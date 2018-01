Hablar por Hablar (04/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 lo tiene claro

Voz 0020 03:34 novecientos cien ochocientos es el número de teléfono de hablarporhablar Sebastián desde Sevilla buenas noches hola buenas noches

Voz 5 03:41 qué Adriana que tan sólo primeramente a solicitar que no por el programa no tan bonito que hoy bueno como siempre no

Voz 0020 03:50 muchas gracias a Sebastià de puede culpar

Voz 5 03:53 porque no duermo por culpa tuya

Voz 0020 03:56 no sé si decir que me alegro

Voz 6 03:58 sí sí sí duermo poco porque no me gusta eh

Voz 5 04:03 Le contarle que le comentaba a su compañera que yo he tenido la suerte de haber salido de Rey Mago Baltasar dos veces si en el grupo de empresa de de de mi empresa de Renault decirse Renault una asociación que ha sido sí te puedo decir que es que te transporta a o cuando te están pintando de negro la ilusión más grandes que te puedes imaginar lo recomiendo a todo el mundo ella pues tuve la suerte también de que me vestido puede yo qué sé de veinte años y su fecha lógicamente tengo una anécdota que recuerdo que iba por una barriada Sevilla concretamente procedía este el padre le iba contando alijo que él existía dice papal para él existe el niño les dicotomía pueblo según me han contado al padre que no que es mentira eso que la esquina con el va para no es no

Voz 0020 05:02 sí

Voz 5 05:03 para el hombre me formó una de tocando de las Parma el niños llorando que no se lo creía dice que es que lo veo yo hablándole de Papa Noel y tú aparece por la esquina Lily regalo o en una pequeña anécdota muy simpático

Voz 6 05:20 es que es muy bonito

Voz 5 05:23 las fiestas yo ya me he vestido este año para no me hecho la foto con ellos y es una fecha increíble además recuerdo a su padre que lo echa uno de menos es una fecha muy bonito

Voz 0020 05:36 a mí cuando cuando se viste de Rey Mago Sebastián salido usted entiendo en la en la cabalgata

Voz 5 05:43 sí sí en una cabalgata en Sevilla en concretamente por la Macarena salimos el grupo empresa verse esa Renault que uno Automobile

Voz 6 05:52 lo de El sale en una asociación también muy bonito

Voz 5 05:57 muy bonito me estaban pintando de enero a dos veces te te trasladada a seis siete años yo he tenido una infancia muy feliz gracias a Dios se lo que yo puedo ahora están viviendo pues lo mismo ya tenemos las cosa compra hay hacer de Rey otra vez porque no creo que haya Ali a esta hora

Voz 0020 06:19 esperemos que no Sebastían y ya tiene excepto de todo preparado para los nietos

Voz 5 06:24 sí hombre es un salón muy grande votó de de regalo oí fue una fiesta gorda

Voz 0020 06:33 bonito bonito

Voz 5 06:34 es muy bonita así con con el programa porque hace cosas muy bonitas en el programa

Voz 0020 06:41 Sebastián que gusto como oyentes como usted ignoto duerme no duerme porque no le gusta dormir no duerme porque está trabajando

Voz 5 06:48 a mí no me he jubilado en marzo de este año tengo Vinuesa también yo lo que me gusta es leer mucho que hago poco me pongo al día escribí que la toma bolígrafos

Voz 6 06:59 es que la empresa vivamos que es que iba mucho me gusta mucho leer y escribir yo yo aprovecho para aprender y que escribe Sebastián fue os ha de saber

Voz 5 07:13 yo no leo libros de tontería aunque el libro es una tontería no pero yo lo que tengo son libros de saber pues se lo que es una otitis se lo hizo de páncreas Se a todos porque muchas como es el vino como se una carta como es una presentación de algo que me gusta destruir empleo

Voz 0020 07:34 osea que los libros que lee libros didácticos educativos

Voz 5 07:39 vibras educativos todo

Voz 6 07:41 no le con perdón yo no leo la sombra de la lluvia

Voz 7 07:45 la sombra del viento yo leo libros de saber novelas no pero en las novelas también se aprende mucho Sebastián

Voz 5 07:53 sí sí sí por supuesto pero que yo me gusta más el libros de saber quiénes de sé cómo se hace una carta como cómo se corta jamón como la cosa más tonta como se ve en el champán que son tontería espero que yo me gustan no

Voz 7 08:08 lo que le gusta a usted saberlo claro yo me gusta mucho lo que está leyendo ahora por ejemplo

Voz 5 08:14 pues estaba leyendo un libro que que tiene alrededor de de dos mil frase comerciales de casi casi por empatía increíble página que abre página Griffiths me cago en la mar

Voz 6 08:33 yo he sido vendedor de coche toda la vida si treinta y ocho años yo he sido

Voz 5 08:37 o de de vocación o sea que yo me preparé para saben de dos

Voz 8 08:41 sí

Voz 0020 08:42 ciento tres en este en este libro he encontrado algo que le ha sorprendido

Voz 6 08:46 se diciendo sí sí sí

Voz 5 08:49 bueno yo siempre he tratado como casi todo el mundo tratarlo el éxito de de de de casi todo en la venta de la empresa es tratarlo como una cuidar lo que menos cuestas que es la atención al cliente

Voz 6 09:02 sólo cuesta dinero

Voz 5 09:05 eso es yo ahora por desgracia no tengo tiempo de ve todos los clientes debe vendido coche pues no tengo tiempo pero cuando en cuando digo hoy voy a esta mañana muy de mañana muy Dico ve cliente así no los puedo mirar a todo pero si los Jazz es bonito tener contacto con las persona muy bonito no no lo he visitado diez mil empresa ahí te breve Tío cinco mil coches de teléfonos de

Voz 6 09:37 de veinte personas

Voz 5 09:39 Amaia no futbolistas de todo el mundo también

Voz 6 09:42 por el su equipo Icon lo pone el automóvil no

Voz 5 09:48 bueno yo no yo no tengo que cortar pero que sí quiero que siga cuando el problema tan bonito que tienen que les da cabida a todo el mundo programas Sebastián él

Voz 0020 09:58 le iba a preguntar por algún algún tipo alguna frase de ese libro porque es verdad que me sorprende que siendo usted vendedor esto es sorprendido por un libro de frases comerciales

Voz 6 10:10 bueno el ingeniero in yo que sé cosa muy bonitas

Voz 5 10:16 es el título del libro que merezca un aquella mano vale

Voz 6 10:20 se llama estará es que estoy sentado en mi despacho sumó no me gusta pero mi se llama eficiencia del libro

Voz 5 10:33 y tienes que le digo es que no debían en unos tienen muy frases que es un terrible

Voz 6 10:39 frases comerciales se bueno una de las frases que hay

Voz 5 10:44 es claro que la venta hay que tener todo bajo y de uno solo boca que esa es la combinación perfecta para vender Adriana lo que usted hace es muchas veces escuchar mucho

Voz 0020 10:58 bueno este esta esta frase es una de las frases que me han acompañado a lo largo de mi vida lo cuento siempre esto a mi esto me lo dijo mi tío igual cuando tenía yo tres cuatro años cuando estábamos aprendiendo las partes del cuerpo humano me dijo recuerda que siempre vas a tener dos orejas y una sola boca porque vale mucho más escuchar que habla

Voz 5 11:19 totalmente tras el éxito de la venta que el cliente se va fiel lo pues pone tú tú ahora mismo delante de la de la librería que tengo tengo ella paramos porque tengo la habitación de mi hija que esa no la he tocado habitación de Mijas hecho una bodeguera de mía no le toca pues tú muy bonito ató de cosa de princesa estoy aquí con un ochenta libros de cuentos cada vez que lo que tengo lo compró lo cuento todo muy bonito lo puesto todas las paredes llena de princesa mi despacho está todo de foto bonita de amigo de gente importante todo Si de Patxi es una preciosidad una preciosidad de una discoteca

Voz 0020 12:05 vaya Sebastián

Voz 5 12:07 el equipo de música izar las luces psicodélicas muy bonito pero sí molestar yo no molesta a nadie yo no pongo a a la música

Voz 6 12:15 yo soy de noticias

Voz 7 12:19 la mala noticia que no muy no que no he dicho lo mucho hombre todo tiene un momento claro si le apetece a ustedes hacer una pequeña fiesta

Voz 0020 12:26 a lo mejor mejor con algo de música que con las noticias claro claro

Voz 6 12:32 bueno pues eso que sigas con con el pedazo de programa que tiene

Voz 0020 12:36 Sebastián muchísimas veces para proveer llamada

Voz 5 12:41 este año para este año no he querido pero para ello

Voz 7 12:47 quienes mandan las fotos a buen puerto volvió a mandar ahora que tenemos whatsapp

Voz 5 12:53 sí sí sabemos lo vas a vuestro

Voz 0020 12:57 Sebastián un placer haberle escuchado

Voz 5 12:59 en un beso hay mucha suerte para ti para toda la gente y gratis

Voz 0020 13:04 igual te come

Voz 9 13:09 no

Voz 10 13:32 a nada

Voz 11 13:50 sí sí

Voz 0020 13:56 hola Jesús buenas noches desde Madrid nos llama

Voz 12 13:59 hola buenas noches Almudena Jesús y el baño

Voz 0020 14:07 muchas gracias Jesús e igualmente

Voz 12 14:10 bueno pues me da que llegando llegando a estas fechas pues en muchos recuerdos sabes que sufre viendo en el padre que fue pues yo lo ha en un programa de televisión que el semáforo en el Chicho Ibáñez Serrador

Voz 0020 14:37 si un programa de humor

Voz 12 14:39 sí en los cantaban o algo así a ver todo si bueno a mí me me llama mucho porque estoy

Voz 8 14:52 a mí como para la gente porque no sé

Voz 12 14:55 no era no no Emma imitaciones o eso o que encantar a la gente no me llamó mucho no es el caso es que yo en casa y claro de ahí yo a tu bar a el único delito mi creo que me gustaba mucho el tono le un varias cosas y a la semana pero yo no voy a tener

Voz 5 15:24 con lo casa

Voz 12 15:27 que si había que grabar en mundillo Novo si te cogían no nos cogían cartas que el me acogieron muy bueno porque yo no pensaba que me iban más coqueta no me cogieron me estoy actuando entonces yo la que hayan pasiones Padilla Polán en el papel vídeo

Voz 0020 15:50 vaya

Voz 12 15:52 sí me encanta estos igual no me acuerdo que con mi mismo Genaro Borrás

Voz 8 16:00 no

Voz 12 16:01 sí Andrología y para no me compraba un pantalón corto como en nuestra iba con pantalones cortos citas

Voz 5 16:12 sí o no

Voz 12 16:15 ponerse el pantalón mismo en pantalón corto empezó unos tirantes disfrazado de niño con las barritas a Grace

Voz 8 16:25 sí claro

Voz 12 16:28 que hay puertas llega el no bueno pues me salí a este es un saudí ha al que

Voz 0020 16:43 al escenario

Voz 12 16:44 a veces tema lio con la la esta sí sí

Voz 8 16:53 estaba en aquel programa que no lo hacía bien le entraban acá pero lazos Si lanzó los vean que que ello

Voz 12 17:06 a él

Voz 8 17:08 así lo bastante normal no sé qué va la cosa hice un señor que me olvide actúa por que

Voz 12 17:20 eh eh

Voz 8 17:21 a vestirme localizar vados estimulo encabezado

Voz 6 17:24 sí

Voz 8 17:25 y no me lo he visto porque yo he trabajado en un sitio en la el la más para no empecemos les localizó y tal sí me propuso que si yo que mi actual pues la me gustaba mucho más difícil no lo iban estén para lograr que son me ha amante que es cortarlo que hice cosas entonces no llegamos Mercasa fechas se presenta el trabajo porque misma mucha más gente al El trabajo Kamal continuo y tengo que tiene tiene una importaría actuales me los niños sí el día de conmigo o con lo que bueno los avispados vía no hagámoslo me en una vivienda alas a los niños de los tal bueno me que si una no paga el mismo que el negocie para esto me digo el día de Reyes es para esta siglo cojín Ohrid e incluso le lleve varios puentes en el cual la misma claro

Voz 13 18:57 más si no me va mal

Voz 8 18:59 juguetes igual pues no fuimos a lo estuvimos allí con los vídeos allí en el escenario haciendo digamos como como pan ya está no yo con él en dos es muy buena para mí y esto lo tengo yo siempre lo tengo como cuando llegan estas hasta el juez dijo con eso no me gusta porque entonces sería en Costa en el si quería igual a lo mejor para la implantación de una común esas no que se lo si a esto se claro sin lo lo precios de los pies sí que lo hice y no lo cubre

Voz 0020 20:01 qué bonito eh

Voz 8 20:02 sí sí voy a hacer todo mejoras en todo momento ir hecho tengo tengo empleo de faltado gracia porque yo en ver que que en medio del hospital se ciñen fue el caso es que no tengo las zonas vacías pues tengo puestas en el salón de la casa que ambos es la playa y no hay algo más en Murcia y la tengo ahí ahí cuando incómoda tras Parla cree eh

Voz 0020 20:42 sí se mantienen

Voz 8 20:45 que me perdone pegarme el vuelo de armar los poco honesto porque siempre me pareció lo más de de los los perros espero que tú a mí es tal iniciativa UCAM Pebble Beach para siempre a estos medios nuevamente el día llego a mi manera actuemos pasea con agua lo que olía porque fondo llegará ellos soy sí aquí digamos Angel para no esos momentos con me lo me que me Impregilo ahí en y hacemos lo que sea

Voz 0020 21:35 sí sí desde luego y además es por una buena causa mejor que mejor

Voz 8 21:40 bueno digamos que está económica que bajar aunque no al cuarto juzguen las tantísimo a cien pagarme grandísima animal Imaz fue muy muy a menudo cuando el hermano Faust digamos en la Casa de la playa ella era alguien me está ya en vigor y en su filial final esto

Voz 5 22:12 con M

Voz 8 22:15 que es cuando salió está me he visto en lo en cañita habrá Amparo sí

Voz 0020 22:22 sí claro

Voz 8 22:23 os permita a un hombre cuando tú sabes que bueno parece bien a la gente tal vez piensa en sus yo soy sea eso es lo que vamos a Lapentti el bar todavía

Voz 0020 22:43 anda Jesús tiene usted para todos te iba a preguntar yo y nunca más volvió

Voz 14 22:48 con concurso de humor

Voz 0020 22:51 estación

Voz 13 22:52 y no solo

Voz 8 22:55 no sólo son hasta que tú lo que incluso ya nipón me llamo gente para para trabajar me quién veces

Voz 6 23:06 sí

Voz 8 23:07 Si no olían cogí un taxi que me vas a un sitio porque él trabajábamos pero sí ha insistido hay quién lo ha hecho hasta que me así yo misma yo veía por medidas ya digo por si tiro es Kenneth Clarke quien lo hace

Voz 0020 23:37 hay gente que tiene mucha memoria fotográfica es verdad Jesús lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias por haber llamado

Voz 8 23:44 bueno que tenga un poco extraño

Voz 0020 23:50 ojalá que sí gracias Jesús un abrazo buenas noches así se despide Héctor Santana en Twitter escribe madrugada divina en la noche las estrellas brillan revelaciones que el día ignora así que que pasen muy buena noche añadimos que pasen también muy buen día muy buen jueves Nos encontramos de nuevo a partir de las dos para hablar por hablar

Voz 15 24:23 de que hablar por hablar con Adriana Mourelos