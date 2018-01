Hablar por Hablar (18/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 venga necesitan años se me encontré un colgante perecido lo dije en recesión pero no lo dejara de Geni número de teléfono deje todo es Si identifica al Di haría pero que me da Ramón buena vibración Hinault no

Voz 2 00:25 pero quería ir a mí nadie me ya desalmado

Voz 1 00:29 insisto hace ya quince años los llevo siempre conmigo por eso no se porque pero con miras muchísima suerte muchísima suerte cada vez estoy en la puro rock puro lo toco será la fecha eso tengo en el colgante no es no es nada nada significativo de religión ni nada es un simple colgante pero muy bonito

Voz 2 01:03 pero que a mí me dado muchas buenas noches

Voz 3 01:08 buenas noches María muchísimas veces a usted por la llamada curioso el colgante que encontró en la habitación de un hotel y que le trae suerte curioso hallazgo

novecientos cien ochocientos el número de teléfono del programa gratuito a su disposición

Voz 8 01:54 bueno pues yo quería contar una pequeña duda que es voluntario de ponerse en Suiza y un día nos llamaron para la de un hotel de cinco estrellas para donar todos los colchones que los iban a cambiar pues los nuevos si la ropa que la gente se dejaban los clientes sí o no es siguiente pues no se le con un camión para llevarnos los cursos Messi

Voz 12 02:29 arropa pero pensábamos clave pues el Darro pruebas es poca entonces es cuando nos abrieron el que no sé no sé

Voz 8 02:36 bolsas de basura de eso de cien litros más de ropa nos quedamos ahí sorprendidas y es bueno pues vamos a hacer en una carrera que de la ropa ella venimos pueblo pues los colchones si llegamos al sitio pues al día siguiente se tenía que abrirá piensas las cosas que se podrían utilizar si la sorpresa que nos dimos es que la mayoría de las bolsas estaban llenas de ropa interior

Voz 8 03:07 hay una gran cantidad de todo tipo de ropa interior

Voz 8 03:15 la tanda hacía también había un montón de esta partida es ir chanclas incapacidades la menos así pues ropa que también habían mucho pues

Voz 12 03:32 no sabemos nosotros si eso era todo lo que lo que estoy en enero la gente porque supongo que como ya

Voz 8 03:40 yo pues a nosotros no nos todas las cosas que se podría cruzar para estos socios la historia sorprendente que no se tendidos todos es que había una cantidad de dinero que hay

Voz 7 03:55 sí tiene su lógica verdad mano El por qué

Voz 8 04:13 supongo que sí supongo que todas las personas que entonces es es algo que hay en masa para poder dejar creo que alguien que eso ellos pues como que no variar

Voz 8 04:32 se arropa luego ese grababa una vez pues se vendía como solidarios con la ropa pues no es barata ir a otra de nada la gente que que estabas cursos que la lucha para estuviera porque era una organización que está la él todas padre entonces pues ayudar a la gente con todo tipo El problema más social no desde siempre que usar el diecinueve donde donde estar al tipo o personas con problemas de drogas entonces con ese estoy también quería no

Voz 8 05:29 que estuvo con la mujer así como se convirtió como sería como una persona que estaba solo con el chico afable era de esas son las cosas la calle fue yo estaba escuchando este problema entonces quería decir que yo pasé una situación igual idéntica a la suya gracias y me vi en la calle como él nadie no que me quería estando con ellos si al final va a ser bueno parecido a mí sólo puede ir a la ONG imponen de voluntario Si tenía Aketxe tenía casa ahí ayudado a otra persona así así por el tiempo la mujer aquella que dijo que que era creyente cumplidos pues canina organizaciones que aunque evidentes y te das cuenta que hacerle las cosas para los demás y ayudar a hacerlo de corazón pues que el llena ahí con compensó donde que tu trabajo en qué proyectos son las que sea ya hay lo que se te sientes muy bien haciendo esas cosas en la vida y poder conocer a una mujer que de verdad lo que lo que vale a su familia en el foso no no sé yo damos premios había unos puesta más mucho más difícil de estos casos ponía una pasa aquí habrá antes si estamos han pasado unos años su seguramente que estaremos hubiera descontentos porque porque hay mucha gente que no entiende porque la situación origen invalidado circunstancia es muy grave que seas

Voz 8 07:25 y tengamos porque volverán a estar es cómo es que no cogen lo pescan mi hijo y estoy en mi muerte sacan el agua haciendo

Voz 7 07:40 siempre ello puntales cuando hay vida hay esperanza

Voz 8 07:46 pues yo creo que si soy yo creo que tantas personas que lo han pasado mal ya fue una chico este que que si me está escuchando que yo pase muy simbólica hay muchos sitios que pueden ayudar a salir a la calle y no tengo nada y lo pueden ayudar no se preguntar un poco por poner las iglesia así todos tipo de estos centros que son así sociales que saben que es a qué sitios puedo dirigir la persona para que me puedan dar una casa o comida o Un trabajos en mi trabajo que pueda salir adelante y coge el ahí

Voz 7 08:26 bueno muchísimas gracias por las palabras de ánimo por el Consejo

y hablamos de despistes de objetos

en dos que no olvidamos en habitaciones de hoteles

y hallazgos no

bueno es respecto los despistes Jorge Enders Camacho desde Colombia

cuenta que hace unos años

tuve un despiste en la cocina de mi casa preparaba el café como tengo todos los frascos juntos el de las al el café pues eche en vez de cafés al me

Voz 17 09:09 o volverlo a preparar claro e incluso Food ambos que pedirá antes que tú a tu todo cosas son dos asador

Voz 17 10:21 no este Reche son dos no

Voz 7 11:45 ver buenas noches hola buenas noches Macarena desde Valencia como esta

Voz 9 11:50 ah pues es muy triste triste porque el veintinueve de noviembre murió mi marido con el que llevaba veintidós años cansado de una leucemia

Voz 10 12:03 muy muy grave

Voz 9 12:06 el cuatro de diciembre muy a mi padre

Voz 7 12:08 lo siento mucho y sabe

Voz 9 12:10 y es que tenía setenta y ocho años estaba muy bien se dio un porrazo son es hizo un derrame cerebral también murió entonces estuvo una semana del tanatorio con la incineración de mi marido y la siguiente semana del taxista era el mismo que lo dijo señora otra vez sí desgraciadamente si iba a estar un tiempo que no podía abrir los ojos de tanto llorar pues pensé que la vida continuaba que tenía que seguir pero continúa muy descolocada pensé que los miles y ocho probablemente me atrevería alguna nueva alegría porque si esperando a ver si mi hija mía

Voz 10 12:52 ese abuela pero

Voz 9 12:55 nada me no sé pasa por las calles como un poco en plan fantasma no sé si me para la gente que conozco hablar por supuesto pero con la que no conozco no entonces era una mujer muy extrovertida cada euro y ahora como no sé cómo se esconderse de la gente

Voz 9 13:18 no sé supongo que es todo esto pasa he oído algunas mujeres que han explicado el duelo que han llevado con sus maridos

Voz 7 13:25 se me imagino que son frases

Voz 9 13:31 me imagino que es que estaban pasando

Voz 7 13:35 Isabel dice usted que separa con la gente que conoce pero bueno entiendo que no que no inicia ninguna conversación con

Voz 9 13:42 nunca en mi versión de efectivamente corto corta enseguida entendió era una persona que me me preguntaban cualquier cosa pues enseguida pues la otra persona ya ahora

Voz 7 13:54 cortó Isabel exactamente por qué porque usted esta triste porque uno no encuentra consuelo cuando lo que le pasa es inconsolable

Voz 9 14:05 porque de momento lo que me pasa sin inconsolable no lo puedo aceptar porque llego a mi casa Hay Mi casa está vacía porque voy a visitar a mi madre viendo tengo a mi padre para dar un abrazo y preguntarme cómo estoy y vaya donde vaya me encuentro un poco como acorralada entonces no se pienso que en este en esta vida todo pasa no porque porque realmente es lo suficientemente inteligente como para para que las olvide pero pero que el dolor no sea tan tan tan fuerte pero me cuesta ver las fotografías sigo recordando cosas que que todavía me hacen daño que creo que con el tiempo se un recuerdo maravilloso entonces es pues muy mal muy mal en ir Mi marido era muy joven tenía sesenta años recién cumplidos y bueno yo tengo diez años menos que hoy pero no sé inglés y sobre todo me me cabreado mucho a la gente que que que te paras te pongo pues estás muy joven esto es muy bien a hacer tu vida seguramente y la verdad es que esto es lo que menos piensas piensas en despejar en salir de del bache ir lo que ha dicho creo que una señora por ahí quiere encontraba un grupito de amigas que poder desahogarse de vez en cuando

Voz 10 15:30 sí

Voz 9 15:31 sí contarle un poco pues como te sientes como siempre en ellas como han pasado tía salir un poco de la rutina

Voz 7 15:39 lo tiene cuenta usted con esa red de apoyo de amigos

Voz 9 15:43 no no porque yo tengo la mayoría que tiene miedo están casadas o tienen nietos y se los deja entonces no no tengo además se desplace descuidado mucho también porque mi marido estado dos años y medio muy enfermo entonces claro tenía que ocuparme de él para todo ahora entonces pues no no no graciosamente no las tengo si las tuviese pues madre está bien encantado de la vida porque tomar café cito en cualquier parte no hay cuatro tonterías parece que es un mundo

Voz 10 16:23 para mí Nino

Voz 9 16:27 que me darían igual de la que fueran porque yo me llevo bien con todas las edades no tendría pero los no pero no no están sí que tengo amigas pero no no puedo contar con ellas porque están ocupadas con la edad que tienen todavía tienen trabajos de responsabilidad y todavía o nietos y entonces no puedes contar con ella que quién ha esperando a ver parece que el tiempo pasa muy muy lento han traspasado muy rápido ya ha pasado la semana y ahora las fiestas de parece que la vida a venido a mi me ha encantado desde chiquitita hay olvidado este año como en mi vida el ver el turrón la gente cantando voy para mi fue muy doloroso

Voz 7 17:26 dónde encuentra consuelo Isabel

Voz 9 17:28 con mi madre pero mi con mi madre mi madre llora mi madre llora hablo con ella un poco puedo moverme con ella y ella conmigo pero cuando ya se pone a llorar ya ha terminado no me da tiempo darle más de lo que lo que me gustaría contra tiene

Voz 10 17:50 tras enseguida conversación sí supongo

Voz 9 17:57 el tiempo dirá

Voz 10 17:59 ir abordando poco calmando no sé pero de momento pues pues esa

Voz 9 18:08 mi casa y saliendo a dar alguna vuelta a casa iba de también si quiere que vaya mucho a comer con ella yo lo entiendo porque se siente sola pero a veces llevó a mí me da la sensación de que ve confunde con mi padre

Voz 9 18:22 porque me riñe como Le Roy Nina el como humillante para que no hablase que me dije

Voz 20 18:31 a estas alturas no por favor

Voz 9 18:33 impasse se yo creo que él se confunde porque yo hice un plan para Nochevieja para que hayan dado con ese mal entonces nos fuimos a comer a un restaurante y luego nos fuimos a ver una película y como ya dijo que ella las uvas mostrársela comer y yo tampoco pues luego nos vinimos a casa como su hubiera sido indianos mal fue tiempo perdido diciendo diciéndome ten cuidado no cruces aquí mira que están rojo dijo que mi padre es finalísima manos suyo El papá se quedó mirándome todavía se había como siendo porque hasta me llamaba cariño cariño hijos animales está se está confundiendo entonces intentó aislarla tampoco sea dejaba un poco sola para que esa soledad que aunque sí puesta ya se en puesta en hora quiere nadie y yo creo que llegará un tiempo en que en que disfrutaremos de ella las dos

Voz 10 19:34 pero de momento es dura

Voz 9 19:40 no sé qué pues eso quería preguntarte bueno contaros a todos los que es esas escuchas no todavía es más

Voz 7 19:48 complicada entiendo no sabe

Voz 9 19:50 la noche de la noche es horrible porque yo todavía con la luz encendida porque además que mi marido quiso morir en mi caso bueno Jenson está ahí no sólo aconsejo a nadie yo no había pasado nunca ha puesto por esa experiencia y sinceramente que no se aconsejó a nadie porque tenemos una semana

Voz 7 20:15 porque no se lo aconseja a nadie porque

Voz 9 20:18 porque es que se te queda grabado se te queda grabada la forma que tiene de morir yo estuve una semana sin acostarme en la cama durmiendo en el sofá no podían la habitación da habitación tenían cerrado hasta que un día dije tengo que hacerme idea de acostarme porque me duele todo el cuerpo la me veo las praderas me de todo tengo que dormir en mi cama me acosté con la docencia en vida porque son las Providence a ello porque

Voz 7 20:54 son él porque desagradable en qué sentido porque da la tristeza o

Voz 9 21:00 no porque cuando está muriendo lo nota porque él lleva un pueblo de esa opción y a bordo de morfina y él lo está notando nada pero tú sí que estás entiendo que fue más muy bien

Voz 10 21:12 no

Voz 9 21:12 cómo cómo se prepararon los riñones quería orina Green orinaba como como como la sepsis va subiendo como se llevado paralizando todo y es verdaderamente

Voz 10 21:26 cómo te va

Voz 9 21:28 que ese pequeño agravada es duro siete que

Voz 7 21:30 es una experiencia muy dura muy dura

Voz 9 21:33 muy dura se te queda grabado hace como y el pobre pues lo bajaron porque hay ocho años la pensábamos que iban a donar órganos pero nos dijeron que era un hombre muy sano nunca había fumado ha habido y que se queríamos donar órganos y dijimos que sí trofeos y no lo desconectaron lo bajaron bajo entonces nos lo vimos

Voz 10 21:57 pero mi marido fue muy dura muy dura

Voz 9 22:00 yo nunca había visto una persona morir esa forma hay que aunque las enfermedades dicen que nos está dando cuenta porque eso sí aquí quería felicitar a Hospital de Manises y a los que gana a domicilio porque son encantadores son una gran familia hice ocupan de mi marido vamos con muchísimo cariño mucha profesión

Voz 10 22:26 pero es muy duro muy duro

Voz 9 22:30 ahora no sé un hombre que quiere ver a mi inteligentísimo como como quiso morir en casa porque no se no aunque tú sepas va siempre acierta que no padece te da la sensación de que así o eres Tura que estás riendo viendo cómo muere no lo sé muy bien

Voz 10 22:51 en el sentimiento

Voz 9 22:54 pero no se lo aconsejo es una cosa que no sea aconsejo yo nunca había visto morir una persona así

Voz 10 23:01 el director ahí no aconsejo nave porque eso te queda grabado

Voz 9 23:11 pero él estaba también muy desmejorado porque estaba muy degradado por la propia enfermedad y entonces pues no era él estaba parecía un anciano cuando él era un hombre recio alto

Voz 10 23:27 lo musculado lo aparecían en él

Voz 9 23:32 tiene hasta como como una cara

Voz 10 23:35 como una máscara en la cara

Voz 15 23:43 Isabel que podría decir que

Voz 9 23:46 pues poca cosa pero cada vez sea más llevadero

Voz 7 23:48 sí

Voz 9 23:49 sí pienso que me imagino que tenga energía

Voz 7 23:52 recupere la ilusión

Voz 9 23:55 sí de energía así porque la tengo que sacar porque tengo que vivir toca seguir viviendo tengo una hija ojalá me ha dado cuela no sé supongo que la vida pues era va por etapas en este sentido y ahora me toca una etapa algo tocará otra yo así poco a poco hasta que hasta que sea entrecomillado soy una persona normal

Voz 7 24:24 pues que así sea Isabel gracias por la generosidad

Voz 9 24:26 pues muchísimas gracias es muy amable y diversos a todo el mundo muchas gracias

Voz 7 24:31 buenas noches

Voz 9 24:32 buenas noches

Paco escribe Blair Santos

twitter que a veces olvidan los ponen situaciones de dolor desgarrador cuando superamos la prueba somos más fuertes más sensibles de lo que creíamos ánimo

Voz 1 26:04 una Inmaculada buenas noches

Voz 7 26:08 nos llama desde Granada verdad

Voz 24 26:10 sí muy bien yo bueno pues porque oye no el programa con ese tema de los hoteles me he acordado de bueno de una yo eran cosas y me pasó preciosa París con él el bueno bueno en realidad hay que sí a la ciudad de Córdoba hija posiciones hace unos años sí yo era muy jovencita en dos posiciones bueno él me dieron una habitación estupenda donde una atmósfera adoro ninguna ventana maravillosos fallecería todo a Córdoba

Voz 7 26:47 sí bueno he y luego pues

Voz 24 26:50 de la habitación pues tenía uno uno al mayor Sacyr espejo y tal yo tenía me venían de maravilla porque mía posiciones donde orquesta mientras se preparan los falsas todas las las obras pues es como si hubiera la orquesta delante y en realidad homologadas de niños pues me tuve que ingeniar cómo hacerlo no entonces él lo espejos debe del armario hubiera ocupaba toda la Padilla fue empecé a poner uno una cita pues con flauta oboe clarinete fagot golazo empalar trompeta los bombones de la colocación de toda la orquesta para que yo hiciera él es esto de dirección dirigirme justo al sitio a la altura de los ojos donde iban a estar centrado después no luego las cuerdas a mi alrededor entonces bien vista por un lado con la con todos los libros y toda la parte de Liga en el mostrador luego un atril en medio de la habitación con todas las partituras Algeciras otras que yo de El día bueno hay día siguiente me voy a dar a uno de los primeros exámenes teóricos ahí cuando vuelva a suceder ese comentario imperceptible y entonces allí siendo a mí me preguntaron en recepción oye pero que hacerle a qué te dedicas a preparar una oposición y entonces recibe por favor no me ves Duran no me vais a ver lo aunque es el habitación poco boas sí bueno pero que que yo estuve muy bien aquí salía hacia un examen volvía a la piscina me tomaba un San Gil porque realmente era mucha presión me veo aún más otra vez estudiaría la verdad encerrada y así así pasaron por aquí nada difícil pero la cuestión es que cuando el hotel se dieron cuenta que tenía una opositora ahí que comía pollito porque era fue empiezan a mandarme unas calcula que no presionante llamando a las puertas no están opositor ahora nos bajamos al mueble sabe correr un avión con todos que pronunció que si así bueno y al Finanza que nada Sergio enhorabuena una igual yo recuerdo del hotel magnífico porque si la liberación se volcaron gel y a lo mejor

Voz 7 29:21 eso es Karin hitos ayudaron no

Voz 24 29:23 bueno la verdad es que estoy tanto silencio porque yo vamos bastante encerrada como es lobby con una prostituta fue algo muy trinos que tiene que que te tiene que bien que todo el que muchas muertes me me daba muchísima alegría nada y luego ya cuando estalló la oposición al brindamos la todo lo que había allí con con un champán y todo

Voz 7 29:51 sí lo celebró con ellos lógico no

Voz 24 29:54 que tome habían cuidado de maravilla dos dos bueno se se mi eso fue lograr el Mehdi a los ganas el número

Voz 7 30:05 no entiendo que sacó su plaza si donde donde ejerce ejerce casa donde a usted no es el Inmaculada pues es una anécdota preciosa y además tiene final feliz muchísimas gracias por compartirla

Voz 24 30:28 pues nada espero que que a lo a los opositores también les sirva un permiso de bolsillo cuando un buen hotel la verdad buenas noches un saludo muy cariñoso un amigo

Voz 7 30:40 en mente

bueno antes de Inmaculada escuchábamos a Isabel hablar del duelo tan doloroso está atravesando mejor Henderson desde Colombia quiere enviarle un abrazo

sus más sentidas condolencias que nunca le falte la fuerza

Sonsoles hace dos años que vivió también una pérdida irreparable empecé a dormir toda la noche hace muy poco de que cuesta que poco a poco se van desvaneciendo las últimas imágenes que recuerdas de las que duelen sobre todo las que duelen tanto enviarle a Isabel un abrazo muy cariñoso mucho ánimo il libélula también palabras de consuelo de aliento es duro pasara sé que ha vivido también de cerca algo parecido su marido en los tres meses la pérdida de su padre novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 11 32:58 no no en el vestir Macarena cómo estás

Voz 7 33:01 los encantada de hablar con usted

Voz 11 33:03 muy bien igualmente bonita haré dijo sea como empieza usted don pienso yo

Voz 7 33:08 pues empezamos por donde quiera empiece usted le gustaría contarnos

Voz 11 33:13 hija mía me gustaría contar tantas cosas porque soy muy muy muy muy feliz con mi música

Voz 24 33:20 muy acorde con humor

Voz 11 33:23 la no muy solfeo mi mis discos cintas no estoy encantada de la vida y bueno pues vivos sólo aquí en Valdepeñas provincia de Ciudad Real y bueno pues me lo paso muy bien

Voz 7 33:46 toda la vida lleva dedicándose a la música o salvo que

Voz 11 33:50 y y no buenos y casi sí normalmente estoy empecé de solfeo y acordeón e desde los veinte años aproximadamente bueno pues un mes dedicado normalmente ya a la música y también a trabajar pero bueno en conclusión Mis buenos recuerdos es que salir en la televisión hace unos quince años aproximadamente de otras salido unos diez o doce veces de hombre orquesta porque toco la corrupción el bombo platillos la pandereta ir a veces también cantaba pero qué pasa que no lo hacía muy bien los nervios me me atacaban pero de de de muy señor mío

Voz 25 34:50 sí les cuesta controlarlos

Voz 11 34:53 hay sufría mucho mucho mucho porque los nervios me atacaban es que dan Lloll quería hacerlo bien y no podía Suso filial mucho mucho mucho no sé si a alguien de los que me está escuchando me puede dar algún consejo para los serbios para los nervios sí porque es que la verdad me pongo muy nervioso

Voz 7 35:18 aprobado a respirar de manera acompasada pausada

Voz 11 35:23 a su hija mía sí estuve cuando ocurre una vez en la primera cadena cuando salí uno de esos ramas en la primera cadena pues me dijeron que me tomara hila hay dos ya lo hice en casa y me llevé dos litros de tila pero ni con eso ni con nada me he calmado los nervios y entonces pues lo pasaba bien por un lado pero también lo paga no muy mal porque los que digo dio Muse y yo lo hago bien no en la televisión no lo hacía como yo tenía que hacerlo y entonces pues si a alguien que me está escuchando tiene alguna receta ETA una cosa para para calmar los nervios pues fija

Voz 25 36:17 se lo agradeceré muchísimo

Voz 7 36:20 porque entiendo que cuando uno está tan nervioso lo pasa mal no disfruta de algo que en principio le gusta verdad

Voz 25 36:26 sí le Berto generoso

Voz 11 36:29 muy yo yo yo mire yo lo juro no es para la parné pero yo tengo que bastante tiene que toque bien bien bien pero bastante bien pero claro cuando me veo ahí entre Muntadas luces tantos focos sin tanta gente pendiente es que yo hacía pues la verdad que digo bueno todo erija aguantarle como yo podría ser la ponente bueno pues pero que no había solución y lo pasaba muy mal muy mal ahora que es no tocar en el Auditorio Valdepeñas pero ya me estoy pensando porque de la dieta

Voz 25 37:19 la Marinera que ya estoy asustado yo puedo otro si es que me llaman ya bueno pues la verdad que me lo paso muy bien pero que por otro lado me lo pasó mal con un nervioso

Voz 7 37:36 sé que a veces uno se plantea si compensa o no compensa verdad porque eso ya lo está pasando mal y ni siquiera ha aceptado el tocar en el Auditorio sí hombre

Voz 11 37:48 es una responsabilidad muy grande porque vamos a ver yo toco una obra musical de de conciertos Si de competición que se llama K es una obra musical rusa luces va muchísima en Brega dura mucho Muti tiki tiki mucho solfeo mucho tres Filho muchos corsé ideas y claro para eso hay que estar bien calmado pero hija mía de mi alma que si yo me voy ahí que a lo mejor habrá unos unido dos mil E diferentes

Voz 7 38:25 sí es que

Voz 11 38:28 que no sé cómo me logra plantear pero que tengo ilusión por salir toca pero no mucho miedo

Voz 7 38:38 a ver Félix porque qué es lo peor que le podría pasar perdón repite lo que es lo peor que le podría pasar es decir vamos a tratar de encontrar el origen de su miedo que es lo que más miedo le da porque genera tanto nervio

Voz 11 38:54 pues hija pues no lo sé eso quisiera saber yo porque yo tengo tanto nerviosos cuando hubiera salir en en un espectáculo

Voz 7 39:02 a ver pero haberle preocupa perdone a hacer el ridículo por ejemplo o el que se le olvide la partitura

Voz 11 39:09 sí porque yo gracias a Dios tocar regular no quiero lanzarme yo toco canciones muy bonitas toco también un vals Muse francés que ya lleva por título vuelos de lounge Liga es una auténtica maravilla se Valls pues nada más pensar en que me voy a ver entre dos mil y dos mil personas Icomos porque yo tengo un nuevo súper muy bueno yo enseguida me doy cuenta de cualquier fallo pero que que la verdad que estoy deseando salir también tengo mucho miedo

Voz 7 39:47 bueno entonces por lo que escuchamos es usted una persona muy perfeccionista esto a lo mejor podría contrarrestar se ensayando mucho

Voz 25 39:57 ay hija mira a lo mejor cambian los nervios sí

Voz 11 40:01 ensayo muchos si el fallo todos los días casi una hora o dos horas

Voz 26 40:06 pero pero es que

Voz 11 40:08 no le encuentro mucha solución olor en cuanto Macarena no lo encuentro no sé qué puedo hacer pero no encuentro solución bueno pues me gustaría que alguien alguien si seguramente me están escuchando algunos músicos que a ver qué puedo hacer que todos no lo encuentro mucha solución porque no sé no sé

Voz 7 40:30 bueno a ver si nos ayudan a ver si alguien comparte sus

Voz 11 40:33 Truco

Voz 25 40:34 la controlado Félix pues la verdad que se logre difería mucho pero claro para ello

Voz 11 40:43 enterarme que podría hacer tendría que tener la radio puesta todas las noches y hay veces que me despierto y hay veces que no Macarena

Voz 7 40:53 Félix mire ha llegado una una sugerencia la de Francisco Barrios que nos la cuenta en Twitter dice que lo mejor para los nervios es no pensar en que te están viendo hacer como si estuviera solo

Voz 26 41:03 a mí bonita pero sé que ser que no tengo Twitter

Voz 7 41:09 el muchísimo entraron Félix pero lo que lo que estoy diciendo es algo que podría hacer tratar de concentrarse en que está solo en que nadie está viendo

Voz 11 41:19 por la tarde teme concentre como si yo estuviera solo

Voz 7 41:24 no tengan que salir al escenario usted se concentra solamente lo que está haciendo no piensa que el están mirando bueno es una idea que le envían es verdad que es muy fácil sugerir la hay y luego hay que hacerla Félix gracias por llamar

Voz 11 41:39 vale gritar muchísimas gracias por escucharme y también gracias a los oyentes que me lo hayan dado eso

Voz 25 41:46 consejo buenas noches tal hasta luego adiós

debe nombre de Dani Santos

añade si es capaz de tocar delante de una persona luego de otra de otra y no ponerse nervioso que más le va a tocar delante de todos a la vez

Voz 28 42:53 hola Loren buenas noches

Voz 29 42:55 hola buenas noches Macarena desde Ávila

Voz 7 42:57 sí sí más gracias por llamar y adelante

Voz 29 43:00 muchas gracias él ha puesto la rally he estado yendo a Isabel que tenía pues muy mal muy mal recuerdo de la muerte de su marido que yo hace cinco años perdí a mi madre luego perdido a mi padre luego perdido tía que era muy como si fuera mi hermana mi cuñado entonces la primera muestra de mi familia sino mi madre es la llevamos al hospital la vieron que tenía un cáncer de pulmón durar cinco meses esos cinco meses tuve obsesionada totalmente cómo iba a ser la muerte de mi madre miraba en Internet leía sobre los estertores de la muerte y tuve mucho miedo y luego mi madre murió conmigo y puedo decirte que la vi que es una con la muerte es una cosa natural que no nos preparan para ella pero así como en otras culturas están preparados para ella y lo ven como una forma natural

Voz 7 44:05 sí

Voz 29 44:06 mi madre murió de forma natural no todo lo que yo había oído o leído pues fue tan horrible a mi padre no le vi morir francamente lo pase peor porque no la había muerto mal había muerto o sea visto morir sí y entonces yo lo que pienso que todo eso se olvida yo la muerte de mi madre al principio estaba muy decepcionada solamente recordaba el hecho de que había Motta aunque no traumático te quiero decir Ana Isabel que todo eso se pasa y que luego recuerdas realmente pues como era

Voz 10 44:45 en la vida y que pasarán

Voz 7 44:52 esto también pasara Lorena muchísimas gracias por haber llamado al programa

Voz 29 44:57 vale muchas gracias a vosotros un abrazo

cariñoso son palabras las de estrella desde Gijón recuerda ha sido nuestra primera conversación de la madrugada soy más popular que su curso hemos hablado con Fernando también de hoteles anécdotas como la como la que le llevó a descubrir una dentadura postiza en la habitación de un hotel

Voz 3 45:42 Fernando de Nuremberg de Alemania

María que tiene dos hijas Macarena las hemos hablado también con Manuel Inmaculada con Félix Icon Loren que ha tratado de de reconfortar a Isabel recordándole que el dolor también pasa novecientos cien ochocientos es nuestro número de teléfono recuerde también un número de whatsapp a su disposición y una cuenta en Twitter arroba Hablar por hablar para hacer sus aportaciones a esta nueva madrugada la del jueves que compartimos hasta las cuatro y media hasta las tres y media en Canarias

