Boletín informativo 04:00 (03/01/2018)

Voz 1684 00:11 son las cuatro las tres en Canarias las cincuenta y cinco personas rescatadas esta noche de una patera por Salvamento Marítimo han llegado ya al puerto de Motril en Granada entre ellas hay dos mujeres y dos menores han sido atendidos por Cruz Roja y aparentemente todos están en buenas condiciones de salud el hermano del joven argelino que murió el pasado viernes en la cárcel de Archidona reconvertida en un improvisado centro de internamiento de extranjeros se presentará como acusación particular pide a las autoridades españolas que pongan en marcha una investigación exhaustiva para aclarar del caso la Policía asegura que el joven se suicidó Nicolás Castellano

Voz 1620 00:45 de lo tiene muy clara que su hermano Mohamed no se quitó la vida

Voz 2 00:48 ya no como Hancock y puso no no no no era alguien que se a suicidar que él estaba en contra de eso era un hombre que amaba la vida es soñaba como todo el mundo con mejorar su vida eres deportista no tenía problemas físicos ni psicológicos Isaías en la situación

Voz 1620 01:08 este argelino residente en Francia lleva cinco días en Málaga exigiendo que al menos le dejen ver el cadáver o que se lo muestren fotografías pero de momento no ha podido acceder no

Voz 2 01:16 quiera la autopsia eso es que no no no

Voz 1684 01:21 hasta ahora no hemos visto ni el cuerpo todavía

Voz 2 01:23 ya no hemos visto la autopsia fotos no hemos visto nada no podemos decir nada en este momento hemos escuchado testimonios de los que están dentro que hablan de que les pegan que les más sacan por la mañana y por la tarde cada día que hay muchos heridos que comen mal que tienen frío que son física y moralmente castigado y ellos no son criminales

Voz 1620 01:46 según el Ministerio del Interior Mohamed falleció el pasado viernes tras suicidarse acercándose en la cárcel sin inaugurar convertida en el polémico centro de internamiento de extranjeros amén no se cree esta versión y por ello se va a personar como acusación particular para que se aclare lo sucedido

Voz 1684 02:00 el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón ha pedido por carta al presidente Rajoy el cierre de la cárcel de Archidona la destitución del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ya son más de mil las personas detenidas en Irán por las protestas contra el Gobierno de Estados Unidos quiere convocar al Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis el líder supremo iraní Ali Jamenei culpa a enemigos exteriores de organizar en las manifestaciones que ya han dejado una veintena de muertos Victoria García

Voz 1460 02:26 más de mil detenidos en distintas ciudades de Irán desde que el jueves pasado comenzaran las protestas de los iraníes por las políticas económicas del Gobierno que no terminan de sacar al país de la crisis el Ejecutivo de Rohaní arropado por el líder espiritual Jamenei justifican la actuación policial y los arrestos culpan a la comunidad internacional de injerencia sobre todo a Estados Unidos y Mohamad va Cat portavoz del Gobierno decía

Voz 0882 02:51 sí que la protesta es un derecho constitucional para los iraníes pero lo que provocan los alborotadores violentos es sensiblemente diferente a los manifestantes son grupos terroristas escondidos para provocar disturbios ni hace mes lila

Voz 1460 03:06 los ahora detenido el menores de veinticinco años han sido acusados de atentar contra la seguridad nacional ya enemistad con Dios ambos delitos castigados con la pena de muerte en aquel país

Voz 1684 03:17 un accidente de autobús en Perú cerca de la ciudad de Lima ha dejado cuarenta y ocho muertos y seis heridos son los servicios de emergencia trabajan a esta hora para recuperar los cadáveres de que el vehículo cayó al mar por un acantilado en una zona de difícil acceso el accidente se produjo en la carretera Panamericana norte en una zona conocida como la Curva del Diablo y además los niños consumen el triple de la cantidad de azúcar recomendable una investigación del Instituto de Salud del Reino Unido recomienda a los padres que límite en los productos azucarados quedan a sus hijos Javier Gregori

Voz 0882 03:47 para frenar este problema este organismo público ha iniciado una campaña de información que tiene dos destinatarios por un lado pide a los padres que sus hijos no coma más de dos productos azucarados al día como refrescos como explica Julia Farrés dietista

Voz 3 04:01 los niños no deben acompañar las comidas con refrescos hay que beber agua dejar estas bebidas para momentos puntuales entonces reduce iríamos bastante estos niveles de azúcar

Voz 0882 04:13 además se pide también a las empresas que reduzcan el azúcar un veinte por ciento para el dos mil veinte

Voz 1684 04:19 deportes hoy vuelve la Copa del Rey con cuatro partidos el más destacado es el que disputarán el Lleida y el Atlético porque podría ser el debut de los refuerzos de invierno en el club rojiblanco Simeone ha convocado para esta cita a Diego Costa y Vitolo

Voz 4 04:31 si se han habilitado dos han confirmado que tanto ídolo como Diego Chase inhabilitado para hacer parte de nuestro equipo de ahí bueno en consecuencia mañana los dos serán convocados al

Voz 1684 04:45 además de el Atlético Lleida hubiese juegan otros tres partidos de Copa Cádiz Sevilla Las Palmas Valencia Formentera alavés de momento es todo más información en Cadena Ser punto com cabinas