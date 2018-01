Hablar por Hablar (16/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 la claro

Voz 11 03:27 hola Juan José buenas noches

Voz 16 03:29 hola buenas noches Macarena muchísimas gracias por llamar el Chivas así que nos cuenta Juan José

Voz 17 03:36 bueno pues os cuento que hoy es mi cumpleaños

Voz 18 03:41 muchísimas felicidades muchísima lo que lo estamos celebrando trabajando no

Voz 17 03:47 trabajando a todo cambio

Voz 16 03:50 vivo aquí en Betanzos

Voz 17 03:52 la Coruña era realmente los que pues ya fue detenido el mejor regalo que me han podido dar la vida y una una paraguaya la cual ella está allí hace tres meses estuvo allí cuatro años Paraguay

Voz 16 04:11 con dos años

Voz 17 04:13 yo conocía a la niña de ella gracias a Dios pues hoy pues hemos localizado a su papá y fin no sea firmado el papel para puede traer

Voz 16 04:27 al allí ya falla entonces te vienen las dos

Voz 20 04:32 sí me vine para acá

Voz 16 04:36 vaya enhorabuena Juan José

Voz 21 04:38 sí

Voz 16 04:39 cuánto tiempo tiene la niña de once años

Voz 11 04:44 cuando cuando vendrán a España

Voz 17 04:46 pues ahora ya lo que pasa por que yo pues lo mejor

Voz 20 04:53 me he sido algo

Voz 17 04:55 la foto que ya poblados de falta para la autorización de del padre y como no sabíamos dónde estaba Marina sino hacia esa Diego fue localizado sometido la mujer

Voz 22 05:11 eh sí bueno salió ayer

Voz 17 05:15 ha llegado a las ocho de la tarde está llegando la tasa de ACS y eso es lo que toca localizada el señor firma menos que ha habido problemas dos primado vienen sin nada yo también hizo las placas Le vuelta a opa ya le había devuelto ya

Voz 18 05:35 Juan José y cómo afronta usted de este cambio de vida porque claro en un mes y medio pues pasará a tener una familia en poco más grande

Voz 16 05:45 eh

Voz 20 05:48 yo

Voz 17 05:49 ahí ya tres meses de estar hoy en Paraguay cuatro años si yo conocí allí allí con cinco años y medio y ahora pues este mes y medio pueda afrontarlo con con mucha tranquilidad motel pasado tres meses es algo que no lo conseguía que lo lo conseguíamos Si al final pues ha conseguido

Voz 18 06:11 porque ha habido momentos en los que pensaban que

Voz 16 06:13 que no lograría no que si digo que

Voz 17 06:16 de ahí las leyes incluso es en España así nos de autorización el padre pues tiene que ser Pedrosa o la autorización del padre o no te encanta

Voz 20 06:28 jo que está de que hubiese fallecido

Voz 17 06:32 entonces los papeles son y lo mismo allí sino hay detrás del padre hace una menor nuestra pues no pasa por cara

Voz 16 06:41 claro tiene su lógica

Voz 17 06:44 bueno pues después de tres meses por el pueblo califas

Voz 18 06:49 imagino que ahora pues habrá que buscar colegio

Voz 17 06:53 sí sí ahora cuando caigamos buscar para meterla porque ha sido todo bueno lo único bueno que tiene que hablamos bien el castellano llegó la lista

Voz 16 07:08 eh

Voz 17 07:09 bueno ya hacíamos en una cita con once años pues

Voz 16 07:14 pues yo se lo puedo defender un poquito largo período niño perfectamente a la Castellana la niña estado en España

Voz 18 07:23 no no me di cuenta de que sabe ya de de España sabe que bueno que va a emprender una una nueva vida porque el campo

Voz 17 07:33 es grande si a bordo de Carlos Gardel para que yo los dos los cuatro años que estaba allí con ella pues maneja mucho el ordenador se metía mucho en lo tanto por España las preguntas cualquier cosa de España hay

Voz 16 07:50 esto no es tampoco de aquí de Zuera seguramente

Voz 17 07:54 el tema de que ya estaba cuidando mucho en el ordenador admitir a Valladolid todo es como todos lo niña cuando salga di pues tendrá un gran cambio cuando llega aquí vive a diferencia de los esto pues eso es lo que hay en paraguaya a lo que va va a encontrar aquí lo primero que me ha dicho relato que llevará siempre

Voz 16 08:21 así

Voz 20 08:22 sí siempre mérito llevada al cine

Voz 16 08:29 a que está muy ilusionada

Voz 17 08:31 sí una estrella

Voz 16 08:34 muy dice la venir pasado tanto como usted

Voz 17 08:38 muy mal yo estoy ahora mismo que que me pincha el acusarle porque porque es una cosa que que sido llevaba ya llevábamos tiempo bueno yo cuando con lo que hacía a mi mujer y bueno como pareja de hecho todo cinco años más que yo para me quédate sin trabajo sin grupo Paraguay y en no quería que fuera para allá poca totalmente diferente a no pero vamos Si bueno pues allí los cuatro años que estuve pues estuve mal yo me presente en Paraguay con quinientos sesenta o el bolso

Voz 16 09:12 sí duro duro pero sí

Voz 18 09:16 fue bien encontró usted trabajo

Voz 17 09:18 sí sí bueno la familia de mi mujer que están trabajando para el frigorífico o lo que es el matadero abono estuve allí once vías y luego ya me me puse a trabajar bueno de trabajo

Voz 22 09:34 en sus últimos años

Voz 17 09:36 en con una empresa española paraguayas uno de los malagueño quiere te con grandísimos grandísimo cariño ya ya me cambio todo mucho la la situación hacia pude respirar

Voz 22 09:54 tuve sueldo me la

Voz 17 09:56 que bueno finales de los años pues con bien

Voz 16 10:03 eso es porque volvió a España

Voz 17 10:06 fue porque de la noche a la mañana fariseísmo para que mañana es su cumpleaños

Voz 20 10:13 al día siguiente desvío

Voz 17 10:17 sí falleció corriendo oí Bono Sevilla para un mes y medio que falleció el veintiocho de noviembre igual que ya en las Navidades de hace dos años en noviembre

Voz 20 10:34 si nada aquí

Voz 17 10:37 encontré trabajo y la seguir para acá estuvo aquí trabajando una temporada allí nos hemos decidirá

Voz 20 10:44 ah buscaba niña

Voz 17 10:46 ya está todo todos más o menos iban

Voz 18 10:53 la idea entiendo que escasa en España es asentarse en España

Voz 17 10:57 cuatro horas como están

Voz 18 10:59 Elia Juan José es asentarse en España no

Voz 17 11:02 sí sí sí sí ya sé que les falla porque haya Paraguay pues cuando se pueda sin vacaciones tú cuando se pueda niña ha hecho ahora en veinte días cinco noviembre

Voz 20 11:17 allí en Paraguay a todo

Voz 17 11:20 las cosas como este

Voz 16 11:23 cumplida de momento

Voz 11 11:28 Juan José así que es todo

Voz 18 11:30 felicidad esta noticia

Voz 16 11:33 sólo se me había contenía sido todo muy grande

Voz 18 11:38 ya habrá momento de preocuparse por otras cosas no

Voz 17 11:41 pues sí ahora esperar a aquella de de del pasaporte y nada he sacado buenos equipaje Acayro voy a empezaremos a través aquí se papeleos es bueno luego grande grande ya ya está loca ya está conseguido

Voz 18 11:56 Juan José pues enhorabuena y que sea cuanto antes

Voz 16 12:02 bueno muchísimas gracias Macarena de escucho

Voz 17 12:04 con muchas noches y nada un abrazo

Voz 16 12:06 hola soy para todo el equipo gracias aparatos grandes

Voz 23 12:43 P

Voz 11 13:13 vuelvan unos espera Valentín buenas noches gracias por la llamada y adelante

Voz 21 13:20 así que ya saben que se terminó una relación que quería prodigiosa muy coreados conmigo incluso si fueran retro disculparme ante ella hay muchas veces que tenemos las cosas seguro hasta que las aves si tenemos que saber valorar la cosa no cuando se hacen las cosas mal fue lo más correcto rectificar es lo más bonito no condena para todos no se equivoca ofrece visos de todo desde más a Georgia para enfermos de ninguna persona con mucho carácter Si yo soy una persona que me que lo ve todo el mundo un mundo no acuerdo once una cosa que se iba bien pero cuando quieras deben consola fue lo voy a intentar cambiar ella bajó entonces soluciones entonces que Alcántara se rompe de este caso la relación importante única

Voz 16 14:37 no ser rompe una relación bonita

Voz 21 14:39 lo hace quince meses ahora poder a base de Fele a me dijo Estoy ICIO dan oportunidad de haber aprovechado otra vez el no cree que no va a tener hasta por eso no tienen seguro Imaz y cumplan no sólo la muerte ya te digo soy una persona optimista si el llamar a menos la nadie escucha en programa preciosos buena

Voz 16 15:09 para demostrarlo de que

Voz 21 15:11 qué puede cambiar que que quiero cambiar y de que culpe a entrar

Voz 18 15:17 qué tiene que cambiar Valentino que es lo que puede usted cambiar

Voz 21 15:21 bueno cambiar la manera de tratar no de hablarle a una persona que cuando uno se enfada porque habla más alto más llevan en la razón si es la persona creo que una acción de lo sutil diálogo

Voz 16 15:44 no sé si me explico pues les ha faltado diga te si en cierto modo

Voz 24 15:53 a veces qué

Voz 21 15:55 el vertido y cómo

Voz 17 15:58 esto lo hizo lo suficiente

Voz 21 16:00 bueno pues ahí vienen los errores sirio a las personas que tienen padre hay que dijo que había que tienen que hablar sentarse dialogar con pacientes cero en este caso yo asumo más responsabilidad fallos nadie

Voz 18 16:32 está usted pidiendo a ella otra oportunidad

Voz 21 16:36 se soy insertando gozar donde las cosas parece ahí nunca miran con recelo las cosas cuando Rompoi a pierde alzó la cosa está bastante se hizo sí yo soy una cosa ha cambiar un poco el sistema

Voz 18 17:02 cree usted Valentín que Lehman a dar esta segunda oportunidad que piden

Voz 20 17:07 la violación

Voz 21 17:12 yo sólo y parte de cosas hace el número poco de podía entender pero oye si yo pienso que fueron amordazó a Bannon

Voz 16 17:34 Valentín suerte gracias por llamar muchas gracias buenas noches muy buenas noches

Voz 25 17:53 ando buscando encamine cambiando el destino buscado suerte desde el rencor todo de da para vivir yo les quién manda quién vive me digo qué tal las cada sal las horas que pasan unas no sé que darle fama deje que les reta

Voz 11 18:37 parece que también se puede poner en contacto con el programa a través de Whats App enviándonos una nota de voz un audio al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 26 18:50 hola buenas noches hoy David estoy en ruta pues nada lo de el Blue Monday esté son tonterías lo que pasa es que mira llevaba todo el día muy bien hasta que esta tarde recibe la noticia que ha muerto la cantante de The Crown ver Chris que para mí marcó Marco mi adolescencia Dolores sobre Jordan y la verdad que estoy un poco triste y vamos a verla este verano que suele estar Light ahí en Marbella ya izaron anuló el concierto por temas de salud así que nada me voy a quedar con las ganas de de verlos pero que se lo va a hacer así que nada era mascarada comentaros esto que que mi lunes ha sido un poco un poco raro

Voz 25 19:45 pues nada saludo para todos

Voz 11 19:50 muchísimas gracias David para ver Nos enviado ese este mensaje eh Si el Blue Monday

Voz 27 19:58 el camino dicen que ser iluso

Voz 11 20:01 es más triste del año

Voz 25 20:04 cambiando el textil

Voz 11 20:06 tienen ningún peso científico e pero buenos algo que se que se ha dicho o que dicen en Norteamérica hay que nosotros pues nos hemos quedado como tantas otras cosas vale es verdad la pérdida de doloridos dolor esos ríos dan la cantante de Crumb Berriz qué pena no hay artistas que no se tendrían que ir nunca aparte la jovencísima

Voz 25 20:33 tras horas que no seis cincuenta veintiuno

Voz 11 20:41 de cuatro ochenta y cinco el whatsapp del programa el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco si quiere hacer como David el número de teléfono gratuito para entrar en directo novecientos cien ochocientos el que ha marcado Juan desde Valladolid buenas noches Juan

Voz 20 20:59 solo

Voz 11 21:01 gracias por llamar cuando quiera le escuchamos

Voz 22 21:04 vamos a Armstrong dos señoras que el programa antes de las tres

Voz 16 21:13 sí sobre él

Voz 18 21:16 seis Se refiere usted a Matilda ya con

Voz 22 21:21 no que no sabía cómo encontrar a mí está cómo encontrar gente para estar para salir de más

Voz 28 21:29 yo me las puedo

Voz 22 21:32 dar una pequeña idea de qué soluciones se pueden buscarte hay muchas pero una de ellas yo por ejemplo pertenezco cuento de persona de mayo desde Valladolid

Voz 16 21:45 ajá yo personas mayores pero

Voz 22 21:47 sí ese DTM y a lo mejor el otro otro lado provincias otras regiones lo llaman o Dia

Voz 18 21:55 sí

Voz 22 21:56 vale entonces alguien tiene más que ir a apuntarse normalmente que hace socios que no cuesta nada hacer un papel más de derechas pues muchas Nietzsche muchas excursiones esas reír la vuelta tiene actividad como puede ser el yoga así como tú

Voz 18 22:22 ajá

Voz 22 22:25 eso era a nivel deportivo de deportividad

Voz 16 22:29 sí luego tiene saber

Voz 22 22:32 en memoria de Chile dio de de corte concesión de bolillos de que ha sido graba un bueno ahí montones de de de de curso eh que que se pueden apuntar está en una hora y media de vida ibamos dos veces a la semana hinchas realizando un montón de la calle y por la tarde puede jugar a las cartas a los sábado o domingo diez lo que centro eh a Ibai normalmente es grave o muy centro a barrio sino que se enteren en Valladolid pertenece al Ayuntamiento

Voz 16 23:32 sí pero en otros en otros

Voz 22 23:34 comunidades Sergio pertenecen a Juntas

Voz 16 23:39 entonces formas

Voz 22 23:42 una variedad de todo algo de la pueda gusta vida duras también ha

Voz 18 23:50 hay gente con quién compartirlo está claro Juan pero decían a Matilde que que les daba apuro el un sitio con más gente yo entiendo que ese primer día pues es verdad iguales iguales da un poquito de corte no el llegar solo sola en este caso como el caso de Matilde que le diría usted o no sé si se acuerdo usted de su primer día que llegó ahí que tuvo que elegir actividad que en fin que uno tienen que presentarse no

Voz 22 24:18 no no porque yo entonces en dado y Consejo a Consejo de Dirección si me nombraron presidente entonces bueno yo he hecho bastantes cosas por Psicosis con discapacidad hace hecho muchas cosas así caliente y bueno ya tengo

Voz 18 24:41 pero qué qué consejo le daría usted a alguien que le de un poco más de apuro que no tenga tanta soltura

Voz 22 24:47 lo entonces bueno Menard y además me ha venido muy bien porque yo funciones de algodón que tengo la mañana empleada claro yo fenomenal en cuanto a que la señora posiblemente bueno ya cuando estuvo donde donde el cura

Voz 16 25:10 he tenido muy gordo de pudo sí podría llamada hay habría gente claro ese primer día también seguro que fue extraño cuanto menos

Voz 22 25:20 eso es pero ahí pone sacar al público es más temor que estar en nuestra ciudad

Voz 18 25:29 pensaba yo Juan que también es cierto que todos han pasado por ahí no entonces de alguna manera se entiende que el primer día

Voz 22 25:39 bueno pues existe más cortada que yo conozco a muchísima gente debido a que el entonces evidentemente pero se desanima nada tutor aquí lo único que tengo pero no te preocupes jueves ya que comunica lo desmienta es uno por ciento de los disquetes nuestra para droga o lo que sea no te preocupes tranquila y puedo decir que es el primer el segundo están totalmente integrados finalmente son los Beatles depende por ejemplo ocho diez sí es es decir como días ahí el veinte cero vamos que se integra Moon se muy eso sí a una actividad que la Agus sal desea manualidades au de fondo de memoria a echar de cómo alimentar también hay también cursos de de informar mitad y válida

Voz 18 26:48 para cuidarse verdad para no sólo para entretenerse sino para cuidarse para cuidar la mente y cuerpo no

Voz 22 26:53 a todo para todo Patón todo nuestras día para una pagaba el baile para muchas cosas a jugar por la tarde bueno eso Mendes es es un sitio el te menos de su edad sesenta años era y entonces no es un sitio que no negó Altadis muy muy muy muy todo la amistad con razón

Voz 18 27:33 Juan y que importante es tener la cabeza ocupada no ha dicho usted que en cuanto se jubiló decidió

Voz 16 27:38 para no meterse en este centro

Voz 22 27:40 yo estoy probar mañana me voy a las diez tal

Voz 16 27:47 se ha guardado y medio

Voz 22 27:49 a mí no me entero de ordenador a través de esta zona con qué tal yo es que se me va la mañana Menard estoy en totalitarismo ocupado y voluntario de o no con un duro ir al médico pues me voy al médico no pasa nada

Voz 18 28:17 eh

Voz 22 28:18 sí pero se está muy entretenido

Voz 21 28:22 cómo están los centro

Voz 22 28:24 por tanto por la mañana la tarde es tremendo a mí Hay de veinte días por una entrada de cine hay muchas muchas variedades

Voz 18 28:40 desde luego

Voz 22 28:42 la gente que va a llevar para que no lo que yo digo hay mucho mucho lo habilidades para poder coger algo que aquí sí eso yo los encuentro se bueno vamos a intentar dar un tiempo para que esté pase la pena estar todo el marido tal

Voz 16 29:04 quiero entender

Voz 22 29:06 vamos ir donde ir hay una de las opciones que hay bastante buena

Voz 18 29:15 nadie tenga miedo y que recuerde que dentro hay muchísimas opciones y que uno

Voz 16 29:20 uno tiene donde elegir Juan mucho

Voz 18 29:23 es más gracias por llamar

Voz 22 29:25 fue algo así puedo

Voz 16 29:28 asegura que si gusta

Voz 22 29:30 en realidad no ningún por ejemplo estamos porque estoy preparando ahora proyectando para el sábado de febrero

Voz 16 29:39 si no me nace

Voz 22 29:42 de qué es un homenaje a ahí de que indica comer convivían esos recitar muy ramos de flores y para una poesía allí un pergamino

Voz 18 30:02 qué bonito Juani cuántos años tiene la persona más mayor del centro

Voz 16 30:06 bueno pues Roma mayor que ya pues tenía tinto ciento uno

Voz 22 30:10 eh noventa y seis la siguiente entre tocaba no puede ir porque no han podido bajar a tres y está muy mal les vamos a poner a la siguiente tiene que sea que no me meto

Voz 18 30:27 entonces tampoco está nada mal y cómo se encuentra con noventa y tres años está activa ahí

Voz 22 30:32 esto es tu casa para bueno información defendido izar recopilan una poesía que hacer

Voz 16 30:40 qué bonito ha bastante bien

Voz 20 30:42 bastante bien solo

Voz 22 30:44 todos los hijos están en Valencia en el resultado

Voz 20 30:50 que está todo lo vital siente el sí

Voz 22 30:55 Eva Portland tardes con amigas jugador

Voz 18 30:59 eso no lo pierde raro vamos

Voz 22 31:02 en el caso proponer también por la tarde al al centro a jugar a gastar si así es como tiene que buscar alternativas para estar ahí creen que es muy muy buenas

Voz 16 31:26 pues muchísimas gracias Juan por no decir soy viudo iba yo

Voz 18 31:31 seguro un abrazo y hasta pronto

Voz 16 31:34 igualmente de muy muy agradable eh

Voz 22 31:39 se muy buenas noches

Voz 29 31:42 Barça es con el cheque en IV y me vi me que te y el baby siquiera de son ERE Pleiss y espera que viví veo me examen vi más

Voz 13 32:18 hay que aquí que hay que seguir eh

Voz 31 32:42 esas son las diez sube y di seres bares tuvo que ser Spacey día Colangelo noveno pues nada técnico de Guindos a Maresca que vejez va a incluir en Atsuara vi cara me sesión estrenar eleven ya después pues bien yo seré las le costó más feeling a él cuando no ahora Ci Elena pisa pisa

Voz 11 33:55 hasta murcianos vamos para conocer a Mohamed buenas noches

Voz 16 34:01 gracias por su llamada que nos cuenta

Voz 24 34:05 yo soy se lo cuento a mi historia Si se puede llamar muy y escuchando a las señoras y de tan solo

Voz 28 34:21 ya

Voz 24 34:22 la gasolinera porque yo también yo con diez años tachados claro que los mismos diecisiete años hay sí

Voz 28 34:38 siete años mostrar ahí estoy ahí

Voz 16 34:42 a cuántos años llevan separados perdone Mohamed vamos yo sones diez años separados se ven caras cuanto no no no yo

Voz 28 34:52 no ese año se cada quince años tras años

Voz 16 34:54 sí pero pero sin vivir juntos

Voz 28 34:57 los ocho

Voz 21 35:00 lo que hay que vivimos casados

Voz 18 35:05 sí te digo es que le impide que ella venga a España

Voz 28 35:11 yo sé estoy ahora llega fachada

Voz 24 35:16 muy la obra como

Voz 28 35:18 se ha tocado de la crisis es uno h hora un mil

Voz 24 35:22 que me quiere

Voz 28 35:24 es decir sin cuidado muy se sale la vi aquella arreglan los papeles a la gente en que yo pienso

Voz 18 35:34 sí

Voz 28 35:36 sí que me arreglara los papeles

Voz 24 35:39 no sé

Voz 28 35:41 entonces yo me se pueda juntó un poco de dinero mil siete que contiene pocos pues diecisiete años que nada puede me case o que que si paran

Voz 24 35:55 con el clima las BOJA

Voz 28 36:00 así el año con una noche uno Daimiel casarme pero sí sí con los hijos no chica decir tilde Aquilino haciendo contigo casas que convivía

Voz 16 36:13 ya

Voz 28 36:15 entonces el caso separaban y entonces ella a mí aquí no

Voz 24 36:21 consigue tiene ya

Voz 28 36:23 lo que tienen como serie veintiocho eran que ahora tengo cuarenta y sin cuando el pueblo lo que hoy que su pase para Marruecos en el caso de comer si quisieran a mí aquella con los con una sabiduría para ya quiero mucho y un día que no habla el mismo una cría dos quería son una yo yo sido en allí tres años el acuerdo hemos Hess para toda el área muy bien si se porque ahora mismo talado para cómo está él

Voz 16 36:59 es decir

Voz 28 37:02 bueno pues ella le ello estarán se había ya aquí tienen se nóminas seguidas y encontrarse tiene una casa que te que tal así viviendo sólo de muy la sí si no es porque no puedo consiguieron trabajo dioses me decía allí hecho

Voz 18 37:22 si tuviera usted un trabajo estable se traería a su mujer

Voz 28 37:27 porque hechos ocurrieron da solos

Voz 16 37:30 habrá un truco

Voz 28 37:31 fue hablando con mis críos a dieciséis pienso nadie hora no anexión yo veo también igual ahora mismo el año sin cuajo

Voz 18 37:40 un año lleva sigue usted un año sin verlas

Voz 28 37:44 sí sin duda las ayudamos a vivir aquí

Voz 16 37:50 claro pero no es lo mismo no ver a una hija porque yo ya me había dado por Whats App

Voz 28 37:54 sí

Voz 24 37:55 claro que no es lo mismo

Voz 28 37:59 eso por las ventanas yo estoy destello al no que que no facilitan pueblo Miño a la gente quería tuvimos que años allí tienen que digo es que la mayor Jean

Voz 24 38:13 que lo tienen para mí pero poco diría eso sabes quién es sí muchos niños mujer tendría

Voz 28 38:40 eso producto

Voz 24 38:42 sí sí ya lo dijo estoy que deja está esto

Voz 16 38:48 eso le dice soy mujer su mujer le piden que deje a España claro porque porque él no deja es cuñado

Voz 28 38:55 no pero ya ya ya un construido bajó para Marruecos como siempre ha sido estaba cero que te digan que hay que que que hay un paso falta dentro de poco Pakistán Elia hacía lo conozco como se está basado en el Marruecos

Voz 16 39:20 ya con Cuba

Voz 28 39:22 y muy allí ya Eli

Voz 16 39:30 tiene su vida hecha Jean España

Voz 28 39:33 claro no era ya no sabemos

Voz 16 39:36 no se ve usted viviendo allí en Marruecos como cuando cosas como si fuera un

Voz 28 39:42 y con muchos acaban en y lo sacara que hay ya no yo yo creo que puedo vivir y mucha alguien ha concurrido querido en lo que la gente y de dorado según de habilidades en que esto en un amable y Antioquia formó parte de Cádiz

Voz 18 40:13 arte ya de de su entorno más se siente querido

Voz 24 40:16 claro me siento imprevisto yo voy

Voz 28 40:19 qué es la ciencia ahí haber sido incluido un billete

Voz 18 40:23 así que lo único que le falta es tener a su mujer y a sus hijas con usted

Voz 28 40:28 el país ante ustedes elegido vivir

Voz 18 40:30 donde se ha reconocido y querido

Voz 28 40:34 no veo sea juzgada Mi vida hasta dos o claro claro que digo que canarios Achero casi una hora el animal con una con una con una patera que iba a llegar aquí va treinta y dos personas

Voz 18 40:58 treinta y dos personas iban en la patera

Voz 28 41:02 sí sí no no tiene la primera vez sin ningún anteriores a la entrada chica había estamos en las costas de Canarias

Voz 16 41:12 llegó usted a marcar la primera y si yo

Voz 28 41:16 no quiero que si no yo cuesta armería fui a vuestra otras real

Voz 16 41:25 volvió a intentarlo

Voz 28 41:27 a ver si Aranca nada

Voz 16 41:29 Sara Europa que yo encantado

Voz 28 41:32 sí sí la segunda equipación ha sido el dio una patada al lado de nosotros obituario que hay otras personas que hay detrás eh eso que esto hace del siglo XXI pues saliendo al salimos hechos que estaba tierra muy bueno que una podría yo estoy dictar ya muertos y con la otra se un individuo que mimo que bordean no hay que creer que lo que lo que iba conduciendo la la patria

Voz 18 42:10 sí

Voz 28 42:11 bueno es decir que queremos que volvió haremos esto no empieza a nosotros toda la costa e intentaba salvar lo que si este departamento de la estación

Voz 20 42:24 que hecho lo que hemos pasado

Voz 28 42:25 me llamo aquí lo que ha pasado

Voz 24 42:28 ya

Voz 28 42:31 sí se han ido sin papeles y que tiene que ser parte de esta aldea sin muy duro de siete años que no entidades que me lo que no ha tocado de la crisis ha tocado me pondré progresión aquel lado para conseguir ahora concibo que chapusera Si también se inhibió que paga pero bueno yo soy un humano que hombre que para dar ello cráter Cadena SER colación diré la sangre acortaron las dos tienen unos ahora tienes que casa por unos loco nueve es mayor que Choi esperando que o el trabajo que he sido segundo el domingo no sólo no muy no tiene creció el seis meses seguidos eso hizo a él de un coche escuchando a los yo señora donde hay versiones hacia el el

Voz 20 43:51 y si no

Voz 18 43:57 imagino Mohamed que abra noches más tristes que otras no

Voz 24 44:01 pues

Voz 28 44:09 sí mucha audiencia que llevasen toco por si en cuanto programa tiene ellos que ya se siguen sonando cruel y a veces hacen que adelantarle programa llamando ahora hay gente que tiene una pena de prisión

Voz 24 44:34 sí

Voz 18 44:37 Mohamed está claro que es usted un un luchador ojalá que nos vuelve a llamar otro día nos diga que que las

Voz 16 44:45 cine aquí con usted que van mejor las cosas ojalá Mohamed El muchísimas gracias por llamar

Voz 28 44:54 muchísimas gracias pues programa Daly equipo saludo

Voz 24 45:00 bueno pues

Voz 16 45:02 muy amable un abrazo muy cariñoso

Voz 11 45:46 arroba hablarporhablar Miguel Ángel escribe mucha necesidad de tener quién se arriesga a perder la vida quién deja atrás a su familia y se sube a una patera a un barco de papel que cruza el Estrecho omiso ah a mi deseo de una vida menos ingrata recuerda Ana Luz que mientras tanto los gobiernos unos y otros miran hacia otro lado pues de Murcia vamos a saltar a Alicante para conocer a Rafa buenas

Voz 18 46:57 muchas Rafa buenas noches gracias por llamar ir adelante

Voz 19 47:01 hacer primero porque te escucho otra noche

Voz 20 47:06 a ver yo

Voz 19 47:08 la acción mujeres si esa chica atacó esa mujer que minera

Voz 16 47:14 sí que se acaba de jubilar Conchi mi yo aunque hasta el momento

Voz 17 47:17 ocho años y yo me vine yo soy de Valencia

Voz 16 47:20 ellos decía mi familia

Voz 19 47:22 sólo una persona está cuál es la cosa no salió bien me vine aquí justamente cuando rompimos encontré trabajo en Alicante

Voz 16 47:31 vaya no podía decir que no tengan una hipoteca la tienen

Voz 19 47:33 lo que carga Mis padres porque diga si pierdo la quita la casa de mis padres con lo cual tenía hay ahí

Voz 36 47:45 de qué

Voz 19 47:47 que todo el trabajo o me voy a casa a mis padres de otra opté por la opción de quedarse fuerte hay que darles y sólo una célula que yo no conocía yo vi mi era él el yo me después la cadena del dragón y me vine Alicante podrían antes eran noches llorando vuelve a casa nuevo parece que sean convento de clausura tiene también de la casa trabajo trabajo casa sin darme cuenta empecé a conocer a Gender

Voz 21 48:21 muy es

Voz 19 48:23 la gente lo que dice y a todos buscaban lo mismo todo lo mismo yo soy soy peor aún la gente buscaba sexo sexo sexo sexo

Voz 16 48:36 si algún día ya de

Voz 20 48:40 qué digo que Mejía

Voz 19 48:44 la salida de todo quiero estar solo no quiero saber nada de nada aquí apareció apareció una persona si esa persona puedo ahora mismo llevamos tres años hay tres años y medio ya casi cuatro años cuando estoy a gusto con una persona que comparto todo día a día me teníamos una vez a la semana y ahora mira

Voz 20 49:11 vivimos juntos

Voz 19 49:15 mismo sino darle ánimos que siempre aparece al final más paro con todo todo eso padece aquí aunque sea una persona mayor que dio todo padezca

Voz 16 49:26 cuando más desmotivado estaba usted Rafa cuando ya

Voz 19 49:29 ante la sólo con dado por perdido bueno daba a toda Europa iba a ser como una uno más que siempre está buscando buscando y buscando y buscando y buscando comida puede vamos una tregua no quiero saber nada en nadie que en mí quiero pasar de todo eran en ese momento apareció a eso sí sí yo que llevamos la relación abierta un abierta cero que yo puedo queda con otras personas

Voz 16 50:07 no no consideramos que no estamos

Voz 20 50:09 se eran fieras pero a ver

Voz 19 50:12 ah yo nunca pude llevar a pensar que está relación pudiesen ser de esa forma pues pues de una razón abierta y ahora pues ha sido una relación más la relación más sana que ha podido tener en mi vida las relaciones más sanas pueden tener si no es con dale ánimos a esta mujer para que que no no se rinda y cuánto va en cuanto menos los pero desde que me el cuanto menos es hacer esa cosa que es lo que me pasó a mí encima pasó un año quedando con esta persona lidió con mi pareja yo no sabía qué estás haciendo ponen con esa persona no sabía que estaba con ataca pasó y uno replanteamos que estábamos qué somos qué estamos haciendo estamos dando todos los días prácticamente estaban haciendo cosas en común vamos al cine vamos tal y no hace falta un te quiero no hace falta un es decir hay que sentirlo y hay que como seguirlo en que lo que decimos guión no queremos ataduras pero tampoco hay que no hay que forzar se es vaya a sabiendo ya sin darnos cuenta quedándonos Guillot todos los a esto vi a o día sí día no que no se él ni él ni yo sabíamos que estamos viendo nos dimos cuenta ahora imagínate quedando con estas personas

Voz 16 51:39 sí yo

Voz 19 51:41 que yo pensaba que yo era siempre y rápido rápido rápido rápido la vida con esas personas incluso en medio miedo de dar el paso tenía miedo de otra di fue algo imprevisto para mí

Voz 16 51:55 cuatro años después con este modelo de relación abierta si usted igual de cómodo que el primer día

Voz 19 52:02 perfectamente ver yo favoritos desde luego decir que yo me dedico al mundo de la prostitución capaz de tengo mi trabajo habitual me trajo lo que le acabo sabe chico de compañía muy muy bien

Voz 16 52:22 y lo vive con con naturalidad

Voz 19 52:24 con una naturalidad lo vive con total naturalidad queda hoy hacer un servicio de Juan tranquilidad suerte que que te Pepe sea qué hay que decir que te se aproveche que sea bien yo nunca pensé que podía tenga una duración así

Voz 16 52:45 quién decide de relaciones unas relaciones

Voz 19 52:48 seis años que me llega a casa y todo una persona pero en tóxica de lo cual me controlaba y por forzar la situación hay tuvo ese estado con relaciones tóxicas pero tóxicas tóxicas de control de monitorizar el móvil

Voz 16 53:09 muy estresante y así no