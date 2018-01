Hablar por Hablar (12/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 7

Díaz por mi trabajo pues me toca ir por una ciudad y por otra no quiero casa o veinticinco años este año ocho veinticinco años hace cosa de cuatro cinco años tuve en un año tuve muy mala suerte en un año tuve tres tres operaciones mi mujer estuvo en todo momento al lado mío apoyándome y sufriendo y bueno yo notaba que me quería con locura no pero esta vez con la con la depresión no notaba lo mismo yo la veía distante no es bueno pues dio las casas que ella por lo visto un día se encontró con en un exnovio detuvo igual no se quedó todo no resulta que a la vuelta de de pues de un mes más o menos Armesto pues la veo un día a las seis de la mañana que estaba con el móvil no y cuando cuando me desperté escondido no entonces yo pues dijo pues qué pasará o no el caso es que no sé cómo sucedió que mi hijo vio tenía el móvil mi mujer vio no se un uno de estos en el Whatsapp una foto me dijo quién es este tal digo pues no lo sé se lo preguntó ayer quiénes este chico y tal y se puso muy nerviosa yo yo sabía que pasaba algo pero no sabía que era no Bier ellas resulta que igual nos quedamos sabrá película ahí cuando la habitación ella estaba despierta digo no decías que tenía sueños vista nada no me consta que amiga por Internet Cossiga situada bueno pues así el caso es que bueno que al final coge y le dije a mi hijo que sí podía recuperar los mensajes que habían borrado porque yo no tengo ni idea de Telefónica ni de estas historias y me dijo me lo recupero iba a sorpresa fue pues que se estaba venga manda con el con el chico este pero Whatsapp de de amor que que estaba enamorada de que él quería con locura de que había perdido treinta años de su vida por qué porque lo con el le conocí hace treinta años y no había vuelto a ver qué se habían visto varias veces ponía en varios hoteles entonces bueno descubres lo pues pues tuvimos una discusión y yo le dije que se fuera donde su madre ya actualmente pues lleva no sé si lleva cinco o seis días donde su madre bueno es una situación muy difícil ahora dice que quiere hablar conmigo que quiere arreglar lo que lo que ponía era todo mentira y que por favor la perdone yo bueno ahora me he venido abajo oí la quiero la quiero perdonar porque la quiero con locura con locura como como no se puede creer a nadie