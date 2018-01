Hablar por Hablar (10/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 casualmente este año nos barrió a todos que casualmente es la casualidad Game cinco cero la final a contra qué equipo a mi primo habrás contra Brasil Brasil del noventa y cuatro tiene mucho cuidado con Román

son las dos y siete minutos es la una y siete en Canarias

Voz 1454 04:39 ayer escuchamos a María reflexionaba preocupada en la madurez de su vida dice que nunca se ha sentido querido

Voz 2 04:48 soy una mujer que que ha cumplido sesenta años que inquieta a sus amigos que que que quise cuentas las enamora hasta los huesos no quiere a sus hijos que me ha gustado la cultura dura el Bocyl de todo pero

Voz 13 05:05 pero lo más importante para mí desde luego el amor no

Voz 2 05:10 bueno pues ya estoy pues en los postes me vías vivíamos de la vida porque no te queda mucho por recorrer no me di cuenta de que por mucho que yo llamado no no sé por mis padres no es sido madre por un amor que yo llamado realmente no me siento realmente reconocida ni siquiera por mis hijos no si por mis amigos amigos creo que que que anime al menos algunos amigos han Sabin que mira cuánto se y que les quiero desde dentro se yo no entiendo por qué no ha encontrado el amor cuando yo fui herido tanto mi matrimonio fue y una mentira un ahorrador no todo en nada no después gente sentada pues no encontraron nada es que me que me quedan cuatro días sesenta años quedan cuatro días de vida

Voz 14 06:12 bueno María entonces así hay que ser realista

Voz 2 06:15 esta no ha sido éxito pero por qué porque los bomberos no no tengo ningún problema de son siempre he sido heterosexual a la gente que no lo eh porque cada uno tiene derecho a Salgado quiere decir que es una persona sí que lo entiendo yo que que en lo que cuando ha hecho al hecho si es porque es esto porque lo he intentado disculpar no sirven al final tan poco querida excepto por los a mí

Voz 15 06:48 los sepan que la de Josefina fue una de las primeras familias españolas en tener un aparato de radio en casa

Voz 16 06:58 mi padre era un hombre muy adelantado de de la primera radios pero ya pudo comprar pues compró una radio como de Caja cabía antiguamente lo primero que le dijimos hasta un delito ahí todo para que no les Volvo escuchando en Sevilla y entonces el RACE hacían socios de Radio Sevilla entonces teníamos dos al mes dos discos dedicado podríamos mandar entonces no ponían la música que queríamos hilos dedicaban a nosotros bueno sí

Voz 1363 07:34 ir recuerda alguna canción que le dedicase su padre

Voz 16 07:37 no pues la verdad es que sea no me acuerdo porque claro entonces era cuando era Larsson lo crónica que eran todos entonces lo que lo que había para quizá Sevilla Sevilla hacia Monte y la verdad es que que no hace mucha ilusión

Voz 1 07:54 eso es al menos el el año recuerda al año

Voz 16 07:57 yo nací en el XXXIX unos quince años

Voz 17 08:02 por ahí habría pocas radios entonces sí

Voz 16 08:05 en las vecinas se venían a mi casa de noche a escuchar Radio Andorra que ponían discos es delicado y entonces no se nos te daba mucho que se hasta que dejé mi madre venga aquí sacamos una tu casa porque esto no puede ser otro amó hasta las tantas de la

Voz 17 08:21 noches todas escuchando la radio claro esto es así se lo que hace ya de los hijos de fina pero esta es una costumbre que usted no ha perdido no mi casa tengo una radio en la cocina y otros Radio el salón

Voz 13 08:35 mi vicio el nadie

Voz 1454 08:40 para María José los cuidados paliativos son un homenaje a la vida

Voz 18 08:44 soy enfermera trabajo en un hospital general de una ciudad pequeña bueno aquí en Toledo entonces yo soy muy de los paliativos me parece que que damos mucha importancia al nacimiento pero como que lo pasamos un poco y creo que no creo la calidad de vida porque quien tiene vida tiene que que en qué Alida tenemos que luchar por la calidad de muerte y tenemos que luchar por tener servicios tan buenos como los que tenemos de paliativos me parece que hacen una labor que ir con el enfermo y con la familia sobre todo en su trabajo en el quirófano hice hacen estaciones de órganos yo cuando hay una extracción de órganos bueno pues el principio es un poco caótico no cuando todo eso pasa ya se han ido cada uno a sus sitios para implantar esos órganos pues allí queda el cuerpo sin vida a mí me da mucha serenidad y me gusta haber me gusta quiero que me entienda la gente para mí es un privilegio poder dar los últimos cuidados a lo que ha sido la Casa de ese alma de la zona y me parece que es como un homenaje y una forma de rendir un respetos a esa persona de la cual en ese caso yo mi compañera a la que esté cerramos la biografía de esa persona somos las últimas personas en cuidar de lo que ha sido su cuerpo durante toda una vida yo viví la muerte de Mis padres estuve con ellos hasta el último instante lo que te queda después cumplir sobre

Voz 14 10:28 todo la voluntad última entonces no

Voz 18 10:31 nosotros sus sus cenizas espasmos y otra parte están juntas está en la casa donde ellos vivieron y nosotros nos hermanan mis sobrinos pues están acostumbrados a que la Copa de la cenizas pues están aquí están con su cosa a mi madre tiene un abanico que que está infrautilizado aunque mi padre tiene unos aparecido repesca pequeños que utilizaba siempre sí yo creo que deberíamos libios yo como que es algo por lo que todos tenemos que pasadas es nuestra familia

novecientos cien ochocientos para compartir su madrugada es el número de teléfono gratuito y nuestro Whatsapp es el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

estas semanas estrena Hablar por hablar la obra de teatro una obra qué se podrá ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid del once de enero al dieciocho de febrero está producida por Cornejo Films está dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo y los interpretes maravillosos Samuel Viyuela Carolina Yuste Pepa Zaragoza Antonio Gil

Voz 30 16:13 se están preparando

Voz 29 16:15 la versión teatral del programa se verá ese escuchará la radio se sentirán los testimonios y bueno a merecer mucho la pena sentarse en la butaca disfrutar del programa de otra manera ya les iremos contando eh pero vamos que sepan ustedes si tienen la oportunidad si les apetece esta experiencia teatral aquí en Madrid en el teatro Bellas Artes de momento eh esperamos y vaticinamos gira pues lo he dicho que yo creo que va a merecer la pena dejarse

Voz 31 16:47 Se sorprender

novecientos cien ochocientos para compartir su madrugada es el número de teléfono gratuito y nuestro Whatsapp es el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 1454 17:05 escribe Live Lula va

Voz 29 17:07 los saber qué historias nos depara la la madrugada buenas noches también León una madrugada más atento a un programa que siempre promete sorprender gracias también a Jorge Enter son a Pokémon a Dani Santos

Voz 31 17:25 gracias también

Voz 27 17:30 Antonio cavar pozos a Jesús María Gómez gracias a Álex González a Marisol García Héctor Santana Alfredo

Voz 31 17:43 o a Almagro Jiménez todos ellos seguirlos escuchar a nombrar una o más veces

Voz 29 17:53 a lo largo de esta nueva madrugada en la que nos disponemos a escuchar la vida Inés Morán buenas noches

Voz 0020 18:00 hola buenas noches venga una propuesta de conversación pues en el día que nos deja ha visitado el programa La Ventana la sexóloga presentadora Lorena Berdún a la cual conocimos con el programa en tu casa o en la mía en Los cuarenta Principales y en el que se podían escuchar las llamadas de los oyentes narrando sus experiencias te acuerdas de ese programa

Voz 29 18:17 no no era muy chiquitita se han no habían nacido en tanto tiempo sino no yo creo que no pero no le llega lo vamos igual tenías tres cuatro no estabas tú para escuchar ese tipo de contenidos

Voz 0020 18:31 pues dieciséis años después está al frente del programa sexo etcétera en el que charla con personajes famosos sobre el sexo para normalizar lo como tema de conversación y porque como ha declarado el sexo que se ve ahora la tele nos explica se da por supuesto y con ello queremos preguntarle cómo le hablaron a ustedes a usted de sexo habla de forma natural de sexo con sus hijos le cuesta hablar de este tema cree que el sexo sigue siendo un tema tabú

Voz 32 19:02 hablar

novecientos cien ochocientos

Voz 22 19:32 Lugo yo

Voz 23 19:40 tú no como

Voz 1 19:43 hola buenas noches tramas terrena y escuchamos

Voz 33 19:49 bueno pues nada explican en lugar de nada nos conocemos pasó a manos porque yo sube en febrero en el que cuando ellas si estoy yo estuve ahí Iron estudio

Voz 1 20:00 muy bien encantado de hasta igualmente igualmente

Voz 34 20:05 creo que es muy grave y te comento en lugar aprovechan agradecer hay hace como un año consumada mente llamó monta desde el programa bueno a su vez me escucho he Mi aquí no vamos a ir de Zaragoza estimó Unió pues no yo hace un año pues yo me encontraba situación decayó es que hay bueno esta persona de forma desinteresada dice conocerme de nada contacto con el programa para facilitar su son un número teléfono y para sí desde ir que ha estado dispuesto a darme Si un una viviendo más de un un sitio donde poder dormir imposible el trabajo de acuerdo y de hecho pues de forma privada así que habla con con con esa persona lo que pasa que bueno yo soy de Madrid y si el problema que él a mí de Navarra Vinton

Voz 1363 21:10 entiendo

Voz 34 21:13 bueno pues yo al final pues tampoco me Si eso impedido hasta ahí porque yo me yo muy agradecido a la persona que se pero claro lógicamente yo tampoco me conocía Mimi yo a él no entonces bueno pues al final bueno pues en Madrid entonces como yo no han podido precisar muy bueno si alguna vez yo leí cuando hablé un par de veces por teléfono pues me dije ésta de cualquier forma incluso agradecía no por supuesto pero el problema que yo he volado en los meses de metro pero el móvil perdido muchos teléfonos hizo de perdí número entonces como se que de forma asidua escuchaba el programa bueno porque por lo menos quería agradecer todo no que que bueno que supiese que no hubo no pude volver a contactar con él para bueno pues bueno poder un poco había mejorado aquí vivo en si está escuchando el programa puesto él sabe perfectamente quién soy

Voz 1363 22:23 Antonio y cómo está usted un año después cuál es su situación entonces estaba en situación de calle

Voz 34 22:29 sin bueno bueno mejor en mejorado algo por lo menos antes no tenía trabajo de mí y mis ingresos eran cero porque yo bueno pues eso sí dio que quería pone la gotee pues bueno pues hace un año estaba dar donde más desesperado y ahora bueno pues tengo buen estado tras jo pero bueno por lo menos en sólo unas horas pero pero bueno por lo menos me da me da para para subsistir hasta que salga otra cosa de trabajo por lo menos un algo más estable y que que que no es fácil para sabemos pero bueno Si estoy estoy mejor años lo verdad

Voz 1 23:18 está mejor que hace un año sí sí más de un año

Voz 1363 23:28 qué perspectiva Antonio de mejora

Voz 34 23:31 sí sí no oí Si yo creo que este año muy buenos yo te Ibiza de cara a un poco todo de cara aquí yo lo primero me encuentro mejor tanto anímica como oficialmente pues también igual yo a ver te veo que que el país en general está bueno venimos de una Clichy bastante profunda pido yo veo yo veo algo de luz dice dije algo de luz dejando estas navidades se nota he uno pasea por el centro de Madrid si vuelve a haber algo de movimiento no ileso eso eso también se transmite a que es algo más factible poder encontrar un trabajo un trabajo más o menos digno de una persona como yo con cuarenta años con dos hijos con sí lógicamente bueno pues hay una cierta presión no que tengo lógicamente pero bueno de sí sí sí yo soy optimista para para este año pero acabamos recomendó

Voz 35 24:37 así

Voz 1363 24:41 Antonio pues un placer de verdad volver a hablar con usted ojalá que la próxima llamada todavía tenga mejores noticias

Voz 34 24:48 pero nada demuestra agradeció la pedida de un abrazo para para todos Si yo sigo usted trasladarla por supuesto

Voz 1 24:55 gracias muy amable grácil que le acompañamos una madrugada más

Voz 36 25:04 el venga seguimos

Voz 1363 25:07 dudando Jorge por ejemplo Agger Henderson Camacho que conecta desde Colombia a través de cadena ser punto com a Sonsoles buenísimas noches después de un periodo desconecta

Voz 37 25:21 recuerdo que me me niego las prendas vale mimó no pude eh que hay es que hay que tener muy desgrana las vamos a hacer

Voz 38 25:59 no está ahí

Voz 37 26:06 de mi hijo

Voz 9 26:12 ya

Voz 39 26:18 en mí mismo

Voz 9 26:21 misa anclajes nota ella quiere estructurar sin que ello

Voz 40 26:43 ya no

Voz 9 26:46 el mes

Voz 37 26:51 no vamos a hacer

Voz 38 26:59 en la tanda Lily

Voz 37 27:06 por qué

el reloj de la madrugada acaba de dar las dos y media la una y media en Canarias

Voz 41 27:19 bueno eso ha hecho suena Kareem adelante gracias por llamar gracias por recibir yo quería un poquito grandes eso salió noche que me concierne un poco sobre todo por la edad habló de unas mujeres que decían que no se sentía amargas que meses vendrían queridas pesó más el día si Joana sí bueno pues quería explicar un poco lo que yo siento exactamente como ellas pero ni buscado un poco la forma racional de entenderlo para que no el también no pienso que son muchísimas mujeres de una década muy marcado es que estamos después de sus padres que han estado un poco sometidas a los hombres por la tradición que teníamos en España y que hemos sido somos unos mujeres libres que no se no se enfrenta a la vida no es inmerso enfrentados solas muchas ocasiones casi todas hemos fallado los matrimonios pase se quedó un poco de miedo enfado otras nuevas pareja de otras nuevas si son dos hijos tampoco nos hacen mucho caso porque en ven Superman realmente yo no sé en qué podemos con todo tampoco unos precios también esta atención que se estaba antiguamente a la mujer porque éramos desvalida no sabíamos hacer nada siete y necesitábamos el apoyo de un padre un marido podían ir

Voz 14 28:49 jo

Voz 41 28:50 en cambio nosotros son súper mujeres es un una época en las que podemos con todo poquito para Ana y para María que estaban un poco tristes no los que se metía Arsys

Voz 1363 29:03 fue muy interesante y es muy interesante escuchar la AUI usted usted hoy perdón yo les preguntaba se lo ha María primero si consideraba que era un asunto estructural lo que pasaba por lo que usted me está diciendo usted sí que pienso que que es algo general que no es que le pase a María Ana o a usted sino que forma parte pues pues de esa sociedad patriarcal en la que crecieron en la que seguimos

Voz 41 29:32 qué tiene estas consecuencias somos mujeres de la década de los cincuenta que hemos vivido una revolución con edad muy marcada en mi caso con Plácido los veinte años dieciocho veinte años sí hemos sido muy fuertes muy fuertes hemos abierto el camino a toda esta juventud que tenemos ahora

Voz 1363 29:52 si a estas mujeres que se

Voz 41 29:55 de dice tanto su vida si entonces nosotros nos hemos quedado como luchador en enmedio el parece ser que para algunos son muy muy importante pero no no lo demuestra entonces no sé yo me tomo la vida en este sentido no una parte negativa claro que me gustaría tener nombre al lado que me valorara el que menos ligero encuentro pues no lo encuentro me valores mismo

Voz 14 30:22 no

Voz 41 30:23 hay suficientemente capaz como para saber hasta dónde puedo llegar ya está dónde llegado no tengo sesenta y dos años tiene que decir nada pero sí noto que me falta es una voz de aliento o lo mío preocuparse porque incrementar que cómo estás hoy eso sí que lo echó en falta la verdad

Voz 1363 30:45 yo echa en falta el que sus hijos la valoren como persona como mujer

Voz 41 30:50 como para regional de la casa

Voz 1363 30:52 pues que esto Mara a mí me dejó me dejó pensando cuando cuando lo contó María que hacemos mal los hijos porque valoramos muchísimo lo que nuestras madres han hecho y hacen todavía esa fortaleza a la que hace usted alusión pero que hacemos mal es que no lo decimos no sabemos demostrarlo

Voz 41 31:11 exacto yo tengo un hijo que vive conmigo por circunstancias no ha podido salir todavía de la casa no la economía te tenemos en este país sí yo sé que me valora que habla maravillas de mí pero no veo ante mí sino a sus amistades y a otras personas que los rodean en otros momentos no mientras que es incapaz de una palabra

Voz 13 31:37 de aliento amigo una palabra vicaría no

Voz 41 31:40 bueno si luego tiene detalles son muy sutiles es un poco como que andan de puntillas alrededor nuestro ahí alrededor

Voz 14 31:52 sí

Voz 41 31:53 cuando realmente nos encantaría SBS se abrazo esa cosa

Voz 14 31:58 él esperamos que nadie

Voz 41 32:01 seamos

Voz 1363 32:03 esa protección a lo mejor no tener que ser siempre uno la que se encargue de todo la que sostenga la que acompañe

Voz 41 32:11 nos cansamos rechazar las primeras en les cansamos necesitamos llevar una retirada pero no en el sentido de retirarme sino de decir Mira ahí va continúa esto camino ahí no somos los que tenemos que debía ascender es decir ya pasó ya visitamos una generación que no continúa no te lo tienen mucho más fácil que nosotros por supuesto en todos los sentidos en todos los sentidos

Voz 1363 32:43 Mara muy interesante muchísimas gracias por su aportación

Voz 41 32:46 también quería darle las gracias a María José de Toledo por el sentimiento tan dulce de la muerte que expresó noche

Voz 1363 32:55 sí María José que hablaba de los paliativos sí que reconocía que la muerte tiene que tener ese reconocimiento como tiene como tiene la vida y sobre todo esa esa dignidad

Voz 41 33:13 muchísimas gracias gracias a ustedes pueden estar pronto

Voz 1490 33:32 como agua que estaba por

Voz 9 33:35 la moneda que lance la sonrisa que escapa a las

Voz 1490 33:43 hola qué horror es que la niña queda a tan inesperada pero como dos días cuando te he creído ir el de Cani inesperada pero como dos días

novecientos cien ochocientos el número de teléfono Hablar por hablar

Voz 1454 35:45 teléfono Hablar por hablar el que ha marcado Dunia desde Cáceres o la Dunia

Voz 1363 35:54 buenas noches

Voz 14 35:55 hola buenas noches Macarena adelante

Voz 1363 35:58 gracias por llamar

Voz 14 35:59 ante todo un saludo he llevo veintiocho años escuchando Hablar por hablar gracias empiece con Gemma Nierga dijo bueno yo quería darme un poquito en referente María y el tema de amor

Voz 18 36:18 eh

Voz 14 36:19 y porque no se sentía amada correspondida incluso vio reconocido por los fijo bueno a mí eran oscila entre julio mole cuarenta y dos años y los cuarenta y nueve se relativamente joven ese poder en que bueno que saber esta mujer de de amor de Oiza Moré bueno por suerte o por desgracia no tengo conocimiento si no dejan de ser donde en fin ya verás el primero para el diría directamente a María para tener la capacidad de de amar porque son una capacidad se tiene que empezar por amor a fin y valorar no dejaba de no deja darse vulnerar por ningún un hombre muy engatusar y somos mujeres primero como nos ha costado mucho llegar hasta donde hemos llegado unos valores por lo tanto no pasa nada si un hombre no nos ama Amado hemos entregado algo un cero y un regalo bastante eh agradable que seguramente perdurará en su recuerdo porque posiblemente Nemo como ninguna otra mujer volverá a Marlene nunca en la vida por otro lado el tema de los hijo soy madre de los hijo pertenecen a la vida antes que a los otra educamos reconocimiento yo particularmente o reconocimiento donde se sino que lo veo que mi labor en la educación y en la complicidad que la actitud de es el reconocimiento viario un abrazo se reconforta pero reconfortado muchísimo más que la complejidad de poder en conjunto conjuntar no y sacar al reflote cualquier problema que podemos tener entre nosotros no creo que el reconocimiento para obra maestra para grandes literatos para gente que realmente que tiene parte inundó

Voz 1363 38:57 Dunia pero lo hace falta para vivir para seguir adelante el reconocimiento

Voz 41 39:03 el amor es que no reconozcan que nos tengan en cuenta el amor se demuestra

Voz 14 39:09 el amor se muestra yo particularmente no necesito ser reconociera porque me dijo me agrada o menos que con un simple Gracias con un vete ahí con una mirada cumpliré ahí está el reconocimiento y el apoyo está casado y no tienen que reconocer me nada yo lo conozco bien porque he crecido como persona Se educado pero a la vez me han enseñado me ha educado

Voz 41 39:51 sí

Voz 14 39:52 no ha sido simplemente los hemos crecido juntos entonces reconocimiento mutuo ahí donde yo particularmente veo muy parece Felipe reconoce

Voz 1363 40:05 entiendo

Voz 14 40:08 creo que que efectivamente profundo lo que estoy planteando o quizá también es que yo soy una persona que el desapego detrajo bastan los hijos son libres son deberé esperar reconocimiento reconocimiento son los resultado lo a su todo el trabajo de tu con sede en tu responsabilidad para con otros hijo es simplemente una mirada mucho más que mi palabra como gesto no nominado porque hay muchos hijo que en Reyes en el domicilio de una madre a base de que que se cierra motores Flores regaló la hora de la verdad no hay nada que comparte entre bambalinas no en lo que hay lo que existe lo que lo que surge a ser algo que emerge lo que una leyera que los hijos crearan sentir ese reconocimiento no faltaba disfrutarlo no respaldan una cuando David Cameron protocolo simepre Macarena lo procurar ser muy breve tocar un tema quizá un que peliagudo referente al terreno laboral empresarios que hizo bueno el que cobra un cierto

Voz 45 41:53 eh

Voz 14 41:56 minoría de personas con determinada discapacidades y bueno no no les tiembla el pulso amenaza Viar globo sonda con despido conociendo las circunstancias particulares de cada uno de trabajo engrendado bastante común la cada vez duro

Voz 45 42:29 sí sí

Voz 14 42:32 es frustra mucho que ver el Borreguiles muy ilustrado saber si caes bien por qué me dice a fulano que la me echan más dorada que los rayos del sol inclusive RIM en tu trabajo luego empresario no profundizan en realidad porque hay planta baja en una empresa porque una persona va apática o no rinde simplemente señalan con el dedo a quién hay que en apretarle acerca bastante triste porque es custodia de personas que yo conozco particularmente que corren el riesgo de explosión social como se cubren un despido es sencillo a sentarse que examinar su propia empresa que al fin y al cabo es que en la gestión y hacerse cuanta pregunta empatizar que yo creo que en este mundo y está frío lo aceptan cálido no faltó esa gran cualidad que empatizar con el otro

Voz 1363 44:05 Dunia muchísimas gracias por haber llamado esta noche

Voz 14 44:08 programa de muchísimas gracias Macarena

Voz 10 44:12 es muy fuerte

Voz 1454 44:21 hablar por hablar escribe Pokemon que hay empresarios y hay empresa Urios

Voz 48 45:22 buenas noches Macarena tenía mucho de hablar contigo gracias por elevó muchos de todas las cosas me parece que hay algo también bonito pues se puede decir mira te digo ochenta años tengo un hijo con síndrome de Down de cincuenta

Voz 1363 45:44 sí cuando nació

Voz 48 45:46 vivo en un pueblo pequeño de Navarra con Horacio pues todo el mundo me me comparecía a todo el mundo es tenía pena por mí es lo más bonito que me ha pasado es como una lotería mira

Voz 14 46:05 sí he tenido tres hijos unos

Voz 48 46:07 se me murió de nueve años reclama hacer

Voz 1363 46:10 no ser

Voz 48 46:11 un nieto hijo de al menos cinco años se Mato con un accidente de coche te otro hijo casa o en otro pueblo éticas era si quiero con locura pero con mi chico que éste se llama Jesús in se baja es decir porque lleva Jesús

Voz 1363 46:29 sí pues

Voz 48 46:31 vivo con el estamos sordos y el otro yo te digo soy diabética cardiopatía muchas cosas se preocupa de mí me cuida se preocupa de que de que temores pastillas de que descanse me quité todo el trabajo que puede me cuida muchísimo a para que me deja mi Acosta es es una maravilla dijo grana

Voz 1 47:07 cuyo si en el fue

Voz 48 47:10 es muy popular la gente lo quiere mucho porque es muy sociable le gusta mucho mas heredar me gusta cantar es muy amable pero para mí es muy cariñoso hizo porque si no fuera por ella no diría el ex que me hace vivir vivo por diez líder por mí pero lo que quiero decir es que que un hijo con síndrome de Down no es Grecia es la bendición para mí y mi hijo es una bendición lo podría en él para mí

Voz 1 47:53 eso es lo que es que Lola es tan

Voz 1363 47:58 este luminoso escuchar lo que dice usted de de su hijo pero no le da la impresión que ir

Voz 48 48:03 eh

Voz 1363 48:04 esta ido cambiando con los años no hay más sensibilidad dice usted que su hijo es un hombre muy querido en en su pueblo en la sociedad que le gusta mucho bailar que es un un tipo sociable esto es verdad aquí ha ido cambiando con los años no hemos sido entendiendo todos que el síndrome de Down vuelos una característica pero que no impide que una persona pues puede llevar una vida normal y adaptarse a sus habilidades no las diferentes capacidades que tenemos todos

Voz 48 48:29 pero mi hijo cuando ella ya hace cincuenta años

Voz 1363 48:32 si entonces no eres lo cual claro exacto pero es verdad que ha ido cambiando no sé si tiene usted esta esta esta misma sensación

Voz 48 48:40 él es muy mayor para todo el mete lavaplatos lavadora él me ha ayudado mucho y es es muy sociable sobre todo en el pueblo la gente lo quiere mucho

Voz 1363 48:58 lo la el momento más especial que ha vivido con él no sé si es fácil quedarse con uno