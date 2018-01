Hablar por Hablar (10/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 la SER

Voz 2 00:10 hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 6 00:42 entente tal va a ser que impregna me entiendes ya nunca peor que la vivida a la vida eso la víspera cerca plural se bienvenida tú que qué eh eh

Voz 8 04:23 no

Voz 9 04:28 en el y en los próximos minutos aquí

Voz 10 04:30 en Hablar por hablar vamos a comprobar que llamada de todas las que hemos recibido estos últimos días ha elegido Rafa Sánchez para convertirla en canción recuerda José María es un oyente que llevó para contarnos que se hace cargo de su nieta como si fuera una hija pero que no consigue estar tranquilo vamos a recordar el testimonio

Voz 11 04:49 yo tengo una hija de Isaac lo la vista tal médula acabara de cumplir otra echarse el hijo que se veía a vivir con su madre conmigo pico al sus hijas que a su hija la tiene ocho años estamos decidiendo nosotros bueno pues pasa esto que estuvo ya sea en casa se marchó

Voz 12 05:10 el el novio suyo de toda la vida

Voz 11 05:13 que la la la la

Voz 12 05:15 ya la

Voz 11 05:16 a lo que te puedas imaginar exprese su vuelo y el caso es que ahora pues marca ha desaparecido pues puntuales de es a pedir comida aquí ICV descartaba como exterior tu vida de Picasso y ahora como decían los robos hiciera esto hiciera cumplir los aquí en nuestra casa me era una persona por muy etcétera había o una está vivía hace no estar una palabra metía en aquí pero fumar tu madre meter en un museo como ha dicho que a veces no tardará mucho vía podía envolver en prisión los hace hace octavo Pelosi otro problema que también está el padre el padre humano pero la custodia y el padre porque mi hija renunció al día pero está obligado a que viva con nosotros el a pasar doscientos euros IAS Savile paseo cuando no trabaje porque la manutención a para entonces es Black coge inicia la llevó la parque lo nada por papá Él tampoco si el ha hecho una novia Ira tal novia no quiere de mochilas cosa que a mí esta piel sátira o estas navidades tres días sin aparecer porque dice que quiere que de su vida consulta lluvia hiciera los abuelos nos jugamos estemos aquí tienes doblaría que es nuestra obligación

Voz 13 06:58 José María así que su nieto

Voz 14 07:00 esa es casi una hija pues esta es la historia que Rafa Sánchez han musical izado compuesto para él

Voz 7 07:18 Eli Lilly la ausencia en el que viene el otro es pobre laca he firmado sobre lo que el suelo firme pues ahí queda los trazos que eso se puede abortar que sólo suele vivir el ferry vive así el boom diría yo venga no modelos de eh les suelo firme para sus clientes que suba calor Calloway lazos sobre vivir su dieta es vivir aciago día yo venga para

Voz 14 10:00 qué le parece es o no es un recuerdo bonito le apetece que le haga una canción Rafa quiere regalarle algo especial a esa persona que significa mucho para usted bueno Rafa Sánchez le compone una canción lo único que tiene que hacer para ver de los detalles es contactar con el con el autor tres uves dobles punto la vida en canciones punto es tres uves dobles punto la vida en canciones punto Es hola Diego buenas noches desde Sevilla adelante cuando aquí

Voz 16 10:34 pues yo creo que me dedicaba horas pequeña forma de Avinyó inmueble entonces pues es un trabajo buscaba en la calle en la calle patentes los sitios consigo con personas de inversores con este la banca a la al decreto de las personas de las pequeño que envuelve estos sectores abrazos saludos invitación en colaboración mutua Juan Bas parte atención atenciones tanto en la hostelería por parte de los propietarios todos los camareros los encargado autóctonos aunque Nuri completamente y ahora me he dado cuenta que una nube me di cuenta te pero no hemos tenido mucho en cuenta lo sabía que podía hacer una todo es caro cuando éste sí que va falla pienso yo la verdad impreso incluso a tener que entrar en exclusión social con ayuda con ayuda de la Junta de la ayuntamiento o entidad ve que arrollando voces rodillas sitio porque craso ya me encuentro allí un poco porque primero te invitan que sigue intentando sin atendiendo a esto se va prorroga el que lo cortas porque bueno yo te hago que ya no hasta que me dije me voy no ya como digo mira entonces caros pues todo eso las pasmada a las el teléfono suena menos que reglas muy hacen todo ocho todo esto lo que yo también OME me hago yo que su experiencia en ese en ese en ese medio saludo que yo diría yo me gastaba más de lo que tiene que gastarme en el reservado de eso coloco dentro de ese esa quince y publica un escenario

Voz 14 12:24 entiendo que uno negociaba por encima de sus posibilidades

Voz 16 12:28 sí sí gastaban siempre ha sido de vaciado espléndido entregue así hasta nueve ahora me da cuenta ahora por ejemplo para gastarme no tiene muchísimo cuidado eh en un de o que me querían veinte de lo humano no no puedo comprar ama uno no puede comprador dejó Iraq también una nada antes o cien no somos ciento da dinero tengo la una cantidad que Barajas vivía esa no seremos matrices paso esta este echaron y es que el teléfono suena atesoraban diario As verse que lo tenía que quitar porque tenía una entrevista con ABC para venderle algo para alguno de ahí ya había llamada cada semana y cada vez eh fíjate que la sociedad es ese tipo de esos que no son amistades en vez de un poco de lado en un sitio prefieren no no paran ha sido tapado hasta ahora no se sirve ahora porque las cosas para que mejore

Voz 14 13:25 ella sí sí

Voz 16 13:27 sabe lo importante que yo amigo mío se ofreció a ayudarme y yo pues me lo creo en pluralismo cuentan en este en un embolado grandísimo de administrador de varias sociedades donde me está llegando a Pere de Hacienda donde está llegando proyectos de trabajadores eh pitos is iban a dar la cara el me dijo Kitty medios pijas estos hasta aprovisionar hace un par de meses hasta que esto lo cambié yo pero nada ha acogido desde Almagro Chéreau o no ya pretende y emprendido acciones legales

Voz 17 14:01 pero pero Diego no lo va a llamar pero le ha metido en un gran problema legal y no piensan ni ni ni ni llamarlo y pedirle explicaciones no ni pedirle que les saque del embrollo

Voz 16 14:14 atrás a través de una tercera persona que utiliza porque yo sabía lo que era sabía lo que era el aparatosidad no lo que todo lo que no pero claro cuando a esos trabajadores que son hoteles que no cobran porque a cambiar la sociedad sea están ahí por Lozano me llama y yo estoy de acuerdo con el bufete que me ha llamado a los trabajadores agredir dicho que soy una víctima más menos máquinas propiedad eh porque se ubicó a este conflicto esos trabajadores que cobran unos siete mil euros el otro sino otros catorce misas conmigo

Voz 18 14:48 vamos yo no yo yo esta persona si sabía es muy bien todo que me lleva cuatro cinco años pone al lado de El Salvador de una persona se tienen que te al su vida laboral personal comercial de todo tipo no pero ya lo último yo esperaba no eso

Voz 16 15:02 que no utilizaran me cuarenta diga que lo iba a pasar pero claro están llegando a la quema se asienta todo todo todo todo está llegando yo no voy a meter pues fue primero que no tengo y segundo y chinos está todo se ha recurrido una cosa auspicia gratuita asesoramiento in situ saxo sido un bufete de que no quiero dar nombres que no crean ustedes que otros Paco se ha ofrecido a defenderme no yo

Voz 19 15:31 no he encontrado personas Cycling

Voz 16 15:33 no le importe España la cosa va en perjuicio del yo no tengo que puede nada

Voz 14 15:39 Diego pues muchísima suerte me imagino que en los próximos meses se irá resolviendo todo no de una manera o de otra

Voz 6 16:05 eh buenas noches Ana

Voz 14 16:56 desde Córdoba gracias por llamar mi adelante

Voz 9 16:59 en Gmail que yo quería contar que Alsa ocho Manfred que conoció muchacho en Vado eso resulta que que todo iba bien la a mí fría a pasar la Navidad en su casa

Voz 14 17:15 sí

Voz 9 17:15 me a conocer su madre madre como como rara que yo estoy pagando un voy porque lo tiene trabajo Page podamos hablar hice Apple hablamos si viene lo fines de semana tengo tenía planea porque es amigo suyo me han dicho que iba conmigo por el interés yo no quiero mucho me gustaría vivir igual no quiere vivir conmigo porciones que dice que como lo tiene trabajo

Voz 11 17:45 jo

Voz 9 17:45 yo no Gallo actúan y mucho Adela tengo un niño Chamba carga se requiere que si existencia pues la madre o la semana que viene pueblo de todo genial hablábamos hacemos planes de futuro tomó bien en casa de la madre como Quino pruebas han como que que aparecían dice que inmueble me dice que que que luego no se lo que meterse otra vez en Vado dado mucho me meto para ver para la acción

Voz 14 18:24 me entiendo Ana se conocieron ustedes perdóneme es que al principio no no no no había entendido el nombre en Vaduz en el servicio este es es una aplicación para conocer a a personas entonces usted dice que aparte de que él esta raro lo ha visto entrar en esta aplicación sí sí ponerse en contacto con otras mujeres

Voz 20 18:44 no lo sé sé que se mete pero

Voz 9 18:47 no no yo no lo sé porque no consigo sólo sé que está ahí me al dice que no sólo defiende y la verdad es que cuando viene aquí si coja de muy diversa planes de futuro cuando tengo trabajo venga vivió aquí cuando su madre que tiene ochenta años Paul se asemejó vida estamos junto porque él no quiere tampoco orejas cuadre por qué tiene dos hermanos pero a la vez la tele lo único que está allí viviendo y si todo a otra aunque tramite del mismo pueblo que no va a verlas nunca todos al seiscientos responsable de la madre lo que yo les digo digo si te estoy un trabajo fuera que va a tu madre

Voz 14 19:37 así que los fines de semana están muy bien pero es entre semana cuando la distancia se complica un poco la relación

Voz 9 19:44 sí que dedique conoció su madre él me llamaba para tuvo me contaba lo que hacía lo que llevará conoció la madre como que la madre él de cortándole símbolo que ya lo ha dicho que no quiere que vayas a Félix entonces no sé que ha podido

Voz 14 20:05 lo pasar tuvo usted algunas palabras de Mas con la madre que ha podido ver ella en usted que no que no le gusta algo

Voz 9 20:13 supuestamente Le Tour le lleve la contraria algo que le dije que lo que me había hecho un vecino de su pueblo supuestamente le lleva la contraria y eso de forma mucho más que por la verdad llenan de polvo o él ha tenido una otra pareja desarrolla o matrimonio Toni esa roto según me han dicho así por parte de la madre consideró que no sé yo sé si lucha porque lo quiero mucho voy a ir aguanta o dejarlo ya antes de que me había mi amigo más daño duques porque mi niño e hiperactivo doy con él tiene como a raja tabla algo él está tranquilito que mi hijo lo quiero mucho y no se desde antes de seguir con luego o que yo les digo que los fines de semana destacó mismo estamos genial haciendo planes vamos con

Voz 20 21:13 con mi amigo todo pero de los que hecho un lío

Voz 14 21:21 usted le hace feliz Ana este hombre

Voz 20 21:26 sí

Voz 9 21:28 cuando estamos pero sí estimó bien estoy muy tranquila ya que yo de mi niño pero cuando al

Voz 21 21:36 a una

Voz 9 21:38 yo tuve una pareja que me engañó idas doy tengo miedo de este Alba lo mismo en otra añito entonces sí miedo pero estamos Duque como muy muy bien yo les digo hacemos actual dice Si yo tuviera trabajo si tuviera un coche incendiado podrán muy bien un auto entonces yo no sé si es cábala en la Madrid ahí listo haciendo caso a la madre que a lo que quiere Aldo nunca te dice te quiero al número dos el momento ese yo nunca te voy a decir te quiero te lo a intentó demostrado promovida que quiero nunca porque reclama unas que ha dicho te quiero le han fallado dentro ser cierto que quiero no yo sé muy romántico pero hoy no no sé qué me aconsejan que hago se sigue luchando con y estoy aguantando sin habla los fines de semana

Voz 20 22:34 los míos

Voz 14 22:37 Ana siento dejarla así porque tendrá que sería mañana nos quedan minutos ya para para cerrar este programa de hoy pero mañana repetiremos su testimonio a ver si alguien le puede ayudar con sus palabras de acuerdo

Voz 9 22:50 vale adiós Ana que descanse muchas gracias

Voz 14 22:53 llamado

Voz 22 22:53 que has dado la mano

Voz 14 22:58 se apagan las luces Íbamos recogiendo las confidencias nosotros nos vamos pero nos encontramos mañana aquí en la SER cuando el reloj hayan marcado de nuevo las dos la una en Canarias que tengo mérito miércoles ya está en todo