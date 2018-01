Hablar por Hablar (05/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 eh

y a esta hora de la madrugada escuchamos a Inés Morán que ha charlado con perspectiva con Sonia Ferrer

Voz 6 04:05 aquí a lo largo de los siglos el papel que ha desempeñado la mujer ha sido desde la sombra hubo un tiempo en el que las mujeres no podían votar estudiar decidir y aparentemente tampoco ser protagonistas de la época que les tocó vivir décimos aparentemente porque la realidad no es así y prueba de ello es el blog Mujeres en la historia su autora es Sandra Ferrer Valero periodista que lleva siete años gestionando una web dedicada a la historia

Voz 6 04:34 los encontrar todo tipo de mujeres políticas aristócratas religiosas pintora las escritoras espías y un largo etcétera que la historia ha en visibilizando

Voz 7 04:44 básicamente el Bloc son biografías breves porque tampoco hay un plataforma digital entiendo que la lectura tiene que ser rápida y ágil todas las que voy escribiendo las mayor ordenando más o menos pues reinas estudias feministas escritoras intento que por temáticas para que la gente

Voz 8 05:02 indicó el interesa más el harto le interese más la ciencia puede encontrar los nombres que la gente me tienes

Voz 6 05:10 para Sandra Ferrer es importante tener acceso la historia y más si es mirada desde la perspectiva de género

Voz 7 05:16 pocas mujeres que a lo largo de la historia su de todo cuanto más nos alejamos en el tiempo hicieron grandes cosas porque tenían mucho más mérito porque se enfrentaran a sociedades muy misoginias creo que es importante reivindicar sus legados creo que la historia nos ayuda a entender el pasado nos ayuda a construir el futuro entonces si nuestros hijos entienden el pasado como un escenario de hombres les va a costar entender el futuro común escenario de hombres y mujeres

Voz 6 05:52 este proyecto que nació de su inquietud personal ha ido creciendo en cada rato libre entre su papel como madre y su trabajo en el mundo de la comunicación y el marketing su inspiración es el silencio y la memoria perdida ya parte de su blog tiene a sus espaldas cinco libros que hablan de ellas

Voz 6 06:15 mujeres silenciadas en la Edad Media es un libro que recoge y recupera las biografías de mujeres con nombres propios más allá de las reinas santas más conocidas Un siglo en el que para las mujeres solamente existían dos caminos ser esposa y madre o entrar en un convento y esta obra recoge aquellas que decidieron arriesgarse y escoger otra senda distinta mujeres que tuvieron reconocimiento en su propia época de otras que fueron silenciadas que pagaron en muchos casos con su propia vida

Voz 7 06:45 que no es bien bien un ensayo sobre la situación social de las mujeres en la Edad Media sino que el objetivo del libro era rescatar nombres de mujeres que no aparecían en en los libros de Historia o que se aparecían apreciando una manera muy tangencial icono es mágicamente una recopilación de biografías pues de mujeres que fueron escritoras mujeres que fueron iluminador horas Bono otras como piscina de pisaban por ejemplo se la considera como la precursora del feminismo en la Edad Media escribió un libro que se titula La ciudad de las damas que está considerado como el cimiento digamos de de lo que es el feminismo porque ya en el siglo XIV reivindicó que las mujeres tenían el mismo derecho con los hombres a acceder al conocimiento

Voz 7 07:54 una biografía sobre Isabel la Católica en la que bueno disfruté muchísimo escribiendo lo porque intenté rescatar la parte más humana de Isabel la parte más femenina intentando dar lo importancia al hecho de que ya Reino también a finales de la Edad Media se ganó el respeto de pasitos los entornos de todos los países europeos que aparte un capítulo que le dedicó en exclusiva al todos la cuestión de la cultura que ella fomentó tanto sus hijas como las mujeres de la Corte fueran educadas que quién les enseñó los unos conocimientos que se le enseñó al a al heredero a Juan que has final falleció

Voz 6 08:34 su segundo ensayo es Breve historia de la mujer un viaje al pasado para entender el presente historias excepcionales mezcladas con la vida de millones de mujeres anónimas que poco a poco se unieron a la lucha por sus derechos civiles

Voz 7 08:49 ver desde la prehistoria hasta la actualidad en todos los continentes a pesar de que se prevé Historia intentado centrar resumir como pude porque la verdad es que a pesar de que es la mujer no está en los libros de historia hay mucha información sobre las mujeres cuando intentas buscar y bueno intente hacer una radiografía de la evolución de la situación de la mujer a lo largo de la historia su situación además en diferentes lugares del mundo

Voz 6 09:19 su novela Amor divino amor profano pretende ser un homenaje a todas las mujeres que lucharon contra corriente en un mundo en el que su papel debía ser sumiso en todos los ámbitos de la vida todo ello de la mano de Santa Clara de Asís Ivonne dije el Fusion dos mujeres y dos maneras de amar la Edad Media

Voz 7 09:37 la novela que escribí cuando nació mi hija le puse el nombre declara se me ocurrió buscar en la historia de su Santa Santa Clara descubrió también la historia de una mujer fantástica que a pesar de vivir en la Edad Media parece ser que se enfrentó a San Francisco que puso en jaque a al papado bueno es un poco uno novelas intento reflejar la historia de las mujeres tanto las que escogieron ser religiosas como Jesús cogieron sí pudieron escoger ser esposas las que no les dejaron escoger es un poco una novela que explica la historia de varias mujeres común destinos diferentes y cómo se enfrentan a A

Voz 11 10:24 y por último su libro en homenaje al trabajo que lleva a cabo en su blog y que recibe su mismo nombre Mujeres en la Historia

Voz 7 10:33 es un poco un resumen del Bloc que es rescatado algunas biografías otra frase añadido nuevas las organizado por te temáticas igualan las contextualiza por ejemplo pues las mujeres inventó horas intentó explicar un poco en la mujer en en el ámbito de la ciencia de la investigación las mujeres artistas las mujeres en en la guerra Bono intentó hacer un reflejo de a lo largo de la historia qué papel les han dejado jugar en estas diferentes áreas y luego pues desarrollo algunos nombres propios que es un poco la la esencia de lo que sí

Voz 6 11:16 Starace Valero Se define como madre periodista y amante de la historia a través de sus trabajos cuenta las gestas sufrimientos realizaciones y experiencias de mujeres que han participado en la construcción de la humanidad porque para ella conociendo la historia del pasado de forja las bases del futuro

gracias a Inés Morán también a Sandra Ferreira muy atentos a este blog Mujeres en la Historia les recuerdo que al comienzo el programa charlamos acerca de los secretos por este cartero que ha dejado tres mil cartas sin entregar durante once años si le apetece compartir con nosotros algún secreto sí ha tenido que callarse algo por alguna razón y esta madrugada le apetece compartirlo os y más contarnos porque se lo calló sea lo que fuere novecientos cien ochocientos es nuestro número de teléfono el teléfono de Hablar por hablar hola Jose desde Navarra buenas noches

Voz 10 12:40 se cree usted que uno solo repitiendo estos últimos años pero pero vuelvo a hacer de los hechos personada

Voz 10 13:00 igualmente si dio aunque repito como Melchor y la verdad es que me oyes yo sí bueno pues

Voz 14 13:18 Caixa ante el escaso en directo

Voz 3 13:34 sí hay nervios por sus Melchor después de tanto tiempo

Voz 10 13:47 se me dijeron que si alguien te iguale ensayo que pasan cosas a las que no me te acostumbras Bertran más que por mí igual que parezca cada año siempre es diferente siempre te que surge luego te lo puedes futura relación a cuatro explicarla tampoco

Voz 15 14:18 pues mira me me

Voz 16 14:32 cuando un amigo

Voz 12 14:49 eh

Voz 10 14:54 sí y entonces pues bueno algo había pasado a partir de ese año

Voz 10 15:12 el personal eh contactar con gente de mi entorno gente del pueblo gente de percal que por distintos motivos pues es un una escayola un yo que sé cualquier cosa que pulir dos de las persistir a la cabalgata pues comprometerme as directamente lógicamente en en y de casa no pero lo más Juanita lo llamarlo pues la venta de la habitación poco no aquí empezó y la verdad es que yo todos los años haciéndolo y

Voz 3 15:51 yo te digo que es bonito por ejemplo mañana a dónde ir a José pues mira

Voz 10 15:57 mañana me voy pues pues aportar al me apartó de mi pueblo ella hay niños que yo estaba en además tengo yo ya comida tengo sobrinos nietos cuando le da su pero bonita que además han recibido una tarjeta que yo lo sé enviado dentro de un sobre con con pasa con polvo dorados a qué me refiero que vamos lo que montaba Borondón Pangos al detalle entonces

Voz 10 16:26 el sábado escribiendo resina unas letras recordándoles que mañana pasa de para el mensaje antes de empezar a abrir Porca casan pues cada uno dos con un sitio yo por pasaré por la calle y me voy

Voz 3 16:44 y entonces lo que no se Jose si va a cada casa o los contra todos en una en una calle

Voz 10 16:52 en exactamente toda entonces salen a La Ventana de todos los padres lo que hace no es ponerse en contacto por cosa que todos en la tanda que yo aparezco mañana sobre todo donde diversos niños lo que hacen ellos es salir a la entrada porque el trabajo sería bueno pues cómo imagínate cómo la cabalgata no terminaría la pasada porque de este tipo de dábamos es una tasa es muy bonita su trabajo es algo bonito eh es algo que quiero hacer voluntariamente no acababan de nadie no cobras pero lo que te llevas es infinitamente más bonito que que niña era Jorge

Voz 3 17:43 Iker ha recordado además Jose qué va usted muy bien caracterizado

Voz 10 17:51 sí sí yo trabajaba de las grandes al va vamos a decirlo así porque la producción que ya tienen bastante

Voz 10 18:04 que es una de las compañeras que cosieron Sastre día a esta señora ha habido cerrado su mercería sí se quedó pues con la pasamanería de la las bueno tenía hay cosas dos Le pedí ayuda para hacer lo que yo quería hacer me dijo por supuesto que te he ido a las tomó medidas todo hizo el todo el país precioso

Voz 10 18:45 pues mira Púnica por llamarlo de alguna manera es un rojo rojo rojo guinda seda eh pues la pasada perdimos por los perros de los brazos es la misma que lleva por abajo y chapa es un de o te diga verdad con la capaz típica no pelotita

Voz 10 19:27 el saben exactamente esa joya mucha muy bonito duda Corona maravillosa preciosa contras pidas muy bonitas escucho que inmueble guantes

Voz 10 19:47 todo un blanca barba reforzara la una sobre otra que la hace más animadas expresa

Voz 10 20:02 está pues está a punto de hacerlo porque me va a las de detenerla fuera pero yo digo Jasón vaya la tengo todo el día entero están aquí en la radio y la verdad la verdad es que mañana cuando empiezas a cartográfico va extra mucho lo que que verdad es que es muy bonito es algo de verdad que es para vivirlo es para contarlo

Voz 3 20:27 pues sí se lo ocurrido nunca ir al Ayuntamiento es decir aquí viene el rey Melchor que se quite el que esté

Voz 10 20:48 en el que me apetezca Success Rota refiero que no no se me ocurre fíjate no me acuerdo estará todo el año guardados a sale la víspera del el de la cabalgata esa bolsa grande con todo y no salir hasta el mismo día en el año siguiente esa más refiere que igual durante el año pues podemos decir pues no la verdad es que cuando mañana por la noche lo aguardó excepto los guantes lo cual hay que lavar los que no que él restó una vez que se guarda duerme Bermúdez años sin sin tocar sin que nadie le toca la verdad si sí así que nada de la mañana en Cali agresión un poco nervioso pero pero no sé cuándo muy buenas

Voz 3 21:40 y montando toda esta parafernalia Jose para el día de para el día de la víspera de Reyes no para para ver a todos estos niños como es el día de Reyes en su casa

Voz 10 21:50 como se bueno ahora cuando son más mayores es distinta no que retiras es maravilloso cuando los siempre son pequeñitos tinte de familia no sabe ahora el distinto trato de que mi hijo tenga sorpresas porque eso eso regalitos que nos esperan yo creo que esas super bonitos en todas intentado además que me di de comprar pues me haría ilusión es estaría lo otro me apetece siempre comprarle mujer lo sepan vuelo pasante merma de basada lo está

Voz 3 22:30 pero se lo están por la mañana cuando se despierta o no

Voz 3 22:41 claro que igual hasta sale en la noche de Reyes no

Voz 10 22:52 toda esa fiesta te se actividad de pequeña parte además las personas hacíamos como a amistad esos fondos para el Athletic éramos de globos de colores por todos los sitios Cacabelos por el sueldo bueno de todo pero pero pero bueno era un bueno parecía usted kipá pues entonces que según él siempre brinda a varias distinto te digo pero no deja de ser palmito también pero vamos ya sabes que estas fechas navideñas donde y niños antes

Voz 3 23:40 el Rey Melchor

Voz 3 23:43 hoy lo que podemos hacer Jose este año que que por primer año Hablar por hablar tiene whatsapp sino el importe

Voz 3 23:55 lo de Rey Melchor y así vemos ese traje valoramos esa pasamanería y sobre todo la actitud no porque para llevar un traje de estas características lo que importa mucho es la actitud

Voz 3 24:38 cree que sus hijos van a heredar la tradición

Voz 10 24:43 pues no no se llama gustaría ya me gustaría intentaré dejar está en buenas manos yo lo cuidó lo mejor que puedo ningún sí que me gustaría que que alguien lo utilizas después lo sí me gustaría así lo dejaremos inscrita en un testamento

Voz 10 25:08 exactamente como condición de todo esto tiene que cumplirse Cinca de menos así que nada por supuesto que te prometo que

Voz 3 25:27 gracias que disfruté mucho de este día tan bonito y tan especial

Voz 2 26:11 Pepa yo venga vale pues mis

Voz 0020 26:47 escribe Pokemon Melchor llevado una buena provisión de caramelos que ayer en Ciudad Lineal os queda estés cortos añade que todos absolutamente todos en cada pestañeo durante un instante volvemos a ser el niño que fuimos el niño que somos el niño que vive en nuestro interior el novecientos cien ochocientos Ernesto desde Cáceres buenas noches

Voz 8 27:20 hola muy buenas noches Adriana qué tal

Voz 17 27:24 pues bien aquí un poco en en duermevela escuchando parecido que que el tema de esta noche que ha visto puesto era era los secretos si pues yo quería comentar una situación muy muy gracioso que me que me paso con bueno como sacramento si como se cree que yo empecé yo cuando estoy terminan de la universidad pues cuando cuando la empecé yo desde pequeño yo siempre iba a colegios católicos para mí el tema en la religión tiene algo que yo bebía con mucha naturalidad bueno pues según empieza la Universidad automáticamente recuerdo que lo que lo culpe que para mí es una parte importante Bono pues como por miedo a ser un un bicho raro pues yo me me callé salió nunca yo nunca definitiva los domingos a misa ni

Voz 17 28:10 pero es que me ha pasado estas navidades algo muy curioso yo me he ido de vacaciones a a Madrid con mi familia

Voz 17 28:20 y la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora la porque se ha para el que no lo conozca sin desvelar el argumento El musical de de la llamada y luego la película va sobre una chica que vio suele aparezcan tampoco inició estoy ha sido una hay una escena muy puntual es la que dice dice no es que Dios me ha parecido que las hecho frío restarle

Voz 17 28:48 cómo puedo yo sé yo tan tan imbécil está guardando una parte me dirá que las manos

Voz 3 28:54 Ernesto y esto ocurrió al empezar la universidad

Voz 17 28:59 colegio donde ha católico sin quién ser para nada ningún extremista

Voz 3 29:05 inconexo culto lejos y no un colegio católico en el que el entorno a todo similar

Voz 17 29:10 si no hemos muchos compañeros creían muchos otra no menos además que que bueno que era algo normal que algunos compañeros nos juntamos para ir alguna vez a los jóvenes que escogemos lo guitarras en el coro interviene muchas recibe porque ellos según ha algo de esto yo se lo contó a algunos compañeros y los tengo ahora todos preguntándome por temas sexuales por temas de Mora como si de repente efectivamente como si esto que hubieran conocido antes de repente hubiera desaparecido en el momento que he dicho que te va mucha los domingos situaciones esperpénticas como decirme pero tú has tenido novia no

Voz 3 29:48 o sea que cuando usted se destapó hoy decidió que ya no tenía que seguir ocultando esta parte católica de su vida empezaron las preguntas

Voz 17 29:56 sí sin automáticamente de situaciones los que tengo que compartirlo porque situaciones realmente graciosas quiere decir pero pero si te sales de fiesta me me llegaron a decir si tu parecías normal llegan algo que tampoco es un secreto pero fue algo que decidí no llevarlo como por miedo a porque ahí todo está una mente mucho más laico

Voz 17 30:23 no es de este verano madridista aquí en Extremadura

Voz 3 30:26 a nuestra extremo

Voz 17 30:28 sí sí es un ambiente más la encontramos que yo con el que estoy encantado de decir que no que yo mi única diferencia es que lo domingos a mi me gusta ir a misa compartir al muy un aspecto de Mi vida con gente que tan que también lo bien que no me no me también para Madrid ha sido llegar las preguntas Adriana pero que una probaturas diosas

Voz 3 30:46 claro como si fuera incompatible ser católico ir a misa los domingos tener juventud y tener una novia

Voz 17 30:52 bebí los practican placer dijo que no podía vivir el espacio de fiesta pero si tú ha salido pero sí por un hombre dijo pero si me iba conociendo ya cuatro años ha sido algo que de verdad me me ha extrañado de la imagen que que se está proyectando también no sabe de lo que se dijo tengo que decirlo para que vean que no que no todo es gente que los ahora por supuesto que de forma muy está muy riguroso digo bueno los ahí yo en querrán visualizarse pero pero nosotros lo que somos más gente normal

Voz 17 31:29 me ha hecho gracia de resolver haberlo llevado en secreto y cómo reacciona la gente ante ante ese secreto

Voz 3 31:35 claro porque porque lo achaca Ernesto cree usted que el asociadas un joven en concreto una persona joven con el catolicismo se asocia a posturas más radicales en cuanto a la región o por este tipo de preguntas no porque supongo que con una persona mayor que que declare católica que se sepa que va a misa los domingos las preguntas no son las mismas

Voz 17 32:00 pero también hay que pensar que la la gente mayor vivía El encima de España porque quedaba más

Voz 17 32:05 era lo lo que había Sir hace cuarenta años aquí el que no era católico estaba ha señalado

Voz 17 32:37 habrá gente que diga me hice me decía uno yo sí soy ateo al infierno entonces digo pues

Voz 17 32:44 quién no

Voz 17 32:50 además soy de los que piensa que todo el mundo Adriana tiene

Voz 17 33:30 la Rajoy con este caso como en la prohibida pues tiene que llevar también de orgullo a nosotros de decidir es algo que era sino que ha nacido ven Brito de los ritos católicos de la tradición católica de aquellos sabios de Oriente ha pasado con la cultura popular y atrae a gente de todas las religiones a rateros extras qué bonito también que podamos compartir estén el mensaje que estamos hermano que a fin de cuentas de ver mandar de todos los validar con todo el mundo con gente de izquierdas y estoy convencido que ésta tal y como somos como el rosa crea llegan los ha hecho altos otro enrachado bajos algunos feos a gente lo ha hecho que de manera que sienta el afecto de Formoso suenan otros de forma heterosexual escandalice yo sí lo creo

Voz 3 34:11 digamos que queremos tener una una fe aperturista

Voz 17 34:17 claro que habrá otras personas que vengan a hacerlo no solamente no no voy a ser yo soy mucho menos pienso que ella puede cerrarnos puertas al contrario

Voz 3 34:28 pero sí que es verdad Ernesto que se suele asociar esta fe como decíamos en la juventud en personas especialmente jóvenes a determinados sectores por tanto a determinados puntos de vista o de determinadas maneras de vivir más radicales no entiendo que de ahí surgen esas preguntas sobre pero si tienes novia

Voz 17 34:51 claro pero yo no como si se pensara

Voz 3 34:53 qué quiere tener fe pues hace vivir la religión vivir la vida a través de la religión con ojos de ese tipo de bueno tendrá novia pero no mantenía relaciones sexuales con y ya no hay como mucho prejuicio también no

Voz 17 35:07 aquí yo pienso que los que lo estamos los que viven la fe como lo vivo yo tendemos a no visibilizar sus sirve eso ellos una viven de esa manera hizo muy visible nosotros como quien nos comíamos como que llegamos así que estoy precio cuando vi el Canarias este musical he dicho es que tengo que decirlo cuando llega a mis a mí cuando decir que como en el caso de musical a la chica celebrarían bailar que baile no tiene que ponerse a rezar que él ofrece Dios lo que yo lo comida ya me hubiera una serie de cosas y eso es lo que voy a tipo miras idiomas regalado esto pues tener que compartirlo con los demás no tengo que cambiar mi forma de ser mi forma de ver la vida

Voz 17 35:49 por lo que creo al contrario prácticamente además como que reportaron mira pues si tengo extorsiones

Voz 12 35:54 poner los a servicio

Voz 3 35:57 claro digamos que que es más que la creencia esté al servicio de su vida y no su vida al servicio de una creencia

Voz 17 36:05 efectivamente este el otro es ponerte mallas a ti mismo

Voz 17 36:12 a mí totalmente respetables a cada uno vive sufre como tiene yo yo no lo vivo así porque yo entiendo que sería por me vaya a hay que ese modo puede incluso cortarte pero bueno cada uno que iba a suceder insisto como quiera eso la fe como comer con tanta ese personaje ellos salgan pero yo sí que quiere comentar esto es decir mi forma de vivir mi fe quiero compartirla también porque leyó en secreto y no quiero que sea un secreto

Voz 3 36:39 Ernesto cuántos años Tina

Voz 17 36:41 yo tengo en pie los determinando ahora la carrera

Voz 3 36:46 veintidós años y una fe absolutamente elegida decidida más allá

Voz 17 36:52 sí efectivamente día de tradición familiar más allá no de decidido que

Voz 17 36:58 lo suele acercándose a la vi una iglesia tenemos esto fui entrando fui conociendo de Ivo momento cuando yo fui a esa es la confirmación que dirige esto es lo que dice la Iglesia estoy de acuerdo y coros y en otras no lo fundamental estoy de acuerdo

Voz 12 37:13 estoy de acuerdo pues voy a vivirlo

Voz 17 37:18 que lo fundamental no es otra cosa más que el mensaje de Jesucristo que es amor es el amor los unos a los otros

Voz 3 37:27 ese es el mensaje del del que parte todo

Voz 17 37:31 el amor es que tomo parte de la año cuando una cosa no se vive desde el amor desde la lógica del amor yo creo que hay Adriana que si la lógica de la cuando está presente

Voz 12 37:52 te sirve

Voz 17 38:06 bueno sí claro pero la Iglesia está avanzando en esa lógica cuando escucho hablar al Papa Francisco cuánto me alegro de cosas que se están quisiera yo digo que cuando Francisco el algún dato si hablándolo ecologista

Voz 10 38:17 pillar la tierra lo que esto es lo nuestro

Voz 17 38:19 a a dejar a nuestros hijos peregrina cuando hablaba Elia Angélica Auden de decir no estoy inglesa no puedo hacer nada claro que las puertas me en salidas prevalecen salida no significa ser diciendo salgo porque yo soy cristianos soy mejor que tú no le dicen salida en decir donde se necesita vamos a estar

Voz 3 38:44 a partir de ahora Ernesto ya nunca más va a guardar este secreto

Voz 17 38:51 no yo creo que no es decir para que va a ser un secreto sí

Voz 17 38:56 contará también es bueno que también va a romper muchos prejuicios No somos gente no somos extraterrestres no somos gentes a los somos gente anclada en otro tiempo somos que en todo el mundo

Voz 3 39:09 en su entorno Ernesto en su entorno de de amigos su entorno universitario extremeño ahí dice muchas personas muchos los de su entorno que son ateos hay también muchos creyentes que también los con

Voz 17 39:24 no sé si esconderlo pero yo creo que tampoco lo va anunciando que yo los conozco de verlos en misa pues por decir lo comparten y no sé tampoco a su día a día pero entiendo que sí que tampoco lo va haciendo tan visible como puede hacerlo otro sector pero yo creo que eso es lo que somos gente más normal podremos no normal perderme no quiero decirles os quiero gente que que hasta ahora lo habíamos no nos habíamos hecho tan presentes va a gente que no está nuevos sectores como hemos dicho antes más radicales bueno nacer otra manera que ellos han hecho siempre muy presentes los otros que ocurre otra manera pero que es decir hay detallista compartimos la misma con esas personas pero lo hijos de otra manera

Voz 3 40:09 cree usted que se juega menos a a una persona que dice que es atea que aún católico hoy en día depende del Círculo

Voz 17 40:17 yo creo que depende El Círculo buena está muy de modo también es decir las la yo

Voz 17 40:23 totalmente respetables que ella no preocupante una persona creía uno creados va a ser determinante de llegada de nada lo tiene claro importante esa persona quiere esa personal más esa persona Juvenal

Voz 17 40:40 yo no soy mejor que la portería esta fe ni muchísimo menos

Voz 3 41:28 hundido a esas preguntas incómodas sita en personales

Voz 17 41:53 estos iban hacia el aspecto sexual desayuno parecido bien me parece prácticamente lo más irrelevante

Voz 3 42:00 claro pero es verdad que se le da mucha importancia no suele da mucha importancia al sexo porque él era entonces importancia a preguntas como esta no de es compatible tener veintidós años ser católico tener mucha fe de llevar una vida sexual cómo cómo entendemos que se lleva con veintidós años sin prejuicios sin tapujos sin cortapisas

Voz 17 42:23 desde la perspectiva el amor el respeto al otro es la maleza que vivimos que yo entiendo que debemos vivir tanto la sexualidad que es lo que uno ha entrado mucha gente como el resto de aspectos de la respectiva del amor del respeto lo propensión

Voz 3 42:44 claro que desde la perspectiva del amor y del respeto al otro sobre todo lo del respeto al otro entendemos que el sexo debería ser así para todos

Voz 17 42:56 me parece inconcebible que no que no se veía si ha tenido un cristiano no católico protestante budista es decir desde el respeto a la personalidad

Voz 17 43:11 no uno sino no que estoy hablando de ese amor un amor romántico de estoy hablando del amor propio de la otra persona

Voz 17 43:19 no no digo que tiene que tener ese sentimiento de de enamoramiento eh pero estamos hablando de decir mira me harté no no voy a no voy aprovechar esta situación pero pero con todo este mes mire hechos me me sorprendió que suelen todas en ese aspecto sexual

Voz 17 43:37 él está en el en el centro de que hay la delincuencia

Voz 3 43:43 a lo mejor el componente de la edad también es importante no que estamos hablando con una persona de veintidós años por tanto su entorno también será joven por tanto las preguntas van orientadas a a las prioridades desde ese momento o a lo que más destacan de amigo amigo

Voz 17 44:01 entiendo que sí pero pero eso me me me me sorprendió mucho pues sabía que se para salir de fiesta

Voz 17 44:09 voy a amargar la existencia al contrario tengo un regalo muy impresionante que es la vida como regalo además como decirle que ya la joven dejó regalo que se podía haber hecho que es la quizás más yo creo que esto también tanto los católicos como los ateos la vida es un regalo que tenemos todo para disfrutarla no nos vamos a perder tiempo abarcarnos alimentarnos problemas donde no los hay turbios

Voz 3 44:37 Ernesto en un futuro le gustaría ser padre

Voz 3 44:48 les hablaría de la fe o esperaría a que ellos viesen las opciones que hay se las enseñará a usted les enseña haría cuál es la suya cuál fue su lección

Voz 17 44:59 yo si el él elección pero sobre todo es el entiendo Carles desde esta perspectiva que estamos hablando

Voz 17 45:15 ahora yo tengo bien yo mi intención señaló educarles pues desde el punto de que tienen que respetar a todo el mundo y tres ellos mismos lo su entorno que cada vez a a cuanto más mejor

Voz 3 45:31 pues ha sido un placer Ernesto que que haya compartido su secreto que ya no están secreto ni debería haberlo sido nunca

Voz 14 45:40 con nosotros también

Voz 17 45:42 no hay muchísimas gracias a vosotros Adriana

Voz 14 45:46 un placer gracias muy buenas noches abrazarles

escribe Pokemon yo soy agnóstico pero estoy convencido de que tu religión no puede ser una cruz en el devenir de tu vida debería dar fuerza y nunca restar ganas de vivir

y Miguel Ángel Martín Ernesto es un religioso contemporáneo y abierto hasta las religiones deben acompasar sean los tiempos os sino los templos se quedarán vacíos hola Teresa desde Zaragoza buenas noches

Voz 13 47:19 hola buenas noches gracias por la forma en que trabajais porque llevo más de veinte años escuchando dos ya escuchaba a Mara Torres se escuchaba todo el programa que me encanta

Voz 13 47:38 pues a la vez que llamo porque el programa de hoy se critica banco concluye la hora celebración que vamos a tener que los reyes y el tema de los sectores

Voz 13 47:51 sí un explicar que que que que ser prohíbe que dos teníamos se cree que dos cuestiones que a lo mejor salimos que por no hacer daño a los Zuma lo hacernos daño a nosotros mismos tendremos que cayó un bueno yo en advirtió que ni de circunstancias pues son

Voz 13 48:21 o he vivido cosas que ya se cae la sede callado ideas se Cayenne Miguel belleza mi porque ha sido una muestra de prudencia pues fácil vida y la de los temas que se sondeo hacer daño perder a los demás Simoni mano de que tocó vivir cosas que mejor la moda hola soy dieras subido que no son lo que uno prueba pero exigió a Cruyff de llegan agrede baje Si bueno a modo de curso pero con con el tema de los Reyes vale pues Federer quiere sembrado de de dice que son los Reyes Magos los quedo con los jeques y yo ya tengo un recuerdo mi infancia y yo siempre he sido con corbata negra supe que era mi padre de los que compraba los juguetes creo que yo las todavía no quiere decir que dice Pierre pues lo callé

Voz 3 49:46 esto también es un clásico verdad Teresa de niños como que esto también es un clásico que descubrimos cuando nos hacemos mayores que muchos niños que sabían la verdad pero callaban porque bien a sus padres tan ilusionados

Voz 13 50:00 así se iba que hermano menor somos las que tengo él lo dijo que entonces creo que ya lo sabía

Voz 3 50:10 entre las usted dijo yo también pero hace tiempo ya

Voz 13 50:14 pero luego Cabré tenido hijos Guillier recordando esta parte de mi infancia fue nunca he fumado a mí yo lo explique que que que celebraba el día de Reyes recordando lo que hola Jesús era el niño vinieron los Reyes Magos donde fueron trajeron unas obsequios seguro que donde se que los paparazzi eran las de es que la familia los que hacíamos lo regale sí pero que como abrió niños de colegios que posiblemente familia les hubiera hecho que debió a los Reyes fue que con los otros niños que fueran precavidos aunque ellos hacían como que era muy pequeña C3 que guarda vamos en la familia no es bueno así desde es hijo se fue vestidor sí ha creo que se trata en absoluto

Voz 3 51:24 eso me iba a decir tres a cómo lo viven ahora de mayores cuando cuando cuentan la historia

Voz 13 51:29 once con un lleno acordado ahora ya tienen un bebé que tiene acordado ahora cuando llegó con dentro de escuchar el programa nuevo de circunstancia ves mañana cuando se o hoy día de Reyes porque de mañana

Voz 13 51:53 los hijos yo lo soy para la cabalgata correcto no fue el de boxeo conducir con ellos muy preguntarles a ver que recuerdan que cuando era el checos mi mi vamos a mi hijo pero gran igual sido regalos y codo con mucha ilusión sí es más que un amor libre pues tampoco estuvo porque luego lleva aludió a que conocen gente a bordo numerosos co no

Voz 3 52:24 sobre todo que que en realidad aunque se justifique con la ilusión aunque se justifique con la tradición al final es un niño que aprende que su padre le estaba mintiendo

Voz 13 52:35 como la mentira de dividir siempre siempre porque no me parece el póquer escribió así es algo que que como valor pues me parece deleznable y entonces un como he procurado supo era aunque como he dicho antes a veces a vivir historia que rompiese sexos que por prudencia

Voz 3 52:59 claro bueno darla tener clara pero por prudencia aclaró

Voz 13 53:05 no no va a caer

Voz 13 53:11 los borrachos y los los niños y la verdad y a lo mejor en el momento que unos conviviendo igual sexo

Voz 3 53:23 cosa sale le damos las gracias por la reflexión y por la llamada como mañana o pasado hablará con sus hijos y les preguntara sobre su punto de vista ahora como adultos de cuando eran niños por favor ya menús la semana que viene charlamos un ratito acerca de de la conversación con sus hijos

Voz 20 53:40 con Goya por favor llame como otra ha sido amable y que los reyes les pongan por Redondo muchas gracias Teresa un abrazo

Voz 0020 53:50 pues ya está por aquí Pascual Donate así que nos detenemos para escuchar la última hora informativa y nos queda media hora para hablar por hablar