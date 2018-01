Hablar por Hablar (13/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 a mí eso sí si es que se tienen que arreglar sino si no se tienen caretas y que usted sea muy feliz y se lo agradezco muchísimo a ver si me quito de la cabeza tiene que hacer lo que eso sería digamos el primer paso yo tendría te da exacto que me quite de la cabeza incial si luego puro de la chiquilla juegan bien si si si sale era pues que se arregle este nuevo que al menos que sea para bien de los dos exactamente sobre todo de mi nieto extra lo que yo busco que mi nieto Esteve chiquillos estoy si la Loreto y el Juana Andes

Voz 1 00:35 cuenta pues vale pero que quiere que yo esté bien que eso lo importar eso es lo que es el bien de él bien de esto es solo gracias María Matilde por haber estado con nosotros y vuelva cuando cuando usted quiera muchísima gracia de verdad fuerte abrazo ya vosotros queridos oyentes es deciros que volveremos el viernes que viene a la misma hora aquí la gran cadena SER en este humilde programa

qué pretende tan sólo que os entretengan

Hablar por hablar y Macarena Berlín

Voz 15 04:58 en que no podemos pasar porque ha habido un accidente múltiple que no debería por la nación al seis polen nuestra sorpresa que nada más nada un par de kilómetros ya no se podía circular

Voz 16 05:12 yo era una ratonera

Voz 15 05:14 sean horrible llamando al ciento missing porque es que no había nadie hemos a nada más que coches atravesados uno para yo por fuerte estaba bien apartada y nada pero claro los coches que te que querían pasar pues siete atravesaban entonces al quiere de que ella hayamos ahí parados unas tres horas más o menos llegó una pareja de la Guardia Civil que supo qué majos no si intentaban ayudar en todo lo que lo que podía y nada osea así que estuvimos pues sobre unas ocho horas de los primeros que llegamos aquí a la Nacional VI claro porque es que no se podía circular es que eso llamándonos derivaron a la Nacional VI ya estaba todo nevado entonces en el peaje de la AP seis no nevaba sí según dice Fomento y el Gobierno tenían esa previsiones desde el viernes porque no tomaron medidas porque es que si llega a una nevada que te llega por sorpresa pues vale pero es que si ya lo sabían cómo están harto de decirlo en la televisión y en todos los sitios que desde el viernes aviesa previsión

aquí tras Rally aquí boca

qué tal muy buenas noches y muchísimas gracias como siempre por estar ahí esperándonos Éstas son algunas de las palabras que hayamos trajo nuestra madrugada ante el equipo del programa saluda se pone a su disposición

Adriana Mourelos con Elena Sánchez con Inés moran en la producción

Yeray Martínez y Pablo González en la dirección

nunca es sábado es trece de enero

Voz 23 10:17 empezamos con nuestro repaso Concha buenas noches

Voz 16 10:21 hola buenas noches su turno muchísimas gracias

Voz 23 10:23 por la llamada

Voz 24 10:24 muchas gracias vamos a ver mira yo quería hablar de la situación que planteó ayer María esta mujer que se sentía sola que había estado toda la vida cuidando que ha estado siempre cuidando a padres hijos bueno y entonces yo planteaba me planteaba ayer que que en realidad el papel que se le adjudica la mujer en la sociedad es en realidad no sé si de cuidado de servicios cumple el papel que deberían hacer muchos servicios pero

Voz 16 10:54 qué hacer las mujeres cuidado

Voz 24 10:56 la diferencia entre una cosa y otra es bueno es el plus de afecto que de entrega especial te pone la mujer que convierte en placer a quien lo recibe no entonces el cuidado que da la mujer es va solo en una dirección va de dentro a fuera pero ellas no lo recibe recibe a veces el reconocimiento de la sociedad o incluso de familiares de personas pero no tiene el cuidado el cuidado queda osea no se parece en nada su entrega con con el agradecimiento que que habitualmente se tiene hacia su tarea no entonces yo me acuerdo de de un verso que decía Luis Rosales en un poema dentro del libro en La Casa Encendida que se va a la mujer que lo cuidaba y el escribe y quién te cuida Luis entonces es quién te cuida a María quién cuida la mujer que cuida entonces la mujer mientras mientras cuida pues se llena de ese cuidado ella misma de izquierda pero luego se les Puebla cuando sacaban los servicios que presta no entonces yo creo que no es un problema sólo de de de ella ni de mujeres de sesenta sesenta y cinco años yo recuerda a mi madre con noventa y uno con alzheimer que en la última comida de Navidad dijo que yo nunca he sido nada

Voz 16 12:19 sí yo nunca he sido nada dijo no

Voz 24 12:23 bueno casi nadie comprendió no que yo por supuesto porque todo el mundo pensaba que había hecho muchísimo no pero que había sido muchísimo pero yo entendí lo que quería decir no había sido para pero ella

Voz 16 12:36 quién quién te cuida Luis entonces

Voz 24 12:40 yo veo que este problema es es muy grande y que tiene que ver con la imagen de la mujer en la sociedad y el poco el poco cuidado que recibe socialmente bueno

Voz 23 12:52 tarea que tiene encomendada hay que socialmente y culturalmente pues pues Elia dado no por eso por este modelo de patriarcado en el que

Voz 16 13:01 el que estamos

Voz 24 13:03 entonces quizá lo único que yo veo ahora muy frecuentemente es grupos de mujeres mayores que se reúnen no tanto para contarse historietas

Voz 16 13:11 los un poco para cuidarse no sí que ese papel Hoy por hoy

Voz 24 13:16 parece que sólo otras mujeres de la misma edad o de distinta edad pero que tengan esa sensibilidad especial para saber el vacío que que en el fondo tenemos muchísimas mujeres no esa esa tarea yo creo que hoy por hoy somos las compañeras unas de otras las que podemos podemos paliarlo no pero entiendo muy bien a María también entiendo a a esta mujer que ha llamado tan tan divertida no bien cada persona tiene una un tono una personalidad un entorno pero entiendo muy bien lo que decía María yo creo que mochila María de de ayer y somos muchas las que tenemos sensaciones parecidas

Voz 23 13:56 pues muy interesante Concha muchísimas gracias por la llamada

Voz 16 13:59 nada vosotros vosotras por lo que hacéis un abrazo para toda la gente dirá

Voz 25 14:29 Nos lo quiere los DNI las entradas ya me a mí a raíz de la eh fue

Voz 21 15:58 saludamos a Ana desde Vigo en buenas noches amante

Voz 28 16:02 hola buenas noches Macarena adelante le escuchamos

Voz 29 16:05 bueno al oir el con vamos son las reflexiones que ha hecho María pues es que me ha dado la impresión de que estaba relatando Un mi vida o sea he sentido lo mismo te veo la vida más o menos como el Ave Fénix también tengo dos hijos tramposo

Voz 30 16:25 sugerida no tuve suerte en el amor tampoco y cantó contiene dormimos chivos lean a veces me hago la pregunta que decía ser y un bicho raro

Voz 23 16:34 en fin

Voz 30 16:35 yo les veo una persona normal y corriente Osamu creo que no sé si es cosa de de suerte sin nosotros si me pasara lo y eso es como una incógnita que tengo ahí y me gustaría saber a qué obedece y tengo ahora mismo es verdad me pasa lo mismo sesenta años cumplidos Si te ves en mi etapa de tu vida en la que quizá a veces cuando el amor todo es la amor en la compañía la empatía creo que es una es cuando más la necesita de sus propios hijos sin subir a tiempo es normal exige unos los demás en Rodez Etxaide es como una especie de su colega de desamparo en en el aspecto de compañía en Mo por dependencia tú lo son Bayona me considero que tienen cierto pues quería decirles a María bueno que me imagino que es algo como muy más personas que no está sola

Voz 23 17:35 Ana yo le preguntaba a María si piensa que es lo que le ocurre es algo personal es algo estructural ella respondía que no tiene ni idea

Voz 30 17:45 entonces no tampoco se hiciera seriamente me gustaría poder decir que a pero no tengo ni ustedes la segunda algo

Voz 23 17:53 por qué no planteando esto

Voz 21 20:10 éramos las buenas noches a María de Madrid hola obligados virajes por llamar María que nos cuenta María

Voz 29 20:17 estoy leyendo vuestro programa

Voz 23 20:20 sí que siempre me emocional no algunas

Voz 29 20:23 las llamadas no por por otros asuntos no pero yo quería proponer pues una pues pues un algo para arreglar no mira porque se mujer que que ha cumplido sesenta años de ahorro mal físicamente

Voz 34 20:42 pues son la inteligencia normal también sensibilidad pues quizá demasiado sensible Esther Ferrer que que sus amigos que que que se cuando se enamora hasta los huesos no hijos que he hecho todo lo posible por bueno que lo más importante para para mí en en este mundo que me ha gustado la cultura Tura el de todo pero pero importante para mí desde luego el amor no bueno pues ya estoy pues las postes Terim medidas vivíamos de la vida porque años pues ya no queda mucho por recorrer no me di cuenta de que por mucho que yo llamado no no sé por mis padres no ha sido un amor que yo llamar

Voz 29 21:35 lo realmente no me siento real

Voz 34 21:38 veinte reconocida ni siquiera por mis hijos no si por mis amigos algunos de mis amigos creo que que que anima al menos algunos amigos sabe que mira con con sinceridad y que les quiero desde CC

Voz 23 21:52 a ver otros yo quiero saber si esto

Voz 34 21:55 gente con como yo no normales por tienes que no no soy un bicho raro no no no ves pero que que no se no yo no entiendo porque no ha encontrado el amor cuando yo fui herido tanto los un fracaso con mi amor de digamos el primer amor y matrimonio fundirá asturiano una mentira un ahorrador no todo traición todo sea hindú nada no después pues hubo en tener no he encontrado nada es que me queda en cuatro días con sesenta años ya te quedan cuatro días de vida

Voz 23 22:31 bueno María buenos una

Voz 28 22:34 la vida claro que sí pero no lo entiendo

Voz 34 22:37 no me queda larga vida Kaká vidas tuviera veinticinco pero tengo sesenta años cumplidos una

Voz 30 22:44 bien de salud María muy bien bien estupendamente

Voz 34 22:48 no no yo pero así hay que ser realista pero por qué porque los bomberos no no tengo ningún problema es siempre he sido heterosexual a la gente que no lo eh porque cada uno tiene derecho a quiero decir que es que soy una persona que es lo entiendo todo que cuando han hecho algo hechos es porque sexto porque lo he intentado disculpar no que esta persona pero no sé cuantos pero al final tampoco poco querida excepto por los amigos no amigos y se siente querida si tengo algunos amigos y amigas amigos míos que hacía hay que ser muy puntuales amigas y amigos no

Voz 30 23:39 en es así amigas varias amigos gays

Voz 34 23:48 sea yo realmente no me siento más querida por el Nikkei

Voz 29 23:53 que fue revisado porque o no no no no tengo amigos y sexuales no porque

Voz 34 24:02 los herederos sexuales bueno yo no ha sido una persona muy océanos pues amores de mi vida entoces dos hombres cabido en mi vida desde sexuales síndrome querida cuyo con

Voz 23 24:17 como usted ha querido María que yo entiendo claro que haga esta reflexión e cuando una bueno pues de repente empieza a mirar a su alrededor pero tiene la sensación de que es algo más estructural o personal

Voz 34 24:32 no tengo ni idea ser osea llamo porque porque estoy tan pues a Sirte descolocada estoy diciendo pero bueno yo yo que tengo que que eso que ocurre me Ibiza porque soy una persona normal físicamente pero no creo yo que hubo una una persona yo las fotos digo pues no no estoy no a pasar activa reactivando no te digo físicamente sino hollado intelectualmente me son portavoz y muy curiosa no puedo decir que que yo tengo la sensación de que nada se se haya fijado en el que un hombre nombre se fijan en mí y en ella embargo fumo yo he amado hombre en esas no pero algunos no sí bueno yo estoy mi marido el que a lo mejor no fue el amor revivido pero todas José ahí mi mi intención y mi me me me me no se puede ser fue increíble si no pero porqué yo yo no daba todo muy que si me comí

Voz 23 25:56 el el agresiva preguntaba Elena María iba a preguntarle por sus hijos en un momento de la conversación ha dicho que ni siquiera se sienta reconocida por sus hijos ninguno porque que necesitaría que se lo dijeran que mostrasen

Voz 34 26:10 que dice no es mamá mi no somos atendía rozó en enero son buenos son maravillosos no tengo nada que Inés contra el contra ellos no muy orgullosa de ellos ciento estado de cien simple pues sí son mucho porque es que yo no nace diez cosas que me faltan ya es una efectiva

Voz 29 26:48 niños así es pues no los que yo he hecho algo mal

Voz 34 26:54 varía según

Voz 23 26:55 pero seguro que usted no ha hecho nada mal eso seguro

Voz 29 26:57 pues sí que vamos a verlo

Voz 21 27:01 vamos a dejar esta reflexión aquí muchísimas gracias por haber llamado

Voz 36 27:19 no nos dejemos eso ha transmitido a la misma hora a la vez

Voz 36 29:19 el eh nunca bueno

Voz 21 30:16 asegura María que tienen las cosas claras que sea enamorado de verdad una mujer más joven que ella y con la que se ve realizando un proyecto la pregunta es quiere ella unirse al proyecto Antonio los preguntó por la diferencia entre querer llamar la de Josefina fue una de las primeras familias españolas en tener un aparato de radio sevillanos espera Josefina hola

Voz 16 30:39 buenas noches buenas noches gracias por llamar Josefina que nos cuenta a vosotros

Voz 24 30:45 por cogerme el mira yo ya soy una persona que es la soy bastante mayor sesenta y nueve años y curso de toda la vida como aquel que dijo porque mi padre era un hombre muy adelantado desde la primera radios pero ya pudo comprar pues compró una radio una radio de esto de un guía igualmente lo primero le dijimos hasta ahí todo desde para que no les a polvo en el curso siempre ya como le he dicho a Adriana pues puede escuchar a Dios Sevilla y entonces él se hacían socios de Radio Sevilla en aquella fecha entonces deberíamos los dos B dos discos dedicado podríamos mandar entonces no hablaba no ponían la música que queríamos hilo se dedicaban a nosotros bueno Heath

Voz 23 31:52 si recuerda alguna canción que le dedicase su padre

Voz 24 31:56 no pues la verdad es que ya no me acuerdo porque claro entonces era cuando era la crónica que eran todos entonces lo que lo que a mí a Paquita Sevilla Sevilla hacia Monte en sí Antonio Molina y la verdad es que que no hacía mucha ilusión

Voz 23 32:17 eso es al menos el el año recuerda el año

Voz 24 32:21 pues el año sería yo nací en el XXXIX de unos quince año por ahí

Voz 16 32:31 pues esa fecha sería

Voz 23 32:34 cabría poca radios entonces

Voz 24 32:37 sí poca porque las resina se venían a mi casa de noche a escuchar Radio Andorra que ponían discos dedicado entonces te daba mucho que se que decía mi madre venga Guiza acabó cada uno a tu casa porque es la esta no puede ser tramo hasta las tantas de la noche

Voz 23 32:58 todas todas escuchando la radio

Voz 24 33:01 sí claro estos hace yo se lo año que hace ya

Voz 23 33:04 sí Josefina pero esta es una costumbre que usted no ha perdido

Voz 24 33:07 no no he perdido que mi mi cadena en la Cadena Ser la Sociedad Española de Radiodifusión se llamaba si doce cuando daban la noticia eso era lo que decían yo mi casa tengo una radio en la cocina y otra radio Saló inició en la radio eso me levanto por la mañana bueno ahora estoy escuchando cuando de pie todo esto la pongo siempre a la Cadena Ser

Voz 23 33:37 qué granitos echar eso Josefina que

Voz 24 33:40 era lo que quería decirle que salir reforzado sedes

Voz 23 33:43 muchas gracias

Voz 24 33:46 por la mañana yo no poco jamás la tele por la mañana pero ya cuando me enteré que tú estabas en las la tele por la mañana digo cuando se digo ahora mismo voy a poner fin

Voz 16 33:58 conocí lo que era guapísimas ya me he podido

Voz 23 34:01 conocer muchísimas gracias Josefina que cariñosas usted mira que poner la tele por la mañana cuando nunca

Voz 16 34:07 no no pero hay momentos para conocerla ido aquí asegura haber escogido hito pero se me queda con la satisfacción de Belén conocido iba usted agenda hacia todas las mañanas

Voz 24 34:17 sí sí no voy en tres el tres días a la semana

Voz 23 34:21 no está nada mal osea que usted se quita

Voz 24 34:24 por la tarde voy a la una de la experiencia

Voz 23 34:27 está y qué es lo que hace en ese aula

Voz 24 34:30 pues esto es la universidad para mayores

Voz 16 34:33 eh

Voz 24 34:34 no entonces no dan clase todos los días vienen profesores nuevo tanto tres clase lo procesó después vuelva otra de otro y así vamos de viaje en fin que también con como

Voz 23 34:51 muchas inquietudes

Voz 24 34:52 pues sí la verdad pero porque yo me pongo a leer toda la tarde excusa la radio que escucho Francino por la tarde

Voz 23 34:59 sí

Voz 24 35:00 ya es de noche por la mañana porque estoy puesta siempre

Voz 16 35:07 gracias a ustedes si apelo toda la calle porque yo escuchaba Mara Torres más nieve a todos de nada siempre

Voz 23 35:18 toda una vida Josefina no conservan el aparato de radio verdad de su padre

Voz 24 35:25 porque sí porque mi hija dice mamá esto lo tenemos que guarda porque también teníamos un pequeño negocio una droguería hice

Voz 16 35:34 Lanza de estas antiguas que bonita un peso de esto sí sí lo tenemos también

Voz 24 35:40 Niza por dio esto no no se nos vayan a hablar nunca sabe es que claro la vida entonces aquellos año era bastante

Voz 16 35:51 distinta a la que tenemos ahora sí

Voz 23 35:54 no había tantas cosas ver dando había tanto ir

Voz 24 35:59 no tenían necesidad de hecho me ponía aborda porque me borde mis ropas yo me enseñé aborda a máquina me enseñó y me voz de toda mi ropa para casarme y me acuerdo perfectamente encima de donde teníamos la máquina estaba dice y hay yo con mi radio puesto bordado para la ropa de de Kazán

Voz 16 36:21 me José hasta que esto era lo que quería contaros de maravilla

Voz 23 36:27 a ver charlado un ratito con usted y gracias se por

Voz 16 36:30 hacernos parte de su vida claro

Voz 24 36:33 hacia los otros un abrazo muy cariñoso y hasta pronto ya

Voz 23 36:36 menos otra madrugada Antonio buenas noches desde Vitoria suena el teléfono buenas noches

Voz 38 36:42 sí bueno Altés adelante ellos a puentear una cosa quería saber la diferencia que entre quería llamaba porque hiere o parejas cómo se te veo dos nada más diez años sí los quería pero no sé lo que es amar realmente que amar que se extiende porque yo por ejemplo no puedo decir que siento de esas mariposas en el estómago ni cosas de esas que se suelen decir no

Voz 23 37:24 claro Antonio qué confuso es verdad que sabemos del amor por lo que nos cuentan la cultura es un mito el del amor romántico con el que hemos crecido que que cuesta creer porque tiene mucho que ver con la magia verdad ahí con cosas como sentir mariposas en el estómago pero claro cada uno Los de de una manera quién no le dice a usted que no haya amado a estas dos parejas al que estuvo ocho años con él

Voz 16 37:51 el otro con el que estuvo más tiempo a la otra al otro si bien yo creo que ella sí me llamaba

Voz 38 38:01 pero yo sentía muchísimo cariño y aprecio pero amor y esto es para lo que me refiero es que no sé cuál es la diferencia claro pero

Voz 23 38:16 pero usted estaba bien era feliz sentía que tenía una relación placentera sana sí

Voz 38 38:24 sí simplemente amor no hay que tener muy en un poquito difícil explicar pero

Voz 23 38:36 no es muy interesante seguro que muchos de nosotros no sabemos cuál es la diferencia

Voz 38 38:41 por eso quería yo es que digo joe que hice que entre querer porque yo por ejemplo también tira mi madre muchísimo pero no la amo entonces ahí está el diferencia porque si tiene alguna persona que es ajena yo que si a tu familia o a quién si no también tengo amigos pero también quiero pero no usábamos entonces claro

Voz 23 39:21 tiene claro usted Antonio que a estas dos parejas las quería pero no las amaba o no sabe si las amaba puede clase estuviese al mando

Voz 38 39:31 pues yo creo que no yo me dejaba más mar que llamarles a ellos porque estoy Mar de dar que de recibir siempre me pasa lo mismo que al final el para me lo llevo yo Iker leerlo si querer los mucho pero amar amar a mar que no sé lo que es

Voz 23 40:11 a ver si alguien los puede responder Antonio gracias por la confianza

Voz 38 40:17 pues sí pero a ver qué

Voz 40 40:22 que descanse

Voz 0020 40:23 me llaman

vi eh eh para no ver esto suyo ve muy la epopeya Space un Open eh eh eh verdad

Voz 21 41:44 hola María buenas noches desde Pontevedra muchísimas gracias por su llamada ya adelante la escuchamos

Voz 29 41:52 pero pues llamaba porque estoy viene un poco complicada creo cuarenta y cuatro años me aproximadamente

Voz 41 42:03 que personas relación cómo era una chica de veintitrés años bueno me gustaría una relación más Feria de lo que tememos centros estamos teniendo prácticamente a escondidas

Voz 29 42:15 porque ya no no una familia que me que es ya

Voz 9 42:24 los menos Seat con una persona pues es bastante mayor que ella

Voz 23 42:28 entiendo

Voz 29 42:30 muy bien qué hacer

Voz 9 42:33 a la postre las de la pared porque yo sí quiero en las inyectables establecer empezar una vida sé que es muy joven que que puede cambiar lo que quiere ahora dentro de cinco en esfuerzo totalmente diferente toda ya está experimentando de dialogar poniendo excusas no sé muy bien que me gustaría saber si el Estado gastó acción el Fazio con alguien tan joven ver si puede ser

Voz 23 43:14 porque cuál ha sido la reacción María cuando usted le ha explicado lo que quería hay que lo tenía muy claro

Voz 9 43:19 que sí que me quiere probar quién estaba tocando pues para que poco a poco claro que decidió pero unas condiciones lluviosa con Picasso no tengo esas esconder de nada nadie sin embargo estoy viviendo estuviera haciendo algo para ella sendas todos los que ya que está pero así que su familia se sentiría eso piensa incluso que podrían acudía ranas y luego está bien eso es que que a lo mejor lo que te quiera ahora como aunque ya no que no que no ver quién quiere pasar digo

Voz 23 44:11 y eso es lo que le dice pero es usted lo que siente cuando está con ella

Voz 9 44:16 así cuando estamos solas técnicas y no hay ninguna duda no hay no hay ninguna duda pero siempre hay el siempre que sale la conversación vamos a a la fuera vamos a comer hoy a estas navidades por yo que has pasado puso ella crudo eso sí es Miguel a los haberlo pasado compartido con mi familia porque claro ellas tuvo que pasamos por ahí vamos muy bien Europa tampoco iba tampoco podía decir que tenía muy claro aplastado uno de esos días con su padre por qué tenemos discusiones muy fuertes sobre todo esto es al que ha tenido una persona cada jueves se a veces puede dejaría o no está condenada al fracaso de yo estoy empeñado a lo que es lo que me

Voz 23 45:34 María porque es la primera vez que está usted con alguien tan joven con una diferencia datan grande

Voz 9 45:40 sí siempre he tenido relaciones con personas inocencia edad se deja que me lo esperaba ninguno planteaba imaginado que trabaja trabaja en una cafetería de atracos supermercado qué tal

Voz 29 45:59 el hombre cuando les cuando sale

Voz 9 46:02 en su tour el caso sí o lo que fuera ella es pues la verdad que se con ella nunca nunca tuvo relación estanca nunca me he estado con una chica sí que había estado con chicos pero bueno eso es algo que siempre me había llamado la atención pero nunca nunca lo había hecho nunca se había planteado como opción evita las feromonas y poco a poco vamos como decías

Voz 29 46:40 la invité a mi casa oí

Voz 9 46:44 vivimos una película se ha quedado dormido sí sí me gusta todo bella prensas muro paso ponían como si ella conmigo cuando este miedo a qué yo tengo otro año sino quiero no no es que haya para jugar ni para esconder

Voz 23 47:18 pero el problema es que está usted incómoda noi estas cosas comenta pues pues le pesan

Voz 16 47:27 por qué

Voz 23 47:28 bien es cierto que cuando una empieza una relación pues lo que quiere es vivir el momento no hay disfrutarlo pero

Voz 31 47:35 no esté casos está siendo imposible José José Soto cuando no estoy con él cosa cuando estamos solas unas pero en cuanto eso quiere estamos hombre a veces vamos a tenemos que salir de mis vivimos en un pueblo relativamente pequeño de de Pontevedra entonces pues no son no son una zona más más grande a Vigo no son bajamos un poco Santiago Coruña entonces ahí no hay problema pero claro eso lo podemos hacer tanto por su trabajo como por el muy os lo podemos hacer juntos un día o dos al mes en el resto del tiempo donde vivimos es este donde estamos si toda vez a su familia dilemas que ahí es imposible lo sea de hecho llega en vez de que vaya al menos parece que va más porque simplemente porque

Voz 34 48:38 el hecho de que ya sabe que soy su pareja

Voz 31 48:41 ni siquiera hace querido tomaron café conmigo como si fuéramos dos amigas que nadie sospeche haría nada pero como como ella sabe y tienes una cosa en la cabeza pues ya pienso que si nos ven tomando un café juntas pues todo el mundo a pensar que no entiende ni siquiera quiere ir a tomar lo al principio don bueno pero ahora a veces cada vez es menos precisamente por eso porque cree que todo el mundo vamos como si los vieran la cara que estamos teniendo una relación más allá de la amistad como si lleváramos monumentos

Voz 4 49:20 María Berkeley comentan los oyentes muchísimas gracias por su llamada

Voz 42 49:24 la OTAN

Voz 23 49:27 suerte igual

Voz 22 50:33 y una de estas madrugadas Adriana Mourelos en la llamada de la historia se fijó en la vida y en la obra de Franz Paul un icono yeyé que a lo mejor les suena porque es hoguera la intérprete de la Frances y se acuerda una canción que forma parte del patrimonio sonoro de este programados escucharla

Voz 0020 50:50 una cantante muy conocida en su país también en el resto de Europa en los años sesenta que llevó a muchos a través de Hablar por hablar sin que ellos lo supieran me llamaba Isabel pero me cambiaron el nombre porque la otra cantante de moda del momento se llamaba Isabel también bueno se llamaba Teresa aquí todos nos cambiamos el nombre parece ser la música formaba parte de mi incluso antes de mi nacimiento Mi padre era cantante y autor de canciones que seguro que usted que ahora escucha la radio también ha escuchado Edith Piaf o Charles Aznavour eran algunos de los que cantaban sus canciones Mi abuelo fue el inspirador de Los chicos del coro primero el piano luego la guitarra y con dieciséis años me vi haciendo una prueba en los Campos Elíseos así que de ahí a mi voz por todas partes en la lista de mejores ventas estuvo mi primera canción entonces apareció él en mi vida Él es ser Gainsville por él la vida de todos en aquel momento el que tenía que componer algo para poder triunfar me compuso dos temas que fueron número uno en mil novecientos sesenta y cuatro luego vendimos dos millones de discos y sólo un año después Francia no nos quiso para Eurovisión pero ganamos el concurso yendo por Luxe Burgo fue un éxito brutal radios televisiones canciones conciertos

Voz 3 52:18 no

Voz 0020 52:23 hasta que dos años después se produjo el escándalo sigue sin gustarme recordarlo pero lo haré para que se sitúen borraría ese período conservado de él un recuerdo de malestar no había escogido cantar ni es ponerme las canciones no me pegaban aunque en las de Ginsburg para los demás será un personaje turbio con la identidad enmarañada esto lo dije en dos mil cuatro recordando cuando Gainsbourg me compuso el tema les sus sets haciendo un juego de palabras del que no me di cuenta en su momento con una niña que chupa

Voz 19 52:53 una piruleta

Voz 0020 53:01 lo cierto es que después de todo esto llegó un período de decaimiento por mi parte y por la del público es complicado pasar de ser una adolescente yeyé de los años sesenta a una mujer adulta con mucha mezcla musical fue un fracaso comercial un cambio de casa de discos y una relación personal complica entonces conoció a un compositor al que le propuse que me escribiera algo me lo escribió triunfante Nos casamos tuvimos dos hijos así empezaron los años ochenta grabando menos ir dedicándome más a la familia pasados unos años ya en el noventa y dos con un álbum que grabamos Verger y yo juntos nos lanzamos a una gira que no pudimos acabar por la muerte del un drama al que siguieron otros un diagnóstico de cáncer para mí y la muerte de mi hija el drama real por el que dejé todo deje de aparecer dejé de cantar me dediqué sobretodo a acciones humanitarias y a descubrir África un continente que me fascinó en el que me compró una casa

Voz 3 54:03 a ganar

Voz 0020 54:08 en la Llamada de la historia de esta madrugada una referencia no siempre confesada para muchas generaciones de cantantes francesas una representante del sí francés en cuanto estética otro mito de la época de la que cada vez quedan menos protagoniza

Voz 43 54:22 estas sirva este como homenaje a la recientemente fallecida France gol cantante entre otras canciones de Sete Galán canción mítica de Hablar por hablar

Voz 44 54:34 que siempre será recordada

Voz 0020 54:36 como la Frances Ita