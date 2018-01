Hablar por Hablar (05/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 tú nueve mal el ratonero no tiene nada que reprocharse los escrúpulos les son ajenos a la pantera negra no dudan de lo apropiado de sus actos las pirañas el Crotalón acepta sin complejos asimismo no existe un Chacal autocrítico el la langosta la ayer Caimán viven cómo viven y ahí están satisfechos de cien kilos que tiene el corazón de la horca eso no le importa ni le pesa nada les ligero nada más animal que una conciencia limpia en el tercer planeta del sol forma quiero decir

Voz 2 00:37 lo que quiero decir

Voz 3 00:39 este es reivindicar la mala conciencia el ser humano lo Haley más lo tienen fácil porque los animales nunca dejan de ser lo que son automáticamente por naturaleza un perro un perro un gato son gato el hombre humano no porque el hombre mano arriesga tiene fantasía eso les enviarse muchas veces fuera del tomos sin ruido porque arriesga su naturaleza no lo tenemos tan fácil ser humano camina sobre un alambre a es la puesta les sale mal pero en series el punto el pudo Perry el puto gato sol asegura el el resultado ser humano fuera Guardiola y los animales Mourinho a lo mejor no lo no sólo Guardiola palo fantasea esa puesta el puede salir mal pero por lo menos te arriesgas a hacer algo que no eres el perro y el gato y el Calendario el águila real van a asegurar el resultado y por eso son ventajista así que Dios son mejores que nosotros no son mejores que nosotros y quiero terminar con una performance con el anillo Connio David lo ves reivindicando la fantasía del ser humano pegándole un puto amo

Voz 4 01:45 sí Knox no quiero que esto sea violento Bono de delinquir a recorremos uno con capas

Voz 3 01:53 ha puesto un niño de seis cancelaciones mi anillo de cola Shell Pierce el mono ir no quiero que estos ser Inter malinterprete como gesto de violencia hacia los animales simplemente simbolizada no es simbólico para que se sepa que ellos no son mejores que no otro nosotros ponemos Fantasy

Voz 4 02:13 ahí llora llora el bono que yo era el Almozara

Voz 3 02:18 por si esto no es suficiente para que lo disfruten Keep it cutre Keep it como tren una plaza para nada

Voz 2 02:28 sí todo el truco piel con arte lobbies brinca

Voz 6 03:24 cinco

Voz 7 03:34 hoy

Voz 8 03:38 en la Academia Hablar por hablar con la Mourelos

Voz 9 03:58 qué tal muy buenas noches son las dos y siete minutos es la una y siete Si nos escucha desde Canarias si es el novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 0020 04:09 no

Voz 10 04:11 no

Voz 11 04:14 no

Voz 12 04:18 qué

Voz 13 04:25 pues llevamos cinco años admite empezáramos hijos ahora la cabalgata acabar este pueblo entonces ahora estamos metidos toda la familia nosotros es la plaza más organizando la cabalgata que bueno a no termina la cabalgata van a las casas reggae a los niños que se han apuntado en eso pasamos la noche lo único que cenamos en familia pues es del día de Reyes pero la noche de Reyes no

Voz 0020 04:54 porque la pasan ustedes trabajando y claro ella es María Ángeles y organiza junto a su familia hay desde hace veinticinco años la cabalgata

Voz 13 05:05 pues organizando pues bueno pues todo lo que es pues las carrozas los trajes los disfraces que lleva a los niños porque sacamos cinco carrozas desde los Reyes dos de niños entonces que van los niños subidas en todo estaba la temática cada aún no llevaba pues este año por ejemplo hay una de Bob Esponja Jota de Los Lunnis pues unos dos haciendo los disfraces y todas o la hora las madres de los niños es mucho trabajo mucho trabajo porque a veces es lo he metido yo tengo cuatro hijos y cinco nietos entonces nos miramos Se decimos pues porque no soporta porque no porque aunque tengas mucho trabajo luego el resultado pues bueno hay críticas por supuesto porque cava nunca critican al que no organizar nada nunca le criticara pero bueno pues contentos así pasamos la noche ya llevamos muchos años pasamos luego surgen las disputas porque yo dicho esto porque yo he hecho esto deseamos bueno otra vamos a dejar de organizar la cabalgata pues no ahora nos hemos metido mucha más tenemos carrozas diferentes todos los años de Gaspar ha hecho muchos años mi marido Illes cogió el relevo pues mi hijo que ahora a hace ocho años que se pone un misterio bicho viviente porque salen de donde salen adoran al Niño el niño siempre ha sido pues se han hecho todos mis nietos hitos siempre tenemos un niño de verdad ahí sí que lo ponemos de verdad

Voz 0020 06:38 Paquita es sigue recordando con emoción las noches de Reyes cuando sus hijos eran pequeños eh

Voz 14 06:46 siempre celebraron la fiesta de los Reyes nunca Papá Noel nuca los reyes mis hijos eran pequeños pues tenían que escribir la carta a los Reyes además es una cosa sólo podían pedir una cosa cada obtengan tenemos dos hijos sólo podían pedir una cosa cada uno y después los Reyes siempre traían pues regalito mayores no pero una cosa nada de ahí una lista una cosa cada o cuando ya dejaron de creer en los Reyes yo les brindaba escribir la carta también me acuerdo perfectamente las tengo guardadas que iban a lo mejor en tenía catorce años así demandaba escribió la carta mi mamá merecía el pequeño haga debe ser la única madre de toda España que le manda escribe la carta Register yo

Voz 5 07:34 que nos iba a la carta

Voz 14 07:37 les escribía unas cartas muy irónica así muy bonitas no lo voy a llevar un momento en que bueno ya era insostenible que todavía mandara escribir

Voz 0020 07:50 no estaba formas a mí

Voz 14 07:53 esa ilusión de que tienen los niños por la RIS es algo que me fascina entonces ahora pues ahora hemos seguido siempre siempre debajo del árbol de Navidad cada uno pone el Herrera lo que tiene una ética Tita de esas que pone de Palha seguían colocando a llega la gente ya está bastante tiene bastantes bueno ahora en este momento tengo los hijos fuera uno en Londres y el otro en Tailandia desavenencia cuántas compañeros ya hay hay regalos ya puestos y todavía falta tengo al cuasi de Papa Noel y yo voy me todos los regalos señor saco

Voz 13 08:30 el balance hija y empieza a sacaron a Íñigo de fulanito para fulanito y cerrados hoy lo abriendo es cosa de la tradición como el igual

Voz 0020 08:43 María Ángeles y Paquita recordaban anécdotas compartían sucesos de esa noche de Reyes también de la cabalgata y tenemos unos cuantos unos cuantos que se pueden leer en los medios de comunicación estos días como por ejemplo que por la lluvia prevista para hoy viernes salvo unas cabalgatas han salido este jueves que nos deja con hola del madrileño distrito de Ciudad Lineal pues bien la anécdota es que esta cabalgata de Estado detenido durante media hora debido a que se habían terminado los caramelos en las carrozas y eso que se habían contratado seis mil kilos de caramelos así que se nos ha ocurrido preguntarle si usted también que selló calcula mal habrán calculado malos de las carrozas no o han tirado muy rápido o más gente viendo la cabalgata de la prevista el caso es que ha estado parada media hora para que fueran a por más caramelos el inventor de la radio buscaron teléfono y el del teléfono una radio quizás de aquellas confesiones hemos llegado a este programa de radio y al número de teléfono de Hablar por hablar el que puede utilizar también en este día de cabalgata de Reyes novecientos cien ochocientos un número que puede marcar desde el extranjero añadiendo cero cero treinta y cuatro de protesta internacional si prefieren vernos una nota de voz un audio a través de Whats App seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para convertirse un murciélago en esta madrugada arroba hablarporhablar nuestra cuenta de Twitter el equipo del programa Elena Sánchez e Inés Morán en la producción y Noel Calero en la acción técnica bienvenidos

Voz 16 10:26 hablar por hablar

Voz 8 10:39 a quién me tiró una vez a la casta por la secta tuvo en las sienes una digan a quien más quien menos

Voz 0020 11:00 ha tomado sí mismo

Voz 8 11:04 tiene una conciencia de todo

Voz 18 11:55 ah

Voz 8 12:01 que no pagó caras quinientas noches para la familia por dos mulatas de culos más que me clavo ardiendo por nombre sería ya versos como

Voz 16 13:40 es malo

Voz 0020 13:57 madrugada en la que podemos hablar de cualquier tema porque es usted el que los propone pero nosotros estamos aquí también para sugerir Elena Sánchez buenas noches

Voz 20 14:07 muy buenas noches resulta que un cartero ha sido condenado a dos años de prisión por dejar sin repartir más de tres mil cartas en Alicante y Valencia entre dos mil cuatro y dos mil quince envíos que guardó en un trastero de su domicilio ahora se enfrenta a una multa de mil ochocientos euros pero no entrará en prisión siempre y cuando no vuelva a delinquir en los próximos cuatro años Elena dejó sin repartir más de tres mil cartas he intentado buscar el porque porque dices esto porque se hace por malicia por pereza de decir bueno pudiendo no ir a trabajar para que vaya repartirlas pero no lo he encontrado curioso cuanto menos tres mil cartas en tu trastero de casa ya tienen que ocupar

Voz 0020 14:49 tres mil cartas en repartir algún eran tres mil doscientos setenta me parece doscientas entre dos mil cuatro y dos mil quince unos añitos para guardar tantos secretos tantos mensajes tantas cosas por decir de unos a otros que nunca llegaron a su destino pues con ello queremos preguntarle por los secretos guarda usted secretos de otros se le da bien guardar secretos o tal vez no sería capaz de ocultar algo como este cartero durante once años por favor aunque sea un secreto puede contarlo porque puede cambiar el nombre puede insinuar que nosotros no nada vamos a decir nada a nadie porque si sabemos guardar secretos este no nuestros oyentes también lo que se habla en Hablar por hablar se queda aquí guarda usted secretos de otras personas se le da bien guardar secretos sería capaz de ocultar algo durante once

Voz 21 15:54 años pago

Voz 0020 15:56 qué aportará Elena

Voz 20 15:58 con ellos si la cajita de secretos de todo el mundo porque soy de esas personas que lleva el letrero en la cabeza de cuéntame tus cosas que me encanta entonces yo me siento en autobús y la señora el señor la persona que se sienta a mi lado me cuenta sus cosas entonces esto cuando es cuestión de amistades pues todo el mundo me cuenta sus cosas yo tengo la virtud o el defecto de tener muy mala memoria entonces no es que no los quiera contar es que muchas veces

Voz 0020 16:22 pues olvidando las cosas entonces almacén muy buen muy bien los secreto pero esto choca un poco con lo que hablábamos hace un momento fuera de antena y es sinceridad de Elena Sánchez o ese sí pero eso son más con mis cosa que con nuestro sistema osea que si sabes guardar los secretos de los demás pero digamos que no guarda muchos secretos propios

Voz 20 16:42 ahora los Ayoreo bastante no tengo ningún tipo de problema pero los de

Voz 0020 16:44 además son ellos y tú qué tal con los secretos pues yo creo que propios no tengo Buendía ajeno a unos cuantos guardados e incluso

Voz 22 16:56 no durante once años

Voz 21 16:59 hoy Adriano algo que contar

Voz 0020 17:04 pero si guardo secretos de otros claro esto de ya de momento de momento los guardo y esto es una fácil guardarlo durante tantos años pero también a ratos se me olvidan entonces bueno más bien por favor estoy que tiene seguramente un poquito más de cordura que nosotras dos novecientos cien ochocientos es el teléfono de hablarporhablar seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco con nuestra número de whatsapp porque a lo mejor hay con una nota de voz pues le apetece compartir pero en secreto Elena gracias gracias hasta ahora tres mil cartas que ha dejado siempre partir un cartero en Alicante en Valencia durante once años y que aparecieron todas en el trastero de su domicilio eso sí que es guardar secretos pero literalmente física los primeros oyentes que responden son los de Twitter son nuestros murciélagos además pixeles desde Méjico tengo secretos y también se guardar secretos también además píxeles le parece poco la multa de mil y pico euros por guardar secretos Pokemon dice que sí que efectivamente él también sabe guardar secretos Jazmín dice que es muy buena para guardar secretos de otros si añades hoy una tumba para mis amigos Bandolera así que se guardarlos Hinault uno sino bastantes Tamim durante más de once años P Tune a mis secretos sólo los con cederán un par de folios previos o cremación Héctor Santana así se guardar secreto siempre y cuando no afecte terceros novecientos Zin ochocientos el número de teléfono que ha marcado Ana y lo ha hecho desde Donosti buenas noches

Voz 27 19:38 buenas noches Adriana que Tara pues bueno bien pero

Voz 28 19:43 no sé esto me da un poco de apuro un poco así dos años conocí en una discoteca en Donoso si a un hombre bueno yo baje con una amiga yo en donde salía con otro hombre no estaba esperándoles sí me puse a bailar sola en la pista la pizza estaba vacío mi amiga se quedó hablando con la chica del guardarropa con Rosa a un nombre que no lo vi muy bien si me cogió se puso conmigo sin preguntar Melo cortar pero era tan tan sensual y tan suave tan maravilloso y de repente me di cuenta de que me el que me me tengo que quitar eso no puede ser Terme pues yo también empecé a besarle fue unos unos quince o veinte minutos luego apareció la persona con la que yo salía solté rápidamente y me voy dijo ayer basta ya se acabó bueno no he vuelto a verles más si lo hago más que pensar en Elly rompe con la persona que salía Hay bueno

Voz 27 21:14 que esto dieta verdad sí curiosa curiosa ahí que tantos años pues yo sí

Voz 28 21:22 nada de aquello no

Voz 0020 21:24 sólo por unos besos

Voz 27 21:26 sí pero es que

Voz 28 21:28 yo me casé muy jovencita con dieciocho años embarazada había empezado con dice seis años con mi con el que luego fue mi marido solamente les había desarme después bueno pues he tenido pareja así si otros amores no no no saben besar si este señor beso va de maravilla cómo me gustan a mí sensuales era mucho más sensual que sexual yo llego a la sexualidad a través de la sensualidad que me di él que quería y no podía

Voz 29 22:20 ya

Voz 28 22:23 me estuviera escuchando me gustaría tanto pero es muy raro que a estas horas estoy oyendo la radio ya después de tantos años

Voz 27 22:32 dice acordará cuántos años así cuántos años hacen esto pues unos quince unos quince años de unos quince años unas quince años Adriana Vaquero

Voz 28 22:48 a veces me entra así ataques de locura voy a poner pasquines por toda por todo buscasen pues casi y digo si hace un hombre

Voz 0020 23:01 va a preguntar justo ahora Annan recuerda su nombre no sólo de o no se lo dijeron

Voz 28 23:05 los dijimos nada ni me dijo baila nada atravesó la pista me cogió por la cintura se puso a bailar con niego suavemente y cuando me di cuenta me estaba besando yo dije pues esto no es bueno tenía que con sentirlo sí deseo retirarme a marcharme miedo decirle algo pues me me puse a desarrollo también porque me encantó

Voz 0020 23:33 claro lo recuerda físicamente

Voz 28 23:37 muy poco se que tenía que yo que tendría aproximadamente mis años Iker era con unos ojos que porque cuando se enfadó cuando me fui no se enfadó un poco me dijo a ya está ya se acabó todo ya Tebas pero entonces la persona con la que yo estaba saliendo y bueno pues me fui me pero el de mí me di la vuelta para mirarle no sé si de alguna manera que que me entendiera no le quiso decir con la mirada hoy con el gesto bueno pues era un hombre normal no era un un Adonis ni nada de eso era un nombre atractivo normal pero con una mirada muy intensa muy lejos

Voz 27 24:33 sí sí desde luego con

Voz 0020 24:36 feeling con usted porque de alguna manera conectaron hablar poco tiempo

Voz 28 24:41 con mucho feeling que que mal que mal quemada tenía que haber sido un poco más egoísta y haberme total al poco tiempo con mi pareja lo dejé porque estaba muy muy sexual pero nada sensual a mira sensualidad me gusta más que dos sexualidad hoy llegase a la sexualidad a través de la sensualidad

Voz 0020 25:07 pero que no sea algo tan directo

Voz 28 25:09 pues sí es muy difícil porque si supiera su nombre o luego sabes para para peor esa discoteca lo hace raro

Voz 27 25:21 sí sí

Voz 28 25:24 así que bueno tú dirás está señora está un poco Payá pero

Voz 0020 25:28 no para nada para nada porque es verdad que es algo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años en Hablar por hablar es que hay determinadas historias del pasado que siempre vuelven o que nunca se va

Voz 28 25:41 en este caso es que nunca se van porque sabes con con dobla la cantidad de de de de años no que yo empecé con dieciséis años con mi con mi con mi marido no me casé con dieciocho ya te he dicho es el único que me ha besado de esa manera

Voz 0020 26:04 sí es verdad que estoy un poco arrepentida de haberlo dicho antes

Voz 30 26:08 Ana sólo fueron unos besos porque hay besos besos

Voz 28 26:13 sí pero fueron unos versos supongo que luego desearíamos y otra manera de haber seguido o no pero no fueron unos besos donde te meten la lengua de que los de texto no fueron unos versos de un labio con labio pero moviendo los voy cogiendo te con sustos labios el tuyo tú con con los tuyos el suyo

Voz 27 26:39 sí sí sí sí

Voz 28 26:43 bueno me invadió por toda la espalda si lo más recorrido aún un escalofrío y dije me está cesando me está gustando y entonces yo pues me entregué me enteré

Voz 27 26:56 estoy con él no sé lo que voy a hacer

Voz 28 27:01 se ha casado y tiene tiene hijos eh yo qué sé pero me

Voz 27 27:05 costaría saber

Voz 28 27:07 por lo menos para poder quitarme ya de una vez en la cabeza

Voz 0020 27:11 en estos quince años Ana no le ha parecido alguna vez verlo por la calle en algún lugar

Voz 28 27:19 no porque al cerrarse la discoteca aquella que hacíamos muchos años que yo iba aquella discoteca con amigas y con mi con mi pareja y así la chica que estaba en el guardarropa Rosa nos queríamos mucho y charlamos con él era un lugar donde podías ir tranquilamente hasta tú sola no

Voz 27 27:42 bueno pues no no no no estoy hecha polvo aunque no te lo creas es fuelle

Voz 28 27:50 esa polvo porque no me lo quito de la cara

Voz 27 27:53 también niño está historias del pasado

Voz 0020 27:55 no jugamos a veces un poco con la idealización

Voz 28 28:00 idealizar las cosas sí puede ser pero después de bailar con él ese mismo día yo estaba sentada con con con René que se llamaba en donde se llamaba el la persona a la que salía yo sí yo me baje porque Renault no le gustaba mucho bailar ya a mí me encanta bailar muy suavemente muy a mi aire pero me gusta mucho Fandiño bajaban los pasos Cadí latas que me separaban de la pista en su día miró a los ojos

Voz 0020 28:41 se volvieron a cruzar entonces

Voz 28 28:44 me miró a los ojos entre entre enfadado entre como exigiendo no lo entiendo explica Melo me hice un lado para que pasara sin sin decirle ni mi iba hacia la piscina me puse a bailar a mi manera nada más no y esa fue la última vez que el de la primera y la última

Voz 0020 29:12 Ana tiene pareja ahora

Voz 28 29:16 no he vuelto a tener pareja es curioso ver si pues devuelto a tener padres porque me he convencido de que después de haber tenido algunas parejas pues no sé una dos tres dos de larga duración y otra más corta y luego mi mi matrimonio no

Voz 27 29:43 sí

Voz 28 29:45 pues como me besó mi marido como me estaba acostumbrada a mí a la sensualidad de mi de mi exmarido incluso con con personas tan preparadas ocultas como un cirujano que vivimos juntos ocho años yo pensaba dentro de de mi estupidez pensaba bueno yo leo yo le enseña ERE pero esas cosas son innatas no se la mensualidad nos enseña se es o no se es eso lo aprendí con el tiempo entonces pues ya bajo ese punto en el que dices no me apetecen no no lo que lo que me van a dar no lo quiero quiero aquello cero aquello aquello que tenía este hombre que no lo he vuelto a hacerlo nunca pues eso que te lo que te decía Mercy repitiendo que que que encima de la gaita de que cerrara discoteca no en fin si me está oyendo decirle que me llamó Ana mi número es el treinta y tres

Voz 0020 31:02 pero no podemos decir en antena solo puede ser no lo que vamos a decirle Ana a este hombre si estuviera escuchando hice recuerda esta historia de aquella chica Anna en aquella discoteca de San Sebastián pues que nos llame al programa y nosotros haríamos por hacer algo para conectar los pero el número Antena no lo vamos a decir por responsabilidad por su propia seguridad

Voz 27 31:25 empezarían a llamar Montoya seguro que no vamos a entrar de chunga tomadura de pelo

Voz 28 31:32 no para conocerla

Voz 0020 31:34 hago vaya usted a saber mejor no vamos a dar el número en antena pero sí es verdad que vamos a pedir la colaboración de los hombres que hace quince años estuviera en una discoteca de San Sebastián

Voz 27 31:44 es decir el uno de la discoteca si quiere Ana alto como

Voz 30 31:52 pues sí estaban allí

Voz 0020 31:55 sí bailaron con una chica si se besaron con ella durante veinte minutos

Voz 27 31:59 aproximadamente recuerde que estaba no sé si fueron quince minutos son media hora no yo calculo los veinte minutos

Voz 0020 32:12 recuerdan la canción que estaba sonando

Voz 28 32:14 no no Nano como si yo no deje de hoy por la música es que te imaginas dejé de oír la música con lo que me gusta a mí la música si yo me levanto temprano pero espero a que sean las once y media o así para poner música así todo el día con Frank Sinatra con Billie Holiday con bueno Billy Holiday la tengo siempre porque me encanta

Voz 0020 32:38 me gusta me encanta

Voz 28 32:41 aquí te echas pero si te gusta Billy me es como una gatita

Voz 27 32:48 sí es como una gatita cantando una vida tan espantosa ahí yo tengo ahí libros de ella y eso es muy tristes pues bueno por lo menos os agradezco mucho que me haya desatendido

Voz 0020 33:03 no al revés Ana gracias a usted compartir esta historia

Voz 27 33:06 no me trata se usted por favor

Voz 0020 33:10 Ana muchísimas gracias y ojalá que que aparezca

Voz 27 33:13 gracias Fatih a día Tahití un beso otra hoja en la que aparece como regalo de Reyes sería genial

Voz 31 33:30 luego a ello

Voz 32 33:41 Luis ahí

Voz 0020 33:44 escribe Sánchez en Twitter vaya besos que tiene que dar ese hombre misterioso admite un poco más realista escribe esta mujer Ana está enamorada de un fantasma que ya no existe así que mejor relacionarse con otras personas nuevas Pokemon hay besos que besan hasta la memoria

Voz 33 34:23 nada bueno

Voz 0020 34:32 Bandolera escribes se pueden cerrar los ojos a las cosas que no quieres ver pero no puedes cerrar tu corazón a las cosas que no quiere sentir

Voz 31 34:43 una

Voz 0020 34:51 Dani Santos un beso correspondido de aquí te pillo aquí te mato y todo un orden debidas salta por los aires para poner el corazón patas arriba

Voz 31 35:00 ya

Voz 0020 35:07 bueno salvando las distancias en dos mil seis a mí me coge una mujer en la discoteca como si yo fuera un muñeco bailamos no me besó es la única diferencia osea que no parece un caso aislado Héctor Santana Ana aunque es difícil de entender hay instantes que por muy cortos que sean marcan nuestra existencia para los restos pixeles escribe se busca a un hombre buen mozo excelente de sabor añade si no sabe su nombre tendrá que besar mucha ranas para encontrar al Príncipe

Voz 32 35:59 un ex eh

Voz 0020 36:05 al novecientos cien ochocientos Fernando desde Madrid buenas noches

Voz 34 36:09 la noche Macarena

Voz 0020 36:11 Adriana Fernando qué tal

Voz 34 36:18 bueno quería pone nunca labor al llamado pasado bueno contrató una una una empresa de Estado de Servicios estaciones que se llama para repartir entonces diamante en banda a una empresa que se conocen es una empresa grande que antes era Panrico que de los donuts es que si la multa de las pagan mientras que no sean de velocidad en ir al cinturón que el aparcamiento por pasaban por zonas de residenciales quedará pagaban ir al día habilitado el vehículo hizo la Junta amiga bola del carbón y la empresa de los domingos que entonces elaboran manos unos con otros y yo tenemos aquí una buena idea

Voz 0020 37:03 osea tiene usted puestas multas porque el vehículo no estaba

Voz 34 37:08 no estaba autorizado y encima me decían que ellos para aparcamiento y amparado ninguna se ha acumulado los dos en los donde tenemos que para denunciar lo que me puede orientar un poco

Voz 0020 37:23 no sea el vehículo de la empresa no estaba autorizado para el reparto

Voz 34 37:26 era de alquiler era un vehículo de alquiler de esto de él piel entonces te la final aquí hay gente que la la multa al afiliado a ninguna

Voz 0020 37:39 cuentas multas tiene

Voz 34 37:41 tengo dos y el dos mil setecientos ochenta y ocho

Voz 0020 37:45 dos mil setecientos ochenta y ocho euros

Voz 34 37:48 en ocho meses trabajando en los que tú

Voz 0020 37:50 es cena cargo

Voz 34 37:52 no se hacen cargo en el PP que se avanza lo de los donuts de pan pico que ya no va a hacer la compra Bimbo yo no sé si las largas te dice no está ahora de vacaciones no sé que te llama ella así llevó pues cinco se libera al a responsable allí dice yo no tengo que hablar contigo tienes hay Pepe yo no sé como es tener hambre no se hace porque claro a mí yo lo poco que gane no te lo que con lo que vivo

Voz 0020 38:27 porque ya entiendo Fernando que ya no sigue trabajando con ellos

Voz 34 38:30 si no no se ahí van pasando como uno con otros y aprovechando de persona pero que vamos que hoy también una liquidación de también está trabajando en el plan presa igual en una faltan cien euros le está el plan laboral hace lo que quiere

Voz 0020 38:53 le faltan cien euros de liquidación

Voz 34 38:55 sí de hoy también otra cosa para el lunes tengo que está llamando muebles ganándome barrio de trabajo es lo que al final dada con multas igual estaba hablando con un largarse eran largas

Voz 0020 39:07 yo no sé si lo pero lo peor es eso no Fernando que tampoco les recuerdo a las claras

Voz 34 39:13 pues a ver si alguien me puede decir dónde me tengo que dirigir yo no sé es un abogado o denuncian los es que no sé

Voz 0020 39:20 claro porque tampoco es Fernando que ahora le digan que no se van a hacer cargo de esas multas sino que lo van derivando Don departamento a otro no

Voz 34 39:28 claro dice no es que habláramos han dicho esto pero es que esta no es tan si están si ETA no y de velocidad es de cinturón en ningún asunto de aportar aparcamiento que decía no nosotros la pagamos los de hacer los clientes tu ruta no te preocupes hijo amparó ninguna Osama Neil Diamond así como piezas un escrito los sí somos un escrito yo sé es que te

Voz 0020 39:53 claro porque usted no tiene ningún escrito que diga que ellos hacen cargo de esas multas

Voz 34 39:57 no yo lo que tengo son las multas con el vehículo pese a estar alquilado a nombre de la empresa o de la ETT yo soy un un empleado que yo estaba repartiendo yo no voy a hacer cargo de eso pero es que tampoco me dan una solución

Voz 0020 40:19 claro porque las multas son a su nombre o van al vehículo

Voz 34 40:23 no lo van a mi nombre a la multa me han venido a mí pero claro viene la matrícula del vehículo ya han registrado cada Estado alquilado portal el por tal razón social o lo que sea

Voz 0020 40:38 claro pues vamos a hacer la consulta Fernando porque allí desde luego varios oyentes abogados que escuchan el programa que no suelen llamar para resolver este tipo de conflictos si alguno de ellos está despierto esta noche pues hacemos un llamamiento sino pues alguien que sepa del tema a ver si a lo largo de la madrugada nos puede decir algo

Voz 34 40:56 en redes agradecido sino de cara a una solución que no se cáncer de verdad que que encima que llamaba por teléfono y las tanto el ya cabrea ordenó no tenga una solución te da largas

Voz 0020 41:10 claro Fernando pues muchísimas gracias por haber llamado a vosotros gracias a que pase buena noche

Voz 19 41:22 vale no

Voz 0020 41:35 escribe más píxeles esta llamada me ha bajado la realidad tan a gustito que se estaba en la nube del recuerdo de Ana y Claudio Fonseca escribe que el trabajadores está especialmente desprotegido o India

Voz 16 42:12 eh

Voz 0020 42:23 les recuerdo que al comienzo del programa plantea vamos es una pregunta la pregunta es si sabe usted guardaron secretos Si guarda algún secreto de otra persona o si sería capaz como este cartero del que hablábamos que no entregó tres mil cartas durante once años si sería usted capaz de guardar en secreto durante al menos once años novecientos cien ochocientos el número de teléfono para responder a estas preguntas para plantear las suyas propias y seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco nuestro número de whatsapp por si le apetece responder o plantear a través de una nota la de voz Andrés desde Alicante buenas noches que nos cuenta Andrés

Voz 29 43:10 porque son caso aunque varios porque yo he estado en Cruz Roja Hay con lo cual bueno caso porque estábamos allí como comentarios y hora de yo he visto allí pero lo tengo tiene ellas qué problema yo conozco casos de familias de alzar el de Cruz Roja porque estaba allí pero ahora yo

Voz 0020 43:35 tengo que tiene usted ahora el problema en casa

Voz 29 43:38 yo vivo sólo con mi madre y ella cobra seiscientos euros yo no contributiva porque tengo la ingravidez Igor trescientos sesenta con ese dinero puede entonces estamos pagamos el alquiler la luz o el agua

Voz 34 43:53 comemos nos hallamos con eso

Voz 29 43:56 bueno hemos mes hermanos no me habla ninguno conmigo que por qué dice que yo estoy viendo nadie en HD aquí enorme con mía lo que me yo he como aunque no me quedé ninguno verme en la calle porque que se llevan a mi madre yo no puedo pagar esto no tengo de nombre entonces ahora ella como conmigo un directamente no puede ahora la amenazando a ella que se daba no lleva la buena la mala cosa es que ninguno de ellos viven Orihuela uno vive en una barriada Dios amparado en el Caribe acción el pueblo ha sido la parecida de los los muchas y no se me ponen a mí me atrevo mire soy de se cumple que mi madre está viene combina ella vasos centro de mayores se hace hacía yo va Cynthia y que nadie tal día entonces se haya que llevar al me digo me tuvo un informe terminábamos y media con la policía que era policía está llamando porque hoy país enzimas llamadas ninguna

Voz 34 45:10 pero por qué la policía porque ha tenido

Voz 0020 45:12 era la policía Andrés porque yo

Voz 29 45:16 esas que tienen miedo si tengo que denunciar mi arma no porque

Voz 0020 45:20 tuvo que ser los hermanos porque amenazan a su madre

Voz 29 45:24 claro con motivo de la parque porque dicen que yo tengo Marta edad que que no lo primero le hace pocos rompió el aparato del oído nada de cuatrocientos siempre que estoy pagando un euro que es decir que yo lo bien lo que haya dinero donde hace falta lo tiene que se rompió una nueva se rompió lo va a alguno nuevo se ve si no tenemos dinero pero con eso no vamos culpando

Voz 28 45:57 con lo que logramos

Voz 29 45:58 los cuándo cobramos un poco el problema que todo lo que tiene los seiscientos engloba llevársela parece dinero yo tengo trabajando tiene que pienso pienso informó a verme a mí pues lo que aquí quien es una cosa que yo entiendo yo he solicitado a que venga porque quiso dos de lo que me muy sucio siempre al se que a través de Cruz Roja que dicho mira llamarme que vengan de servicios Auxerre que vengan también delirante

Voz 0020 46:33 para que revisaran que todo está bien que su madre está en buenas condiciones

Voz 29 46:37 exactamente yo a mi madre me es tu calidad y allí la vieron bien pero iba con el susto de que bastaba enlazando con con el médico dice que está bien lo único que tiene que estar nerviosa producto todos andamos claro que la amenaza el absolutamente todo eso Mi madre me tienen algo de corazón Patricia lo que enseño tienen suba claro con su todos esos como el año pasado bueno ya me me dieron salir de mi casa llamaron aquí iniciar como que ya le todo algo mi madre venía Policía como una palanca para romper la puerta del aquellos que contó si es que lo que está pasando eso no podemos ver a su madre pues sí pero qué pasa no que hora pues subir a mi madre señor boca abajo mi estoy bien y eso pues de Nochebuena escribe dieciocho guía hacia la corremos eso se consigue con mire porque yo sólo me quedo con eh tuvo cosa pues yo me quedo con este vuelo además me pues no tiene la más que andar porque ya no tiene hijos mi ganan por teléfono ya no tienen ni con mi nieto

Voz 0020 47:43 porque sus hermanos están casados tienen pareja tienen hijos sí sí sí

Voz 29 47:48 hay una soltera pero lo vivo con sólo miden lo que bueno sí y la otra no otras vive en Córdoba que la timos por culpa está dando o de amenazando la buena mamá te viene pienso se tiene miedo ya que está solar tienen la calle algo y me Montoya en el coche no sé montar porque tiene miedo les la ya nacional en uno

Voz 0020 48:08 pero como le a algo si son sus hijos la amenacen que se la llevan Andrés en contra de su voluntad

Voz 29 48:18 creo que no pero todavía no lo he intentado procuro queremos que no lo hagan porque entonces yo yo no quiero darle mi culpa a mi madre y hermanos que estoy callado y entonces ellos aprovechan de esos de que como saben que

Voz 0020 48:31 el gran Ramón Andrés usted

Voz 29 48:34 el tratado de raza negra con sus hermanos lo que pasa es que yo no quieren hablar ello va no es que yo soy quieren quitar o no aunque quiere eso quisiera yo que hay gente se sentaran al lado venga que es lo que pasa que aquí habla

Voz 0020 48:51 lo digo con en razón Andrés porque sus hermanos razón adelanta min que con seiscientos euros veía aunque usted no viviera con ella viviera sola ese dinero lo emplearía igual que hace ahora para pagar su vida eso alquiler que no da para mucho más

Voz 29 49:06 por su puesto no ese problema es que si ella estuviera sola con eso es dentro de duro no podría pagar trescientos cincuenta de alquiler dub agua comida y todo eso no no podía entonces el la intención de ellos para la calle como Vicente tenemos que ver solo muy larga ya es separarme animales que el dinero se separe Milla pueda pagar sólo por mí yo tampoco tendremos que dejar Tito esa es la intención intensión iba más que lleva

Voz 0020 49:31 pero pero se usted mal con sus hermanos de de siempre de antes

Voz 29 49:36 el se llevan más conmigo y yo lo he hecho siempre años cuando tiene dinero que yo unas venía los préstamos irrelevantes los dos préstamos el otro icono lo estoy Pinto si ya no lo pinta que en un sobre tiene problemas miente admite este problema en la vida le tiene la casa vimos con su estado leyendo lo a pasar me ETA no se pueda cree poder pienso Chiquito Airbus quiso en decir pero ahora como lo tengo paga por ella no ya no me quieren no es uno sino para mí me hagan lo mismo que no tienen que no me quieran lo que de lo que se viene haciendo daño y amenazando animales con con historia

Voz 0020 50:25 como ochenta y cinco años que ya tiene una edad para para estar tranquila

Voz 35 50:30 claro ella era de

Voz 29 50:32 está bien con centro de mayores hacia el yoga manuales decir que ella están aquí hay que dice otras la cosa que dicen que yo tengo mandara yo no tengo mandara siguió cuando son las seis de la tarde que mi a ir hasta mañana por la mañana ella mañana con el mercado en Orihuela el mercado que va sola

Voz 35 50:55 va a Hacienda

Voz 29 50:56 como sé que ella tiene todavía las autonomías y tú porque tiene que contigo en supermercado fue yo salgo que le acompañó cuando por cualquier cosa

Voz 0020 51:07 no

Voz 29 51:08 pero cuando uno compra voy yo con ella porque la puerta siempre y lo que estoy a solas a la caja no la dejó ya que vaya alguien tiene pero yo estoy utilizando su cuartilla y ella está utilizando la vía es decir que que ya prohibir perfectamente lo que pasa es que no quiero que vaya por el motivo es porque pasan cosas raras eso y no quiero

Voz 0020 51:31 claro lo mejor para usted con ella no

Voz 29 51:34 sí cuando hay una compra que grande pues bueno no entonces al igual pero bueno que si tiene que pues que me falta aceite azúcar bueno vale esa sepa cómo cómo lo tiene enfrente no lo tampoco tiene lejos yo normalmente siempre estoy por aquí bombas prácticamente la voy controlando el cuando Homer saber que tampoco que la ley muy por teléfono privado donde el poder no poder cosas siempre me llevo un poco pues está con el teléfono la consuelo pero ello pues viene a la y rápido por eso puedo hacerme daño a mí ellos sumisión que no sé qué es es que es que no sé por qué me quieren hacer serán llame

Voz 34 52:17 cuántos hermosísimo somos cinco

Voz 29 52:22 pero ninguno de los otros cuatro un ninguno vive en Orihuela

Voz 0020 52:26 los cuatro están de acuerdo con con todo esto con alguien traicionado

Voz 29 52:31 si hay una envenena envenenado porque yo de una vida vinieron unos sobrino mío con el hermano le dio me iba dando de vilero da la al día lo llama oye a mí ciertos métodos sí fue una vez más pero bueno porque lo que dice pero porque yo que he hecho dar ningún problema no lleven a la oye me ha dicho Marín qué tal cual te lo que pasa con nada cosa que esto es que no hay ningún problema

Voz 0020 53:07 sólo una cosa interés y por ejemplo la Navidad como la han pasado

Voz 29 53:12 con la Navidad como tan peleado conmigo pues viene mi hermana y yo no me siento danesa pues viene ellos para decir adiós lo viene con lo que dice

Voz 0020 53:26 sí pero conocer el coche bueno

Voz 29 53:29 me mi madre y mi hermana

Voz 0020 53:31 si usted no

Voz 29 53:33 no no a mí me tienen además en cuanto a la calle

Voz 0020 53:38 entonces usted se quedó solo una noche buena

Voz 29 53:41 sí nosotros no todo cuando se fueron no yo pues yo como una noche normal

Voz 36 53:49 si Oviedo o algún bocadillo

Voz 29 53:52 de nuevo por si hay algo del medio día puedo de mediodía pero nada más lo que pasa es que ahora han cambiado las cosas porque amenazando a mi madre y eso pues no no ha dejado le he dicho a mi madre que no dejen a nadie que me llame mi entonces es que entre dar mucha guerra pero he dicho ya más cero noventa y uno si le venga

Voz 27 54:13 no

Voz 29 54:16 creo que son las cosas que en Cruz Roja yo no lo entienden porque yo ya digo

Voz 0020 54:20 quiero se muchas cosas fuera y ahora las está viviendo en en casa no Andrés lo tenemos que dejar aquí pero muchísimas gracias por haber llamado

Voz 13 54:30 en la sombra y claro

Voz 0020 54:34 Nos detenemos escuchamos las noticias se la vuelta con perspectiva con Morán