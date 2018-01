Hablar por Hablar (13/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 dos no

Voz 3 00:12 a Pacanini mira cómo me deslizó tan lento

Voz 5 00:31 choque citado todo ya ha eh eh caras familiares pasar por mi lado explicar porque me alejado pero sé que mañana esto me detrás resultado ya lo sé quizás te suena deporte sólo sea quemar alto para voy agradezco con la misma moneda el dinero y va a mi nombre se haya obrado me dieron haciendo primero eterno debajo de las lunas de hacia el principio en la solución tantos años de aprender la cuanto acertado lo sé dado por error ya sólo quiero sentir no importa que sea dolor la música me hace libre sólo va a seguir siendo así hasta el final

Voz 5 01:24 me para adolescentes es que lo hubiera hecho

Voz 3 01:38 noto resquebrajado perfecto

Voz 5 01:43 como el resto aunque el viento no está a mi favor la felicidad son medios prima el hecho lo adoquín esto

Voz 3 01:50 lo que no habrá por si acaso

Voz 5 01:56 que aquí cada uno se limpiar la conciencia como pueden no no puedo satisfacer a todo el mundo si supieras todo lo que tengo de entro Si te contara en las cosas que creo Silvia eras todo como yo veo dejaríamos de perder el tiempo el dejar la mente en blanco lo que me ha traído aquí más veces el amanecer están violento que me mata así que no me lo quiero blanco está dando ayer no era libre pero vetado el paso sólo me queda así

Voz 5 02:38 a que es que lo hubiera hecho

Voz 2 03:31 en los próximos minutos con Inés Morán

Voz 7 03:33 vamos a fijarnos en los momentos más destacados de la última entrega de los Globos de Oro de los discursos en favor de la igualdad y contra el acoso a las mujeres

Voz 1509 04:01 Doha recientemente han sido los Globos de Oro un acontecimiento marcado por la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres en contra de los abusos sexuales en Hollywood los cuales fueron destapados el pasado mes de octubre con las acusaciones de acoso al productor Harvey Weinstein muchas actrices ya han unido a este movimiento y las hemos visto desfilando por la alfombra roja vestidas de color negro como símbolo de esta lucha durante la gala los discursos de los galardonados también se vieron inundados de protestas hacia el sector defendiendo una industria del cine y la televisión igualitaria libre de abusos acoso imaginación

Voz 1509 04:43 esta semana en con perspectiva hemos querido hacer un análisis de la importancia de los discursos como medio de enseñanza propagación de valores

Voz 1509 05:01 a lo largo de la historia en mítines políticos galardones de representaciones teatrales la oratoria formado parte importante de nuestra sociedad siendo capaz de llegar persuadir a grandes masas de población es de un tipo de comunicación característica del ser humano formada por palabras que al final son prolongación expresión de nuestros sentimientos Luis Miguel ya trabaja como Quad sin y experto en comunicación himnos ha explicado el impacto que puede llegar a tener

Voz 10 05:30 la oratoria y el acto el discurso ha tenido una gran relevancia a lo largo de los siglos si nos preguntan de qué está hecha la sociedad seguramente respondemos de qué está hecho de personas de ideas valores todos estos elementos tienen algo en común el lenguaje es que cada vez que utilizamos el lenguaje estamos dando forma a la sociedad desde Grecia y Roma hasta día de hoy la palabra sido tan poderosa como las Armas queremos muchos ejemplos del poder de la palabra por ejemplo que lo hemos el caso de Churchill con su lucharemos en las playas en los campos en las ciudades en las colinas nunca nos rendiremos voz en eso Mandela con su hoy día de mi liberación Martin Luther King con Arkin tengo un sueño au sin ir más lejos en España con el que puede presidente Adolfo Suárez su conocido puedo prometer y prometo al final lo puede llevaba tu día a día en tu negocio en tu vida personal prácticamente para todos saber hablar en público la oratoria también la podemos encontrar en la gente de a pie aprender a escribir y ha pronunciado un discurso una buena presentación saber mover trenes canario emplear adecuadamente Lapo son habilidades que se pueden adquirir eh

Voz 1509 06:41 ver en la madrugada del lunes arrancaba la temporada de premios con la entrega de los Globos de Oro unos galardones conocidos como la antesala de los Oscar que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en reconocimiento a la excelencia en cine y televisión la actriz y presentadora Oprah Winfrey recibió el Premio de Honor pronunció un emotivo discurso que será recordado por su compromiso feminista y alentador para las próximas generaciones y que dejó claro su talento como orador

Voz 2 07:09 la durante mucho tiempo las mujeres no han sido escuchadas se las ha creído cuando se atrevían a contar su verdad al poder de los hombres de no pero el tiempo se les ha acabado así que quiero que todas las niñas que nos estén extendiendo ahora sepan que hay un nuevo día en el horizonte Gil cuando ese día finalmente amanezca será por muchas magníficas mujeres muchas de ellas aquí presentes y algunos hombres fenómenos luchando duro para asegurarnos de que se conviertan en los líderes que nos lleven al momento en el que nadie nunca más tenga que decir yo también

Voz 1291 08:10 la línea triste entre en vigor

Voz 1509 08:14 en el caso de España Leticia Dolera quiso hacer un llamamiento al feminismo en los premios Ciudad de Huesca dos mil diecisiete y donde habló de mujeres olvidadas de igualdad

Voz 1291 08:24 sismo en las escuelas en los enseñaban a menos a mi madre a mi abuela labores del hogar izaba que no los puestos de liderazgo no podían pertenecer como este caso miles a lo largo de la historia afortunadamente pasos trazos a la lucha de muchas mujeres a la complicidad de algunos hombres pero nada ha sido gratis nada se consigue de manera natural todo se consigue el esfuerzo ningún avance social está conseguido porque si caídos del cielo no todo hay que echarlo por eso tenemos que darle gracias al feminismo a los movimientos feministas ya todas las mujeres que consiguieron desde el voto femenino no hasta que yo pudiera dirigir cine tenía una cuenta bancaria conducir hizo una mujer independiente que todavía se enfrenta desgraciadamente al machismo cotidiano y al techo de cristal

Voz 1509 09:16 pero también hay testimonios duros vividos en primera persona como es el caso de Pamela valenciano que tira de humor con su monólogo No sólo duelen los golpes donde propone desde una experiencia de pareja en la que vivió maltrato abuso y sometimiento una mirada al tipo de relaciones que se llevan hoy

Voz 0277 09:33 día nació en el mundo de se creen que la cosa se controlan es que el patriarcado hace más de un siglo dividió al mundo algo masculino lo puso allí a lo femenino aquí a un adolescente me dice mi pueblo llama eh Trapp para somos diferentes cariño personal diferente esto es desigual vale ya bien esta desigualdad yo crecí pensando que la cosa era normales en el mundo azul en el mundo de los tíos hostelería latinidad se enamora vertió surtió el pelo Juncker ultima una la última vez que llevará Stein N en público Walter yo tenía cinco siete nueve ha ganado equipados claro y el niño creció sabiendo que maricón sería un insulto maricón significa parecerse Matía portando parece que ser mujer en la vida

Voz 3 10:28 no sé nada

Voz 1509 10:31 en el caso de la activista keniana talla cuenta cómo tuvo que luchar por su educación batalla pertenece a la cultura masai donde los niños están criados para ser guerreros y las niñas para ser madre prometida cuando tan sólo contaba con cinco años de edad ya decidió seguir su sueño llegar a convertirse en maestra para ello llegó a un acuerdo con su padre pasar por el ritual que dicta la tradición masai dio poder seguir con sus estudios este ritual consistía en la mutilación genital femenina una talla cuenta su valiente historia de cómo continuó sus estudios universitarios en Estados Unidos su valor por la educación de las niñas de su comunidad

Voz 2 11:17 igual Agus exigía cuando llegué América descubrí muchas cosas descubrí que la ceremonia que atreverse cuando tenía trece años se llama mutilación femenina aprendiz que es anticonstitucional en Kenia aprendí que no debía cambiar ninguna parte de mi cuerpo para obtener una educación tenía un derecho y mientras hablamos de esto ahora hay tres millones de niñas han África corriendo el riesgo de pasar por esta mutilación ahí aprendí que mi madre tiene derecho a la propiedad aprendí que no debía ser usada sólo por ser mujer toman esas cosas me enfureció Heron y quería hacer algo y eso es lo que estoy haciendo dando oportunidades donde puedan crecer en este momento hay mujeres a quienes no están golpeando gracias a la revolución que comenzamos en nuestra comunidad

Voz 1509 12:22 desde prácticamente los inicios de la humanidad del ser humano ha utilizado la palabra para expresar sus inquietudes pensamientos creencias enseñanzas el discurso es una prueba de la evolución de la sociedad hay discursos inspiradores que han logrado generar cambios movimientos y que a día de hoy se siguen perpetuando puede ser incluso una herramienta de empoderamiento

Voz 7 12:44 crecimiento personal en la recta final de este repaso a la semana de Hablar por hablarporhablar recordamos a Dolores que se puso en contacto con el programa su marido ese mismo día hubiera cumplido años antes de que se fuera solían escuchar juntos cada madrugada hablarporhablar hola Dolores buenas noches desde Málaga adelante lo escuchamos

Voz 13 13:28 la historia de de mi vida yo conocía cuando lo conocía mi madre es certera de fíjate luego ya cuando tenía yo siete años porque en Madrid se casó me tuvo a mí Paul claro era muy chiquito pero vieron otra de A vivir que vivíamos cada vallas puerta con puerta y claro me llevaba nueve años yo tenía siete pues tenía nueve más aún cuando ya tenía catorce años pero no hicimos novios

Voz 14 13:56 se lleve montados mayo hizo cincuenta años que nunca se en el cuatro cinco V

Voz 13 14:02 Vimos de de novio me casé con diecinueve años ahora en noviembre pocos Said Samuel después de una enfermedad tengo fría pero pesar tengo en la cata que están Tortell claro a mí me dice tiene día yo sé que tengo miserias pero no le deseo a nadie y vacío que como yo digo pero es que lo escuchábamos casi desde que empezara el programa no dormía mucho han hice exponía pues lo que yo no he escuchado a la otra mañana me decía escucha Tea y ahora estando mal lo precisamente dos noche antes que ha muerto en el hospital de no haber pues Chávez incluso en el hospital los Tre día captado aquella noche en primera que entro yo tenía la radio muy flojito pues sabía que ella trabajos chance firme decía llama llama una noche Illes cien yo no a mí me da vergüenza de de Llana

Voz 14 15:00 fíjese yo vi está llamando aquí os Loring

Voz 13 15:03 por qué precisamente hoy es el cumpleaños que no fuera cierto el cumpleaños que no está ya aquí me da un a costa de no ya puede pobre que vemos hecho adaptar a tal la última por lo que quería hasta el último día

Voz 7 15:21 sí

Voz 13 15:21 quería que lo que nada pero que hemos vida área de la ceniza entonces para mí era muy duro porque yo decía cuando yo salga de la Iglesia que se le da da la cara para que mal no yo a Taylor respetada pero yo decía que muy duro Jiménez decía unos pocos días de ellos en lo que va de conmigo me va a meter dónde está tu madre y tu padre yo no te metas pero cuando ya preguntándome qué es lo que quería era esto pos si decía que la ceniza donde tiene que estar en las me entero pero no ponen en el florentina que en olvidara de ella yo sé que es muy duro pero Maqueda tranquilidad que demuestra lo que quería entonces predijo la voluntad de ir dijo que sí que no he abandona la ceniza de hacer lo que quería no polar en que nada o yo no lo hago porque

Voz 14 16:10 aunque él no entonces

Voz 13 16:12 lo dijimos y yo lo único como yo les decía lo único que que ha hecho que no sé decirlo fuera querido es que yo quería ve la ceniza estuve con lo que Manu claro a mí me diste hoy porque nota la XXX tu casa digo porque es que no que no quería es él no quería que yo me la vida de las tenista pero mi casa tiene en una barriada después Tortosa y albañil yo tengo una casa muy bonita planta bajaría hasta ir todo es recuerdo todo es recuerdo por todos los lados que mi recuerdo y eso hizo una vida muy rara ha trabajado mucho para nosotros no la he visto nunca debí hasta Liu sólo tienen mi vincula estuvo otro en un fleco fíjate tú que de eso más bonito que claro como me conocía ya te digo que yo tenía siete años

Voz 14 17:08 sí tenía una bueno tío

Voz 13 17:10 en mi suegra no me quería ir Lucho que decía que se lo único que él había pasado en la vida bonito que vivía era poco yo decía la puerta o conmigo lo que no ha hecho mi madre que el día que iba buscando trabajo llegó a las fábricas de la obra y me lo encontré por el camino que yo vivía precisamente patán tu hermana que era mentira pero donde van a buscar trabajo en Vigo dice venga que te lleva hasta la parada del autobús vale la vida en la todo ideó él no porque tenga suerte ya alrededor quedó de la obra de Fleck quedó en dentro de la obra y la miras te voy a decir una cosa no sé cómo su escucho porque cambiamos los dos y también de hace mucho tiempo porque le encantaba vía pasa palabra y ahora esta última vez estaban el hombre que ha llevado el premio

Voz 14 18:09 sí sí precisamente

Voz 13 18:11 cuando ganaba Antonio S poníamos contento si decía el otro sabe mucho pero es que yo quise entonces sí velos dinero donde tiene una cosa en la cara no no adscrito porque yo no exhibir muy sino adscrito pero que cuando ella falleció aquella misma tarde diseñada más pone digo no me ponga Pasapalabra dice porque tú lo tiene que ver digo no porque lo no estoy capaz pero ya cuando pasaron ya muchos día por lo que estaba Antonio todavía vivo y comida estado todavía Antoni al ego ya la tele empezó a decir se van a llevar al premio se lleva el premio cuando usted lo llevó Antonio diluido donde este mira contento porque de la SER Antonio hipnosis capaz de velcro y sin embargo opte de

Voz 14 19:00 comida escucho porque mi padre sí

Voz 13 19:04 que veo la la cabeza de todavía alma

Voz 7 19:08 pues eso es muy bonito homenaje la espero Dolores muchísimas gracias por llamar

Voz 14 19:13 muchas gracias a ustedes que una extraña que me cae bien

Voz 1292 19:17 los próximos minutos aquí en por hablarporhablar vamos a comprobar que llamada de todas las que hemos recibido estos últimos días ha elegido Rafa Sánchez para convertirla en canción recuerda José María es un oyente que llevó para contarnos que se hace cargo de su nieta como si fuera una hija pero que no consigue estar tranquilo vamos a recordar el testimonio

Voz 15 19:38 yo tengo una hija de seis años la vista tal médula a echarse el hijo dijo que se veía a vivir con su madre conmigo y al su hija que a su hija la tiene ocho años estamos si lo nosotros bueno pues pasa esto que estuvo días en casa se marchó

Voz 16 19:59 el que el novio suyo de toda la vida que las

Voz 15 20:02 esa es la la humilla la todo lo que te puedas imaginar parece su bueno y el caso es que hago a Salamanca por desaparecido puntuales veces a pedir comida IU ICV descartaba como Picasso y ahora va a haber cometido los robos in tiene veinticinco días traspuesto ingiere cumplirlos aquí en nuestra casa merced a una persona por muy hija etcétera había cuando la una está vivía hace una palabra meter aquí verbal Pumar tu madre meter un museo como ha dicho que a veces no tardará mucho vía día envolver en prisión lo cual lo hace pero todo hace octavo velorio otro problema que también está el padre el el humano es la custodia

Voz 2 20:59 la madre

Voz 15 21:01 porque mi hija renunció al día pero está obligado al que viva con nosotros la pasar doscientos euros Ia Savile paseo cuando no trabaje porque la manutención de la para entonces es Black coge y se la llevó la parque lo las nada por Papá Él tampoco si el sello adictos hecho una novia Ira tal novia no quiere de mochilas cosa que a mí esta el sátira o estas Navidades tres días sin aparecer porque dice que quiere su vida con rubia hice los abuelos nos podamos estemos aquí a Tévez donaría que es nuestra obligación

Voz 1509 21:46 a José María así que su nieta

Voz 1292 21:49 es casi una hija pues esta es la historia que Rafa Sánchez han musical izado compuesto para él

Voz 17 21:57 no

Voz 6 22:08 y la ausencia en el que viene no es la cae esa palabra qué sobre el suelo firme pueden suba ahí queda unos plazos que eso se puede abortar descontentas habría que sólo eh

Voz 1509 23:09 sí

Voz 6 23:12 su nieta vive hacia algún día yo venga no vuelos de su incansables tu pelo firme para sus pueden sus lazos firmado a vivir su nieta Marciar día hay Calvet qué le parece

Voz 1292 24:50 es o no es un recuerdo bonito le apetece que le haga una canción Rafa quiere regalarle algo especial a esa persona que significa mucho para usted bueno Rafa Sánchez le compone una canción lo único que tiene que hacer para saber de los detalles es contactar con el con el autor tres dobles punto la vida en canciones punto es tres uves dobles punto la vida en canciones punto es este programa emociona este programa te hace hacerte muchas preguntas y es todo un homenaje a la vida muchísimas gracias por acompañarnos por sus palabras por sus silencios con las voces que han tejido nuestras últimas madrugadas nos despedimos deseando como siempre que haga algo muy bonito