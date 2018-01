Hablar por Hablar (13/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 hablar por hablar

Voz 1454 03:37 abrimos nueva ahora en Hablar por hablar con María José que evocó un orden la plancha de su madre y a los cuidados paliativos son un homenaje a la vida y Lola es madre de un hombre de cincuenta años que tiene síndrome de Down dice que vive y que respira

Voz 6 03:53 son los gracias a Teresa

Voz 7 03:56 que es abuela bisabuela su familia le ha encomendado la delicada tarea de hablar de sexo con los más pequeños de la casa

Voz 8 04:03 con la Teresa buenas noches muchísimas gracias por llamar que nos cuente Teresa yo digo si tengo cinco hijos

Voz 9 04:13 pues tengo el entonces se dijo dice ella bueno pues yo Vigo a esas señoras que oigo muchas veces es que dicen que no les damos un beso no se Juan a ellas ya anunció cuando se quejan que a los hijos a lo mejor no lo más yo digo eso

Voz 10 04:33 este es un beso a sus hijos

Voz 9 04:35 ni un solo día que no les llegan mis hijos que les quiero inicio igual a mí me llaman todos los días antes de acostarse me llama me dicen esas mamá cómo estás yo a ellos me llaman prontito ya estoy padeciendo de hoy que pasara que no me llaman al Rajoy de esa mami así yo digo esa le yo pienso también que hay materias que son muy pesadas a lo mejor son basado de jóvenes aún porque yo tengo mis hijas están trabajando y cuando yo tengo una salud de hierro

Voz 11 05:11 por supuesto yo de uva

Voz 9 05:13 sacras voy al médico gracias a Dios pero si tengo que ello Bono llegó nada mi hija mi hija dice allí compañeras mías que las madres a lo mejor tienen sesenta años o tienen setenta y nos ir a ningún sitio sino van con los hijos

Voz 8 05:30 ya es que aún estando a ver si van

Voz 9 05:32 yo estoy sola vivo sola pero cuando me necesita mis hijas ahí estoy yo yo no necesito ese hombre que me diga yo soy viuda desde tenía cincuenta y dos años yo echo de menos que me diga o nombre que está cosita anhela otra yo valoro bastante yo no necesito que nadie me diga que que sí que cómo estoy y qué guapa soy yo le veo bien pero nietas todos los mías igual si no nos llaman portuguesas nos mandamos besitos y cositas pero vías ya haya junto te quiero me era el otro día mi hija la mayor me dice mamá te quiero es que que que yo te quiero más que a nadie dijo mentira ese Romo dijo tu quieres más a tu hija que a mí que no pues eso no nos lo digas digo como que no digo yo la persona que más al día ha sido mi madre hasta que hemos tenido vosotras y para mí lo más grandes del mundo murió de treinta y cuatro años se claro la he necesitado mucho habrá echado mucho de menos pero vivo tú no quieres como la baza de Jerez mínimas que actualizadas dice cosas que yo quería mucho mi madre que yo ahora se quiero más aquí

Voz 8 06:47 ya que a mi madre

Voz 9 06:49 que ha ingerido en mi madre y tú te papas porque se queda pensando en ese marco excelentes razón

Voz 8 06:54 te deja usted a su hija sin argumentos claro si es que es así no sexo pues igual

Voz 9 07:01 a mí me han preguntado deshecho es todo lo otro de hecho no hace mucho era medie dice que yo le pregunta dicen fama ya mamá como al hacen los yo sé cómo nacen los dos

Voz 8 07:14 yo no sé cómo se hacen esos su nieta eso un proyecto uniendo de qué edad

Voz 9 07:21 y dice yo sé cómo hace empeoró

Voz 7 07:24 llega a cualquiera Iker respondió usted Teresa

Voz 9 07:27 son más serena preguntas pregunta a Touré Yaya

Voz 8 07:30 Bush

Voz 9 07:32 porque he llamado los hornos mozas de ya preparadas cerró irme es hay que te dicen enseguida a los expliqué cómo serlo

Voz 7 07:42 explica usted a un niño pequeño que además es su nieto

Voz 9 07:46 pues le expliqué cómo se hace un hijo pues haciendo labor entre dos personas y mil otro día me pregunta una nieta ya ya cuando son mayores totalmente en el sexo digo mira el sexo no muerden

Voz 12 07:59 ya

Voz 9 08:00 sólo la mujer el hombre días más complicado pero además mujer nos el sexo no se muere hasta que una mente asegura esta diva si me pregunta Jagger cuando vosotros erais dos días también así yo vengo aquí a tenor algo novios digo a lo que no hacíamos así por la calle como lo hace ahora con esa libertad lo hacíamos a escondidas llegó hasta ella qué es lo que antes lo unas quería todas las donde se sacaban dejaban a los niños e estaban llenas y los chiquillos de una tienda de mujeres solteras igual que ahora pues también hacían lo mismo lo que pasa es que no lo hacíamos como ahora que Oasis en esa libertad bien dándose de esos de todo eso porque el con la hacen váteres no estará solo los abuelos pues eso nos permitía pero no porque tuvieran otro hubiera Montreal de darnos un beso con con el odio allí una apretura lo que hacía falta yo no lectivo de contar las cosas

Voz 8 09:04 sí

Voz 7 09:05 pero Teresa que bien que ellos tengan tanta confianza con su abuela que vayan directamente a preguntarle a la abuela y la nuera Jany Le cuento

Voz 9 09:12 de mi amiga o cuentan me cuenta siempre me han contado a un acoso hacia donde vivían como yo también es cuando menos una cosa pero yo les he contado mis hijas muchas realidades que es la vida me permita el Illes y les digo la verdad porque no voy a decir la verdad eh de todas pero todas ellas las verdades eh

Voz 8 09:36 si no nos privó de eso

Voz 9 09:41 así que hay que que esas madres que no sean tan también tan pesadas de dar tanto el coñazo a los hijos dejarse les digan a los hijos que les quieren a mi nieta la mayor vino ayer las tretas de Shia ella se une presos muy tocó al pretenciosa Azor Teresa muchísimas

Voz 7 09:59 gracias a un abrazo muy cariñoso se siga así por favor

Voz 13 10:04 sí que todas las mujeres mayores que alienante que nos unos hijos que no les den plenas a los hijos que les den alegría

Voz 8 10:13 muchos besos gracias Teresa hasta

Voz 14 10:16 pronto

Voz 15 10:21 de élites estaban la da cuando te duermas con suerte nos cruzamos de camino alquiló el piso estén tu puerta da igual que no sepas que te escribo juró no son ya armas con que vuelvas prometo ser breve

Voz 16 10:36 Lille sin hacer ruido

Voz 15 10:39 espero que entiendas me vale con que sientas que lo recitó el ahora que ya no veranos como inviernos eternos como que el primer día de cierto y que echa repare el daño quiero que no tengan motivos comparta definitivo y escapé el francés ganó las que al corazón fueron los recorta pues los frenos por Jacques saltó les antes que sea antes te nunca Sevilla algo parece vimos fuimos los toros de la forma más bonita Torcón residirá más de mil de la Perla Arteta tirarse a las canciones que te térmica aunque te vamos a terminar nada que encontrar envasados para siempre galante como encanta los oyentes que los caprichos del destino también nunca dudes textos versos que despiden se que les preceden miles pero ninguno masiva detrás

Voz 17 12:48 sé los que podría haber sido lo que hundimiento rostro hemos

Voz 5 12:56 el tiempo

Voz 8 13:28 buenas noches Macarena tenía muchas veces

Voz 12 13:31 las gracias por elevó muchas noches todas las cosas me parece que hay algo también bonito pues se puede decir mira tengo ochenta años pegó un hijo con síndrome de Down de cincuenta

Voz 7 13:50 sí Juan donación

Voz 12 13:52 vivo en un pueblo pequeño Navarra con Horacio pues todo el mundo me me comparecía a todo el mundo se tenía pena por mí es lo más bonito que me ha pasado es la lotería mira

Voz 8 14:11 si te tres hijos unos sé

Voz 12 14:13 me murió con de nueve años se cáncer

Voz 7 14:16 no sé si un nieto hijo

Voz 12 14:19 ver a los cinco años se Mato con un accidente de coche te otro hijo casa o en otro pueblo con éticas era si quiero con locura pero con mi chico que éste se llama Jesús se lleva Jesús pues vivo con el estamos sordos y el uno para el otro yo tengo soy diabética cardiopatía muchas cosas se preocupa de mí me cuida se preocupa de que de que temores pastillas de que se me quité todo el trabajo que puede me cuida mucho sí sí lo sé que me deja mi Acosta es es una maravilla de hijo grana

Voz 7 15:13 cuyo en el fútbol

Voz 12 15:15 no es muy popular la gente lo quiere mucho porque es muy sociable le gusta mucho mas heredar Gustavo Santana es muy amable pero para mí es muy cariñoso hizo si no fuera por ella no Didier él es el que me hace vivir vivo por diez vive por mí pero lo que quiero decir es que que un hijo con síndrome de Down lo ves de Grecia es uno la bendición para mí mi hijo es una bendición lo podría vivir en él para mí

Voz 8 16:00 lo que es quería Lola

Voz 7 16:04 mente luminoso escuchar lo que dice usted de de su hijo pero no le da la impresión que ir esta ido cambiando con los años no hay más sensibilidad decía usted que su hijo es un hombre muy querido en en su pueblo en la si era que le gusta mucho bailar que es un tipo sociable esto es verdad que ha ido cambiando con los años no hemos ido entendiendo todos que el síndrome de Down bueno es una característica pero que no impide que una persona pues puede llevar una vida normal y adaptarse a sus habilidades no las diferentes capacidades que tenemos todos

Voz 12 16:35 pero mi hijo cuando ella ya hace cincuenta años

Voz 7 16:38 si entonces no era inocua claro exacto pero es verdad que ha ido cambiando no sé si tiene usted esta esta esta misma sensación

Voz 12 16:46 el es muy mayor para todo el mes que lavaplatos lavadora él me ayuda mucho y es es muy sociable sobre todo en el pueblo la gente lo quiere mucho

Voz 7 17:04 no la el momento más especial que ha vivido con él no sé si es fácil quedarse con uno

Voz 12 17:12 están todos miran el con mi marido pues hace tres años Él quería mucho a su padre ha sentido mucho himno y un día que recuerdo todos los días cuando sentamos a la mesa hice aquí a ver si cariño pero sin que integra el recordando a su padre con el cariño que le tenía

Voz 18 17:47 es una mano

Voz 12 17:51 sí que me da la vida

Voz 19 17:53 Clos la muchísimas gracias por haber llamado al programa y que descanse hasta pronto

Voz 20 18:01 que luego eh es

Voz 19 19:12 hola María José buenas noches buenas noches gracias por llamar desde Toledo adelante

Voz 21 19:19 gracias a vosotros bueno pues soy enfermera trabajo en un hospital general de una ciudad pequeña bueno aquí en Toledo entonces es que yo soy muy de los paliativos parece que que damos mucha importancia al nacimiento ópera la cuenta como que lo pasamos un poco completamente y además creo que no creo la calidad de vida porque quién tiene vida tiene cálida tenemos que luchar por la calidad de muerte y tenemos que luchar por tenerlos servicios tan buenos como los que tenemos de paliativos me parece que hacen una labor inmensa hable con el enfermo y con la familia sobre todo que a mí el me hospital yo trabajo en el quirófano hice hace hacen estaciones de órganos entonces yo no sé por qué sí porque me he movido siempre en medios pitara el diu porque he vivido la muerte muy joven por mi parte de mis padres de ambos pues yo cuando hay la estación de órganos bueno pues el principio es un poco caótico no porque se llena el quirófano de unidades una unidad vino no sitio de España por el riñón sitúa a España por los pulmones el corazón otra huida en fin para donde hacen falta estos órganos cuando todo eso pasa ya se han ido cada uno a su sitio of para implantar esos órganos pues allí queda el cuerpo sin vida anestesia ya ha desestimado el paciente y que era un cadáver además de vacío a mí me era mucha serenidad y me gusta haber me gusta quiero que me entienda la gente para mí es un privilegio poder dar los últimos cuidados a lo que ha sido la Casa de ese alma de la península

Voz 9 21:17 claro

Voz 21 21:18 queda el cuerpo vacío y me parece que es como un homenaje y una forma de rendir respeto nos a esa persona de la cual en ese caso yo mi compañera a la que esté cerramos la biografía de esa persona somos las últimas personas en cuidar de lo que ha sido su cuerpo durante toda una vida entonces y para mí es algo que al contrario yo entiendo que hay compañeras que para ella ser duro Ike y si es posible delegan en otras esos esos cuidados últimos post mortem a mí es algo que no me importa hacer al contrario es algo que me y me reconforta me reconforta mucho el el pensar que mis manos mi luego voy a poner en mayor cariño y el mayor respeto en él cuidará Mar de ese cuerpo hasta que hasta que ese cuerpo pasa a mano ya de los celadores lo bajen atún mulos pero para mí es

Voz 22 22:24 es un

Voz 21 22:26 como un privilegio no yo viví la muerte de mis padres en estuve con ellos hasta el último instante lo que te queda después cumplir sobre todo la voluntad última mi madre decía yo soy yo sido yo cuando más felices sido era cuando que jugaba en una en un trozo de campo que había del colegio a mi casa yo quiero estar allí cuando sea libre de verdad que es cuando fallezca en quiero estar allí entonces nosotros sus sus cenizas Esparza vimos ahí hemos plantado un árbol entonces eh

Voz 7 23:08 es bonito que bonito mi padre

Voz 21 23:10 que era jardinero y luego su pasión era buscar y decía yo cuando muera quiero que me te al pantanos donde yo he sido feliz entonces yo pasaba allí emisora muerta aunque la ley pues no te Béjar partir cenizas donde cada uno quiere pero bueno una parte pequeñita así están allí y otra parte están juntas y está en la casa donde ellos vivieron ahí nosotros nos hermana y sobrinos pues están acostumbrados a que la Copa de las cenizas pues están aquí están sus cosas mi madre tiene un abanico que es el que siempre utilizaba mi madre Mi padre tiene unos aparecía de pequeños que utilizaba siempre y nosotros seguimos celebrando su cumpleaños cuando los niños de mi casa eran pequeños y lo seguimos haciendo todavía hoy que mi sobrino tiene veintitrés años y mi sobrina tiene once bueno pues el día de su cumpleaños compramos es un globo de gas cada uno escribe lo que le apetece hizo estábamos el globo soportamos salir Globo a al infinito donde es el globo diez pero sobre todo que que vivirla muerte de forma natural creo que a la persona creo que te deja luego lobby esconde otra alegría el dolor pasa porque si tuviéramos el mismo dolor que a los días después de pasar una pérdida sería no

Voz 7 24:44 imposible continuar

Voz 21 24:47 sí vale imposible entonces ese dolor se va convirtiendo en un recuerdo y un recuerdo que si durante los últimos días de de vida lo vives a tope que después se convierte en algo alegre en algo feliz hice convierte porque dio a entender que la liberación la liberación de de tu madre de tu padre de un ser que tú has querido mucho pasa a convertirse en Assen algo que está contigo siempre y que lo vive con alegría aparte que nuestra mente está el mágico de maravillosa que borra eso momentos de dolor Is se convierten en poses son algo bonito y en algo Allegri Mi padre murió gracias no sé si a la vida en un momento en que los paliativos estaban muy avanzados Ivi dio con un impulsor creo también que tenemos que quitarnos el tabú de que Olympus y la sedación es como adelantar un proceso de muerte para nada el proceso de muerte está ahí los paliativo lo único que hacen es suave SAR eso Yves a los pacientes que se va con un con con tranquilidad compás con relajación mi padre se fue con unos cascos oyendo la Cope que era lo que le gustaba de toda la vida

Voz 8 26:19 se murió se fue

Voz 21 26:20 diciendo madre mía con con lo mal que lo que he tenido toda una vida lo a gusto que estoy lo feliz que estoy y eso que es

Voz 8 26:32 confortable María José me voy a quedar con una frase que ha pronunciado ustedes son esto ya terminamos sí sí

Voz 7 26:38 que hay que luchar también por la muerte muchísimas gracias María José por haber llamado al programa grande estamos preocupados

Voz 25 27:03 no te era son cuatro muertes más

Voz 1454 27:13 es desconcertar a quedó Mara al escuchar varios de los testimonios de las mujeres que no se sienten reconocidas ni social ni familiarmente como ella que está cansada de tirar siempre para adelante el escucharla Marianne que ponen que pronto cumplirá los sesenta empatizar con su situación vital y envió una nota de voz esta que van a escuchar a continuación y hablando de lugares de patrimonio emocionales que hemos ido perdiendo Elena se acordó de una zona de Madrid que ha cambiado fíjese de tal manera que con el paso del tiempo es difícil reconocerse jugando en lo que antes era campo

Voz 7 27:46 el teléfono del programa suena desde Madrid buenas noches Elena

Voz 8 27:50 hola buenas noches gracias por llamaría adelante

Voz 11 27:54 si llamaba porque ha sacado un tema de lugares que no se boca no cosas especiales

Voz 8 28:02 sí

Voz 11 28:05 la verdad es que llevo escuchando nunca llamado lo que pasa que no he podido evitar evocar una zona de Madrid concretamente en los que haya desaparecido pero que ha cambiado tremendamente es la zona que queda para los que conozcan Madrid bueno pues entre entre la parte de las hijas y la parte de la suma y la parte de Hortaleza cuando cuando yo me mudé a una pequeñísima zona residencial afortunada de quedarme y les llamaba la verdad es que estamos a dos del campo a todo campo todo ha pasado y vivíamos a catorce kilómetros de Madrid

Voz 7 28:58 por

Voz 26 28:59 y ahora

Voz 7 29:01 día ahora es parte de Madrid verdad antes estaba catorce kilómetros y qué aspecto tiene ahora de qué manera ha cambiado para ilustrar un poco para que hagamos la imagen

Voz 11 29:10 lo para que aquellos que lo conozcan en bueno aquí era campos pues íbamos a había charcas íbamos a coger a los nos íbamos a hacer fogatas escuchan es para nosotros era una aventura primer aquello ya había estar granjas todavía entre medias bueno ahora pues está primero construir en la M40 se ha conseguido el Hipercor para la gente de Madrid que lo conoces para empezar a construir pisos poquito a poquito año baña pues fue fue creciendo lo que la organización a la urbe la ciudad fue desapareciendo a que el campo que para para uno para mí otra para todos los niños que vivían en esa zona que el que haya criado allí lo recordará y se formó parte de nuestra vida vamos indudablemente montaba vamos en bici cuando éramos más mayores pues el moto en coche bueno iremos hasta acampadas eh era curiosísimo estábamos realmente estábamos en medio de Madrid pero quedaba ese vergel ahí Ivonne yo hace veinte años que no que no vivo allí Erasmo dábamos

Voz 7 30:24 hace veinte años ha abuelito por allí Elena últimamente

Voz 11 30:27 sí sí de vez en cuando bueno pues va las porque bueno mucho de hecho mucha gente que que se crió allí pueden permitirse han vuelto a vivir en esa zona pero era era un una pequeña enferma que estaba rodeado de un muro de la de la Guerra Civil entonces era como una isla en medio del campo pero el curiosísimo era la verdad que era la fortuna vivir ahí pues porque podía podías estar todo el día en la calle no había ningún tipo de peligro es lo había coches y la verdad que cuando nos juntamos somos todos súper consciente de de lo especial que fue la infancia en gran parte por la ubicación que tenían optó por por por todo aquel campo que había allí había Un bosque de vino Si bueno pues era lo que lo que comunicaba digamos pues eso la zona de Canillejas zona de de de Conde de Orgaz ese ese trocito que queda bien Neira ya desaparecido

Voz 8 31:26 no tiene cuando le digo se acuerda andamos digo Ángel dime sí muchísimo

Voz 11 31:32 el muchísimo de los cinco añitos que con cinco añitos pues tenemos ahí delante de casa que estaba el campo de fútbol ahí fuera me hicieron el primer edificio azul de cristales que me parece que pertenecía Emma para todos fue un disgusto aquello y ahí empezó todo empezó ya todo organizarse poco a poco si año año pues fue desapareciendo ya ha desaparecido del todo ello cuando voy a El Ferial serial el parque Juan Carlos I de todavía hay en olivar ahí es donde íbamos agachar a nadie yo cuando voy a mí nada una pena tremenda no lo puedo decir pero bueno me da recuerdos tremendamente Mo'Nique

Voz 7 32:21 que lidera pues muchísimas gracias sí pasó el tiempo

Voz 5 32:26 gracias por compartir estos recuerdas buena

Voz 7 35:18 hola buenas

Voz 28 35:19 las noches

Voz 29 35:20 estoy muy de acuerdo con Tamara el veredicto de las razones porque yo a marzo hago sesenta sesenta años y me siento así como dicen a veces necesitas un cariño un un sin querer las Manchón no puede escucha el programa cuando pude pero tiene razón vamos no sé cómo explicarlo yo no me sentí querida querida por los padres por los obras menos ahora de vez en cuando necesitas un beso y un abrazo tengo tres hijos pero como dicen son más fríos son bajas mire yo estoy ahora operada llevo en años ni medio dos prótesis de rodilla con cincuenta y nueve años Íñigo a casa ya parece que haya los días ya en mes y medio ya me estoy moviendo por aquí ya esta semana me atrevido conducir ya parece que ya estás aquí todo se han olvidado estás cansada hoy estaba muy cansada de la razón la razón a estas mujeres nosotros somos como se dice aquí en Valencia el la generación de la de la bofetada el portazo primeras Nos mandaron los padres ir un poco los hijos íbamos a remolque de ellos a ver no quieres que lo que tus padres se han sido tan severos que movido cariño porque yo me me di de Mi madre de vez en cuando me dicen Nina es que no me dais un beso no me queréis nosotros le decimos somos cuatro hermanas sí mamá yo viví otra hermana de decimos sí que hay que queríamos pero tú no nos han enseñado a que queremos un beso a que queremos entonces estamos todas las cuidamos pero ese cariño que ninguna de ahora con ochenta años quisiera que fuéramos la besáramos es que no no incurre

Voz 26 37:14 com porque la proveer yo me siento también así

Voz 29 37:18 Yago desde Valencia me siento que me falta yo hace mucho tiempo que no me da un beso un beso o bien porque yo vivo dijo con mi marido pero como sino viviera que me siento muy fracasada en ese sentido bueno hay una frialdad ahí cerca cuarenta años Si bueno de eso me planteo muchas veces es muchas cosas pero bueno lo dejó ahí el tiene toda la razón está mujer Mara bueno pues esto era buenas noches

Voz 30 37:54 el tren dicha del tipo de diciembre suscritos descompone a echar de trataron estuvo respecto a la mi Perle envía estos favores que se en Tibet yo que no mundo no está fino esto era la fiesta mayor feria Farm mil no toda la cola prestan paranoico tanto acciones presupuesto un problema pero saltó en el Tricicle en casa aunque con vistas a la mi pero fondo es que el listón Fateh pudo frenar estos Boris que sentí me en alza yo que no supo estancia

Voz 1454 39:44 Mara buenas noches desde Tenerife

Voz 8 39:47 esa Montoro quien adelante gracias por llamar

Voz 11 39:50 gracias por recibimos bueno pues quería explicar un poco lo que yo siento exactamente como ellas pero es una forma racional de entenderlo para que no ciertamente no hace no pienso que son muchísimas mujeres de una década marcada es que estamos después de unas padres que han un poco sometidas a los hombres por la tradición que teníamos en España y que hemos sido somos unas mujeres libres que no se no se enfrenta a la vida nos hemos enfrentado solas muchas ocasiones casi todas hemos fallado los matrimonios pase se quedó un poco de miedo otras nuevas pareja de otras nuevas a los hijos tampoco nos hacen mucho caso porque en dos veces supere más realmente yo no sé en qué podemos con todo iba tan poco unos precios también esta atención que se prestaba antiguamente a la mujer porque éramos desvalida no sabíamos hacer nada siete y necesitábamos el apoyo de un padre y un hijo también nosotros son súper mujeres es un es una época en las que podemos con todo poquito para Ana y para María que estaban un poco tristes no

Voz 8 41:08 que emitía fue muy

Voz 7 41:10 interesante y es muy interesante escucharla ha hoy usted usted hoy perdón yo les preguntaba se lo hacía a María primero Si consideraba que era un asunto estructural lo que pasaba por lo que usted me está diciendo usted sí que piensa que que es algo general que no es que le pase María Ana o a usted sino que forma parte pues pues de esa sociedad patriarcal en la que crecieron en la que seguimos

Voz 8 41:39 qué tiene estas consecuencias somos mujeres de la década

Voz 11 41:42 los cincuenta que hemos vivido una revolución con edad muy marcada en mi caso con casi los veinte años dieciocho veinte años hay hemos sido muy fuertes muy fuertes hemos abierto el camino a toda esta juventud que tenemos ahora

Voz 8 41:59 si a estas mujeres que se hable

Voz 11 42:02 de dice tanto su vida si entonces nosotros nos hemos quedado como luchador en enmedio parece ser que para algunos somos muy importante pero no no lo demostrar entonces no sé yo me tomo la vida en este sentido no donar parte negativa claro que me gustaría tener nombre al lado que me valorara hay que me lo dijera pues no lo encuentro me valores yo misma insuficientemente capaz como para saber hasta dónde puedo llegar ya está dónde llegadas no tengo sesenta y dos años tienen que decir nada sí noto que me falta es una voz de aliento o lo mío preocuparse porque incrementar que cómo estás hoy eso sí que lo echó en falta

Voz 7 42:52 y echa en falta el que sus hijos la valoren como persona como mujer

Voz 21 42:57 como para regional de la casa

Voz 7 43:00 esto Mara a mí me dejó me dejó pensando cuando cuando lo contó María que hacemos mal los hijos porque valoramos muchísimo lo que nuestras madres han hecho y hacen todavía esa fortaleza a la que hace usted alusión pero que hacemos mal es que no lo decimos no sabemos demostrarlo

Voz 11 43:18 exacto yo tengo un hijo que vive conmigo por circunstancias no ha podido salir todavía de la casa no por la economía que tenemos en este país hay yo sé que me valora ya habla maravillas de mí pero no delante mío sino a sus amistades y a otras personas que los rodean en otros momentos no mientras que es incapaz de de una palabra de aliento amigo una palabra de Torino

Voz 31 43:46 sí pero no

Voz 12 43:47 pero si tiene un detalle muy sutiles

Voz 11 43:52 es un poco como que andan de puntillas alrededor nuestro te pillas alrededor cuando realmente nos encantaría SBS ese abrazo esa cosa inesperada pero que la deseamos

Voz 7 44:10 esa protección a lo mejor no tener que ser siempre uno en la que se encargue de todo la que sostenga la que acompañe

Voz 11 44:18 nos cansamos rechazó las primeras en me cansa damos necesitamos una retirada pero no en el sentido de retirarme sino de Halima continua orquestó camino allí no somos los que tenemos que debía ascender es decir ya pasó ya bellísimos a una generación que no te lo tiene más fácil que nosotros por supuesto en todos los sentidos en todos los sentidos

Voz 7 44:50 Mara muy interesante muchísimas gracias por su aportación

Voz 8 44:53 sí

Voz 11 44:53 también quería darle las gracias a María José de Toledo por el sentimiento tan dulce de la muerte que expresó noche

Voz 7 45:02 sí

Voz 11 45:04 la verdad es que

Voz 7 45:06 María José que hablaba de los paliativos sí que reconocía que la muerte tiene que tener ese reconocimiento como tiene como tiene la vida y sobre todo esa esa dignidad

Voz 8 45:20 muchísimas gracias gracias a ustedes pues estar pronto

Voz 1454 46:12 hoy el reflejos hablamos con Elena Sánchez de un proyecto de investigación que pretende crear joyas para proteger a las mujeres de las agresiones sexuales

Voz 33 46:20 en el dato

Voz 34 46:34 según la OMS una de cada tres mujeres en el mundo ha sido objeto de violencia física o sexual dentro y fuera de la pareja además revela que hay más de novecientas violaciones al día de las cuales según el Ministerio del Interior tres ocurren en España

Voz 35 46:47 eh

Voz 34 46:51 esta realidad a la orden del día en cualquier país del mundo está siendo abordada por un concurso internacional cuyo objetivo es desarrollar una solución tecnológica que incremente la seguridad de las mujeres en este momento hay veintiun proyectos semifinalistas de los cuál es tan sólo uno de ellos es español se llama UCE tres semi fosas CETI está compuesto por un equipo multidisciplinar de la Universidad Carlos III de Madrid Celia López responsable del equipo nos aclara a los detalles de la convocatoria

Voz 10 47:16 es un concurso que patrocina una pareja de filántropos que son indios son millonarios y lo que hacen es presentar concursos en varios temas intenta resolver algún problema de la sociedad entonces en este caso son un concurso que es lo que piden es más solución barata y cómoda de USA di rápida para evitar las agresiones sexuales a las mujeres

Voz 34 47:39 están promoviendo la creación de un dispositivo que se puede usar en cualquier país que cueste menos de cuarenta dólares y que permita que la víctima sepa en menos de noventa segundos que la ayuda está en camino en este caso han apostado por las joyas

Voz 10 47:51 se trataba de que fue una una solución que pudieran llevar las mujeres de cualquier raza de cualquier país de cualquier condición social por eso lo del precio y también queríamos que fue una cosa que no fuera muy visible para que los posibles agresores no se dieran cuenta que no lo destruyeran o no o no interfiriera en la vida de la persona entonces se Nos ocurrió llevar más pero que que llevaran joyas joyas en el sentido de que son adornos pero no porque

Voz 34 48:20 esta propuesta llamada Bindi es una solución portátil que registre reconoce las emociones de pánico y estrés provocadas por un ataque sexual o violento posteriormente a una red de ayuda de que se encuentra en peligro

Voz 10 48:32 va conectado con el teléfono móvil el teléfono móvil está utilizan una aplicación que conecta a una red

Voz 12 48:38 con esta una red de de ayuda

Voz 10 48:40 de la usuaria que se estable se establece a priori que puede ser dependiendo del país y de la zona puede desconectar también la policía al cero sesenta y uno etcétera pero no solo también puede ser una red de de familia o de amigos de voluntarios que ayudan y entonces la lo que lleva la usuaria que puede eh colgantes pulseras pendientes a cualquier cosa lo que hace que se vincula tú con el móvil

Voz 34 49:12 contará con un botón de pánico que la usuaria podrá pulsar voluntariamente pero lo más novedoso es que sus sensores inteligentes analizarán parámetros como la temperatura la sudoración el pulso para que la alarma salta automáticamente

Voz 10 49:24 el valor añadido que proponemos nosotros es que no solamente tenga una especie de botón de pánico el sistema que la víctima puede apretar cuando se ven peligros sino que si la víctima no puede apretar el botón porque estaba inmovilizado porque le pasa a cualquier otra cosa el sistema es capaz de darse cuenta de que hay en una situación de

Voz 21 49:39 peligro de agresión y puede avisar a la red

Voz 10 49:45 la ayuda que se establece con la aplicación móvil que tiene también otra solución y que nos pide la organización que haya una red de ayuda

Voz 34 49:52 esta red puede estar compuesta por familiares asociaciones voluntarios e incluso la policía todo depende de las protecciones que les ofrezcan a las mujeres en cada país nos explica Claire Sainz de Baranda miembro del Instituto de Estudios de Género de la Universidad del proyecto UCE tres m fosa hacerle

Voz 36 50:07 cuenta de su dispositivo que se diseñó a nivel internacional ya estamos hablando de países como la India o Latinoamérica donde hay poblaciones que está muy alejada de lo que es la policía o las Fuerzas de Seguridad del Estado o simplemente nos a veces no son amigos no son fieles entonces ellos hablan más de este tipo yo le veo enfoques en España que podrían ser totalmente diferente no que podrían estar más conectados con con la policía

Voz 34 50:34 ella ha sido partícipe del trabajo realizado a pie de calle lo que les ha permitido conocer de primera mano sus necesidades

Voz 10 50:40 en esa encuesta lo que hemos preguntado es primero

Voz 36 50:42 eso sí creen que es necesario un dispositivo de estas características si creen que se podrían generar redes como como nos pide el concurso a nivel voluntariado como se podría gestionar pero fundamentalmente unos más centrada en el diseño porque al final son las mujeres las que tienen que llevar este dispositivo Iber y que también sea algo atractivo para para llevarlo no

Voz 34 51:04 el foco lo ponen en la protección de las mujeres por dos razones primero por la imposibilidad de prever un acoso machista y segundo para intentar rellenar los huecos que tiene la legislación en la justicia

Voz 8 51:14 tenemos un problema es que la legislación

Voz 36 51:17 por lo general no puede obligar a un maltratador a llevar un dispositivo normalmente cuando los llevan es porque aceptan llevarlos a cambio de no estar en la cárcel o una serie de de beneficios pero no se les pueda obligar porque al final es coartar la libertad entonces esto sería una opción que podrían llevar las mujeres igual que llevan los móviles y avisar si se sienten en peligro en este caso sería el dispositivo el que automáticamente activaría todo el procedimiento

Voz 38 51:54 es lo que ya no

Voz 34 52:04 este concurso con XXXVIII proyectos presentados y veintiuno en semifinales tendrá ganador el próximo mes de junio dispositivos que podrían variar su funcionalidad para implementarse en la ayuda a las mujeres maltratadas niños que están siendo acosados o personas mayores que necesiten atención médica hasta entonces siempre quedará el cero sesenta y uno el uno uno dos y el cero dieciséis