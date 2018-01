Hablar por Hablar (16/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 ya de esto estoy coqueteando con el al de aspirar de canto décadas dentro de la me gusta Albert Tola me gustan los mocos en bandeja quienes que no les gustan los españoles menos colectivos decirte lo pongo en bandeja al Prado sí

Voz 1194 00:38 yo creo que en Star Wall también aparte de ver lo que es la izquierda también vemos lo que el hecha por la figura de Kyle Lorraine que es al sucesor de ahí Lorraine sería dar Eider lo Carlos Rivera sería a Franco

Voz 1 00:52 los Alberto lo me gusta el bulto

Voz 1194 01:01 eso esto sube lo ha publicado en Twitter porque sino no puede darle a me gusta nada claras de esto hay que ponerlo por escrito pero entonces donde ahora hay mujeres LGTB disfuncionales antes había hombres blancos heterosexual así que la conclusión es que España no habrá entrado en la modernidad mientras en las fiestas de los pueblos no haya partidos de fútbol entre mujeres LGTBI disfuncionales contra hombres blancos heterosexuales les propongo desterrar el típico partido solteros contra casados se y fomentar una nueva realidad de nuestro país mujeres el eje Tévez disfuncionales contra hombres heterosexuales blancos en las fiestas en las fiestas de los pueblos una vez regaña tenga unas fiestas a la altura de los tiempos

Voz 1 01:57 igualmente lo poco humano

Voz 1194 02:01 si luego tengo una conclusión bueno incluso dice vale apéndices que yo yo yo normalmente por por Tito no sé cuándo vas a acabar y cuando no y me pareció que aquí no había acabado sino de acabado pero tengo tengo un apéndice que puedo comentar al PRI y con sacaba con esto acabo como Adelardo eh muy breve vales simplemente la puntualización de que el Octavia se acaba no el lado oscuro de la fuerza el lado oscuro de la fuerza

Voz 2 02:26 a es lado

Voz 1194 02:30 es la eficacia es el poder ganar elecciones es el lado oscuro de la fuerza porque si la izquierda empieza a luchar eficazmente por los desfavorecidos tarde o temprano serán favorecido por lo tanto esa gente automáticamente pasará a ocupar el puesto de los favorecidos vamos una vez más la lingüística porque es nuestra manera de pensar nos vamos a yo esto siempre nos movemos por antagonismo entonces sitúa ayudas eficazmente a un desfavorecido que vas a conseguir un favorecida y por eso las puertas giratorias cara la la la la la izquierda cuando lo hace bien vierten derecha cuando la izquierda llega el poder cuando la izquierda gana elecciones cuando la izquierda eficaz se convierte en el lado oscuro de la fuerza en la derecha entonces que es un buen Yeray un buen today es el que se mantiene cutres que chapucero si no se toma así misma demasiado en serio porque la tentación de ahí cuál es hacerlo bien tener el poder gobernar la galaxia toda la gente que alguna vez ha tocado poder ex agentes ha vendido al lado oscuro de la fuerza y por lo tanto han dejado automáticamente de pertenecer a la izquierda la izquierda no debe ambicionar el poder el lado oscuro de la fuerza la izquierda Se debe mantener en una mierda chapucera jugosas que no lleva a ningún lado oye pues lo está haciendo muy bien

Voz 3 03:58 la vida moderna tener refugiados en casa y al ya hallo en el asilo

Voz 1 04:04 el estoy hemos tenido

Voz 3 04:08 una buena y cruda definición de profesor J Moriarty es prop Moriarty el graciosa porque es verdad pero Dios da porque verdad muchas gracias a al premiando le a todos los definiciones la vida moderna todavía hay muchas gracias por supuesto un día más por estar aquí en la Cadena Ser en el estudio centrar un aplauso para Ignatius sigue en ruta

Voz 4 04:27 al final topado con el propio partido

Voz 1 04:31 el público

Voz 5 04:57 hoy

Voz 6 05:03 hablar por hablar

Voz 7 05:14 ah

Voz 12 05:45 dgt que yo siempre ir a colegios católicos animarán del tema de la religión que Gregory yo vivía con mucha naturalidad pues según empieza la universidad automáticamente recuerdo que lo que lo multen que para era una parte muy importante con pues como por mi raza

Voz 13 05:59 pero un bicho raro pues yo me me calle

Voz 14 06:04 yo nunca me decía

Voz 13 06:07 y yo río

Voz 12 06:09 Carlos porque decidió terminar imbéciles trasbordos les una parte indica que las marcas

Voz 11 06:14 sí

Voz 13 06:23 que a veces te y seis Weise Amaury pues no se ha yo no puedo enseñar a Mis hijos conforman T con lo que te dan los si tú vales lo que vale esa forma no te quedes ahí simplemente porque si no estás de acuerdo con lo que hay evidentemente tienes que cambiar ya sea a pesar de que tenga que cambiar de país pero como dice el refrán no eres un árbol mueve tres

Voz 16 06:56 qué tal muy buenas noches son las dos y diez minutos es la una y diez en Canarias la última vez

Voz 17 07:02 que nos encontramos para Hablar por hablar María Amparo contó a Adriana Mourelos por qué decidió marcharse de España

Voz 13 07:11 después de estos cuatro años la verdad es que estamos ya muy estabilizados trabajando súper contentos fue duro porque porque claro salimos y salimos con dos niños pequeños que son cuesta un poco luego el idioma vienes con el idioma pero claro llegas con un idioma de como yo digo de libro que unas mantas de libros a la calle de doce consta son un poco hasta que te vas adaptando bueno pues se ha llegado las cosas yo la verdad es que a mí yo lo vivo que sí yo aquí encontrar una vida otra cosa saliste de lo que está establecido conoce sobre todo otras culturas porque si algo tiene que a mí me encanta de Francia es la CAM de mezclas multiculturales que eso sí ahí es increíble ya trabajo unos teníamos pero que no estaba muy de acuerdo con la con la bajada con la bajada salarial que hubo nosotros pues somos mano de obra muy cualificada de de verte un jornal todo lo meses de entre mil cuatro mil euros a este como el Jornal de mil doscientos haciendo las mismas horas yo no señores lo siento pero no sé

Voz 18 08:29 ah

Voz 15 08:35 María también decidió marcharse de España fue hace más de diez años y asegura que fuera es donde reconocen tu trabajo

Voz 19 08:44 es una pena que este país que tiene tantas posibilidades los que hemos mal porque estamos en Europa pero no estamos al nivel de Europa los salarios han diferente ETA reconoce derechos pues tu trabajo esfuerzo aquí bueno cuando oigo estas pero además es que lo veo yo cuando vengo aquí pues pues veo que que no que las cosas son muy diferentes y que no llevamos a que tener optimismo alegría tenemos eso de luego por ejemplo que no vivo aquí te digo que Nebra aquí bueno quién vive un tiempo allí pues hay cosas que son muy caras en la alimentación y vestido la gente sino toda la cantidades inmensas de dinero vamos es que está al mismo precio Castillo aquí en Madrid y Miami como se va a vivir así con estos sueltos yo desde luego la gente joven que lo coja como una experiencia es una pena decir eso que la gente joven animarle a que se marchó fiel pero el trabajo reconocido también es importante quebrada es cuando ya había allí digo pues era hablar español digo esto el Barcelona es multicultural luego trabajo en enseñanza ves cómo se organizan allí es muy diferente a como lo hacen sus aquí conocimientos menos educación el respeto primordiales una aquí en España bueno pues Aito quizá la forma de ir de allí en España les parecía la falta de libertad hay unos objetivos en la educación que van dirigidos

Voz 18 10:12 como ellos quieren que sea su sociedad las ideas de educación son básicas Tip Tito amor al país la naturaleza

Voz 15 10:28 gracias por dejar que le acompañamos una nueva madrugada quiere hacerse escuchar tiene un número de teléfono gratuito el novecientos cien ochocientos o de marcarlo desde el extranjero con el cero cero treinta y cuatro delante cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos para mandarnos una nota de voz un audio al Whatsapp

Voz 17 10:50 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco recuerde también que sus reflexiones pueden ser

Voz 21 10:56 partidas en nuestra cuenta en Twitter arroba hablarporhablar

Voz 17 11:00 acuerde que tiene un equipo a su disposición dispuesto a escucharle con Adriana Mourelos con Elena Sánchez con Inés Morán en la producción y con Yeray Martínez en la dirección técnica es martes es dieciséis de enero empezamos

Voz 22 11:24 todo Bread y ha dado un balón de quince asientos que les ha dado

Voz 23 11:33 pues los cántabros la hablo eh

Voz 22 11:41 eh eh dice que Fall pescado

Voz 23 11:52 el se en que da Armero que eh sí el olvido y Querol era el mueble hasta el borde una algo va de Grillo

Voz 22 13:02 tal infierno decídete dos Day

Voz 23 13:12 ya Ely Guerra no es uno de y el encanto e oro te cae eh eh eh convenio en demonios a todos les verdades los rígido porque él un nace la novela era lo mío son bien

Voz 24 15:32 yo yo

Voz 2 15:38 sólo eso

Voz 15 15:43 tu vida

Voz 25 15:46 com pruebo

Voz 15 15:48 con desconsuelo que hay muchos grip poso Sigrid cosas entre los asistentes de la madrugada de hablarporhablar Isaac que han pasado hombre qué tal buenas noches hoy desde la cama de venció la gripe está siendo dura este año

Voz 26 16:03 hoy tan dura buenas noches urdu es Herrera que tal Believe Cuca Loli

Voz 15 16:12 hola Héctor Santana muchísimas gracias también patín por estar aquí a Marisol García buenas noches amigos comenzamos a manos juro que para mí no ha sido el lunes más triste del año ya lo del Blum mandé creo que son americana impuestas eh así que ánimo íbamos a por ello Marisol sobre todo porque estamos a martes ya así que lo que haya pasado el lunes ahí se queda

Voz 26 16:44 buenas noches Jesús gracias también a Rafa a Katrina o la alijo votos

Voz 15 16:53 aquí estamos comenzando la semana nuevos retos nuevos propósitos nuevas historias en esta nuestra madrugada comenzamos con nuestra menos grip posa ya espero Macarena así un poquito menos grupos

Voz 26 17:09 sí todavía se nota se nota la voz pero bueno poco a poco eh esto me lo perdona no de verdad

Voz 15 17:17 qué cierto Cuca cojan Loli que bárbaro dieciséis de enero ya riéndonos estamos comiendo las uvas otra vez calla calla que bastante extendido ya con una

Voz 28 17:27 no

Voz 26 17:30 muy buenas noches a todos ya todas vamos a distraer el sueño con historias que pueden ser como la tuya

Voz 15 17:39 pues vamos allá recordando nuestro número de teléfono que ya estamos atendiendo el novecientos cien ochocientos para hablar en directo y el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para que nos envía usted un audio una nota de voz al whatsapp el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta

Voz 17 17:58 hay cinco Inés Morán buenas noches hola buenas noches

Voz 15 18:00 es una propuesta puesto y queremos hablar

Voz 0020 18:03 le de una historia de superación Cole débito una estadounidense con Síndrome de Down de veintisiete años estaba cansada de que siempre la rechazaran en las entrevistas de trabajo según ellos no tener el perfil adecuado así que decidió dedicarse a lo que verdaderamente la gustaba la repostería y poder abrir su propia empresa pronto sus galletas de chocolate y canela llegaron a los supermercados de su ciudad natal Yves pues Intras contar su historia en un programa de televisión millones de personas se pusieron en contacto con ella a través de las redes sociales entre sus logros estas su colaboración con los premios Oscar que eligieron sus galletas como regalo a los asistentes así que ahora Cole De Vito es emprendedora ha dado la vuelta al mundo haciendo lo que le gusta Itzik en su negocio sólo a personas con discapacidad y con ello queremos preguntarle cuándo les rechazaron por no seguir los cánones sociales montó una empresa con una idea por la que nadie apostaba alguien de su entorno Le dio una lección de vida por su afán de superación cuéntenos

Voz 26 19:08 una empresa un proyecto

Voz 2 19:12 no

Voz 26 19:14 una hazaña

Voz 15 19:16 que realizó usted y que el resto le aseguraba que no podría

Voz 26 19:23 no decía

Voz 29 19:23 puntos cien ochocientos

Voz 21 19:26 cuéntenos comparta con este equipo

Voz 15 19:29 lo de noctámbulos una historia de superación personal

Voz 26 19:41 gracias Siles buenas noches

Voz 30 19:44 eh

Voz 15 19:55 la prueba Hablar por hablar la cuenta en Twitter que escribe Chiquito el lunes triste este lunes ha sido otra extraordinaria oportunidad que estoy seguro haber aprovechado la tristeza para quien la quiera

Voz 26 20:10 cabrito y reto

Voz 31 20:13 tú

Voz 15 20:18 gracias a Mena almas píxel por sus aportaciones que ya está empezando a facilitar en la cuenta a Pedro Sánchez también aquí estoy quitándole las penas escuchando

Voz 2 20:29 una madrugada más habla

Voz 15 20:30 ah por hablar

Voz 32 20:33 tú la no

Voz 33 20:40 eh

Voz 2 20:44 tu

Voz 34 20:48 y tú

Voz 2 20:51 el buen empezamos en Valencia con raza

Voz 1194 20:53 el buenas noches buenas noches gracias por llamar

Voz 35 20:58 me mosquea gracias a ustedes si alto y claro

Voz 36 21:10 que quería me llamó porque quería dar las gracias a las doctoras que me han operado exalcalde

Voz 21 21:18 de qué le han operado Rafael

Voz 36 21:21 pues le he dicho a la compañero de la próstata pero eso de hoy ha sido el de las hoy vamos eh

Voz 35 21:29 y cómo se encuentra muy bien

Voz 36 21:32 por eso les digo que se han portado muy bien conmigo que son unas señoritas que creo que que se han dado porque no tendrán madre de treinta años

Voz 21 21:43 las doctoras

Voz 36 21:44 sí sí las doctoras y vi cuando la doctora ahí un doctor tome osea que que todo el personal en general que es la primera vez que ido por desgracia no se canse y a dos o tres veces las querido pero

Voz 21 22:00 Doña

Voz 36 22:02 todo muy bien

Voz 21 22:05 la recuperándose o está todavía en el hospital

Voz 36 22:07 no no estoy en casa me venido enseguida una y dos horas ven en en todo proyecto no lo ha tardado y dos horas

Voz 21 22:18 qué bien Rafaeli afronta uno cómo afronta las intervenciones quirúrgicas con miedo con preocupación a uno ya termina hasta por acostumbrarse

Voz 36 22:28 no yo no he tenido amigos de distinta cosa no una duda que se me rompió el tobillo idiota fue la hernia en Pinto pasan no muy muy complicadas pero que muy pero que muy bien es que yo en la otra noche en esta emisora porque les oigo yo muchos años

Voz 35 22:50 que que

Voz 36 22:52 que cómo ha avisado a los médicos y todo eso porque la desplegaban y eso es esa gente no tienen derecho a ser esas cosas Amore lleva esa gente de quien te eh pero pero por una buena temporada que hará que insulte a un médico hizo que toda una mujer

Voz 35 23:13 Rafael este Days si digo me digo que si usted y no sí sí

Voz 21 23:20 sí se hace referencia a una llamada que tuvimos hace como un par de semanas es verdad que a una a una persona no no no no le trataron muy bien no quedó muy contento

Voz 36 23:31 ya no pues mire esta tarde luego para el que que cada amo en que merece cogería ahí pasé a que ya estaba Dasha de espera pero está bien mucho trabajo y además está muy sincronizado porque ahí por ejemplo ir Baute a espera enseguida pues le llaman retoma más ir luego pues una una pulsera ir así puede hasta que llevan al médico para que le que tiene pero que estaba a tope oiga no se cabía ahí yo que desagrado

Voz 21 24:11 ya

Voz 36 24:13 muy en Valencia a base de Seúl

Voz 35 24:17 está toda España Rafael pues nada ahora recuperarse

Voz 36 24:23 muy yo que otras cosas se me lo cual permite decirle que este conflicto de los canta dame lo tenemos todo España e Iquique en a estos pistas eh quería eso sí lo de que hemos trabajado porque yo estuve allí también la daños cincuenta y tantos estuve medio medio año seis meses me vine porque ha vuelto y magrebí pero hemos trabajado allí más de cinco millones de español sabe

Voz 35 24:58 sí lo ha dicho bien claro Rafael

Voz 36 25:00 a que ahora ellos que veinte pero serás rey cuando ya ese es es la comunidad en la hemos hecho todo ha de ser está fuera residente gracias pero vamos a ver que no le me creo que al contrario porque yo la vida laboral esos seis meses no me han venido a mí no los tengo registrado comprende

Voz 17 25:23 Rafael pues hay que dar su opinión gracias por llamar

Voz 36 25:27 casi autor de que en muchas gracias por todo y que sigo muchos de ellos como como están

Voz 21 25:32 muy amable

Voz 35 25:35 buenas noches

Voz 23 25:37 el gran día sexta ya el chaqué BN que la feo cada molino de niña del cuerpo Jane Maicon es todo un poema chica más Spain que he topar con la pequeña

Voz 15 25:58 a buenas noches Carmeli también a Carmel y le damos las buenas noches gripal posa en el libélula los cuenta acerca de la la pregunta de

Voz 23 26:13 eh

Voz 15 26:14 de de la madrugada la que hoy le planteamos saber momentito que el reloj marque las dos y media eso es la una y media en Canarias descuenta Live Lola que una amiga suya hace unos años en unos grandes almacenes no la contrataron porque aseguraron que tenía kilos de más

Voz 23 26:33 feo camino de

Voz 15 26:39 respecto al Blum mande y escribe libélula también en Twitter lo del de Yeste una una gilipollez con perdone leo textualmente que se he tenido un día estupendo todas las que lo compartimos también

Voz 23 27:06 estoy tan lento que sí que no sólo sea son unas estupendas cuando ante en Madrid

Voz 15 27:35 le

Voz 21 27:37 buenas noches buenas noches muchísimas gracias por llamar

Voz 37 27:41 pues mire quería haber es un poco contaron la historia sino que se acusa siempre le oigo esto muy hace muchísimo tiempo mira así por problemas que como siempre tengo problemas de es de soledad bueno vamos a empezar a mi de yo me que bebió dan ya tengo unos setenta años y me quedé viuda hace veintitantos años hice una persona muy que aspiro que aspiro a no bueno tengo un bonito de de de de Cultura hay un me ha gustado mucho a leer muchísimo de todo tenido hecho esto bastante tal y el caso es que cuando me casé muy joven y el joven marido pues bueno muy bien todo todo hijos pero ya sabe lo lo pasábamos hijos que ella hace cazan yo me casé joven también se a casa Aaron Bueno viven su vida Hay hoy prácticamente hemos tenido también problemas porque mi marido con mis hijos mi marido ante de morir pues tuvo problemas con ellos no había cosas que no le entraban y bueno ahí un poquito sí empieza a P P rifi rafe como es decir que ya me quedé un poco hay como bloqueada

Voz 21 28:52 sí

Voz 37 28:55 yo dije me quedo aquí me quedé sea me quedé viuda joven digo yo aquí me va a morir de pena Mi casa digo así yo sé solas siempre tal y me ponía porque es voy a ser muy animada siempre me ponía pues que digo yo no sé señalan y de bailes ni de vamos a base de mucha era muy formal y Vigo que buscar a alguien guión que bueno que hoy vía esa sabe que no no sano les no va sembrando a casarte no mal sino mujer amistad fue lo que sabía no muy bueno con un señor el primero conocimiento en la agencia ese señor pues estoy hemos hecho años pero que lleva ocho años estaban eso pasa ahí yo a la mía porque claro es trabajando ahora empresa multinacional hígado trabajaba muchísimo luego también trabajaban en la Real Madrid igualó pues no veíamos Iglesia mira si me veía tengo una casa vandálica Diego también tengo una una buena casa digo pese vamos a vivir prácticamente cada uno trabajando trabajando y eso a estas sola ahí o Talgo pues mira década de mi casa en lo vemos es amada bueno ya me había conel a Bono a los ocho años viví era la persona que era una buena persona no era lo más preciado invadido en buena persona indica

Voz 21 30:21 sí

Voz 37 30:24 esa señora que era de Murcia a morirse de Madrid y el Real Madrid pues si algo sobre dice todos los años a cierta que era el decía que había Murcia y hacen la procesó bastante buenas ahí ahí tenía costumbre de salir tienen en la cajita allí mal Lisa iba que ya digo y entonces pues aquel año eso fue como una bueno siempre bien es de nave yo pero no es el más inmediata de esa hora más que los días de Semana Santa en jueves viernes sábado y lo se venía rápido llevaba coche y nada más llegar allí eh cogía el coche que conducía de de maravilla llegaba allí llegó allí y fue a caer al salir del coche lo que le dio tiempo a llegar allí a cierra iba abriendo la puerta redondo la mente de la llevaron a a Murcia y a ver si entonces tenía un haber canse junto más cerebral pero que no se han dado cuenta antes Chaila misión arrasar artístico aquí se llama Hinault Indurain saque y que fue ahí bueno qué pasa qué pasa tenía una mantiene bueno tenga hija sigue viviendo en Denia es médico debía esa aquí en Madrid y entonces fuese rápidamente haberlo han pegamos aquí vino que bueno luego al final tuvieron copera Léger murciana porque la urgencia no da para ahí ahí entonces esa ese murió en la operación y bueno pues ha pasado tras ocho años hirió adquirían de esto es verdad porque Dios mío me en NG metido Jerez padre Ángel M Sara de la paz

Voz 21 32:08 se ha dado

Voz 37 32:10 sí había sido acogía con muy bien porque me ha gustado mucho amigo Blaise muy bien ido tenerme tiene en en en lo de cáncer de sea la progresión del cáncer Sayez siempre digo porque no podía quedarme en casa a casa me caí me va a dar yo esa depresión a lo coger Ivo hago como esas es seguido luego pues también pretende mucho de un hijo mío me tengo que tiene ha tenido problemas en casa pero tenido problemas de hipotecas es a lo que pasa John que le quedó dinero para que se los vendimos a las dos en la finca que teníamos aquí en Madrid

Voz 21 32:51 ya le digo

Voz 37 32:52 iba iban ese dinero hay que intenta ayudar intento soy Garbajosa era muy agradable muy tal digo porque diría lo lo único que yo por ejemplo me quejo un poco no me quejo digo yo esa zona que el soy bastante a ver que soy había todo BP goza de modernas y eso pero yo con con lo de luz a pone con Internet gijonés esa cosa aquí en Venecia Rado yo que tuve un ordenador no compre otro suele haciéndoles cursillos pero llego y también no me cerraba desarrollaba hay pues yo digo encontrar a la persona yo que ser una persona que yo nunca tira la toalla es verdad que me han querido mi marido horriblemente ese señor también hirió que pena digo yo que esa rosa que va al matrimonio se me da muy bien homófona de pareja sí digo y como yo y yo no pero sobre lo que me gustaría es que yo sé porque yo lo muchísimo vivo revista no

Voz 36 33:59 entonces armada ETA una de las cosas

Voz 37 34:01 es que tenía que haber es para la gente mayor a gente a partir de sesenta y tantos setenta o son adelante según dice está divinamente está bien es porque no habría una una correspondencia algo que entre personas sea bueno hace amistad lo mismo que yo de Vigo con Internet a la que me pues habrá que entrar hoy ahí entre yo dije Dios lo quiera a día por tuviera una Fabio o que hubiera un programa o que hubiera una revista cante GBR vistas de mayores ahora yo creo que ya no queda ninguna aquí digo seguro que diez suerte igual no te no tiro la toalla pero yo reído por ejemplo en revistas he ido yo que pasajes que pasan a mí me decía Dios mío que como no tenemos internet como nos han entrado en lo que hacer eso hizo la pena que no haya adoptado una un estamento revistas o Javi o lo que fuera que que bueno que ayudó poquita gente mayor cuando nos hacen mucha falta no yo comprendo aquí a dijo ya ha sido pareja las que tenido Illes mejor desgracia una suerte grande porque era muy buena persona pero lo una suerte

Voz 21 35:24 por qué buscar un espacio donde haya gente afín de su edad y afina usted no sé por ejemplo un club de lectura ha dicho usted que le gustan muchísimo leer

Voz 37 35:35 ha planteado pero mide yo me lo he planteado pero mi yo como si dijéramos en a multitudes no yo lo ve usted una cosa que tampoco particular entiende sea lo mismo como puede pesar baraja en Internet como puede ser en una en sé que a la rabia hace años bastantes años que había prologado esa historia nacional ella cartas escribía que quedan por la noche también icono yo digo quiso escribir porque fue justo con me cuando me quedé viuda entonces digo pues había gente en toda hembra formal no pues gente que se ha quedado viuda y tal escribían bueno la manera en que no sé cómo que no hubiera no sé cómo día más las cartas al arrabio hilo o de la radio pues hacía dijo bueno para que ir

Voz 21 36:32 que le pongan en contacto usted lo que echa de menos es que haya algo o un espacio donde se pongan en contacto a personas de la misma edad Deacon

Voz 37 36:43 yo digo esto ha sido lo hubiera digo yo conociendo me ahí no sé digo yo sé la buena persona y tiene buenas personas para que estén como yo solas yo a lo mejor pues eso coincidido con algún alguna vecino algún amigo bueno amigos no porque era el tengo amigas Tom bueno pues que lo será es ya una amiga que tenía pues pueblo con la hija porque es empataba voy sola pues la otra encontró novio a en Valencia no me gané yo buena y me quedé a solas en la Vía yo qué sé una desesperación de soledad no aguanta con ella y digo qué pena que habrá gente yo no digo también esas señoras que yo nos diga que quiera hacer una pareja señoras

Voz 38 37:35 ya están en la misma condición que yo

Voz 37 37:38 diga charlar un ratito para hablar para para no sé qué miserable mismo entero a misma a ver una provincia hizo ir para conocer todo lo que sea yo digo ahí si no se Soraya digo yo he leído revistas que han dicho lo mismo

Voz 21 37:56 sí matizó de la Unión porque le le pesa usted mucho la soledad

Voz 39 38:02 mí me

Voz 37 38:04 la que mire la persona vamos que que me que antiguamente yo entraba mucho

Voz 38 38:13 me contaba mi casa si digo que cantaba usted en la intimidad me canto nunca nunca dan no capten a máquina a lo que fuera

Voz 37 38:28 muy alegre ideó esa pena ya no me van bajando digo no desaparecen y mucho menos y estoy muy contenta pero no debe decidirse de Hoya puede más idóneo bueno yo no sé si a última hora a última hora de pues no se tuviera suerte yo había ella está vigente como le digo mi tengo unas vecinas en mi casa que bueno es una casa que alzar mentido muchas pisos Ivano mucha gente es ahí de tal hay gente nueva Hay gente que al final se quedaron viudas e Ivonne estaban desesperados gente muy maja y al final una residencia el otras con una hija una pena una pena digo porque la gente pasa gente decía no vivo porque no habrá más esas personas como pareja lo mismo que yo acá otras

Voz 21 39:24 ya

Voz 37 39:27 de Ángel de Mensajeros de la Paz estuve tres años cuando fundó el padre Ángel teléfono consagrado pues yo me metí porque esas cosas y entonces bueno me cogieron tenía dijimos cursillos a este hacia cursillos inscribir sube yo pues tres años allí llamaba pues lo que fuera luego lo que pasa que luego ya me quite que sea casó mi hijo porque tenía que ir martes si bien es

Voz 38 39:59 era brazadas sabe por Gas corro la plaza de la contó

Voz 37 40:03 sale ahora IOR metido yo tengo que hacer algo dijo porque yo tengo yo no tengo muchos borren te doy tengo que sacarlo y oiga pues a mi me gustaba mucho aquí yo de la digo tenía más viernes ciudad me parece que viene de parte media simple media y luego ya lo dejó porque genera aquí en la que se dio en BCN ahora sí a todavía es seguir todavía pero en aquellos tiempos pues era sólo la madre y la lotería me llamaban en España no era donde es de Galicia que desde fuera ya era una cosas eran eran unas eran primera mascaba unas cabinas pequeñita pusieron mesas camillas y aquello cuando teléfonos estoy ahora fantaseoso

Voz 21 40:50 es una buena experiencia no entiendo que guarda muy buen recuerdo

Voz 37 40:54 no que tengo muy buen recuerdo de aquello y ahora ya es diferente en ya cuando estoy allí yo ya era hace que había tenido tanto en vez de ser solo de Madrigal cada provincia Homo eso de lo que lo que yo entendía entonces yo era la provincia pues acogió tenía sus lo suyo no está que me veía más de todo pasado que tenía tenías tu Suu esa no es el cero pondré al padre candidato haga otra nota ya se relaciona lo que puedan pero ya digo yo mucho es lo que vamos que tengo no sé a qué hablo hablo sé lo que me ha gustado muchísimo leer tengo tres bibliotecas abre que teníamos en la casa en en ella ya algo hay aquí yo conocí cuando murió de marido allí en libros aquí degollado de libros regalo libros ciudad El Círculo de Lectores me han regalado bueno muy que por la lectura en la cultura es bueno para la lectura ese hambre dice bueno imaginado mucho la lectura hay bueno la digo pasar a que le gusta coser me gusta coser me gusta

Voz 21 42:06 está claro que actividades e inquietudes no le faltan Matilde vamos a hacer una cosa vamos a pedir a los oyentes que compartan otras experiencias que nos cuenten de qué manera han esquivado la la soledad y de qué manera pues pues lo han hecho para bueno para conectar con personas parecidas afines So Ho que de alguna manera pues allá

Voz 37 42:29 sí yo me hice desde luego la situación de una desaceleración que es por lo bueno pero también yo hacía tanta Heine tanta gente tanta gente aquí yo cuando cocía yo para

Voz 21 42:42 a mi hijo ha dicho usted qué prefiere una cosa un poquito más íntima Matilde lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias por llamarle voy a pedir que escucha el programa

Voz 16 42:50 no

Voz 21 42:51 como ha hecho tres jueces miserables y los oyentes suele perder

Voz 37 42:55 bueno en un momento no no se venía agenda como ese puesto les se lo doy pasajes sometieron llamaron

Voz 17 43:04 Matilde no ponemos en contacto

Voz 21 43:05 todos los oyentes que llamó digo

Voz 37 43:08 usted dice es que las señorita que hizo en la que han acogido

Voz 21 43:10 no se preocupe que tienen el teléfono usted no se preocupe

Voz 37 43:14 vale vale le digo indies convencido que dicen bueno pues no lo sepa o esa nos han dicho parece de la acogida

Voz 21 43:23 gracias por llamar

Voz 37 43:24 P Si el ejemplo más seguir maravilloso oído muchísimas veces cuando esas noches que que no puedo dormir hay tal y digo bueno es fantástico yo a veces me hicieran a mí un poquito de las zonas que hubiera alguien que que o una nace de una va a mí solo porque sé que muchas personas que demasiado mí no

Voz 38 43:47 a por llamar Matilde cuide si a ustedes agradecidas buenas noches buenas noches

Voz 15 44:46 los que son oyentes habituales de este programa saben que no ponemos en contacto a los oyentes porque no tenemos infraestructura porque no podemos asegurarnos de que lo que uno busca es lo que uno encuentre pero como siempre el número de teléfono gratuito está a su disposición el novecientos cien ochocientos para que lo utilice usted por ejemplo si tiene algo que comentarle a Matilde una asociación un centro cultural donde usted suele ir o conoce a alguien que va y que y que ha conseguido hacer un grupo de amigos de amigas decía Matilde que a los setenta años y después de bueno de de meterse de comprometerse de estar activa

Voz 21 45:32 pues les sigue pesando mucho la soledad hola Juan José buenas noches José no sé si vamos a poder entendernos con Juan José porque hay un ruido tremendo

Voz 15 46:00 intentamos mejorar un poco la calidad del sonido de esta llamada

Voz 23 46:14 eh eh

Voz 21 46:21 hola buenas noches buenas noches Macarena gracias por llamar desde Alcoy

Voz 39 46:26 muy bien iguales estoy encantada llevo ya mucho tiempo soy de las torres más

Voz 35 46:34 muchas gracias no

Voz 39 46:36 se entera lo que ha dicho la señora está de antes

Voz 21 46:40 si ya somos ya estamos

Voz 39 46:42 en edad e himnos volvemos invisibles a los hombres y y ya piensan en otras cosas si te metes en una de las sedes sociales buscan todos lo mismo no te puedes fiar de nadie hay mucha fantasma por ahí y entonces y ya tenemos una edad de que se nos han pasado ya ciertas cosas ya no puede ser una hipoteca porque no sabes no sabe estar Mi aún va tampoco porque las ganas de bailar de todo eso pues ya no ya no ya lo tienes en la edad para eso la que lo hace pues se cree que es una quinceañera entonces eso también va con la persona yo ya hace mucho tiempo que estoy separada ahora mismo estoy sola que podría disfrutar más de la vida también me gustaría encontrar una persona que tener por lo menos tener tener la ir cerca Chaves ya no por otra cosa así no es la compañía que sentirte sentirte querida está claro sentirte acompañada por la gente porque los hijos si tienes hijos pero cada uno tiene soy edad tiene su vida y entonces ya está ya a la jubilación de que ves en Gaza hay es eso ya de yo que hago de mi vida me está ahí era decirle a esa señora que sí que hay muchas cosas pero que ahí a vas depende de la población donde vibras

Voz 21 48:31 sí hay más o menos aunque es verdad

Voz 17 48:33 claro en una ciudad más grande a lo mejor es más fácil

Voz 39 48:36 claro se nada ahí decir pues eso contar mi historia que la soledad aplasta sí que aplasta en lo que no piensas pues dice esto que hago a dónde voy bien

Voz 17 48:54 y eso era claro Conchín Matilde por ejemplo me por lo que contaba pues es una mujer que no se cansa que está siempre motivada que en ahora prueba una asociación decía de repente pues con el con el padre con el padre Ángel con una llega consiga a perder las ganas de hacer cosas

Voz 39 49:14 se se se se que llegas a perderlas no tienes motivación mi entonces a veces está es dio hace poco tiempo que me he jubilado toda viendo encontraron el camino de esta activa de tener una vida llena porque yo trabajaba en salí yo era sanitaria

Voz 21 49:33 si es me gustaba mucho en mi trabajo

Voz 39 49:36 sí yo eso me llenaba mucho claro ahí ya pues te vienes de tratar con mucha gente con nadie no encontraba mi sitio la verdad es que no lo encontró piensas bueno añada ahora que hago de mi vida donde vamos yo es verdad somos invisibles porque los hombres que tienen tu edad quieren una mujer más joven y el que se fija contigo es un señor mayor que estoy adónde voy con este señor si es que te sale algo o no

Voz 21 50:10 entiendo Conchi hace cuánto se jubiló usted

Voz 39 50:13 nada este año este año saque

Voz 21 50:16 igual es un poco pronto no está todavía viendo a ver si las posibilidades que obtienen

Voz 39 50:21 encontrado mi sitio hay muchas cosas pero no no me encuentro no tengo motivación todavía que me gusta mucho dejas eso sí

Voz 21 50:33 viajar me gusta me usa pero

Voz 39 50:36 lo tiene que llega el momento de

Voz 21 50:39 ya todo porque asociaciones de gente también que que viaje y que suela viajar en grupo es que se organizaciones ahora sí que hay más no

Voz 39 50:50 sí hay muchas de del del del Imserso oí cosas pero sabes qué pasa que o tienes que tener una amiga muy amiga que Valle contigo y que te acompañe muchas cosas o te encuentras sola ir hay muchos matrimonios dio entonces aún te ves Mazzola porque y esto bueno todo el mundo tiene su pareja y la mía dónde está esa es la otra por lo menos en mi caso o es que yo estoy así no poquito de bajón pero que que que sí que cuando en edad de se nota se nota

Voz 17 51:33 es verdad también que como usted una vida tan activa no lo que dice es muy significativo el levantarse por la mañana Isabel que una pues va a estar hablando con mucha

Voz 21 51:42 gentes que hay bueno luego llega a casa ya su descanso

Voz 39 51:46 pero dando muchas historias haces mucho de psicólogo a es enfermera psicóloga es amiga porque si lleva mucho tiempo en los hospitales entran y salen sí la verdad es que te llegan muchas cosas claro y de momento se va todo hice estuve ya Vaquer

Voz 17 52:07 yo trabajo en el que usted ha tenido que dar tanto siguen era tan continua

Voz 39 52:12 mucho mucho y he sido de las personas que me he dado mucho no me vamos ha sido vocación no ha sido aparece en la necesidad de trabajar para él esa que que han tenido que luchar mucho en esta vida para salir adelante llevo veinte años separada ahí yo he tenido que llevar adelante y nadie ayuda pero que bueno que bien muy orgullosa de haber llegado pero claro ahora llegas este momento hice estoy ahora que por Internet ya les dijo que Internet nada todo fantasma hay nada ahí te engañan como como una tonta e yo creo que a estas alturas si te engaña es que eres una tonta de verdad

Voz 17 53:06 a estas alturas con sino no lo deberían engañar verdad

Voz 39 53:10 y cada es pues todavía peor no lo sé es que yo yo yo por lo menos yo no me fío es que no me fío nos decías porque te dicen yo qué sé muchas cosas pero los hombres van todos a lo mismo está claro que que por lo menos la mayoría no digo que todo se alguno ahora también que a lo mejor estará en la misma situación que yo y que muchas mujeres como John claro está porque la viuda es deuda el sexto pobrecita se ha quedado viuda y todo lo que haga para bien pero una separar de ella no ya Ahmidan igual no se al porque hay distinción sí si yo veo que se porque la viuda se queda viuda Icex pobre chica mira se ha quedado viuda ahora sola que hace

Voz 17 54:04 no

Voz 39 54:05 bien todo lo que haga lo hace bien chica vive bien que vale pero la que se separan ya no la miran de la misma manera aunque no sepan porque se separa no porque bueno depende también del pueblo de donde viva si eres grande lo mejor no te conocen tanto pero sí es pequeño pues entonces la gente te cobran animal se en su día se sea que la soledad aplasta

Voz 17 54:36 Conchi que ojalá encuentre su camino pronto

Voz 39 54:39 esas también que es algo que pase todo

Voz 1194 54:43 sí

Voz 39 54:44 y que que que a buen fin menos que fin

Voz 21 54:48 le mando un abrazo muy cariñoso muchísima suerte mucho sí

Voz 39 54:51 las buenas noches buenas noches