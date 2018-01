Hablar por Hablar (12/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 motivos

Voz 3 00:09 por hablar sentados en corro merendamos besos y forros Adriana Mourelos vi las horas pasaban deprisa entre el humo y la RS del vientre citas de Borges evita bailaba con Foro y Llodio desde que Chaparro no estoy iba cada domingo a tu puesto del rastro con para este carril coches de mi hija de pan soldaditos de la cola Andalus quizá dentro de enamorar de pero uno quería en Zamora que él del Río de la Plata la tormenta hasta entrados los años ochenta y luego el sol fuese secando la ropa de la vieja Europa esta elegía peor y que añora lo que no nunca jamás sucedió bandada ver una postal de San Telmo a Dios cuida de Tizón no da Silva dato el tren iba cada domingo para arte bórico DTM hija de pan de cada con Avui del mar análogos sello enamora de pero esto no quería más amor que el del Río de la Plata a aquellas banderas de la patria de la primavera

Voz 3 02:49 firme que existe el olvido de esta noche ante de mí esa boina calada Alex si lo del se Buenos Aires es como contabas voy fui a todas eran es llegar al medio ahora yo me pongo sea acreditar dónde está

Voz 7 03:29 sones de mi de paz sombrero de la

Voz 3 03:50 de corazón el derbi

Voz 8 04:14 y a esta hora saludamos a Inés Morán que esta madrugada repasa los discursos feministas con perspectiva

Voz 1509 04:23 recientemente han sido los Globos de Oro un acontecimiento marcado por la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres y en contra de los abusos sexuales en Hollywood los cuales fueron destapados el pasado mes de octubre con las acusaciones de acoso al productor Harvey Weinstein muchas actrices se han unido a este movimiento las hemos visto desfilando por la alfombra roja vestidas de color negro como símbolo de esta lucha durante la gala los discursos de los galardonados también se vieron inundados de protestas hacia el sector defendiendo una industria del cine y la televisión igualitaria libre de abusos acoso imaginación

Voz 1509 05:03 por ello esta semana en con perspectiva hemos querido hacer un análisis de la importancia de los discursos como medio de enseñanza propagación de valores a lo largo de la historia en mítines políticos galardones de representaciones teatrales y la oratoria formado parte importante de nuestra sociedad siendo capaz de llegar persuadir a grandes masas de población es de un tipo de comunicación característica del ser humano formada por palabras que al final son prolongación expresión de nuestros sentimientos Luis Miguel ya trabaja como Quad Síndic experto en comunicación himnos ha explicado el impacto que puede llegar a tener

Voz 11 05:50 la oratoria y el acto del discurso ha tenido una gran relevancia a lo largo de los siglos si nos preguntan qué está esta la Sofía seguramente respondemos de qué está hecho de personas diría de valores todos estos elementos tienen algo en común el lenguaje es que cada vez que utilizamos el lenguaje estamos dando forma a la sociedad desde Grecia y Roma hasta el día de hoy la palabra ha sido tan poderosa como las armas tenemos muchos ejemplos del poder de la palabra por ejemplo que lo hemos el caso de Churchill con su lucharemos en las playas en los campos en las ciudades en las Colina nunca nos rendiremos por aborden eso Mandela con su hoy día de mi liberación Martin Luther King con Abuín Tengo un sueño o sin ir más lejos en España con el que fue presidente Adolfo Suárez y su conocido puedo prometer y prometo al final lo puede llevaba tu día a día en tu negocio en tu vida personal prácticamente para todos saber hablar en público la oratoria también la podemos encontrar en la gente de a pie aprender a escribir y ha pronunciado un discurso realizar una buena presenta

Voz 12 06:43 John saber moverte en el escenario ampliada

Voz 11 06:46 trapo son habilidades que se pueden adquirir

Voz 1509 07:01 era en la madrugada del lunes arrancaba la temporada de premios con la entrega de los Globos de Oro unos galardones conocidos como la antesala de los Oscar que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en reconocimiento a la excelencia en cine y televisión la actriz y presentadora Oprah Winfrey recibió el Premio de Honor pronunció un emotivo discurso que será recordado por su compromiso feminista y alentador para las próximas generaciones y que dejó claro su talento como orador

Voz 14 07:29 el Footsie Méndez durante mucho tiempo las mujeres no han sido escuchadas las ha creído cuando se atrevían a contar su verdad al poder de los hombres de no pero el tiempo se les ha acabado así que quiero que todas las niñas que no sostienen yendo ahora Sepang si hay un nuevo día en el horizonte San Gil cuando ese día finalmente amanezca será por muchas magníficas mujeres muchas de ellas aquí presentes y algunos hombres fenómenos luchando duro para asegurarnos de que se conviertan en los líderes que nos lleven al momento en el que nadie nunca más tenga que decir yo también

Voz 1291 08:32 de Irak

Voz 1509 08:34 en el caso de España Leticia Dolera quiso hacer un llamamiento al feminismo en los premios Ciudad de Huesca dos mil diecisiete donde habló de mujeres olvidadas de igualdad de machista

Voz 1291 08:44 como en las escuelas en los enseñaban palmeros a mi madre a mi abuela pues labores del hogar de Isaba que no puestos de liderazgo no podían pertenecer como este caso miles a lo largo de la historia afortunadamente pasos gracias a la lucha de muchas mujeres a la complicidad de algunos hombres pero nada sido gratis nada se consigue de manera natural todo se consigue el esfuerzo ningún avance social está conseguido porque si caídos del cielo no todo hay que luchar por eso tenemos que darle gracias al feminismo a los movimientos feministas ya todas las mujeres que consiguieron desde el voto femenino no hasta que yo pudiera dirigir cine tener una cuenta bancaria conducir hizo una mujer independiente que todavía se enfrenta desgraciadamente al machismo cotidiano y al techo de cristal

Voz 1509 09:36 pero también hay testimonios duros vividos en primera persona como es el caso de Pamela valenciano que tira de humor con su monólogo No sólo duelen los golpes donde propone desde una experiencia de pareja en la que vivió maltrato abuso y sometimiento una mirada al tipo de relaciones que se llevan hoy en día

Voz 0277 09:54 nació en el mundo donde se creen que las cosas se controla y es que el patriarcado hace más de veintiún lo dividió al mundo algo masculino lo puso allí a los femenino aquí a un adolescente me dice mi pueblo llama extra para somos diferente dio cariño pero diferente hechos desigual vale ya bien esta es igualdad yo crecí pensando que la cosa eran normales y que en el mundo azul en el mundo de los tíos solos osea la tía se enamora vertido ir tío les Timothy unos habrá la última vez que llora y Nene en público Walter yo tenía e5 siete que ha ganado ya citados claro y el niño creció sabiendo que maricón sería un insulto maricón significa por portando parece que ser mujer en la vida

Voz 1509 10:51 en el caso de la activista keniana talla cuenta cómo tuvo que pasar por su educación natal ya pertenece a la cultura masai donde los niños están criados para ser guerreros y las niñas para ser madre prometida cuando tan sólo contaba con cinco años de edad ya decidió seguir su sueño llegar a convertirse en maestra para ello llegó a un acuerdo con su padre pasar por el ritual que dicta la tradición masai Jackass

Voz 18 11:19 vio poder seguir con sus estudios este ritual consistía

Voz 1509 11:23 ya en la mutilación genital femenina

Voz 1509 11:28 a cuenta su valiente historia de cómo continuó sus estudios universitarios en Estados Unidos y su valor por la educación de las niñas

Voz 14 11:36 la web exigía cuando llegué a América descubrí muchas cosas descubrí que la ceremonia que atreverse cuando tenía trece años se llama mutilación femenina aprendí es anticonstitucional en Kenia aprendí que no debía cambiar ninguna parte de mi cuerpo para obtener una educación temía un derecho y mientras hablamos de esto ahora hay tres millones de niñas han África corriendo el riesgo de pasar por esta mutilación ahí aprendí que mi madre tiene derecho a la propiedad aprendí que no debía ser usada sólo por ser mujer Woman esas cosas me enfureció Heron y quería hacer algo y eso es lo que estoy haciendo dando oportunidades donde puedan crecer en este momento hay mujeres a quienes no están golpeando gracias a la revolución que comenzamos en nuestra comunidad

Voz 1509 12:42 desde prácticamente los inicios de la humanidad del ser humano ha utilizado la paz la obra para expresar sus inquietudes pensamientos creencias enseñanzas el discurso es una prueba de la evolución de la sociedad hay discursos inspiradores que ha logrado generar cambios y movimientos y que a día de hoy se siguen perpetuando puede ser incluso una herramienta de empoderamiento

Voz 19 13:04 crecimiento personal Asunción buenas noches Victoria si yo tengo yo soy un hombre formas inquieta a que intenso bueno meter en la cabeza ni ariete que no por nada ni por como una Arcelor Mittal esperó a que el amigo luces pues bien con tan mala suerte que ha al poco tiempo se amigos y el amigo Chicago llegó de dieciséis fue fallos tiempo creó en el siguió y siguió sólo se dobló enseguida encontró un grupo de baja

Voz 20 14:21 pues entonces yo fui a verlo al Milan porque empezó del está en taninos

Voz 21 14:29 completa el función

Voz 20 14:32 le todo con esos treinta hay tantos días ir yo quería haberlo Annie on line chutó mucho cuando yo fui a León era como que le había interrumpido su un historias que eso no iba conmigo muy bueno pues nada pues uso yo tenía el billete sacado para de ahí en en día después y fuimos a ver si lo podíamos adelantar para que me puedan bueno pues nada aquello acá yo se invente llego cómo cómo cambian con unos pensamientos los que el para nada a mi ciudad Si está todo listo en nada en nada en El un poco un cierto tiempo más adelante él hizo un un curso de Hospitalet para quedarse ningún albergue aquí y darle de comer y le daban de comer y de cenar a los peregrinos que y manejando solamente eso de ir camas claro hasta llenaba el alma entonces cuando le toca ahí ya además comparte ese mismo puedo citar a decir lo mismo Albert

Voz 22 15:46 es un señor francés

Voz 20 15:48 bien allí yo no sé qué pensó que era aquello cuando me llama y me dice que me vaya para allá de que utilicen no es que a ti te va a venir muy bien yo oye mira yo no he hecho el Camino yo no soy hospital era ir esto es una cosa tuya que has hecho tú pues les sentó tan mal que yo ya estaba haciendo aguas pues algunos sitios antes mi no porque él era un mi punto de libre dementes de prensa de dos ciento once pues mira pues donde las cosas sino una me otras mal pienso que es pues él con sus historias y a mí me trata pues a una persona que tuviera nació en la calle no dormirnos así es más con tesis que aquí y él se fue a hacer el Camino frante me dejo bueno me dejaba sola absolutamente solos muy bien pero ellos yo era el único muy per bueno soy toda que te abandonen de esa manera exhibió yo no lo podía entender yo decía pues no no es que teníamos ya más número de maravilla pero pero vamos esto ella ente llegan aún el límite que se que se nos escuche dices que está haciendo aquí si está personas no te hace ni caso cuando medio te pasa aquí medio quedé bueno pues con la última aquí en el que fue acercan francés con una medida hay nada eso es mano porque mi hermana muy joven impunemente norte que debe sonar él fue tal que es no toda ciudad sí en nada es aquello pasó ahora al cabo de un cáncer de mama con enteros que tienen una muy buena amiga veinticuatro años más que él pero la última como siempre

Voz 21 18:16 sí

Voz 20 18:16 y faltaba pues como ir día sagrado dijo más Pepín Bello para mí lo más duro de esto no era que es hacer una familia llegas te voy también entonces yo aquel día Allen mira faltan desvía a la boda en esto y como tú no vas a vio tampoco entonces después hablaré en solitario viaje y fue entonces yo me this mira aquí a nadie te voy a dar un plazo paga ahora es ir todo lo conseguimos

Voz 21 18:56 porque la sanción bueno entiendo que espero casar a su hijo no

Voz 20 19:00 sí sí que hacía mi hijo me esperé a Spanair a ese mal porque me fui yo

Voz 23 19:06 de ponerle el ha pues sin andas dos Jorge m no Candy no ir adquiriendo quiera con su desea estar en donde sea

Voz 20 19:23 exactamente que la vida me qué es

Voz 1509 19:26 saludamos ahora Adolfo que nos llama desde Asturias buenas noches

Voz 22 19:31 hola buenas noches nada

Voz 21 19:33 qué tal

Voz 22 19:34 pues se me voy a los siguientes es bueno poner la pesadilla el mal trago la forma de que no estoy pasando fatal porque mujer el día once de noviembre se marcha casa con varias maletas hice fui directamente para que de ahí para casar mostráis que hubo cuarenta y cuatro años casado cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro años casado si años llevo cinco años pues una cosa llevó siete años jubilado y dos joyas todo sesenta y siete años resulta que yo lo que tenía todos valen verse en el pasillo su cariño pero nuevas pitido me voy casa de la ida no hubo más de que yo a los dardos fue eso sí la llamó por teléfono y no me coge el teléfono intento volver a llamarlo me cojo el también afronta un contrato con origen en discrepa parece que no ha sido quiero no te quiere Sitjà bueno pero cómo es posible que el día anterior sigue habiendo gente que hemos venido porque teníamos mucho eh pero bueno son consecuencia de de la jamás jamás la vida le puse en la maraña jamás jamás porque no lo soy una persona vio veinte a mí es lo que pasa que muchas veces confianza que incluso lo llame llegado es decir el tu Madrid empezaste no sé tu madre y entonces discutíamos yo tuve tres infartos con los medicamentos ser un poco que antes no era así me hacen ser es un poco cita o en el sentido de detección venimos pues sería llevar su punto razón de llevar mi hoy entonces cuando salta la chispa bueno en realidad siempre me amenazaba día te dejo te quedas aquí dice vía parece ser que llegó porque es una hija que me y no sé si cuando ya los papeles del divorcio pero imagínate cómo pudo estar fuera años casado IV de ella porque cocinar pero es me levantó las tres de la mañana las tres piezas versionar por el pasillo a pasar por el pasillo con ansiedad depresión ya un el tema pícaros no me caso llamar por teléfono lo que hago es escribirle cartas porque yo lo tiene una chica ponle escribo cartas poniendo yo el culpable el cariño que que te necesito cariñosa el fuego no no Prince la discusión vino verás que el que el día anterior al marcharse me dice que ver sin pensión entonces yo me enfadé dejó ofrece fue fueron cuarenta años cotizar algún parque invención entonces yo tengo decía por puestos comentarios que hay que si las arcas de el hombre

Voz 21 22:36 a la hucha de las pensiones se por la hucha de las pensiones y todo esto que

Voz 22 22:43 la entonces yo pese por ahí pero ya ya venía tramando hizo hombre es la oportunidad mía de mi vida porque ya no es no expresionista y siempre es dependió de fue bueno ten igual tiene diez años cotizados yo no sabía que decir que que requería estaba tramando algo para el levantarme integrarse con la mitad de la pensión dentro del piso eso recambios y eso a mí me me

Voz 21 23:17 qué vino

Voz 22 23:18 cuál la discusión que motivó bueno la discusión no por eso voy a lo mejor por culpa con una tontería cerquita Maiso aquí aquí yo saca me estoy plato yo qué sé yo y era son tantos hubiese que muchas veces siento decirlo que muchos pierden el respeto qué es lo primero que teníamos defender el área pasar eso no debe pasar efectivamente entonces claro yo ya soy una persona de cierra suya una edad considerable hizo medicamentos ellos también está tomando medicamentos pobreza relativa el IS Benfica y entonces parece ser que también influye si ella tiene una chispa

Voz 19 24:00 para mí pero

Voz 9 24:03 herido

Voz 1509 24:10 gracias por sus palabras nos encontramos mañana a las dos de la madrugada mientras tanto disfrute del viernes

Voz 9 24:24 en todos ellos