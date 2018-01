Hablar por Hablar (19/01/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 normativos en la

Voz 11 04:46 hablar por hablar Adriana Mourelos

Voz 0020 04:53 Fuentes screening les recuerdo que el comienzo del programa charlamos acerca de la fotografía aquella que es especial para usted aquella que destaca por algo aquella que fue tomada quizás en el peor de los momentos pues bien dos oyentes comparten a través de Twitter sus historias de fotos urdu es foto de los alumnos con los maestros en la escuela de mi pueblo engordó es era el curso sesenta y cuatro sesenta y cinco y me acuerdo perfectamente sobre su

Voz 11 05:22 sólo hay nieve y creo que era el mes de enero

Voz 0020 05:30 Carmen Crespo escribe junto a una fotografía de una niña preciosa dice ella es Ainara mi hija la fotografiar encontró mi madre las pasadas fiestas dentro del bolso de mi tío está muy enfermo y necesitaba su documentación la próxima semana Ainara cumplirá veintitrés años mi tío la llevado con él todos estos años al novecientos cien ochocientos Enrique desde Madrid buenas noches

Voz 0779 06:07 para ver en qué tal muy si este beber no me trata posa vale

Voz 0020 06:14 pues qué tal estas Enrique

Voz 12 06:16 muy bien quería hablar sobre fotografía que además mi en mi profesión

Voz 13 06:23 pero antes me gustaría darle todo mi apoyo a a Manuel por lo que está pasando con con su papá también a todas las personas que están intentando dejar de fumar a los que sigan fumando no pero a lo que han tomado la decisión de querer dejar de fumar les quiero mandar todo mi mi apoyo dio cuarenta y cuatro días sin fumar el hacerlo el el cinco de diciembre me va a empezar a hacer el el uno de enero pero Diego bueno la voz lo lo uno seguro que lo no lo cumplió como motor del propio proponer este año no hay y bueno bueno estoy muy muy contento con un con con eso lo he conseguido gracias a a obra aparatito que es vapor Isadora con el que puede jugar fumar pero realmente en vapor vapor de agua

Voz 12 07:22 voy con los sabores Si

Voz 13 07:26 ya ya ya bueno día practicamente sino que mes y medio después pues bueno ya te Bajaur yendo de de de que me he ahorrado cuatrocientos cuarenta y ocho cigarro hay ciento dos euros hasta un aquí

Voz 0020 07:40 en cuarenta y cuatro días ciento doce euros

Voz 13 07:44 en cuarenta y cuatro días ciento doce euros cuatrocientos cuarenta metros y Garraf calculo que me ayuda hacer una aplicación que se la recomendó en todo el mundo hay varias no decir el nombre pero hay muchísima gratuita que tú poner cuánto dinero en cuanto se hizo mal día bueno te costaba la cajetilla iría a día te va dando animaba a motivando oí casi que te dejan en vergüenza porque ahora yo veo estos ciento dos euros que me he ahorrado en cuarenta y cuatro días haces cálculos mes en años

Voz 12 08:16 hay que hubiera sido gastaron un viaje o que hubiera sido gastarlo en mi mi vida

Voz 13 08:25 entonces pues bueno esa esa puedo esos dos consejos en el tema del programa está funciona

Voz 12 08:29 cuando oí que bueno que a él

Voz 13 08:35 en cuanto a la fotografía encantado algo que escuchado que es que me gusta el papel porque la puedo tocar eso me encantaba porque el apodo tocara eh hay todavía la fotografía de moda amando el el papel

Voz 0020 08:55 es que no hay nada como eso Enrique parece que una fotos menos fotos está en una pantalla

Voz 12 09:02 bueno eso es otra manera de de de de te sentirla la imagen de emocionarse con la imagen es muy bueno

Voz 13 09:12 si la experiencia no que que que que el transporte la la imagen que todavía existe un rotundo retuvo al con con el papel ya no sólo de tocarlo como tú has dicho no saber porque hasta los tipos de papel la comida e incluso el oler el pan

Voz 12 09:28 el si no

Voz 13 09:31 la lupa todavía hacer usando cuando son impresiones grandes de gran formato

Voz 12 09:35 aquí hay algo mágico en ver cómo

Voz 13 09:37 la lupa de estas que esperamos la cara al al papel para ver las lecturas para revelar la sombra fuera verla liquidez eso de personas maravilloso aunque se trabaje con con fotografía digital porque obviamente lo lo

Voz 0779 09:51 no

Voz 13 09:53 de cara a una calidad aquella el negativo pero no hablaba no

Voz 12 10:01 pero pero

Voz 13 10:04 bueno pienso que el la fotografía digital el hecho de que ahora los teléfonos tengamos buenas cámaras no ayudan a hacer mucha foto muchas mala foto antes había menos probabilidad sería hacer mala fotón ahora hay una probabilidad enorme de hacer fotos malísimas que no sirven para nada más que para ocupar espacio en el en el disco duro no

Voz 12 10:34 te lo carretes de de veinticuatro

Voz 13 10:39 el XXXVI fotos entonces hacemos una fotografía reposo

Voz 12 10:42 nada en la que al final Si bueno breve dos veces bueno para ahí algo que que y bueno ya

Voz 13 10:53 bueno quizá no ocurre tanto no porque ahora con las con las redes sociales y eso pues la gente comparte fotos de sucia que tal pero han Tejera y demasiado te Dios hoy

Voz 12 11:03 perdona mental cenar a casa de un amigo o a lo que ella era todo en París o en Roma

Voz 13 11:09 eh hice que sea que siempre ha son cuarenta y seis fotos contenía una tarjeta de memoria que voy ser toda la foto que quisiera el tío tener señala que ciento sesenta y seis foto el que tuya la número diez días ya no quería ver más

Voz 14 11:26 entonces pues bueno me encanta que a la gente ha

Voz 13 11:30 cuando el

Voz 14 11:32 el el papel porque si al final

Voz 13 11:35 el Gobierno no no imprimen las setecientos fotos fino en primer veinte treinta aunque para mí lo ideal es contar una historia en el cuatro imágenes con cuatro fotografías muy lo puedes contar algo como toque tiene el don de la palabra sino una frase no saber transmitir algo que necesitas estar una hora y media la no hay algo que hay que nada hizo

Voz 0020 12:00 contar con cuatro fotografías no es no es más que fotoperiodismo

Voz 13 12:06 sí bueno pero en realidad la la la la fotografía lejos de de de mala esa visión romántica la gramola emocionales sentimental en esta para contarlo para para contar y para hablar de lengua fotoperiodismo al al fin y al cabo jefe contar hablarte un buen fotógrafo en una sola imagen

Voz 12 12:33 te cuenta ahí te transmite no su perspectiva es una manera de percibir

Voz 0779 12:40 desde su manera el nivel ponerla arriba

Voz 0020 12:45 Enrique entonces eres fotógrafo profesional

Voz 12 12:50 sí tengo veintinueve años

Voz 13 12:54 el en muy muy muy jóvenes que hay en Canarias hace una fijo once años a a dedicarme a ello prácticamente yo creo que desde que tuve de primera cámara ya empecé a a los para trabajar porque la Cámara vuela son muy caras y hay que amortizar las pronto era o coger el me para para para Madrid a que ni Mireia no coman algo de un nivel un poco más más serio es decir el fotógrafos trabajó como creativo también trabaja aquí hace unos años como director de arte de de una marca igual no pues le fue escuchar bastante tocado al tema de la fotógrafa

Voz 12 13:33 a hace como cinco años que que no llame

Voz 0779 13:37 lo que no he podido evitar

Voz 0020 13:40 Enrique usted siendo fotógrafo profesional teniendo que mezclar continuamente el mundo de la fotografía digital con el mundo de papel sigue siendo usted un romántico como me decía mi compañera

Voz 12 13:57 sí sí realmente Si yo tengo las

Voz 14 14:02 tengo la suerte de hemos

Voz 13 14:03 Carmen cuando veo la foto sobre todo en en publicaciones no reviertan hacia algo muchas fotografías retrato algo mucha fotografía de moda entonces

Voz 12 14:12 ah bueno soy muy feliz

Voz 0779 14:17 tomando la foto no viendo el resultado no

Voz 13 14:21 creando la historia y luego me emociona cuando la veo cuando en papel ahí hay algo que existe como alternativa a la impresión de de foto que además es muy divertido que es el el hacer foto libro no sé si alguna

Voz 0020 14:38 sí sí sí sí sí que su medio camino entre una cosa y la otra

Voz 13 14:42 sí hombre yo camino lo que pasa que

Voz 12 14:45 que ya es mucho bueno iba a decir es mucho

Voz 13 14:47 más creativo en realidad son lo contrario de lo que dicen lo porque hay gente que imprime fotos en papel cuando las monta en el álbum hay FON maravillas las que Seat

Voz 0020 14:58 cuando no hicieron puedan escribir algo nadie claro

Voz 13 15:01 claro metes una hoja de un árbol con una servilleta

Voz 12 15:04 ahora bien el papel de un chicle que el que te lo comuniqué adelante

Voz 13 15:10 eso es decir hay gente que

Voz 12 15:13 que que hace verdaderas maravillas

Voz 13 15:15 con con el papel también pero bueno para dar dentro del Romanticismo oí a un punto un poco más tecnológico oí progresista que van las cosas un pues bueno esta esta posibilidad no de hacerlo los fotos libros y también mola mucho cuando te llega a casa o cuando bajaba a la tienda

Voz 15 15:37 va a buscarlo

Voz 13 15:39 la calidad de las impresiones son fantásticas que poner motor diferentes tamaños hacer pues todas estas colas que es eso

Voz 0779 15:45 por eso no las redes sociales hoy a mí tal

Voz 13 15:48 puedo hacerlo en papel y entonces hay formatos desde el día quince de toda la vida lo que no como el tamaño normal incluso álbumes mucho más grandes

Voz 12 16:00 también también mola mucho he yo siempre pienso en cuando llegara el día que alguien baje la palanca cuando digo que alguien baje la encabeza el ya que a casa

Voz 13 16:10 pues vida no que tratamientos conectado

Voz 12 16:16 he hecho que editará un poco a poco burrada pero escalar el tengo un portátil me en el portátil

Voz 13 16:24 se rompe el disco duro eso sonrisa llamaba que tengo la nube no sea que yo creo que el ochenta por ciento de las personas que tienen una nube en Internet al igual ese día no la feria y si ese día no hizo la el el guardado automático esta cosa fallan qué tal el eh pues bueno el el papel de la muy muy buena vida

Voz 0779 16:49 al menos la lo suficiente como para seguir viéndola mientras estemos vivos

Voz 0020 16:54 exacto que ya es mucho

Voz 0779 16:56 que es mucho vaya bueno

Voz 0020 16:58 además hay otra cosa que que un ordenador un disco duro además de estropearse puede dejar de utilizarse podemos perderlo puede moverse una mudanza de lugar pero un álbum de fotos a priori una persona no no lo deja perder

Voz 14 17:15 efectivamente si es que

Voz 13 17:18 vuelvo a lo que a lo que decía antes con el número de no hemos las fotos que yo tengo carpetas sobre todo el de siempre cuando yo soy de la de la primera generación del cambio a nivel profesional del cambio analógico a a digital yo vi nacer el el a nivel profesional el tema digital yo también pues cometiese atacada de viaje por ahí hacer trescientas fotos no yo sacar pero ahora mismo no las abro porque me da tanta pereza sea yo creo recordar lo del viaje y al final miro una botella que tengo que meter

Voz 0779 17:50 la de cerveza vacía de porque abrir esa con sesenta animales tengo tiempo para él cómo mucha mucha pereza con Margo los álbumes lo alumno pues en tu casa yo lo sé cuánto tiene que tener cuánto les cero uno se contagió ese montón pero bueno con el que anulan si excepto si yo diría treinta

Voz 13 18:12 treinta pues carpetas en el ordenador

Voz 0779 18:16 ninguna nota

Voz 13 18:19 espero que que sea Lumen tiene treinta carpetas tiene alrededor doscientas

Voz 0779 18:24 ya que acompañan esta cuando seiscientas

Voz 13 18:26 fotos de un cumpleaños más cuatrocientas otro deporte

Voz 0779 18:29 sí me respondió otro cumplen

Voz 13 18:32 entonces fue acostumbramos a eso ha Si bueno breve dos veces bueno ir si vamos a hacer fotos como si sólo pudiéramos hacer veinte no porque al final una manera de condensar los los recuerdos a lo mejor a largo plazo es lo mejor que se puede hacer con la fotografía

Voz 0020 18:54 hablábamos también de las redes sociales porque es verdad que insta a gran ha nacido fundamentalmente basada en el tema de la fotografía entiendo porque esto es algo que que reflexionó muchas veces porque en esta gran veo que hay grandes fotógrafos profesionales muchas veces reflexione pienso cuando esos fotógrafos ve en nuestras fotografías Se tienen que llegan a las manos a la cabeza en en un porcentaje muy alto de casos de fotos mala si malas que hacemos que subimos incluso a veces vendemos como hoy en Italia salido está no

Voz 13 19:31 ya es que lo hacen muchos ven en ese me llevo las manos a la cabeza por dos cosas o porque son muy malas o sobretodo porque son muy buenas creo que realmente a mí me me ha pasado por ejemplo con con con mi madre

Voz 0779 19:48 no

Voz 13 19:50 no no les gusta a las redes sociales tal siguen sin convencerle demasiado pero encontró en Instagram una manera de bueno cómo sacar esta creatividad digital yo he descubierto gracias a a Instagram esa capacidad creativa que tenía mi madre y lo hago con muchísimos amigos y tal que te digo yo que qué qué maravilla no hay aficionado a la fotografía que son muy bueno que son muy muy muy bueno sí hay gente que sonaba cae hay mejores aficionados que profesionales ojo y el aficionado hace la foto con el tiempo al menos dos fotos de viajes que que que claro es que Roma en primavera que tiene que ser muy malo para nada pero soy muy mal fotógrafo

Voz 0779 20:35 lo eh bonita pero ha ahora

Voz 13 20:37 ante pues está con tiempo la hace

Voz 12 20:40 sí la y frutas

Voz 13 20:43 el profesional realmente

Voz 16 20:45 sí

Voz 13 20:47 lo lo lo duro de la profesión me hacer la foto

Voz 14 20:49 en el cliente te pide tal y como ha que vida con es el con

Voz 13 20:54 eso es lo que verdaderamente complicado no

Voz 0020 20:56 más Enrique como decías que trabajas como director creativo de una firma si trabajas en el mundo de la moda hay hay tantos condicionantes que la cosa se complica bastante

Voz 13 21:07 claro ir entonces claro a mí me que hacer una fotografía de este hotel y tal pues ahí en uno tenga la situación en la que un aficionado a esa foto no la haría simplemente porque sabe que va a salir mal a mí no me puede salir mal a mí me tiene que salir bien que cuando llegó a salir males porque el mejor entrar en una habitación entra mucha luz por una ventana la la información de los que hay dentro de la situación es diferente a la que actuasen esa foto hizo bueno foto la público porque me salió mal yo la tengo publicar y a mí me tiene ser

Voz 0779 21:35 si tiene que eso

Voz 13 21:38 diferencial aficionado el del profesional y luego está ese punto de él que se hace en los selfies como muy muy criticado ya está muy castigado el selfie la acompañado de una frase es una película

Voz 0020 21:57 está castigado pero a la vez está muy seguido porque muchos de esos perfiles son los que más seguidores tienen

Voz 16 22:05 de la edad claro ya defendiendo de de de de de

Voz 13 22:11 de del partido como te construido no si si hay tal y alegra a la gente por la mañana pues antes de leer una noticia triste sirve de ahí a la chica o el chico que está dicen al CIC pues entiendo que a la gente Le le entre por por los ojos para los jóvenes que están muy clarificadores desde que la gente salga selfie los lienzos fuga siempre además trabajan al mando de de de la moda

Voz 0779 22:37 que a priori puede parecer muy muy muy superficial pero realmente la gente que está detrás de todo eso

Voz 13 22:45 no no no no no tienen un veo eso veo que se critica mucho unas carencias tremendas hijo nace faltas de de autoestima

Voz 12 23:01 muy unas necesidades

Voz 13 23:03 qué oye vamos a dejar a la gente que haga lo que le dé la gana así si esta señora señora este chico esta chica necesita el que les en Denzel me gusta ir dos por algo será fuera y a quién le molesta por eso nada que lo único que veo son fotos es el fijo y expone no

Voz 0020 23:25 ya ya

Voz 13 23:27 los y las de que el problema no es que el problema es tuyo

Voz 0779 23:31 que la estás viendo el si no verlo

Voz 13 23:33 así que viendo así que pido un poco de respeto también por esta gente que necesita que les la la la la autoestima acaba

Voz 0020 23:42 ese de la IQS

Voz 13 23:48 no creo que haya mucha diferencia en las redes sociales con con con la vida que se puede tocar como decíamos antes de de la foto no sé quién tiene problemas de autoestima hilo de Javeriana a poco que te tomen en casa con esa persona y abre un rato te das cuenta de que eso problema auto tema es el no

Voz 0779 24:07 sí sí en la el problema

Voz 0020 24:10 ha de ser claro un reconocimiento también en persona no el refuerzo positivo algo que que que esa persona busca como como un apoyo no con bueno

Voz 13 24:21 efectivamente pero que esa persona probablemente no sólo no intente encontrar en el Instagram la red social seguramente el ángulo encuentra diario de cualquier situación o ir de compras coral

Voz 12 24:34 en mí que te diga hasta camisas manga bien bien que que te lo repita otras veces

Voz 13 24:38 de verdad me queda bien pues eso a veces se hubiera una gran no

Voz 0020 24:46 Enrique bueno pues eso no oyente que se llama Neila piruleta que dice la fotografía es ese vicio que siempre te da placer no te deja escapar como alguien me dijo en su día lo bonito de la fotografía es que te deja capturar el alma del instante

Voz 13 25:05 es maravilloso maravilloso para mí lo lo bonito no es hacer una foto para mi lo bonito e ir a hacer la foto

Voz 12 25:16 yo le pediría a la gente que antes de hacer la

Voz 13 25:22 foto que sea consciente de que va a hacer una foto te quiero decir con esto que no se olvide disfrutar el momento Ike Si sea yo muchas ha sabido hacer una foto de algo ya dando la hecho porque he dicho es que hago la foto no voy a perder y lo pasado mucho a a los cámaras a las cámaras de televisión a a los fotógrafos que tienen la suerte de estar presente en momentos increíbles pero pero pero no están porque están mirando atraviesa una Emery cualquiera o no estás concentrado en hacer la buena foto las también disfrutando del concierto no disfrutando el momento histórico no como fue reeditado como las entonces ha llevado al al terreno aclaró que está en casa de quiere hacer una foto de ese cumpleaños antes de hacer la foto eso acuérdense porque están haciendo la foto porque está

Voz 12 26:12 ahí ahí y creo que es algo

Voz 13 26:16 algo básico para no tener que ver la foto para saber que ha vivido no

Voz 0020 26:20 es un buen consejo Enrique para disfrutarla Enrique un placer muchísimas gracias por haber llamado lo mismo si si tiene ganas de de trabajar en nuestra cuenta de Twitter los oyentes han animado y están colgando un montón de fotos unas mejores que otras pero hay cosas buenas por aquí estoy viendo una de Miguel Angel Martín de Toledo de madrugada muy bonita

Voz 0779 26:47 no voy a pasar por ahora un ratito Enrique gracias por llamar Charo otro buenas noches

Voz 17 26:56 es como estos

Voz 18 27:00 milímetro me muero como la Nancy icónica T M es que tú ves Si no no distinguir sin qué que qué pasa eh el más mínimo Gil antiguo vamos escapando del Moscú acciones extrañas hola Clara hola hola siglos seguí

Voz 0020 28:52 novecientos cien ochocientos Isabel desde Valencia buenas noches

Voz 14 28:57 hola buenas noches Macarena

Voz 0020 29:00 qué tal Isabel

Voz 14 29:02 mira aquí tienes costeando ahí es que la verdad es un tema pero es que he oído José M primero si me venía toda la cabeza de repente Él ha sido el que me ha venido para llamaros porque a mí me pasó lo mismo que le está pasando él con yo tenía diecisiete años con mi padre entonces pues le faltó si yo ahora ella tengo ya una edad entonces pues en aquella época yo tuve pues una especie de noviembre se puede decir un chico que era vecino amigo contar todo como ayuda Abat todo hay hice puede decir que eran dos un novios yo no sé qué pasó ahí que entre la madre de la mía pues con el tiempo algo pasó la noche a la mañana os os dejamos de hablar si el pues empezó a él como achicar yo puedo decir es y con otros pero nada serio por él ni por mi parte entonces pues resulta que un día me de estaba hablando con el en la calle muy me llamó mi madre me dijo su voy corriendo a casa y me dijo eh y se te ocurra hablar con él porque diré que tú eres como su hermana entonces yo me quedé pues ya te puedes imaginar tendría pues bien sigue hablando ya de treinta años más

Voz 0779 30:44 que tenías otra otra gota Mané pensar

Voz 14 30:49 sí claro cuando pasó eso pues yo me quedé álbum

Voz 0779 30:53 claro

Voz 14 30:54 entonces pues ya pues con la pasaron tiempo y el pecho al Rey con la chica yo pues nada de yo iba haciendo mi vida como podía y él pues con su chica y me veía M evitaba pues ha sido fueron pasaron los años y bueno al final encontré al hombre de mi vida porque es el hombre que que que que que me ha hecho feliz y que estoy casada con el ya treinta años sí mía por lo que es la vida de la cuestión es que tiene no sólo que que cómo pasan las cosas que el taxi para que venga a recoger de casa llena de él sí yo mi pensar que me que llevaron Taksim sabían entonces había me dio dos besos que dónde vas que no sé cuántas que vamos a vernos que seguiriya dice que no que yo

Voz 13 31:56 no

Voz 14 31:57 no nada que me llevará los había pedido llevara porque tener que ir al médico aquí se de Barranquilla hija me Acosta sin una cosa es el cuerpo que no no sólo de la cabeza y no se me da ahí yo lo que quiero si se hubiera pasado por esto pues que me diga algo porque lo quiero con locura porque es el hombre más bueno del mundo es lo mejor como pasó en la vida yo que me he apareció esta persona una hora después de treinta años

Voz 0779 32:36 y eso ERE quería contaros de esto

Voz 0020 32:40 más de treinta años apareció en forma de taxista hace cuánto tiempo

Voz 0779 32:45 pues esto fue la semana pasada semana sí sí

Voz 0020 32:50 cómo fue todo hablaran de hablaron de lo has pasado

Voz 14 32:56 para nada dónde vas que como el que va ir el cómo le va tan bien los dos bien porque era un trayecto corto también la verdad hay que estábamos las dos bien que que os digo yo no tengo hijos pero bueno por desgracia o Klose y que sean no tengo sí Quini está bien también luz familia bien y la mía pues bueno pues como si no hubiéramos visto el día de antes

Voz 0779 33:24 no

Voz 14 33:25 os lo vimos que no fue una cosa de contarnos cosas antiguas ni de lo que viene pasando lo que le dejó de pasar nada entonces yo me sentí muy extraña

Voz 0779 33:37 él insistió para para tomar algo para verse

Voz 14 33:41 sí yo le dije que no que yo no que saber nada porque no es para ahora a estas horas de la noche al escuchar lo que la pasará José Nieto a la cabeza en veo fotos que tengo con él esto que estábamos hablando la fotos en casa tengo algún muchos algunos viejos que muchísimas esta él que no varía se ha quitado de encima porque él no sé quien no porque tal como ha familia mía lo estamos Eli yo está mi padre es mis hermanos está él también y claro Pino Él nada nada pues país cada vez que lo veo pues está ahí

Voz 0779 34:28 y eso era fría una curiosidad

Voz 0020 34:35 si le cobro el trayecto

Voz 14 34:39 el ir dice si anda que no logró vivir K V y bueno no siempre evacuar una vez que era muy jovencita ellos deseo hablando bien de André aquí y me invitó que atar aquí en Valencia que voy

Voz 0020 35:01 sí

Voz 14 35:02 en no resulta horchata icono fue hermano y hongo de lo me tocó a mi casa ida por dinero para pagar sortear daba los dos porque yo tampoco llevaba claro quiero decir que con cojones que te diga

Voz 0779 35:21 ya llevan Pilar

Voz 0020 35:23 que a lo mejor me parecía que con el reencuentro Lluc

Voz 0779 35:27 qué va

Voz 14 35:29 no de que pues se ha raro con los dos no imagino

Voz 0779 35:33 ya pero bueno y un café no le apetece un café

Voz 14 35:39 no me parece que no sé yo no eso es lo que estamos a de la fotos el ver las fotos lo que la pasada Grossman puesto me ha venido a la mente a la vez me ha recordado claro esto me llamaba pasada pues me he juntado todo

Voz 0020 36:02 Isabel se quedó con con su contacto ya lo tenía

Voz 14 36:06 tengo el de sol mana no me acuerdo que de recién casada le llamaba varias veces pero solamente le hola dígame por por lo escuchan la voz sí pero como lo quise saber

Voz 0779 36:26 han colgado ahí estaba claro legal pues si le dio una tarjeta del taxi o algo así

Voz 14 36:32 que lleva que no no no no no no pero ya se quedó con la dirección no se ha hecho sí

Voz 0779 36:41 porque las recoge usted en casa

Voz 14 36:44 el portal

Voz 0779 36:53 de todas formas es a mí sí

Voz 0020 36:56 cuántos taxis habrá en la ciudad cuántos taxis abra en Valencia para que tenga que ir a recogerla a la puerta de su casa

Voz 14 37:06 sí sí persona eso mismo pensaba yo digo hay que ver que es que es mala suerte que toma tenía a mí porque vamos a ver no habrán es que es que solida ver si porque hasta un amigo mío tiene el propio inmoló llamé porque yo sé soy amigo mío no me cobra entonces no me interesa por la criatura acuerdo pierde el dinero entonces pues yo me otro al Telde de toda la vida y y entonces pues mermada la este y otros como manda muchas veces tengo que pensar que iba a ser

Voz 0779 37:48 cuánto tiempo llevas inversa

Voz 14 37:51 pues te estoy hablando pues desde que me casé ella yo tenía veinticinco años pues veinte años reconocieron enseguida

Voz 0779 38:01 sí o sea que se conservan los dos Bing

Voz 14 38:05 vamos a ver yo más o menos él está yo para mí yo es que lo vi igual que siete parecían una vez más hombres más pero no se aspecto de todo lo mismo salía ver puerta IVE una recogeremos a mí me dio dos besos quiero decirte que no es que se quedó sentado esperando M

Voz 0779 38:33 y él no se quedó muy impresionado El

Voz 14 38:37 no me dijo pero Kevin estar lo único que me dijo ya me quedé yo pues mira pues te puedes imaginar que íbamos a venir quiere decir bueno que me encantaba la como son claros

Voz 0020 38:57 Isabel a nosotros nos encanta que que llame y que nos cuente historias como

Voz 0779 39:03 muchas gracias gracias por llamar Isabel gracias a vosotros un abrazo buenas noches

Voz 4 39:15 y eh

Voz 20 39:23 a todos os

Voz 0020 39:26 no

Voz 4 39:34 pero es que mostraron Rodolfo

Voz 21 39:50 y a mí

Voz 4 39:53 eh canción a nada

Voz 20 40:28 sí

Voz 4 40:49 Diego

Voz 20 41:13 cuando falta poco más de diez mil

Voz 0020 41:16 estos para llegar a las cuatro de la madrugada Susana nos llama desde Barcelona buenas noches

Voz 0779 41:22 buenas noches Diana que te Susana Ruiz escuche si muy bien

Voz 22 41:27 pues mira como habléis de fotografías yo estoy unas cuantas buenísima pero tengo una quita de cartón piedra no está bien dicho eso no está bien dicho pero esa foto de ciento y pico me año sí es una foto de mi abuelo insistí madre que siete es malo y hay un chaval allí que hay veces que va

Voz 23 41:58 quién da el sí a Lorca García Lorca tiene usted una foto familiar con García Lorca no diga Susana saber quién paso pero cuando es posible

Voz 22 42:08 bueno de Ramos la tasa de Nissan vuelo a mi despacho de mi abuelo entonces yo no me lo pude detrás de Granada aquí no me lo pude trae pero ve trabajen todos en leer libros sus cosa ir a ver ese yo había visto esa foto la había visto yo ya digo Niña yo siempre es un primo García Lorca en un pueblo de Granada que fuente bandera

Voz 23 42:40 también nació claro era íntimo amigo de mi tío todo yo tengo esa foto del día a día

Voz 22 42:52 saco porque también tengo de mi padre que está muy guapo con un miedo y tres afrontó yo siempre digo estas fotos son de cartón piedra

Voz 0020 43:02 pero vamos esa foto es una joya su

Voz 22 43:05 una joya eh yo tengo un padre dejó ya en mi casa muy buena tengo tengo y avecine sale ahora ahora no me acuerdo porque no ya que existen que cumplía año

Voz 0020 43:23 recuerdo me lo un poquito Susana cuenta una noche

Voz 22 43:26 ya te dije mira cumplo cuarenta y cuatro años me acuerdo Santa a llama engordado dudo de mi abuelo el otro lado de un pueblo de Granada se Gemma Huesca

Voz 0779 43:43 si no estáis solos

Voz 22 43:45 ciento ochenta y uno mil cien

Voz 23 43:48 dos ochenta y uno si estáis con plumilla

Voz 22 43:50 eso va a plumilla tres opciones de mi padre

Voz 23 43:57 mi abuelo le bueno qué cosa eh

Voz 22 44:01 qué cosa es lo que voy a decir otra porque tenemos poco tiempo que también admiro mucho pero ese de cuando mi hermano y yo éramos dio una amiguita en el patio de una cárcel estamos delante de los rancios darlo preso despegando de lo pusieron de Kome tú sabes lo que hacía mi madre cuando me tenga que llama me decía una semana sin bajara voz codo preso que nosotros estamos presos sabes

Voz 0779 44:35 ya trabajaban allí no hay un rabo

Voz 22 44:38 mi padre trabajaba yo soy yo ya me mucho tiempo y Chipre hablo del bebé hablé con Macarena que mi padre mi abuelo mis tíos eran todo ello pero yo no perdona que el dedo alargando yo no no es el sido nunca día Barcelona sesenta y un año cariño

Voz 23 45:04 vaya pues sí que Argos viaje

Voz 22 45:06 bueno sí un caldo no surgía se pero no sé por qué hace tantos años venir desde Granada a avance lo le daba o sea era hola lo dijo o no casamos dejamos ahí yo me caso Cage con al tabaco ya que esto eh aquí estoy con mis niños catalanes con mi nieto que no los veo

Voz 23 45:37 yo

Voz 22 45:38 por eso en la que los una no que es una insomne pero bueno eso es otro rollo yo más que nada para la fotografía pero me da que es una foto muy llamativa

Voz 0020 45:54 hombre llamativa y tan llamativa Susana

Voz 23 45:58 en esa foto con García Lorca

Voz 22 46:00 sí yo lo tengo muy igualdad ella mi hijo le digo siempre es que yo me vaya ya te llevan a mí me deja persona yo

Voz 0020 46:09 qué bien

Voz 23 46:11 donde la tiene la foto igual salir guardada no la tienen marco puesta ni nada

Voz 22 46:16 no no esas filtradas huelga da Save the moon cajón especial para ella donde tengo el de mis padres de mi madre tengo otras fotos de la boda de la duquesa Díaz J nada pero saben a qué familia no lo no no creas tú es que digan que decía misa los precios de un pueblo de que estábamos nosotros de Málaga era primo hermano de la duquesa de Adra era el marqués de puse blanco invita no da Davor invitar también tengo la foto yo que va en coche de caballos Mi madre guapa de mantilla cómo se ponían entonces se de más de mayo no le sacaron no más que un poquillo no pero ya está así que mirar todas esas cosas tengo que contarte

Voz 23 47:11 pero divertidas son divertidas y son bonitas porque aquí no les gusta

Voz 22 47:16 a ver sin cuando sabes qué hago cuando tengo ganan cojo el Tajo y me lo jugará hoy empieza a esta foto

Voz 0020 47:22 ahí tengo un hito es ese momento que son

Voz 22 47:24 no tengo muchísima porque a mí me gustando la fotografía me gusta el papel como chico es el a mí no me gustan las cosas de si los móviles tú a mi hijo traigo frito yo con los móviles que se ha ido dándome yo no soy un desastre

Voz 23 47:44 no no es normal es complicado a veces para mí es muy complicado de gira que quién no