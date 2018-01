Boletín informativo 04:00 (10/01/2018)

Voz 0393

01:06

Artur Mas dimite como presidente del PDK ha anunciado esta pasada tarde en una rueda de prensa convocada de urgencia en la sede del partido la decisión según ha dicho la lleva meditando desde el uno de octubre y justifica esta decisión en la ofensiva penal a la que se enfrenta el lunes conoceremos la sentencia del caso Palau en la intención de facilitar nuevos liderazgos con una júniors del agua no se debe interpretar en ningún caso como un alejamiento de este proyecto al revés aseguradas y tomo la decisión que tomo es para reforzar el proyecto no para debilitar lo yo no me retiro de la política el ex presidente Carles Puigdemont ha obviado el anuncio de Artur Mas en su última videoconferencia tú Fritzl Alice Domon insistía en su intención de volver a Catalunya como presidente y pedía al Gobierno de Rajoy sigue abra una negociación como Francia ha hecho con los corsos los nacionalistas de Córcega reclaman un Estatuto de Autonomía tras su contundente victoria en las elecciones regionales en el Congreso de los Diputados hoy continúa la comisión sobre el origen de la crisis y el rescate bancario comparecen entre otros el ex ministro de Economía Pedro Solbes ayer Rodrigo Rato cargó contra el Gobierno de Rajoy a quien acusó de elaborar un complot para detenerlo detener la responsabilidad en el rescate de Bankia que fue una decisión política dijo al margen del Banco de España Luis de Guindos ha respondido a las críticas del ex vicepresidente impide comparar la situación de la entidad durante la etapa de Rato y ahora vamos