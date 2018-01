Hablar por Hablar (12/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 informáticos

Voz 0020 04:38 tres y nueve minutos de la madrugada sin nueves en los escucha desde Canarias al teléfono al el novecientos cien ochocientos María Amparo desde Francia muy buenas noches

Voz 12 04:49 hola buenas noches Adriana qué tal María Amparo gracias por llamar

Voz 13 04:54 gracias a este maravilloso pues nada yo quería hablar un poquito de cómo funciona aquí en Francia lo de la lo de las quitanieve las autor rutas y todo esto yo mi marido trabaja el Renault tras el ex jefe de taller bueno el uno dentro de eso trabajó llevaba todo lo que es la la concesión de las máquinas quita nieve de la de una de las autor rutas de la que es la de las zonas que donde más nieve en Francia bueno puedes decir que bueno el protocolo de seguridad no tienen a osea los protocolos cuando nieva y todo esto no tiene nada que ver con la foto con los que tienen ahí en España por qué vamos a ver qué dice el las quitanieves las quitanieves tienen que estar de luto uno

Voz 12 05:50 al que de a pie de carretera sabiendo que va a nevar sí pero es que la prohibición ellos no tienen quince días antes claro claro por eso digo sí sí sí que días antes

Voz 13 06:01 que no es la primera vez que que jefe de autor rutas viene a a Delia taller impide sacar todas las máquinas todas las máquinas porque quedan previsión de de nieve que a lo mejor luego no era mío

Voz 12 06:15 ahora tan intensa pero igual hay que tenerlo previsto Santiago y la palabra previsión esas previsiones exactamente luego el

Voz 14 06:25 la la la autovía

Voz 13 06:30 antes de que de que empiece a nevar no se saldó la autovía antes de que empiece a nevar inclusive hoy ha salido la noticia de que el derribo nude de la de una Salinas creo que estaban por Murcia

Voz 0020 06:43 así lo lo he visto exactamente qué

Voz 13 06:46 ahora está funcionando a pero pulmón por qué previsión venido no señores la Française se compra antes tienes que abastecer te antes de todo eso no puedes tener ahora el la salida porque es y será el caso que no es bastante osea vamos a ver yo son cosas que que me choca choca al mucho porque por ejemplo aquí un colapso que los hay sea colapso los ahí pero hablamos de de cinco horas los seis horas de paralización de de autovía o o ruta nacional pero no veinticuatro que no es la primera vez que pasa allí en España porque sino que Si creo creo recordar mal el año pasado el anterior fue en Valencia en el Portillo de Buñol es que hubo Veinticuatro estuvieron veinticuatro horas donde estaban las quitanieves y las desaladoras donde estaba es que es que es eso no puede ser

Voz 0020 07:46 qué es lo que le ocurre a María Amparo falta de previsión

Voz 13 07:51 falta de previsión el realización evidentemente porque tú tienes los meteorólogos a Manu lo tienes el él es el el la previsión meteorológica Manu tú lo tienes que prevenir tú lo sabes aquí o sea que lo que funciona funciona así a que un dron descarnadas estaciones de de la autovía saben de primera mano cuando va a nevar con más o menos con qué intensidad manso menú ya ya lo tienen claro entonces sí que es que el primer día es un poco más caótico sí

Voz 14 08:28 sí pero no al no al al

Voz 12 08:31 vamos llegar a veinticuatro horas de cola aquí es inviable me una intensidad vamos Quero Amparo porque desde dónde llama usted

Voz 13 08:43 pues yo vivo al ámbito de la frontera con ginebra

Voz 15 08:47 claro claro

Voz 13 08:50 los Alpes y en los Alpes entonces claro eso por un lado y luego otra cosa de de la de la ellos llamada que que ha dicho bueno es que cortan la carretera sábado para para dejar pasar a a la gente que ha bajado a Marruecos pues mire usted señor yo creo que la carretera se corta todos los domingos a los camioneros ahí es por cuestión de darle paso y salida a los vehículos particulares y turismos sólo se corta el paso a los camiones que que son que no llevaban mercancía ser perecedera

Voz 0020 09:28 porque lo pensado para molestar lo menos posible a todo el mundo pero es verdad que claro que es difícil contentar a todos al final unos vamos en función de los otros no

Voz 13 09:37 sí pero es que normalmente en Francia el domingo no deja deja paso de camiones los camiones están totalmente parado pero no es de ahora de muchos años atrás E l muchos años atrás y me a que ves que esto señores hemos ajena Marruecos agenda lisiados era cada uno o va su marcha pero vamos a ver si el domingo tú puedes en las autovías y mucha llegada hay mucha afluencia de tuvimos evidentemente tienes que

Voz 12 10:06 colapsar Khorasani

Voz 13 10:11 en fin eso eso era un poquito lo que yo quería contar no porque la verdad es que sigo un poco las noticias de ir España ellas sí cuando me me

Voz 12 10:21 la verdad que me choca once claro cuánto Time yo a usted viviendo en Francia María Amparo pues llevo ya cuatro años cuatro años yo voy a cuatro años y qué tal la vida eh

Voz 13 10:31 estupenda pero esa yo estoy súper contenta ha sido muy difícil la verdad que yo porque la el adaptarte un nuevo idioma una nueva cultura es eso son poco a poco difícil pero no pero no es estamos después de estos cuatro años la verdad es que estamos ya muy estabilizados trabajando súper contentos vamos que que hemos tenido mucha suerte yo lo digo que hemos cedido

Voz 0020 11:02 fue duro al principio pero ya ha pasado lo peor no

Voz 13 11:06 sí fue duro porque porque claro salimos y salimos cuando niños pequeños muy pequeños éxitos así es claro sale con los niños y no tiene familia no tienes a nadie volviera hacer amigos pero eso no pues cuesta un poco el idioma vienes con el idioma pero claro

Voz 12 11:26 Nos lo menos tú llegas con un idioma

Voz 13 11:28 no yo digo de libro que buenas maneras de libros a la calle de dosis cuesta porque son un poco hasta que te vas adaptando oí bueno pues ya llevaban viendo las cosas en fin eso el el otro día también había otra llamada de este chico que se había ido quiera pero

Voz 0020 11:48 sí sí se hablaba de cara

Voz 13 11:50 cero otra cultura otros amigos otra familia otra estoy totalmente de acuerdo con el yo la verdad es que a mí yo lo digo que yo aquí encontrar una vida mejor vida otra cosa es lo que está establecido conocer sobre todo otras culturas porque si si algo tiene que a mí me encanta de Francia es la la es multiculturales que eso sí es es increíble

Voz 15 12:28 por qué se marcharon María Amparo por trabajo

Voz 13 12:31 pues no no bueno trabajo trabajo más o menos teníamos pero lo que no estaba muy de acuerdo con la con la bajada con la bajada salarial que hubo nosotros pues somos mano de obra muy cualificada claro de de verte un jornal todos los meses de tres mil cuatro mil euros a éste como el Jornal de mil doscientos haciendo las mismas horas yo no señores lo siento pero no estoy de acuerdo es que no estoy de acuerdo ahora con la recuperación que bueno pues que nos estamos recuperando pues eran ellos porque yo pues bebo mucha amigo que se han quedado allí ahí veo cómo va marchando y claro yo bossa yo estoy de acuerdo que que te conformes con una bajada de ochocientos novecientos euros pero no pretenda decir que estáis bien que que que voy saliendo de la crisis porque no está saliendo de la crisis osea a Caliendo era que sí pero qué precio ya a que el precio más aparte este ver buenos esto navidades hemos estado pasando allí las realidades con la familia de todo esto es otra cosa que me chocó mucho ha sido los precios el precio de los los alimentos es que están al mismo precio que aquí en Francia hay muchas cosas que están al mismo precio que aquí en Francia entonces no entiendo no entiendo como una economía familia puedes ostenta con como que pretendan como que pretenden poner bueno propuesto mejor dicho ahí los precio de mercado que son tan sumamente altísimo sobre que es que no es que no no lo entiendo simplemente entonces pues claro la Familia estoy Weise Amaury pues no se ha yo os quiero mucho a gusto con vosotros pero que no podemos como

Voz 14 14:33 así es esta esta esta vida si no yo

Voz 13 14:39 no puedo enseñarles a mis hijos conforma te con lo que te dan los Si tú vales lo que vale esa forma no te quedes ahí

Voz 15 14:50 qué pena

Voz 0020 14:52 qué pena que se nos ha costado a la la llamada de María Amparo María Amparo nos llamaba desde Francia desde la frontera ya con ginebra Nos estaba contando que su marido precisamente se dedica a la gestión en una zona de las máquinas quitanieves no estaba contando también cómo fue su huida de España en Francia hace cuatro años duro al comienzo estable ahora contenta María Amparo se fue con junto a su marido junto a dos niños pequeños

Voz 15 15:25 María Amparo sí

Voz 0020 15:29 se ha cortado me quedo con una frase que decía que no puedo enseñarle a mis hijos que se conformen con lo que hay

Voz 13 15:37 exactamente no no simplemente porque

Voz 14 15:42 vamos a ver si no estás de acuerdo con lo que hay evidentemente tienes que cambiar

Voz 16 15:48 sí

Voz 14 15:49 ya sé a pesar de que tengas que cambiar de país

Voz 13 15:52 o miras hacia otro horizonte pero pero como dice el refrán no eres un árbol mueve T

Voz 14 16:04 de todas maneras yo también veo un poquito aquí ya cambia mucho la mentalidad

Voz 13 16:11 y aquí

Voz 14 16:12 yo veo que que la gente Juve bueno incluso gente más mayor aquí hay mucha mentalidad de movimiento sea la gente la familia está muy dispersa puesta norte sur este oeste de Francia inclusive salir al extranjero pero no sea no son de mentalidad de de quedarse en el mismo sitio la misma

Voz 13 16:35 ciudad yo a mí ya me

Voz 14 16:37 me parece un poco una una mentalidad poco medieval no está está dónde está tu familia porque está tu familia o porque pues mira nacido y ha vivido ahí te tienes que quedar ahí y no si tu vida está en otro lado yo creo que tienes que probar la vida es corta o Navidad cortado relativa no pero pero no te puedes quedar con el I que podría ser y no fue nada yo prefiero yo prefiero probar y no es pues volvéis

Voz 0020 17:10 hemos adaptados completamente ya

Voz 15 17:14 sí sí sí

Voz 14 17:16 yo ya las costumbre francesas comer a las doce es un poco chocante como las doce El idioma muy muy bien

Voz 12 17:26 claro no los niños muy bien hojita

Voz 0020 17:31 con cuántos años llegaron María Amparo si le apetece compartirlo

Voz 14 17:34 sí pues anima yo llego con siete años

Voz 12 17:37 si él lo hacía

Voz 14 17:39 se hacía diez meses

Voz 15 17:43 sí le costaría un poco más al mayor

Voz 14 17:46 sí al mayor pues se le costó un poquito más orquestas no hablaba nada nada francés y luego pues claro L Juan otra que os amigo de la familia entonces claro quiero sólo desde un punto cuando desde un punto de vista que él ha estado siempre muy muy protegido por por todos por toda la familia muy centro hemos recogido a a ver conmigo a empezó pero pero bueno el pequeño pues nada ello bueno S esta vez lo que caiga la nieve para salir con el ocio

Voz 0020 18:21 la María Amparo ha sido ha sido un placer conocerla gracias por llamar gracias por contarnos su punto de vista profesional a través de de la profesión de su marido y gracias también por contarnos cómo cómo está siendo su vida en Francia que sigan muy bien

Voz 14 18:39 gracias Adriana un beso muy grande bueno a todos los chatines todas las personas que que nos acompaña hay un fuerte abrazo desde Francia

Voz 0020 18:49 María Amparo alegre morriña novecientos cien ochocientos

Voz 13 18:53 gracias está claro

Voz 17 18:56 sí

Voz 19 19:01 en el libro es todo usted dos mil o sea sí sí no sí a visto yo quiero

Voz 0020 21:02 el novecientos cien ochocientos Samuel desde Cádiz buenas noches

Voz 20 21:07 hola buenas noches qué tal qué pasa

Voz 0020 21:10 este Samuel miras bueno yo soy

Voz 20 21:13 la derrota yo lo llamo desde Madrid de de San Sebastián de los Reyes que es donde trabaja

Voz 0020 21:17 ah vale os que hemos hablado del origen el origen está en Cádiz la situación actual

Voz 20 21:24 exacto Moncho le vivo Mochales pero trabajo en San Sebastián no lo llevamos como socio de pareja Adriana no sale encantado

Voz 21 21:36 Adriana igual menor te digo yo soy negra Adriana pero no sabía digo Macarena no en Jadria no entonces la pregunta Adriana bueno no se encantado hablar contigo con que todo el mundo me escuche yo llamo para dar un giro radical a a todo lo que habla la gente tiene programa porque todo el mundo siempre estaba muy melancólico mutiló eche hablando siempre de museos problema del problema de eso de la seis de una cosa de otra yo llamo para dar un poquito de alegría para hablar de a ver si la la gente que se optimiza que tenga felicidad porque que ya acerca los carnavales

Voz 0020 22:11 hay que se acercan los carnavales con lo importante que es eso para algunos

Voz 21 22:15 para nosotros lo más importante que hay ninguna vida Ny Año nuevo Nadal optan navales son lo más importante lo más chulo dudosos basado de lujo se disfraza sale a la calle se divierte hice Le quita las penas siempre con alegría Hay yo que F con los amigos la familia en algo no ha dado a su fin porción en los carnavales entonces por eso porque la gente se ponga contenta Hay vive los problemas ahí piense Magnum pasárselo me muy yo veces vienen disfruta de la vida

Voz 0020 22:47 cuando son a mediados de febrero creo que he visto Samoa

Voz 21 22:50 han empezaba hoy en Cádiz en buena

Voz 0020 22:53 claro claro

Voz 21 22:55 concurso de chirigotas Vaya ya ha empezado a partir ahora pues ya una cada fin de semana en una la eran hace cuánto así no fe papá pasárselo bien eh

Voz 20 23:10 entonces eso eso era un poquito de alegría a la gente

Voz 0020 23:14 está muy bien muy bien las cosas

Voz 21 23:16 el punto de vista con optimismo iba a contar lo que me voy a disfrazar yo este año

Voz 0020 23:20 ah pues es un lío a preguntas que también le iba a preguntar qué claro trabajando Madrid cómo se gestiona usted el el disfrutar del carnaval en Rota en Cádiz

Voz 21 23:28 claro porque yo me caigo me invita me tengo milita guardado para irme para allá cuando no sé cuándo son las fiestas más fuerte que se empezó a finales de febrero por ahí cuando ya al que han avance va de sale del Falla termina el concurso a la calle

Voz 20 23:43 eso es lo bonito realmente sabe la gente sólo ve

Voz 21 23:45 de lo que es el carnaval en en el en el fallo el teatro pero luego salen a la calle las si pivota la comparsa Los cuarteto o los coros y vetos acoso por la calle montón de chulo yo no y lo que es FC feas feo dignidad que será mucho lo ir de Brasil igual pero convocados

Voz 20 24:03 sí yo creo que ninguno la gracia que hay allí no la hay en ningún sitio que va a decir usted que yo había así pero bueno mira yo te voy a contar lo que yo me yo mismo estoy

Voz 21 24:14 ser bueno yo me he disfrazado muchas cosas mejor disfrazado de músico de troglodita de Cleopatra has de mexicanos de de mosquetero de médicos de muchas cosas este año con el tema que hay como estamos en un mundo engarzado los móviles dijo otras cosas nos vamos disfrazados

Voz 0020 24:31 se van a disfrazar de Siri sea muy

Voz 21 24:34 la mujer está novia y la marca del teléfono porque tienen usábamos el dinero entonces de la mujer en saber teléfono que tú le pregunto una cosa te habla dictó esa

Voz 0020 24:42 jugamos en vamos a explicarlo Samuel por se oyen despistado es es una aplicación de una marca determinada de teléfonos móviles

Voz 15 24:49 ahí está que uno le hace una pregunta responde

Voz 0020 24:55 vamos a hacer una cosa Samuel vamos a hacer una foto

Voz 20 24:58 por salvó el digan vamos a hacer una cosa

Voz 0020 25:00 es hacer una prueba espera voy a voy avisara técnico

Voz 20 25:03 vale dejarlo estás no

Voz 0020 25:06 hice me oye bien vale vamos a hacer una cosa vale

Voz 15 25:09 sí

Voz 0020 25:12 hola Sidi

Voz 15 25:15 de que ese va disfrazar Samu

Voz 0020 25:17 él derrota que vive en Madrid de que se va a disfrazar Samuel Siri Siri está atrás marchando no me hace caso vaya encima suenan las señales horarias de que se va a disfrazar Samuel

Voz 15 25:38 mire lo que he encontrado

Voz 0020 25:41 ha encontrado varios nombres de Samuel que espero que no sean el tuyo ni tu disfraz sean jueces cuéntanos tuve que te vas a disfrutar

Voz 20 25:49 yo me vaya disfrazado de estas la aplicación

Voz 16 25:51 sí

Voz 20 25:52 efectivamente la mueve la aplicación yo digo una mujer porque tiene voz mujer nosotros lo vamos a poner a ETA de mujer entonces nosotros nos vamos bueno pues pone una peluca yo la quiero ponerme la pelirroja porque me parece que Siri

Voz 21 26:06 Mi pelirroja

Voz 0020 26:08 se esconde detrás una melena pelirroja

Voz 21 26:11 la Conrad Fito Sula mira por un poquito de maquillaje dame una ropita negra y luego vamos a poder la camiseta León imprimió un micrófono de hecho de los que aparecen en la aplicación está queremos poner de colores

Voz 16 26:22 no sé si hay un cartel

Voz 20 26:25 para que la gente ponga pregunta lo que tuviera que yo te respondo sin la IFE con el son de hito de ir por un lado y por otro fondo lo pasaré modelo F en principio de para que nos vamos caña

Voz 0020 26:36 es el disfraz y es la intención la intención vamos a decir Samuel es que sea un disfraz interactivo porque claro todo el mundo debería acercarse a ustedes y hacerles

Voz 20 26:44 es una pregunta no lo dudé

Voz 21 26:47 Adriana todo mundo cerca aunque la es que tiene mucha agua Saval

Voz 0020 26:50 hola sí cuando cuando ya

Voz 21 26:52 con una copita peor todavía falta la gente con el caso veo te dicen muchas cosas

Voz 0020 27:00 sí tienen esta intención se van a disfrazar cuántos así Samuel cuántas personas

Voz 21 27:05 a mi amigo amigo familia Mi prima Mi primo un par de amigos

Voz 20 27:10 eso sí estos dos así para pasárselo bien sabes

Voz 0020 27:17 a quién se le ocurrió esto

Voz 21 27:21 fue con la gente está tan en el saco los móviles donde camino me gusta mucho Movistar pero bueno tengo móvil como todo el mundo

Voz 20 27:28 no lo hizo pero no me gusta mucho el móvil

Voz 21 27:30 pensándolo móviles muy dura de hecho es un disfraz a mi me gusta siempre todo el mundo se dice dice así se va a los sino a los hace la a mí no a mi me gusta inventarme lo que origina hay suelo y que tampoco se llamó popularmente se disfrazó de veces de de chocolatina hizo con una caja común o engorroso luego

Voz 0020 27:48 muy incómodo claro para estar toda la noche por ahí

Voz 21 27:51 ahí está ahí está entonces por eso un disfraz que sea su lo que tú puede ahí cómodo y que te lo pase bien y que la gente interactúa contigo yo que soy de pacas sondeo alegría que lo en lo que son los Carnaval Alegría

Voz 15 28:04 cachondeo y alegría Samuel

Voz 0020 28:08 no le iba a preguntar si si está como preparándose de alguna manera las preguntas más bien las respuestas

Voz 20 28:15 va a improvisar que soy improvisación claro sólo como él improvisada

Voz 21 28:21 como el nota es el Betis Joaquín que puerto actuaba

Voz 20 28:25 es un montón de gracioso te dice cualquier cosa te cuento

Voz 21 28:27 existe o te dice cualquier bazar pues igual lo mismo improvisación

Voz 15 28:35 Samuel que qué ocurrencia eh

Voz 20 28:38 soy mucho de ya que se han hecho de los carnavales eso cualquier cosa que te alegre y que te haga sentirse contento pues también eh nada

Voz 21 28:48 soy yo que sé ya ha mandado sus también eh me gustan mucho las sin gota de Chan vende lo que quería hablar de las si digo que mucho porque la gente dice que no lo entiende que sea habla muy rápido que usa palabras tiene pero es una buena crítica sin sobre la actualidad sobre el puzzle no hizo otra cosa que pasa

Voz 0020 29:10 me imagino que que este año habrá monotema Cataluña

Voz 21 29:15 también hay una sin otra que hagan bien que que no sé qué pero bueno de todas las dos saber deporte de de cosas que pasan por CAI que Zawahri está los acusando algo interesante

Voz 0020 29:29 claro que es crítica social no es sarcasmo

Voz 21 29:32 ahí está hay otra dichas pero de una manera graciosa sabe qué es lo que está suelo ir así que nadar para esfera va un poquito de alegría

Voz 20 29:41 es que yo me ponga cosa esto porque yo trabajo

Voz 21 29:44 ese hasta la mañana ido mundo me ponen triste escuchar a todo el mundo cosas tristes hubiera yo no tuve el lado de la AP seis pero casi estuve estuve en Oviedo viendo a mi cuñado así de milagro de milagro no me pilló

Voz 20 29:57 no soy pero bueno si hubiera pillado se lo toma con filosofía eso nadie

Voz 21 30:02 quería que pasara de Zone

Voz 0020 30:05 hace un andaluz con tanto acento y con tantas ganas de Carnaval viviendo y trabajando Madrid

Voz 20 30:11 pues porque en Cádiz aunque se está muy bien aunque hay trabajo el trabajo escasea por allí entonces uno en su día hizo lo que tenía que hacer allí si quiere trabajar ahí es complicado trabajar entonces intentamos CAI pero complica entonces yo encontré trabajo aquí en Madrid

Voz 21 30:32 si me tengo mi mujer aquí que también de Madrid y he tenido mellizos que también son de aquí de Madrid

Voz 20 30:39 has tenido mellizos si hace dieciocho meses dieciocho merece

Voz 21 30:44 valentía vale lo que tocó Adriana no yo no lo elegí sabes

Voz 0020 30:48 ya ya pero hay que afrontarlo con Valentí

Voz 20 30:50 hay que afrontarlos con valentía pero yo no dudas otra cosa me me dio la médica I Guerra uno

Voz 21 30:55 se instaló a las nueve

Voz 17 30:57 nueve nueve haberse que va decía las nueve

Voz 20 31:00 mana dieron un segundo Chang marcó y Martínez mal que bonito Marcos Martín

Voz 21 31:07 no hizo más muy guapo hizo una Herrero están siempre al mismo a mi mirando la razón

Voz 20 31:13 una vendrá flipante claro pero bueno

Voz 21 31:16 ahí tienen tienen medio medio media sangre de casi medio sangre de Móstoles es donde mi mujer

Voz 0020 31:23 de Cádiz y de Móstoles que buena mezcla

Voz 20 31:25 que asustado porque no son ni como hablaran mi idea no es así te dirán que ellos así te dirán troncos y no sé que llevas

Voz 0020 31:35 seguro que seguro que seguro que cuando sean un poquito más mayores le dicen que papá me mola mazo irme a casa

Voz 20 31:45 dime papá me mola

Voz 21 31:47 a mí me voy a mi casa

Voz 20 31:50 lo otro pues roto la parte derrota hablamos con las sí siempre décimo pisa cose sabes ese seamos con Z también a todo lo llamamos a Sarah Sarah o lo ideada es lo que hay

Voz 0020 32:06 bonita mezcla bonita familia Samuel la suya

Voz 20 32:09 hacia Samuel vamos a hacer

Voz 0020 32:11 la cosa cuando cuando se bajen a Cádiz cuando se disfrace de Siri si se acuerda en algún momento alguna de esas fotos que se haga manden una a nuestro número de whatsapp

Voz 20 32:24 vale así podemos comprobar

Voz 0020 32:27 Mar cómo es ese disfraces Siri

Voz 20 32:29 pues no perfecta Aicha perfecto

Voz 0020 32:32 vamos a hacer una última pregunta si iría a ver si contesta porque está dormida no es poco

Voz 20 32:36 dile dile que

Voz 16 32:38 yo que sé lo que quisiera preguntarle lo que te quiero

Voz 15 32:43 Siri

Voz 0020 32:49 crees que podremos ir a ver a Samuel al Carnaval de Cádiz esta es la plantilla a la plantilla realizaron mira irme a todos los jugadores creo que Siria estas horas no

Voz 20 33:03 mi arte tiene y tiene arte pero una máquina o cansada un saludo y un abrazo para todo el mundo venga usa alegría todo el mundo disfruta de cantaba

Voz 0020 33:19 perfecto y que vaya que vaya muy bien el carnaval y que sea leve la madrugada hasta las ocho era un abrazo buenas noches la chirigota de Cádiz de fondo

Voz 22 33:38 tres

Voz 0020 33:42 Héctor Santana escribe Samuel cómo la gente le pregunte las cosas que solemos preguntarle así que vaya preparado con la enciclopedia pedí que dormirá esta Siri a estas horas de la madrugada no que hemos intentado ahí como que nos hicieran un poquito de caso vamos a preguntarle Siri Siri tendrá el teléfono hablarporhablar hola Siri vaya ves es que está muy dormida nada lo siguió intentando Me das el teléfono de Hablar por hablar

Voz 23 34:23 todavía no sé quién eres pero me lo pueda elegir

Voz 0020 34:26 vaya pues que no me conoce no ya ya voy a dejarlo nada creo que vamos espera que Samuel se disfraza de Siri llamarlo a él y hacerle las preguntas pues Samuel que se va a desplazar de Siri en el Carnaval de Cádiz que se ha venido a Madrid a trabajar vive con su mujer madrileña y los dos mellizos que han tenido hace unos meses que también son de Madrid

Voz 6 34:55 pic

Voz 5 35:05 tras eh aquí

Voz 0020 35:17 hola María desde Zaragoza buenas noches

Voz 16 35:20 buenas noches encantada de hablar contigo Adriana

Voz 0020 35:22 igualmente manía que nos cuenta

Voz 16 35:25 pero este chico de Cádiz es que ya vamos ya ya nada ya ya creo que no fuera de quiénes nada porque estaba muy de acuerdo pues me parece que se llamaba María Amparo

Voz 0020 35:36 sí María Amparo de Frankie ya amaba

Voz 16 35:39 Francia diciendo pues destacó que en la España falta previsión falta organización si yo que os escucho pues siempre que puedo siempre que ir digo hoy y madre mía ya me estoy indica dijo pero que es cierto es cierto que es una pena que este país que tiene tantas posibilidades

Voz 0020 36:00 sí

Voz 16 36:00 es que hemos mal estemos mal porque estamos en Europa pero no estamos al nivel de Europa no no estamos al nivel de Europa es cierto lo que todo lo que ha dicho ella la previsión la organización

Voz 13 36:14 pues

Voz 16 36:15 en otros países que están al lado nuestro pues es diferente los salarios han diferentes reconoce reconocen tu trabajo tu esfuerzo aquí bueno pues eso alegría al carnaval carnaval si soy pero lo demás no va tan bien y entonces yo lo he sentido mucho la verdad que cuando oigo estas además es que lo veo yo cuando vengo aquí pues pues veo que que no que las cosas son muy diferentes y que no llevamos camino pues llevamos camino de arreglarlo aunque hay que tener cinismo alegría tenemos eso desde luego los alimentos lo que ha dicho ella está está en a un precio de los alimentos a las les para todo el mundo hay cosas que no yo por ejemplo que no vivo aquí que vivo Ginebra

Voz 0020 37:05 usted también fuera

Voz 16 37:07 claro entonces yo hablo por eso porque vivo también fuera ahí y además es que ella vive en una zona que nosotros desde Ginebra pasamos con Un tranvía allí a Francia y al mismo eh buena pues pasa al otro lado es Francia ya es un poquito diferente pero Ginebra es que es muy francesa

Voz 12 37:28 sí es verdad están pegados al final sí bueno

Voz 16 37:33 hay quién vive un tiempo allí pues hay cosas que son muy caras y Terol en la alimentación y vestido la gente pues sino toda gala cantidades inmensas de dinero hay pues que a menos lo tenemos vamos es que está al mismo precio casi que aquí y aquí cómo se va a vivir así con estos sueldos de yo desde luego la gente joven que lo coja como una experiencia es una pena decir eso que la gente joven animarle a que se marchen pero el trabajo reconocido también es importante porque es que parece que que encima que que no sé que tiene aspecto que que pagar por ir a trabajar es que no es no es dinero no está reconocido a ningún nivel eh y por tanto con personas cualificadas como como un salario mínimo que la verdad es otra cosa no les va a llegar

Voz 15 38:25 ya viviendo en Ginebra María mucho tiempo doce años doce años

Voz 16 38:35 pero es muy fácil de adaptarse a Ginebra porque cebra es yo cuando llegue allí digo uy pues si hablan español digo esto es Barcelona

Voz 12 38:46 es multicultural

Voz 16 38:48 en Ginebra es Suiza y no es Suiza profunda es la suiza profunda hasta el interior dónde se ve Suiza Suiza pero bueno la organización el el trabajo yesos esos son funciona muy bien y bueno esta chica hablaba de Francia de Francia no la conozco Suiza pues pues sí que la conozco porque ya son muchos años aquí luego trabajó en enseñanza Yves cómo se organizan allí es muy diferente a como lo hacemos aquí

Voz 15 39:23 los trabajos en enseñanza

Voz 16 39:28 entonces los niños desde pequeños conocimientos menos pero educación el respeto primordiales objetivo primordial eso es así si eso la aquí en España bueno pues hay todo nace de quizá la forma de allí en España les parecía

Voz 14 39:47 a falta de libertad

Voz 20 39:50 sí claro por qué pues porque ya

Voz 16 39:54 hay unos objetivos en la educación que van dirigidos a como ellos quieren que sea su sociedad aquí es más cada uno pues pero las ideas de educación son básicas repito amor al país a la naturaleza estonios niños pequeños que ellos hasta que no acaba la primaria conocimientos en materias poco eh

Voz 0020 40:20 poco poco a poco

Voz 16 40:22 hábitos hábitos de comportamiento hábitos de trabajo al nivel al al nivel que ellos tienen establecido porque no es lo mismo que aquí hay mucho hombre todo se niños pequeños

Voz 0020 40:38 haría

Voz 16 40:39 no no lo que pasa que yo conozco después de tantos años

Voz 0020 40:42 claro todo todo el sistema

Voz 16 40:45 vivo porque además para marcharme yo tuve que estudiar el sistema educativo de ese país también además como María bueno yo soy español español a hijos de español es un programa de la embajada de España un programa especial entonces pasa tengo de todas las edades hasta hasta ya secundaria hasta que se van a Bachiller es pues tengo alumnos de muchas ciudades claro veo además el sistema educativo como está claro

Voz 0020 41:23 va viendo y lo ha visto a lo largo de estos años claro otra vez

Voz 16 41:28 también a veces hemos colaborado con ellos porque tienen dificultades para para que se acepten en los diferentes idiomas porque hay tantas nacionalidades entonces a veces hemos ido a participar en las clases de ellos pues cada proceso por qué hay que hay profesores pues árabe hay profesores de porque el de muchas nacionalidades los niños reciben educación educación en la lengua de su país se les da la oportunidad en italiano en turco en árabe se entonces se nos ha pedido colaboración a veces para ir a motivar que se consideren todas las lenguas que valoren todas porque si no habría problemas

Voz 0020 42:13 entiendo

Voz 16 42:15 pues entre las lenguas y las culturas no hice trabaja a nivel intercultural mucho en el colegio sobre todo en los pequeños o los mayores ya pues es diferente ya pero eso lo trabajan como integración bueno que está muy muy organiza fue la verdad muy muy organizado lo que más me llamó la atención es que los niños pequeños bueno no moleste al a mí lo respetarlo no morir después no molestamos al otro huyó mi lo aquí aquí molestamos al otro y tenemos mucha alegría eso sí tenemos mucha alegría son los vale también eh pero si se pudiera compaginar yo sí o Lali diría con la previsión y la organización

Voz 0020 43:06 el respeto al otro

Voz 16 43:07 sería maravilloso maravilloso

Voz 14 43:10 porque claro yo yo allí

Voz 16 43:13 era como la parte alta de sus clases me decía usted es diferente a los otros profesores digo es que en España somos así más alegres más en contacto con con los chicos con los alumnos

Voz 0020 43:28 sí más cercanos cercanos

Voz 16 43:31 no te tienes que dar la mano al entrar a clase y Amano jamás te puedes acercar más a un alumno eh eso no se puede hacerla más mano todos los días al entrar y al salir

Voz 0020 43:43 digamos que es una relación más vertical

Voz 16 43:46 una relación más distante más instante pero de mucho respeto claro y muy educada pero bueno lo tendría que estar reñida una cosa con otra yo lo he podido compaginar es porque claro si das confianza a veces piensan que los límites se pueden sobrepasar post ahí es donde dices tú no esto hasta aquí soy simpáticas hoy vamos a hablar con todos den que eres de otra forma

Voz 0020 44:16 ah no yo era tan claro notan mucho

Voz 16 44:18 herencia que ellos quisieran pues pasar un poco entonces tienes que decir no no no han tono porque al final el respeto son españoles y los españoles son distintos a los otros niños también hay muchos gallegos se todavía hay muchos niños que habría aprendido palabras

Voz 0020 44:38 en cuanto antes pero sí hay mucho

Voz 16 44:40 hasta luego pues día teníamos que organizar algún festival pues canciones en gallego también en todas las lenguas todas las lenguas son valiosas toda es que hacer tanto yo no entiendo con bueno allí tampoco lo entienden porque habla muchos idiomas entonces no entiende por qué despreciar un idioma una lengua

Voz 12 45:00 tras al revés no indicó que eran pasando en Cataluña

Voz 16 45:05 vamos yo no sé es que no lo podemos entender la gente que que maneja muchos idiomas no lo puede entender como diciendo pero como quieren hablar sólo una lengua el inglés y ahí meterse en cerrado todo aquello que no es que no no nos entiende no se entiende sobre todo si sigues otras cosas y mucho es que Suiza tiene muchas lenguas

Voz 0020 45:25 sí llegaron decenas de la gente

Voz 16 45:27 que es de otros países que también la va incorporando

Voz 0020 45:31 claro claro claro

Voz 16 45:33 si esta gente de Cataluña cerrarse vamos yo es incomprensible pero bueno es nuestro país nuestro país y lo queremos

Voz 15 45:43 cuando se vuelve María

Voz 16 45:45 pues prontito es que me queda un poco más porque tenía un catarro muy gordo Fassino gripe entre estos me quedé un poquito más pero me temo que volver rápido alemana tengo que volver ya porque no he podido si yo allí estoy bien yo allí estoy bien además es que está muy cierto es que el avión eso hay picos que es muy poco ya que estamos muy cerca ahora vamos te metes en las si esa profunda Llanos Barcelona eh oiga alto selló allí es más serio y sobre todo la zona alemana claro

Voz 0020 46:16 pero ya es otra cosa pero bueno

Voz 16 46:19 acción la previsión a ver si nos cae por algún sitio porque va mejorando España eh yo lo veo en educación va mejorando va mejorando pero no hay una idea así de de un país de se equipos decir bueno pues los niños sobre todos de Piqué años pues la idea de del respeto al otro o de las que es que lo llevan luego a fuego eh lo marcado respetaré

Voz 0020 46:46 lo que es lo que se aprende de niño

Voz 16 46:49 no discute la gente diga discute te dicen las cosas bueno que las dicen pues de buena forma y bueno pues a estoy que hablarlo o no hablar por no discutir nadie nos dice insultan o Noyce hubiera yo estaba en reuniones de pues del claustro de profesores o pues te dicen a lo mejor esto puede ser esto no puede ser pero siempre con tanto respeto que al final dices nací

Voz 12 47:19 gracias por decirme que no algunas cosas que te dicen tengo que ocupa

Voz 16 47:23 era una sala y me dice no no pues en esta no puede ser una esta semana pero dulce que al final dices gracias y que han dicho bueno pues nada Ésta es mi experiencia pero el chico de Cádiz se lleva mucha alegría también es importante

Voz 12 47:39 todo todo en su justa medida si la otra

Voz 16 47:42 es la persona que ha llamado pues que sí que le doy la razón en todo lo claro

Voz 15 47:48 María muy amable gracias por llamar en además gracias a que se mejoren del constipado también

Voz 16 47:53 de darse una vuelta por allí pues se pasa a encontrar hasta alguno de que conozcan de toda la vida hasta el Moll tienes familia allí

Voz 0020 48:01 pues seguro marido ya le digo yo que sí que tengo familia allí

Voz 16 48:05 así ha pues en nada una visita allí ya entonces ya lo conoce es que yo no lo conozco no no no lo conozco

Voz 0020 48:13 cuál es verdad que claro que que se fue más de la mitad de Galicia para Suiza yo que he vuelto mucho pero también hubo muchos hijos que se quedaron no mucho

Voz 16 48:25 ay pero los hijos que se quedaron sea quedaron bien

Voz 0020 48:28 sí sí claro que sí pero bien muy con la buena

Voz 16 48:32 a unos buenos trabajos con una buena no se y luego también pues la gente ya gallegas se une mucho

Voz 0020 48:39 es una Castella

Voz 16 48:41 no gallego les da lo mismo les da lo mismo y sobre todo es cuando yo mi o sea yo es que tenía muchos alumnos gallegos y cuando España mira que es Galicia y que también les gusta hablar gallego España España España sobre todo sobre todo si quieren mucho a España e tienen mucha a la verdad

Voz 0020 49:06 bueno pues Madrid placer escucharla muchísimas gracias

Voz 16 49:11 a Merkel

Voz 24 49:13 sí Jorge Pina

Voz 12 49:16 no no es eso no lo dicen muchos también de habla de su madre si la madre que no hay buenas noches

Voz 0020 49:30 buenas noches gracias María adiós

Voz 5 49:37 también Ana Luz Bill

Voz 0020 49:38 con dieciocho años en Suiza dice que en el cantón alemán añade y efectivamente la educación es lo primordial

Voz 5 49:51 enteras de eran

Voz 0020 49:58 escribe Pokemon que la educación en España es una asignatura que siempre dejamos para la recuperación de septiembre

Voz 5 50:07 de mayo

Voz 0020 50:15 hola Antonio desde Ávila buenas noches

Voz 17 50:18 me hola buenas noches Adriana que yo no he echamos tanto aquí como lo estamos en el de noche y nada simplemente pido que trabajamos en el tema de quitanieves provecho a saludar a escuchar

Voz 0020 50:36 pues saludado queda Eduardo Antonio así que es usted conductor de quitanieves

Voz 17 50:41 sí inviernos cual unido además pues hombre mola ves sobre el tiempo pues tema de conservación de carreteras y nada sólo fomentar a raíz de todo esto

Voz 0020 50:54 sí sí sí sí nos encantaría conocer su su punto de vista Antonio

Voz 17 50:58 mi punto de vista pues pues a algunos les guste y a otros no yo simplemente voy a contar India especies

Voz 0020 51:06 adelante Antonia

Voz 17 51:08 yo llevo aquí cinco años antes no sabía lo que era Expo ni nada de nada porque llevo aquí si te veo muchas pero mucha gente que te respeta a la esposa las normas pero muchas veces sólo tiene no sólo para decir una cosa

Voz 20 51:25 sí empezó el sábado entraba

Voz 17 51:28 aquí bueno pues ahí está bajo alerta lo que sea pues se a salir con ahí bueno que se encuentre el día sábado ICO porque no sé ni qué día de sol

Voz 12 51:49 el día de Reyes me tomo ahora la mañana

Voz 17 51:55 aquí te turno normal son ocho horas pero sin lleva ocho pues es doce tuve compañeros estuvieron veintisiete

Voz 15 52:03 Bale con unas

Voz 17 52:07 aquí se puede se come no se puede no se come está para para comer el día de Reyes yo tengo dos niños pequeños niños con ocho o doce Sabine hubiese gustado estar en mi casa con mis hijos mi compañero que estoy al otro lado que me escuchando tiene otro niño de ocho años nos pasamos aquí todo como yo otros tres cero catorce hospicios persona este trabajo en este sentido no está sea cualquier trabajo de ocho horas lo que pasa cuando termina yo aquí no estoy una carretera tengo que limpiar para que la gente pase sea aquí no se mira y mira si está limpio no es tan limpios y te puedo decir o no te puedes ir eso no sí sí sí para exacto trabaja gratis pero tampoco está apagado yo no sé si lo que cobran los demás yo sé lo que cobro yo ahora mismo está pagado pero no es patagón tiempo dinero porque yo es tiempo que me quito de estar con mis hijos estar con mi mujer de estar en mi casa que no sé cómo se nos ve desde fuera pero aquí en invierno prácticamente no tenemos vida tenemos que estar disponible es prácticamente veinticuatro horas sentí cuando claro es estamos hablando de invierno que era si es así no pero simplemente eso no no está valorar este trabajo la gente lo que te decía aquí cada uno que piense lo que quiera hacerse por está la culpa el Gobierno se te puede estar la culpa a Iberpistas se les puede echar la culpa que quieran el tema que nosotros hacemos lo que podemos darle lo que podemos

Voz 0020 53:52 lo que puede Antonio hilo que les dejan lo que les ordena

Voz 17 53:57 lo que no mandan sí pero bueno lo que no manda pero bueno nosotros sabemos cuando estamos aquí sabemos cómo es ese trabajo lo que tenemos que hacer Antonio vamos

Voz 0020 54:05 hacer una cosa aguanten un poquito vale porque tenemos que dar paso a Ana correlato en el resto de compañeros de informativos y a la vuelta sí podemos seguimos charlando

Voz 25 54:13 eh

Voz 0020 54:17 sí sí

Voz 26 54:19 he hecho