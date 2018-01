Hablar por Hablar (05/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 2 00:00 no

Voz 7 05:23 cuatro y once de la madrugada tres y once si nos escucha desde Canarias al no

Voz 0020 05:27 novecientos cien ochocientos Marcelo buenas noches

Voz 7 05:30 es

Voz 8 05:30 hola buenas noches Adriana feliz año nuevo todo otra vez

Voz 0020 05:34 igualmente parcela

Voz 8 05:36 pues voy a ir viendo un poco la anécdota de esta historia de vida yo con dieciocho años tuve problemas de adicción al juego se diga a todas las horas de juego activismo en Málaga ha tenido una cadena de estaba mi padre trabajaba con a ello qué tal Fermí adicción que juraba gastó día y coger dinero de caja cogía dinero de los negocios de mis padres que a los veinticuatro veintiséis año ella tenía a mi padre le genere deuda sí y el no haber en la deuda ya minero a prestamista para que me dejasen dinero para no que en ese enterase mis padres lo ha hecho me tenían interés interese interese de intereses contrasentido año ya me tuve que ir de Málaga que voy a trabajar fuera porque no no podía pagarlo que no ganaba poder para pagar intereses para pagar todo lo que había generado tras totalmente cuando llegue a la y la Canarias y sí tuve adicción Lane cogido mil euros irán y casi ocho mil poco lo volvieron a lo volvieron a quitar el casi donde fui si lo me recuperé me casé tuve mi niñas profesorado escuela de tengo cuarenta años y no le deseo a nadie que no no se juegue nunca nada ni nada de eso sí un día pierde deje por perdido que nunca me hallaba entra mejor porque perdida de tiempo con con cuarenta y ocho años que ha perdido mucho años de tu vida ahí presente culpable días

Voz 0020 07:38 cuando cuando se recuperó Marcelo cuentos

Voz 8 07:41 cuántos años habían pasado pues cuando me recuperé y tendría ya XXXVIII XXXVII ya cuando me casé ella tiene recuperé a lo primero siempre alguna vez en podía meter la pata pero no no no la metía demasiado ella con con ella me dice aquí fuera así me tuve a mi niña ya te cambia la vida porque cualquier foto siempre hay alguna foto de móvil para para salir del trabajo de día a mi casa nave le salir como entrante que saquen primero grande dormido mucho indios días estado casi perdí todo fui a sacar dinero del cajero y la foto ni me eché a llorar y digo dónde voy si los cincos hay mil euros que tengo en casa estaba mi banco para poder manejar la mitad son pues hacerlo aquí abajo Casa Blanco mi hija dice que pasa a las cero lo que me pasado por Dios como puedas hice fui a tapar estudien entre dudar hoy ni yo mismo sé yo digo de a mi mujer es sabido y actualmente soy profesor de autoescuela quiero comentarle esto ha sido bastante duro bastante sacrificado porque son secreto de ello porque mi padre ni mi hermano ni nada de nada para que nadie te quedas culpable ya para este pues la gente puede estar algún cara o reprocha te que te que tú fuiste desde Quito hicisteis también tiene siempre metido en la que esa ley Marcello Pera dice que son secreto entre sí

Voz 0020 09:31 mujer y usted pero en sus padres y lo sabe no no no

Voz 8 09:35 mi padre no lo sabe no lo sabe yo no lo que ocurrió con todas esas deudas

Voz 0020 09:42 en ese en ese dinero que perdieron en sus negocios

Voz 8 09:46 lo negocios estuvieron se tuvieron que cerrar habían mucho si padres ya se jubilaron en lo negocio fondo traspasaron porque ya yo no podían tampoco pero enfrentarse a algo que había yo confiando mucho en mí si quiera o no quiera componente baño presidentes todavía culpable culpable

Voz 0020 10:11 yo como ya lo creo por eso digo que me parece sorprendente Marcelo que sus padres nunca nunca sube tienen que que el origen de que los negocios fueran a peor era su adicción

Voz 8 10:21 si no lo supieron porque yo siempre lo cómo fue con pedirle dinero como lo he comentado apresta mitad para paraísos teniendo claro que a día de van teniendo el nivel del negocio y luego esas deudas que toda la semana tenía que apagar en calidad de mil quinientos mil ochocientos cuadros y lo que ella quisiera porque se me vivían con temor a que a mi familia cuantos cada día para interesa incapaces no podría no podía salir nunca nunca voy a salir de generaba deuda a proveedores sin duda asegura asociadas generaba no tanto pago hasta cuando decidí marcharme y mis padres ya tenía una cierta edad y ellos deciden jubilarse como las tiendas hicieron la pasada de ciudad mucho pasara pero como de momento a una soga con una digamos una cruz que llevaba así llevaré encima porque de gente culpables

Voz 0020 11:35 claro es sentimiento de de culpa está ahí porque además fueron muchos años no

Voz 8 11:41 fueron mucho años fueron mucho años de adicción fueron ocho bastante año y con bastante cantidad de miedo fuertes media apoderan a tres cuatro y cinco mil euros que claro de dinero por supuesto que dinero pero da igual lo que gane al día siguiente no lo podía observadas veces vuelve su cuatro cinco mil euros extra cuatro mil más y al día siguiente sábado otras día creí con nosotros a intentar recuperar aunque sea la mitad de meterse en ese círculo vicioso nunca nunca sale nunca nunca pierde y sobre los sufrimientos de saber allí con la boca torcida la boca seca no pierda esa cantidad de dinero sale a las cuatro o cinco de la mañana lo son de juego toda la noche jugada jugaban de sale tu explico yo que percibió seis mil Le equipe por eso es lo peor de la vida son la adicción en no ir adición

Voz 0020 12:40 claro cuando uno no se pueden y lo puede controlar no

Voz 8 12:44 claro no no juegas contra no te metes en ese círculo vicioso porque como he comentado que pierdes ganas un día cuatro mil al día siguiente copa con esos cuatro mil los pierde coge desde la cuenta tres mil Iker de esos tres mil cuatro y tres son siete si ya resulta porque neuroimagen muy mañana comido con Mick libre y poco intentamos recuperar ya en el Círculo nunca sabes ya hay otro día va con quinientos setenta con otro mi y entonces llega un momento que que la deuda se te comen y pierdes tu vida Hay pierde nombre gracias a ellas no perdí perdí mi mi mi mi infancia de adolescente de dieciocho

Voz 0020 13:33 claro una juventud no una manera de viaje

Voz 8 13:36 la hacer la juventud viví viví mucha noche viví mucha mucha calle actualmente muchas veces cuando llego a casa porque a lo mejor salgo con mi mujer o niña o cualquier cosa de noche yo siempre tengo el temor de iré algún vendrá alguien un prestamista de estos que debería alguien venga aquí alguien que hacerme algo daño porque si tienes el temor todo tu vida

Voz 0020 14:01 bien porque quedan deudas pendientes Marcelo

Voz 8 14:04 cuando de tiro de Rute dinero un prestamista eso siempre quedaba pendiente pues que nunca termina de Pale es todo lo que para son la la peor estafa que hay juegan con la extorsión dijo la amenaza tele Pires hay mil euros nunca va conseguí para los hay minero Suárez semanalmente le piden mil euros veinte cuando hace falta ese dinero se mil euros pueblos coge y a lo mejor te dicen que toda la semana que Le cuatrocientos ya un momento que esos cuatrocientos han convertido en euro a la semana porque en contra de norte a ver con miedo de que era alguien de mañanas la semana que viene no eran seis ciento yo la semana que viene te dicen que eran ochocientos entonces

Voz 0020 14:51 ya son seguras nunca sí claro paga hable claro

Voz 8 14:55 esos son impagables porque allí no le interesa que le pagaba yo juegan con el miedo de la persona

Voz 0020 15:04 Marcelo ha pasado usted por por algún centro probar una terapia no

Voz 8 15:09 sí pase poco tiempo por terapia porque me daba vergüenza ir si me sentía un poco no desplazado ni me sentía un poco no me sentía cómodo estando allí me sillas sentía que yo podría sabéis por sí mismo me costó trabajo ahí pues por sí mismo ya cuando me cambie de ciudad perdiera trabajará Laila icono hacia mi mujer ahí sí cuando un poquito etcétera cuenta de de que no ves a tu hermano novedad primo no veo a mi sobrino o que vengan provocación eran porque todas esas cosas pero yo digo familia que me tengo que ir por lo que yo he generado entonces cuando sienten un gran casa de India presenta la tomatina fresa sólo un café solo pensabas pues es tu madre mía lo que lo que he visto me ha arrastrado y lo que generado si el dinero que he pedido no ya lo que se pierde digamos lo que ya no importa porque el dinero va y viene pero lo que es la el sentimiento de culpa lo tendrá siempre pero yo pero que lo tendrá que aquel día que que me muera y cuando sea viejo pero me imagino que ese sentimiento nunca nunca se me quitará nunca porque yo mi padre viene colaboración en lo veo que ella que la alegría de ver a su hijo y yo lo lo mejor que tengo se lo pongo la mano en lo que haga falta no de comida de tal porque es algo cometiendo que malo es sentimiento de culpa

Voz 0020 16:48 pero hacerse sentir a usted mismo un poquito mejor

Voz 8 16:51 claro un poquito más cómodo y dice pues cualquier regalo de no te lo haces tú solo hacer Parra ahí de Pekín tal regalo tuyo a ello cualquier cosita capricho más caro para poder verle la cara de felicidad de decir pues mira algo algo es algo no te sea nada que es que te culpe que con eso de te diga que bueno ha sido o no no es contrario es una cosa que que siempre llevó ahí Inger vayan gerente me ayudó mucho tiene apoyados mucho sí pero pero yo no era un simple tengo ese pellizco siempre se tiene un sentimiento de culpabilidad muchas veces te ves agobiado lo mejor económicamente porque tienen otras Ivo además pueblo cualquier cosa por eso yo no soy mujer también eran otro sueldo le niña hipoteca de todo todo de transcurre la familia Ibis estuvo que muchas veces se sigue pensando siempre dónde voy zona euro a dónde voy a Chile donde de lo que esto me ha traído a mí esto de yo me me la traigo a mi no increíble yo mis padres económicamente ellos también de siempre he tenido un buen coche o bueno relojes de oro que no que mi padre pero pero siempre no han vivido una un alto he tenido con dieciocho ya tenían Ibiza con con una cantidad de dinero que me daba está actualmente yo no puedo pedir nada al banco y todo quede nada ningún sitio porque yo soy moroso no solamente mujeres pero te das cuenta dices tú no puedo no dependo de mi mujer siempre me puedo Innes financia una lavadora me puedo financiando edifico que cosas que normalmente no lo puedo hacer pues que te hace bloqueado todo uno tu vida

Voz 0020 18:52 Málaga vuelve Marcelo Málaga va

Voz 8 18:56 no no no puedo Málaga porque cualquier cosa que vaya me vean no me intenten localiza ya el temor no sea el temor a mí físicamente el temor a mi niña todos a Sevilla juegan juegan con los sentimientos porque ella así el hombre que yo le pedí tenía hijo tenía ni estoy Tiziano que por ejemplo eran treinta mi podía serán noventa mi mi ya pues el temor de tu niña tire tu familia todas siempre lo tienes en ese periódico yo nunca voy a para nada

Voz 0020 19:34 se lo pregunto esto Marcelo porque claro el secreto es tan grande que como les explica usted a sus padres que usted no Huelva Málaga

Voz 8 19:42 pues simplemente les digo que por el trabajo que no tiene llamó tiempo y que que no solamente no podemos yo siempre vienen aquí que lo quejas son caros oí tenemos hipotecas las dos niñas y no no podemos ir para allá llegue lo pues lo comprenden como padres que es hoy

Voz 0020 20:04 como personas normales no comprende

Voz 8 20:07 siempre se fían de peso hay para Semana Santa han ido niñas Semana Santa personal

Voz 0020 20:17 sonido conmigo

Voz 8 20:19 yo nunca ha ido yo como mejor ese semana estaba había cosas no tenía clase pero yo nunca he ido porque mira mira miedo voces mi niña él mismo pues no la conocen pero sí puedo yo cualquier primo amigo o conocido de que yo les diría que realmente no les digo nada porque veinte el valor que me dieran yo lo pagué pero veinte no pero eso es imposible de parar no se puede consigas para esa gente ciencia sea es una cosa que siempre hay en este sentimiento de culpa mi yo creo que lo tenido siempre

Voz 0020 21:01 qué le diría a alguien que que esté iniciando se que está empezando que esté Picotea dando en tres salones de juegos entre Casinos

Voz 8 21:10 por ello se diría sinceramente que de que di ese día que gana tres mil euros ese día que va contra el euro les acaba el destacado mi esa que ese día que se siente tan fortuito como el más listo del mundo y mira como he ganado otra Emule algo tan fáciles que que el que lo olvide que olvide esos tres mil euro tan fáciles que algo otros el día siguiente va y pierde los tres mil estas rostro de miles su cuenta que no se vaya no se le ocurre ahí a recuperarse porque eso ya adición que las cosas más bonitas que eso que olvide olvide que tres mil euros en realmente son dinero que realmente no de dinero para para un una vida entera estás metido en esa en esa mierda por y perdón por la fases en esa circunstancia en ese círculo coge tres mil euros soluciona un par de más otra más los cuatro agujero pero no solucionan nada El Círculo del de la vida del día a día del día a día de una semana y un día y una noche trabaja sin dormir toda la noche de juego y te sientes con más sales como te sientes ni ni para coger el autobús para eso que ya cuatro mil euros en el bolsillo bajó y salgas que tengan ni para coger el autobús eso cómo se puede sentir una persona

Voz 0020 22:44 Marcelo muchísimas gracias gracias por Ron por la valentía para compartir el secreto

Voz 8 22:49 vale pues muchas gracias

Voz 7 22:53 buenas noches igualmente

Voz 6 22:55 sí

