Hablar por Hablar (10/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 2 00:00 con la Teresa buenas noches

Voz 3 00:49 buenas noches muchísimas gracias

Voz 2 00:51 llamar que cuente Teresa si usted me escucha escucha muy bien y que nos cuenta desde Valencia

Voz 3 01:04 pues mire yo le digo está señoras que estamos viendo antes yo tengo ochenta y tres años

Voz 2 01:12 sí

Voz 3 01:13 tengo cinco hijos tengo el honor tengo y bueno pues yo digo esas señoras que oigo muchas veces es que dicen que no les dan un beso no si hijos a ellas huella adoquines con se quejan que a los hijos a lo mejor no es tan beso dos unos más y yo digo eso es lo a sus hijos entonces yo no hay un solo día que no les llegan y cinco es que les quiero inició es igual a mí me llaman todo dos días antes de acostarse me llama me dicen esas mamá cómo estás dio a ellos llaman prontito ya estoy siendo digo hoy que pasará que no me llaman a mí así yo digo es que yo pienso también que hay materias que son muy coñazo

Voz 2 02:15 a qué se refiere usted

Voz 3 02:17 pues me refiero que siempre están quejándose a dos hijos quería

Voz 2 02:22 Teresa perdóneme tiene que bajar el volumen de la radio por favor tienen que bajarse del volumen para que no escuchemos dos veces lo que estamos diciendo muy bien dices tengo

Voz 3 02:33 volvemos bien por aquí podrás la escucha bien

Voz 2 02:35 ahora mismo se lo sube Yeray les sube el volumen de de recepción a ver qué tal ahora ahora un poco mejor no ahora escuchamos todo el mundo decía usted Teresa que hay madres que son un poco pesadas opina

Voz 3 02:48 ah y pesadas a lo mejor son bastante jóvenes aún porque yo tengo mis hijas que están trabajando y cuando yo no tengo una salud de hierro por supuesto yo de de uvas a quieras voy al médico gracias a Dios pero si tengo que ir a mi hija mi hija dice allí compañeras mías que las madres a lo mejor tienen sesenta años o el setenta y no ir a ningún sitio chino van con dos hijos es que molestan a los hijos

Voz 4 03:22 han Yo soy sola digo sola

Voz 3 03:26 pero cuando me necesitan mis hijas ahí estoy yo yo no sé si todo ese hombre que me diga yo soy viuda desde tenía cincuenta y dos años yo echo de menos que me diga o nombre que está en el a logro bastante yo sé que nadie me diga que qué quieres que cómo estoy y qué guapa soy yo le veo bien yo yo soy una esos mira yo me me cuarenta veces al espejo intercambio cuarenta veces de ropa antes a nadie sí voy a voy a casa cojo el coche nos lanzamos las amigas negó ya todos los juicios no paramos yo no o que no estoy es media hora sentado en un sofá con un sitio voy a vosotros muchas horas al día

Voz 4 04:19 me voy a donde sea

Voz 3 04:22 desde hace a todos los sitios gracias a Dios y no necesito a los hijos para que vengan a a molestarle los pobres ciegos que pasante tienen ellos con sus hijos metro y ahora el día de Reyes me está oyendo verdad más y con muchísima atención eh era el tenías veinticuatro en casa Veinticuatro tuvo Veinticuatro porque fíjate tengo cinco hijos los maridos viese nietos nietas que ya están casadas se viene con los marido que que 9N convalidó los novia claro pero su nieta son unos mías igual si no nos llaman Portugal cosas nos mandamos besitos pero todos los días haya junto te quiero mira el otro día mi hija la mayor me dije mamá te quiero es que que que no te quiero más que a nadie dijo mentira giras dijo tu quieres más a tu hija que a mí que no pues eso no nos lo digas digo como que es digo yo la persona que más al día ha sido mi madre hasta que un detenido vosotras y para mí he sido más grandes del mundo murió de treinta y cuatro años declaró la necesitaba muchos echado mucho de menos dijo tú no quieres como la baza de Jerez me mimas cuatro hijas dice pues no van semana José porque yo quería muchos mi madre pero yo ahora se quiero más aquí

Voz 2 05:50 ya pero a mi madre

Voz 3 05:52 que hay gélido Mi madre y tú te papas porque se queda pensando en ese marco Extenda razón a usted a su hija sin argumentos claro si es que es así lo sexual pues su igual a mí pues me han preguntado deshecho es todo lo otro se lo hemos dicho todo esto hace mucho no era medie dice que yo le pregunta dice en Palma ya mamá cómo nacen los yo no sé cómo nacen los pero no sé cómo se hacen esas su nieta eso es de un nieto o nieta de qué edad de eso yo sé cómo han

Voz 2 06:27 a cualquiera el Iker respondió usted Teresa

Voz 3 06:30 son más Dre dice pregunta tuya haya porque ya te ya preparadas cerró hizo y no dormir pero es que hay que hacer lo dice en seguida se a lo que él como siempre

Voz 2 06:45 explica usted a un niño pequeño que además es su nieto

Voz 3 06:49 pues la expliqué cómo se hace un hijo pues haciendo el amor entre dos personas

Voz 2 06:54 sí

Voz 3 06:55 una nuestro días me pregunta una nieta ya ya cuando son mayores totalmente en el sexo digo mira el sexo no muere nunca son los derechos de la mujer el hombre ya es más complicado pero a las mujeres nos el sexo no se muere hasta que una censura esta diva si me pregunta cuando vosotros erais no Guido también Haciendo Bisbal que hacen los novios llegó todo lo que no hacíamos así por la calle como lo dicho ahora con hecho libertad lo hacíamos a escondidas llegó a ella qué es lo que antes lo más quería todas las donde se hallaban dejaban a los niños e estaban llenas y los chiquillos de una tienda de mujeres solteras igual que ahora pues también hacían lo mismo lo que pasa es que no lo hacíamos con más ahora que Oasis en esa libertad de Depardieu dándose de esos de esos que él hace madres no estará son los abuelos pues eso nos lo permitía pero no porque tuvieran otro hubiéramos estrenarla de darnos un beso con lo que hacía falta yo no les privó de contarles otras cosas

Voz 2 08:07 pero Teresa que bien que ellos tengan tanta confianza con su abuela que vayan directamente a preguntarle a la abuela y la nuera Jany Le cuento

Voz 3 08:15 de mi amiga o cuentan me cuenta siempre me han contado a una cosas es donde vivían como yo también me escondo alguna cosa pero yo les he contado mis hijas muchas realidades que es la vida le permita el contra él se les digo la verdad porque voy a decir la verdad eh de todas pero todas las verdades eh si no no me privó de eso así que hay que que esas madres que no sean tan bien tan pesadas de dar tanto el coñazo a los hijos dejarse que les digan a los hijos que les quieren a mi nieta la mayor vino ayer las Shia ella se une presas mucho como central

Voz 2 09:02 sí sí

Voz 3 09:03 mil dietas tengo una de seis años y una de tres me llaman ya ya grande porque yo soy haya grandes ves hizo ya ya grande en una pequeñita que tienes dos añitos por qué porque todos los días igual que me llamaran hija a continuación viñeta si no por whatsapp Don cosas pues no qué cosas más bonitas lo que se lleguen entre sus cinco hermanos

Voz 2 09:31 qué bien

Voz 3 09:32 que se ayudan toda en todo se ayudan unos con otros tanto económicamente como es el trabajo en lo que sea inminente yerros igual tengo no Sillero mejoras Blaise me llevó que hemos dado con ellos sin m a donde solicita la he visto yo Pedro yo procuro molestar no lo mínimo bien para que me quieran imponer claro con las abuelas que molestan tan donde ayer nos dicen que anda la abuela aquí está con medios todos los horas no no

Voz 5 10:07 no

Voz 3 10:08 cada uno en su casa mira yo tengo un hijo que vive puerta con puerta conmigo

Voz 2 10:13 sí está siendo muy buena para que los punteros

Voz 3 10:15 Donat dieron una puerta

Voz 4 10:17 para que me hace falta algo si hace pautado con la nevera no

Voz 3 10:23 que cualquier cuota pasa cero a ellos el tocase la mía sino poco Carmen antes de de que quienes son otros mi casa eh molesto nadie gracias a Dios que Dios me salud como a la que tengo lo que tengo ochenta y tres años

Voz 2 10:41 sí

Voz 3 10:42 lo dice que los mes del que soy de otro planeta sabes Teresa la te por importe todos los días

Voz 2 10:50 todos los días para acá

Voz 3 10:53 en su John ejercicio hace usted

Voz 2 10:55 esa

Voz 3 10:56 pues mira a bicicleta hasta ahora hechos pues pronto jugado Rondón o tener un apartamento y allí tenemos Frontón jugaba al tenis fútbol

Voz 2 11:07 el moreno a votar

Voz 3 11:09 bueno hice mi entonces hoy en HD pues cojo la bicicleta me juego bicicleta allí mira si es que se encuentra un poquito mejor me dicen que es mentira lo que hago

Voz 2 11:19 cuente cuente por favor que es un estímulo para los demás

Voz 3 11:23 bueno pues suelen estimó los les voy a decir a las mujeres de ochenta años de ahí para arriba yo como horas mi hija trabaja ella ellos marido Event a treinta kilometros aquí de Valencia pues yo me voy de lunes a viernes allí porque sus giros ambos vivían un chalé fue en están osadas tres kilómetros pueblo locos tengo que hacer cinco viajes a recoger a los suicidios porque juego un hogar de paso el otro llevó al fútbol cero allí yo llegó a la Casa de cinco personas yo voy al supermercado cuando viene mi hija podrán aunque ya tienen la cena preparado muy chiquito de San arreglados que te voy a decir yo ya quedó largo de ropas viven allí lo enteras nadie tengo ochenta y tres año esto así que las mujeres que nos esperan sentadas en Europa en la mantita y las zapatillas de cuadros que se arreglen que salgan y que paseen aunque sea para dar vueltas por ahí que nos un sentadas que es de ejerce a las personas que no lloren que se riegan tenemos penas yo he tenido una juventud sin padres es tímido para haber estado llorando todas las vida y sin embargo yo soy una persona que no demuestro nunca que tengo penas y menos delante de mis hijos se tener algún problema es es uno es resuelto con buen podido debe ayudante Un cuenta de dos años de los hijos yo tenía un negocio ya adelante yo no he echado de menos echar de la pena que se hayan muertos misma lógica

Voz 2 12:57 ella es claro

Voz 3 12:58 serbios gnomos Mattei así que yo no quiso así pero yo adelante con mis hijos y siempre con alegría yo tengo que hacer payasadas las hago de ahí te echo o una patera

Voz 2 13:13 pues sí claro es vez la verdad Teresa eso usted un encanto la verdad que que nos llena de de vitalidad y de vida cada vez que llama Teresa muchísimas gracias a un abrazo muy cariñoso y siga sí por favor

Voz 3 13:28 es que todas las mujeres mayores que adelante que no sé es dónde se han en dos hijos que no les centenas a los hijos que les alegría y muchos besos

Voz 2 13:40 es hasta pronto a gracias

Voz 10 16:35 que eso no se dice que es sólo sé que eso los esto

Voz 12 16:50 Landa Molina Dati puede y B vivir sus podrá

Voz 8 16:58 hola María buenas noches

Voz 2 17:01 hola desde Pontevedra muchísimas gracias por su llamada ya adelante la escuchamos

Voz 4 17:08 bueno pues llevaba porque este es un poco complicada si hace aproximadamente nueve meses que en personas relación como chica de veintitrés años bueno yo me gustaría una población más cerca de lo que tenemos

Voz 5 17:33 nosotros estamos teniendo

Voz 4 17:37 prácticamente a escondidas porque ya no no se entre comedia que me que es ya

Voz 5 17:49 mucho menos ya con una persona bastante

Voz 4 17:52 lo que no entiendo es muy bien qué hacer presión contra la espera padre porque yo sí quiero establecer una vida o bien que que puede cambiar lo que quiera ahora dentro de cinco años fue totalmente diferente toda ya está experimentando pero bueno pero sí me gustaría de no lograr poniendo excusas muy bien que debes gustaría saber si el Estado gastó hacia todo estamos Fazio con alguien tampoco Elisabeth si puede ser

Voz 2 18:53 porque cuál ha sido la reacción María cuando usted le ha explicado lo que quería hay que lo tenía muy claro

Voz 4 18:59 que sí que me quiere para quién estaba Tobacco para que poco a poco claro creo que ofreció una escondidos lluviosa no tengo nada esconderme de nada nadie sin embargo estoy viviendo estuviera haciendo algo para no ella no todos los que ya no juega lo pero sí que su familia se sentiría eso piensa incluso que podrían estudiar darnos on y luego referencia también eso es que que a lo mejor lo que ella quiere ahora casos como aquella que no que no que no nos a ver quién quiere pasar de de acopio

Voz 2 20:04 y eso es lo que le dice pero es sustentando qué siente cuando está con ella

Voz 4 20:09 cuando estoy con ella si cuando estamos olas Sanitas

Voz 2 20:12 ahí no hay ninguna duda

Voz 4 20:14 no hay no hay ninguna duda pero siempre hay el siempre que sale la conversación eh vamos a a la fuera vamos a comer hoy a estas navidades cosas yo que has pasado cuando ella no queda tan claro eso sí es Miguel a los haberlo pasado compartiendo con mi familia porque claro ellas tuvo que pasamos por ahí vamos a Santa tampoco iba tan poco podía decir que tenía muy claro uno de esos días con su pareja por qué tenemos discusiones muy fuertes sobre todo esto es una persona que a veces puede dejaría o no está condenada al fracaso y yo estoy empezando a lo que lo que queda

Voz 2 21:28 María porque es la primera vez que está usted con alguien tan joven con una diferencia tan grande

Voz 4 21:35 siempre he tenido relaciones con personas menos enviada a mí me lo esperaba ni me lo planteaba imaginado que trabaja trabajo en una cafetería y atracos supongo supermercado qué tal hombre es cuando sale de su tour Alcácer o lo que es ella la verdad que ella nunca nunca tocarla nunca me he estado con una chica sí que había estado con chicos pero bueno eso es algo que siempre me había llamado la atención pero nunca nunca lo había hecho nunca se había planteado como opción evita las feromonas así poco a poco vamos como decías era un en has vimos una película sí sí me gusta todo Villa me lo paso genial con ella sí ella conmigo pero no hay miedo a que yo tengo guardo otro año sino quiero no no es que haya para jugar ni para esconder

Voz 2 23:12 los problemas que está usted incómoda noi estas cosas comenta pues pues le pesan

Voz 4 23:20 sí porque tiene

Voz 2 23:22 es cierto que cuando una empieza una relación pues lo que quiere es vivir el momento no hay disfrutarlo pero

Voz 5 23:30 en este caso situación de vamos cuando no estoy con él cosa cuando estamos solas las dos pero en cuanto eso hubiera tome hombre a veces vamos a tenemos que salir de nuevo volvió un pueblo relativamente pequeño de Pontevedra entonces pues no son no son una zona más más grande a Vigo nos alejamos un poco Santiago Coruña entonces ahí no hay problema pero claro eso lo podemos hacer tanto por su trabajo como por el mío lo podemos hacer un día o dos al mes en el resto del tiempo donde vivimos es éste donde estamos si toda vez a su familia dilemas que ahí es imposible lo sea de hecho llega en vez de de que vaya al menos parece que va más porque simplemente por el hecho de que ella sabe que soy su pareja ya es que ni siquiera hace querido tomar un café conmigo como si fuéramos dos amigas que nadie sospeche haría nada pero como como ella sabe y tienes cosas en la cabeza pues ya pienso que si nos ven tomando un café juntas pues todo el mundo a pensar que no entiende ni siquiera querida a tomar lo al principio aun bueno pero ahora a veces cada vez es menos precisamente por eso porque cree que todo el mundo hubieran enlatada que estamos teniendo una relación más allá de la amistad como si lleváramos pero luminoso en Gemma

Voz 2 25:15 María ya está cuando está usted dispuesta a aguantar o cuánto está dispuesta a aguantar en qué momento se encuentra en ese sentido

Voz 5 25:25 pues mira estoy llamando a la radio para contarlo eso quiere decir que estoy ya que los escuchar algún opinión instó en un punto en el que él la quiero muchísimo pero es una cuestión de prioridades ya este momento mi prioridad y como pareja sería eh pero si ella no no me tiene ríen que era nuestra relación como Daft pues los pasando páginas supongan a mí me gustaría hacer muchas cosas todavía hay el tiempo pasan los años pasa por

Voz 2 26:06 haría que les gustaría hacer que tiene pendiente

Voz 5 26:10 pues muchas cosas me encantaría tener dijo ella estoy un poco quedando haga fuera de plazo me gustaría viajar mucho pero me gustaría hacerlo ahora cuando todavía me siento joven muy bueno soy joven pero claro con una persona me encantaría hacerlo y vivir todas estas cosas con una persona con la que ya haya alcanzado un grado de de confianza complicidad quiero decir ciudadana empezaron a dejar a la pareja que se llama Cristina para empezar una nueva relación hablo conmigo mismo y me digo mi madre tendría que dejar pasar el luto que supone luego tendría que conocer otra persona empezar otra vez llegar hasta este punto de sea ya me pongo en dos años ya entonces todos haciendo como muy pasado

Voz 2 27:07 no se tomaría ver qué le comentan los oyentes muchísimas gracias por su llamada

Voz 5 27:15 muchas gracias a vosotros feliz ha negado igualmente

novecientos cien ochocientos o enviarnos la forma de nota de voz al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 15 27:44 yo no que cuando he querido las palabras no sólo del que guarda eh mensaje cuando yo lo que dicen no hablar por hablar

Voz 8 28:13 nuestra cuenta en Twitter escribe Pokémon para María que tiene la sensación de que esta relación no tiene recorrido pero la esperanza es lo último que se pierde galeón que una relación no debe ocultarse no se puede que los sentimientos afloran le pregunta Francisco Barrios porque hay que vivir pensando en el qué dirán lo único que tenemos es una vida la que tenemos nosotros y no la que quieren los demás

Voz 15 28:47 encontrar cartas cuando estaba lejos no salió la luna cuando no esperabas te yo dieron

Voz 8 29:09 qué aproximadamente tres cuartos de hora hablábamos con Mara de Tenerife sesenta y dos años empatizar con María Icon Ana nunca se ha sentido querida dice que los hijos en general piensan o pensamos que nuestras madres son fuertes que no necesitan nada Marta se pregunta por qué no ha encontrado un compañero que la valore dice que su hijo que vive con ellas incapaz de regalarle una palabra de aliento o de cariño pues para Amara ha llegado precisamente un whatsapp un audio una nota de voz al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco es el de María

Voz 14 29:50 estoy muy de acuerdo con Tamara Rivera historia Rascón y porque yo a marzo hago sesenta sesenta años y me siento así como dicen a veces necesitas un cariño un con sin querer la Nacho no pude escucha el programa no pude pero tiene razón vamos a no sé cómo explicarle yo no me sentí querida querida los padres suegra menos y ahora de vez en cuando necesitas un beso y un abrazo tengo tres hijos pero como dicen se son más fríos son bajas mire yo estoy ahora operada llevo yo in a mí me dio dos prótesis de rodilla con cincuenta y nueve años llegó a casa ya parece que haya si medio ya me estoy moviendo por aquí ya esta semana me atrevido conducir ya parece que ya estás aquí dado estás cansada hoy estaba muy cansada que le doy la razón es razón a estas mujeres pero nosotros somos como se dice aquí en Valencia que la generación de la de la bofetada del portazo tenernos mandaron los padres rompo un poco los hijos íbamos a remolque de ello Javier no quieres que lo que tus padres se han sido tan severos que movido cariño porque yo me me di de mi madre Itinere sin cuando me dicen es que no me dais un beso no me queréis nosotros decimos somos cuatro hermanos mamá yo y otra hermana de decimos sí que te queremos pero tú no se enseña o a que tenemos un beso la que queremos entonces estamos todas las cuidamos pero ese cariño tiene alma de ahora con ochenta años quisiera que fuéramos la besáramos es que no no ha inculcado ambos células entonces yo me siento también así Yago desde Valencia me siento mejor está yo hace mucho tiempo que no me da un beso un beso bien porque yo vivo digo con mi marido pero como sino y diera que me siento muy fracasara en ese sentido bueno hay una frialdad ahí son cerca cuarenta años Si bueno de eso me planteo muchas veces es muchas cosas pero bueno lo dejo ahí tiene todas las con esta mujer a bueno pues esto era buenas noches

Voz 8 32:19 muy buenas noches son muchísimas gracias Marianne por la generosidad

Voz 17 32:23 vida le duela nada tengan necesita un beso un abrazo pero diez no de su herida llena

Voz 2 32:34 hola buenas noches

Voz 18 32:37 las noches su turno muchísimas gracias por la llama

Voz 2 32:39 nada

Voz 18 32:42 vamos a ver mira yo quería hablar de la situación que planteó ayer María esta mujer que se sentía sola que había estado toda la vida cuidando que ha estado siempre cuidando a padres hijos bueno y entonces yo planteaba me planteaba ayer que que en realidad el papel que se le adjudica la mujer en la sociedad es en realidad no sé si de cuidado de servicios cumple el papel que deberían hacer muchos servicios

Voz 2 33:10 si las mujeres cuidan

Voz 18 33:12 la diferencia entre una cosa y otra es bueno es el plus de afecto que de entrega especial que pone la mujer que convierten placer a quien lo recibe no entonces el cuidado que da la mujer es va solo en una dirección va de dentro a fuera pero yo no lo recibe recibe a veces el reconocimiento de la sociedad o incluso de familiares de personas pero no tiene el cuidado el cuidado queda osea no se parece en nada su entrega con con el agradecimiento que que habitualmente se tiene hacia su tarea no entonces yo me acuerdo de de un verso que decía Luis Rosales en un poema dentro del libro en La Casa Encendida que se va a la mujer que lo cuidaba y el escribe y quién te cuida Luis entonces es quién te cuida a María quién cuida la mujer que cuida entonces la mujer mientras mientras cuida pues se llena de ese cuidado ella misma de que da pero luego se les Puebla cuando se acaban los servicios que presta no entonces yo creo que no es un problema sólo de de de ella ni de mujeres de sesenta sesenta y cinco años yo recuerda a mi madre con noventa y uno Icon Alzheimer que en la última comida de Navidad dijo que yo nunca he sido nada sí yo nunca he sido nada dijo no y bueno casi nadie comprendió no que yo por supuesto porque todo el mundo pensaba que había hecho muchísimo no pero que había sido muchísimo pero yo entendí lo que quería decir no haría sino para pero ella quién quién te cuida Luis entonces eh yo veo que este problema es es muy grande y que tiene que ver con la imagen de la mujer en la sociedad y el poco el poco cuidado que recibe socialmente bueno

Voz 2 35:08 tarea que tiene encomendada hay

Voz 19 35:10 qué socialmente y culturalmente

Voz 2 35:13 pues pues Elia dado no por eso por ese modelo de patriarcado en el que en el que estamos

Voz 18 35:18 entonces quizá lo único que yo veo ahora muy frecuentemente es grupos de mujeres mayores que se reúnen no tanto para contarse historietas sino un poco para cuidarse no que ese papel hoy por hoy parece que sólo otras mujeres de la misma edad o de distinta edad pero que tenían esa sensibilidad especial para saber el vacío que que en el fondo tenemos muchísimas mujeres no esa esa tarea yo creo que hoy por hoy somos las compañeras unas de otras las que podemos podemos paliarlo no pero entiendo muy bien a María también entiendo a a esta mujer que ha llamado tan tan divertida no bien cada persona tiene una un tono una personalidad un entorno pero no entiendo muy bien lo que decía María yo creo que mucho la María de de ayer y somos muchas las que tenemos sensaciones parecidas

Voz 8 36:13 pues muy interesante Concha muchísimas gracias por la llamada

Voz 18 36:15 nada vosotros vosotras por lo que hace y si suerte en el teatro o mierda mañana

Voz 2 36:21 muchísimas veces para los compañeros se Concha porque aquí el equipo nosotras vamos de espectadores pero bueno la ilusión es la misma y un abrazo para todo dando un abrazo cariñoso gracias gracias

Voz 8 37:39 buenas noches

Voz 2 37:42 de este Vitoria suena el teléfono buenas noches

Voz 25 37:45 sí buenas noches adelante pues si me oye qué bonito es decir

Voz 26 37:52 lo que ha dicho Concha verdad sí

Voz 25 37:57 de qué libro ella comentaba el poema S

Voz 26 38:02 bueno hay no lo recuerdo a hecho recuerdo la Casa Encendida

Voz 2 38:09 como la Casa Encendida si es que puede que haya dicho algo así

Voz 25 38:14 yo también me aguantaba hago como muy personal no de eso pero voy y me encanta que me hace llorar ellos habrá comenté a una

Voz 3 38:27 esa

Voz 25 38:29 quería saber la diferencia entre quiere porque hiere o parejas se te dos nada más de diez años los quería pero no sé lo que es amar realmente que amar que se extiende porque yo por ejemplo no puedo decir que siento esas mariposas en el estómago ni cosas de esas cosas suelen decir no

Voz 2 39:10 claro Antonio qué confuso es verdad que sabemos del amor por lo que nos cuentan la cultura es un mito el del amor romántico con el que hemos crecido que que cuesta creer porque tiene mucho que ver con la magia verdad ahí con cosas como sentir mariposas en el estómago pero claro cada uno de de una manera quién no le dice a usted que no haya amado a estas dos parejas al que estuvo ocho años con él

Voz 25 39:37 el otro gasto más tiempo a la otra se rodado tras estuve diez yo creo que ella así me hablaba pero yo sentía muchísimo cariño y aprecio pero amor y eso es lo que me refiero es que no sé cuál es la diferencia pero claro pero

Voz 2 40:03 pero usted estaba bien era feliz sentía que tenía una relación placentera sana sí

Voz 25 40:10 sí es simplemente amor pero que hubo un poquito de decidir explicar pero

Voz 8 40:22 no es muy interesante seguro que muchos de nosotros no sabemos cuál es la diferencia

Voz 2 40:26 sí

Voz 25 40:27 por eso quería yo es que vivo joe que dice que entre querer porque yo por ejemplo también queda mi madre muchísimo pero no la amo entonces ahí está el diferencia porque si a una persona que es ajena yo que si a tu familia o a quién si hay nombre lo también tengo amigos pero también quiero pero no usábamos entonces claro

Voz 2 41:07 tiene claro usted Antonio que a estas dos parejas las quería pero no las amaba o no sabe si las amaba puede clase estuviese al mando

Voz 25 41:20 no yo me dejaba Amar Amar que llamarles a ellos porque soy más de dar que recibir siempre me pasa lo mismo que al final el para me lo llevo yo y que leerlo si los mucho pero amar amar amar que no sé lo que es

Voz 2 41:57 a ver si alguien los puede responder Antonio gracias por la confianza

Voz 25 42:03 pues sí pero a ver qué

Voz 8 42:08 que descanse muchísimas gracias por la llamada y hasta pronto

novecientos cien ochocientos

