ahora voy iré yo sólo a mi mujer de el sueño de de llevar la gente ahí España no yo estoy muestra que no hay niños ella su abuelo era español nunca lo conoció tenía esa ilusión digo España

Voz 9 08:37 me gustó la Juve ahorrando si lo gustó mucho lo que pasa es que ahora yo miro un año la empresa es decir ahí sólo menorquín quería hacerme eh

Voz 8 08:50 a ingerir hay que mucho de lo que vaya yo a mi hijo que dentro de un par de años suyos que iremos a los dos eh

Voz 6 08:58 sí

Voz 9 09:01 incluso que yo aquí yo sé que como faltado al trabajo pues yo empecé veo al texano no cortando bueno te diría yo haciendo jarras vasos

Voz 8 09:12 no

Voz 9 09:13 dopada pero eso fuimos ahí pues que trinan prensa en su seguridad

Voz 6 09:20 no no no no a qué se dedica os en España Santiago

Voz 8 09:27 yo trabajé allí en los últimos siete años tuve un son son Sony extraño

Voz 9 09:34 en Tarrasa y cabal

Voz 5 09:37 estaba solo

Voz 9 09:38 pero asumirse fuera lo que hay prácticamente todo lo fuimos

Voz 5 09:42 la Caixa

Voz 9 09:45 y ahí han me quedo sin trabajo y cómo voy reconoció hay mujeres de ahora decir al paso no el con mi hijo si bien todo se pero que quiere trabajar el que buscan cuenta yo mismo como falta al trabajo de todo un en la construcción de pintura sacando las al suelo cosechando la fruta que ahora viene la cosecha de la manzana y la pera si bien con una que al trabajo

Voz 7 10:21 se ha adaptado guiño una vida en Argentina

Voz 8 10:26 sí yo me darte diez primer año están lleva mucho mi hijo no lo que me habían momentos que tiene Viñales son bajones no Ny porque como me iba pues yo me voy a dar una vuelta no pues ahí arriba pero que tiene que cine español trabajó está malo y si no quién sabe cómo está aquí y mañana está allí no tienen

Voz 5 10:59 no

Voz 8 11:01 uno mismo por mi hijo yo a mí eso todos me mi hija estuve como tres años tengo me podía mandarlo llegar al público demanda si te oye cómo incluso algún grande y luego quedarme tengo menos contar no porque la mayor tiene un yo mi hijo tiene una no ya quemados en símbolos a ver con la pequeña

Voz 7 11:27 con la pequeña siempre a través de teléfono

Voz 9 11:30 sí

Voz 8 11:32 sí por goza ahora que no han podido con lo muy con ello

Voz 5 11:36 como cada uno por su lado digamos no

Voz 9 11:39 bueno con la balón lo lo enriquece pues con la madre hito esa pero bueno sabiendo que es también más pero lo más importante

Voz 7 11:54 claro usted también Sabine Santiago ha encontrado su lugar en el mundo

Voz 6 11:59 es que usted también está bien fuimos

Voz 9 12:02 no

Voz 8 12:03 sí me encontré mejor que no que lo primera semanas no pero bueno yo estoy muy cansado

Voz 5 12:11 sí sí

Voz 8 12:12 yo no me sentí cuatro niño o algo

Voz 9 12:16 y eso ahí pues estuve

Voz 8 12:22 eh

Voz 9 12:22 común tres años y su mujer y Unión yo tengo conmigo lo que digo mejor como conocí tanta gente pobre y otro y otro día uno Mista pero de un año y medio ya año y medio cuando me quedé parado en no soy decidí venir para acá

Voz 5 12:45 sí lo sé

Voz 9 12:47 tiene tres hijos cambia siempre yo lo yo iba a vivir su hijo me quiere mucho caído dieron una familia hasta ahora

Voz 6 13:01 viven con usted los hijos de Jaume

Voz 9 13:05 no yo me lo que venimos hay cinco años eh pero bueno los otros muy limitado bien entre ellas si uso cuando no estoy no son trabajando esta noche pasada mil aquí mito que trabajarán yo estuve en uno en Vega trabajando hay sólo perdí ordenada como se dice pero una noche vieja lo puede pasar con mi mujer y su hijo

Voz 11 13:38 si bien contento

Voz 9 13:42 pues sí o sí aquí cuando no estoy se preocupan cuando porque yo trabajo mucho de noche no quiso solvente me ha tocado iría ocho entrado alguna hasta ahora siempre también una IV mi mujer como que de que yo

Voz 8 14:00 marcar aquí no es

Voz 9 14:02 y me cambiaron la guardia lo yo me dijo me supervisó que que un ya pero yo anoche salió ocho claro no pero que ahora hay gente que está de oración para cubrir la Laguardia por un hecho muy Hay ya me entero a la ocho de la tarde estoy aquí dijo mira adaptado yo estoy paga cada te te llevan los son bajones que no no depende a no hijo a lo pasó como cruzar todo el Atlántico y hacer todo lo nuestro no es decir en un fin de semana me voy yo de mi hijo porque ya te tiras

Voz 5 14:51 trece ahora para acá

Voz 9 14:55 sí yo ahora tengo cincuenta y seis años que se hicieron en el pasado y tengo que pensar en mí también no

Voz 5 15:05 sí porque lo hijos grande mi llegó a mí me dejé a mi hija

Voz 9 15:10 me costó mucho cuando dejen hijos sobre todo la pequeña que tenía ocho años decir una suerte muy grande no si no hago esto ahora no me voy a hacer más adelante no porque ahora mi hija tiene quince años está con sus amigos son mi río bajó cuando estuviera y medio que hacía tres años que yo no iba más allá yo fui con la ilusión con la que la

Voz 5 15:38 sí que me la llegada a todos lados

Voz 9 15:40 sí yo la playa estuvo entre me se la veía todo el día pero un a mi vámonos vamos a no yo voy con mis amigos

Voz 5 15:51 osea que también todo cambia aquí si yo hubiera esperado al que mi hija hubiera hubiera ahora lo que a mí no me da miedo quedarme solo

Voz 9 16:04 eh

Voz 5 16:05 pero si miras pero a lo mejor

Voz 8 16:08 yo hubiera tenido que tengo ahora las cosas hay que hacerlas cuando al

Voz 9 16:11 en no por suerte tengo una mujer que como persona como arma como mujer montan de mí no que no haya tenido nunca todo eso no pero después encuadrar en el caso como puede que se termina todo

Voz 5 16:30 ahí no

Voz 9 16:32 que yo estuve casi cuatro años yo cada noche con unos bastado ahí tienes a un hijo me meto mi avión trabajas ideó te llaman el no poder tenerlo tumbado eso fue un fuerte

Voz 7 16:45 muy duro

Voz 9 16:47 por lo menos alguna persona buenísima siempre por todo mañana tenía Franco no te puedo arrastrar cuatro días

Voz 5 16:59 sí sí

Voz 9 17:01 compañero me me he dicho porque tiene con que de deporte algo así le digo mujer mira con lo o a la cambian la guardia porque efectivamente no me tuve que no me lo que a mí no no pasó nada no sé

Voz 5 17:22 no

Voz 9 17:23 ya que lleva cuatro días cinco signos calzar Kansas sí pero bueno lo lo que por un lado yo tengo que me daba no supere cuerdo que aquí se está poniendo ahora un kilo de tomate por ejemplo peso que eso lo saben todo no si yo ahora lo que yo me siento muy un estoy bien de salud

Voz 5 17:56 bueno aprovechar también para poder trabajar

Voz 9 18:01 sí he estado en cinco años discreta a trabajar hace cuarenta años me podría comprarlo entonces para para ir tenemos nosotros Horrillo ahí no porque yo Argentina tienen una mentalidad no inferior no pero pienso en el día de hoy pienso que mañana me sólo vivido se unos mil cuatrocientos euros invierte una cantidad en dos mil uno porque él no está el soy conmigo

Voz 5 18:42 cuando hace cuatro días estaba a trece trece peso el arroz ha subido veinte ellos eran me parece bien eso lo todo porque sé que eso es la dinero inversión

Voz 9 18:57 no con eso ahorro día para comprarme lo más in para que no te falte para para para de él a veces no muy así yo no soy joven que tengo cinco infligiendo sino un gobierno eh será porque es de ahí de Europa con lo que aquí la gente vive a mí a todos los días a osado arrancarlo y lo digo pero quiero saber comer otra cosa si un asado se ha ido ya ha

Voz 5 19:45 no

Voz 9 19:46 el kilo

Voz 5 19:49 si bien se como cuatrocientos

Voz 9 19:52 oigo a mi para toda la familia con un hijo pueda comer

Voz 5 19:56 eh

Voz 9 19:57 yo compras con un poco de kilo y pico

Voz 5 20:00 de de carne

Voz 9 20:02 con lo que el pan pero no yo digo que no sé cómo me otra cosa

Voz 5 20:11 que si yo puchero cosas así

Voz 6 20:15 porque ahí es donde donde ustedes

Voz 9 20:19 yo yo lo encima pero mi padre emigró a Barcelona ahí pico entonces no hemos criado allí en Barcelona Tarrasa que cada kilómetro de Barcelona yo vengo de una Cultural que mi madre hacía la comida que cuchara no no lo que ha basado ahora por ejemplo se cumple a mi mujer en hecho pues yo el disco podido Enrico es compran como tranquilo no pues yo lo estoy duda

Voz 5 20:58 de Guantánamo Moon lo ha eso ahí con la grasa pues yo hacen falta la grasa esa no les apartan el primer edil echaron tan a Oria picada de todos lo hacemos

Voz 9 21:16 y sale es bueno no salir como pues se como diría yo

Voz 6 21:22 como esto como si como un guiso no de apoyo rico

Voz 9 21:26 un y eso sí un guiso eso un guiso está rico no

Voz 5 21:30 no perdón no salen de casa o el único de la milanesa muy poco más no saben ahí cárnicas alguien yo cuando hace adaptado Nino y el trazado al día siguiente decía que no que no debuten lo me gusta comer otra cosa no

Voz 6 21:51 día

Voz 5 21:53 claro o pescado y noche vieja compremos las GANVAM no Ivra decimos así Lahiya todas las cosas que yo a su hijo pecaron hicieron correr a ello tal número con mi entorno casi Marne pilón

Voz 9 22:13 eh

Voz 5 22:15 con tubos el cordero ya no se hacen la ella porque cuando yo me separé mi hija tenía seguían Afinsa no una tenía cada Prince dio a mi hija no y a menudo está conmigo era eso lo cual me hubiera Portillo cuanto antes

Voz 9 22:39 no

Voz 5 22:41 con eso y el domingo era una paella de pollo porque mi hija la pequeña

Voz 9 22:48 el no era la noche vivíamos mandón Lorquí

Voz 5 22:53 ha habido y el cine

Voz 9 22:56 también lo hacía una cosa si aquí pues ya te digo no no está muy acostumbrado con esa cosa comen pero pocas casa

Voz 5 23:08 las sabe que se está viendo eso que lo hace en la aquí o en San Diego

Voz 6 23:17 Santiago señores verán humildad

Voz 5 23:22 cuando empecé a ir vendiendo del tiene siempre prólogo

Voz 7 23:25 el verano es la situación Santiago de pasar la Navidad en verano

Voz 5 23:32 al principio porque

Voz 9 23:35 eh

Voz 5 23:36 claro que pasarla con frío lo que pasa es la aquí nosotros lo teníamos playas pues estamos sí

Voz 6 23:44 dentro se

Voz 5 23:47 quinientos kilómetro pero se es el río Negro no no pero la gente se va al río y luego por la ciudad pasó en Canal

Voz 9 23:58 grandísima ahí

Voz 5 24:00 la gente se va ella y luego tiene nunca en Alito a mí pero que no entiende como cuatro metros de profundidad lo pasa mucha la inicia corriente porque al fin ahí la prensa sí

Voz 6 24:14 la que sí daños

Voz 5 24:16 hablas y no pero eso me lo iba a tanta corrientes y luego ha costado ahí un al mito que dice hoy lo crío que tuve

Voz 9 24:26 no

Voz 5 24:27 si no sabemos las río pero lo perdió pilarsita kilómetro

Voz 9 24:31 me aquí

Voz 5 24:33 tampoco la galo

Voz 6 24:34 por Santiago

Voz 5 24:37 he estado muy entre veinticinco y cuarenta grados ahora sí lo que pasa que el tiempo está cambiando

Voz 6 24:47 sí ciento por ejemplo

Voz 5 24:50 un viento que no se puede estar en la calle tinte no te viene como España que tiene poco a poco no tiren el golpe de repente cuando mejor está en la puerta la calle tranquilamente mide entonces a mí me del sur de la cordillera

Voz 9 25:07 Chile

Voz 5 25:08 intervino mejor que tenemos con seiscientos kilómetros viento

Voz 9 25:12 no

Voz 5 25:14 lo que deja a su hermana y y yo prefiero que llueva que lleva frío que que que la ley siempre los viento lo aguanto no nuevo entendimiento e insoportable apreté aquí uno como están en la calle no podía faltar

Voz 9 25:29 ya

Voz 5 25:31 en el barrio los barrios de alrededor de la ciudad no está la falta de tierra

Voz 6 25:36 con el viento se levantó todo

Voz 5 25:39 se levanta uno yerra en el centro se han dicho poco a poco hasta la falta de los pero yo yo aquí tienen que a mí me falta la cada se levantan yo digo que no y mujer Vigo

Voz 9 25:56 yo no me rindo mi cómo ve lo están las que me faltaba si vuelo

Voz 5 26:05 Caín Almería yo nunca he visto en la calle sin afable y a mi niño y me hacía sesenta ellos estuve hasta el sesenta ahí ocho ahí no me importa lo que está la de cuarta lo era lo sé si la sentirte ahí sí no entendía por qué no faltaron las calles no notó la falta

Voz 9 26:31 y se levanta de tierra inpasse al rabino un camión redondo

Voz 5 26:36 que no se en Dios tío

Voz 9 26:40 tiene como yo

Voz 6 26:43 de todas las entradas para en las casas claro

Voz 5 26:49 yo que que que para eso soy muy complicado yo cuando veían con mi mujer las de antes no a él pero el suelo estaba impecable yo misma moto de bueno pues yo

Voz 9 27:04 bueno eso es un híbrido de picudo

Voz 5 27:06 yo de nieve en polvo por el suelo no lo aguanto todo junto tengo ahora también

Voz 6 27:12 siempre anti barriendo como hace tan teniendo

Voz 5 27:15 claro y mujer pues la cubre tiene tiene claro que yo en mano no que te inválida pero Enrique ya me dos y todo pero como si me hicieron una al momento se cuelen por unas tierras

Voz 7 27:30 ya es difícil

Voz 5 27:32 ella estuviera tiene la máquina me la

Voz 9 27:38 lo verlo plana y ahora si quiere comprar el aborda ahora que es algo con lo que no se la dio el Gobierno estima con lo estaban porque tengan cuando alguien tiene emprendimiento tú lo presenta integrar la máquina

Voz 5 27:57 si el coste

Voz 9 28:02 para

Voz 5 28:03 la enfermería ajeno a los a la policía

Voz 9 28:09 claro porque lo policía noble el traje el Gobierno no tienen que comprar el pantalón camisa todo el enfermero en la enfermera igual yo lo así no lo hace

Voz 5 28:25 la ella tiene doble que los fueras

Voz 9 28:27 bueno hace consciente mitad días el uniforme cobra lo mismo que sí porque ahí hay empresas que le hace la él un informe a la Policía Etoo aquí no se para mi mujer me hizo hacen poco dos informes de Policía ícono seiscientos pensó que yo siento pues son los que son como no sé yo si iba a seiscientos euros a seiscientos alguno tiene uno creo aunque nunca o no acuerdo ahora no vale un niño informó la policía se lo cobran por por tren minucioso con los seiscientos bueno no me falta el trabajo pues si si él no la vamos vamos tirando cinco euros decidió ir a fondo no te estoy fijo

Voz 5 29:28 cobrando mucho que cuando estaba el ahora la pintura con seguro dando dándome mi mi mi jubilación los hasta que no sé si algún día tendré que hay que veinticinco Haro pero dicen que que el Gobierno cuando te jubilar siempre

Voz 9 29:52 no

Voz 5 29:53 la jubilación o los años que lleva Puerta aparte yo ahí tengo treinta y creemos cotizado pequeños y Julio no hubiera sido una mi vida mi trabajando está mirando a mi hijo también tengo veinticinco años y mi hermano

Voz 6 30:25 hola sí sí lo estoy escuchando Santiago no no se preocupe

Voz 7 30:32 lo escuchamos bien Santiago no sé si usted a nosotros nos escucha bien

Voz 6 30:37 sí si no es así no te da otra cosa

Voz 5 30:39 ven que Vigo vale entonces estaba escuchando atenta

Voz 6 30:43 Santiago hoy van a mí

Voz 7 30:48 le iba a preguntar si se iban a celebrar el cumpleaños de su mujer ya lo han celebrado con el con el pollo no

Voz 8 30:55 sí ahora lo vamos a celebrar allí lo celebremos

Voz 5 30:58 ayer noche aquí costumbre cayó el ocho cuando Aguero de las doce no ya el cumpleaños no puedo salir vino uno de su hijo el mayor con las muñecas y nosotros dos cinco muy hoy está metro y me dijo junto con una nueva no una amiga suya el Karenina se darle un giro va a vivir con su hijo y lo vamos a hacer

Voz 7 31:33 Santiago pues que lo disfruten felicidades a Estela de nuevo y muchísimas gracias por haber llamado

Voz 5 31:40 relación yo no sé si yo no me dije que íbamos a cadena se adopte yo lo escucho bastante lo que pasa es que nunca se ocasión de entrar

Voz 7 31:51 pues ya menos cuando quiera Santiago

Voz 5 31:55 vale muy bien mañana precisamente me que se que lo escuché

Voz 6 32:00 el muchas gracias Santiago

Voz 5 32:03 un saludo lleno de Cataluña porque yo sigo toda la noticia eh yo estoy aquí a Cortés mínimo quince mil quiere muestran yo me lo todas porque yo te si yo pongo la aplicación en el teléfono Antena tres veo la que incorpora las televisiones sigue atento sí sí siempre estoy te ocurre en Cataluña son el todo

Voz 0020 32:37 pues Santiago muchísimas gracias por estar también atento a lo que ocurre en la Cadena SER gracias

Voz 2 32:46 ha sido el clima

Voz 12 33:12 ah

Voz 0020 33:22 se escribe Guille Thompson en nuestra cuenta de Twitter yo soy de Buenos Aires entiendo el desarraigo de español pero sí tanto lo detesta porque se queda no es justo el valor del dólar que estaba calculando Santiago

Voz 2 33:51 Dios Nike Air mexicana que es

Voz 0020 34:58 les recuerdo las vías de comunicación para ponerse en contacto con el programa novecientos cien ochocientos el teléfono para entrar en antena el teléfono de hablarporhablar seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco si le apetece enviarnos una nota de voz un audio a través de whatsapp y arroba hablarporhablar donde hemos encontrado por ejemplo a Guille desde Argentina o a Jorge Henderson desde Colombia

Voz 7 35:50 a mí precisamente al novecientos cien ochocientos ha llamado Ángel desde Madrid buenas noches

Voz 11 35:58 buenas noches qué tal

Voz 6 36:02 aquí estamos vigilando muy vigilando también como Santiago

Voz 10 36:08 soy como sondeo eso quería felicitar a su mujer se llama Stella creo

Voz 7 36:14 sí

Voz 10 36:16 bueno ya está la infeliz ser porque

Voz 11 36:20 gracias

Voz 10 36:23 te hace parte de bueno y luego decir Manuela que verdad lleva razón se tiene que se quieren tanto a los nietos más que los hijos pero lleva razón porque yo no tengo la suerte de tener a mi padre ya pero mi suegra quiere más a mi hijo que quería su hija

Voz 11 36:49 yo soy soy si nada sí

Voz 10 36:54 es así votará porque en los dos abuelos me parece bien que los abuelos siempre se vuelcan con los nietos de consejos no que Conesa no quiero decir que no quisieran a sus hijos sabes

Voz 7 37:07 claro yo en lo que llevo escuchado y en lo que he escuchado también Manuela creo que se trata de amores diferentes

Voz 10 37:16 claro que son diferentes se yo edad se baila porque en el caso de mi padres cuando vivían yo no tuve la suerte de yo cuando ya tuve a mi hijo mi padre murió en un pero por mi hermano mayor el Barça volcaban baje nosotros pero de verdad los abuelos siempre con los nietos se vuelca más que con con los hijos eso no quiere decir que no nos hayan creído e mucho menos pero de verdad que hay mucho más hay un me ha gustado lo que el timón hola son muchos pero bueno bueno a lo que íbamos si el programa se se se refiere a mejor

Voz 7 38:03 sí

Voz 10 38:04 bueno pues a mi se me ha dado bien la tortilla de patata es compañera va a mi hijo y a mi mi mi segunda mujer porque yo estoy separado madre pues la tortilla de patata se lo he dicho todo compañera por la los de apartar da bien o por lo menos eso dicen yo trabajé nuestra hace tiempo siempre tiene que hacer la tortilla de patata en restaurantes

Voz 7 38:32 y cuáles cuál es su secreto de la tortilla de patata Ángel porque claro aquí ha entrado muchas preguntas entra como y cuanto pongamos las patatas cebolla en once Boix

Voz 6 38:43 día sí sí claro muy cuajada poco cuajada

Voz 10 38:46 poco a poco cuajada pero tampoco ese día se salga el huevo como hace mucha gente hubo no a mi me gusta poco coja edad pero que se queden voy

Voz 6 38:58 dentro me explico eso

Voz 7 39:00 y con cebolla

Voz 10 39:02 sí con cebolla ir con el pimiento verde dentro de la tortilla de patata entonces yo hago todo a ver yo pico la patata pico de hace boyas de incumplimiento de todo lo hecho dentro y luego ya cuando eso cuando ya está todo yo puedo toda una boya el pimiento ya en ocho huevo ya era cuajo y aquí poquito poquito ojalá no sea que se quede porque para mí a ver yo no soy ningún coste de de esto de martes se Ny

Voz 5 39:38 eso

Voz 10 39:41 pero pero bajo mi punto de vista me gusta dejarlas poco echan porque luego ella en sí ya se sola

Voz 7 39:50 es verdad

Voz 10 39:53 entonces eso me entonces me gusta mi hijo cada vez que viene conmigo porque ya te estoy diciendo que estoy separado cada vez que viene conmigo quiere eso glorietas

Voz 6 40:05 también hace usted croquetas caseras croquetas de verdad

Voz 10 40:09 sí sí claro de verdad de verdad

Voz 6 40:12 de las de verdad eso es vital que verdad de que las hace Ángel

Voz 10 40:18 pues a él le gusta no yo se las hago siempre de lo que sobra en la carne de no

Voz 6 40:27 qué ricas de bacalao

Voz 10 40:30 ajá nada igual lo mismo pues nada no tienen nada pero bueno entraba

Voz 6 40:36 claro

Voz 10 40:37 sí sí laboriosas

Voz 7 40:41 qué TAS no es tanto el nivel de dificultad sino que hay mucho que hacerles

Voz 10 40:46 no pero no tampoco es muy vamos bajo el punto de vista no es muy laboriosa

Voz 7 40:55 él

Voz 10 40:56 pero hacerla si Bono Michel lo de la carne yo las hago de la carne cocido

Voz 6 41:04 esta hecha Clean

Voz 10 41:06 con una imagen de hombre sí es laboriosa y a mí me gusta aplicar la mucho mucho mucho y con unas tijeras ahí digo

Voz 7 41:15 claro

Voz 11 41:17 eso pero bueno bien

Voz 7 41:19 eso sí hay que tener mano también para freír las bien está que no se rompa aunque esté bien el remozado

Voz 11 41:30 bueno eso sí

Voz 7 41:33 no se quita mérito Ángel que no es tan fácil

Voz 11 41:36 no sé si Adriana cero doce

Voz 10 41:40 bueno más que es ahí ha a un poquito de hombre a mí no me gusta hacerlo hay como los cocineros con cuchara no yo lo hago a mano porque como total lo hacen para me dijo a mí me abstengo límite claro eso éramos pues nada en a rebosar la si está

Voz 7 41:58 el aceite y tocarle norte y poco más

Voz 10 42:01 claro claro si ya estás de darle vueltas hasta que se si fue o bien un papel absorbente para que absorban el aceite está no es Historia

Voz 7 42:12 digna vamos a hablar de comida a las cuatro menos diez de la madrugada croquetas y tortilla madre mía que hambre está entrando a todos

Voz 11 42:24 nada más bueno

Voz 10 42:28 así darles un parece que les eche ya esa estela

Voz 7 42:32 sí

Voz 6 42:34 una mujer de la mujer de Santiago sondeo

Voz 10 42:38 además no se iban a ser pues eso tengo ganas de ver a mi hijo porque no lo he visto en todas las fiestas espero verle ahora en

Voz 7 42:50 en Rielves sí

Voz 10 42:52 no me lleve de la cabalgata que no deje su madre vamos de breve está mal hecho porque aún me ex me llevo bastante bien

Voz 6 43:01 si tienen ustedes bien tramitado el tema de

Voz 7 43:04 de las visitas dice sí

Voz 10 43:06 sí bueno tramitados no nosotros lo tenemos la nuestra

Voz 6 43:11 entre ustedes si nuestro este pequeño niño angel no ya tiene diez años

Voz 10 43:20 pero que vamos en ello bien muy bien mejor ya me dice oye que hoy me lo voy a llevar o a ver mal dicho iba que me quedó y no sé qué y luego yo les digo pues mira Figo que se llama ella Rocío mi hijo oye que me que me les digo lleváramos con ella que que me quedo

Voz 6 43:47 al fin de semana si bien no pasa nada pero tiene uno

Voz 11 43:54 sí eso sí bueno

Voz 6 43:57 nada pero bastante y eso es lo importante es que eso es lo importante si además

Voz 10 44:06 yo te digo que nada cuando está conmigo uva está lo único que quiere es eso ya te digo

Voz 7 44:13 croquetas tortilla

Voz 10 44:16 nada más entrar

Voz 7 44:18 él Ángel pues que se eleve la madrugada que está usted trabajando también

Voz 10 44:23 si le quedan muerte de hasta doce de la mañana

Voz 7 44:27 bueno pues ya está hecho dos horitas pasan volando

Voz 10 44:30 se comando ir tampoco hacen mucho frío yo estoy aquí con un perrito va un perrito un pastor alemán el que seamos Car

Voz 7 44:38 la Óscar

Voz 11 44:40 Oscar

Voz 10 44:43 aquí estoy con el lleno pasamos la noche de vez en cuando sabemos hay una vueltecilla

Voz 11 44:51 me digo Cano salimos

Voz 10 44:54 me hace así con las ovejas dar una galleta gala a dar una vuelta sí porque esto es como estamos en Pozuelo aquí

Voz 6 45:05 en una urbanización sí

Voz 10 45:07 eso es aquí una garita aquí escuchamos a Arroyo abuso tras

Voz 7 45:14 guerra pues ha sido un placer conocerlo Ángel

Voz 10 45:17 pues igualmente si baja de Pozuelo Madrid

Voz 7 45:20 centro que sea con tortilla croquetas

Voz 10 45:22 va a ser la verdad es que no me gusta el centro eh pero yo me he criado en Carabanchel

Voz 6 45:30 sí maldito

Voz 10 45:32 sí sí ya unha cuando me casé si me fui a Móstoles a vivir aquí mi vamos allí vivo

Voz 6 45:42 ahora digo allí porque no estoy aquí claro

Voz 7 45:45 está usted trabajando claro

Voz 11 45:47 claro entonces Illa

Voz 10 45:50 a Carabanchel me cuesta mucho antes iba cuando iba a ver a mis padres pero ya como unos dos si se olviden vendió el piso

Voz 6 45:57 sí eso ya hemos votado sí claro si yo estoy en Móstoles hundimiento y eso

Voz 10 46:05 muy claro bueno ahora usted desemparados con otra pareja eso ideas aquí en Móstoles porque me gusta estar al lado me dijo aunque mi hijo está al lado de su madre pero bueno osea está al lado

Voz 7 46:19 sí pero bueno pero este importante tenerlo cerca

Voz 10 46:23 es y entonces pues eso pero se que hemos pero sí deben menguando me paso pero ya no ya no me gusta siempre es sincero ya no me gusta tanto en centro Madrid mira que antes me gusta mucho pero ahora

Voz 7 46:40 estaban en por aquí

Voz 10 46:42 hombre gustarme si me gustan pero que no me llama nada

Voz 9 46:48 un

Voz 10 46:50 no es como antes no se siente

Voz 7 46:53 José Ángel pues muchísimas gracias y que sea leve

Voz 10 46:57 vale venga no gracias por llamar

Voz 7 47:00 buenas noches

Voz 3 47:02 el eh

Voz 0020 47:07 pues me escribe Héctor Santana año mediación banquete con los platos que preparan los oyentes de esta noche en hablar para

Voz 3 47:15 las

Voz 0020 47:36 novecientos cien ochocientos Enriqueta desde Sevilla buenas noches

Voz 6 47:41 buenas noches Adriana

Voz 13 47:43 lo decía que igual no ya todo lo que está bien

Voz 7 47:48 muchas gracias Enriqueta

Voz 13 47:51 la feliz

Voz 7 47:54 el año para usted también

Voz 13 47:56 muchas gracias y hoy puede he hablado hace mucho tiempo la verdad que no llamo de lo que van a entrar usa mi yo cuando debía ID sitio porque yo he sido lo digo así es decir ahora desde el porque o la Gran Vía yo desde muy joven empezó a viajar me casé tuve un marido que le encantaba viajar el dos recorrido medio mundo

Voz 6 48:34 qué suerte que fortuna Enrique pues sí

Voz 13 48:36 ahí tuvo un hijo que es súper aficionado a los viajes hielo llevan tanto por parte de su padre madre la veda es que yo es otro continente he estado en muchos sitio para mí por ejemplo desde aquí desde Sevilla habló de hace años Ia rumba un paseo eso era un fin de semana que ahora el avión de cantidad de pero ante el cohete no era ir muy a menudo Iyad de pues un poquito más y ya le digo en toda Europa entero lo único de Rumanía la verdad igual que no conozco otro muchos lado de América acordó con Dida o Katada como el Caribe con Argentina cuando nada y estaba hablando se yo ha dado canto argentinas

Voz 6 50:01 le gustan

Voz 13 50:04 me baje hasta el sur maravilloso Argentina y Brasil también en otros sitios que siempre dicho no fue quiero Boris símbolos hace ya no fui amorfa Beato y puede tanto país de de también de África que conoce todo el Oriente Medio que también puede puede hacia a la India me encantó me volvió loca me entusiasma no me engancho totalmente la etnia engancha o no engancha a las

Voz 6 50:50 ostensible enganchó a mí me enganchó mucho

Voz 13 50:52 sí símbolo estado Singapur Japón hoy están Bali crecer muchísimo sí sí yo le digo a toda persona que oido a ETA se llora toda vez que tiene yo le digo que que que lo que lo aproveche porque yo hace como seis Sanyo me dio un beso fue muy poco no me deja cuelgan a ver John perfectamente dada diez de piel de cabezas de hablan liderada supuestamente fue una cosa muy pequeña pero yo si seguir enviando no demasiado pero sí pero repito me caí por las escaleras invitado yo de un dúplex yo vivo sola estoy viuda tengo un hijo que viven Granada casado aquí estoy yo en vivo me cae por las cadenas dos lo más me rompí todo a ir a pie a pie estuvo ver como yo vivo sola vez sea

Voz 7 52:26 para recuperar ropa de Enriqueta ahora como se encuentra ahora una muleta sí pero claro no puedo hacerlo yo quiero esos viajes que le gusta usted

Voz 13 52:39 eso ya lo vean por televisión Joan B

Voz 7 52:42 tampoco me leí el Canal Viajar de gastar

Voz 13 52:47 ya está ya está

Voz 14 52:50 sí lo calle dijeron que no todo eso

