Hablar por Hablar (19/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 volviese mi antepasado el que se fue a las Indias América digamos esa contagia la sífilis es un ejercicio mental bueno e joe ella lo hemos hecho de intentar vivir eso al que el programa de radio tendría menos público claro entonces tenía tuvo menguando yo volvería a actuar en sótanos

Voz 1 00:31 no yo ahí sí que estoy contra la espada y la pared pero a la americana ayuda pero todo esto da igual porque lo que han hecho es sólo un pequeño partir de ahí habrá que haciendo lo que han hecho lea no permite vivir en tiempo ca vamos a viajar en el tiempo todo esto estamos aquí fantaseando está todo esto que hemos dicho no como todo lo demás todo esto que hemos dicho se pierden en la lluvia porque no va no apearse sabes todo hasta aquí estoy como científico es muy negativo con este año sentirlo quien como acercado a la ciencia no va a salir al científico aquí en esta mesa se se Tutto es sí siempre te veo poco prometedor con esto porque es que la ciencia cuando agentes lo peor vale cuando hay señales vamos a manejar el tiempo del que no se den todo hay que ir a bajón en la ciencia todo bajón

Voz 4 01:19 qué tal la ilusión la ciencia es verdad que le quita la ilusión a la eso de la ciencia es la hostia quita la ilusión pero yo fíjate la ciencia es la hostia pero la gente es la hostia yo siempre he pensado que si mañana la ciencia descubre científicamente señores hemos encontrado no existe Dios

Voz 1 01:33 cuál habría mucha porcentaje la prudencia pues yo creo que si a ver que más claro lo que hay que es el el pdf vivía pues me suda es que yo me siento negro por ejemplo está de moda decir que la tierras plana porque cada vez ese movimiento va más que el otro día vino aquí un chico que había escrito un libro sobre el tema los zaplanistas los tierra planita que realmente no importa demasiado lo que uno pueda demostrar racionalmente os vamos a acabar hacia algo secundario hacemos un alegato en contra de las no no no es encontrás que está muy bien a unos tiempos tan locos en los que uno estuvo muy listo que los científicos te demuestran algo sin pero puede llegar arroba cuchillo desde firme huevos ya y no pasó nada iguala da igual no pasa siempre que hablamos de ciencia como como de esto se convirtió pronto en un debate e rebajón baja claro es un bajón porque de pronto la gente está pensando entonces es como joder las es el tiempo que con todo ahorro yo no escucho este programa pensar ojear a ver cómo merienda ahora por ejemplo no piensan por eso es el programa más visto Celma guays sin embargo esto a ver ahora cómo empezamos el programa porque quien venga que esa vecina le cortan la cabeza los actores siguen actuando durante unos breves minutos eso es una es una antigua teoría tuya a un actor de la que se avecina Le puedes contar el cuello sigue actuando durante tres o cuatro minutos pero completará completarán Aquí no hay quien viva completaba teoría porque es Los a través de los cómicos de tu vieja ofensa nosotros defensa ese viejo pleito este año te la temporada nueva que grabar eh después de la comedia no me han llamado estaba bien pero como igual me llamaron al número viejo va a hacer eso te tamaño y luego te lo pasamos ya está programa para encabezar vale pues muchas empezamos a toda la vida

Voz 6 03:52 la vida moderna es hacer la lista de la compra en un grupo de Whatsapp en el que estás tú solo

Voz 1 03:56 vale pues muchas veces a arroba Isco Sánchez once por enviándonos este Twitter a todos los que no lo envía a empezar programas si es que no la casualidad cualidad que camina cada así que muchas gracias a todos por venir esto ha sido la vida Mandi quiero pedir un aplauso para Response Juan Ignacio Juan Ignacio Delgado

Voz 7 04:17 eso para ciudadanos

Voz 1 04:20 esta semana no tenemos el lunes

Voz 3 04:43 la Academia Hablar por hablar con la días me muriendo

son las dos y siete minutos es la una y siete sin los escucha desde Canarias es el novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 12 05:34 yo la verdad es que vi tanto veo porque yo no excavadas ante el cerrada como el lobby con una poquita por ahí ahí que vea que tiene que te tiene que ir bien que todo tiene mucha suerte que me daba muchísima añadiría

Voz 12 06:00 sí a la ciudad de Córdoba posición del que abrió años en dos posiciones bueno me dieron una habitación estupenda domina un mostrador ninguna ventana maravillosos fallecería todo a Córdoba y luego pues la habitación pues tenía unos uno al espejo y tal yo tenía me venían de maravilla porque mi oposición eran de orquesta entonces a todas las las obras pues es hallar como si tuviera la orquesta adelante y en realidad homologa tenía pues me tuve que ingeniar cómo hacerlo no lo Luis por un lado con la con todos los libros y toda la Liga en el mostrador luego un atril en medio de la habitación con todas las partituras las Algeciras otras que yo él bueno al día siguiente me voy a a uno de los primeros exámenes teórico Iragi cuando a deben cómo evitar invertir en ellas pero aquí entonces salía hacia un examen volvía a la piscina me veo aún de otra vez estuvo un día sí así el pasado pues nada los diecisiete días pero una cuestión que cuando el hotel se dieron cuenta que tenía una opositora ahí que comía poquito porque se le pues de saludaron al mes unas frutas no impresionante llamados hoy a los jóvenes algunos opositor opositora así bueno y al Finanza que los bolsillos yo lo guardo el recuerdo del hotel

Voz 14 07:33 sí sí luego ya cuando está aquí en la oposición

Voz 12 07:35 con un brindamos las y todo lo que había allí con con champán y todo

Voz 0020 07:43 trabajando en una ONG Manuel también descubrió que hay muchas historias en los hoteles

Voz 13 08:06 dentro eso sí de

Voz 15 08:08 antes de salir cuando un camión para llevarnos los coches bolsas pero pensábamos que pues poca entonces es cuando nos abrieron el cuarto nos enseñaron todo a bolsas nos quedamos ahí sorprendido

Voz 13 08:25 bueno pues vamos a felling ha cargado que me ropa a venimos los pues los colchones llegamos al sitio pues me guía siguen que se que mira que abrió las cosas y ves las cosas que se podía Izar y la gran sorpresa que en los últimos es que la mayoría de las busca estaban llenas de ropa interior alguien que Irán caen todo tipo de ropa interior aquí seguimos de

Voz 13 08:53 en ella también había un montón de escoger hincha ancladas muy pierdan votos aquí a menos así va a tener también habían un arrestar al once grababa y una vez pues se vendía como muy pues no es barata Lampard es una bala de qué es lo que estabas en gustos de

Voz 16 09:22 se llegaban con

Voz 14 09:35 comentarios con el vídeo sufrí el carné o de la vida de la droga lo permito a la Virgen y no mi familia toda mi deciden comunicar en Jerez de los familia de hecho formó y se dejó muy poco reacio a las comunidades cuenta que cobró vida propia ciudad opción los dieciocho yo estimó fue es que yo la gran fuente de comprar una co cómo lo hace hoy con una persona que vivió por UGT puso mucho interés mucho Morenito Gary Becker vivimos sin de de ese mundo de la llevo diecisiete policías hecho en limpio quiere Berlanga a las personas que se que para convivir hay quemar África junto a la iglesia ortodoxa Pedro De Gea Simon público duras o que vive sí que ninguno bajó muy grande y muy preparado cómo vamos con muy poco mejorar pero no como Colombia o las aislando tampoco quedamos o abrir un poco incompleta fue Vettel que me iba dando día habida cuenta de que es que no no me quería y como quería a tal punto desde que me convertí

Voz 14 11:02 el espacio el tiempo tu correctas para hacer con mayordomo por Moro tu cocina todo los que han cantado yo para mí heroína entera que yo más me encanta yo ahora me encanta decir una persona que me encanta jugar un poco bomberos que daba cuenta de lo que yo solamente les dio para las únicas si hace dos días pues a ver actualmente pues cajitas que él con Perico nadie al Dortmund en la calle de muevo sólo a fondo que hoy en el albergue municipal de allí de moda bajamos a actores y bloquearon no quiero volvieron o obtienen pendencia me acuerdo

el inventor de la radio buscaba un teléfono móvil el teléfono una radio quizás de aquellas confusiones hemos llegado a este programa de radio y al número de teléfono de Hablar por novecientos cien ochocientos un número de teléfono gratuito que ya sabe que puede usar desde cualquier parte del mundo añadiendo el prefijo internacional el cero cero treinta y cuatro sí lo que prefieres enviarnos una nota de voz fuma odio a través de Whats App seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco en esta madrugada lo que le apetece porque no es escribir arroba hablarporhablar es la cuenta de Twitter donde puede convertirse murciélago y comentar la madrugada en directo el equipo del programa a su disposición Elena Sánchez e Inés moran en la producción y Borja González dirigiendo la parte técnica bienvenidos a hablarporhablar

Voz 2 13:02 lo nunca te ves Thomas salto Vima

Voz 0020 13:06 es guapo Nimes

Voz 2 13:08 te has entrado bien los año si me alegra o y tuvo en el fondo tus uso donde guardas Tosca vinos lo que llena haylo que duele lo que nadie más ha visto y es aquí donde me quedo corto dime crece verte fuerte porque todos somos niño

Voz 18 13:35 esto

Voz 2 13:37 los días los gritos de las boletas qué tal habrá los partidos con la puerta de ha sido esto no hacen falta más detalles pero serán bienvenidos ya no cumples cada normas sino encuentras sus sigues buscando las flores o velas cuidas con más mismo porque sabes que no penal nada lo cual Piersilvio

Voz 18 14:30 quieres

Voz 2 14:32 los días siglos saliendo de las Solera con la fuerza que ha sido bien Beto nunca esto más alta Dimas guapa ni meto que han sentado bien los años si me ha alegrado tuvo en el fondo de tus ojos dónde guardas tus camino lo que llena y lo que duele lo que nadie más ha visto allí donde me quedo quién tuvo un nueva paz respiró me crece Werther fuerte porque todos

Voz 18 15:45 eres

Voz 2 15:46 bien de los días y los gritos de las Soledad ir asfixiado tras dos cambia todo

Voz 3 16:25 a Hablar por hablar Adriana Mourelos

Voz 0020 16:35 Elena Sánchez buenas noches muy buenas noches que estás para recordarnos que hay algún tema en particular que ha llamado nuestra atención hoy esto no quita para que usted que está escuchando la radio ahora mismo marqué el novecientos cien ochocientos nos proponga su propia historia su propio tema pero si le apetece responder a la pregunta que va a plantear Helena pues también lo puede hacer

Voz 6 16:56 sí es hoy queremos charlar con ustedes si quieren por supuesto de fotografías que hablan por sí mismas es que resulta que uno de los funcionarios que se encarga de controlar y emitir las alertas de misiles en Hawai posó para un reportaje periodístico en la agencia de Manejo de Emergencias en la foto realizada por la periodista parece él ante de los monitores y ordenadores de la oficina con tal mala suerte que en una de las pantallas había pegado un post it con la contraseña secreta que utilizan para alertar sobre el lanzamiento de los misiles así de sencilla la historia

Voz 0020 17:31 esto esto es un poco como cómo algunas personas que ponían pos it con el número PIN de la tarjeta claro pegada de tres de la tarjeta que es muy práctico pero asentando osea que apareció con la contraseña

Voz 6 17:47 que que utilizaban para alertar sobre el lanzamiento

Voz 0020 17:51 dicen para alertar sobre el lanzamiento de misiles

Voz 6 17:53 pues probablemente alertaban porque imagino que ellos

Voz 19 17:56 pero que la hayan cambiado hacías tú me veía perfectamente

Voz 0020 18:01 con este contraseña un desastre

Voz 6 18:03 bueno con ello queremos preguntarle descubrió usted algo gracias a una fotografía tiene alguna instantánea que guarde alguna curiosa historia hizo tal vez saltar el flash de su cámara en el peor momento hablemos de fotografías de fotografías digamos

Voz 0020 18:25 especiales por una parte

Voz 6 18:27 o comprometida comprometidas por otra o que tengan un bonito recuerdo porque justo

Voz 19 18:33 tienen una historia detrás

Voz 0020 18:36 es que es verdad que todas las fotografías casi todas las fotografías tienen una historia de tres hemos vuelto a retomar todos el tema de la fotografía es más o menos profesionalidad con el tema de Instagram por ejemplo no que es una red social que se basa en el uso de las fotos entonces de repente uno ve ahí pues que personas que tienen mucha habilidad para la fotografía también ve uno que gente muy vanidosa mucho uno ve muchas cosas no en la en esta red social de fotos pero es verdad que quedamos algunos un poquito nostálgicos quizás un poquito antiguos porque no quiere con esto no me gustan las fotos digitales un hito entonces qué haces imprimir las no todo

Voz 20 19:24 las cada seis meses

Voz 6 19:28 pero lo hará a través de una PP entiendo

Voz 0020 19:30 exacto luego tales PP porque es más práctico tardo menos

Voz 6 19:37 salen muy bien y cuántos mes tienes no lo puedo contar todas pero tengo una vitrina que la parte de abajo es toda de albunes de fondos llana que romántica eres de verdad pero es que esto no sé yo siempre creí que se pasaba de generación en generación porque mi madre

Voz 0020 19:57 siempre hemos hacía muchos algunos de fotos tenemos muchos algunos de fotos mi hermana yo entonces me parece necesario tener albunes de fotos en papel

Voz 6 20:06 bueno pues ya que te has puesto hablarte a preguntar en todos estos álbumes de fotos que tienes hoy que estoy preguntando a nuestros oyentes por una fotografía que tenga historia tienes tu alguna dentro de todos esos álbumes que recuerdes con cariño por la Historia guarda todas vamos como respuesta no se monja Llorente en el intento

Voz 0020 20:30 lo pero bueno es verdad que que hay hay algo que sucede con las fotos de cuando éramos pequeños que supongo que me dais todos la razón y es que claro uno tiene en la imagen esas fotografías y lo que ocurre es que a veces

Voz 6 20:44 recuerdas ese momento pero tendrá la duda de si lo recuerdas por la fotografía o porque lo porque realmente recuerdas ese momento exactamente

Voz 0020 20:55 qué bonitas son las fotos en realidad dice que es que que Adriana Mourelos es muy retro bueno un poco es un poco un poco moderno con esta con esta palabras y queremos bonito la verdad dice alma

Voz 20 21:07 los píxeles ahí sí sí lo de insta a gran es como esas personas que se sacan selfies detrás tienen toda la habitación desordenada y eso pasa muchísimo

Voz 0020 21:16 el baño de repente ves ahí como los botes el secador en no que no es exagerado

Voz 19 21:22 más que de repente sacan un vídeo y tienen detrás la habitación destartalada o está en un sitio que que a priori un fotógrafo

Voz 0020 21:29 Pokemon adjunta una de las últimas

Voz 21 21:32 Antanas que se han publicado de Donald Trump le dice yo sí pero descubrir descubrir no sospechaba como era el personaje es que la fotografía aparece bueno llueve hay mucho viento no y entonces está Donald Trump su mujer Melanie hay su hijo entonces él se tapa con un paraguas enorme por cierto sólo sí mismo ni la tapa ella que

Voz 0020 21:57 esta así con el PIL os haré huelga ni al niño que por cierto

Voz 21 22:02 yo voy a hacer un comentario de madre vamos

Voz 0020 22:05 poquito abrigado para llover Vendrell desde viento seguro que ha visto esta fotografía publicada en los periódicos recientemente desde esta semana yo creo esta foto hice Pokemon que esta foto le ha hecho pensar o más bien reafirmarse en pensar que el presidente de Estados Unidos es un egoísta un ególatra mezquino bueno esas son las fotos de las que hablábamos de esa foto hecha en el momento preciso ves Pokemon dice yo tengo tarjetas de memoria llenas de fotos dos Marcos electrónicos para reproducir mucho más moderno Adriana pero es que de los nombres electrónicos me ponen nerviosa porque aun pasándolas fue no puedes detener que no puesto Carla si alguien me entiende que llame novecientos cien ochocientos Si usted también imprime las fotografías todavía novecientos cien ochocientos si a usted le gustan como a Pokemon los marcos electrónicos novecientos cien ochocientos si tiene usted una historia que contar que haya detrás de una fotografía mira abordó es dice esta esta foto es de ayer y publica nuestra foto de absoluto éxtasis y felicidad después de ver la obra de teatro de Hablar por hablar que por cierto sino la vis no vaya a verla en el teatro Bellas Artes un elenco de actores impresionante muy bien dirigidos y merece mucho la pena dice yo soy víctima incurable de la moda aquella de doblar la cabeza en todas las fotos

Voz 6 23:35 bueno buenas que esto podríamos hacer otro programa entero de cómo

Voz 0020 23:38 posar en las fotos malísimas tendrían que entrar dinero tendría que entrar Inés para hablar del posado foso dice almas Peaks es la típica foto de niños donde no es faltar fotografiaban desnudos y luego las madres estaban todas orgullosas mostrándose velas a nuestras nuevas parejas

Voz 6 23:57 yo ahí me veo muy identificada y tengo una yo tengo muchísimo pelo ahora pero es que nací con muchísimo pero también entonces era una bola de pelo no muy guapa la verdad tanto sé que mis padres sólo decían que era suave pero fea que debía ser que exagera entonces algo con con una peluca

Voz 19 24:14 la africana desnuda en la bañera

Voz 21 24:19 es una foto que tus padres muestra muy orgullosos remata muy bien pero es que no tengo ningún tipo de dignidad que es como mira que tiene fotos para enseñar pues no pero la Baceos aclaro tocó a Madrid sigues haciendo estas cosas tan tortuosa nos niños no no gracias amigos hay gracias Borja por un momento mirado así como asustada Diego versiones estaba de una foto saldríamos mal como siempre helenas durante muchas gracias todo esto porque eh

Voz 0020 24:48 el reportaje periodístico ha salido una fotografía en la que se ve en un post it la contraseña secreta que se utilizan Hawai para alertar sobre el lanzamiento de misiles así que buena a raíz de esta noticia Le este este comentario que hemos leído pues le planteamos y Le Pen

Voz 3 25:05 dejé hablar de fotografías

Voz 0020 25:09 Santana yo vi bien el Facebook de alguien a quién tengo agregado una foto de mi ex cuñada y entonces se abrió la caja de Pandora

Voz 22 25:19 no

Voz 0020 25:26 Víllora González buenas noches gracias por Hablar por hablar en el teatro dice lo mejor de no saber dormir es hablarporhablar lo mejor que puede hacer en estos días que tenga un ratito de ocio es ir a ver a Viyuela y al resto de compañeros sobre las tablas del Bellas Artes hablarporhablar teatro al novecientos cien ochocientos José Manuel desde Murcia buenas noches

Voz 24 26:03 muy buenas noches qué tal por aquí ahí vamos poquito a poco que nos cuenta

Voz 25 26:10 sí

Voz 26 26:11 pues llamaba porque ahora mismo me encuentro en la puerta del hospital

Voz 24 26:15 eh

Voz 26 26:15 porque tengo a mi padre ingresado el pobrecito tiene cáncer desde hace ya se lo detectaron hace ya unos meses yo y me han dicho que le queda nada que queda tres siendo optimista

Voz 24 26:30 vaya cuánto lo siento José Manuel sí

Voz 26 26:33 gracia sí la verdad sin pecado un poco el mundo encima porque además yo soy una persona que me considero relativamente joven tengo un años pero veintidós sí yo por ejemplo efectos prácticos solo tengo a mi padre porque con mi madre no tengo relación yo o de dieciséis años que me echo de casas y relacional sí entonces digamos que el único punto de apoyo

Voz 25 27:01 o defensa o o digamos

Voz 26 27:03 visión paternalista del mundo donde tiene una personal te protege lo que cuida de tío mira porque se va si digamos que ese pecado el mundo un poco encima

Voz 24 27:15 no sé si me puedo explicar si esos denme joven

Voz 26 27:19 entonces cuando se junta esta situación donde tiene unos estudios tiene que cuidar de tu casa de tu padre de todo rima que en este caso de traspasos y por ese asfixia cómo han ido cayendo cuesta abajo pues la verdad sea seguro y lo quise hacer aún muchas veces poder mostrarlo porque se titula Under él se hunde aún más

Voz 24 27:44 ya

Voz 25 27:46 fue muy duro muy duro

Voz 24 27:48 mucho más duro mantener el chico que otra cosa ya que siempre bigote vino a nadie

Voz 26 27:57 no yo siempre digo que hay cosas que a mí tienen allí te enseña porque yo por ejemplo el otro día hablando conmigo que así medio en broma medio se te decía pero sí que no no yo por ejemplo no se mi para que donde hay que pagar la contribución y todo ese tipo de cosas el día que que y me parecen tonterías pero verdad hay cosas que que no te nadie te enseña o afrontar este tipo de situaciones pequeños detalles como el que le he comentado sí que posee son simplemente usaba esto llamado poco como terapia

Voz 0020 28:35 está ahora en la puerta del hospital José Manuel se va a descansar un rato au vuelve donde su padre

Voz 26 28:40 no yo vivía con mi padre ha estado ingresado ya unas cuantas veces yo siempre vengo aquí con el hospital no me gusta dejarle solo si fuera al revés la él no seguirían trofeo

Voz 25 28:51 E intentó al menos ser

Voz 26 28:56 el que ponen en su lugar que haría él

Voz 24 28:59 no tiene hermanos José Manuel no soy dijo lógico así que esto fuera su padre

Voz 0020 29:08 está consciente

Voz 26 29:10 si está cociente simplemente el pobre además como tiene mucha dificultad a la hora de respirar y todo esto se despiertan se vuelve Acosta nos va a costar

Voz 25 29:19 dormí a veces tiene dolor en el pecho entonces y hoy me han dicho está la triste noticia ya vemos algo que se intuía se veía

Voz 26 29:32 porque en un primer momento me dijeron que el tratamiento paliativo Pedro hasta que el doctor o la doctora en este caso no que lo hizo

Voz 25 29:41 no no lo asimila todo un lucro no

Voz 0020 29:46 es complicado él él es consciente también de lo que pasa

Voz 26 29:50 no del todo no del todo el enfermos saben que está mal pero tiene esperanza Virgili hice lo dicho ya la doctora que por favor se lo dijera que sí

Voz 25 29:59 no merece

Voz 26 30:00 la verdad si no si de la verdad con cierto tacto por supuesto pero la verdad les ha dicho autor de quiere les echan

Voz 25 30:12 a esa responsabilidad abrevia el cuerpo es una responsabilidad demasiado grande como para como para echarse la uno he pedido por favor que hablar al que hablara el en este caso la doctora con él porque no porque lo mejor al fin y al cabo

Voz 0020 30:38 mire usted qué es lo mejor que sepa la verdad

Voz 26 30:41 sin duda porque me parece un poco esta nada que no lo supiera y una persona lo suficientemente inteligente y lo suficientemente razonable como para valiente porque yo está muy valiente para afrontar esta situación

Voz 0020 30:55 intuyo también José Manuel que si usted tiene veintiún años su padre también es joven

Voz 26 31:02 no no mi padre me tuvo con cuarenta ya el acto cuarenta y cuatro entonces digamos Mi padre tiene ahora sesenta y ocho

Voz 24 31:12 bueno tampoco es más

Voz 26 31:14 no no matar no es una persona excesivamente mayor pero el problema que estuvo fumando duran desde que tenía quince años entonces tuvo una quince años porque tenía sesenta y siete de estar muy muy concienciado con lo que el tabaco corre claro acarrea vino en el que hay gente que te hasta luego eso solo pasa otra persona herida con como comprar bono loto cuanto más fuman más papeletas tiene de que hay gente que no ha fumado subida le toca hay gente que tienes que soy padre tenía todas las papeletas

Voz 0020 31:52 José Manuel no sé si le apetece hablar de ello pero me imagino que es una pregunta que no sé si usted se ha hecho pero seguramente alguien externo a usted le haya hecho ha pensado en retomar la relación con su madre en esta situación

Voz 24 32:08 a ver si no le apetece no tiene que contestar no yo

Voz 26 32:13 el lado bueno debe hablar con la radio que quiénes cierta cierta distancia entre el oyente y el que habla entonces de modo que da un poco igual cree contar cómo contarlo al fin y al cabo digamos que cuestiona no mi sí lo he pensado pero a ver te explico mi madre me echo de mi casa con dieciséis años porque yo pequeña conflicto con

Voz 12 32:35 entonces pareja

Voz 26 32:36 que siga haciendo su pareja qué pasa que ocurre que cuando te echan de tu casa con dieciséis años cuando elijan para mí me dijeron mañana cuando te voy al instituto déjame que te lleva a tu cosa

Voz 25 32:50 si no vuelva así

Voz 24 32:56 sí duró seis años

Voz 26 32:58 sí al principio Arturo al principio cuesta pero llegó un momento que lo asimila como el que hace callo y cómo haces callo ya digamos cuando arquetípico cuando hablan de ello cuando no van a tu madre además como un pueblo y sabemos la crueldad que tienen los niños en edad y a todo el mundo lo sabía se a mí me han llegado al compañero de su consagración en mitad de clase pero oye Jose porque la verdad es que no te quiero

Voz 24 33:32 mitad de clase con dieciséis

Voz 26 33:34 dice este año entonces eso yo se lo dije así se lo dijeron a mí no me levanto yo te tengo guantazo de clases fíjate fíjate en voz alta pero un hígado y cogí la cuestión fue porque que así ante esa situación cuando pasan todo ese tipo de cosas ya no sólo eso sino que tu madre para cubrir un poco la espalda ente hice que por ejemplo el problema que ha habido en casa es que yo estaba metido en temas de ahí que me ha tenido que echar porque no quiere dejar ese tipo de extrema

Voz 25 34:09 sí la verdad es que huele entonces digamos que hace yo la verdad

Voz 26 34:16 cuando escucha este tipo de cosas pues la verdad en las ganas que tiene de retomar la relación con tu madre son ninguna

Voz 0020 34:23 ya

Voz 26 34:25 que en algún momento yo pienso que por necesidad mirando de forma egoísta tendría que retomarla

Voz 24 34:31 uno Liga ponía estos años no no ha sabido de niña

Voz 26 34:35 a ver es sabido muy poco me hace unos meses Morin abuela por parte de madre con la que yo tenía muchísimas relación yo siempre diré que era la mujer que más me ha querido la guerra y tuve que verla y las relaciones de cordialidad como el que tiene un primo que llevan mucho

Voz 12 34:49 en costumbres

Voz 26 34:51 cómo te va todo bien qué tal bien ya está de cómo llevar la carrera muy bien tú cómo te va todo hasta

Voz 0020 34:58 en porque ella en el momento en el que lo echó de casa sabía que usted se iba con su padre

Voz 26 35:04 claro ya me dijo te vas con tu padre y yo a yo no me están divorciados

Voz 0020 35:09 eh

Voz 26 35:11 entonces yo mi padre se verían cuando yo tenía tres años era día custodia de hace ya mucho tiempo de típico de dos fines de semana con papá el resto del tiempo

Voz 24 35:19 sí

Voz 26 35:20 entonces yo quería mucho a mi padre pero mis padres además tenía mucha diferencia de edad mi padre sí en veintisiete años de diferencia era que son muchos años entonces la confianza que tú tienes con una persona a la que haber todos los días hay que se lleva contigo André diecinueve años no es la misma confianza con la que tiene con una persona que ver dos fines de semana

Voz 25 35:39 Ana si tiene más diferencia de edad ya que eso no quiere decir que no le quiera que no tiene nada que ver simplemente la ropa

Voz 26 35:50 el Rozas el cariño el cariño sino la confianza en este caso

Voz 25 35:53 sí

Voz 26 35:55 así que el panorama

Voz 25 35:58 que a uno se siente un poco desalentado pero

Voz 26 36:00 lo peor del tipo como he dicho no

Voz 0020 36:03 eso es lo peor José Manuel es lo que nos decía al comienzo de la llamada lo peor es tener que aguantar el tipo hoy no poder mostrar sus sentimientos sumió dado su disgusto y tener que que simular que nada está tan mal no delante de su largo

Voz 26 36:16 que yo estoy aterrado sido soy sincero yo estoy totalmente desolado porque no me quién imagina cuando dentro de Olot una eso es falte Pal que no lo concibo así si no lo confirma

Voz 25 36:32 sí sí

Voz 24 36:34 es algo que no porque en qué situación tiene está usted estudiando

Voz 26 36:39 yo estoy estudiando yo estoy estudiando piano veterinarios tuya en cuarto de carrera si estoy fuera de casa lo vivido fuera de casa porque me parece que es un pueblo entonces ahora que mi padre está enfermo en venga pues estuve con él pero sí es verdad que cuando empezó el curso pues yo venía conforme podía hacía lo que podía abonan poco alteraron no como podía clases prácticas exámenes con ir a casa a hacer las cosas de casa tiene todo hecho yo le dije a mi padre que a conmigo aquí a Murcia en este caso

Voz 25 37:14 sí sí sí me dijo que me

Voz 26 37:17 día primero primero que parecía egoísta por su parte el que yo me volcar completamente en el segundo porque él quería seguir estando en su casa la sí ha subido en el pueblo como es comprensible no que fuera

Voz 24 37:33 lo comprendo

Voz 26 37:35 yo veía que estaba mejor conmigo en una ciudad donde

Voz 25 37:39 las todos los

Voz 24 37:43 y finalmente que han hecho seis

Voz 0020 37:45 se ha vuelto usted a casa una temporada

Voz 26 37:48 sí porque ahora o cada examen a las clases tan cortada que hay un digamos que fue un intento estudiar como pues no en casa porque tampoco es que lo primero que la cabeza no están en condiciones de estudiar según lo que hay muchas cosas que hacer y ahora el padre también ocupa mucho tiempo algo lo que puesto tampoco

Voz 0020 38:13 no no no pasa nada tendrá tiempo para

Voz 24 38:19 para saludarlo y así que os a la situación de hoy en día

Voz 26 38:26 por eso dio llamó a las radios al menos tengo algo de terapia por así decirlo de grupo claro

Voz 25 38:34 así que pero eso es lo que más miedo me da en la soledad de no tener o no tener

Voz 26 38:41 a nadie que te aquí a quién pregunta si tiene algún problema si tienes alguna duda sobre cualquier cosa

Voz 25 38:53 la sensación en mi amigo nuestro que esa no era admiro negro

Voz 0020 39:02 de todas formas José Manuel parece usted un chico muy maduro

Voz 25 39:12 no sabría decirles no Soria me llamó que uno no sea sé lo que tiene

Voz 26 39:26 aquí entonces preferiría ser más inmaduro y no tener que me ha tocado

Voz 0020 39:32 ya ya

Voz 26 39:40 no en este caso no consigue una cualidad

Voz 24 39:45 es una circunstancia no más que una cualquier es una exigencia

Voz 25 39:49 sí gente

Voz 0020 39:51 sí pero no todo el mundo reacciona de la misma manera aunque sea una exigencia del guión

Voz 26 39:58 hace tiempo hace tiempo que mi padre estuvo ingresado en observación admite está bien nombre mayor enfrente ideal al ver tanta diferencia de edad cuando le he comentado

Voz 24 40:10 yo quiero a mi abuelo no

Voz 26 40:12 el estudio explica el que era mi padre y me contestó Porque bien trata a tu padre yo sino trato bien a mi padre a quién voy a tratar bien aquí aquí mandar un mensaje porque yo sé que hay mucha gente mayor es sola en su casa mucha gente que da su hijo ya son seguido muy aderezan cuando por circunstancias no estoy diciendo que sea por elección propia de lo hizo en este caso pero intenta aprovechar el máximo tiempo posible yo siempre he dicho que la gente mayor sino el conocimiento de cualquier tema cualquier aspecto pero sabe que tuviera algo así que aproveche al tiempo que tienen que parece que que no parece que lo vamos a tener y siempre y no a mí me han dicho que me quedan unas

Voz 25 41:01 lo hizo en hace corto muy corto tanta cosa mencioné cae el alma a los pies cuando yo pienso cuando todas las cosas que no lo voy a tener eso cuando siguió quiéreme graduó he cuando todo no va a estar ahí con primarias muy

Voz 0020 41:26 José Manuel muchísimas gracias gracias por su sinceridad compartir este momento tan mi

Voz 25 41:35 a vosotros por ayudarme con mayor mayor intención pero me ayudan mucho

Voz 0020 41:40 José Manuel llámennos siempre que que le apetezca que lo necesite que que tengo ganas de hablar un ratito que las noches en el hospital son muy largas y muy duras

Voz 26 41:52 la verdad es que hace tiempo ya que escucho este programa ahí

Voz 25 41:56 yo he dicho que sí que no porque no haya más madres

Voz 24 42:05 un poco

Voz 0020 42:09 a los siempre que quiera

Voz 24 42:11 pues muchas gracias un abrazo muy fuerte José Manuel otro para todo lo que me escuchan ánimo

Voz 27 42:18 gracias buenas noches no

Voz 29 42:31 con todo en la acción pero es que está es imposible hacernos fuertes sólo ha jugado sólo que esto no me digas que no te darla setas que recuerde usted las cosas que se cuidan no se tirón de repente sino de notara Félix

Voz 30 42:59 es toda la Master Chef que

Voz 29 43:01 Hart prefirieron los tantos que no compensa siempre quedas

Voz 3 43:08 no imagina

Voz 30 43:12 aportó de por este destaca

Voz 1 43:15 bombas novecientos cien ochocientos

Voz 31 43:18 el número de teléfono de la hablar

Voz 0020 43:21 en este sentido bueno tarde porque me comenta la llamada de José Manuel y dice que se hizo hombre antes de tiempo porque las circunstancias así lo obligaron

Voz 29 43:33 consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta canta que te que

Voz 0020 43:37 Letonia ojalá José Manuel pueda afrontar este trance con la misma fuerza con la que habla

Voz 29 43:43 pero ahora hay caminos que acaba vale no

Voz 0020 43:52 el novecientos cien ochocientos Eva María de Castellón buenas noches

Voz 32 43:57 hola qué tal

Voz 0020 43:59 Nos cuenta

Voz 32 44:01 que ha de contar mi tuvo un gemelo

Voz 33 44:06 si miras

Voz 32 44:09 desde Quito a su está todo en el gimnasio a Gas que tuvo lo que hacíamos ese función yo siempre a dieta

Voz 33 44:27 con médicos

Voz 32 44:29 pero a su gemelo irme ha engordado hasta los veintiocho años pesaba ciento cincuenta kilos sí defendió quedarme mire la prueba me salió ahí si lo hubiera sido mucho con no poco que se murió

Voz 24 45:00 la gente qué tipo de

Voz 0020 45:02 operación se hice van María

Voz 32 45:05 me hice un clásico ir reducción es uno Si eso yo ocho heridos hay que yo lo incida con cinco seis años como cumbres amoldar piensan utilizar un cuarenta y dos años estoy voy al médico para que lo pueden hallarse Irujo de pasado otro de pasarlo todo hay por lo que sea estoy interesado ha vuelto a Cruise a algún corazón estoy hecho un lío de mi hijo y que conocía mucho de mí

Voz 0020 46:22 cuántos años tienes su hijo

Voz 32 46:28 pero por lo vivido en él

Voz 33 46:33 en el Cairo

Voz 32 46:36 el caballo oí empleo pues no sé si muy enfermo de unos noventa y ocho en el juez venido son ya sea ni una eso no me la five sí son son cirugía Zhang de él

Voz 0020 47:13 Eva María y cómo es posible que que haya vuelto a engordar después de una operación de este tipo que les dicen los médicos porque

Voz 32 47:21 pero uno millón

Voz 0020 47:23 poner no lulo

Voz 32 47:27 veo todo con yo me quiero once médicos de ellos un otro otro otro uno dijo que sí

Voz 33 47:40 qué haría

Voz 32 47:45 y y yo resultado símbolo o y haces el otro me dijo yo si fuera a mi hija podría el otro me dijo tranquila que te ayudaremos

Voz 33 48:02 sí

Voz 32 48:03 Cudillero vas al médico lo cuentes lectores era Si que han visto cómo era estuve mucho tiempo si me hice amistad con codo que sólo sanitario sí sí de uno y si tranquila que es decir que la felicidad que tenían gente dio la vista bueno pues esto y dice así como astillas tuvo que ir con mucho cuidado con la comida iba a partir a todos los como

Voz 0020 48:53 es verdad que esto del cuidado con la comida María es algo que hay que tener muy en cuenta después de una operación como a la que se sometió con veintiocho años no

Voz 32 49:03 estuve yo hice todo depende también de incluso con divisiones me dijo me enseñaron esto ha sido un éxito en la cola y me di di sí pero soy súper alguien con el Trípoli yo con mi marido Si niños así en de ahí

Voz 33 49:43 el síntoma yo hice sigo cogiendo kilos el que no un cable con ese con el que era mentira

Voz 32 49:59 fui mucho al tiene un abrazo

Voz 24 50:01 con su marido

Voz 32 50:03 sí pero las relación pero el otro Rajoy se ha ido uno y me ahí esto si estoy con él y ocurrió estuve con mi madre

Voz 33 50:26 y encima siga sí sí sí sí bueno a darme un cruce entre pidiéndome dinero carne de ahí Ciudadanos to cut sí es un cuchillo consumen bastante el verlo Empresaria no sé no sé cuándo Funke que tienda pero ahora me siento muy el segundo enseguida pero peso que tengo me ha mirado lo pida me gustaría saber su opinión

Voz 32 51:46 soy pues algo parecido

Voz 33 51:54 mi posición muy importante para mí

Voz 0020 52:05 porque en Twitter le pregunta directamente le dice Eva María y usted usted quiere volver a operarse

Voz 32 52:14 yo te digo que mi vida ha sacado

Voz 33 52:22 sí

Voz 32 52:23 yo creo que cuesta respirar a esa poquito como saberlo

Voz 33 52:36 sí sí

Voz 32 52:37 si me dan no

Voz 0020 52:42 porque usted ha vuelto a recuperar el peso que tenía antes en poco tiempo

Voz 32 52:47 no no no

Voz 33 52:52 sí sí sí

Voz 32 52:57 no quería rendir siempre dos de ellos los clientes tres a esta parte el genio dijo México ese tipo de cómo en tan poco tiempo persona se da mucho si ellos y yo me digo él me había envejecido oí o que se le echara en hijo y mi madre

Voz 24 53:45 su hijo vive en el hotel

Voz 32 53:54 viene noche hace una hora de esta tarde Si tu me o me emocionó juntos a mí en tiros estoy muy pero que no si Tenzing hombres quiso ser si no va con mi chica hay ir tú es que respiramos a mí miedo que me han ido con el que ha sabido monte

Voz 24 54:56 su marido qué opinión tiene su madre le dice que no

Voz 32 55:09 el padre hace diez años o griego

Voz 33 55:16 sí

Voz 32 55:16 no está enfermo ficharle cuidado yo sí mismo se hizo sin ir sentado en el compañero el de lo hizo es levantarme

Voz 34 55:43 sí había incluida si quiere

Voz 0020 55:49 Eva María pues que todo vaya muy bien tome la decisión que tome ya nos contará de acuerdo

Voz 34 55:58 muchas

Voz 0020 55:58 después de Amar Eva María

Voz 34 56:01 buenas noches

Voz 0020 56:10 Óscar Moratinos hay que darle al físico su importancia si lo tienes claro adelante con la operación después a trabajar mucho ánimo con la llamada de Eva María alcanzamos las tres de la madrugada a las dos se nos escucha desde Canarias así que ya están por aquí Ana Atón y el resto de compañeros de informativos los escuchamos ya la vuelta más Hablar por hablar