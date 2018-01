Hablar por Hablar (04/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 ah

Voz 2 00:07 hablar por hablar con Adriana Mourelos

Voz 3 00:11 aunque el morbo encarcelar al mismo

Voz 4 00:13 toma y de otros son muy it todo tiende u del Belén P está cambio de impresión cada vez que aspira a nadie sabes esta vez a la vez todo un día Oca los termina casi siempre con pero hay que estar atento porque el mar va Siria la Julian Thabo ya arriba estuve nunca más de Pekín tu vida sino dudas puede de paz la paz a daría a lluvia viva la lluvia arriba

Voz 6 01:12 tumba tanto corre y uno de enero adiós las sombras

Voz 9 02:42 el uno ondeando

Voz 6 02:55 tres y ocho minutos de la madrugada

Voz 3 02:57 a ver si nos escucha desde Canarias reflejos con Elena Sánchez buenas noches muy buenas noches

Voz 10 03:04 pues resulta que los reyes Adriana están a la vuelta de la esquina como bien sabrás y hoy nos hemos querido preocupar de que nadie se quede sin regalos

Voz 6 03:24 quedan dos días para que vengan los Reyes Magos una fecha muy espera

Voz 11 03:28 ahora por los más pequeños de la casa pero también por aquellos adultos que siguen manteniendo la ilusión con el paso de los años estas semanas son muchas las voces que están hablando de los niños y mucha las organizaciones que se preocupan por hacer que todos ellos tengan regalos por ello nosotras hemos querido reparar en los más mayores y lo hemos hecho de la mano de la Asociación Benéfica geriátrica escuchamos a Silvia Sierra su coordinadora

Voz 0911 03:51 tendrá damos que bueno que los niños de defienden ilusione que recordamos siempre en estas fechas mucho más de ellos pero bueno si los los males mayores tienen también ilusión y esa es verdad que que al final cuando uno va

Voz 12 04:03 va van pasando los años uno se va haciendo

Voz 0911 04:05 Thomas mayor ya en estas etapas de una pero parece que va perdiendo la ilusión va perdiendo la cuando soy esa esperanza pero aquí estamos nosotros para les da BG recordárselo continuamente de que ellos tienen que tener ilusión tienen que seguir luchando tienen que venir esperando

Voz 14 04:29 esta entidad lleva cuatro años

Voz 15 04:31 izado en la campaña Ningún mayor sin regalos en Navidad que tienen como objetivo paliar la soledad de las personas mayores

Voz 0911 04:38 en Navidad el nació con el objetivo de Palais de aislamiento la soledad de las personas mayores vemos que la soledad al final es una enfermedad que muchos mayores que que la sufren igual que a veces se agrava sobretodo en situaciones de enfermedad iría ingreso hospitalario y este año pues quisimos entregar que hicimos llevar este proyecto sobre todo a los hospitales saber qué que es Navidad que que es un día Un poco pues son fechas un poco tristón a India a estas malito pues una doble una doble crisis década entonces bueno ahí la cerca del cariño la ilusión compartir esos momentos esas sonrisas a través de un obsequio para nosotros era era fundamental

Voz 15 05:15 los tres años pasados los han dedicado a las residencias y centros de mayores y en esta ocasión han decidido acercarse a los hospitales de Madrid van vestidos de Reyes Magos les entregan un regalo dedican también un espacio de acompañamiento

Voz 0911 05:28 el regalo en eh bueno pues es un objeto pero pero la clave el regalo es la es la compañía es el acercamiento e interactuar el preguntarle de cómo se encuentran como darles muchísimo ánimo decirles de qué el final pulmonares que tienen que coger muchas fuerzas y que bueno que tienen que intentar salir del hospital y que bueno que que nosotros nos acordamos de de ellos de cuando están enfermos y que por eso estamos ahí

Voz 15 05:53 pretenden llegar a ochocientas personas el obsequio que les entregan es una manta que más allá del valor material tiene un valor simbólico para ellos

Voz 0911 06:02 practicamente ochocientos regalos si entre los seis hospitales de de la Comunidad de Madrid lo que regalamos ahora mismo estamos son unas mantas buenos mantita que además eso siempre siempre gusta tanto a a señores como señoras sobre todo porque bueno para nosotros que es simbólico no siempre decimos es una manta que que bueno que le va a dar calor pero también calor humano al final también es es transmitir no sólo lo que es la parte material sino también en la parte la parte humana

Voz 15 06:32 este pequeño detalle tiene un gran significado para todos ellos pero sobre todo para los que no tienen a la familia cerca

Voz 0911 06:38 por desgracia bueno pues hay personas que no tienen familia o que no tienen relación y bueno pues están también en hospitales nuestra situación está bien y con mucha desesperanza de hecho oí el resto de días anteriores hemos vivido pues momentos muy emotivos momentos donde además de ellos no Nos exponían pero esto es para mí que estáis aquí bueno él él estar charlando con con la persona el que comprenderle es decir estamos aquí sólo queremos regalar nuestro tiempo de compartir sonrisas no queremos nada más y con eso les más que suficiente

Voz 15 07:13 de unos esperan los regalos que escribieron en su carta otros disfrutan de la sorpresa de recibir aquello que no esperaban pero a todos les satisface por igual que alguien les dedique parte de su tiempo José preocupe por tener un detalle Navidad

Voz 3 07:55 precios a la iniciativa Elena han estado en hospitales esta semana con la Infanta Leonor la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital Juan Carlos mañana van a Valdemoro iniciativas como ésta merecen la pena podríamos empezar a hablar podrá veamos si quisiéramos si ustedes quieren sobre todo podríamos hacerlo acerca de los Reyes Magos porque es verdad que no quedan más que dos noches no dos noches que osea esta la siguiente ya el seis por la mañana los abrimos nos hemos portado bien yo saber qué aquí porque dice una manta y un forro polar siempre son regalos bien recibidas no sé si estamos todos de acuerdo con la altura de los calcetines y las corbatas avión Jerzy navideño algunos le gustan algunos ya no tanto a ver qué dicen los oyentes el único que ha comentado acerca de los Reyes Magos creo que ha sido Pokemon así que te va a tocar a ti Elena

Voz 15 09:04 bueno yo los oyentes que no sigan sabrán que tengo absoluta devoción por los Reyes Magos así como por la Navidad no tanta tanto es así que en mi caso el vimos tanto tanto tanto tantísimo que un año ya teníamos tanta ansiedad por abrir los regalos que mi madre dijo mira yo no puedo más cinco por la noche vamos a abrirlos elegimos pero por favor que quedan unas horas los abrimos se como mandan las cosas no te dijimos bueno pues vamos a hacer algo especial entonces ni cortos ni perezosos Nos conocimos a las once o las doce de la noche hacer una yincana en casa entonces cogemos los regalos los escondemos por toda la casa bien esconde gritos de nunca per dentro de la nevera saca una cosa como elaborada

Voz 3 09:48 Nos dedicamos durante una hora y media a buscar las cosas que habíamos escondido pero qué bonito es es Elena muy bonito lo pasamos muy bien todos muy adultos ya eh usa esto no había ningún niño no había nada qué qué hombres que ya claro a ver Sus Majestades los Reyes habían hecho el trabajo exactamente habían dejado los regalos pues en vuestra casa porque como sea el norte les pide haría bien claro a primera hora de la noche exactamente Ia pues pudiste sables los tranquilamente sin esperar a la mañana decepcionado eso pasa mi casa con Papa Noel que pasó Manuel en mi casa decide siempre venir a la hora de la cena de Nochebuena mira que si llega pronto un nadie sabe por qué pero llega pronto no espera la mañana del XXV que lo habré el XXIV si además suele suele tocar el timbre entre la cena y los postres a ver a ver como que toca el timbre lo veis no lo vemos pero dejar grados los regalos en el felpudo de la puerta de casa justo cuando acabamos la cena íbamos a por los puestos qué apaña siempre siempre muy puntual puntuales otras hemos lo que adelantamos un poquito la cena de Nochebuena él hay entre lo hacen en los postres Lyndon osea crees de Papa Noel que de reglas

Voz 3 11:01 eso no se puede contestar a quienes han pegado bastante bonito cuéntenos por favor usted como celebra la noche de Reyes y ya está preparando todo sí tiene el ya se ha hecho usted el trabajo de Page de Rey Mago Si ya ha comprado todo aussie quizás va a dejarlo todo para el último día que también es un clásico muy español pues sí ha pedido algo muy original la estrella más allá del forro polar y las han hecho de Pokemon hace usted hacen carta nosotros hacemos carta también por whatsapp pero como de las la carta por whatsapp escuchemos tenemos ahí la carta recuerdo la llamada de un oyente que también preparan una yincana en K SAP para darle el regalo a su mujer así que Nos llamaron los dos de alguna manera estuvimos conectados con U2 y mientras él le iba dando las indicaciones precisas ella iba hablando con nosotros en antena contándonos cómo estaba pasando pues de una habitación a otra como iba abriendo un armario y al final el regalo estaba peligrosamente colocado en el alféizar de la ventana hay que bonito y lo encontró hoy Le gustó mucho pues podríamos encontrar esa llamada ponerla mañana a ver si nos lo proponemos la encontramos va a estar difícil porque hace muchos años por lo que tengo entendido tiene muchos años sí sí pero bueno podemos tirar de archivo a ver si está en algún sitio Helena pues muchas gracias por traernos los Reyes Magos así un poquito antes de tiempo

Voz 6 12:30 lo leí

Voz 3 12:35 escribe Bandolera a mi me gusta despertar inmunidad y si yo puedo aguantar va al novecientos cien ochocientos Paco desde Huelva buenas noches

Voz 6 12:52 árbitros

Voz 3 12:56 qué tal Paco qué nos cuenta

Voz 12 12:58 sí yo tiro cuarenta años dedicado al señalar que si hay francamente me gustaría ser comentario con respecto a la antigua SL y al momento de ahora

Voz 0020 13:14 vale adelantó solo

Voz 12 13:16 hasta que todos los que yo he tenido de A A G de Feve se iba al instituto a partir de los catorce años entonces pues había veinte excepto entendía de otra forma ya de ésta de catorce de mayo en ello pero es que ahora sale en todos los doce años en lo instituto que concurre que cambia por completo de digamos contar Tron bosques a mí los que salían para mucho se iban todos cosa junto con paso el día que la convivencia seguía siendo la misma entonces ahora a se a los doce años pues los institutos lo que ocurre que se pierde el contacto de esa convivencia que encendía Illa el entra en contacto con otros que requiere ese que se mejore léase cambia la portada actuar ir hablando curar algunos padres desde aquella época tan Pompeya claro los locos yo tuve yo ideas sentido año pues ya son padres entonces decidió pues echan a su dossier comentando que el registro sin duda a fondo a la hora de verla porque es el colegio con con desde porque no había problema como he toro siempre siempre a mí a fin algún enfrentamiento pero lo viniendo pero es que ahora es horroroso lo la generación que lo está sí por qué no voy ha sido tanto Angels de me quedan pocas notamos un novecientos y con la bicicleta a Cela en lo que pasa es que yo creo que esté se han perdido la alfombra de que cavar un collage b Se acabó la convivencia quiero decir con ello que sitio donde han ido lo han sabido sea darle la forma correcta de entrar pero que no es lo mismo el convivir catorce años run sintió bastaría con un sentido de de cierta formalidad ahí banda día en aquella época no había hecho un enfrentamiento con el maestro Si se producía violencia de este tipo hoy en día veintiocho comprende lo que que han cambiado todo en las cosas pero también han cambiado lo padre algunos en aquella época en lo mire usted es que por mucho que he intentado no se seguir norma ir a cosas como un camión Dro diciendo es que quedó es que el fondo donde cogerlo osea sea que en realidad yo lo voy a decir una cosa yo Waldo ubicar la DGB se encargaron señas

Voz 0020 16:52 pero lo único Paco que percibo en la llamada que estamos hablando de cosas bien diferentes es decir una cosa es el sistema educativo la EGB la Logse que podemos entrar a valorar ahí lo académico y otra cosa es que por haber quitado la EGB los chavales no tengan respeto ni educación porque estará usted conmigo siendo maestro que la educación y el respeto son valores que se aprenden en casa que no dependen del sistema educativo

Voz 12 17:19 pero sí pero resulta que realmente es eso que me está diciendo se quede en casa pero muchas veces cuando estaba en la LEB aunque en casa Bonn por desgracia incurriera muchas veces se el maestro fue lo he encargado Le hacerle ver lo que entendía casi yo lo toma ahora aunque yo me acuerdo que que el el árido sesenta Isaías pasa eleva ese alto estando decía prohíbe el que tuve yo Mao mundial pasillo estaba directo allí mundillo IU por lo visto el niño hecha de todo una cosa el padre perezoso is nothing amante eso lanzadores de goles ir en lo ya yo era partidarios de la violencia de comprende pero quiero decirles goles lo que había un respeto por parte del padre con la escuela instan a está reviviendo para la escuela hoy en día los que miran y con pero sin embargo por desgracia ocurre mira cuando te diga algo más todavía sea que introduce eso sinceramente me da pena porque cuando uno he vivido la enseñanza ir la los dos son desde el punto de vista de la educación ha sido el punto de vista de la comporta bien entonces yo vine y en fin se veía agudeza Boyer pasa hice hice hablaban de ellos se intercambiaban millones aseveró la joyería yo deberá cuando paso con un sitio y veo alumnos a la fórmula que utilizan la manera de de comportarse blanco Borja aquellos tiempos vuelos de ellos siempre entrando ya veremos cuánto no sea yo creo pues que en el fondo así incluso algún problema al mundo ellos tiempo mediana ni siquiera los tres lo que respecta a eso te es que cuando se salía de la FED se sabía ya pues vamos ella codo con eso sí veía dando radicales ecuaciones de segundo grado sea que codo iba como una función blanca ahora sale Ulinho del colegio con doce años hay a no hijos cambió por completo de ello sinceramente ciento cuando venga en cuando habló por antiguo alumno de Bacon hoy en día pues muy pronto afectados dos sólo de abogados que ha digo que dentro son barrenderos Isère cuál era muchas veces la voz de aquella época ya le digo que contiene ya entrenan tiradores en aquella que me dice es que ahora me en esto y me dijo el otro muchos veintiocho y es una pena que no sé yo si usted no está a la expresión de qué vía pero en fin nada

Voz 18 21:05 sí sí es una manera de verlo Paco claro

Voz 12 21:08 ha llegado esta opción Illa de dijo que hizo un llevo un poco esto porque sólo así muy claro estando en casa te lleva la ropa eran casas que pone a realizar aquella época estudiante vuelve a revisar papeles como de San Filipo por conocer algún caso ver lógico así muchas veces incluso algunos compañeros y dice pagando un chalé en aquella época y costaba a lo que ahora que liberal pan es del debía cuenta ahí ahora nosotros lo tenemos todo hecho por lo tanto Gordon tantas cosas así es como decía va dentro decirte que me pasa esto pasa otro Peres que hoy es que este lo las espantosas que

Voz 0020 22:15 también estarán conmigo Paco en que en que en las generales de generalizaciones no siempre son las más correctas es decir también

Voz 12 22:25 no había alumnos maleducado

Voz 0020 22:27 dos también en Vigo habría acoso escolar también en la EGB los profesores abusaban de los alumnos igual que ahora hay chavales muy educados chicos que están estudiando la Logse que tienen un muy buen nivel cultural hay chicos pues efectivamente con mucho respeto

Voz 3 22:44 profesores no

Voz 12 22:46 sí yo recibe explico pero es que es que hay dulce feto dentro de de la actualidad no liberalizado pero sí que de mandos y a favor que siguen porque hay BC que te encuentras el cinco ha sido el de exhibir iban Leo a la cuestión de ello por lo calle y estaba sentado que ese año impar se posó para delante de ellos vive ahí ese Bynum pitillos y me dice oye todo jugando entonces indebida vuelta debido oye aquí progreso que está a estas cosas que a estas preguntas dije si tú quieres herido ya ha sido yo no dejo que a cortado sea Guillier dos decir que lo que se ve con la gente por polivalencia

Voz 18 23:57 sí sí estoy en ese caso a Paco

Voz 0020 24:02 en ese caso de ese chico que quede dijo eso y que le habló en ese tono ese chico de quien aprendió eso de su profesora de su padre

Voz 12 24:12 espero que se cortó el que yo le dije digo bueno el sellado eso porque mira yo estaba dando clase y ya señalaron coartada o sea el que sea que es que la sociedad la doce igual a respeto al como las placer sale viña de ahí se que ellos dos dos dentro de esa no es la cabeza por mucho porque es que es que la iba siempre se tiene la para

Voz 19 24:51 y lo que sí

Voz 12 24:53 ha sido otro que si lo otro porque es que hay veces que que quiera voz va las conversaciones en cuya planta de tono todos los días dos todo los decidido que hay un cierto bastantes a lo que vamos que que ya es verdad a me da pena porque yo no hicimos y es duda pero por desgracia el agua lo puedo darle la algo que las cosas no la veía esa hoy yo veo el alquilado al profesó un partido acosa cuando hubiera bueno que haya declarado Campbell los tiempos han cambiado lo lo lo pero yo vuelvo a repetirle que la EGB y luego se ha encargado de no sé los lunes para que hay se han cambiado por esa vía se ha dicho de ellos bórico israelí a salir abono exilio dicha sido coincide en carrera incluso ocurre siempre Didier hubiera ocurrido se fueron luego haré Instituto Igualdad pero que ahora con nos ayude usar mitos sale del colegio Isabel decoroso Serra

Voz 0020 26:18 sigue siendo obligatoria hasta los dieciséis sea de los doce a los dieciséis tiene tiempo aprender

Voz 21 26:29 a los doce adiós al colegio público

Voz 0020 26:34 pero el instituto también puede ser público

Voz 18 26:47 que tú de no ya se ha dicho

Voz 12 26:50 para porque como uno vive algo un poco con parten veinte día en el colegio me explico lo que ya era el grupo de que mienta arañar entran compañeros

Voz 12 27:08 de las dos sitios otros barrios lo que sea illa illa entonces la misma que se día indio ambos donde entre ellos

Voz 0020 27:21 Paco pues muchísimas gracias por haber llamado y por haber reflexionado alto acerca de la educación gracias

Voz 12 27:27 los invertí pero donde el método Ensemble es que sé que ella

Voz 12 27:38 lo veo casos ni cosas que francamente

Voz 0020 27:47 nada nada nada que perdonar Paco encantados de escucharlo gracias buenas noches

Voz 3 28:37 reflexionan Pokemon la educación se aprende en casa en casa de aquellos niños que estudiaron la EGB y ahora son padres

Voz 3 29:22 es primeros de año es tiempo de reflexión al menos para Paco Tamim para Raúl que a través de nuestro número de whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Nos ha mandado la siguiente

Voz 17 29:36 hola buenas ni ir a todos los oyentes de Cadena cadenaser de hablarporhablar soy Raúl de este de la ciudad de Valencia está noche hemos Tote hacer una reflexión acerca de la empatía porque siento que El Mundo se va a la deriva que las personas han perdido el cariño el respeto que no sabemos sin empatizar que es decir eh tolerar los respetarlos entregarlos un poco más de cariño esta noche decía Malú en el concierto de Pablo Alborán que ha metido TVE uno que en este momento nos estábamos haciendo mucho daño unos a otros y que estamos destruyendo el planeta que había una carencia enorme de sentimientos de cariño de empatía de tolerancia y de ahí que estén pasando tantos sucesos Si bueno que las personas nos hemos convertido poco menos que en borregos en el sentido de de que no sabemos o no queremos es ser agradables simpáticos empate chicos corresponde mira hay una cosa muy clara en este momento nadie es más que nadie miro a hombres y las mujeres somos exactamente igual la única diferencia en este mundo terrenal o vida mundana puede ser el estatus económico el dinero que alguien tenga muchos millones y otros sean pobres pero a la hora de la verdad ante la muerte no se libra nadie aquí no va a quedar nadie el mal que hagas se multiplicará hay una cosa que se llama Karma y hay un refrán que dice el que a hierro mata a hierro muere entonces yo creo que tenemos que cambiar nuestra actitud eh como trescientos sesenta grados no empatizar que la gente esa palabra muchos ni la conoce y muchas tampoco que de verdad que nadie es más que nadie que en el cementerio no se nota la diferencia entre las clases sociales Ny y los famosos los famosos los anónimos allí somos todos iguales entonces que tengamos conciencia de que estamos haciendo mucho daño y así las relaciones no pueden surgidos ni el amor dormir los sentimientos ni el calendario ni las mariposas ni la pasión porque todo es eh orgullo la prepotencia soberbia envidia etcétera etcétera muchas gracias

Voz 3 32:30 el por enviarnos este audio por hacer esta reflexión en a esto si quiere acompañar la reflexión de Raúl siquiera algo más novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar y seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para responderle a través de una nota de voz a través de Whats App como ha hecho en

Voz 6 32:57 esta desde Navarra María Ángeles buenas noches

Voz 20 33:03 las relaciones no voy voy a hablar de lo de la cabalgata pero que oyendo a todo el mundo te digo Estupinyá es profesora Paco

Voz 18 33:14 sí que yo he estado muchos años una asociación de paz

Voz 20 33:16 la verdad es que la educación es en casa en la escuela enseñan nada más no hay otra cosa conforme no eduquemos pues es hacerse contrastar los chavales pues clara los que estudian los que no estudian y todos eso es lo que lo que siembra se recoge entonces en esta vida lo que siempre has acogerá

Voz 0020 33:38 perdón en María Ángeles antes de de continuar hablando no se puede separar un poquito el teléfono para que la escuchemos un poquito más

Voz 20 33:46 o sea que se me nota si sería bueno yo me oigo me oigo incluso yo mal también y no tengo la radio puesta a ver le llamaban poco por qué el habéis tocado el tema de que se hace en la noche de Reyes pues mira nosotros llevamos veinticinco años en mi familia empezar mis hijos a organizar la cabalgata acabada de este pueblo

Voz 23 34:12 venenos igual que al pueblo y entonces

Voz 20 34:15 ahora estamos metidos toda la familia entonces nosotros es la más organizando la cabalgata

Voz 23 34:20 ah

Voz 20 34:21 bueno cuando termina la cabalgata van a las casas los reyes a los niños que sean apuntado y en eso pasamos la noche es lo único que cenamos en familia pues es el día de Reyes pero la noche de Reyes no

Voz 0020 34:35 pasan ustedes trabajando claro María Ángeles y como es la cabalgata en qué consiste una preparación de de una cabalgata de muy bueno

Voz 20 34:43 a ver la luego queda muy bonita pero acaba el trabajo de atrás no se ve pues bueno llevamos varios tiempos la verdad es que no estamos sólo nosotros tenemos varias personas que que bueno le vamos el año pasado se apuntaron mucha gente este año mucha más para organizar para colaborar para la cabalgata pues organizando pues bueno pues todo lo que es pues las carrozas los trajes los disfraces que lleva los niños porque sacamos cinco carrozas desde los Reyes dos de niños entonces qué van los niños subidos en todo estaba la temática cada uno lleva pues este año por ejemplo hay una de Bob Esponja idiota de Los Lunnis pues todos pues haciendo los disfraces y todas la hora las madres de los niños van niños desde cuatro añicos hasta hasta pues para un montón de gente hasta los años de quedar ahí

Voz 18 35:40 no no podemos tope de de elite es

Voz 20 35:44 de edad así que bueno pues la verdad es que es mucho trabajo mucho trabajo porque a veces es para me he metido yo nos miramos tengo cuatro hijos y cinco nietos y entonces no es miramos si decimos pues Nos gusta porque entablar porque aunque tengas mucho trabajo luego el resultado pues bueno hay críticas por supuesto porque cava nunca critican al que no organiza nada nunca le criticara pero bueno pues contentos ya si pasamos la noche ya llevamos muchos años pues luego surgen las disputas porque yo dicho esto porque yo estoy aquí deseamos bueno cuando vamos a dejar de organizar la cabalgata ahora nos hemos metido muchos más

Voz 18 36:28 claro pero bueno

Voz 20 36:30 pues eso es así ellas alguien la tiene que hacer nadie es imprescindible por supuesto pero hay alguien que lo tiene que hacer y hay alguien que tiene dar del carro aquí en este momento por eso sin misma así que bueno pues nada aguas no teníamos nada más que contar

Voz 0020 36:46 hablando hablando de carro María Ángeles hablemos de carrozas esas ya estaban hechas las han hecho usted

Voz 20 36:53 alquilamos unas que si las traemos de nos traen de pasajes de una un chico Iñaki Becerra que además va por muchos pueblos a arrojadiza muchas cabalgatas en a España porque tiene aquí tienen Águilas otra las carrozas pero también en Madrid lleva carrozas persiguen Barcelona a vamos va esos ciudades y entonces las alquilamos nosotros sabemos tenemos carrozas diferentes todos los años a Melchor Gaspar Baltasar Si eso de Gaspar ha hecho muchos años mi marido Illes cogió el relevo pues mi hijo ahora mi hijo claro es siempre hemos tenido además también como novedad novedad lleva muchos años hace dieciocho años que se pone un misterio bicho viviente porque salen de dónde salen lidiador han al niño el niño siempre ha sido pues han hecho todos mis nietos si todo siempre tenemos un niño de verdad ahí sí que lo ponemos de verdad

Voz 24 38:01 el Belén viviente en el Ministerio de Vivienda

Voz 0020 38:03 ante el niño Jesús es un bebé

Voz 20 38:06 siempre es un bebé procuramos que vaya bien comido claro para que no llore pero nunca nos ha pasado que al llorado siempre está tranquilito han hecho mis cinco nietos y otros de otros de los que organizaban normalmente cosa siempre tenemos un niño alrededor sí sí sí es muy bonita la verdad es que tenga un temiendo porque claro Barañain está a una calle de Pamplona a una Pamplona y otra de hecho avala en ese entra también está más o menos por donde los hospitales entonces sabadellense entra por una calle que es Vatanen hice sale por la otra que Pamplona aunque media no separa una mediana entonces mucha gente de Pamplona viene a en en por qué pues porque en Barañáin Fall suben los niños a las carrozas se baja al Rey cuando hay alguna pues suele haber gente con sillas de ruedas vas al Rey es un poco como diferente a la de Pamplona que es muy bonita pero

Voz 0020 39:08 no tienes claro pero es más más pequeñas

Voz 20 39:12 sí eso es majas muy mágica e también somos más ahora no hemos quedado en el cuarto municipio de Navarra pero vamos hasta ahora hemos sido el tercero agregó

Voz 0020 39:22 mucha gente a ver la Cámara cabalgata sí sí sí la verdad es que

Voz 20 39:26 viene gente de Pamplona por esa cercanía a la cercanía de de ser luego bueno termina en el Auditorio tenemos un auditorio hallarse recibió a los Reyes pues lo recibe el alcalde en este caso alcaldesa es PNV quien también se hace una pequeña fiesta allí bueno pues cuando sacaba la fiesta hay un Lus para todos los que han participado he han colaborado en una en una vez que eso termina los sepan los Reyes a repartir a las casas fugaces

Voz 18 39:56 esa es la historia y la historia es crítica

Voz 0020 39:59 les sigue atrapando la emoción de los niños en cada cabalgata caras no

Voz 20 40:04 los a las caras de los niños mi marido cuando hacía dice que son osa que el esas miradas bueno no podrá olvidar nunca ya sí sí sí ahora mi hijo claro eso es que te ponen una actual hay te da alas a boa mis esas cuando han sido pequeñas que pegó dos tuve dos gemelas a más tardar unas pues es el primer año yo que hizo mi marido me dijo humana

Voz 25 40:32 Ana el el Rey

Voz 20 40:35 son baja el papá o cuando terminó los es entonces se podía fumar ahora no puedo mamá mamá el Rey como Pampa

Voz 23 40:47 pero bueno una anécdota

Voz 20 40:49 la sólo la verdad que muy bonitas hay muchas anécdotas ríe tendría interminables para

Voz 0020 40:54 ya lo bueno soy hasta la radio mucho

Voz 20 40:56 no quedó lavarme tampoco

Voz 18 40:59 pero es también un poco comentar lo de la empatía

Voz 20 41:03 la qué

Voz 18 41:04 se más como dices tú perdonas a tratarse de tú a no generalizar menos pero que hacemos nosotros mismos empieza tú sigue

Voz 20 41:19 y que al otro que se al otro aparque Gad

Voz 26 41:21 o sea más que nadie empatía pero casi

Voz 18 41:24 tú para que haya ya es verdad es otra reflexiones otra reflexión si de reflexiones desde luego o eso parece

Voz 0020 41:33 pero la empatía también es un aprendizaje también se enseña ahí también se aprende claro por supuesto

Voz 20 41:38 supuesto pero sí tuvo en casa no la fomentan nosotros somos en este momento tratarse de familia en general si tú entre los trece la eso eh tará cuál en sus entornos también la la distribuía esta es un poco yo siempre he dicho cuando dices no se puede generalizar e hay que decir que hago yo es que esta sociedad no hay que haces tú desde desde tú misma para cambiar la sociedad dicen que cuando se para juntarse para hablar ya no se habla de nada hay que hacerlo cada cual ellos yo decía que ha estado muchos años en política hay decían que cuando creas un grupo expandió trabajar porque el uno por el otro no trabajar o sea que van la experiencia también te da

Voz 18 42:31 ah sí la los años te dan experiencia también era cosa que eso

Voz 20 42:39 ese esa es una reflexión también los años duros años y lo principal es que lo que siembras se recoge eso está claro si tú siembras amor recogerá Zamora siembras y el ocio recogerá sodio sabes que eso es así es comment dichos que Diarra no matar hierro muere no

Voz 18 43:01 bueno pues

Voz 20 43:02 en tener cementerio todos somos iguales y más ahora cuando porque ha dicho las redes sociales se nota también en el cementerio se notaba eh algunas con panteones pero ahora que incide eran ajenas a la incineración es lo que hace a todos iguales

Voz 0020 43:19 eso de María Ángeles otra otro recuerdo vuelos iguala tanta reflexión es largo

Voz 20 43:27 nada más no tengo nada más para contar

Voz 0020 43:29 de Ángeles ascendía muchas cosas que no me voy a alargar un placer escucharlas María Ángeles bueno

Voz 20 43:35 hacer infelices Reyes para todos y que todos ABC no estaban a todos lo que hemos

Voz 0020 43:41 muchas gracias vale muchas gracias a vosotros la verdad

Voz 3 45:40 desde Ourense Paquita buenas no

Voz 18 45:43 hola buenas noches

Voz 23 45:45 pues muy bien hablar de de delimiten ha preferido de estos días de los Reyes

Voz 0020 45:53 ante por delante que soy una más

Voz 23 45:55 estas jubilarse a que yo no no estoy en edad de de escribir cartas pero sí de festejar la fiesta de Reyes tengo que decir una cosa siempre siempre se celebraran las fiestas de los Reyes nuca Papa Noel una nuca yo Reyes Mis hijos anda pequeños pues tenían que escribir la carta a los Reyes si además había una cosa sólo podían pedir

Voz 20 46:22 otra cosa cada obtengan tenemos dos hijos que

Voz 23 46:25 sólo podían pedir una cosa

Voz 20 46:28 bueno y después los reyes siempre traían

Voz 23 46:30 pues regalito mayores no pero una cosa nada de ahí una lista una cosa cada o sea entre los reyes ocupando ya dejaron de creer en los Reyes yo les a escribir la carta también me acuerdo perfectamente las tengo guardadas que iban a mejoren tenía catorce lo demandaba escribió la carta Baby Mama merecía el pequeño haga debe ser la única madre de toda España que le manda escribir la carta Reyes digo yo que no escriba dan carta de les escribía unas cartas muy irónica casi muy bonitas no bueno luego ya llevamos lamentan que bueno ya era insostenible dieciocho años a mandar escribir una nota Reyes hechas formas esa ilusión de que tienen los niños Parla es algo que me fascina entonces ahora pues ahora hemos seguido siempre siempre debajo del árbol de Navidad cada uno pone el regalo que tiene una ética Tita de esas que pone de Palha entonces letal para tal iban colocando allí habrá gente ya está bastante tiene bastantes bueno ahora en este momento tengo los hijos fuera uno en Londres y el otro en Tailandia pero ahora levante venido con dos compañeros ya hay hay regalos ya puestos si todavía faltan es bueno antes cuando eran pequeños los niños pues siempre por la mañana despertaban después ya cuando eran poco más mayores quedaban los regalitos diez de Reyes después de comer tomar el café se retira todo de la misa cómo al cuasi de Papá Noel y yo voy meto todos los regalos señor saco vuelva la misa y empieza a sacar una Íñigo de fulanito para fulanito y dice lo doy lo abriendo es cosa de atracción como el igual

Voz 18 48:30 sí es bonito me gusta

Voz 23 48:32 no quiero dejarme estuve he tenido hace cinco años tengo una caída hay una caída una maldita caída que me ha traído estuve tres años muy mal ahora ya estoy bastante mejor aunque no del todo pero bueno hay un frenazo no hubo Ny árbol de navidad mi regalo si le regalo sí pero de otra manera ya pasó siempre digo yo la ilusión de los niños Almería cuando estaba en el colegio yo nunca le dije a un niño nunca pero él nunca nunca ni a mis hijos eh que los reyes eran

Voz 18 49:10 la única no

Voz 23 49:13 si no sé cuando se enteraron se me decían alguna vez algunas porque y estaba a los pequeños decían los Reyes son los padres iglesia yo como las que padres yo así haciendo mis padres entonces Smith lejos los conocían porque iban al colegio conmigo cierra especies nuestros padres dio yo como quiere es decir que que los por ejemplo los los reyes de mis hijos son mundos otras once si dije yo que tú me ves a mí pinta de Reina ya mi marido sea les envolvía con la conversación al final se reían como como rendidos ellos seguían con su idea pero a mí nunca me que lo ellos serán los padres se lo he dicho a mí no me parece exenta ilusión muy bonita de verdad ellos algo que no se lo quiera mantener hasta que pueda y ahora pues persona llevan Papá Noel la noche de Navidad celebramos en familia pero yo los regalos nunca los trajeron a mi casa y me gusta mucho tradición es una costumbre se una tradición yo respeto lo que no me gusta lo que no me gusta son las dos cosas porque eso sí que me parece que fomenta el consumismo de una manera brutal se regalo sin Papá Noel por Navidad qué regalos en Reyes yo sé y con eso que dicen ahora Papá Noel los trae a que los niños juegan en vacaciones pues es una forma de ver las cosas pero nosotros fuimos niños y la verdad no llegaban los juguetes los juegos juguetes el día de Reyes teníamos el resto del año para Pedro pero yo lo de lo de las dos cosas me parece un consumismo es muy grande y eso bueno que ya digo este es un tema de los Reyes que yo me gusta mucho pero la ilusión que conlleva de los niños en la cabalgata yo ahora desde que me han caído pero me estoy pensando si estaño vaya a verla a mi me gusta ir a verla muchísimo luego cuentan los reyes en la la plaza del Ayuntamiento al balcón hablar a mi me gusta estar allí porque veo a los niños y me encanta es me encanta de verdad

Voz 0020 51:32 el tomárselo un trocito de roscón no

Voz 23 51:34 las guerras con ellos pues saber a quién le toca la sorpresa esas cosas yo no sé si es ser tradicional o es mantener viva la la ilusión

Voz 0020 51:47 sí me gusta Clavero mientras sean tradiciones que nos hacen bien no

Voz 23 51:53 por eso sobre todo todo aquello que haga feliz a los niños y no hay cosa más bonita que ver sanos a ir a un niño tener es verdad que ahora cada vez el más pronto cuando no lo sabe nunca entendí yo cuando estaba en la época en que mis hijos eran pequeños nunca entendía yo podría haber padres que iban a comprar los juguetes con los niños con niños de ocho años bueno ya esos niños no no creían los reyes bien

Voz 0020 52:20 por qué qué pena eso sí sí me parece todavía se ve alguna vez oye come da mucha angustia

Voz 23 52:28 a mí sí porque ya no saben lo que sea no creen ya no Reyes no tienen esa ilusión en por lo menos

Voz 18 52:35 que tenga el el mantener una sorpresa eso eso es desenvolver el paquete pero eso nunca lo he entendido de verdad no me me paro

Voz 23 52:44 dice que lo bonito de todas las sorpresas incluso mi casa hubo para siempre un momento eran mayores cuántos años que no me acuerdo la que pidieron una vez pero que no lo sé pudo pedir entonces los Reyes traían para que Tito así chiquitito peor con papel de regalo en todo eran la carta carta que escribía la Reyes diciendo que era le fue imposible

Voz 18 53:11 la contraria resulta que su padre se encargaría