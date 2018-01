Hablar por Hablar (17/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 3 00:00 hola

Voz 14 04:58 vamos a recordar María María es una historia que ha elegido Rafa Sánchez para convertirla en canción nos contó que está preocupada porque se le acaba la vida y nunca se ha sentido querida por nadie vamos a recordar su testimonio

Voz 15 05:11 es una mujer que que ha cumplido sesenta años inquietas sus amigos que que se cuentos moras enamora hasta los huesos no quiere a sus hijos que me ha gustado y la cultura dura veremos qué pero pero lo importante para mí desde luego no bueno pues ya estoy pues en las postes Train verías vivíamos de la vida porque años pues ya no te queda mucho por recorrer no me di cuenta de que por mucho que yo ya no sé no es sido un amor que yo llamado

Voz 16 05:54 realmente no sin Torres

Voz 17 05:57 los veinte reconocida ni siquiera por mis hijos no si por mis amigos algunos de mis amigos creo que que que han al menos algunos amigos saben que mira con enseguida y que les quiero desde desde dentro las no sé yo no entiendo por qué no ha encontrado el amor cuando yo he heridos tanto mi matrimonio funde hasta una mentira un ahorrador no todo traición todo sea nada no después intentado pues contener no he encontrado nada es que me que me quedan cuatro días con sesenta años que quedan cuatro días de vida cosa así hay que ser realista entonces yo pero por qué porque los bomberos no no tengo ningún problema es siempre sido heterosexual adoro a la gente que no lo eh porque cada uno tiene derecho a hacer

Voz 18 06:50 lo que sea

Voz 17 06:53 quiero decir que es que soy una persona que lo entiendo yo entiendo que cuando ha hecho algo hechos is porque se esto porque lo he intentado disculpar no sienten más sino al final tan poco querida

Voz 19 07:10 excepto por los amigos no puedes este es el resultado esta es la historia musical izada de María pues Rafa Sánchez

Voz 14 11:13 áfrica buenas noches desde Valencia buenas madrugadas adelante

Voz 18 11:18 Macarena pues mira allí ha llamado una una señora diciendo que tiene una casa en un pueblo que no puede entrar a casa que que no sabe nada del inquilino

Voz 19 11:29 sí sí incluso creo que finalmente dijo

Voz 18 11:31 a que no sabía cuándo pagaría

Voz 19 11:34 Ana María van aumente en francés

Voz 18 11:36 yo quería comentar una cosa You Tube tengo una planta baja que me dejó mi madre entonces como soy una persona muy ocupada estuvo mucho tiempo sin ocuparme Barreda redundancia de de de de los temas de bueno señora hacía el ingreso correspondiente un ingreso muy bajito no da bancaria y así lo he tenido durante mucho tiempo en un momento dado yo pensaba tengo que ocuparme de este de este tema porque claro él pero en un momento dado ella envió un burofax diciendo que que tenía unas goteras en fin que necesitaba unos arreglos la caso no estuvo con anterioridad a mi madre llevaba sus asuntos y a mi hermano le llevaba mi madre sus asuntos muy mi hermano falleció bueno hay pasó una serie de cosas y total que que bueno que llegó a mis manos estoy roto un poco abandonado como digo entonces estuve poniéndome al día respecto envié allí a unos brillo estaba fuera en ese momento también era ciudad envía unos albañiles a unos con con familiares para que en poco inspeccionada que aquello a ver todo lo que hacía falta hacer y además bueno y los arreglos que había que hacer aquí eran cuantiosos es decir que que bueno que no se podían hacer ellos porque es una casa antigua muy grande necesitaba pues va a ser una inversión bastante considerable con lo cual no era viable porque esa señora pagaba una renta de doscientos euros y poco más no entonces nada se lo hicimos saber a la señora que por favor se marchaba en un momento dado si hace mucho viento si llueve y un poso no sé yo no quería que tuviera ningún tipo de percance en porque no se queda un poco de techo una pared imagínate el panorama que se avecina no si pasa eso para propietaria igual no la señora no se quería ir en absoluto y fuimos a visitar la Le dijimos que tenía que ir el lo que ocurría y que no y que ellos no se podía de otro sitio en vez de otros renta oye qué quiere que hagamos usted no puede estar usted nuevo comprender y me compromete a mí si le ocurre cualquiera cualquier padre cualquier cosa igual total que no se quería entonces bueno entonces aproveche para ponerme al día ver pues que el contrato busque tal Iker el contrato era porque los contrató dice claramente las condiciones no de de las dos partes no iré más entonces era a un año renovable no entonces en un momento dado pues el FGD renovado es abogada L hizo hicimos una reclamación porque no había pagado nunca los IBI luego nos pusimos salir con con la documentación que estaba archivada porque era una casa mi madre ya les digo mira asuntos los lleva a otra persona entonces resultaba pues eso no no voy a no había pagado dos PCs entonces les reclamamos que que por lo menos por ley mete tenía yo solo podía reclamar de cinco años de ambas cosas

Voz 16 14:52 sí bueno

Voz 18 14:54 hoy se negó a pagar lo dijo en que eso se lo hubiéramos reclamó en su día pero oiga usted en ningún momento de los ocho años que estuvo ocho o nueve años que estuvo ahí como inquilina pagó una ah de todo eso no los reclamos en su día de acuerdo mi menos reclamó la persona que le hacía la documentación pues pasó de eso o lo que fuera pero bueno pero oiga el caso es que usted tiene unos débitos no ya que se libra de pagar todos esos años oiga por lo menos yo todos los años Pago hago todo usted tiene que pagar me honestamente no las subidas del IPC desde los cinco años que marca la ley y que yo pueda a usted reclamar en ambas cosas tanto

Voz 16 15:34 de de Libby es decir ir el IPC

Voz 18 15:37 Navas se negó a ello la lleve a juicio porque oiga era más de tres mil euros entonces después de mucho tiempo ha salido el juicio

Voz 16 15:47 y es un

Voz 18 15:50 me pagas solamente la jueza considera que parcialmente ese pago es carísimo las costas esto esto es que es una jungla Macarena es terrible esto entonces bueno yo vengo a decir a Ana María que ya lo que tiene que hacer que parece mentira que el abogado no ha dicho nada al respecto ella tiene que repasar que ver su contrato contrato que dijo a esta persona entonces ahí pondrá si ella le ha hecho un contrato para un año para todos

Voz 19 16:19 baño ídolo y que no lo renueve no cobran te lo primero que tiene que hacer es darlo a ver si África entiendo que está señora terminó marchándose no sí si no claro no se machos sin avisar al mar se marchó sin avisar y no sabíamos cuándo se había Nico y cómo se enteraron usted escribe bien y bueno

Voz 18 16:37 pues porque porque yo fui allí un día no no no porque vi en la cuenta de bancaria que ella no había ingresado las cantidades entonces su repase Vigo está así esta mujer Ahora caigo que esa mujer ha ingresado entonces fuimos allí aquí no había nadie en la casa la dejó lleno de suciedad llena de trastos viejos

Voz 16 17:01 y limpiar seguramente desde el siglo XIX

Voz 18 17:06 pues exagerada pues hacer un poco de bromas Basora en fin un desastre siguen trabajando

Voz 19 17:12 esto tiempo tardó usted

Voz 18 17:14 en echarla no no sí sí si es que en cuanto no ellos no se quería ir con agua caliente no haré

Voz 19 17:21 cuánto tiempo tardó dos veces

Voz 18 17:24 vamos cuando yo me di cuenta que todas las documentaciones archivadores de tal me puse al día Ibiza que aparte de eso que ya le habíamos dicho lo que pasaba y que era conveniente para su salud que yo no quería que sufriera ningún percance en un accidente que en un viento en una historia de lluvia o lo que sea que sea algo no entonces que por favor que le aconsejamos que se marchara sin más no

Voz 19 17:46 sí eso lo he entendido África claro esto usted un poco pensando en su seguridad pero claro entender disculpe para entender cuánto tiempo tardó usted todo el papeleo que tuvo que hacer en fin eso sí fue un proceso muy pesado

Voz 18 17:58 hablamos de meses hablamos de años no no no no no en en un par de meses así yo busque ya le digo que como usted y eso lo había un poco de lado pero que a raíz de eso yo me puse al día repasó documentación lo vi todo y entonces me di cuenta de que ya no había pagado ni los Phoebe ni él ni los IPC correspondientes a cada año no cada año en curso entonces esas cantidades no Lole puede reclamar como he dicho antes todo sino solamente cinco años entonces a reclamar eso la abogada el envío otro burofax hice lo reclamo ella reclamo de lo que debía ser macho eso fue eso fue contundente

Voz 19 18:38 en cuestión de dos meses ha hecho ella se marchó porque ella no estaba dispuesto a pagar entonces hable si sus hijas Fraga y ahora esta planta baja en qué condiciones está

Voz 18 18:48 pues ahora hombre es mía por supuesto esta bueno pues hemos necesitado muchísimo tiempo porque vamos de vez en cuando

Voz 19 18:55 la regla onces no las tan no

Voz 18 18:57 voy a poner a la venta han pero vamos quedar dejó la dejó llena de suciedad llena de trastos viejos suciedad mundo nada apunta Apala y todo sin y sin limpiar el lugar dejado que menos lo que limpia de de de de de cosas no ir diáfana al menos eso no ni siquiera eso es decir que los inquilinos pero bueno yo lo que se diría a Ana Ana María finalmente era eso que el abogado parece mentira que no les digo las cosas que ella puede ir a todas las personas que yo escucho muchas madrugadas no que ya van diciendo a pues esto lo otro pueden ir a las oficinas del consumidor o bien a los colegios de abogados aquí en Valencia en la en la Ciudad de la Justicia hay el Colegio de Abogados tiene me tiene o por lo menos hace un par de años Rossi tenía creo que sigue teniendo como como una oficina allí abajo no creo que está en la planta baja donde donde tú sacas su número todos los días tienes media hora para exponer lo que sea claramente aconsejan eh y te dicen qué tipo de abogó necesitas te aconsejan un poco no del caso que les lleve seis decidí esos gratuito o eso puede ir cualquier persona ir luego eso no que mide el contrato como que no si no le paga y tal se puede tomar a nivel judicial si sabe que tiene nómina y sobre todo ve a ver si si si eso lo ha hecho así

Voz 19 20:27 dos años a un año no entonces lo fue a examinarlo alguna de estas claves que le ha dado usted le sirve a ver si lo puede solucionar África gracias

Voz 18 20:35 muy bien un saludo buenas noches

