Hablar por Hablar (19/01/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

por qué este estoy queriendo un día las lámparas ruda de ayer a la explica Rocío

quién decía Haro la gordura pues para mí

hablar por hablar

triana Mourelos

Voz 15 04:21 y a esta hora saludamos a Morán que esta madrugada repasa la conciliación familiar con perspectiva la familia es la base fundamental de toda sociedad

Voz 1693 04:40 tener hijos puede llegar a ser una de las experiencias más gratificantes de la vida y además supone un cambio en todos los ámbitos que hasta ahora se habían obtenido el entorno laboral es uno de ellos y hoy en con perspectiva hablaremos de la conciliación recientemente un estudio elaborado por la escuela de negocios IESE Business School de la Universidad de Navarra describe un panorama desigual en cuanto al reparto de tareas y el impacto que estas tienen en las carreras de hombres y mujeres Nuria Chinchilla profesora del IES titular de la Cátedra Mujer y liderazgo y una de las autoras del estudio Maternidad trayectoria profesional en España ella nos da su visión sobre el tema

Voz 16 05:18 es un reto diario sigue habiendo mucha dificultad porque nuestros horarios de nuestra sociedad está pensada para hombres y para hombres decirlo pasado cuando la mujer se quedaba en casa y el hombre salía hay podía estar fuera pues todo el tiempo que quisiera la realidad es que todavía es alta sensibilidad ahora lo sabíamos rígida

Voz 1693 05:40 en España en los obstáculos que experimentan las mujeres en sus trayectorias profesionales desde que son madres son diversos los datos de estos estudios hablan por sí solos deja latente una necesidad de cambio

Voz 16 05:51 hay varias temas uno de Ezker setenta y tres por ciento personas y dicen que se discrimina a la mujer por ser madre la maternidad no por ser mujer podemos decir que somos iguales es al revés es decir somos diferentes porque hay material ETA terminar luego otra cosa que pasa es el ochenta seis por ciento del estudio dicen que una cultura muy poco sensible a la maternidad paternidad luego el veinte por ciento de las personas el dinero hijos las mujeres no se les ha permitido a reincorporarse al trabajo y luego lo que pasa con los padres también a ellos unos y otros micro machismo son pequeñas injusticias de la vida cotidiana pero son bastante recurran precisó que muchas veces no suelta por ciento de los hombres aprovechan de aquellos que tú lo haces Major

Voz 1693 06:42 la compatibiliza de la esfera laboral y familiar no está exenta de conflicto hizo armonización resulta compleja ya que a día de hoy aún el papel de la mujer está limitado hoy estereotipado en la estructura social

Voz 16 06:54 existen lo que llamábamos los techos de cristal los que ponen la protección a las empresas esas pues ha ido tomando decisiones la empresa ha estructurado de modo que está pensada para personas que no tienen hijos y que se pueden quedar lo ahí están ahora que que sea que no sabe siquiera productivo verdad pues ahí es tal que ejerce pues la romper pero luego hay unos todo que finalmente peniques supone la mujer y que tienen que ver pues con que siempre se exige muchas veces más que un hombre porque le cuesta más fieles a pues porque había Fergunson inconsciente de que para acceder a lo que significa ser Liber que hasta ahora ha sido un modelo masculino y que la igualdad también sobre los temas como vivos son los salarios que son jornadas eternas hacia en España que no tienen sentido deberíamos adelantar los horarios de comida y además como respeto Europa comer entre las la la doce y la una y las dos pruebas a trabajar deberíamos genera mejor tiempo y acaba ahora adecuada no hay luego tener esa flexibilidad horaria en otra vez salida que te voy a muchos sitios no existe y que esos directivos sepan aplicar los sistemas y las políticas que a veces si existen pero los mandos intermedios no se atreven ahora

Voz 1693 08:04 así el número de hijos deseados en nuestro país es de dos coma cincuenta y dos sin embargo la realidad es que tenemos uno coma treinta y dos hijos de media las mujeres tienen hijos más tarde y esto tiene unas consecuencias negativas en nuestra sociedad donde el número de muertes supera al de nacimientos dando lugar a una población envejecida con problemas para hacer frente a las pensiones y con consecuencias en las propias empresas

Voz 16 08:28 las consecuencias a largo plazo son primero que todo acaba siendo tan significado que lo humano se cierre las personas están tratando como si fueran máquinas para el rendimiento puro y duro eso que van tomando decisiones se van conformando a ese modo de hacer y al final se quedan en entrar en esa especie de Rueda que creen en otra cosa que hacer y además cada vez más rápido pero no se sale de la rueda por lo tanto ellas perderán la empresa cree que gana pero en los que se quedan con los que llevamos adictos al trabajo en el fondo eso no es sostenible en el tiempo de saltar capacidad de innovación de creatividad de pasión por el trabajo y todo eso tiene coste en productividad horaria tiene costes que les la contar resultado final la compañía

Voz 1693 09:13 crecientemente recientemente cinco grandes empresas valencianas ofrecen desde noviembre a sus empleadas descuentos del diez por ciento de la congelación de óvulos una iniciativa que no ha estado exenta de polémica donde Nuria Chinchilla ha querido darnos opina

Voz 17 09:26 sí sí eso es un abuso y es tratar a las mujeres como los esclavos los en el fondo es sólo quiero tu capacidad de mano de obra tu capacidad a Pedro pero no quiero la persona completa con todo lo que significa que obligó a que no

Voz 16 09:43 tengas posibilidad de de ser fecunda Datu en el momento en que en que estás sino que ya primero voy yo empresa los tuyos son imposibles de compatibilizar con los mineros por tanto ya veremos entonces eso es comprar la dignidad de la persona el fondo porque cuando a una persona joven les nada tú congelan los algunos y cuando te siempre en todas esas madre una persona que se mete en la rueda de El trabajo ese tipo de compañías a ver le ponen la trabajo porque cada vez lo hace con más rápido quiere mejor seguramente significa cuanto más puede hacer más logran también lo que haga la una una jaula de oro no deja de ser una jaula lo que es grave gravísimo lo que está pasando en el fondo a los marque un ciento lavar una sociedad que es al estropicio vamos

Voz 1693 10:27 las recomendaciones que se incluyen en el estudio de maternidad y trayectoria profesional son variadas conciliar esta cercar permitir compatibilizar y facilitar y para ello es necesario la sensibilización y el compromiso de los trabajadores los empresarios de la sociedad

hablar por hablar Adriana Mourelos desde Cantabria Elsa buenas noches

Voz 19 12:16 sí porque más estoy muy triste señores decir que mi así tiempo que yo también tengo setenta años si me pesaba una agresión grave yo tengo cuatro hijos si tengo minutos hice viví mi reacción uno de mi amigo todos los mayores que hoy uno de la cierto es que todo sea cualquiera no no me cabe la menor lo entiendo y lo creo que siempre no es y lo vi porque si mi hijo me lo me dirigir para darle Un besito principio que eran Lothar de Tucson

Voz 20 13:22 el señor

Voz 19 13:25 el primero de mayo primero nada yo diría

Voz 20 13:29 a nuestro juicio ya estamos eh sí ha ocurrido en Chile

Voz 19 13:35 si se mira uno de envíos la Lone porque a ver te digo en que son ellos son tres hermanas funda la niña era mayor que lo que Mi primera nieta vino es el vino otra de está más Si una eran cinco se limitó dijeron creo juntos en mi casa sí sí crearon con nosotros mi casa ir tenían un un se el piso yo tengo una desde dos y en el Patricia con tu gira un departamento mi hijo va a revivir ahí con ellos pueden el adelante yo vivía con mi hija Ylenia dormita hacía ella yo griego necesita que que lo dejó anonadado la madre yo hice vive aquí pero de todo habían venido a España en una oportunidad al otro aquí yo estoy en una mía porque lo he dicho nada de mí no yo quería quería ahí puede ser fuera que estaba trabajando en la hora muy vivía pero había tenido creo yo vivía con su pareja

Voz 21 14:54 el Juventud bueno esto ha pasado toda la vida

Voz 19 14:59 pero no tienen no sé qué porque no se jodido yo se había ido a trabajar para fuera ya había puesto tierra de por medio para no seguir teniendo la chica que tiene un inicio de año de estudiosos pues eso que esta semana a semana día de cuatro efectivo viajó a Santiago Ibero crees lema al parecer inscritos en los pasé me lo sé ahora tengo un encastado todos los vía la casa y todavía era lo está el juez para estoy entonces que

Voz 22 15:45 el acto

Voz 19 15:46 esa de cara que tirita la niña que tiene

Voz 20 15:51 Elsa así que ustedes son de origen chileno

Voz 21 15:54 silencio era hablar con vería el descenso

Voz 19 15:58 yo tengo consiguiera más es el lema que yo me quedo dormido muy tarde y me pongo escuchar todas las noches crédito la noche Upton se dirige yo parece que hoy día han venido a mí me viene aquí o en ello yo con mi hija pero hija tiene dos niñas ir hija han venido a mi hijo con su mujer a tope ya no porque estábamos locos que yo y luego me hiriera gritar imponiéndose puede quitar aquí porque

Voz 20 16:40 iban desde Asturias buenas noches

Voz 1263 16:42 hola buenas noches Adriana buenas noches

Voz 0020 16:45 qué tal

Voz 1263 16:46 bien muy bien yo creo que los padres nos estamos volviendo un poco me lo dice un poco porque no sabemos lo superó Boys boys compartir momentos con los niños yo tengo un trabajo que que bueno por desgracia en el verano sobre todo no me permite convertir en muchos de esos momentos yo cuando tengo un minuto yo yo comparto lo que se ha conmigo

Voz 20 17:09 tiempo de calidad entonces eso es eso es

Voz 1263 17:13 eso es calidad de vida ahí tienes hijos es para compartirlo todo con ellos estoy de acuerdo a lo mejor cosas difícil compaginar las tareas de la vida cotidiana con con la atender a los hijos pero siempre que se quiere eso es la conmigo yo yo por ejemplo yo trabajo en el mundo de la noche yo soy cantante protesta bueno procuró cuando descanso a veces pues pues madrugó más de la cuenta ya lo sé pero es que ayer madrugar y prefiero estar con el crío

Voz 20 17:42 no no no tienes dormir está sobrevalorado iba

Voz 1263 17:47 yo creo que sí me iba a veces sí es verdad que pecó mucho dormir muy poco eh

Voz 20 17:52 ya como sorber muy poco lo sé

Voz 1263 17:54 sí a veces pues oye luego al final esa mano te pasó factura pero pero no me arrepiento para nada

Voz 20 18:01 son unos años no

Voz 23 18:04 yo creo que que debemos de recapacitar todos los padres debemos de poner los cinco sentidos de ir de pensar en nosotros cuando fuimos críos

Voz 1263 18:15 pensar mucho nosotros como no me gustaba que a lo mejor pues tu padre pegara cuatro patadas contiguo al balón yo tuve la suerte de tener dos cuadros maravillosos Mi padre ya no está entre nosotros madre ahí apoyándome siempre en todo tuve tenían un negocio aquí en Asturias en un pueblo de Asturias que hemos salas va fuimos cuatro hermanos pues seguimos trabajando solo a la joven Eluana pero siempre que tenía un tiempo libre sus cuatro hijos iban con ellos a todos lados

Voz 20 18:46 siempre

Voz 1263 18:47 siempre nunca jamás no faltó de nada

Voz 23 18:52 a mí lo que más lo que somos

Voz 1263 18:54 cortante nunca nos faltó disfrutar con ellos Eden y lo tenía muy difícil muy fuero claro ellos a lo mejor sacrificamos en su no no tampoco porque ellos éramos felices eso sí con nosotros pero es que hoy en día tenemos hijos y luego no sabemos realmente lo que significa tener hijos sabes queremos que tengan pocas vacaciones porque así pues los atienden una escuela y nosotros disfrutamos no no no la vida no que no creo que esas mide yo creo que que los críos tienen que ir al cole como tienen que ir toda la vida hubo los meses de verano de vacaciones y hay que atenderlos también lo llevo Carlos los madres también es mi humilde opinión no pretendo con esto ofender a nadie

Voz 0020 19:44 no no desde luego su opinión y está perfectamente dada y argumentada y tomada como tal Iván deberíamos hablar un poco también de de su profesión

Voz 1263 19:56 igual versión adhesión es súper dura muy dura pero ojo también te digo

Voz 23 20:04 eh muy muy gratificante llegó empiezan en el sentido de que de que haces lo que te gusta

Voz 1263 20:12 pero ojo que no te apetece cantar no te apetece salir de casa pensé que era yo mira es más te voy a contar una anécdota yo llevo ahora estoy no conocía la orquesta asturiana una versión original

Voz 20 20:26 sí llevo

Voz 1263 20:28 ahora pues cuestión de diez días que me dio una parálisis facial a causa de una corriente muy nervioso si tengo que ir a cantar igual sabe que la mitad de mi recursos con la mitad de ojo no me afectó a la voz gracias a Dios pero bueno estoy pasando mis dificultades pero date cuenta que las orquestas pues bueno sacamos el ahora en verano es una época para parar

Voz 23 20:57 muy difícil y sí que me dieron la opción dueño lógicamente sí pero yo

Voz 1263 21:02 eso sí quiero sacar las castañas del fuego voy y tirar adelante pero la profesión en si se ve muy bonito cuando vas a un pueblo

Voz 20 21:10 yo soy el escenario actúas

Voz 1263 21:14 si la gente hoy qué bonito todo mira está claro hundida tras de otro te cuenta que en agosto pues prácticamente hicimos todos los días de concierto

Voz 20 21:22 casi un el diario diarios

Voz 1263 21:25 hicimos veintisiete veintisiete

Voz 20 21:27 vaya Veintisiete escasos cuatro días

Voz 1263 21:32 y nada por eso decía al principio pero mi compañía algo volver es así

Voz 23 21:37 si tenéis un programa

Voz 1263 21:38 yo no soy así porque tenéis un programa estupendo años sí voy a escuchando en el dos mil dos mil dos olivo escuchando yo por la noche que puedo cuando vuelvo de decantar

Voz 0020 21:50 Iván la suya es una una profesión como bien dice muy bonita sobre todo porque se dedica a algo que a los demás nos hace disfrutar pero es cierto que a veces en los olvida lo que hay detrás

Voz 23 22:02 buf aquí no te hablo ya de la gente de montaje y he buf

Voz 1263 22:07 es es duro sobre todo nuevo también pues cuando nosotros hacemos muchas galas en Asturias no

Voz 19 22:13 pero cuando toca salir fue

Voz 1263 22:15 ahora trabajamos yo que sé Hamburgo Ávila Soria y León Aragón está aquí cercano pero luego tienes que cada vez se cantar tienes que volver en carretera he el peligro que eso conlleva con el cansancio que llevamos acumulado entonces la gente tiene que darse cuenta también un poco de que de que todo lo que hay detrás es es es duro es duro y puro lleva se va a duro es duro es duro pero gratificante pero duro

Voz 20 22:46 a la vez

Voz 0020 22:48 queda queda mucho en este mes de septiembre mucho bolo

Voz 20 22:52 ahí dieciséis tampoco está mal

Voz 23 22:56 en septiembre en los últimos años suele venir bien también suele venir Soler

Voz 1263 23:01 hacer bastante ciertos antes no sentimos mente ya sólo quedaba un poco más pero ahora suele venir fechas acumulados en septiembre si sobre dieciséis diecisiete por ahí haremos vimos que que bueno estamos una hora al alza y trabajamos bastante

Voz 0020 23:21 tiene alguna especialidad entiendo que es cantante de orquesta toca todos los palos pero

Voz 1263 23:25 todos los malos es es eso eso es otro asunto que que tienes también que con porque bueno siempre sitúa es un grupo que de tu música que te gusta no iba a tocar ciertos conciertos los duro tú en tu en tu estilo Bues cantas lo que te gusta número norte esta tienes que dominar un poco todos

Voz 24 23:42 acopla el

Voz 1263 23:44 la canción latina el el el el reggaeton que hay ahora sabes

Voz 20 23:49 cuántas veces ha cantado despacito este verano no te cuenta que lo hago dos humor noche dos turnos así lo segundo sí bueno claro que era Mary según no pase clima

Voz 1263 24:00 claro si hacemos podemos hacer los padres ni date cuenta que la hacemos en los dos porque así cinco es una canción que abarca un poco todos los públicos desde los críos que estaba a primera hora hasta luego la juventud que quedaría también a última hora porque Habana va a Camus un abanico de público

Voz 20 24:16 lo de diferentes ciudades claro claro todos los estilos y temas edades

Voz 1263 24:21 eso es tu llegas a las si está ya es el pelo a las once y diez y media once y ahí están los señores que quieren bailar a la gente más veterana no pero luego van van como un cambio de generación a lo largo de la noche porque aquí no en Asturias la cultura que hay bueno hablo de Asturias Galicia Cantabria y hay mucha mucha tradición porque espera no

Voz 0020 24:44 si te va siguiendo claro

Voz 1263 24:46 vas haciendo amigos no te imaginas es la la la amistad que puede llegar a hacer con algún

Voz 20 24:52 sé claro claro porque claro de médula osea amigos que tiene saudí luego bueno lo que quieras ver claro preocupa

Voz 1263 25:01 no se pregunta no tal y eso es muy gratificante por Deloitte estuvo Jolín de verdad a la gente que conoces en el mundo Éste es gente a la gente que luego se preocupan fortín que están ahí sabes no no no hay nada más gratificante que eso que Jolín saber qué qué trabajas para un público que luego en el día del mañana pues pues se se los tienes en tu vida de alguna manera en otros tienes

Voz 0020 25:29 gracias por sus palabras mañana a las dos de la madrugada tenemos un plan

Voz 25 25:33 volvemos a hablar por hablar mientras tanto disfrutó del enviarlo

