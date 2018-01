Hablar por Hablar (18/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1194 00:00 ahora existe saber saber llevar la situación sea tú puedes estar tocando hay una manera tocar más clásica más ortodoxa pero dentro del jazz dentro del mundo la improvisación si tú tocas una tecla mal Itu lo conseguía un error porque esa nota Se supone que no era la que venía en este momento justo no no hay que considerarlo un error hay que considerarlos simplemente un paso siguiente Saeta quiera o no quiere la cosa va avanzando aunque sea de una manera extraña entonces tú cada paso que das y esto lo quiero

Voz 1 00:31 eh lo quiero

Voz 1194 00:34 con una especie de alegoría de lo que es la vida vale no existen pasos mal dados en la vida no existen equivocaciones existen simplemente poner un pie delante del otro pongas donde haya puesto ese pie siempre habrá un hueco para poner el siguiente paso

Voz 2 00:53 no sé si asesina Flickr descojono cabrón obedeciendo el punto que ha vuelto a salir con la suya

Voz 1194 01:04 que estaba pensando en qué tal iba a quedar eso en una taza de

Voz 2 01:11 no si te dan un velero cuando lo digo yo no queda igual que cuando lo dice Paulo Coelho creo yo lo digo es de tres punto de vista eso usted no existen bases montado todo en él es muy bien todo todo el puto soflama ayuda que estaba de repente me lo hacen montado de verdad

Voz 1194 01:37 claro con americana clara es que todo cobra otro sentido todo esto mismo lo dice con una camiseta

Voz 3 01:41 Rosa asomando de la claro y como soy

Voz 1194 01:44 actualmente sólo vestirme pensando en que después el programa me voy al parque del Retiro acercando

Voz 2 01:49 yo hoy a lo mejor me alguien de Congreso en una ciudad hoy a lo mejor hay alguien te con lo de cuello blanco va a tener suerte

Voz 1 02:00 hombre de aquí estamos cerca de fuimos cacique dejar pasar por ahí

Voz 1194 02:05 hombre yo soy humos no es Canencia la esa arribará en bandeja claros

Voz 2 02:09 ya os ya no habían caído al le gusta esto Albert te gusta esto en lo personal

Voz 5 03:34 en la mina Moner en la es decirle a tu madre es el mercado amigo

Voz 1194 03:38 cuando piden las web

Voz 6 03:45 es el mercado amigo de Mario

Voz 7 03:48 el Opus dando una un Twitter arroba Alvárez jugador

Voz 2 03:51 a enviándole muchas gracias a la que se me ocurrido rápidamente una frase para resumir proyectados acabando eh para resumir el speech que dije antes ayuda vale todo lo que sucede con viene ahí está una plaza Jesús lo has ido a la vida moderna Diego Pradera vaya

Voz 3 05:42 después de cuánto tiempo haría

Voz 14 05:44 en dos años dos años pero que en esas dos años hemos visto un intervalo a los más o menos pero el primer año nos veíamos una vez dos veces al mes

Voz 15 05:55 en el último año y medio no se una orden las hemos visto dos meses

Voz 3 06:00 y porqué Mariví a distancia

Voz 14 06:02 sí él trabajaba fuera empezó trabajando aquí cerquita en agosto

Voz 15 06:08 de los mil dieciséis que Arona José a América

Voz 3 06:16 qué tal muy buenas noches gracias por estar ahí gracias por esperar no son las dos de la madrugada y ocho minutos es aún hay ocho en Canarias cuando María llamó al programa acaba de saber que su pareja con el que mantenía una relación a distancia

Voz 11 06:32 se ha enamorado de qué hacer

Voz 14 06:34 horas creo que creo que con mi pareja y él me prometió que iba a venir cada tres meses buena principio cuando empezamos me dijo que nunca sigue allí a trabajar no me dijo que sí que tenía que ir se volcará su trabajo muy importante aquí y además cada dos meses el primer año griten pero el segundo le vi en marzo y agosto el año pasado se suponía que tenía que venir para Navidad no vino porque tenían mucho trabajan juntos en un clima porque era no quería que vejado al trabajo pero por lo menos promete que vengas estado siete meses hace una semana de crítico en en inglés en ellas se socavado yo yo no puedo estar así porque estoy sola yo tengo dos hijos

Voz 16 07:18 de una anterior relación de la que él ayudó mucho a superarlo porque fue muy duro lo que yo no puedo estar al

Voz 14 07:27 no me siento mis hijos más que centrarme en una persona con lo que no estoy bueno que me hecho siempre sentado a pero nada hoy ya prescindiera de avance sabe que sí que hay es la persona que lleva enamorado hace un mes de Inma con esa persona ahí sí que no ha pasado nada me la Junta me da por un lado porque ella no quería y el tampoco por lo no sé nada no sé cómo sentirme porque la cosa estás que yo ya no sentía nada o casi nada poder pero me siento muy dolida al decirle yo calzado con la conversación como Huayno no pasa nada era normal a distancia pero ahora me siento me siento muy mal veo que no tengo futuro como que no encuentra a nadie porque por desgracia mi yo sentimos parejas

Voz 17 08:12 ha sido muy buena el resultado

Voz 14 08:15 no tengo tiempo tampoco va a buscar a nadie pero estoy muy falta de cariño porque si está pareja pero no he tenido el cariño de una pareja ahora mismo es que me ataque

Voz 15 08:26 diecisiete se cariño de pareja pero no quiero estar con nadie

Voz 18 08:33 Francisco nos contó que por culpa de su adicción a las drogas lo perdido todo

Voz 3 08:38 familia no es muy dada a dar segundas oportunidades

Voz 16 08:43 sí

Voz 19 08:46 vamos la vida de drogas las divisiones lo perdí todo viviendo en Málaga mi familia entonces claro a mí me dijeron con el extranjero y el único asumible ha hecho de forma be bebía poco reacio a la segundas oportunidades cuenta mejor los microbios iba muy unos dieciocho y decimos no creo que la gran fuerte de comprar Ascó co cómo había encontrado una persona yo por busque puso mucho mucho amor mucho cariño

Voz 16 09:18 esto de Lively global

Voz 19 09:20 se lo llevó siete a dieciocho mujeres lo impidió que ya vencieron

Voz 16 09:26 pero en honor que la que con que fuera convivir hay marzo siempre

Voz 19 09:34 lo difícil conoce Travesí acción poquito dura porque el mundo en las que se bajó muy grande y con muy preparado mucho calor de la gente que ha vuelto a su ciudad

Voz 16 09:50 cuando lo citó vamos con mucha gente de fuera adornos con los que no querían en las

Voz 19 09:55 me fui aislando vamos quedando solo abrir un poco o compensa fue que de que mi balón lo digo a cuenta Bekele no no me quería como quería a tal punto que me convertí en breve espacio de tiempo para estas para hacerse un mayordomo Iker Moro su cocinero yo lo hacía encantado yo para yo las una persona que me encanta colaborar con pero que no cuenta lo que yo como lo que vivió para las polémicas vivió hace dos días pues

Voz 17 10:29 pues el entonces bueno

Voz 19 10:32 mediada el en la de nuevo solo pues no te estoy en el albergue municipal de iraquí aquí hemos dejado que hacer estoy bloqueaban no hubiera alguien no pero espero me voy

Voz 11 10:52 compartimos testimonios compartimos historias

Voz 3 10:57 palabras y silencios y esto es hablar por hablar el número de teléfono ya

Voz 11 11:03 a su disposición gratuito el novecientos cien ochocientos que puede marcar desde el extranjero también con el prefijo

novecientos cien ochocientos que puede marcar desde el extranjero también con el prefijo

cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos recuerde whatsapp del programa para enviarnos una nota de voz

Voz 18 11:38 es jueves es dieciocho de enero empieza a hablar por hablar

Voz 35 16:45 mire hoy estamos tan emocionadas

Voz 11 16:48 que se lo tengo que contar ya sin esperar mucho

Voz 35 16:51 eh en esta decir en esta madrugada no hace unas horas esta noche de miércoles

Voz 11 17:02 ya jueves vale sobre las ocho y media más o menos el equipo de hablarporhablar hemos acudido al estreno de la obra de teatro de Hablar por hablar bueno sepan que hemos vuelto tan emocionadas sepan ustedes que se ha hecho

Voz 35 17:18 algo tan hermoso tan bonito historias de madrugada es una obra de teatro

Voz 11 17:28 inspirada en este programa de radio que hacen ustedes

Voz 35 17:30 cada madrugada desde hace veintisiete años

Voz 11 17:33 el montaje está dirigido por Fernando Sánchez Cabezudo está inspirado en casos reales contados por por ustedes por los oyentes

Voz 36 17:40 de este programa son cinco los dramaturgos que han trenzado las historias Juan Cavestany Yolanda García Serrano Ana R Costa

Voz 11 17:50 Juan Carlos Rubio Alfredo Sanzol cinco actores tan maravillosos actores y actrices como Antonio Gil Ángels Martín Samuel Viyuela

Voz 36 18:03 Carolina Yuste Pepa Zaragoza interpretan veinte personajes

Voz 37 18:09 no

Voz 11 18:13 es Un bueno faltan las palabras porque creo que es una experiencia que hay que vivir de momento se puede ver hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid en pleno centro al lado del Círculo de Bellas Artes Teatro que pertenece precisamente al

Voz 38 18:30 el culo son historias luminosas que tocan el corazón

Voz 35 18:33 son divertidas muy contemporáneas en montajes precioso muy simple pero muy poderoso en una fuerza increíble

Voz 39 18:47 se pasa volando claro

Voz 11 18:52 cuando una está escuchando la vida la vida pasa volando pero cuando además la está viendo bueno ha sido una experiencia que nos ha tocado el corazón que no ha emocionado

Voz 35 19:02 hondamente me encantaría me encantaría que que usted unan madrugada en los llame y nos diga estado viendo la obra las historias de madrugada estado en el teatro Bellas Artes bueno nos encantaría que nos contase su experiencia teatral usted que forma parte de este programa que hace la es

Voz 11 19:27 aleta de este programa que teje es así

Voz 35 19:30 historias que cada madrugada en los mantienen usted que es la voz de este programa usted que nos acerca a la vida cada madrugada

Voz 11 19:44 buena novecientos cien ochocientos es nuestro número de teléfono por cierto que están los murciélagos muy presentes se Belinda que sepas que te

Voz 35 19:52 nombran en la obra a ti también pt UNIA a Pokemon bueno en fin creo que no falta nadie

Voz 11 20:05 lo he dicho una experiencia que no sabemos donado una obra luminosa divertida tan real como la vida misma no vamos a saludar a los oyentes que nos acompañan almas al más Pixel buenas noches o la libélula Dani Santos qué tal Pete unía

Voz 35 20:28 y lo de Samuel Viyuela es muy grande es un actor muy grande

Voz 11 20:34 que interpreta a varios de los personajes que se articulan en la obra de teatro basada en el

Voz 36 20:39 programa de Hablar por hablar y cuando termina de interpretar

Voz 11 20:45 Nos nos consta porque hoy lo hemos vivido que se deja al azar

Voz 35 20:47 del sintoniza este programa de la Cadena Ser Hablar por hablar con sus historias

Voz 1 20:56 gracias por estar ahí enhorabuena por esa gran obra ojalá se alargue muchos días

Voz 11 21:01 las

Voz 35 21:02 sí larga vida a la obra de teatro de Hablar por hablar

Voz 11 21:08 hola María Dolores Amorós buenas noches a Ana han hacer Meño

Voz 39 21:13 buenas noches Paolo hemos hola en la erguida

Voz 11 21:19 trazado buenas noches Jesús Gil Miguel Ángel Martín Juan Prieto

Voz 37 21:24 todo

Voz 40 21:27 y otros tantos que iremos conociéndolo

Voz 35 21:29 largo de la madrugada no sabremos su historia pero sí sí sabremos

Voz 11 21:40 dinos gira pregunta betún unía bueno de momento hay que llenar

Voz 35 21:45 si no cuando viene el Madrid pues entonces

Voz 1 21:51 imagino que estarán en posibilidad de proyectar una gira por toda España ojalá ojalá

Voz 41 21:57 sí

Voz 35 22:01 enfermera saturada por cierto que también se nombra tu comentario en la obra

Voz 11 22:10 de teatro del programa Hablar por hablar bueno era algo que teníamos muchas ganas de contarle que nos hemos emocionado mucho hemos llorado en la butaca nos hemos reído hemos aplaudido nos hemos puesto de pie

Voz 35 22:34 para reconocer

Voz 11 22:36 con muchísima admiración el trabajo de esos actores y seis actrices que hacen posible la obra de teatro de Hablar por hablar o la Inés Morán cómo ha sido verdad estar ahí en la butaca y ver algo que sentimos cada noche

Voz 1509 22:54 no me recuerda llorar Benito toldos llorar de emoción más que yo el programa lo llevaba escuchando desde antes de entrar aquí es verdad tregua antes de trabajar en Hablar por hablar era suficiente de hablar poesía además estaba sentado ahí pensado la de vueltas que da la vida quién me iba a decir que iba a haber encima la obra de teatro encima con Macarena Berlín con Adriana Mourelos esa Seacrest no me acostaba con vosotras os escuchaba vamos a unos cuantos vecinos cuentan las que lo estamos juntos cada madrugada

Voz 11 23:28 está muy bien nos hacemos una muy bonita compañía desde luego mientras escuchamos la vida bueno Inés los oyentes ya saben cómo funciona tienen un número de teléfono tienen un espacio a su entera disposición en la Cadena SER durante todo el día ustedes hacen el ejercicio de escucharnos

Voz 35 23:46 nosotros ahora le escuchamos a usted en la SER

Voz 11 23:52 sacos novecientos cien ochocientos para hablar de lo que quiera para poner sobre la mesa el tema que quiera pero no os gusta empezar siempre al principio de nuestro caminar en la madrugada proponiéndole un tema de conversación Inés el de hoy

Voz 1509 24:07 pues hoy queremos hablarle de los despistes que ha llamado no atención la publicación de un listado de las cosas más raras que la gente se ha dejado en los hoteles y que ha estado elaborado por por los hoteles económicos Travel Lootz seguramente que alguna vez ha tenido que llamar por teléfono a la recepción de algún hotel en el que se ha hospedado para preguntar si se ha encontrado neceser su chanclas del pijama normalmente de tratan de cosas convencionales pero hay casos en los que esos objetos olvidados son realmente atípicos como por ejemplo según recoge el listado hay clientes que se han llegado a olvidar un bolígrafo de lujo de tres mil novecientos euros un traje de novia con incrusta incrustaciones de Swarovski recortes de tamaño natural de Ryan Gosling Ibra ir seiscientos mil euros en acciones de una empresa como

Voz 3 24:55 sí seiscientos mil euros que hombre

Voz 1509 24:58 Kiko en ello queremos preguntarle a pérdida alguna vez un objeto extraño ha tenido algún despiste anecdótico o tiene alguna historia cuyo escenario haya sido un hotel

Voz 11 25:10 historias de hoteles despistes en hoteles cosas que nos hemos dejado que nos daba vergüenza reclamar o no bueno los despistes podemos extrapolar los eh a otros entornos a otros decorados historias de despistes anécdotas en hoteles

Voz 38 25:36 todo eso lo recogemos en el novecientos cien ochocientos puesto número de

Voz 11 25:40 teléfono para hablar por hablar para hacerse escuchar y sobre todo para que el escuchemos cines Morán gracias buenas no

Voz 1509 25:48 sí

Voz 30 25:50 sí

Voz 11 25:52 que siga con el actor Samuel Viyuela que en estos momentos está escuchando dice salimos de trabajar y de cabeza a escuchar hablar por hablar qué bonito encontrarnos este homenaje ahora estoy Colorado en casa Samuel tiene varias interpretaciones

Voz 36 26:05 es que son muy poderosas no no que les quiero contar nada eh pero hay un hombre lobo que conquista sólo diré eso

Voz 11 26:21 hay una historia de vida una interpretación debida que se escapa entre las manos

Voz 36 26:25 es que Bordas Samuel con una verdad que abruma

Voz 4 26:33 sí

Voz 36 26:36 que es todo un regalo

Voz 11 26:38 lo es un regalo poder escuchar la vida de esta mal

Voz 36 26:41 era y acercarse al teatro verla y sentirla

Voz 11 26:48 y eso es por supuesto gracias a una muy buena dirección a una muy buena puesta en escena

Voz 36 26:53 pero tiene mucho que ver

Voz 11 26:59 embistiendo por otra cosa era lo digo tiene mucho que ver el talento de los actores y de las actrices que lo interpreta Scott

Voz 36 27:09 con tanta fuerza con tantísima generosidad

Voz 11 27:12 enfermera saturada me acabo de enterar de que me nombran en Hablar por hablar teatro vamos eso no me lo pierdo yo que me da puntos para las oposiciones seguro

Voz 36 27:25 pues seguro que sí favorito R tuit

Voz 4 27:29 eh

Voz 36 27:38 novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito el de Hablar por hablar

Voz 1 27:42 cada estrella desde Gijón buenas noches

Voz 43 27:45 hola mi madre no me dijo aquí estoy y me iré

Voz 1 27:48 ya está usted en el aire ya le están escuchando

Voz 43 27:51 hay Milan en lo primero te estoy viendo por por el móvil que tengo

Voz 1 27:58 aquí no novela no están dando las doce la una y media en Canarias no

Voz 43 28:03 la edad que pendía acordáis la mira si me he entrado a todos porque tenemos una bronquitis crónica Cameron dos buena llegó al igual hay que tener algo porque en la edad que tengo yo se nota de Mona ya que ya que estoy muerta que vamos a tener no me temo mucho el correo no quiero hablar mira que te digo Reina no puedo creer que haya vieja o el día de hablar contigo Icon Adrián dice tenéis unos ángeles ahí que hacéis Un bien a la humanidad que yo te digo de verdad estoy emocionada y a mí no me importa no haber salido en esa película me hubiese encantado pero para otra gays me pone la ruta ahí la próxima obra que hice mejoras dan alguna vez verdad

Voz 1 28:49 bueno yo creo que sí habrá gira a gira de teatro o esperemos

Voz 43 28:52 qué maravilla ojalá bueno pues entonces al grano mira mira el objeto de millones gente digo de mi amada era un poco no soy nadie pero bueno yo mira como estamos en como si tuviera contigo aquí en una salita pesan tac

Voz 1 29:09 claro porque él nunca pienso mucho

Voz 43 29:11 pega los tiros de mil llamada es aliviar un poco el mal de la sociedad de hoy días tu bahía usada que Hermida yo tengo tal felicidad conmigo que dicen que la abundancia del corazón ablandado quisiera desde aquí de Gijón así soriana de toda la vida como me da asturiana que de Cataluña Dorotea ya te contaré Cataluña ocho años en Barcelona concretamente cerca de la plaza Cataluña viviendo trabajando bueno en fin que para mí llegó al cuando estudiaba ayer otra manera ya había bueno todo lo todo oye cómoda hablando contigo aquí era del cincuenta entonces provincia es que había a cambio todo Montse geografía pueden porque no voy a este curso este año un curso voy a hacer setenta y cuatro sino primero hicimos erró Bendito Dios que voy pa otra vida mejoró ojalá Morizet divina de para para ir a la felicidad completa mira que P negó entonces yo soy la positividad aunque a veces es muy linda porque eso pero ya me dicen que lo mal hablando no mensaje te digo yo para mí España entera de hecho tengo repartido por todos los sitios amigos Hypo no no por Asturias por España por todos los continentes por los cinco continentes es que dirige Pep opción hablando porque mi darse un pueblín que quedó decírtelo porque como lo oyen tantos del mi pueblo tantos asturianos espantosa Samir quiero resaltar la suerte el privilegio que tuve yo yo fui una niña pero nazi en eran lo mismo en el mejor pueblo del mundo del mi mundo Si mira en hembra de ayer name Hombra con dos con la B

Voz 1 31:00 sí dígame hembras hoy

Voz 43 31:02 mira que te digo yo si me paso de hablar

Voz 1 31:04 corta metiendo me parece ocupe que para eso estoy

Voz 43 31:08 hay muchas gracias lo la que te digo yo oye como si hablara con con la mejor amiga pues la verdad que te digo ya no son lo todos recuerdan veloz

Voz 1 31:19 cuando del pueblo donde hay del pueblo mira

Voz 43 31:23 tuve el privilegio perdón que estoy valga una perra en hacer en hembra Name hembra tenía muy mala nota porque cuando la guerra pasaron episodios que no quiero nombrar paréntesis dice ahora volvamos

Voz 1 31:38 muy bien claro no quiero hablar de lo pasado

Voz 43 31:41 ha pasado esta borrón y cuenta nueva pena que me da que haya gente en estos modernos pero Paul por por otros rincones de España todavía están queriendo de no no no mira que te Diego y entonces teníamos mala nota preso pero ahora somos gente maravillosa oro y todas hijas de mineros pero una gente noble eh eh buena donde los haya en la que la única que no tienen estudios como ya buenos judíos carrera de hembras soy yo son todos abogados médicos ingenieros profesores licenciados en Matemáticas bueno cómo será hablando es bajo mi madre no perdón una hermana mía en la farmacia Morera porque hay cuatro kilómetros del pueblo sumió a Moreda qué otro un pueblo que Palmilla de la capital Afalah faena hacías compraron un un poses cuentos panel rota que vienen muy bien al caso le dice al farmacéutico país fue asustado porque aquí hablamos hace y así furioso está consciente de como son los suavizó están listos los es que ya no se dos Unión porque hay en pueblín porque a veces dicen pueblo pequeño infierno grande no

Voz 1 32:56 no

Voz 43 32:56 nada nada nada yo eso quiero desterrar no tiene mi madre mio dicen ya ya mirar el facebook facebook iban y diez m esa niega que quiero mucho pero tú no y es católica con mucha fe en Sarre lo dije esto es

Voz 1 33:15 es un complemento verdad pero no GECA mente FT Dole aporta ni una gota de su fe

Voz 43 33:23 ahora lo dijiste pero pero mira qué te dijo nena el a el zen como el que el budismo es una rama del budismo zen el zen es una rama del budismo verdad ella lo lo que te sobre él saberlo elecciones pero baila pero mira pero es ir en algunas partes lo de cine Zein como una sexta pero no no es nada es es es el encontrarte el ser humano Chamberí encontrase con la perra que llevas dentro toda la poesía y bueno esas cosas de de la meditación y todo esto bueno que que los los grandes

Voz 1 34:09 Ramiro Calle estrella Ramiro

Voz 43 34:11 no Ramiro Ramiro Calle

Voz 1 34:16 es que me equivoque que si no se preocupe no tiene importancia

Voz 43 34:20 no nadie estoy emocionada hablar contigo ir bueno mira que te Diego cuenta unas cosas y luego yo a mí a todo todo lo veo todo cada persona me dice a algún porque yo lo veo desde otro prisma yo antes veía un árbol no me decía mucho bueno qué guapo o Talca pero es que ahora el árbol vuelvas era lord la Rome al río lo veo diferente tengo más defectos que a nadie ir a la persona iba a misa por rutina iba a porque vienes de una familia ella que te meten en eso desde pequeñas sabes tuvo en la formación religiosa tuvo en el colegio tuve en el convento octubre en todos los sitios vida era pero mi Dios está en todas partes el en el en los en el indio lo ven al fuego el unos muy bien a nosotros sus otros bueno los utilizados budas claro otros son eso hay cada uno su que me importa mi es todo lo mismo todos los caminos llevan a Roma como sabes a mí las religiones son muy de respetar muy de respeta cada uno se aprendiera a otro gallo carnes cantada mira yo tenía una vecina evangélica muy Santa ya murió oyendo ahora decía ella era quería vivir dice ella estrella turistas equivocada no son siete sacramentos son tres porque los evangélicos que son adorables tiene entre sacramentos Bautismo en matrimonio pues es algo que nosotros yo tengo siete y entonces ya se la conversación ya no reñida hemos ahora yo tenía que demostrar que cuando la mala dejaba lo mio eh bajaba tenderla entiende eso hizo obras obras predican sabemos todos muy bien yo la primera lo Marcelo la cuenta ahora en que no me quiero pasar por donde que ella que corta vida

Voz 1 36:26 bueno tenemos que dejarlo porque llevamos ya un ratito hablando esta es es muy interesante lo que ha contado le gusta especialmente aproveche

Voz 43 36:36 sí aprovecho así segundo quiero pedir perdón a todos los que me conocen porque tengo un niño como como bueno pero al minuto me pasa estos días que tuve toma Lina las amigas y todo y en manos y todo lo lícitos conmigo pero como no tenía paciencia mí me ponía como lo es además sombras te un carácter bueno renal a una Froome yp saludos a toda España a Torres que tuvieron como gran colegio en Barcelona igual no tengo palabras bueno Reina tengo tengo una suerte de tener una familia tan buena y amigos son Akin Viesques en Gijón donde vivo y en barrios de Gijón me conocen Toisón son más popular que él su curso ocupa alguien que era como una familia bien como una familia que ayer lo que yo quiero protocolos y hoy estamos todos faltos de que no sé escuchen en un abrazo vida hablaron reina a Dios y reza por toda la Familia de Hablar por Hablar desde el alfarero que hay me lo escuchada bueno desde que empezase vengo eh tengo mucho nos reíamos porque llamaban siempre unas señor cuando empezó en el ochenta y pico que en fin una azzurra entretengo más gracias gracias gracias por déjame hablar que estoy era más grande del mundo a la reina no sé que saldría disparate hoy es adiós sino un abrazo Reina

Voz 1194 38:06 un abrazo muy cariñoso gracias cuídense

Voz 11 38:12 más popular que su curso

Voz 40 38:14 su

Voz 11 38:26 Antonio Marcos encantadora la señora estrella que Dios conserve su bondad

Voz 40 38:33 on

Voz 36 38:42 pues yo no creo en ningún dios pero sí en muchas diosas como por ejemplo nuestras madres Héctor Santana estrella rebosa felicidad qué suerte muchos podríamos tomar su ejemplo

Voz 11 39:03 Miguel Ángel Martín hay que ver el rollo y lo digo de buen rollo Joe que tiene estrella es una auténtica ametralladora oral

Voz 40 39:17 vaya

Voz 3 39:17 hay que llevan la señora asturiana

Voz 46 39:24 yo

Voz 3 39:32 hola Fernando buenas noches

Voz 1 39:34 hola nosotros creemos que nos llama desde Alemania muy bien desde que parte de lo quiere decir bueno muy bien pues adelante encantada de volver a hablar con usted

Voz 47 39:50 ha puesto llama va por el tema del hotel de los hoteles tenía una anécdota que pasó que me pasó en el año ochenta y ocho que hace tiempo ya por entonces vivía en España bueno entonces como tampoco disponía de mucho dinero en viajes de jóvenes un viaje de autobús desde España la antigua Unión Soviética no

Voz 1 40:19 sí

Voz 47 40:21 que bueno estando en la ciudad de mi pues en el restaurante del hotel donde nos quedábamos a la hora del desayuno pues cuando baje con con la gente de mi grupo de repente mire justo en otro grupo había un amigo mío alemán que yo de entonces deciden Alemania él estaba con otro grupo Lehman ninguno de los dos sabíamos que estamos ahí no fue una coincidencia de nos quedamos nosotros como tú qué haces aquí sí justo desayuna entonces queríamos desayunar juntos porque tampoco nos hubiéramos tan a menudo entonces no nos querían dejar que nos pusiéramos juntos él pertenece a un grupo alemán grupos españoles

Voz 1 41:07 ya

Voz 47 41:08 y al final pues intentamos compensar si convenciendo a nuestros guías que hablas con los responsables allí alemanes ya español el final no expresión con una mesita en el medio como en tierra de nadie para que pudiésemos desayunar juntos y charlar no sé como estuviéramos cambiando secretos internacionales algo así no nos era como muy surrealista todo no

Voz 1 41:37 sí desde luego que lo es

Voz 47 41:42 bueno coreano así como a salido el tema de los hoteles es lo más hondura

Voz 1 41:48 Fernando y nunca se ha dejado nada en en la habitación

Voz 47 41:52 se dejar dejó cosas sin importancia si algún bolígrafo algún pero no de de lujo no normal eso algún bueno una vez una agenda me olvidé de la agenda de teléfonos y me dio rabia no sí pero una vez me encontré una dentadura de una dentadura postiza alguien se dejó de de en el sillón debajo de elixir del hotel así que me da un poco de asco no como

Voz 3 42:23 sí desde luego muy agradable el hallazgo no es

Voz 47 42:26 además un el que bueno sí pero deberían haberlo da cuenta pero lo sé

Voz 1 42:32 esto fue en Alemania o en España

Voz 47 42:35 fue uno de estos viajes no de hecho bueno de paso a Sudamérica pero no quiero decir nada porque a Sudamérica pero fuera era un hotel bueno va

Voz 1 42:50 Fernando pues muchísimas gracias igualmente y esperamos una nueva llamada como siempre hasta la próxima suerte gracioso

Voz 11 43:03 cierto que cuenta libélula en Twitter que el su curso era una canción muy antigua que se cantaba aquí en Asturias dice increíble conozco estrella habló muy rápido pero porque estaba nerviosa

Voz 36 43:20 pueden hablar rápido despacio

Voz 18 43:24 esto es hablar por hablar

Voz 48 43:38 a seis manos

Voz 1 43:44 en Valencia nos espera María buenas noches

Voz 17 43:48 normal cada vena gracias oye sí

Voz 1 43:55 estoy claro usted qué tal nos escucha

Voz 17 43:58 no quiero decirte yo tengo dos hijas Marbella

Voz 1 44:03 tiene dos Maqueda

Voz 17 44:05 sí estoy Macarena hay Roquillos a que yo Andalucía 2D tal plica no

Voz 1 44:15 y es mejor no usted devota de la Macarena no porque para ponerle a dos hijas el mismo nombre

Voz 17 44:22 bueno no es que hiciera muy devota es que me gustaba pero Migue Criteria Macarena

Voz 14 44:29 lo he hecho con poco se les choca

Voz 17 44:32 porque un alemán

Voz 1 44:35 sí era vivir

Voz 17 44:38 pero bueno el verdor no

Voz 1 44:43 no podemos hacer mucho al respecto ya lo siento digo que no podemos hacer mucho al respecto sino Le gusta porque es un nombre y apellido que tengo muy bien se lo agradezco te lo agradezco

Voz 17 44:56 a un inglés llamado mayormente por este chico de cintas una quién más que que

Voz 1 45:09 sí

Voz 17 45:11 en concreto y ahora resulta que está en que porque chupa desde que han roto

Voz 1 45:20 sí

Voz 17 45:21 quién quién en el que sí ha sido un advirtió mi hija no porque allí la dependencia psicológica ellos nadie más sí tuvo guiris que alguna allí una que o no sé bien qué a conseguir China traicionar muy capaz muy amparándose en todo si gana

Voz 49 45:58 y sí sí

Voz 17 46:01 bueno mi hija ya has ido al juego vinculado a cinco hijos seis

Voz 49 46:09 y algo

Voz 17 46:16 que la vida que cuente a nadie al contrario de lo sé si no me dice que realidad nadie nadie soy otra personas cuando esa persona no lo solté pastillas un tío Daniel vinculación religión adicto al decir

Voz 47 46:51 Evo

Voz 17 46:53 cambie de que Fidel Pelegrí tienen hijos del perjudicado el que hoy tengo sesenta y siete años muy estoy búsqueda Dani humillada la visita los juego muy bien tibio un contable

Voz 49 47:18 qué quinto

Voz 17 47:21 el hoy echó las que esquiar en valor días íntima se a lo que ya vale de personas que hizo dos becas muy instantes Bonilla le piden seis días de esas que hacen todas las alpino echaron medios Yola con mil cinco mientras a Hong contando el inquietante que si hay llegó lo reclama como tiene la jerarquía que yo no ya yo no lo hacía porque también hoy en quince mil Elia hacía junto al que se de aunque se vivió tras Can en un hermoso valle llegó hoy yo estoy así yo he seguido él no hay nadie que al con Bigas creo que hemos engañado a una vía entonces yo este chico de Jagger antes hicieron y por porque no se excluye su oportunidad es todo un que más le tan mal muy mal o si se le para que él si los de ellas

Voz 1 49:35 María pues muchísimas gracias por su generosidad me temo que no se escuchaban la llamada sí

Voz 17 49:42 Macarena quiero decirte que los jueces sabedor ya sea cual yo tengo yo formado tras extraer nadie delante si tiene más cosas soy de laminados y creo la pela están Laurie

Voz 11 50:14 en la vida hay sitio para todos verdad María lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias por su llamada

Voz 3 50:22 una pena a veces nos ocurre ya lo saben esto es así sé yo muchas veces pienso que tiene que ver con la hora en la que emitimos el problema es que llamadas que es difícil entenderlas entiendan ustedes

Voz 50 50:34 que cuesta mucho colgarlas cuesta mucho colgara una persona que que tiene ganas de hablar y que necesita que el escuchen bueno básicamente María de manera muy generosa quería animar a Francisco Francisco llamó ayer desde Málaga cuarenta y ocho años una hija de dieciséis

Voz 11 50:56 con la que lo

Voz 3 50:58 tiene trato alguno Francisco nos contó que tuvo un problema de adicción a las drogas que lo perdió todo que su familia no quiere darle una segunda oportunidad que una mujer lo estuvo apoyando mucho durante

Voz 50 51:11 esos dieciocho meses en los que ha estado limpiando Se de su adicción los que ha estado dejando de consumir dieciocho meses justo es lo que lleva limpio hace poco ya le ha dicho el que tiene que marcharse de casa que lo quiere pero que no lo haga más preciso cómo se dolía recordando que al final de la relación se había convertido en su mayordomo

Voz 11 51:39 Francisco los dejó ayer una frase muy poderosa decía que escuchando este programa uno entiende que no es el protagonista de esta

Voz 36 51:46 la gran película llamada Mundo palabras de ánimo para Francisco María las que agradecemos hacemos una pausa

Voz 18 51:55 boletín informativo es el de las tres las dos en Canarias creo que Button si no me equivoco no muy bien a la vuelta seguimos charlando a quién hablarporhablar

