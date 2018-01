Hablar por Hablar (17/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 en la cara

de verdad y la tu mirada dentro de mí Griñán y si tengo tu cariño se conocieron estando contigo cognitivo con motivo de pronto ligue también hoteles lío me olvido del mundo que eran maravillosos

Voz 11 03:16 nada no bueno yo ahora mismo te puede constar siente negarlo Mino ley que huyen mi marido pugnas sostuvo dejad despedida un brillante pero cuál fue mi sorpresa que resulta que mi hermana es más que yo yo voy se lanza diseño no sólo ocurre sino de decirme ahí mira a un brillante vamos a empeñar lo dicho taninos cedente fluyan pleitear pero mi madre no sabía nada esos sustos que llevábamos dejamos a una casa de empeño cuando ella entra con la sortija dice la chica mirad quién de un Agra una está grabadas que una inscripción de esta especie de mi hermana de cuando se la regaló novio dice pero esto es un regalo muy bueno como se va nadie hacer de dice usted dígame cuánto menos ideas después hablamos claro yo tenía la sortija puesta hice mi hermana la Copa que dice mira no da tanto yo me llevo tanto tú te llevas tanto gracias que que yo me arrepentido porque la sortija que era mi hija y ellos como era más grande era lista hice llevaba la mejor parte Le dije que no volvimos a casa con un tramo estábamos cenando y discutiendo ello Mi madridista lo que pasa entonces cogió mi hermana le dijo mira que fuimos en Pekín ya que el anillos de pedido de Pepita y resulta que que que quería más que yo estima que está vistiendo hoy nos reímos pero mi madre no arrestó a mí Porcel taninos setenta están bufa me dijo coge el anillo el te lo pones tú no te lo quita más ya todavía tengo las fortín cuando lo he contado con mi marido Jerges echa mano acabe esta la y una prestó hasta dónde llega

Voz 12 05:23 el menos mal que estaba ahí la madre para poner un poco de cordura muchísimas gracias Pepita por haber llamado al programa son las tres de la madrugada hay doce minutos son las dos hitos en Canarias Manuel buenas noches

Voz 13 05:37 es que este Sevilla muchísimas gracias por su llamada adelante lo escuchamos

Voz 0684 05:46 por qué no la mueve como bueno sí cero cuatro años con una Corea a Mi torea Franco poco a poco se pagarán no hace un año y pico pues un folleto pero haré todo muy tuvimos un con amigas bueno yo ya era así a ello vivía en un pueblo que se juega ya que como ha comido hoy fue conmigo Payán como pueblo en algún equipo y eso yo no tenía trabajo y Villa como vivimos aquí a sería capitalino donde crece poco estoy viviendo yo ahí no me ha ido muy bueno que son como de sombras o apodos medio ha decidido de de darme hace que que dio de comer y como padre editó a Kosovo pero ya como hombre y como haces otra de muerta yo hombre mío si se había enamorado de ella pero ella no se ha

Voz 15 07:39 no es su profesión y que se enamoró personas

Voz 16 07:46 sigue enamorada de otra persona no no

Voz 15 07:49 se diría que enamorado de otra persona

Voz 0684 07:54 rara avis enamorado sabes antes que tenía era como lo era

Voz 15 08:05 claro eso yo estaba claro

Voz 13 08:09 bueno él que le ha fue a usted sospechar que ella se a ella

Voz 16 08:11 podido enamorar de otro

Voz 0684 08:15 porque es evidente que un bueno o enamorada o a no fuera un plan en nueve bueno es evidente que Kiko me dije digo coge pues mira te voy a veces conclusión clave yo soy de un hace decirme eso no me hago vale todo pero vamos cazó la niña o hago a verla comer al tema de la niña que yo algún que otro sitio o que lo aconsejo porque también intervino trabajar Macarena yo he dicho voy a ver si aparece como la situación de cada vivienda además Eneas sigan bien porque ahí fue decírmelo ella se volvió como dentro de que diera uno de Tarbes en el tema de la pijo niños que si no cuando termina con unos cosas él hace lloros Juande creando nuevo crea crearía puedo cuatro oye pues ella no venía

Voz 15 09:47 hasta la casa a mano él

Voz 13 09:54 los horarios son los que le hacen a usted pensar que quizá pueda estar viendo a alguien

Voz 0684 10:00 claro que sí lo venía así con el firmamento

Voz 15 10:03 a las cinco o las seis de la mañana

Voz 0684 10:08 hace no no todo lo veía pero intermitente y que además yo sólo puedo yo yo ya tenía que ha dicho a la paz como en el magistrado haya

Voz 15 10:22 cosa un día me vino no usted se asustaba

Voz 0684 10:25 claro me vino todo yo dormía me llamó y me duele que era se basa en no no es que lo que no puede

Voz 17 10:38 Simon

Voz 0684 10:43 si hace cinco andino dormido digo como Puertollano vía me quedo yo a mí me aquí yo te lo que he matado a mi Adidas sabes pues aquí me entendí yo como loco aquí a todo tipo hace hablar con ella esa misma noche cuando yo yo niño como notamos un par en algo nuevo ataque de ir a ver si pero como otra ahora que bueno yo me voy algo diez aguantó porque de ellos fueron hijo grandes se lo digo dijo de ella ni me veo y luego se fueron a mí me me pego la de que él puede conducir no pudo dar mucho gasto

Voz 13 11:48 bueno el entiendo que lo noblón Nos vamos a detener en en en esos momentos no que entiendo que lo han pasado ustedes tan mal Manuel pero como está ahora la relación ha mejorado algo que

Voz 15 11:59 llegaron a un entendimiento todo parece que sí

Voz 0684 12:06 yo te voy a decir que yo ahora pues nunca se creía se hiciera que estoy viendo yo voy viendo días

Voz 13 12:23 cuidaba usted cómo se está encargando del cuidado de la niña

Voz 0684 12:28 claro porque tendiendo día trabaja usted

Voz 13 12:30 pero de momento no tiene trabajo no entonces esta

Voz 0684 12:34 claro ella me dijo que mi familia es una una puerta se puede que

Voz 13 12:41 claro

Voz 0684 12:44 el también ha hablado yo soy un momento en que yo no tengo dinero poder cubrir la me dice si fuera agotado aquí estoy yo también quiero ir allí golpe que yo me dedico aunque lo cual me hay que yo prefiero gran como él yo me quedo conmigo Pedro yo me llevo por él

Voz 15 13:10 yo no me quedo allí pero ella no quiere

Voz 0684 13:15 lo dice no pudiendo BP hay ningún FAES que digo lo que me con como If el puesto

Voz 13 13:26 usted se siente utilizado por su ex pareja

Voz 0684 13:32 la amor a una mujer desnuda viviendas muy a mí y ahora te dicen no cómo que si en ello con amigos a mí me decía lo bueno era que me o prefiere Manuel Temboury

Voz 16 13:56 sí vamos a tener que dejarlo aquí porque tenemos problemas reales con el sonido voy a hacer unas voy a marcar unas pinceladas de lo que Manuel nos ha comentado Manuel desde Sevilla dice que lleva cuatro años en pareja tiene una hija en común con esta persona con la que ya no está eh por qué lo dijo que era un padre fabuloso pero ya no lo quería como pareja él nos acaba de contar qué se siente utilizado que cree que está enamorada de otro que cree que tiene una relación que cree que lo utiliza solamente para cuidar a su hija nuestro número de teléfono el novecientos cien ochocientos

Voz 12 14:39 a su disposición si tiene algo que comentarle a Manuel siquiera hacer alguna aportación

Voz 18 14:46 ah no

Voz 12 14:51 por si quiere compartir su propia historia en Twitter Bandolera escribe que no vale la pena aferrarse a lo que a uno le hace daño la vida continúa no sólo hay que amar a quién te ama iba a lograr a quién te valora

Voz 19 15:10 cada eh eh

Voz 20 15:22 Anhui

Voz 19 15:48 no

Voz 12 15:55 y en Madrid nos espera Ángel buenas noches

Voz 14 16:01 hola Angel

Voz 13 16:04 buenas noches muchísimas gracias por llamar Villa adelante le escuchamos Veloso

Voz 17 16:12 todo los tonto componía o unos o a otros un compañero que ha llamado de Málaga que te hecho yo de estar en la radio

Voz 13 16:28 en Cisco

Voz 17 16:30 Ficosa en mí dice el hombre no tenía practicamente el albergue demostraron unos días pusieron seguramente por ser secreta sin techo yo da para que aguante común con campeón que no lo tiró todo yo creo que pido ayuda el Ayuntamiento con la trabajadora social que que intenten pero no la asociación el hecho una malos hubo seguro de Nacho no echado leones tuvo por siempre por no volver a consumir tengo una ópera porque nos ha dicho que tenía ocho meses un mucho mucho mucho pero obviamente todo día es poco de abstinencia infiere que que se es lo suficientemente Force portugués y no tiene toda la fuerza qué rápida que era como que te dispositivos gente pegando a una mano bueno no una como dijo nave se quiere desatino unas dos mil abordaron sí fue tuvo ayer diez catorce eso doce años que de que todo yo ellos humo sumido absolutamente nada no podía alcohol pero de mayor problema que ayer todas Coco había tocado algo loco pero mi familia porque todo yo como Francisco nos ha comentado con mi mujer casi perdido Psicosis o por pueblos durante una mañana de Dios en mano de Sergio un especialista como lo que fuera que no lo intentaban no podemos encontrar ese mismo día de apuros me acerque a unos aquí prohibidas ya había estado antes el contando de llevarme pero como no vería pues no eso Francisco aguanta un poco eh que ya no puedo aguantar más trabajo soy un hospital urgencias dice son dedico devolvió el pues situación que no quiere consumir de que alguien te tiene derecho con un abono que no lo puedo poner en contacto sin otro que podría ayudar bueno Morera poco encono micro acto que lleve dio diez que pueda en una habitación pero pero aguantó su consumo como zumos Toquero donde Scarface combinado pero luego todos esto cuando como si tiene el acción cero que si yo recuperé mi mujer y yo estoy son donados que costó mucho

Voz 13 20:09 superar la confianza de la gente que que le quería porque son doce años entiendo

Voz 17 20:16 el coste de base lo muchísimas cosas

Voz 13 20:18 largo de esos doce años

Voz 17 20:22 puede los dos roturas yo no soy ni donde estaba de híbridos para fundada porque medio me dicen los médicos que medio mundo como científicos uno misma noche no éxito también al mano dieron Felipe un poderoso tiró de Dios todos rubios todo el recorrido la sensación todos los vídeos hicimos diciendo soy yo quién de todos los ríos yo no me procura o me también pincha ladrona el centro de empleo del bien cuando ayuda a verlo psiquiatra o psicólogo pero sobre todo el de tener compañeros de terapia

Voz 13 21:24 sí vamos

Voz 17 21:26 duda no vienen bien pero aún adicto a persona ayuda por lo mismo profesionales eh pero no sólo yo preferiría si les ratificó

Voz 16 21:43 Ángel eso es lo que le ha movido usted a llamar por teléfono el saber que es una persona que ha pasado por algo parecido la única que puede ayudar a alguien que está en algo que conoce

Voz 17 21:55 se obviamente un poco llevo un intento de otro porque es lo que hicieron conmigo a mí me dijo estupendo junto bordeado Samitier hablo por mi que estoy el primer interesado pero subido a un momento llevan poco tiempo oí pido de de satisfecho y aunque estén donde dicho pues la evolución vaya no por mí

Voz 13 22:41 claro

Voz 17 22:41 pues es muy gratificante me da mucha pena que sabía lo que era en la que no lo puedo directamente

Voz 13 22:53 no le está ayudando con su testimonio sin duda sinceridad de armaduras

Voz 17 22:59 sí que no sacó yo lo que pido pero luego sumo pues su hijo de recuperar como digo que yo no donde ladra la pobre vida estoy harto de aguantar miles prohibir el mito debe yo en el polo porque los el patrón y no lo puede requerir pues son realmente el pueblo pagas se tiran siempre encierra antes era impensable ante dimitan siguiera de llevaba claro hecho polvo y a todos la gente que es lo que hay que pedir ayuda económica icono esto puede servir cuatrocientos árboles cosas intratables o escondidos en fin para poder ante el dinero el sistema nervioso pues yo lo diría yo no diría peso ahora el eso no puede Valentí Airways hervir chaval quedó a que no había otra empero muchísimo más que entre todos esto vale mucho no así como un clavo ardiendo hay silencio no puede ser toda la publicidad que lo ponen urgencia que yo uno que tiene que hacerlo porque punto por todo protección no no estoy contando un cuento no adiós

Voz 16 25:13 les digo lo mismo que le que le he dicho a Francisco tiene que estar usted muy orgulloso de lo que ha conseguido Ángel muchísimas

Voz 13 25:23 buenas noches

Voz 12 25:38 palabras para Francisco las de Ángel también las de Cuca Loli

Voz 22 25:45 ya

Voz 12 25:46 las así extremos sólo hay que sumar victorias lleva dieciocho meses cuando se de cuenta llevará dieciocho años

Voz 22 25:54 ah sí

Voz 23 26:00 no

Voz 12 26:06 pues hoy le proponíamos hablar de regalos desconcertantes como siempre a las obras que le pedimos que se van tensando entre los testimonios entre los comentarios que usted elige compartir el whatsapp del programas el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno

Voz 16 26:27 no ochenta y cuatro ochenta y cinco buenas

Voz 12 26:30 noches Mercedes

Voz 24 26:32 me llamo Testa es La Coruña me llamó más resistentes y es en relación a las propuestas que vosotros creéis de esta noche que es de los retablos puedes bueno yo os diré que mi hija mi fue un regalo maravilloso así ella en este momento tiene veintiséis años yo tengo cincuenta y cuatro vi contó ella Ràfols del té así charlamos una cocina e innecesaria que grupos que gusta Ny nombre ahí yo sueño un imam ahí que te gustaría ver pida artífice yo bueno pues a mí los grupos que me gustan más humana y úteros amarla ya lo vi dos veces cuando estuvieron aquí en Galicia Yves Le dije yo ya hubo dos pues me gustaría ir a perros no me gustaría morir sin ver la hija hecha bueno pues cuanto ocho tropas eh no somos los dos juntos sobre robó dos Irala vale pagarle cuanto tú trabajes ya no somos otras dos juntas dos yo le decía eso no es todo ya no va a esto no va a surgir nunca ellos vale para el que sí que sí bueno pues la del gol trabajando fuera y en una de estas pues de oca que eso que publicitan quería Lodosa Barcelona Jon Anza Jon Meca ya Barcelona pues bueno como si en Berlín y me manda una foto por guasa contó son entradas de U2 a Bono perfectamente en el torcerse ya ve que yo veo el Whatsapp inca esto me llama momento impedir que acabas de ver el bossa yo sí pero es que han donado haya que una foto con Bush no nos lo que significa y me dice ella que no se puedan hacerlo Barcelona en Raúl le un concierto mira empecé a llorar llorar de alegría de alegría por todo por un sueño cumplido porque mi hija yo ya sabía que me querría pero que que que regalazo que detallan azul que todo que todo que todo igual no nos fuimos de dos días estuvimos dos días cogimos el avión a qué a Santiago de Compostela y nos fuimos estos días ya bien no desde fuera aquí estuvo una semana aquí en casa conmigo con mi ella programa mostró Lemos el día anterior estuvimos en el concierto maravilloso maravilloso maravilloso miles y miles de personas cantando todos a una hija mi hija todo si un sueño un sueño cumplido su sueño de estos que Vigo policromía conmemora estos son de los sueños que miras tras el que valdría la pena evasión lo pena y hay una felicidad y eso es bueno pues buenas noches

Voz 12 29:59 buenas noches Mercedes emocionado eh que bonito su hija fíjese lo soñaba también con usted de adolescente

Voz 25 30:10 trabajo y lo cumplió lo compartieron y eso que que les queda a las dos

Voz 26 30:19 hola Raquel buenas noches muy noches de Madrid muchísimas gracias por llamar

Voz 27 30:24 sí fue bueno soy yo siempre que puedo las cosas como Savile hace años cuando esta noche hemos escuchado sobre lo de los regalos pues bueno yo tengo la suerte de que efectivamente mi mi hija cuando yo iba a cumplir setenta años de sorpresa nos preparó una fiesta entonces recopiló y buscó los amigos de cuando éramos solteros bueno quedé seguimos continuando con ellos un poco la relación e hijos prepara una fiesta preciosa en su casa puso todo yo de globos poniéndolo setenta nidos mira elabore sigue estuvo buscando fotografías de cuando éramos pequeños y de jovencitos incluso a los amigos porque como no quería decirnos a nosotros todo lo hizo con mucho esfuerzo buscándose como pudo por todos los sitios todo lo que podía ir resultó maravilloso mi hija que escribe porque exterioriza también bueno también otros pero bueno él escribir les encanta pues también les nos hizo un álbum de estos que se hacen todos como practicados las fotografías que debemos pequeños de la comunión mía lo hizo bueno hiló de cuando todo todo precioso viaje que hemos hecho es es un recuerdo muy bonito lo que pasa es que mira Macarena como vuestro programa a mí me entristece tanto a la cantidad de personas que lo paso en tan mal pues casi ciento hasta vergüenza

Voz 21 32:01 decir que para mí está ha sido

Voz 26 32:03 la que sí ya te digo que mi hija se te

Voz 27 32:06 muchas horas de sueño para preparar

Voz 26 32:08 claro que sí lo hacemos escritores

Voz 27 32:11 dentro de la algún preciosos pero yo quiero detenerme eso porque tengo un león poeta un escrito que me encanta también hicieron temer lo permite sí me gustaría mejor decir esto que te dice no te tengas

Voz 26 32:32 esto va para todo el mundo está escuchando

Voz 27 32:35 no dejes que termine el día sin haber crecido un poco el haber sido feliz sin haber aumentado tus sueños no te dejen vencer por el desaliento no permitas que nadie te el derecho expresarte haciéndole ver lo abandonen las ansias de haber haber de tu vida algo extraordinario No dejes de creer que las palabras hilos poesía sí pueden cambiar el mundo pase lo que pase presencia experimenta está somos seres llenos de pasión la vida es decir yo es decir los de Riba los las Pima quince niña Nos convierte en protagonista Liza propia historia aunque el viento sopla en contra la poderosa obra continúa

Voz 17 33:33 puedes aportar pero

Voz 27 33:35 no dejes nunca de de soñar por tener sueños es libre el hombre es devolví Man es un poeta estadounidense

Voz 26 33:47 yo es que el recuerdo muchas cosas de porque es precioso Raquel muy motivador

Voz 27 33:53 tuve mucha suerte mucha suerte porque de mi infancia vino profesora quemar como Mi vida yerno el probó programático dices a que era de los profesores intenté llamar pero no había tiempo que cogeré la llamada porque ella me mucho sobre la poesía la música clásica y ha ha sido una regla que afortunadamente pues me siento muy afortunada aunque excesivamente da vida bueno qué te voy a decir es que por aquí pasa tantísimas cosas que se te cae el alma leerlas pero bueno que por favor se a la gente y poquito eso de paciencia y confianza

Voz 13 34:38 bueno que nada más cariño mío Raquel fíjate qué bonito porque escrito P Túnez que es una oyente habitual que suele estar en en Twitter es que viviendo no etiquetado en una fotografía que tiene el poema precisamente que usted acaba de leer dice que curioso pero este poema ocupa un lugar privilegiado en misa

Voz 26 34:59 yo no tengo

Voz 27 35:01 he trasladado a mi nieta osea porque me gusta que lo tengan

Voz 26 35:06 bueno pues eso siempre

Voz 27 35:07 tengo más cositas de la de también de Teresa de Calcuta hay muchas cosas que

Voz 26 35:12 me encanta yo bueno que es bonito muy bonito regalar reflexiones

Voz 27 35:18 es clave visto que como todos estaban a veces pide también la noche oir un poquito de esperanza pues tengo que también sienta bien sin duda

Voz 26 35:28 más regalos Raquel muchísimas gracias a vosotros por haberme expresado el testimonio el poema gracias muchas gracias a vosotros buenas noches buenas noches

Voz 12 35:47 no dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo

Voz 22 36:03 su madre la eh eh

Voz 12 36:44 hola María monetarias

Voz 21 36:47 buenas noches gracias por llamar desde Madrid un poquito nerviosa

Voz 13 36:54 no se preocupe

Voz 21 36:56 pues mira yo quería hablar porque últimamente esta semana que a muchos testimonios de amó de parejas que se crea que cerebral también de de mujeres mayores que se solas pal yo es que al igual que esas mujeres y soy que hace un par de horas creer que creo que con mi pareja

Voz 13 37:23 después de cuánto tiempo María

Voz 21 37:26 los años dos años pero son dos años lo hemos visto un intervalo a lo mejor que el primer año nos veíamos una vez dos veces al mes el último año y medio no se ritmo nos hemos visto dos veces porqué María distancia si él trabajaba fuera empezó trabajando aquí cerquita y podría venir cada una vez al mes en agosto de dos mil dieciséis me destinaron a América si él me prometió que iba a venir cada tres meses buena te insistió cuando empezamos me dijo que nunca sigue allí a trabajar no me dijo que sí que tenía que irse porque era su trabajo muy era muy importante que hay en cada en Merche el prime año bien pero el segundo le vi al marzo y agosto el año pasado se suponía que tenía que venir para Navidad no vino porque tenía mucho trabajo entonces última porque era no quería que dejara al trabajo pero por lo menos promete que vengas tales sobre Messi si hoy dijo hace una semana de con él le dije mira socavado yo ya no puedo estar aquí porque estoy sola yo tengo dos hijos de una anterior relación de la que él ayudó mucho a superarlo porque fue muy duro sí sí claro yo no puedo estar sola me siento mis hijos más que centrarme en en una persona con la que no estoy bueno que me exijo yo estoy siempre sentado a pero la da hoy ya por fin por noches histerias confesado que sí que hay es la persona que lleva enamorado hace un mes con esa persona dice que no ha pasado nada me la jugada me ha perjudicado porque ella no quería hay el tampoco este came no sé hay en nada no se come sentirme porque la cosa está más que yo ya no sentía nada de casi nada por él pero me siento muy dolido al decírmelo yo calzado cono la conversación como bueno no pasa nada es normal a distancia pero ahora me siento naves me siento muy mal siento como esa señora llamado que han llamado El hay que de lo que no tengo futuro como que no encuentra a nadie porque por desgracia mi dos últimas parejas ha sido muy buena el resultado no se es no he tenido tiempo tan poco dado a nadie pero estoy muy falta de cariño porque si están pareja pero no he tenido el cariño de una pareja feliz ahora mismo hay a Tata que me hicieron ese cariño de pareja pero no quiero estar con nadie

Voz 14 40:20 oye que me Macarena

Voz 13 40:26 si es que no se porque que era tiene usted María

Voz 21 40:30 por treinta y cuatro cuarenta y cuatro

Voz 13 40:35 claro es que es jovencísima pero entiendo que además está muy ocupada no quieren que sus hijos Le

Voz 16 40:40 bueno lo ocupa gran parte del día Hay de la energía y de el cariño

Voz 21 40:44 yo trabajo entraban en vas a duermo cuatro horas aquí lo demás del tiempo estantes para mis hijos que el padre no se lo ha llevado cuando puede toda la semana se sí pero no de decir que ello pueda salido el fin de semana en yo no puedo no me veo dice que asociaba acabados a mis hijos mayores espero que porque es éxito mío yo revivir todo por ellos

Voz 13 41:12 lo haría pero es paradójico que piense usted que se ha acabado cuando bueno lo que ha hecho ustedes cerrar una relación que está claro que no iba hacia donde usted quería y ahora a tener tiempo entiendo que bueno le va a requerir mucha organización no porque bueno tendrá que usted organizarse porque volver a empezar también trata eso no de reorganiza la sigo él pero es ahora cuando tiene todas las oportunidades por delante cuando puede conocer a otra persona cuando puede buscar

Voz 21 41:46 claro el clímax hecho que no tengo ese tiempo me lo tengo que yo ahora eche quedarme que tenemos que dejar el piso podré yo no puedo hacerme cargo de ese piso estamos y alquiler pero claro él él dice que no va a pagar creo lo pagan entero lo dejamos es esa que no va pagando para que yo estoy viviendo verdad algo que hemos acaba bien tiene toda la razón mantener sin estar conmigo bueno mantener no porque lo pagábamos a venga pues bien sería volver a casa de mi madre y con mis hijos es una persona que me ayuda muchísimo pero echamos mucho entonces es muy con muy protectora vamos a decir entonces dónde vas con quién va yo tengo una edad que ya no tengo veinte años y quince años cómo es eso de decir ya voy a tener que volver a dar explicaciones no voy a ponerme y si el fin de semana que no tenga mis hijos y no voy a ponerme él porque voy a tener a mi madre aquí no vengas a tal hora o entiende Macarena que que no sé que veo ahora mismo veo

Voz 13 42:52 como ya acabado y que da mucho vértigo si es que está muy reciente claro es que hace unas horas que ha tomado usted de esta decisión

Voz 21 43:00 sí que ha sido que él me daba largas y es que a mí lo que me duele sien hubiera dicho desde el principio mira un enamorado enamorado de otra persona achacado por qué curioso que un mes tuvimos una discusión porque no bien no es por qué el trabajo porque es cuestión de prioridades hay y él me decía llorando él que le esperara por favor que lo esperara si ahora me viene con esas entonces yo lo que no entiendo sitúo hace veinte días me dices que te espera que pasado llorando como un niño es que era yo firmo yo me mantuve firme si ahora me viene Ximenis enormes que me enamoró hace un mes que esté enamorado de otra persona no ha pasado nada por respetar así que por problemas de la otra persona que tampoco ha querido pero estamos enamorados Ignacio ha dicho no sé cómo va a acabar esto entre ese no no entiendo nada ahí yo tampoco se cómo sentirme porque prácticamente yo lo daba por zanjada ya desde hace una semana no se abra mismo al es inmenso sentirme

Voz 14 44:06 hay que no sé

Voz 21 44:10 sí como escuchado hoy también varios testimonios colonialismo hasta la señora yo es que no todo es una persona de setenta años

Voz 13 44:24 no por que factible pero

Voz 21 44:27 lo que yo tengo una vida por delante sin joven

Voz 13 44:30 se muy bien

Voz 21 44:33 no sé si llevo mucho tiempo queriendo llamar pero hoy lo necesitaba llamar a ver qué estoy damos si esto así

Voz 16 44:46 sin pegar ojo oí entiendo que mañana tienen que

Voz 13 44:49 trabajar bueno dentro Dios oro lleva bajando a que se trabajando ahora

Voz 21 44:53 sí porque para compaginar mi horario con anhelo niños tengo que estar de noche siempre para poder yo me quito mis sueños para

Voz 13 45:01 llevar a mis hijos al colegio

Voz 21 45:03 si tienen a la discusión yo tienen médicos Si tienes algo me he cogido el horario de noche para poder aunque me llorando sueño pero para poder atender los mejores gracias que está mi madre que lo recoge ella del colegio para que yo misma una ahorita más pero ya no Chicho

Voz 13 45:21 no sé mucho más si usted es un grandísimo esfuerzo María

Voz 21 45:25 sí aunque hay gente que dice que no escucharlas no son no tener es muy dañina una alegra ya he aprendido afortunadamente hace poco ajustarla a dejar de escucharla pero

Voz 13 45:44 María Gámez pues muchísimo ánimo fuerza ya por todas

Voz 21 45:51 comentando el regalo va su nombre ni para cambiar un poco el tema tan pues mire lo hace hace ocho años yo vivía fuera de casa estaba trabajando fuera envidia con mi madre quería dijo en mi nada me dijo mi madre que quería para Reyes yo soy persona de sorpresas entonces la dije estaba viendo la tele le dije la Casa de las Barriguitas cuando llegué a casa después Adri bueno sabía que el secador llena caja grande dije pues el secador el cuando la abrí el a la caja de las Barriguitas la Casa El avaro y tal yo comentó y seis años

Voz 13 46:32 a parte dos barritas más inmediato ilusión María

Voz 21 46:37 Mikel lo hicieron pero yo te maten o dando que me aterrice digo pero yo lo decía de broma porque quiero que me sorprenda dice bueno sorprendidas tal pues si tienen que toda la razón la ganas ya era que eh aliados porque Tito yo pensaba gran colonia eran otras dos Barriguitas una cantan y otra patinadores yo no me la suerte que ahora mi hija ha podido jugar con ella está jugando con ella yo mira por lo menos

Voz 13 47:05 desde luego se aprovechó hoy bueno las está disfrutando sí

Voz 21 47:10 María muchísimas gracias por la llamada a vosotros que os escucho todas las noches por el trabajo pero me encanta el programa gracias por hacernos tan buena compañía en las cosas que ves hasta pronto tan pronto

Voz 28 47:28 treinta y cuatro años volver a empezar una vez más

Voz 29 47:37 no

Voz 28 47:39 como cuesta no

Voz 30 47:43 aunque no vayamos acostumbrando a hacerlo una y otra vez

Voz 28 47:49 el mago en nuestra cuenta en Twitter María

Voz 30 47:53 no sabe cómo sentirse aliviada siente aliviada valora como

Voz 28 47:59 y quién eres

Voz 30 48:04 de palabras también almas para María te ha tocado el orgullo tranquila mañana logras desde otra perspectiva

Voz 16 48:11 tal como lo veía

Voz 28 48:13 semana ahí recuerda que es normal

Voz 30 48:17 que te sientas así en parte Héctor Santana que el amor es como una flor que necesita de la presencia de poner los cinco sentidos

Voz 28 48:32 y la distancia

Voz 30 48:34 a instancias siempre se convierte en olvido

Voz 28 48:43 Nos recuerda Bandolera que a veces hay

Voz 30 48:45 que aceptar las cosas como son himno como queramos que sea qué tal Oli dice que hay una pregunta que suele hacerse algún día acaba mi relación

Voz 28 49:05 quiero estar solo

Voz 30 49:09 es la soledad en otro tuit escribe que la vida es una noria que no deja de girar siempre no sé

Voz 28 49:23 esta arriba pero estar abajo tampoco es para siempre has dado muy divertida María e también con los con ese

Voz 30 49:44 la lo desconcertante que le hizo su madre cuando tenía veintiséis años la Casa de las Barriguitas e incluso la Barriguitas patinadores del una comparte su regalo mi marido me sorprendió con un viaje a Milán para ver a los da ir straits fue hace ya años pero no se me ha olvidado

Voz 28 50:05 cómo se va a olvidar algo así favorito Restoy

Voz 31 50:21 no

Voz 4 50:30 no qué

Voz 32 51:10 hay temas que son eternos en hablarporhablar el de la soledad es uno de ellos el del amor es también uno de nuestros temas favoritos recurrente que por más que lo hagamos girar siempre en los devuelve preguntas Miguel Ángel Martín escribe que la soledad no es mala si es elegida pero si se empeñan acompañarnos sin querer tenerla a nuestro lado puede resultar verdaderamente molesta Marco Antonio quiere dedicarle también unas palabras a María ya alzó

Voz 16 51:48 lo de las cuatro de las tres en Canarias María mujer valiente

Voz 19 51:52 ahora viene lo mejor tienes

Voz 28 51:55 que dejar que el tío

Voz 19 51:58 lo haga su trabajo