Hablar por Hablar (03/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 tú duró un año la Academia Hablar por hablar con Adriana Mourelos

Voz 3 00:54 caminando acostumbra sin acordarme K Hito y aunque parezca que controla desde se me ha escapar

Voz 4 01:10 eh cada

Voz 3 01:18 cuando el amor les parece ser Kelly constante nunca

Voz 5 01:30 eh

Voz 1 02:48 eh eh que cada

Voz 8 03:02 al novecientos cien ochocientos María desde Alicante buenas noches

Voz 9 03:06 buenas noches Adriana no mira la señor es que lo malo desde Alicante con un poco de acento andaluz ha despertado en mí desde el valencianismo

Voz 8 03:16 en pues adelante con el valencianismo todo

Voz 9 03:19 hemos saltar yo no no suelo uno suelo digamos presumir de Valencia andan más que cuando aquí en estos pueblos Junio Valverde venido una urbanización y a veces en los foros porque yo soy muy rubia pues piensan que soy alemana o cualquier cosas

Voz 10 03:33 no

Voz 9 03:34 entonces prosiguió que sobrevive valenciana entero sino pues no pues no me esfuerzo para nada porque cada uno aquí hay cada uno de su padre su madre Mis vecinos suecos y los otros son suizos pero bueno bien mira en la Rose en Palencia es decir las Rose está en todas partes del mundo la China también hayan rosa pero precisamente ella es valenciana los paella es un instrumento es decir esa el el es el utensilio en donde seguís a las los IES utensilio pues hay inventan Valencia ya está allí y entonces pues ese Ros tiene unas reglas y no pueden ser que tú allí metas morcillas chorizos y todo lo que te dé la gana porque entonces será una rosa estupendo pero no será para ella

Voz 8 04:15 vale podremos llamar arroz pero no paella

Voz 9 04:18 eso es la paella en Valencia y además es que Pokemon que es muy diplomático de visto esta noche la ha dado el visto bueno pero Pokemon vivió en Valencia hoy a lo mejor hasta el valenciano ya sabe perfectamente que eso que decía esta señora no era ella era arroz el arroz que en Alicante tampoco tampoco estará paella está pues arroz de caldero ir de otra manera si el arroz Juan Costa estará Alcoy es el interior porque los con muchísimo embutido

Voz 8 04:46 me siento muy muy de interior

Voz 9 04:48 eso es muy serio porque es que en en Alcoy nieva y aquí estamos a veintidós grados ahora entonces bueno la paella vamos ello pueden ser de pescado entonces es la de pescado pues tiene gambas cigalas también verdura todas las verduras decidió una verdura especial para paella que es la Bella ir el la judía ancha unos granos como si fueran judíos a las grandes Pla no es que estaba en unos unos unas páginas especiales ir también está pues es decir la judía ancha Birthday Iggy alcachofa eso es duro de de la paella no tiene otra entonces se puede hacer con carne que es con pollo o pescado la de Carme puede tener también Caracol que son baquetas de la de las sierras valencianas desde los pueblos de alrededor la Siero no porque entiende Huesta pero los pueblos de alrededor ahí una una un caracol que se llamaba Quetta que es muy rico se suele poner la paella tan se puede poner en la pequeña isla de pescado pues se tiene gambas cigalas sí un poco de sepia quizás no puede poner sepias y eso es todo y los demás avances fue son en Palencia y arroces en todo lo que queda de ella más ahora con con cebolla yo no conozco ninguno e es otra es que este Señora parecía que fuera un poco murciana pero el acento

Voz 11 06:15 era era murciano lo ha dicho y he ido siempre es bueno

Voz 8 06:19 ella ha dicho que adaptaba su manera de cocinar porque ya sabía que era de Murcia tampoco había dicho ningún momento que ya era valencianas y que hacía Paiva

Voz 9 06:27 los queda mandar recetó de la paella valenciana sí voy a no lleva no Cebolla nuca David darnos ablanda el arroz la paella de estar pues uno Ross muy enterito y muy en su punto pero aparte de eso pues cuánto cuánto sea sofrito todo aquella cosa de la carnes pues se añade la verdura después Benson se enteró de hizo para poner la Ross se pone de lado a la paella o sea un un una una crisis France arroz que sobrepase el caldo y sacaron ya insta y entonces es cuestión de vigilar el fuego que se haga pues primero primero suavemente y después más fuerte para cocer arroz eso es todo

Voz 8 07:11 cuánto tardamos sometidos desde que echamos en La Roda

Voz 9 07:13 es el que echamos a Ros tardó un cuarto de un cuarto de hora o veinte minutos después quizá los últimos cinco minutos tapa con un periódico hice deja sudar un poco en reposo y eso es todo insistan poquito a Garrett que decimos en Valencia es decir enganchaba la paella lo mejor es decir que el fondo se es un poco al no a la paella y luego pues G pues no Alicante esta nazi de igual que usted habla oído hablar mucho

Voz 8 07:43 sí me encanta la fiebre

Voz 9 07:45 misivas también se hace la paella pero no es paella es igual y además la situación se mucho más rápido preciso Imperio caldo directamente de pescados en la ciudad de los fideos se cuecen y ya está decir que es pero vamos la paella valenciana es que no tiene vuelta de hoja que se consiste en esos dos dos y condimentos que te he dicho decanos de pescado pero ese tuvo no no hay más historia

Voz 8 08:10 si hay que hacerla en su correspondiente país era no no vale tampoco que la hagamos en una olla enorme

Voz 9 08:17 no es que la Pallejà no gama es que yo soy una batalla eso es hay que hacer una paella sí desde luego porque la paella pues se hacerlo para ellas está hecha para eso aguado las hacen el que Lita o no sé qué historias de eso es que son una puntitos pero no la paella es de hierro tiene que limpiar antes lo hacen porque siempre ha sido de una vez a otra es una coña marinera nunca mejor dicho en Valencia y luego pues en Palencia hay otros guisos pero el cine es queda Ros arroces hay tantos hay muchos arroces en Valencia y en todas partes todas las partes justo es que es que la roces universal entonces pues claro lo que no pueden es que yo diga pues voy hacer una Rochina hoy voy y me monto en ella no bueno sólo puede ser las cosas por su nombre y eso es lo que me hagan lo que me ha soliviantado un poco a mí esta noche y además no sabía que los señora había dicho que lo mucha sin embargo ella vivía en Alicante tenía acento andaluz entonces yo ya sé que tenemos que tirar para bajo cero

Voz 8 09:23 María que os le gusta cocina a mí

Voz 9 09:25 me ha gustado cocinar para los míos veus son mucho en el pasado yo ahora estoy viuda con un hijo nada más que vive en Barcelona es ingeniero de Caminos ir casado vive allí entonces pues no tengo para quién guisar y desde luego para mí pues sí eso poco muy poco no no es nada que yo haga hace muchos años ya que yo no quiso sin embargo guisado mucho porque a mi hija mide gustado mucho la comida que la comida casera y la comida digamos buena de pescado bueno ya aquí en Villajoyosa en pescado no no en Benidorm bueno Benidorm está lleno de turistas y allí pues no pero vamos en en Altea por ejemplo yo pescado buenísimo entonces pues pues llevas un par de veces es cuando vienen los barcos pues puedes tener pescado bueno Easy de pescado lo que pasa es que está carísimo pero es normal siempre ha sido claro el pescado no es que si vas al pescado recién traído de las barcas pues es pues eso es es muy caro pero bien les queda algo quiere algo le cuesta si en esos mucho mucho tampoco este hacer comidas esas muy cocidas muy no no no es decir el pescado pues el llegas a casa lo lo pones en en en plancha si sacaba el tema es estar en un pispás no entonces pues eso son dar comida que compras pudo en pos unas chuletas de caldito un solo mío lo mismo lo pone en un ratos tienes la cena preparada y eso es la comida pero bueno me herido te gustaba también algún otro a un arroz en Valencia que sin llamaros el sol si nada que que es un poquito más de esos de con mucho fuera del Interior una nueva así un poco aquí en Palencia llamamos los Sito que quiere decir así un poco con con un poco de Un

Voz 8 11:13 de su tienen menos eco eso es

Voz 9 11:15 no es seco y entonces pues si se Ros ese arroz tienes que estar toda la mañana que Sandro pero bueno es es que es una unos con judías si es una especie de nada puedo amarillo que se llama una picor que está muy si tiene un poco de no porque si no pues grados todo le no han no han adelante si me gustaba y las croquetas también me gustaría ser las ahora no ahora no voy yo nada de esas cosas pues siempre pongo un bistec planchar sacara el tema

Voz 8 11:44 qué es para usted solo para mí solo no me compete

Voz 9 11:47 soy para nada como mis hijos que viajan yendo bien no me lo alguien para nada pues tampoco pues pues tampoco porque este año por ejemplo para sí estando en ido otros años luego tiene mi que esto un año en Francia en el cuando estudiaron el francesa de Alicante pues hasta un año Nos fuimos a Francia un daño para que percepción no sufra heces y sobre todo porque no le interesaba Prendes unos debemos irregulares tan descomunal ahí como era hijo único pues yo meto en verdad molestia de llevármelo alquilado allí en Exxon Provence al lado de Marsella Is tuvimos un año pues eso furia está atendido volvemos irregulares

Voz 8 12:27 de forma rápida a base de practicar

Voz 9 12:31 sí sí sí es decir un traidor de servicio francesa Alicante hoy hay que tengo que hacer me dijo pues mire si se lo lleva a Francia era lo aprenderán el recreo ella ya no tiene que hacer nada

Voz 8 12:42 sí lo hizo

Voz 9 12:44 después de eso cuando terminó una un par de años antes de terminar el bachillerato a una beca en en en Estados Unidos estuvo en Boston en un colegio fabuloso privado muy bueno muy bueno esto el el colegio el café de un año y el otro año no pague dijo porque se encontraba muy bien quiso terminar ayer Bachiller muy bien luego pues se fue a estudiar a Barcelona total que Common ha vivido aquí pues no no está aquí y aquí estoy yo no que me dedico a defender mi si dicen mi cultura ancestral paella valenciana Adriana eso esté muy amable gracias por atender me un buenas noches gracias por darnos la razón

Voz 8 13:27 tan María bueno es gracias

Voz 9 13:30 no se merecen no siempre es simplemente ha sido un poco de un respingo respingo

Voz 11 13:34 estoy haciendo gerencial no María muy lógico por otra parte buenas noches muy buenas noches una foto acaba de poner Pokémon de lo que es la paella valenciana

Voz 12 13:50 Coepa en Socas basa

Voz 11 14:00 sus almas pixeles que siempre escribe y escucha desde México dice que le han pasado un excelente vicio de la Pay aunque cree que pasa algo similar que con la tortilla de patatas que al final

Voz 13 14:12 cada uno tiene su estilo

Voz 4 14:17 no

Voz 11 14:22 Bandolera por ejemplo dice que a ella le gusta más en

Voz 12 14:26 la de barro donde me voy mucho tu ser antiguo la banda arcos esta tiene que eso te prenda

Voz 13 14:47 desde Mallorca Catalina buenas noches

Voz 14 14:52 bueno en la que este año iguanas

Voz 8 14:55 de qué tal y que nos cuente italiana

Voz 15 15:02 pues mira a sus sobrinos nietos si hay personas que opinan que se quiere más que a los hijos si lo que otras personas fueron cariz diferentes sí lo que yo opino es que hubo por mi parte muchos también los que yo conozco es que no hemos tenido tiempo para los hijos entonces como una recompensa si se si queremos a los hijos que es como una recompensa uu de cuidar tratar y querer a los nietos por el tiempo que no pudimos dedicarles a ellos

Voz 8 15:41 es una buenísima reflexión Catalina

Voz 15 15:47 por ejemplo aquí en Mallorca se trabaja mucho en hostelería porque tienes siempre restarán cafetería de las seis de la mañana hasta las dos de la madrugada dices no tienes tiempo y hay muchas cosas que mil me quedaron dentro de no poderme llevar a la playa de no poder muchas cosas no entonces con mis nietos todo eso mis hijos me miran con una alegría enorme como si no dijera no mamá no no no no no llevas los entiendes sino que ahora bueno aquí en Mallorca a las abuelas y le dije pero digna digna y las niñas pues las niñas tienen un abuela el granadina es abuela y yo soy mallorquina soy Medina y no conmigo anda bueno locas

Voz 8 16:50 iban a todas partes Catalina iban a todas partes

Voz 15 16:55 la llevo mañana por ejemplo que tiene en vacaciones

Voz 8 16:59 sí

Voz 15 17:00 el tengo programado que tiene muchísimas ganas de Irene la obtuvo Tour este turístico de dos plantas que arriba abajo el techo libre

Voz 8 17:10 sí

Voz 15 17:11 pues mañana el cogemos una mochila unos bocatas mírala

Voz 8 17:17 queda destinan sus nietos

Voz 15 17:19 bueno tengo diecisiete

Voz 8 17:23 sí el culta nada no ese ya está ya está otras cosas no Catalina

Voz 15 17:26 sí es el padrino de la grande que tiene siete años pero bueno que ella no

Voz 9 17:34 el Pelusa punta aunque

Voz 15 17:37 eso apunta y luego otro de cuatro añitos esas dos sí que se apuntan a todo

Voz 8 17:42 claro claro en esas está en mi edad todavía del autobús turístico lo que haga falta

Voz 15 17:47 eso es bueno lo lo ven y cada es que lo ven Ana es los niños de hoy en día no sé si nos han comentado que como están no conocen los autobuses autocares porque siempre va en coche coche bueno un autobús bueno aventura para ellos enorme les encanta para la de La Ventana bueno

Voz 8 18:13 los trina Susqueda Catalina ahí además de pensar que que el tiempo que se disfruta con los nietos es el tiempo que no se pudo estar con los hijos no cree usted que también el tiempo es de mayor calidad porque hay que disfrutar pero no hay que educar

Voz 15 18:31 es si es que tienes una libertad vamos a ver a además de cuando los hijos no has podido tener tiempo de que SCI no pues entonces tenían la obligación de sus colegios de sus no tardes comidas de sus amistad osea abren no ahora bien en ir a y a cantar claro claro porque los padres pueden meses Luca acción de sus colegios Miserere que que todavía no estoy jubilada trabajo pero me sobra tiempo sí porque les damos menos importancia a otras cosas que se deniegue a los hijos que si la ropa que si la habitación tenía que estar perfecto que es la bañera ya sea a ver a ver niegan ellas vivo bueno mira pues cuando se vayan no haré todo yo procuro a lo mejor el día de mañana tienen que venir a las siete de la mañana cuando estaba

Voz 8 19:31 pues hoy he intentado dejarlo todo de nada

Voz 15 19:34 mañana cuando llegue en desayuno en marcha

Voz 8 19:38 fui a pasar el día

Voz 15 19:40 es algo por hacer cuando cuando a las cuatro lo hacemos y listo es diferente es muy muy diferente además son muy cariñosa

Voz 8 19:52 Catalina en pero es verdad que en esto del amor es difícil decir si si más o menos es como cuando somos niños nos preguntan a quién quieres más

Voz 15 20:00 el Papa no sólo se debe preguntas

Voz 8 20:02 no se debe preguntar pero es que además la respuesta es muy complicada verdad sí me iba por lo de los hijos y los nietos que no no sé hasta qué punto se quiere más a uno a otro sino en el equipo de diferente manera

Voz 15 20:14 es diferente yo creo que es más por el tiempo que tienes y la respuesta de ellos también es mucho más por ejemplo si tú estás en casa que tiene este niños llega la hora del baño prima rápido tendré que el pijama

Voz 8 20:30 sí lo hacen

Voz 14 20:33 me da me Cole

Voz 15 20:34 es decir que los traen a veces se hasta dormir sirviese como Saturno tienen la obligación es a decir que te tienes que levantar que te tengo que Elvis Eren claro si será mejor bien

Voz 8 20:46 peor también si se baña bien sino ya se mañana con sus padres al día siguiente

Voz 10 20:50 sí bueno lo oí lo hace

Voz 15 20:53 le hagan sus dientes aquí tiene sus cositas

Voz 8 20:56 pero misma como guerra ya es otra vez otra calma

Voz 15 21:02 claro es que cuando eres joven pues tiene la letra del piso tienes tienes ahora ya todo más homenaje a los sesenta y cinco cubrió concluir pronto más o menos todos se tiene superado

Voz 8 21:13 ya

Voz 15 21:14 además poco importa si tiene negro zapatos cómo se te tienes que comprar tres como si la cortina esta antigua

Voz 8 21:22 ya ya ya dicen en cambio de prioridades también

Voz 15 21:27 eh sí aquí en Palma de Mallorca se cerca del mar puedo ya en que vienen ahora hay gaviotas veíamos un trozo de pan duro se pelean y había una foto preciosos preciosos estaba en la misma orilla de la playa con las algas porque salga tirándole trozos de pan a las gaviotas acudían pero vamos como moscas y se les veía yo que estaba un par de metros hacia atrás ellas al fondo al lado del mar Robbie arrodillado rodeado de de gaviotas qué cosa más bonita

Voz 8 22:05 Catalina pues ha sido un placer escuchar las gracias y que mañana disfrute vaya a ser dormir pronto que mañana tiene un autobús turístico que recorrer

Voz 16 22:16 nadie puede gastar mucho uniones títeres de Inca no es si las cosas no son sí sin unas galletas abandona existe esa bayeta la mochila unos cachito de chorizo o de sobras Sada y a disfrutar agüita y a la gradación es claro

Voz 17 22:36 Alina una obra apta o buenas noches

Voz 11 22:39 les escribe Héctor Santana el tren de la vida ya emprendió su viaje del año en Hablar por hablar mañana será a partir de las dos de la madrugada mientras tanto disfrute del miércoles

Voz 18 22:59 hablar por hablar Adrián Amor

Voz 9 23:02 los