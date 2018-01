Hablar por Hablar (16/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 con eso nos quedamos Rafa y con el eterno agradecimiento de verdad por su generosidad por haber llamado al programa tenemos que dejarlo aquí es el son las cuatro las tres en Canarias boletín informativo con Ana catorce

Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 0020 05:18 a ver si les parece a esta hora de la madrugada comprobamos cuáles son las anotaciones de los márgenes de la agenda de Adriana Mourelos en los márgenes de la agenda pretendemos conversar sobre libros que han caído en nuestras manos y que creemos que deben ser compartidos paseamos en esta madrugada entre tres libros que podrían estar en su mesilla ahora mismo el hombre que se fue a Marte porque quería estar solo ese título de un libro positivo perfecto dicen para empezar dos mil dieciocho su autor es David Barnett y estamos ante una novela inspirada en un hecho real un astronauta británico que se equivocó de número al llamar desde la Estación Espacial Internacional en el año dos mil quince a partir de este error telefónico el libro recoge divertidas conversaciones entre Gladys que le hace preguntas Atom cómo qué dónde aparcar su nave ella es una abuela con ciertos problemas de demencia y él un astronauta que ha querido irse a Marte para no volver un libro ligero y entretenido pero con cierto poso de un autor de narrativa que también escribe comics periodista profesor universitario la pasada semana se presentó en Madrid su mano FON está internet cambiando los como seres humanos un libro de Andy está Altman que parte de la base que dentro de cincuenta años todo estará automatizado menos una cosa las emociones humanas partiendo de que todo estará digitalizado está el pone en valor las habilidades sociales de los hombres el talento humano afirma el autor serán más necesario que nunca en el mundo desconocido al que nos dirigimos una frase del autor vivimos en una sociedad smartphone céntrica in necesitamos transformarla en una sociedad humano céntrica Andy está Altman por cierto está considerado como uno de los mejores expertos en branding del mundo de hecho es conocido como Míster branding

Voz 0020 07:25 si una mujer para terminar la definen como la John Keynes del siglo XXI ella es que Iturra economista especializada en retos sociales psicológicos quien publica economía rosquillas Siete maneras de pensar la economía del siglo XXI y Esquerra Worth afirma que la economía no funciona ha sido dice incapaz de predecir y de impedir también las crisis económicas así que esas teorías que manejábamos ya están obsoletas y necesitan revisión esta Siete maneras de pensar la economía del siglo XXI en la que la autora nos hace reflexionar son siete claves que muestran porque la economía convencional no se ha llevado por el mal el camino establece también una manera de reconducir los crea un modelo económico de vanguardia apropiado para el siglo XXI un modelo en el que una brújula en forma de los quilla señala el camino hacia el desarrollo humano la autora que trabaja para distintas universidades también es investigadora en Oxfam Naciones Unidas ya ha sido calificada como una de las diez twiterías más importantes en materia de transformación económica los títulos que hemos planteado hoy el hombre que se fue a Marte porque quería estar solo Human no FON está internet cambiando nos como seres humanos economía rosquillas Siete maneras de pensar la economía del siglo XXI

Voz 1 10:06 la Víctor buenas noches desde Madrid muchísimas gracias por llamar pero sí que nos cuenta Víctor por dónde empezamos

Voz 11 10:16 nada es muy tema eh

Voz 1 10:18 sí yo sí me pensamiento

Voz 11 10:21 cinco años en el año en el dos mil doce La familia de mi mujer me que lo entró en el coche escala pues tres años en prisión es que te quedan dos meses y el del tema que iba a hablar porque yo tengo una hija que tiene catorce años después el explicado yo a su compañera que me Le aquí al llegar a la aduana española yo le dije a la hija la Guardia Civil que hacer el coche que que que ver la aduana marroquí había tenido problemas y el guardia me dijo que no me preocupase cuando llegó el momento me dijo traerme está detenido encontrarlo en el coche porque yo le dije te lo buscase sino yo no me pongo no no paso no quiero pasar le dije que lo mirase cuando me encontró la droga me dijo te lo que conozco de nada fue la cabeza me juzgaron metieron a la cárcel dan paso a pesar ya pero yo todo mi problema es mi hija

Voz 1 11:21 sí

Voz 11 11:23 sí perdón a Víctor Jara

Voz 1 11:25 que estoy escuchando pero no se preocupe normal es normal y nos hacemos cargo

Voz 11 11:31 yo en mi hija cuando también en detener la Carsen Mi hija tiene doce años yo no sé nada al todo lo que está pasando no tengo críticos el en la cabeza y me tiré vamos ideas que que me estaba diciendo eso compañera que yo pesaba ciento cincuenta y siete kilos en el mes de marzo Si el el mes de julio eso sí y medio porque no tienen en la cárcel puesto pero bueno yo lo que voy es que yo soy una persona inocente y está cumpliendo una cárcel siendo inocente porque en porque yo les yo está al la caseta aquí siempre se lo digo a todo igual quería hacer una alta un asesino le hacen úteros neuronal porque no me lo hacen a mí y entonces se verá si es un traficante otras doce ningún traficante pero bueno la cosa está clara que todo este tema lo ha creado mi mujer yo lo último que me ocurre es que yo pido permisos en la cazó el días después de todo lo que es lo que la imagina yo voy a Marruecos a ver a ver a mi hija

Voz 1 12:30 sí

Voz 11 12:33 está totalmente descubro que tiene otra casa en otra posición veo a mi hija y a mi hija pues el el colegio que yo tengo una hija estaba estudiando en Marruecos y Espanyol su hija descubro que mi hija así con la madre posea más de la debido comer el coco y mi hija pues tapada madre hijo me dicen que va al colegio que todo entonces el el el mes de noviembre alguien de ajustó bajó a más un permiso le cogen me cogen unas personas necesitan una paliza me dicen que les vaya que dejan bien a tranquilizar ingerir y digo que lo no yo no lo vi cuando total me sueltan y ella me dice que va que va a hablar con ella hablo con ella me dice que sí que puedo verla ni Arturo por la niña me subo para aquí para Madrid pido otro permiso entonces utópico como yo ya no quiero porque si voy a la casa me pegada de cogen yo voy al colegio donde estaba esquiando y cuál es mi sorpresa que me dice el director que elijan lo va al colegio que ya la ha retirado la madre puede hablar con el director lo que habla qué es lo que me ocurrió consigo hablar con ella por teléfono iba ligado pero bueno como que la niña no va al colegio innecesario pues me dice estas palabras la niña la voy hace mucho clara el sacarán nacionalidad marroquí por mía es española

Voz 1 13:56 la niña nacido en España pero hoy la madre antes marroquí la madre

Voz 11 13:59 en la mayor marroquí pero con nacionalidad española

Voz 1 14:03 Víctor la conoció usted en España o Marruecos

Voz 11 14:06 en la conoció en Marruecos porque quite ni un devoción barroco Tiempo tenía montado negocios irá conocí allí se vino aquí tuvimos aquí en España dieciocho años muy bien muy bien muy bien pero la vida a mí siempre me ha ido bien gracias adiós vale mucho dinero y cuando digo todo esté paro por ayudar a toda su familia monte tres empresas en mano eso con lo que le llevó a ellos ha sí hiló con todo esto todo lo ha vendido por chatarra es una ruina lo que es una realidad para desgracia es mi hija es que ella me dijo de su propia boca Afers México en el mes de noviembre que ya no ha vuelto a hablar más ni con ese Mi con mis me me me dijo dicen oí como gitana ni al colegio porque tu estás loca y me dice mi amiga para que las vías Gasol con Don iraquí para que quiere estudiar y dijo una barbaridad a lo que vaya ya de regreso ya luego el poblar Baskonia esperando a terminar la cárcel ahora ella como me quedan su calidad empezar ya he hablado con ustedes porque os escucho todas las noches poniendo duermo vida empezara a escribir toda toda mi historial todo lo que me ha pasado porque el problema la denuncia aquí en en en España pero que pasa entonces que mi hija la tenía raptada pero cojo mi hija yo la vi en el mes de hace un año el mes en el mes de de eso tuvo que retirar la denuncia porque yo había estado Condoleezza yo no podía decir que ya no voy a mi hija bueno entonces claro cuando cuando el juzgado los cuenta de diez once usted retiró la denuncia con un once por robo y como me dijo que me iba a devolver un dinero que sale mostrar sea demostrado trescientos cincuenta mil euros al demostrar que ya las ha cobrado porque que dijo venido volver mucho pues retire de la denuncia IOBA un abogado va a haber sido envite por la Audiencia Nacional porque esto fue o sea estoy el destrozo de mi vida

Voz 1 15:59 Víctor cuando cuando ha dicho usted que un familiar le he metido droga cuando pasaba la frontera es un familiar me imagino de su mujer sí sí

Voz 11 16:10 no no ella misma ella misma yo mucho ella yo denunciara en Marruecos también alimenticios a lo mejor ahora cuando termine hay baje para abajo a lo mejor yo pienso buscar yo voy a pisar a nadie

Voz 1 16:26 iba a bajar para que Vitro para reclamar volver a ver a su hijo

Voz 11 16:29 porque claro claro que tiró eran que en León hija a perder porque lo único que percutió en la que tengo es que ha arruinado éste es que miden otros negocios que tenía allí cocos tenía nombre de ella que como no sabían lo han vendido por chatarra mentido chatarra bomba explica que yo tenía de permuta

Voz 1 16:48 Víctor porque querría porque querría su mujer me imagino que es todavía su mujer no se han separado porque querría porque querría ella meterle droga usted en el coche que pasara meses en prisión o años en este caso no

Voz 11 17:02 es que ellos no pretende siempre cogiese la aquí en España exigieron que me cogía de Marruecos en Marruecos habían matado por qué pues porque había muchos vilero por medio pero muchísimo dinero por medio o sea es es el Pinedo de toda mi vida yo le estoy hablando de más de un millón de euros

Voz 1 17:20 para quedarse con el patrimonio que había usted construido

Voz 11 17:24 mucho tenía una casa que ya la bendición trescientos y cuatrocientos mil euros de los trescientos cincuenta mil euros esto más un casa que yo quizá también a quién el porque vivíamos de Torrelodones del chalé con nuestras sin Stosic hecatombe pero vamos que en liga hubiese querido matar el Piqué me hayan lo perdonan lo que yo tengo que motive eso tengo claro claro también pesan yo la mandé una carta a la jueza que me que la mandé una carta a contestaba vienen pienso bajar la fruta coger un periódico que sacó mi caso en el pedigrí en el este en el periódico que tengo yo el papel

Voz 1 18:02 sí

Voz 11 18:04 la Guardia Civil porque el guardias civiles ni el del Día de la Bici lo que pasa que se le va la cabeza esto es esto es una ruina a mí lo que me preocupa sin y ceñir dignidad pero a mi a mi hija Ayala destrozados mi hija la agitado de colegio una niña que aún con doce años empezó a estudiar la seña a la niña y a su padre diciendo que estaban en colegio señor ya este año la punto porque no ha ido nunca porque yo fui al colegio que tengo una carta del propio director dice mire usted esto es una ruina yo quería habla me comprendes una hermana suya yo secundar va a la suya en Marruecos cuando Llor poca bar de ahí contra ella porque ya sé que el arrojo la cosa que ellos ellos crean un problema para quedarse con todos y cuando empiezan pienso yo voy a pedir la dinero dinero y dinero Uribe que se hasta todo el dinero que está perdiendo todo se arma la hecatombe con la madre porque ella seguía luego con uno con un iraquí allí sabes llevo un contar unas historias que estaban llevando gente a países para ya que tomarán contar Marruecos no esto es una hecatombe lo vio lo mismo esto es que no se lo cree nadie y ahora estoy con un abogado agresiva por la Audiencia Nacional porque esto es una ruina yo he puesto que puestos en el juzgado la denuncia de rapto de Jujuy con las obras sobreseído yo les dije con el digo pero vuelvo a donde están llegando porque ojo está aquí estamos hablando que puede ser estén con de de estos de de los no de Al Qaida sino de los otro porque él él era el bueno parece ser con que

Voz 1 19:44 nadie del Estado Islámico del mal llamado Estado Islámico Víctor

Voz 11 19:48 es ese parece ser que se porque yo tengo han yo cuando voy a la casa son los cajones descubro un un casamiento falso que su casamiento falso y fotocopia del pasaporte del algo para acá como yo no se árabe sólo de un amigo mio les digo yo me parece que este papeles de la casa que yo hice debe ser una ampliación Peer con casamiento común para mitos y que esto es que ya dice que casado con una voy allí a Marruecos Fuji en el mes de julio la que fue lo que le me rastrillee pegan parece ver lo que pasa que yo como estaba la cárcel permiso procuro hacer huyendo para DACA porque sino me presento aquí en la cárcel por el buque capture me busco la ruina no comprende lo mío lo mío ha sido una odisea penalti como sobrecoste por donde salen de quedando que es el que había empezar a adquirir el impermeable voy a ir explicando a todo porque yo Midi la va pisando

Voz 1 20:46 bueno pues muchísima suerte Víctor con esta carrera de fondo y mucha suerte de verdad con su lucha si ánimo

Voz 11 20:52 en áreas calcinadas gracias gracias por llamar

Voz 1 20:56 por malos por favor

hasta aquí nuestro paseo por la madrugada la del martes mañana ya sabe cuando los demás dormían estaremos aquí esperándole por si tiene ganas de hablar por hablar que tenga un bonito día

