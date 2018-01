Hablar por Hablar (04/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 Torres más altas armas en compra como en plan es claro en plan Arteta si cosas más alto drama salda elevan más sí para para el chaval yo insisto está está por la labor de radio está sonriente Henriette está tranquilo tranquilos tranquilos a veces alguna risa nerviosa pero puedes porque la periodista también una de ellas le le insinúa puede haber no puede haber yo debo nombre no por favor vamos a ver vez que coge un coche ha sido un ritual de tránsito a la madurez vamos a ver el el siguiente fragmento

Voz 2 00:31 todas las ladronas vinieron la gente eso no lo eh

Voz 3 00:33 como soy de la multa

Voz 2 00:36 algún otro

Voz 1 00:38 claro lo otro cuidar esto está muy bien pensado lotes que es que la DGT es que te lo compra todas aquí equipazo no piensa piensa no pienses en lo que te gusta piensan la multa que vas a pagar te ahorras da igual treinta pavos del pollo pero luego tres mil cuidado y lo que es impecable el discurso es perfecto ultimos cuatro segundos a cuántos segundos cuatro segundos por favor silencio absoluto me puede dar

Voz 0020 01:04 vamos a ver el resultado de esas

Voz 4 01:07 mira pues dado positivo en cocaína

Voz 6 01:24 el pleno con los vientos comentando todo

Voz 1 01:32 el Guaje no confiaba en que es el mejor vídeo del año por igual sí porque es que es un giro Hunger es grande y además y además el el el guardia civil contándolo como quién dice un niño puede mira aquí sí si suena el pitido pues la cocaína bueno para nada increíble increíble es que el cómicamente es perfecto para la con medias alertó de una manera osea Shiva toda esa premisa se ha hecho presente haber hay un colega final que que me gustaría que queramos por la reacción de Se justifica pasar

Voz 3 02:08 el mundo y ahora pues al hay que proceder a quedan restos de la sustancia en el cuerpo podría dar verdad eh Ponte al que hemos suele preguntaba vale vale así que hay que hay que proceder a someter a Bale que revuelto

Voz 1 02:33 ya hay un momento que él toma conciencia de la situación sea da la vuelta al ETA se dice pues ya tenía reportaje con lo cual ya estar la actitud que este tío en el fondo lo que está haciendo su favor a la industria del entretenimiento ese giro fin

Voz 0020 02:49 ya tenéis reposo

Voz 1 02:51 es por la industria que el cubo de cocaína que me meternos más dice pero si hace una semana que no dos eso lo justifica todo hay que hacerlo todo por la industria menos artesanos más industrial

Voz 4 03:45 la Academia Hablar por hablar con la Mourelos

Voz 10 04:04 qué tal muy buenas noches son las dos y ocho minutos es la una y ocho Si nos escucha desde Canarias

Voz 0020 04:09 es el novecientos cinco chatín

Voz 10 04:11 dos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 14 04:31 y quizás con el paso de los años las circunstancias cambiadas tanto español fue una quedas Nos hemos abierto un poco Illa hay mucha anti morriña también

Voz 15 04:39 minuto que vida en España que éramos los los caldos con los bancos catéter adolescencia ya de madurez entoces cuenta pues lo españoles que viajamos mucho me gusta viajar pero yo me lo cuenta aquí en Alemania con los alemanes del Este o con los es polacos húngaros que yo no sé también si con cuando se ha estado en el regímenes autoritarios que la gente lo podía salir pero no tenía dinero entonces sí que se tiene con muchas ganas de salir pero que un momento en que no sé si se quiere hacer es un cambio general

Voz 0020 05:16 es Fernando y desde Alemania echa de menos existen ciento este ya no diga una palabra que les sirva para definir lo que él llama la anti morriña eso sí como echar de menos estar lejos de casa

Voz 15 05:30 no vine aquí piensa que este bueno ya sabe el idioma y eso pero que hay palabras acepciones que cambia que a veces aún le piden poco con el con el pie cambiado

Voz 0020 05:40 claro Fernando porque entiendo que llevando veintinueve años en Alemanía su idioma más utilizado es el alemán no sé con su marido aunque habla también alemán

Voz 15 05:49 el alemán también y bueno y también pensando así en palabras pues al revés amén que aquí saco salieron unos dos años también una palabra nueva en alemán y que encamina española tenemos desde siempre

Voz 16 06:03 es Juan vergüenza ajena

Voz 15 06:06 en cambio aquí no es una palabra para aquí no aquí a que sacara un definieron una palabra para eso

Voz 16 06:11 no es en alemán vergüenza ajena

Voz 15 06:14 deben avergonzarse de lejos y en eso siempre gran jo es viajar me encanta viajar no creen en España de una palabra que además que viene de ahí que es morriña si es para la nostalgia de de lugar de casa no pero justo lo contrario no tenemos palabra para en cambio exige la hay o riña aquí seguirse Jaén del dolor de alguna palabra para lo contrario que es de el dolor el dolor de lejos somos gente que echamos de menos estar fuera de casa en lugar de lo contrario la morriña al revés es la necesidad de estar descubrirnos lugares nuevos experimentar sensaciones de novedad entre los alemanes tienen dos palabras que sobre los idiomas para lo que me pasa a mí de que vio nacer el antónimos morriña me el sentido habitual de la palabra es nostalgia de la sensación de estar fuera dolor por tener lejos lo lejano la tristeza por no hallarse lejos de un lugar habitual del deseo por conocer lugares nuevos au viajar por el mundo

Voz 0020 07:20 Santiago llamó desde la Patagonia argentina para narrar su historia de amor y de vida

Voz 12 07:28 el montaje

Voz 17 07:29 en este en España

Voz 18 07:31 o lo que es lo quiero mi hija porque usted es españoles a mi hermano

Voz 17 07:36 sí estoy español yo estuve casado veinticuatro años mire a mí me dicen que tengo otro hijo hija aquel mujer calmen a actual y muy poca estuvimos un año y medio chateando por Internet hubiera conocieron en el dos mil doce Si lo vi yo estuve me volvió a España yo hablé con mi hijo y aquí estoy hace cinco años

Voz 19 08:00 ella es

Voz 16 08:03 y sus hijos son son ya mayores Santiago

Voz 17 08:06 sí mi hija mayor que creen que y dos años en mi hijo tiene veintisiete y la pequeña que se que en realidad lo extraño tres no pero lo que más extraños

Voz 16 08:18 lo ha visto en este contexto

Voz 17 08:20 estuve hace dos años y medio yo ahora quiero ir para para brío para mayo quiero ir a lo que pasa que sale muy caro pero de momento pero momento tengo ya estoy ahorrando incidió que ahora voy iré yo solo a mi mujer lo he cumplido el sueño de de llevarla a España no yo estoy muestra hace no es ni mínimo ella su abuelo era español nunca lo conoció tenía esa ilusión digo España de

Voz 8 08:50 Le gustó ahorrando

Voz 17 08:52 sí lo gustó mucho lo que pasa que ahora yo me yo

Voz 18 08:58 un año en la empresa de seguridad sólo melón que quería gastarle

Voz 17 09:02 a hay mucho gasto que me voy a mi hijo que dentro

Voz 0020 09:13 el inventor de la radio buscaba un teléfono y el del teléfono una radio quizás de aquellas confusiones hemos llegado a este programa de radio ya el número de teléfono de Hablar por hablar novecientos cien ochocientos con teléfono gratuito y como comprobamos casi todas las madrugadas que se puede usar desde cualquier parte del mundo Fernando lo hacía desde Alemania y Santiago desde Argentina añadiendo cero cero treinta y cuatro a ese novecientos cien ochocientos audios notas de voz a través de Whats App seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para teclear la madrugada en directo para convertirse murciélago Isère uno más que comente las llamadas en antena pues arroba hablarporhablar es nuestra cuenta de Twitter el equipo del programa Elena Sánchez e Inés Morán en la producción Nobel Calero en la dirección técnica

Voz 20 10:11 bienvenidos a hablar por hablar

Voz 21 10:24 Clemente ya emitió asesor vida do por lo menos entre todavía

Voz 12 10:48 Moore suaves lunes lúdico

Voz 21 10:51 son claros ciudad vi con mis como ayer dio da vida termina eh

Voz 12 11:56 Lourdes su a un esto hoy

Voz 21 11:58 en lugar de siempre la vi como allí pero nunca pero cada eh

Voz 4 12:46 qué

Voz 1 12:49 que eso aquí

Voz 0020 13:04 todas las herramientas a su disposición todos los canales de comunicación abiertos alguna sugerencia Moran buenas noches hola buenas noches pues oye llamado nuestra atención un hallazgo de lo más curioso es que la policía de Massachuset ayudó a Francesca y dueña de una casa en obras a encontrar a los legítimos propietarios de una carta de amor del año mil novecientos cuarenta y cuatro que fue descubierta durante una remodelación del inmueble entre sus muros la carta firmada por Walter estaba dirigida Miss Betty Miller decía siempre he pensado más sentí que en cualquier otra chica todavía hago el mensaje publicado a través de Facebook ayudó a la propietaria ponerse en contacto con Irene Fournier la hermana de meta de Betty Miller aunque ésta no supo muy bien discernir de quién era la carta ya que su hermana salió con dos novios que se llama van Walter con ello queremos preguntarle por sorpresa es que haya recibido declaraciones inesperadas o por hallazgos increíbles o curiosos pues por sorpresa es que haya recibido declaraciones inesperadas o por hallazgos increíbles su curioso es que haya encontrado algo que aportar Inés alguna sorpresa no no hace falta que cuentes las declaraciones inesperadas pero alguna sorpresa como un hallazgo increíble porque declaraciones esperadas a lo largo de la vida tenemos todos unas cuantas

Voz 20 14:32 a pero ahora mismo ahora mismo

Voz 0020 14:36 vamos a decir que no recuerda asimismo la yo no es que no la quieras contar sino que nada recuerdas podemos hablar como edite Inés de declaraciones pero también de sorpresas porque la verdad es que claro en esta en esta casa en los muros apareció una carta del año mil novecientos cuarenta y cuatro que a priori no es lo que uno espera encontrar cuando compra una casa si Inés Morán pues muchas gracias hasta ahora claro estamos ya a cuatro de enero son las previas de la noche de Reyes Magos de los Reyes dice Miguel Ángel López un saludo desde un obrador de pastelería os escuchan aquí los cuatro jinetes del apocalipsis en su turno de doce horas haciendo roscones de Reyes unos días de mucho trabajo en los oradores en las pastelerías sino quiere llamar si está trabajando como Miguel Ángel López tiene un momentito para contarnos qué tal van esos roscones de Reyes pues aquí lo estamos esperando que nosotros también estamos de turno Enrique Urdiales compañero escribe ya que estamos en fechas de muchas tradiciones yo mantengo la mía noche de estudio noche con Hablar por hablar de forma comparte lo que parece ser una sorpresa también en final de una relación Deep te Éste fue mi punto y final a una relación con mucha pena y añade un poema titulado marineros

Voz 4 16:27 era vida eh

Voz 0020 16:53 al novecientos cien ochocientos Joaquín desde Jaén buenas noches

Voz 24 16:58 buenas noches Adriana qué tal

Voz 16 17:00 los encuentra

Voz 24 17:01 pues bien obvio estaba un poquito mejor pero bien

Voz 25 17:06 no tengo que hacer no nos cuenta

Voz 26 17:12 como decía su compañera expresó

Voz 24 17:15 si alguien todavía informar está escuchando

Voz 26 17:18 era una chica que conocí hace uno año Hypo en algo tuvo que ver dónde vivir yo venirme para acá para perjuicio

Voz 24 17:30 no acertar heredero ella me acuerdo muchísimo

Voz 16 17:34 cuántos años hace que se conocieron Joaquín

Voz 25 17:37 pues me requiere

Voz 16 17:39 hace más de quince años y no tienen ningún contacto ni leído ni

Voz 24 17:45 no no no tengo no sé no lo sé

Voz 26 17:49 yo me veo caer de su pueblo en Zamora habla o cómo lo ocurrido

Voz 24 17:54 me me estado cae fuera de casa

Voz 26 17:59 no me puedo donde

Voz 25 18:02 yo lo fácil

Voz 24 18:06 esta chica aquí para mí era minar a nadie me quitaba

Voz 25 18:15 por cuestiones laborales se llevaban mucho tiempo juntos

Voz 24 18:20 pues si uno o dos años largo horario pues me gusta serlo

Voz 16 18:30 perdone Joaquín es que ese lema poquito la cobertura es usted la Guardia Civil

Voz 25 18:35 sí yo estoy jubilado

Voz 24 18:38 se ha conocido en su tiempo en aquellos tiempos me está dando una cosa se acuerda ya vencía por colgando nombre sabiendo no pero qué estoy hablando de menos conocido un pueblo te quiero te lo digo sí que son Guernica de Guernica Vizcaya yo estaba de guardia allí la conocí a ella tiene una hermana en su Azucena su hermana Telma Lope de Villalpando si lo supiera no estoy estoy que dejó fue en un tiempo estuvo viviendo en Amorebieta El Guernica y se llama no

Voz 25 19:37 no me verla a ella

Voz 24 19:40 solamente sabes que si está bien no se cansó de ella

Voz 16 19:46 Joaquín de esto dice que hace quince años que ustedes eran eran pareja que llevaban dos años juntos

Voz 24 19:53 se buenas maneras eso sí

Voz 16 19:57 lo digo porque es curioso que hace quince años no mantengan a lo mejor pues una dirección número de teléfono nada que no hace tantos años en realidad no

Voz 24 20:06 porque ha salido tiene será nueva allí para los que no

Voz 25 20:15 no sé

Voz 24 20:20 sí sí la vejez abandonara puede abandonada sino que me tengo que ella tenía su hermano ella no digo China está casada o Andalucía nada más no se donde yo te lo que uno muchísimo por la mano pueden single de la forma que me lo fui yo pero muy hice y me se me me gustaría saber dónde está esperando para poder ir a verlo nada

Voz 16 20:56 usted se rehizo su vida Joaquín

Voz 24 20:59 perdona usted rehizo su vida

Voz 25 21:02 sí sí me casé se queda viudo aquí

Voz 24 21:15 no lo puedo decir más nada si alguien la era yo era muy conocido allí en Guernica todo igual es debido allí que alguien tiene que haber es ella pero no sé decir digo se pueda vivir Amorebieta luego ya no si ese fue un hermano su padre

Voz 25 21:36 a qué se dedicaba

Voz 24 21:38 ella ha tenido una a una como diría fábrica por fábrica con máquina de lana presidido cosas

Voz 25 21:52 yo era autónoma

Voz 24 21:58 alguien nos podrías escuché me puedo decir puedes a chicas

Voz 25 22:01 no

Voz 24 22:02 vive en todos sitios en casa como si algo se ha visto en Guernica soy soy una excursión que ver compañeros allí eso está en nosotros un amigo íntimo pues no está en la taquilla de Antic el Amorebieta

Voz 25 22:27 ya no no volví más Carla

Voz 0020 22:34 Joaquín pues vamos a ver si tenemos suerte y a lo largo de la madrugada algún oyente puede puede decirnos algo más

Voz 24 22:42 Ojeda un poquito de norte un una pequeña no puedo sigue hasta aquí está allí

Voz 16 22:50 vale pues a ver si entre todos localizamos a Carmina Joaquín muchísimas gracias por llamar

Voz 24 22:55 el pero feliz año

Voz 29 23:20 conoció

Voz 0020 23:24 tres opciones para localizar a Carmina da Pokemon la primera por las redes sociales la segunda a través de los servicios de un detective y la tercera en que Joaquín viaja Guernica unos días de vacaciones preguntar por ahí

Voz 23 23:41 sí

Voz 0020 23:48 la reflexiona Pokemon que tendrán los amores del pasado que de una forma o de otra siempre se hacen presentes

Voz 23 24:01 era

Voz 0020 24:04 y tenemos entre los oyentes y murciélagos de Hablar por hablar a un hombre Héctor Santana que tiene una historia que bien podría ser la historia que ha planteado Inés Morán escribe lo siguiente a poco de haberme mudado a donde vivo hoy en día encontró una carta con una declaración de amor en el pomo de la puerta de quién la dejo es mi pareja hoy en día después de siete años pero Héctor Santana la declaración de amor ya era para Ci al poco de haber uu novecientos cien ochocientos es el número de teléfono de Hablar por hablar arroba por hablar es donde están escribiendo comentarios como J que dice que se Joaquín sabe su nombre siempre quedarán las páginas amarillas hola Teresa desde Cantabria buenas noches

Voz 18 26:26 buenas noches Adriana qué tal Teresa

Voz 31 26:28 la comida y me decidí

Voz 32 26:31 no ha

Voz 31 26:32 a pesar este

Voz 32 26:35 esta vez que inquietud que tengo realmente es una inquietud porque yo tuviera un hallado dentro de unas fotografías explico hace aproximadamente un año hice unas fotografías a la luna y bueno fue una secuencia de siete fotografías y me fui a a dar un paseo en con el móvil fueron y me vine a casa después de cenar fui a ver cómo habían salido me encontré con la sorpresa de que aparecía una luz fuera un siete siete fotografías en las que bueno salió una luz en la siguiente fui bueno empiezo a ampliarla digo yo esto no he visto que será pues que que estrelló amarrada en la siguiente foto veo que de salud vamos a decir un alud reanuda salen unas esferas en la siguiente toma esas esferas han hecho una formación en forma de cruz en la siguiente toma esas esferas con la luz de dónde habían salido hace una línea quebrada bueno pues pues pues eso en total fueron no siete tomas Illana pues no he tenido respuesta que puede ser eso indagar un poco suele mandado algunas personas que pudieran tener una respuesta no me dice nada sorprende mucho digo yo si alguien sabía algo de esto que puede ser porque yo estoy sorprendida

Voz 17 28:10 sabía que en el conocimiento

Voz 32 28:12 muy bien a qué puede deberse esas escenas

Voz 16 28:17 curioso Teresa porque en el cielo en apariencia no no había nada más que la luna

Voz 32 28:21 nada nada nada más que la luna vamos no vi ninguna luz una ahí después al ampliar las fotos con el móvil fue donde apareció todo eso

Voz 16 28:33 y usted Teresa después de este tiempo después de haber hablado con personas aunque no le hayan aclarado demasiado a qué lo achaca

Voz 32 28:41 yo no puedo decir no tengo ni idea porque a veces cuando hablan del del cambio climático digo serán unos aparatos que están poniendo para la atmósfera yo que sé es que no sé qué pensar realmente no sé qué pensar se me ocurren muchas cosas como es el de pudo ocurrir ahora la Audiencia no pero realmente no lo sé no tengo ni idea

Voz 8 29:02 las ha hecho en papel las fotos en papel

Voz 32 29:05 no está en el móvil y a simple vista realmente no se aprecia es cuando se amplían eh cuando se ve todo perfectamente

Voz 16 29:16 Iker eligen a las personas que que vienen a las fotos a las que se las enseñó

Voz 32 29:20 pues muy de Sorpresa sorpresa huy qué curioso que esto y entonces pues incluso lo lo lo envíe las envié a de estos programas que hay íbamos a decir algo de cosas le del cielo

Voz 8 29:43 me quedo ahí bueno con mi avión

Voz 32 29:46 desde el Whatsapp ni nada nada no se entere osea no nada

Voz 16 29:51 claro es que reciben muchas cosas muchas peticiones no me imagino que se refiere a la nave del misterio sea Iker

Voz 32 30:00 pues en eso sí no abren unos guasa es que dicen que disponen de guasa es para la gente que tiene nada ni abre ni hacen caso ni he intentado y no otros otras Emmys vamos emisoras de de televisión

Voz 8 30:14 vamos si el análisis coge nada no

Voz 32 30:16 lo que es mentira eso que dicen que tienen Whatsapp es mentir a mí no me ha tocado en un año vamos

Voz 27 30:21 la gente que lo revisen entonces yo estoy muy

Voz 32 30:23 creada de están ha dicho esas fotos las tengo a disposición de quien quiera verlas

Voz 16 30:29 pues mire precisamente los oyentes en las están pidiendo porque nosotros sí tenemos número de whatsapp

Voz 32 30:34 ya pero yo por ejemplo a ver no las personas a las que se suman lado Si la ven perfectamente pero pierden un poquito de calidad yo prefiero enseñarle enseñarles estando yo explicó que así porque sí porque prefiero para que no se manipule nada ni nada las las quiero yo las si es una o una

Voz 24 30:56 sí

Voz 32 30:57 personas feria un departamento se dio una agenda ya sería yo se las enseño se las enseña quién quiera pero se las enseño yo vamos a ver si alguien se hace eco de esto porque a mí me da pues buena parte rabia de que son es un es son unas imágenes que impresiona

Voz 24 31:20 por poco no para saber qué es

Voz 32 31:22 esa que cd de eso que que porque claro algo tiene que ser

Voz 16 31:29 sí ha pensado usted en que podría ser algún fenómeno paranormal Teresa

Voz 32 31:32 lo hacen estampada normal no es se refiere paranormal normal si se refiere a costa de un folio orgía yo no lo sé no lo entiendo como para normal no eso no es una uno es paranormal quiere decir que si son vamos a decir a dormir

Voz 8 31:48 sí eso es normal

Voz 32 31:50 sí son a mí eso no venir son objetos volantes no identificados en ningún caso es para normal

Voz 16 31:55 bueno yo me refería más bien a que pueda ser una presencia algo así

Voz 32 32:00 no la foto como hacer una presencia no no no no no además es muy curioso porque la primera foto que aparece la luz en la que yo había visto siquiera está en una posición con respecto a la luna pues X de unos segundos está mucho más abajo que es cuando empiezan a salir las esferas pero es que esto todo es Anes fue un periodo de tiempo

Voz 25 32:31 pequeñísimo

Voz 32 32:35 entonces no no deparan normal nada nada nada

Voz 18 32:38 una cosa física absolutamente física yo no lo sé yo Orlando

Voz 32 32:44 porque están día hallados entonces ese para mí fue un hallazgo encontrarme eso en las fotos que hice de la luna eh bueno es una cosa es patente vamos

Voz 0020 32:57 y a lo mejor acercarse Teresa ha pues aún planetario a un grupo de astrónomos

Voz 8 33:04 es algo así no conozco lo conozco no sé dónde ir

Voz 32 33:08 no sé dónde ir de intente una ve llamaron un Instituto de Astronomía de Madrid no cogiendo los teléfonos lo coge nadie es que no sé no sé no sé es a la a vamos a ver ya le he dicho a la señorita donde las dimite no lo quieren

Voz 33 33:26 vamos

Voz 32 33:26 en el solar Hinault ni nadie no no me han dado respuesta de nada pero vamos que sorprende que en las ves se sorprende mucho

Voz 8 33:37 cuando hace de estas fotos cuando fueron tomadas hace menos de dos mil dieciséis

Voz 32 33:45 que había una luna extraordinaria por lo menos en mi pueblo y Podemos en la zona norte encantada mía ahí fui a sacar la luna porque estaba realmente bonita brillante es un alumno especial in me encontré con esa sorpresa pero cuando llegué a casa

Voz 16 34:06 Teresa pues vamos a dejar la consulta sobre la mesa a ver si alguien me puede decir

Voz 8 34:09 era algo que me encantaría que alguien dijera algo vale muchas gracias porque además tiene adiós buenas noches

Voz 30 34:16 a sí

Voz 29 34:22 mí me iría más a mí sí eh a donde eh

Voz 0020 35:01 las respuestas en Twitter Isaac escribe bueno puede ser basura espacial pueden ser satélites puede ser algo desconocido ya por último puede ser algo inteligente pero yo me pregunto qué inteligencia podría estar interesada en nuestro planeta Bandolera escribe yo hace un montón de años cuando las cámaras eran de carrete fuimos al Valle de los Caídos si cuando revele en la foto estaba la Lacruz en medio entre mi marido el fotógrafo donde la revele no lo entendía nosotros tampoco

Voz 29 35:38 el MAP

Voz 0020 35:49 Pokemon sin ver las fotos se pueden conjeturar millones de hipótesis Jesús María López dice soy fotógrafo profesional y normalmente las luces y los focos que en la calle producen destellos informaciones en el cielo por la suciedad de las lentes si está hecha la foto con el móvil normalmente la lente no suele estar casi nunca limpia por cierto que este miércoles que ya nos ha dejado el máximo lo visible era a las veintiuno a veintitrés horas pero se pueden ver hasta el cinco de enero hablamos de la lluvia de estrellas de la escuadra cuadran es la primera de este año dos mil dieciocho y una de las más intensas del año junto claro está a las Perseidas que recordamos aquí cada mes de agosto y a las Gemini de que acaban de ocurrir ahora en diciembre así que las cuadrante si tiene ocasión y oportunidad Si está en un lugar con poca contaminación lumínica podrá verlas hasta el cinco de enero cada noche

Voz 29 37:03 me

Voz 0020 37:09 por cierto que la luna estaba llena porque hemos iniciado dos mil dieciocho también con una Súper Luna el novecientos cien ochocientos Salvador desde Asturias buenas noches

Voz 8 37:30 qué tal salvado si encantado de saludarte

Voz 27 37:38 yo yo creo que hice empiezo de los lobbies que yo al tiene estudios como Oscar Hurtado pues le he puesto los pues ahora para ver si pero no creo enfrente las llamaban con las fotografías los

Voz 8 37:57 sí yo soy muy bien

Voz 27 38:00 es que no se lo mejor lo cual si reflejo entiende como las preguntado por el asunto de frecuencia me enfriar porque yo soy muy amigos de hacerle fotografías no muchas zonas descartó precisamente por eso porque no saben a lo mejor destellos Valmojado y algún foco

Voz 16 38:22 claro

Voz 27 38:23 en el ya es más unas concretos más más conciso

Voz 33 38:33 además

Voz 27 38:35 pero bueno que hablamos de

Voz 33 38:38 ha tenido tantas

Voz 16 38:44 sorpresas ha tenido muchas

Voz 27 38:47 yo he vivido de eso pues hubo una primera de mi de mi ya saben gran es el que inmerso en el año noventa y dos el mundo como otra mujer Pruna ha tenido me dio mundo alguien el Tratado de es bueno Asturias a trabajar pues entonces con un amigo que conocía que más íntima amiga había sido mi mujer

Voz 8 39:22 de la primera mujer

Voz 27 39:24 ah mira y ahí se me repitió la vida algo volví a vivir en el mismo sitio donde había cazado a una muerte anunciada esta relación que estaba anunciada porque sabíamos que no iba a durar por de ser desgarra un hombre entiende vamos rodó un independientes le gustaba mucho la lectura mitad pero era estaba acostumbrada igual que son que el momento al final me convenció de que fuéramos a vivir juntos que porque íbamos a poder dos pisos bueno y fuimos a vivir juntos lo unos una relación de cinco seis años pero al fundador de me otras a mi casa hicimos teniendo relación el y los suya fue supera íntima de mi mujer mi ex mujer

Voz 33 40:36 si después

Voz 27 40:40 es una mujer por todo el mundo en toda España de ella el resultado totalmente tienen tienen si los soy una persona que esté retirado el hombro y estabilidad de mi cumple fue el día que cumple años el día tres de enero

Voz 8 41:01 felicidad nunca los hubo

Voz 27 41:03 o si no celebro nunca es que eso no porque a mí siempre me han engañado he dicho siempre que el que hay mi cumpleaños el cuatro puntos ya desde pequeñitos siempre es el cuatro Pasteur que cada mentira

Voz 8 41:22 le cuesta

Voz 27 41:26 mi madre que no sé es que no me decía o conmina tiende a tenía por ahí emitieron un autobús unos tíos abuelos en el occidente de Asturias pie pues entonces ella me hicieron una moda hicieron un cómodo tocado yo cuando empecé a ir al psiquiatra era por problemas

Voz 8 41:55 de ahí lo de Ray lo claro yo

Voz 27 41:58 no yo me críos por ejemplo construimos bien siempre me dice don de mis padres entonces yo llevo momento que tiene que acaba en grande que no tenía mi afecto pues es la gente mayor con ladrillos vivía sabemos pero mi madre es cada vida entonces yo llegó un momento que que nunca a la cabeza no no porque mi madre me había echado al mundo verdad pues que tengo otras es un poco mayor que yo que actuará sacaron de aquí dijo temer se entonces con aquello más afecte detenido siempre

Voz 33 42:42 eh

Voz 27 42:45 si los mundo hemos quedado muy porque yo tengo tantas cosas que preguntarle algo sí que

Voz 16 42:56 esto en mucho tiempo yendo a especialistas al psiquiatra por este problema

Voz 27 43:00 sí sí sigo yendo pero sí sí porque estoy antidepresivos en tierra estoy intentando acortar por la medicación estamos los dos este sábado de todo dado mucha debería la mérito pero me dice que no se puede como son todo ese tipo se mantiene así pastillas para dormir todo esto Vitolo la gente habla de los problemas desde el año dos mil entre ellos lo que yo sé lo que tiene que ir sino que hay dieciocho todo bien vemos una persona está ya son muchos como acción nunca me entiende porque el mundo de los la muy inconcreta eh

Voz 8 43:59 eso me parece ahora con empareja Salvador

Voz 27 44:03 lo vimos todo no quiero bares

Voz 33 44:08 son sus

Voz 27 44:10 no es decir para la que la parece soy de los que digo que tiene que surgir pues a no buscar para es mi sufrir es algo que he tenido ha sido frente azules vamos a llamar pues así yo me encuentro entre dos personas que uno dos que bien los sagrada es tener un poco de relación con relación a mí de la que de casa o naves primera mujer todo lo demás se convirtió en peleas y bueno son mujeres eso de las tres tengo trato primeros al cuartel que hay que asigna justicia derecho de pedir es así Pedro relación con mi familia por culpa de esa relación

Voz 17 45:03 sí

Voz 27 45:04 porque hasta el psicólogo uno de decir que hicieron podrían sentir es no me hicieran

Voz 8 45:16 pero esto fue la mujer de la que hablaba que siguió

Voz 27 45:20 no no lo dos de los actores la cuarta

Voz 8 45:23 la cuartos que no es tampoco la amiga íntima de su primera mujer no es otra mujer

Voz 27 45:29 esa fue una señora si sí medio obtenido un quince yo te demostraron pues que miren al lado aquí al lado eh yo creo yo que son los y en el portal que tengan la territorios hay Tribune ya desde entonces bajando los censos yo tras ser Alcazaba porque yo delito tuvo el marido o ex marido de ella tomaba café si todos los conocíamos hasta que ella no hizo que y me dijo que se necesita porque de cumplirse aquel día divido a asistir mejor a nadie yo no te lo voy a dejar coger un ahora o de medio estoy aquí The Hole que la de cojo

Voz 33 46:17 y así nació siete años fue un sinvivir pues un alto o era un piso

Voz 27 46:35 no

Voz 33 46:36 el simplón planetarios no pienses

Voz 27 46:41 muy familiarizado también continuamente psicólogo dice el mundo lo mismo

Voz 33 46:46 eh

Voz 27 46:47 yo no estoy allí perdiendo el tiempo ya hacía sí

Voz 33 46:55 bueno se acabó todo y encima es que somos vecinos

Voz 16 47:02 está fue su última relación Salvador esta fue su última relación siguen siendo vecinos

Voz 33 47:14 después resultó que los padres de alumnos padres vivían acción éxitos vía fijan retos uno de otros

Voz 27 47:26 entonces qué algo no separamos pues yo estaba habían podido el piso ella estaban en casa de su madre iba ninguno siguen hubo por lo decimos la soberanía

Voz 8 47:44 acabó la cosa un poco

Voz 27 47:47 esto es jugábamos a todas

Voz 33 47:50 claro de dos trabajar mucho la verdad

Voz 27 47:55 así que los con los psicólogos del tema es decir que que la Rondo como eh que hacer un día muy pero un transfondo sino el cuello que se que libraron pueblos

Voz 25 48:15 una persona con problemas

Voz 27 48:17 no conocieran humille quedó Pedro Hermida mantiene o tratamiento psiquiátrico era otro modo tratamiento mediante tratamientos iría dirigido durante un ir un poco

Voz 8 48:32 pues suponía muy agresiva

Voz 27 48:35 pues bien y levanta enlatado íbamos como la algún vale yo Monroy hizo una persona sociable me gusta hablar de empleo como fuera la chica yo le dije la Liga en la que dejarlo eso va a ha ido seis tienen mucho

Voz 33 49:01 Nos

Voz 16 49:02 siete años son muchos años eh siete años sin unos cuantos años

Voz 33 49:08 bastantes zanjas fueron más claros muy minas me ahora

Voz 27 49:16 ya lo lejos otras tres mujeres tengo gratos recuerdos tengo buena todos ellos de esta vendimia es que no hay nada que yo qué sé si bueno sí algo cada hora ahora yo estoy jubilado estoy jubilado por la mina de mí por una obra

Voz 24 49:44 sí sí

Voz 27 49:45 sí tengo una que aquí de los usted dieron sus frutos viviendo porque es caro tirón de los últimos años su vida

Voz 33 50:00 los gases que la vida vidas de la sorpresa muchísima sorpresa el que soy mayor soy yo

Voz 8 50:18 los cincuenta y nueve y a los sesenta

Voz 27 50:21 eh yo cuando termine yo cual ningún pues ya empiezo a los entra eso lo dice usted la mía

Voz 8 50:35 Elena de contar

Voz 27 50:37 sí que es una forma muy empezamos el cero

Voz 33 50:41 por lo cual todas

Voz 8 50:46 y cómo se presentan lo saben

Voz 27 50:51 pues es un pueblo facilísimo porque yo me decía siempre la extrema no no contaminara ya ya te digo yo o fíjate como pueblo dividido pueden volver a nuestros antiguos mayor

Voz 33 51:10 no

Voz 27 51:12 hay niños jugando venía a mi madre con diez años la

Voz 8 51:20 en mil personas se buscaba claro ha quedado todo

Voz 33 51:24 de ser llegaremos antes su situación

Voz 27 51:30 niños juegan algunos padres de gente ánimo jurisdicción algunos era todo minería

Voz 33 51:43 hoy vuelos se los han comido úteros lo negó

Voz 27 51:49 hicieron fue cuatro cuatro parques de Loja pudieron

Voz 33 51:54 por qué la hutu Adriana

Voz 16 52:02 a mí me gusta escucharlo a usted Salvador estará estaba leyendo Bandolera en Twitter que escribe Salvador a veces hay que aceptar las cosas como son y no como queremos que sea

Voz 27 52:15 lo que esto hecho éste que ello ha hecho ha hecho suyo culpa unos con las culpables hice yo podía haber seguido la acción

Voz 8 52:31 sí

Voz 16 52:33 lo dice dice también Pokemon que siete años son claros

Voz 27 52:37 de monólogos un muchos son amigos todos

Voz 33 52:43 eh

Voz 16 52:44 pues porque me lo que dice es que es que siete años son justo los siete años de mala suerte de los que se habla cuando uno rompe un espejo

Voz 33 52:55 pues está claro

Voz 27 52:59 no pueden trabajado

Voz 16 53:01 se pregunta Pokemon también que si es usted amante de la fotografía cuál ha sido la foto la foto más bonita que hizo

Voz 18 53:11 la sí

Voz 33 53:12 yo es que tengo dos cientos cientos de los votos

Voz 27 53:19 mucho de la naturaleza me entiendes

Voz 33 53:21 es otra naturaleza regusto

Voz 27 53:23 todos rociar a la gente también pero espero un hijo que no estén preparados para la foto

Voz 16 53:28 o sea todo natural también también los retratos Salvador que muchísimas gracias por llamarnos gracias por Hablar por hablar

Voz 3 53:39 una vez

Voz 16 53:41 plazo buenas noches

Voz 3 53:45 pues el compañero