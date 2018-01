Hablar por Hablar (17/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 lo que pone cuando la gente entra al infierno que es así abandonar toda esperanza es verdad la Shut en espera

la vida moderna es que Siri acuse a Stephen Hawking de acoso sexual

Voz 0470 03:05 muy buena la verdad arrobas Chuck hizo eh que encima tiene nombre cachondo Xuso que hasta aquí es la vida moderna joder que fíjate aún con el bajón que ha sido la selección de Inglaterra pero el de alguna forma pero también porque porque todo por la por la industria no te lo agradece y sabe que te has estado sacrificando por el show business menos artesanos y más industria una aprovechó para que un día más

Voz 2 03:30 la industria bueno la vida Moreno

Voz 8 04:16 Macarena Berlín

Voz 13 05:15 cuatro años después con este modelo de relación abierta si usted igual de cómodo que el primer día

Voz 14 05:21 perfectamente haber yo donde desde o de que en una antena yo me dedico a la prostitución parte tengo mi trabajo

Voz 15 05:28 el hecho de adosados con naturalidad quién la cuando dos

Voz 14 05:35 de relaciones una relación de seis años que me llega a casa hábito pero lo cual me controlaba eh

Voz 15 05:43 por forzar la situación tuvo tóxicas

Voz 13 05:52 qué tal muy buenas noches las dos de la madrugada y siete minutos la una y siete en Canarias su nombre es Rafa cuando más desmotivado estaba cuando más buscaba hay menos encontraba cuando estaba a punto de tirar la toalla apareció alguien

Voz 14 06:09 aunque tengo veintiocho años y yo me yo soy de Valencia en que yo deje mi familia tuvo una persona cuál es la cosa no salió bien me vine aquí que Hull justamente cuando no

Voz 18 06:18 no tuvimos en cuenta de trabajo

Voz 15 06:21 más no puedo decir que no que estaba teniendo

Voz 14 06:24 el Games padre porque diga sí quiero la casa es padre tenía hay un

Voz 19 06:31 ha creado todo el trabajo

Voz 14 06:34 me voy a casa otra vez opté por la solución literaria y sólo una ayuda aquí yo lo conocía eran noches llorando vuelve atadas a nuevo parece que sean conventos de clausura tiene también de la casa trabajo trabajo casa sin darme cuenta empecé a conocer a gente

Voz 19 06:52 qué te da por Internet como gente tocando

Voz 14 07:03 lo ha sido ya de todo que no está solo no quiso saber Adena ahí apareció no apareció una persona está sonando ahora mismo llevamos tres años que desean enemigo Square sábado estoy a gusto con la persona que el otro día a día a día a día teníamos una vez a la semana ahora mira vivimos juntos con lo da todo por perdido bueno daba ya todo iba ah eso sí llevamos la relación abierta padece lo que yo puedo quedar con otras personas no nos consideramos que no estamos se eran fieles a ver yo nunca he yo nunca pude llevar a pensar que está relación pudiesen ser esa forma pues por una razón abierta y ahora pues ha sido una relación más sana la relación más arrancan masa puede tener

Voz 15 08:05 la vida de dos estoy gafado

Voz 23 08:19 os pues hoy pues hemos localizado a su papá no sea firmado el papel para puede traer a la niña también a España pues ahora ya lo que tardó en hacerlos pasa por yo pues a lo mejor me es un decir algo todo lo que falta Pablo en la autorización de padres va como no sabíamos dónde estaban y nada pues son a una mujer es eso lo toca los impagados si no me ha estimado viven ni nada

Voz 15 08:56 eso las para acá o para allá

Voz 17 09:02 afronta usted de este cambio de vida porque claro en un mes y medio pues pasará a tener una familia en poco más grande

Voz 23 09:11 yo conocí allí allí con cinco años y medio miraba ahora pues este mes y medio puede afrontarlo con con mucho

Voz 15 09:20 debido al pasado tres meses pensando que no lo conseguía que no lo conseguíamos Si fascina posa con

Voz 13 09:29 ya anoche también Conchi verbalizó el sentir de muchas mujeres que pasan años trabajando duro y en las que se les echan los años encima

Voz 24 09:38 ya estamos en edad himnos volvemos invisibles a los hombres eh ya piensan en otras cosas si te metes en las redes sociales buscan todos lo mismo no te puedes fiar en ADE hay mucha fantasma por ahí y entonces ya tenemos son edad de que se nos han pasado ya ciertas cosas ya no puede ser una hipoteca porque no sabes no sabe estar Mi aún paz tampoco porque la gana y la vi de todo eso pues ya no ya no ya lo tienes en eh la edad para eso la que lo hace pues se cree que es una quinceañera y entonces eso también va con la persona y yo ya hace mucho tiempo que estoy separada ahora mismo estoy sola que podría disfrutar más de la vida también me gustaría encontrar una persona que tenía coronel existen eran tener la ir cerca sentir de sentirte querida aclaró y sentirte acompañada por la gente porque los hijos si tienes hijos pero cada uno tiene su edad tiene su vida y entonces ya está teñir a la jubilación te quedas en casa is eso ya ve yo qué hago vida yo hace poco tiempo que me he jubilado todavía encontraron camino ya es verdad somos invisibles porque los hombres que tienen tu edad quieren una mujer más joven que se fija contigo es un señor mal mayor destila

Voz 15 11:22 si es que Leal no

Voz 17 11:28 y gracias por la confianza gracias por hacernos cómplices de su sueño

empezamos a recorrer juntos la madrugada quiere que la escuchemos en la SER le escuchamos novecientos cien ochocientos novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito que puede marcar también desde el extranjero con el prefijo internacional delante cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos puede utilizar el Watson del programa para enviarnos un audio una nota de voz al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco y nuestra cuenta en Twitter arroba Hablar por hablar con el equipo del programa con Adriana Mourelos con Elena Sánchez con Inés Morán en la producción y con Borja González en la dirección técnica es miércoles es diecisiete de enero

Voz 26 12:48 todo ello consideran que este es decir ya en en del CIS Segovia

Voz 26 13:23 hay ya Cirque pero tengo una misión método por no Vermont cuando te meto por otro lado con coste Ender brazo hizo traer tú tienes tu actividad yo qué sé

Voz 26 14:15 fe decirte hay a India pesquero tengo una pero permaneció donde porno B el arte a los oyentes denunció Pato bueno cuando cuando yo tengo que cuando la feria yo veto

Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 0020 16:00 largas la noche para los que ya hacemos despiertos escuchando

Voz 28 16:05 arroba Hablar para hablar nuestra cuenta de Twitter buenas noches Héctor

Voz 0020 16:13 buenas noches gente de Hablar por hablar con un poco de frío pero feliz

Voz 28 16:16 devolver escucharos almas Pixel

Voz 30 16:21 buenas noches Bailey

Voz 0020 16:23 Antonio Caba arcos Susana Linares alijo Dos Talk Talk

Voz 31 16:28 se puede son

Voz 32 16:35 Cuca Loli buenas noches deseando revolotear en esta gran familia o la Herrera o la Belinda noche

Voz 28 16:45 la Marisol García gracias a Juanma Galván

Voz 32 16:53 también por estar esta madrugada escuchando a Mar Capilla

Voz 33 16:59 yo no

Voz 13 17:05 arroba hablarporhablar nuestra cuenta en Twitter también para participar en el programa Adriana Mourelos buenas no

Voz 0020 17:10 cesen las noches Macarena que proponemos a los oyentes pues esta madrugada hemos leído que el actor Robert Pattinson al que puede reconocer por la saga Crepúsculo quiso rodar una película junto a los hermanos Abdi que son dos cineastas independientes cuando se reunieron en casa de Pattinson Jos Abdi usó el retrete del actor Ice sorprendido porque es un baño japonés que alabó nada más salir del así fue como Pattinson lo invitó a usar el de su cuarto que todavía es más grande y que además habla como lo vio tan emocionado con su baño el actor Le dijo el director que si entraban con la película que estaban preparando en competición oficial en Cannes les regalaba uno aún así que cuando Pattinson se enteró de que estaban seleccionados envió al director una foto del retrete como muestra del regalo que efectivamente lo esperaba la película se titula Guti Time pero lo que queremos esta madrugada es destacar que Robert Pattinson regaló a su diré

Voz 17 18:11 Thor un retrete japonés pero un retrete por eso queremos preguntarle por regalos sorprendentes regalos

Voz 0020 18:19 curiosos regalos que tal vez no esperaba

Voz 17 18:22 o regalos que a día de hoy los sí

Voz 30 18:24 en emocionando así que regalen nos un rato de conversación sobre los regalos

Voz 0020 18:32 estoy tratando de pensar cuál ha sido el regalo más surrealista que he recibido

Voz 34 18:37 tu no

Voz 28 18:39 tu

Voz 35 18:42 General Motors damos la vida por eso de la ahí

Voz 0020 18:45 elemental que te hace olvidar que está muy apropiado

Voz 36 18:50 no así como

Voz 32 18:55 dos veranos el equipo de verano de Hoy por hoy

Voz 28 19:01 me regaló

Voz 0020 19:02 un cojín en forma de emoticonos de de Whats App y que motivaron eligieron el de la caca abril otros por una broma interna de equipo en no porque hubiera sido una caca el verano al contrario fue en verano brillante disfrutamos mucho Hoy aprendimos mucho es es un regalo que en principio fue bastante surrealista tenía mucho que ver precisamente por eso por una broma de equipo pero es que tengo muchísimo cariño claro claro y que se me ocurre es que es sorprendente y todo el mundo se sorprende cuando llega a casa hay dice esto digo que explicar la historia digo mis compañeros de profesión me lo regalar

Voz 32 19:45 a qué otro regalo así surrealista hemos recibido ultimamente recuerdo cuando tenía como diecisiete años bueno un poquito más quizá tenía veinte vale me regalaron la plancha portátil

Voz 0020 20:02 me pareció horrible una plancha portátil si para poder llevarme la de viaje porque empezaba ya hacer giras porque ella trabajaba en medios de comunicación por eso digo que tenía ya veintinueve tenía veintidós años no no tenía ni diecisiete mil veinte veintidós mala siempre calculando a mi edad me lo regalaron con muy buena intención ya me parece un horror que a una chica joven le regalaran una plancha portátil me parece un horror no son pero luego la aproveche de hecho la tengo todavía no está claro puede que sea útil para nuevas

Voz 28 20:32 ah bueno

Voz 0020 20:35 yo veo que tiene se te ocurren ninguna de las que lleva un rato pensando no pero no se me ocurre ninguno de Monreal así he tenido bastante suerte he sido siempre bien

Voz 9 20:44 ganada

Voz 0020 20:46 Yllera agradecida agradece estamos costaba bueno señalaba de la noche se me ocurre te para el ese es el ocurre usted marque el novecientos cien ochocientos nos lo cuenta o nos lo puede enviar también en forma de nota de voz en forma de audio por se atiene a las entrar en directo y parece más practico más cómodo seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco ese es nuestro Whatsapp el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco trajes Mourelos esa hasta ahora Adriana

Voz 13 21:22 un lector Santana a mí hace unos años los Reyes me dejaron en casa de mi hermano un reloj analógico que ese cargaba con sol nunca lo entendí

Voz 17 21:44 Dani Santos a uno de la cuadrilla les regalamos unas planchas para el pelo

Voz 28 21:49 era calvo eh así somos

Voz 32 21:52 sí porque es un regalazo te diré lo de las planchas para el pelo persistir el pelo

Voz 0020 21:57 esto no es que me van

Voz 32 21:59 era de aprovecharlas

Voz 20 22:15 hola Conchi buenas noches Greenaway noches empezamos con usted muchísimas gracias por llamar adelante

Voz 39 22:23 bueno pues yo os escucho mucho porque han Tomás es sueño quería contaros que ahora estoy un poco harta con todo lo que está pasando mi marido está en Bélgica lleva mucho tiempo allí pues casi la crisis una forma de que pueda venir nos reunimos el niño no y estoy agobiada agobiado yo por mí y agobiada pobre porque lo están pasando muy mal

Voz 20 22:55 él está trabajando Conchi tiene trabajo en Bélgica

Voz 39 23:01 no él estuvo allí mucho tiempo y luego yo me fui a vivir allí Cornet y luego nos vinimos otra vez aquí a España pero se tuvo que volver a ir se tuvo que volver a ir ya no puede bueno poder volver a ir a donde pagan las Aramón baratas no lo dan de alta no tiene pagas extra de no ha podido venir de la vida como ser para pobres

Voz 20 23:36 Conchi cuánto tiempo llevan sin verse

Voz 39 23:40 pues no hace mucho que no vimos porque nos pasamos tuvo que venir para casa para que no nos quedáramos separados basado me fui con él me hacía pensar que cuando yo sé allí los está también porque te está diciendo en hasta en un porque su jefe vive en un bosque en una súper casa pero vivir una caravana hace mucho frío siempre está donde siempre hay mucha humedad de hacérselo saber

Voz 18 24:21 sí

Voz 20 24:26 por eso se volvió porque no lo aguantaba no aguantaba la vida allí

Voz 39 24:30 no porque vine porque tenía una cita en el hospital que me tenían que operar estoy operadas y ahora estamos intentando de haber para que pueda venir pero todo el dinero que gana se lo lleva el estado de Cobos todo el tiro quedara prácticamente solo lleva Estado tenemos que está pagando setecientos euros a la Agencia Tributaria y lo podemos hacer un ahorro para que pueda venir aquí a distancias esta sacan de niño es un mil trescientos euros

Voz 20 25:13 estamos pasando un muy difícil pero está sacando en España Conchi en tiempo no se está sacando allí para trabajar allí con los retos hay aquí pero está sacando Glide

Voz 39 25:26 por Internet entiendo

Voz 20 25:30 se considera idea del es sacar serlo trabajaran España entiendo no

Voz 39 25:36 porque tendría más opciones de trabajo a pesar de que lo has todos los sabes todos a casa lo hacen todo la Lubos el agua asegura que hace todo todo pero aquí no hay trabajo para él no encuentra tuvo que volver a ir

Voz 20 26:01 por lo que nos está contando con y su situación allí el trabajo que ha encontrado es bastante precario

Voz 39 26:08 si el jefe es un tirano increíble increíble es tan respetuosos Él tiene una mala palabra para en los y Eurocopa ni de darle doscientos euritos para la vida no tiene pagas extra porque no estado de alta pero tiene que coger eso porque que hace que hacemos es un algo botillo agobio y él está falta de las de antes solamente lo menos individuo llamado suscrita hombre un décimo de lotería porque yo siempre decía adentro te a a haber dado Bruce pero solamente esos cinco ser nada no poner a su hija

Voz 20 27:25 cuántos años tienen su hijo com

Voz 39 27:38 y también lo ha cogido una pareja que absorber niño amor proponer una foto viajas en esa foto que se ponen trabas me llamó por teléfono me dicen que vendrá no lo he visto desde la salida el día de Navidad y no comer le dijo que comió en casa de la abuela porque es la dice que conmigo no la deja ver

Voz 20 28:11 sí pero con eso está hablando usted de la pareja de su hija

Voz 39 28:18 y también a mi marido lo pasa por eso porque ella es mi marido piensa que le ha comido la cabeza amiga alababa a la cabeza y ahora mismo está como ha pasado con otro con con el no poder venir yo sepa dónde tiran no es no sé cómo ayudarlo este viernes tengo sita en el INEM porque llevo un año fichando unos así me podrán dar una ayuda para poder ayudar a ver porque trabajo lo encuentren Cuende seis años no te creas tu qué pasa sabes

Voz 20 29:08 así lo cierto es que si está tan mal allí qué diferencia y no en estar aquí

Voz 39 29:16 por lo menos está cortada es estar solo

Voz 20 29:21 yo aquí los la tendría usted

Voz 39 29:23 su hija ir a mi hijo que yo con mi marido estoy veintidós años mi primer hijo no ser pero somos los tres somos una familia tienes el aquí se siente más arropado claro nosotros en la allí no tiene un abrazo muy fáciles y me pongo triste cuando lo veo tan mal la videollamada me dejó muy asustado porque dan crisis Sima tenía crisis de América crisis de ansiedad lo evitan fatal que por el momento digo que voy a presentado su muerte por teléfono horrible cómo se protegen para que se pueda las ejerce que tienes un tirano turismo viviendo allí hace dos años porque lleva muchos años

Voz 20 30:29 sí fuimos a vivir allí con él

Voz 39 30:32 al jefe le alquiló una casa el sinvergüenza de cobraba ochocientos cincuenta euro polacas luego lo allí cuando es un día festivo él trabajaba el día festivo era palado y ofrecérselo pagaba lo ha engañado a un montón de veces luego se enteraba por los otros compañeros pero no puedo hacer otra cosa es lo único que tenemos es lo único

Voz 20 30:59 de momento tienen que aguantar con esto

Voz 39 31:02 sí

Voz 20 31:05 con Chaves se lo puede entrar pronto gracias a ver qué le dicen los oyentes Conchi muchísimas gracias por haber llamado gracias por la confianza

Voz 39 31:15 les bueno él Enrique

Voz 17 31:33 te pone triste libélula eh escuchara Conchi con esa angustia escribe a él más en nuestra cuenta de Twitter que difíciles levantar la cabeza ser optimista al mismo tiempo

Voz 28 31:48 de la crisis te pega

Voz 17 32:05 y en Valencia nos espera Natividad buenas noches

Voz 18 32:09 buenas noches que yo sigo el programa eres hace unos meses hace aquí porque me sirve mucho de consuelo

Voz 20 32:17 así sí que me

Voz 18 32:19 voy a ver lo estoy pasando mal y él se me ayudan mucho a a distraerme y a vivir muchos testimonios que me dijeran nicho ahí al hilo de lo que una señora que estaba comentando ayer que han vuelto a poner hoy

Voz 20 32:37 sí que cuando llegamos a su nieta La

Voz 18 32:40 sí estamos solas porque los hijos los normal y que no hay un acuerdo de la pareja de cuadra porque ella son realidades en las que

Voz 42 32:52 no es más joven claro

Voz 18 32:54 pero yo quería decir que es necesario encontrar una pareja para ser feliz puedes ir y que lo bien con tienes alguna amiga algún grupo de amigas al tomar un café Quito a yo que Savall un abuelo ahí un cine que la verdad sea iniciales a mí me arropan mucho Nos precisamente en nuevas es importante tener una pareja porque por supuesto la compañía es muy grande pero es porque yo lo veo desde el punto de que en este momento para mí impensables pienso que que ahí ves es que era una buena mixta que era muchas cosas

Voz 20 33:41 la actividad y estaba pensando que una buena amistad además es para toda la vida no una relación nunca se sabe pero una buena lista que hay que cuidar porque todo lo valioso que cuidarlo

Voz 18 33:54 también yo yo yo siempre amistades aunque la que tiene mi marido y yo Tous llevaba bastante tiempo enfermo y muy claro en cuerpo y alma a él hay vamos donde salí me extraña para equipamiento de ellos y moverme de casa

Voz 44 34:14 justito para ir a comprar

Voz 18 34:16 porque se era sólo aparca veces hace tiempo un amigo pero claro al pasar lo que pasó pues cuando tienes una verdadera mixta pues tienes ahí para lo que no a todo para lo un malo hoy para lo bueno y ha tenido mucho apoyo

Voz 20 34:36 entiendo Casa Milà se tengo que es un apoyo importantísimo no sabes que

Voz 18 34:41 entonces claro yo comprendo que a lo mejor estas personas

Voz 40 34:45 no comentan el que es muy difícil encontrar

Voz 18 34:47 a una pareja apurar porque la porque yo tengo sesenta y cinco años ya les digo que para mí en clave porque de otra persona mejor que la que me voy a encontrar a mi me pasa por la cabeza pero que tenemos otras Sophie también para vivir los que hay entre comillas pues yo qué sé un poquito vean no será algún día ejercicios se puede no falda a la compañía de un hombre que ha ascendido había sido feliz con esa persona

Voz 39 35:20 es que lo ve así

Voz 18 35:22 a muchas mujeres les preocupa ahí de unos muy vivo ahí muchas noches que se comenta

Voz 20 35:28 sí

Voz 18 35:29 ya el sesenta y cinco años para se que nos hagan de menos que pero hay que plantarse la vida así porque la vida tiene otras opciones también

Voz 42 35:40 que a lo mejor en cuanto a una persona

Voz 18 35:43 se repulsa por el camino que a lo mejor te hay

Voz 44 35:46 lo mejor luego no no es lo que

Voz 40 35:49 tú te crees que va ser

Voz 20 35:52 nunca se sabe verdad Natividad

Voz 18 35:54 yo tengo sesenta y cinco años

Voz 20 35:56 no soy joven pero tampoco Mengú se soy

Voz 18 35:59 mí una persona mayor

Voz 20 36:02 sí tengo tres hijos

Voz 18 36:04 pues claro así en su vida estaban se preocupa mucho por mí están muy pendientes de claros y muy poquito tiempo pero yo les digo estos vuestra vuestra vida porque yo me tengo que acostumbrar a vivir ya sin sin el Papa ahí yo tengo que que mentalizar me pasa mi madre que pasa a la pared se que me haya cambiado un poquito el chip que esto no se muestra no se te va la vida y sobre todo se ha sido feliz

Voz 1 36:30 pero mejoran poco a la actividad el tiro

Voz 18 36:34 yo soy la señora Diallo por ejemplo las noches no puedo dormir no me acostumbraba por eso desde mima ellos falleció el cinco de junio si ello vamos pues como arma o sea aquí en mi en mi habitación y mi cama sí es vamos no pueden que las no eran los pero yo poquito a poquito empresa ponerme la radio porque una amiga me dijo hablar por hablar pero no hay ninguna relación padres cáncer también que también murió hace un año unos meses antes en mi marido murió mi madre también que han sido dos palos muy fuerte el pan en ocho meses móvil dos personas muy importantes en mi vida una vez era mucho más mayor claro pero en una era muy aficionada oírles a ustedes porque tenía un dormí en mal me lo comenta yo da sigue oyendo hablar por hablar me duermo luego me acordaba de ella yo digo pues me lo voy a poner Yves entonces decir algo y la verdad me duermo tarde pero la mente la tengo oyendo lo que oigo en el problema de la tengo ocupara no

Voz 20 37:48 corte

Voz 18 37:49 me reconforta mucho es muy duro pero pienso que el tiempo no olvidará nunca pero que el tiempo pues me imagino que la liberan porque no

Voz 17 38:01 si una tiene todavía motivos muy poderosos verdad para seguir sonriendo para seguir avanzando

Voz 18 38:06 por supuesto ya no por mí por mis hijos y se tienes que ser fuerte por ellos porque ellos también era su padre pues lo lo ha sufrido como yo no porque yo se lo iban a trabajar porque los tengo los trabajan pero están conmigo soltero

Voz 20 38:24 sí

Voz 18 38:26 bueno uno en unos cosa solamente a los fines de semanas este año hasta que yo estoy arropada pero hay días que estoy sola porque es tanto concretar de noche de de mañana a trabajar el puerto y entonces claro practicamente pues sé que estaba aquí aunque los tuviera en si me venía un poco hundida posa seguía yo dudo en un pues yo vivo yo soy de Valencia pero duda no muebles citó a cuarenta kilómetros pero me dice empuje tengo la suerte de que puedo conducir yo claro me dio ahora estoy en Valencia

Voz 0020 39:03 sí

Voz 18 39:05 tengo a mi hermana también que vivía allí pero claro yo notó mucho la ausencia en porque es muy duro además me he dedicado en cuerpo y alma porque el presidio mentalmente lo paso muy mal porque no podemos ver un canse y no tenía tratamiento Nicky Muniain y Radio ir fuera en diez meses de que él sabía que si iba a morir y muy duro ha sufrido mucho verlo porque ya no tenía palabras para decirle para expresarle el tema porque el sábado además un cáncer de hígado que lo dejó muy débil era de la cama para ir al baño vamos el cual tenía que acompañar lo para todo nuestro válida se quedó muy débil Ia Le digo una niño un año primero con mi madre y luego con el de los años muy mal pero siempre pienso que que de todo se sale no se olvida nunca pero que al de

Voz 20 40:14 claro que por mí misma que no no

Voz 18 40:16 con la médica me hizo debido el tiempo que llevaba yo con esto vamos que algún tratamiento para relajar y no he querido cumpliendo tratamiento he querido yo misma tirar para adelante

Voz 20 40:31 la actividad cogerme para catalana una

Voz 18 40:34 persona que me lo diga pues que que que piense que es que es lo que todo Pacelli de todo se sale me entero de una enfermedad mala todos se sale

Voz 20 40:45 que no le falte la fuerza gracias por escucharnos gracias por la confianza

Voz 18 40:49 ir gracias a ustedes porque de verdad que me ayudan mucho

Voz 20 40:52 buenas noches buenas noches

Voz 17 41:16 le interesa mucho almas píxel la actitud de Natividad escribe en Twitter que hay que quererse que hay que aprovecharlas solo

Voz 46 41:32 edad mimar unos sobretodo redescubrir descubrirnos

Voz 17 41:40 Irán Dolera en cuanto a lo de la compañía lo del amor sólo una vez en la vida se conoce a la persona que divide tu vida en dos épocas en antes y después de conocerla y nunca es tarde

Voz 17 41:57 Ana Luz que a veces tienes a una persona a tu lado y estas Mazzola que si estuviera sola

Voz 47 42:13 de Pola Francisco buenas no

Voz 17 42:18 es

Voz 20 42:20 desde Málaga gracias por llamar

Voz 40 42:23 fuego fuego coger la labor que hace acuerdo compañera compañera duro y por fuera lo que lo la guardó alma en pena que también

Voz 42 42:33 Obama te gracias a borrar pues te comento un poco vivida ahora vengo un un poquito poquito le aquí digo yo tengo cuarenta y ocho años es decir el Santo sufre en carne pues una maravilla de la droga

Voz 40 43:03 a la vida teniendo Mi familia congelada en Jerez el único de la familia

Voz 42 43:09 sí

Voz 40 43:10 se queja un poco reacio a la segunda oportunidad

Voz 42 43:14 cuenta con un compañero y yo

Voz 40 43:21 lo prohibió hace unos dieciocho ó diecinueve no se quedó la gran fuente de comprar Mascó como lo hace él vida público de lucidez encontrar una persona que pensaba de que que yo haré los huesos Diego Bonillo

Voz 42 43:40 era maravilloso hora

Voz 40 43:42 el comprador que el principio que no pasa una armonía Leopold pues se coge mucho mucho Morenito cariñosa y toda la terminología de de desaparecer malviven mundo de la adición es llevó siete dieciocho millones de empleos pero cuál fue mi sorpresa de que padecen pues yo estaba convencido que yo lo viera

Voz 42 44:10 pero ella me quiere pero me ama si la persona que que porque para convivir hay quemar carbón limpio que conoce Travesí

Voz 40 44:26 hicieron público duras porque dejaría

Voz 42 44:29 teniendo en las que se unió bajo muy grande

Voz 40 44:34 con muy preparado mucho calor de la gente día no sociedad a mí cuando lógicas vamos con mucha gente de fuera la colombiana

Voz 42 44:46 lo que hayan hemos hablado y me fui

Voz 40 44:49 dos porque eran los sólo un poco mi sorpresa fue que me que me iba dando vida a habida cuenta de que no no me diría no me quería hasta tal punto de que me convertí en el espacio y el tiempo de ejecución para estas Geli Fuenmayor luego no quieren otro cocinero y piensa lo que yo lo hacía encantado yo para mí era pero yo me encanta yo ahora me encanta que una persona que me encanta colaboraron Casón pero me he dado cuenta de que yo hola que vivió para las tareas de casa sabíamos aunque no tomaba comprado un café no empezábamos con la rutina la rutina

Voz 42 45:37 no

Voz 40 45:37 cada día la verdad como una discusión porque cogió porque yo hace dos días pues becas

Voz 39 45:45 no

Voz 40 45:46 ella lo puso

Voz 20 45:48 lo hecho de tasa ella usted

Voz 40 45:50 sí tengo una pequeña bronca yo creo que provocado para dado el que ha hecho porque ella me achaca la falta de confianza recuerda con claridad yo estoy duro lo hice porque con sabía ya me planteo para ver el dejar atrás esa pérdida de tiempo tan grande debía individuo darme cuenta de que no voy a recuperar lo que lo que he perdido pero

Voz 39 46:22 pero vivirlo que no hubiera acuerdo aunque

Voz 40 46:24 tengo una hija de dieciséis años que es una desconocida para mí no lo atraque no la puedo recuperar ni encantaría en un futuro recuperarlas mucho

Voz 18 46:35 acopla

Voz 40 46:37 actualmente pues estas situaciones pero con ella era el verbo

Voz 42 46:42 la calle de nuevo solo

Voz 40 46:45 actualmente estoy en el albergue municipal de Asaja muchas criaturas que concursan doler cree que tienen que darla ayuda porque estaban está muy mal y que está lleno de gente que viene de vino continuamente a mí no y aquí van a tener había entre cuatro comer

Voz 42 47:07 no

Voz 40 47:09 lo que hacer esto fue bloqueado en no quiere pero no entero calentito en roció la quiero pero yo lo único que quiero es alguien que en a la manera ella piden puedes la obra fue como una terapia de toda la noche escucho oí hemos ocho llamó no mal al lado

Voz 42 47:35 pero nadie con mal llevado ahora mismo

Voz 40 47:39 he hecho mucho bien porque he escuchado mucha gente haya dado cuenta de que la hay

Voz 42 47:44 hombre

Voz 40 47:45 pero tenemos carencias verde a todos no faltan gente que uno no es el único protagonista de esta gran película llama viendo todo lo que tenemos que salir adelante de la vida ya es muy dura con el corazón en la madre debido a veces pero no puedo sino todo lo más con un montón de esa de ropa esperando al día porque estoy cobrando el desempleo esperando que le den el próximo mal para poder alquilarla mandó una situación como algo ella cobre el día diez de me bebí el primero como todos los meses que pero claro en una habitación y no me había una de ellas se cubren te piensas que yo quiera ver del dinero que Marbella quiere nada más lejos de la realidad no hacerle

Voz 42 48:41 no

Voz 40 48:41 bueno y demandando creo que sí

Voz 42 48:47 fue muy bien con pretendo feliz feliz en el mero hecho de morir

Voz 20 48:53 Oña eso

Voz 42 48:55 con esta noche con tres no yo me fui asesinado ocultarlo abrir un poco al mundo

Voz 40 49:10 yo también

Voz 42 49:12 no sé si forma habitual solamente decir la verdad es que el corazón por la buena labor quede

Voz 40 49:21 la terapia de Madiba

Voz 42 49:25 porque no relojes de arena y poco más

Voz 20 49:32 como si nada más y nada menos

Voz 42 49:36 haciendo

Voz 40 49:39 debo sobre

Voz 42 49:40 porque el único que sirvió en la persona del espacio ha acabado proponiéndole que variará

Voz 40 49:48 no

Voz 42 49:49 a trabajar humanos que no hace sentir eso no pero que conmigo conmigo es que somos desde el parque corría de humanidad se mantenerme más oportunidades también en el literario

Voz 40 50:09 a parte de todo el mundo tiene derecho a ser

Voz 17 50:12 mira adelante y al levantar la cabeza verdad por muy

Voz 40 50:15 sí para que esté me es verdad Francisco

Voz 17 50:18 pero son ustedes los que de verdad los que hacen fuerte este espacio porque lo dice usted que necesita una una palmadita yo imagine si se la doy pero con una humildad grande porque usted es una persona valiente que ha que se ha sobrepuesto a una situación que ha decidido que hasta aquí que ya no quería seguir por este camino que ha cogido las riendas de su vida

Voz 20 50:41 no es fácil no es fácil eso tiene que estar muy orgulloso de lo que ha hecho

Voz 40 50:48 sí ahora cuando más que digamos pero el mundo de que yo podría hacer Parque el pueden me encuentro bueno te que cualquier otra duda no derrumba por volver al camino anteriores y no duda en contener con quién hablar yo no no decir muy radical yo tenía muy mal en la que fuera de mi vida

Voz 20 51:13 pues sí

Voz 40 51:13 no me quiero decir un amigo lo bueno no echar a perder lo único que tiene alrededor me casé Cuco aunque lógicamente no lo que cuento aunque la leyenda del encuentro la propia ciudad Albatera no tanto

Voz 42 51:37 me considero una sensación horrible porque

Voz 40 51:45 por tanto la sensación de que conoce como lo hacía aquí os he jugado al mismo pienso que se en el extranjero

Voz 42 51:54 qué hubiera fuera de tierra

Voz 40 51:59 así manos no estoy bien digamos

Voz 42 52:01 cero

Voz 40 52:03 que quieren por los suelos aunque once fuerza río si bien es porque yo seguir asfixiando semanalmente a mí terapias que tienen súper completo control analítico lo lo llevaban mucho a dónde vivir

Voz 42 52:23 eh

Voz 40 52:24 muchas son cada día tallas sabía que me levanto Hodges vamos a poder ver

Voz 17 52:30 una batalla ganada cada día

Voz 42 52:33 se puede para donarlos brujería orgulloso pero me gustaría

Voz 40 52:38 has

Voz 42 52:42 de los en teoría voy y me llevó

Voz 18 52:46 Paco

Voz 42 52:51 no sé si esto era mi relación

Voz 40 52:55 oye yo lo desean volver

Voz 42 52:58 ahora la invasión del Gran Premio ahora me encuentro con lo que el hecho de no en un espacio ocho número que hubo un robo pero yo tengo que hacer porque saliera hayan que serviría aunque sí lo soy pero por lo menos lo hemos tenido

Voz 17 53:20 sin ninguna duda y además el ha ganado Francisco muchísimo ánimo y no de fallezca por favor

Voz 42 53:28 para nada para nada

Voz 20 53:30 esperamos una nueva llamada Francisco cuando quieren estaremos aquí

Voz 42 53:34 muchísimas rociera muchas puertas por mandarme

Voz 20 53:38 si hasta pronto

Voz 26 54:05 mira ahí dais nombre hola Miracle sólo hola a decir de que por cinco euros

Voz 17 54:25 bueno pues ya ha perdido el hilo de la llamada en algún momento por cuestiones de calidad del sonido a veces nos pasó en este programa ya sabe son muchos teléfonos sí muy diferentes Francisco lleva dieciocho meses limpio ya no consume ha tenido problema de adicción a las drogas por culpa de esto lo perdió todo incluida su familia sus buenos amigos

Voz 4 54:52 no tenía una relación una relación que ha empezado a enviar

Voz 17 54:58 lograr Illa hace dos días lo echó de casa lleva dos días durmiendo en un albergue Francisco ha dejado una frase que me gustaría repetirle es algo así dice uno no es el protagonista de esta gran película llamada Mundo Francisco seguía buscando fuerza en un en sus palabras para para seguir adelante novecientos cien ochocientos nuestro número de teléfono recuerde también que tiene un whatsapp a su disposición para enviarnos una nota de voz una odio es el seis cincuenta

Voz 1 55:35 que uno ochenta y cuatro ochenta y cinco es el que

Voz 49 55:39 ha marcado María buenas noches son varían de Valencia bueno pues yo recuerdo no recordando cuando me quedé embarazada de mi primer hijo hace treinta y siete años sé que no lo hizo con manga mi marido entonces me deja de de Reyes una báscula de baño pues entonces tan jovencita que queda para no dices nada fuera ahora que hubiera que la cabeza pero esa báscula ha durado hasta el año pasado casi treinta y siete años porque yo me tenía que cuidar el peso era bastante entonces el pues ya ha ido pasando el tiempo y yo siempre que venían visigodos muy no sabéis nuestro padre lo que me regaló uno de baño así un poco cohibido y un poco a veces como avergonzado lo cuento como anécdota

Voz 50 56:36 resquicios sano pero hasta el año tu estuvo la báscula de año fue lo demás es verdad que ya han hecho legal los en estado muy poco