Hablar por Hablar (20/01/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

la obra

Voz 4 00:12 bonito onírico ha gustado al final único hombre un poco son poco poético y trascendente no me gusta un poco trascendente poético pero bueno pero bueno hombre está bien está bien no merece el nombre ha hecho ese esfuerzo por ahí deshacen duda USA supo lo que ha contado es fuerte pero que muchos de los que trabajamos en que se viento venga para que no nos tenemos que revisarlo eh hasta hace bien está sana que lugar hasta el viernes nueve Si programas lo viernes hasta el viernes tú has tocado aún queda un poquico frío hasta Viana eh

Voz 3 01:04 se le da bien debo en Nápoles nena

Voz 16 03:16 los fotógrafos seguimos amando el papel mojado otra manera

Voz 17 03:21 de de de de de sentirla a la imagen de emocionarse con la que imagen

Voz 16 03:29 la experiencia no cree que que hablar del transporte la imagen la lupa todavía se siguen usando son impresiones grandes un formato si no sé hay algo mágico en ver con una lupa dejas que pegamos la cara al al partes para ver las capturas para revelar la sombra fuera verla Tíbet sobre peso maravillosos deja día menos probabilidad sería mala fotos ahora hay una enorme de hacer fotos malísimas que no sirven para nada más que por ocupar espacios

Voz 17 03:59 el grande conmigo y me encanta que a la gente le siga buscando el el el papel porque Si al final Popovic no imprime una foto sino un primer manejaron veinte treinta

Voz 16 04:13 aunque para mí lo ideal es contar una historia en cuatro imágenes y con cuatro fotografías lo puedes contar algo hay algo que hay que no elija siendo un buen fotógrafo en una sola imagen de cuenta ahí te transmite perspectiva manera de de

Voz 19 04:30 el deseo y la realidad tengo la suerte de emocionarme cuando veo las fotos sobre todo en él publicar será proyectada hacia hago muchas topografiar retrato hago mucha fotografía de moda bueno se mucho

Voz 16 04:40 el y creando la historia y luego me emociona cuando la veo cuando lo habían papel qué tal muy buenas noches y gracias

es sábado es veinte de enero empezamos

Voz 8 05:18 dieron What dos trae Báez que el destino los quiere

Voz 21 05:50 como DNI

Voz 8 05:59 la entrada a mí me y a mí un tema

Voz 1 06:51 no

Voz 3 07:03 madre

Voz 8 07:05 que tenéis ahí me también me me o sea yo ahí eh a mí me ya ya

vuelven a partir de este momento vamos a repasar juntos las llamadas más destacadas de estas últimas madrugadas en la del martes por ejemplo supimos que cuanto más desmotivado estaba Rafa cuanto más buscaba menos encontraba cuando estaba a punto de tirar la toalla apareció alquiler supimos que Juan José recibió el mejor regalo de cumpleaños algo que llevaba meses esperando a que ocurriese Ike consigue verbalizó el sentir de muchas mujeres que pasan años trabajando duro y a las que en los años se les echan encima o la Conchi buenas noches

Voz 23 09:03 hola buenas noches Macarena gracias por llamar desde Alcoy muy bien igual estoy encantada muchas gracias no

Voz 24 09:11 por lo que ha dicho la señora está de antes

Voz 25 09:15 sí que ya somos ya estamos

Voz 24 09:17 en edad himnos volvemos invisibles a los hombres ya piensan en otras cosas si te metes en una de las sedes sociales buscan todos lo mismo no te puedes fiar de nadie hay mucha fantasma por ahí y entonces ahí ya que tenemos son era de que se nos han pasado ya ciertas cosas y ya no puede ser una hipoteca porque no sabes no sabes estar Mi aún va tampoco porque las y la vi de todo eso pues ya no ya no ya lo tienes n la edad para eso la que lo hace pues se cree que es una quinceañera entonces eso también va con la persona yo ya hace mucho tiempo que estoy separada ahora mismo estoy sola que podría disfrutar más de la vida también me gustaría encontrar una persona tener por lo menos tener tener la ir cerca pues ya no por otra cosa sino no es la compañía sentirte sentirte querida está claro sentirte acompañada por la gente porque los hijos si tienes hijos pero cada uno tiene su edad tiene su vida y entonces ya está ya a la jubilación te en Gaza hay hice eso ya de yo que hago de mi vida depende de la población donde vibras

Voz 25 10:39 sí por ahí más o menos que es verdad claro en una ciudad más grande a lo mejor es más fácil

Voz 24 10:44 claro nada ahí decir pues eso contar dos hijas que la soledad aplasta sí que aplasta a lo que no piensas pues dices todo lo que hago

Voz 26 10:56 una llega consiga a perder las ganas de hacer cosas

Voz 24 11:00 se CSS que llegas a perderlas no tienes motivación mi entonces a veces es dio hace poco tiempo que me he jubilado todavía no he encontrado en el camino de está activa de tener una vida llena porque yo trabajaba en salí yo era sanitaria

Voz 25 11:18 sí y entonces me gustaba mucho mi trabajo

Voz 24 11:20 sí yo eso me llenaba mucho ir allí ya pues te vienes de tratar con mucha gente ya no tratar con nadie no encontraba mi sitio la verdad es que no lo encontró piensas bueno

Voz 25 11:33 allí ahora que hago de mi vida donde va

Voz 24 11:35 hemos y es verdad somos invisibles porque los hombres que tienen tu edad quieren una mujer más joven y el que se fija contigo es un señor mayor yo estoy adónde voy con este señor si es que te sale algo o no

Voz 25 11:50 hace cuanto se jubiló usted

Voz 24 11:52 nada este año años aquí

Voz 26 11:54 cuál es un poco pronto no está todavía viendo ver

Voz 24 11:57 sí si no podía dato tiene no he encontrado mi sitio hay muchas cosas pero no no me encuentro no tengo motivación todavía me gusta mucho dejas eso sí bajar pero tiene que llega el momento de ella

Voz 26 12:13 por qué asociaciones de gente también que que viaje y que suela viajar en grupo estas organizaciones ahora sí que hay más no

Voz 24 12:23 sí hay muchas de del del del Imserso oí cosas pero sabes qué pasa que o tienes que tener una amiga muy amiga que Valle contigo y que te acompañe muchas cosas o te encuentras sola ir hay muchos matrimonios dio entonces debes Mazzola porque y esto bueno todo el mundo tiene su pareja en la mía dónde está esa es la otra por lo menos en mi caso o es que yo estoy ya sino porque está de bajón

Voz 25 12:55 lo que sí que cuando era

Voz 23 12:59 se nota quiso esas también que como ellos

Voz 26 13:01 dos Toda una vida tan activa no lo que dice es muy significativo levantarse por la mañana Isabel que una pues va a estar hablando con mucha gente muy bueno luego llega a casa ya su descanso pero no muchas

Voz 24 13:14 días haces mucho de psicólogo a ese es enfermera psicóloga es amiga porque si lleva mucho tiempo en los hospitales entran y salen Si la verdad es que te llegan muchas cosas y claro y de momento se va todo hice estuve ya era Acker

Voz 26 13:30 es un trabajo en el que usted ha tenido que dar tanto sigue manera tan continua

Voz 24 13:34 mucho y he sido de las personas que me he dado mucho no me vamos ha sido vocación no has sido aparece de la necesidad de trabajar para esa yo he tenido que luchar mucho en esta vida para salir adelante yo veinte años separada Hay que he tenido que llevar adelante Tina dime ayuda pero que bueno que bien muy orgullosa de haber llegado pero claro ahora llegase este momento hice estoy ahora que

Voz 25 13:59 con que ojalá encuentre su camino pronto le mando un abrazo muy cariñoso muchísima suerte

Voz 24 14:05 muchas gracias y buenas noches buenas noches

Voz 25 14:07 hola Juan José buenas noches

Voz 27 14:10 hola buenas noches Macarena muchísimas gracias por llamar así que no

Voz 25 14:15 cuenta Juan José Bueno pues se lo cuento

Voz 27 14:18 lo que es muy común

Voz 25 14:21 muchísimas felicidades

Voz 27 14:23 muchísimas gracias que lo estamos celebrando

Voz 25 14:26 bajando no

Voz 27 14:27 y el cambio que aquí en Betanzos La Coruña a los que pues yo he tenido el mejor regalo que me ha podido dar la la vida y yo estoy casada con una una paraguaya cuál es ya está allí hace tres meses de estuvo allí cuatro años Paraguay

Voz 16 14:51 con dos años

Voz 27 14:53 nada yo la teoría de la niña de ella gracias a Dios pues hoy pues hemos localizado a su papá y por fin no sea firmado el papel para puede traer a la niña

Voz 25 15:11 entonces se vienen las dos

Voz 28 15:13 sí me vine para acá

Voz 25 15:16 vaya enhorabuena Juan José cuánto tiempo tiene la niña once

Voz 26 15:23 años cuando cuando vendrán a España

Voz 27 15:27 pues ahora ya lo que pasa por que yo pues a lo mejor me exige al dos bolas de falta el la autorización de el y como no sabíamos dónde estaba ni nada pues bueno que hemos localizado sometido la mujer salía ayer a las ocho de la tarde está llegando la tasa de ACS diez pero ahora toca localizadas señor Sigma menos mal que la habido problemas dos primo vienen sin nada yo también hizo las para acá noventa

Voz 26 16:04 Juan José y cómo afronta usted de este cambio de vida porque claro en un mes y medio pues pasará a tener una familia un poco más grande

Voz 27 16:14 sí bueno llevo ya tres meses yo estaba allí en Paraguay cuatro años yo conocí allí allí con cinco años y medio Si ahora pues este mes y medio afrontarlo con con mucha tranquilidad Montella pasar tres meses pensar lo que no lo conseguía que no lo conseguíamos Si la cosa conseguido

Voz 26 16:35 porque ha habido momentos en los que pensaban que que no lo lograría

Voz 27 16:38 sí hubo que hay en España así nos de autorización pues tiene que ser lo que o la autorización del padre o no te contar jo que está que hubiese fallecido claro los pasteles son y lo mismo allí sino yo te dices tiende el padre hace una menor nuestra pues no parece pasa el pasaporte

Voz 25 17:02 claro tiene su lógica y bueno como necesario

Voz 27 17:04 si después de tres meses podemos localizar

Voz 25 17:07 la niña ha estado en España no lo médicos nunca

Voz 26 17:10 qué sabe ella de de España sabe que bueno que va a emprender una nueva vida porque el cambio es grande

Voz 27 17:18 sí para que yo los dos los cuatro años que estoy allí con con ella pues ella maneja mucho el ordenador se metía mucho en España todo el tanto con España la preguntas cualquier cosa de España hay muchos más tampoco cualquier

Voz 25 17:34 pero seguramente

Voz 27 17:36 por el tema de que ya está no en el ordenador a Valladolid todo es como todos lo allí pues tendrá un gran cambio cuando llegué aquí vive a la diferencia el directo pues eso es lo que aquí alguien paraguaya a lo que vas encontrar aquí lo primero que me ha dicho relato que llevará al cine

Voz 25 18:01 así

Voz 27 18:02 sí está en primer candidato al cine

Voz 25 18:09 cosa que está muy ilusionada tanto como usted

Voz 27 18:17 muy mal yo estoy ahora mismo que me pincha al acusarle porque porque es una cosa que he sido llevó ya llevábamos tiempo yo cuando vuelvo a mi mujer he bueno como pareja de hecho de todo cuando que yo para me quedarte sin trabajo del grupo Paraguay y en lo que ella que fue para allá o calles totalmente diferente origen quedaron aunque logramos bueno pues aquí los cuatro años que estuve estuve mal yo me parece

Voz 25 18:47 de quinientos sesenta y uno no fue bien encontró usted trabajo

Voz 27 18:55 sí sí bueno la familia de mi mujer encantada trabajando para el frigorífico o lo que es el matadero pero bueno estuve allí quince vías y luego ya me me puse a trabajar bueno de trabajo un mínimo Año dos últimos años con una empresa española paraguayas uno de los otros hacérsela malagueño que le tengo un grandísimo grandísimo cariño tirones ya ya me cambio todo mucho la situación ya pude respirar a un sueldo medianamente bueno sin nada aquí lo trabajo para acá estuvo aquí trabajando una temporada Inés hemos decidirá a buscar allí niña ya está todo todos más o menos IVA

Voz 25 19:43 va cogiendo su partido la idea entiendo que es quedarse en España es asentarse en España

Voz 27 19:49 cuatro bolas como están

Voz 25 19:51 Elia Juan José es asentarse en España no

Voz 27 19:54 sí sí sí sí allá porque haya Paraguay pues cuando se queda sin vacaciones yo cuando se pueda la niña ha hecho ya la comunidad ahora en fin y así lo hizo

Voz 28 20:06 allí en Paraguay todo

Voz 27 20:09 las cosas como que esté cumplidas de momento

Voz 26 20:13 Juan José así que es todo felicidad esta noticia

Voz 27 20:17 o sí para mi ha sido todo muy grande

Voz 25 20:21 Juan José pues enhorabuena

Voz 27 20:24 si Nadal un abrazo para Haití y para todo el equipo

Voz 25 20:27 gracias hasta pronto buenas muchas Rafa buenas noches gracias por llamar adelante

Voz 29 20:34 yo aunque tengo veintiocho años y yo me vine al yo soy de Valencia realmente yo dejé a mi familia por una persona está cuál es la cosa no salió bien me vine aquí que el justamente cuando rompimos encontré trabajo

Voz 27 20:46 no

Voz 29 20:47 en Alicante no podía decir que no tengan una hipoteca bateando y gramys padre porque diga si pierdo la quita la casa de mis padres con lo cual tenía ahí donde todo el trabajo o me voy a casa mis padres de otra vez opté por la solución de quedadas y sólo una célula que yo no conocía yo vi mi cara Elche cuando energía Elche chico me después la cadena aquí me he encontrado con me vine antes eran noches llorando vuelve a casa nuevo álbum parece que me habían encontrado en conventos de clausura casa trabajo trabajo casa sin darme cuenta empecé a conocer agendar si en vez de con gente y lo que dice y a todos buscaban lo mismo todo lo mismo yo soy soy muy las peor aún la gente buscaba sexo sexo sexo sexo

Voz 25 21:51 sí según

Voz 28 21:54 lo que me decía

Voz 29 21:58 todo salida de todo quiero estar solo no quiero saber nada de nada aquí apareció no apareció una persona si esta persona puedo ahora mismo llevamos tres años ya entonces años yo me yo ya casi cuatro escuelas estoy a gusto con una persona que compadre otro día a día a día a día me tengamos una vez a la semana y ahora mira

Voz 28 22:25 vivimos juntos

Voz 29 22:29 misma una darle ánimos que siempre aparece al final más paro más con todo todo eso es mi aunque sea una persona mayor que yo toda padezca

Voz 25 22:40 cuando más desmotivado estaba usted Rafa cuando ya pensaba ir solo

Voz 29 22:46 fondo da todo por perdido anotaba ayer a toda Europa sólo ha podido ser como una uno más que siempre está buscando buscando y buscando y buscando y buscando medida puede te vamos a tregua no quiero saber nada de nada yo quiero en mi quiero pasar de todo

Voz 28 23:02 eh

Voz 29 23:06 en ese momento apareció a eso sí sí yo que llevamos la relación abierta un de que yo puedo queda con otras personas no consideramos que no estamos suenan fiebres pero a la vez yo nunca yo nunca pude llevar a pensar que esta relación pudiese ser de esa forma pues una razón abierta yo ahora pues ha sido una relación más la relación más sana que ha podido tener es Maçanet puede tener si no es con esta mujer para que que no no se rinda cuánto va en cuanto menos los pero de que me llama en cuanto menos para hacer esa cosa

Voz 28 23:57 qué es lo que me pasó a mi encima

Voz 29 24:00 pasó un año quedando buenas tardes son aquellos con mi pareja y yo no sabía que estás haciendo bueno con esa persona no sabía que estaba con ataca persona y uno replanteamos que estábamos qué somos qué estamos haciendo estamos dando todos los días prácticamente estaba haciendo cosas en común vamos al cine vamos tal pero no hace falta un te quiero no hace falta algún

Voz 28 24:22 no hacía falta

Voz 29 24:26 es decir los hay que sentirlo y hay que como por vivirlo en creo que decimos guión no no no queremos ataduras pero tampoco hay que no hay que forzar se es que vaya a sabiendo ya sin darnos cuenta quedándonos Lillo todos los diga a esto vi día o día sí día no que no se él ni él ni yo sabíamos que estamos saliendo nos dimos cuenta ahora imagínate

Voz 28 24:52 creando con esta persona

Voz 29 24:55 yo que yo pensaba que yo siempre y rápido rápido rápido rápido la vida con esa persona incluso no dio miedo de dar el paso a teñir

Voz 28 25:04 mi hijo era algún previsto para mí

Voz 25 25:10 cuatro años después con este modelo de relación abierta sí

Voz 26 25:15 usted igual de cómodo que el primer día

Voz 29 25:17 también cabe yo

Voz 28 25:19 favoritos donde y yo me digo el mundo de la prostitución capaz de tengo mi trabajo habitual me trajo lo que le ha el chico de compañía me sabe lo viví con con naturalidad y lo vive con naturalidad no vive con total naturalidad queda hoy que a hacer un servicio pero yo con tranquilidad suerte

Voz 27 25:47 eh

Voz 29 25:48 entonces que que te se pese a que te sea condición que te aproveche que sea bien quizá yo nunca pensé que pueda tengan la verdad aún así quién da cuando venía a ser de relaciones de una relación de seis años que me llega a casa Aíto con alguna persona pero en tóxica ya lo cual me controlaba cual me por forzar la situación hay tuvo ese estado bueno relaciones tóxicas pero tóxicas tóxicas de control de monitorizar el móvil

Voz 25 26:18 sí

Voz 26 26:23 pues con eso nos quedamos Raikkonen el eterno agradecimiento de verdad por su generosidad por haber llamado al programa

Voz 1 26:30 sí aquí pues más es ya cada obra

de que después de enamorarse dos veces a sus setenta años Le cuesta mucho encontrar a alguien en quien volver a confiar Valentín llamó al programa para disculparse asumiendo su responsabilidad en el final de la relación sentimental de la que ahora se despide y Juan quiso asesorar con su experiencia a las personas de una cierta edad que no se ven capaces de gestionar su tiempo desde Valladolid

Voz 25 28:41 buenas noches Juan

Voz 26 28:45 gracias por llamar cuando quiera le escuchamos

Voz 31 28:49 vamos a ir a estas dos señoras que han en el programa antes de las tres sí sobre la soledad

Voz 27 29:00 determinen si se ha referido Madrid

Voz 32 29:03 ya con sí

Voz 31 29:06 no que no sabía cómo encontrarán amistad como encontrar gente para estar para salir de más yo puedo dar una pequeña idea de qué soluciones se pueden buscarte hay muchas pero una de ellas yo por ejemplo el cuento de persona de mayo desde Valladolid

Voz 25 29:29 ajá sí

Voz 31 29:32 sí ese DTM y a lo mejor el otro otro lado otras provincias otras regiones lo llaman o cuya

Voz 25 29:40 sí

Voz 31 29:41 vale entonces aquí no hay más que ir a apuntarse normalmente se hace Sofies que no cuesta nada hacer en algún papel nada más si tienen derechas pues muchas muchas muchas excursiones de un día de vuelta tiene actividad como puede ser yoga así como tú a tai chi a nivel deportivo de deportividad

Voz 25 30:14 si luego tiene el saber

Voz 31 30:17 memoria de Chile dio de Picos decidió devolví de de nuestros cintura de por ejemplo Taormina ganaba un ahí montones de de de de curso eh que se pueden apuntar en una hora y media vida vamos donde esta semana hinchas realizando un montón de la calle y por la tarde pueden jugar a las cartas desde normalmente a Barry sino que se enteren vaya puerto

Voz 25 31:09 sí pero no todos

Voz 31 31:12 comunidades cerca pertenecen a Junta informó ACI Digital es tremenda de todo algo de la pueda me gusta a Intur también ha

Voz 26 31:28 hay gente con quién compartirlo está claro Juan pero decían a Matilde que que les daba apuro el un Sito con más gente yo entiendo que ese primer día pues es verdad iguales

Voz 32 31:40 iguales se

Voz 26 31:41 da un poquito de corte no el llegar solo sola en este caso como el caso de Matilde que le diría usted jugar no sé si se acuerda usted de su primer día que llegó ahí que tú

Voz 33 31:51 lo que elegir actividad que

Voz 27 31:53 en fin que uno tiene que presentarse no no porque han dado

Voz 31 32:00 y mientras el Consejo aconsejó si me nombraron presidente entonces bueno ya

Voz 27 32:08 lo he hecho bastantes cosas porque Psicosis

Voz 31 32:11 con discapacidad hace hecho muchas cosas así y bueno yo ya tengo gente pulula

Voz 26 32:19 pero qué qué consejo le daría usted a alguien que le de un poco más de apuro que no tenga tanta soltura

Voz 31 32:24 no no yo entré fenomenal y además no ha habido muy bien porque yo fui yo tengo la mañana

Voz 27 32:35 ya

Voz 31 32:36 pero yo fenomenal en cuanto a quedar puro señora posiblemente bueno ya cuando estuvo en donde donde el cura que tenía progresivo de llamadas

Voz 25 32:52 hay habría aceite claro ese primer día también seguro que fue extraño cuanto menos

Voz 31 32:58 eso es pero hay ponerse cara al público es más temor que estar de la ciudad

Voz 26 33:06 pese a caballo Juan que también es cierto que todos han pasado por ahí no entonces de alguna manera

Voz 32 33:14 se entiende que el primer día

Voz 25 33:16 bueno pues este más cortada Yoko Ono

Voz 31 33:19 hay muchísima gente él entonces evidentemente pero se desanima nada tú tranquilo pero no te preocupes el jueves ya que comunica los distinta el uno por ciento de los disquetes nuestra día para hacer droga o lo que sea no te preocupes tú tranquila y puedo decir que es el primero el segundo están totalmente integrados finalmente depende ahí por ejemplo ocho diez sí es es decir como ahí Almagro veinte pero vamos que si tienes una muy no sé se integra muy eso sí gustaron Natividad quedan están desea vivir una vida de eso de fondo de memoria a echar de cómo ha de intentar también hay también cursos de informática amplia válida

Voz 26 34:25 para cuidarse verdad no sólo para entretenerse sino para cuidarse para cuidar la mente y cuerpo

Voz 31 34:30 a todo todos patrón San nuestras vía para el baile para muchas cosas a jugar por la tarde bueno eso mi inglés es es un sitio yo es bueno además el te menos de su edad sesenta años ensaladera

Voz 28 34:58 entonces

Voz 31 34:59 es es un sitio que no Altadis muy muy muy cómodo para realizar de amistad con él

Voz 26 35:10 Juan y que importante es tener la cabeza ocupada no ha dicho usted que en cuanto se jubiló

Voz 25 35:14 pues yo no meterse en este centro

Voz 31 35:17 bueno yo estoy probar mañana me voy a las diez y media y no me entero está ordenador ilusiones Travis la qué tal yo es que se me va la mañana Menard estoy en totalitarismo ocupado el sector un duro ir al médico pues me voy al médico no pasa nada

Voz 26 35:54 hasta luego

Voz 31 35:55 sí pero se está muy entretenido

Voz 26 35:59 en Huelva no se espera Valentín buenas noches

Voz 25 36:03 gracias por la llamada y adelante

Voz 28 36:06 Paco llamada que hizo una relación que tenía preciosa muy bien si no sé si son retro disculparme ambivalente ella Hay muchas veces lo que tenemos las cosas seguro hasta que las ver tenemos que saber valorar la cosa cuando hace las cosas mal pueden más correcto rectificar es lo más bonito no cuando no tanto no se equivoca ofrece visos de todo y más allá de eso hemos dormido una persona con mucho carácter Si yo soy una persona que lo ve todo el mundo uno no once una cosa que se a pero cuando deben conservar fue lo definen al intentar cambiar otras soluciones qué Alcántara se rompe de este caso la relación fumar tanto única cinco

Voz 25 37:22 no se rompe una relación bonita

Voz 28 37:24 lo hace quince meses ahora poder hacer de Cepeda me dijo Estoy ICIO daba oportunidad de haberse aprovechado de otra vez el no cree que no va a pelear hasta por eso no tienen seguro Imaz y con la avenida Medina seguro sólo la muerte yo soy una persona optimista si el llamar a unos la nadie lo que escucha enteren programa precioso yo Vilaboa buena para demostrarle de que se puede cambiar que que quiero cambiar y de que alguien culpe eh

Voz 26 38:02 qué tiene que cambiar Valentino que Slokar puede usted cambiar

Voz 28 38:06 bueno pues la manera de tratar modo hablarle a una persona que cuando uno se enfada porque habrá más alto más llevan la razón hay la persona creo que una acción de lo sutil diálogo

Voz 25 38:31 les ha faltado diálogo si él sí

Voz 28 38:34 es como si a ver que desgajar vertido y como evento y cómo se tiene que bueno pues ahí vienen los errores murió a las personas que tienen paré hay se dijo entonces eso significa hablar sentarse dialogar con pacientes pero en este caso yo asumo más responsabilidad mi novio

Voz 26 39:17 está usted pidiendo a ella otra oportunidad

Voz 28 39:21 se soy insertando en las cosas padre que hay un camino pondrá las cosas cuando pierde Picasso o la cosa está bastante se hizo fíjate la cosa cambiar un poco el sistema

Voz 26 39:47 cree usted Valentín que Lehman a dar esta segunda oportunidad que piden

Voz 28 39:52 la violación a los supieras yo voy a poner todo de las cosas alzar el número puede podían encender pero oye si yo pienso que fueron amor y no

Voz 25 40:15 Valentín suerte gracias por llamar muchas gracias buenas noches Matilde buenas noches buenas voces muchísimas gracias por llamar

Voz 34 40:24 a mí me quería haber es un poco contaron la historia ellos me que debió dan ya tengo nos cuenta años y me quedé viuda hace tantos años hice una persona muy castigo que estilo a no bueno tengo un poquito de de de Cultura hay un me gusta mucho leer muchísimo de todos ha tenido bastante tras caso es que cuando me casé muy joven invadido pues bueno muy bien todo todo hijos pero ya sabe lo lo pasábamos hijos que ya se casan yo me casé muy joven también se a casa Aaron Bueno vive en su vida Hay hoy prácticamente hemos tenido también problemas María ante de morir pues tuvo problemas con ellos no había cosas que no le entraban y bueno ahí un poquito sí empieza a P de rifirrafe como suele decir bueno pasar tasas que ya me quedé un poco hay como bloqueada

Voz 25 41:14 sí

Voz 34 41:16 que digo yo aquí me vas a morir de pena ni casa digo sin yo sé solas siempre tal y me ponía Imus que digo yo no sé señala ni de bailes mide vamos a base de mucha hayan pasado me formal sanos no va sembrando a casarte no no amistad y luego fui lo que sabía bueno conocido señor el primero conocimiento en la agencia

Voz 25 41:39 ajá

Voz 34 41:42 ocho años pero a ella ocho años estaban eso pasa ahí yo a la mía pues no veíamos decía mira si me veía ya tengo una casa vandálica digo también tengo una una buena casta digo pues vamos a vivir prácticamente cada uno trabajando trabajando y eso a estas sola ahí o tal pues mira de quedan haya había con él a doce años de ese señor que era de Murcia eso fue como una buena siempre te vienes de nave yo pero más y nada más llegar allí iba a abrir la puerta redondo y bueno pues ha pasado tras ocho años hirió adquirían de estoy de verdad no porque Dios mio me metieron en ejes de Jerez padre Ángel M ha recordado que tuve que hacer Cusí había psicología con muy bien porque me gusta mucho amigo Blaise muy bien ido tenerme tiene en en en lo de cáncer de la las el cáncer sea yo siempre digo con quién lo podía quedarme en casa a casa me caí me va a dar yo esa depresión a lo coger Ivo y tampoco cosas es seguido a ver que soy había todo de BP goza de modernas y eso pero yo con con lo de luz a pone en Coín Carnegie con eso es una cosa aquí en Meza Rado yo que tuve un ordenador completo otro suele haciéndolos cursillos pero llego a y nadie también no me cerraba me Zarra pues yo digo encontrar a la persona

Voz 26 43:20 porque a buscar un espacio donde haya gente afín de su edad y afín a usted no ejemplo un club de lectura ha dicho usted que le gusta muchísimo leer

Voz 34 43:31 ha planteado pero a mí de yo me lo he planteado pero mi yo como si dijéramos la multitudes no esa yo usted poco particular entiende lo mismo como puede pesar en Internet no como puede ser en una en diez aquí ah bien arrabio hace años bastantes años que había programa esa historia de Naciona l a cartas escribía que quedan parados que también icono yo a digo que escribir porque fue justo cuando me cuando me quedé viuda entonces digo pues había gente en toda hembra formal no pues gente que se ha quedado viuda y tal escribían y bueno de la manera en que no sé como que no hubiera no sé cómo hacía mandaba malas cartas a la radio hilo o de la radio pues hacía dijo bueno para que esto

Voz 26 44:27 además granos que le pongan en contacto usted lo que echa de menos es que haya algo o un espacio donde se pongan en contacto a personas de la misma edad Deacon

Voz 34 44:39 yo digo esto ha sido lo hubiera digo yo conociendo me di no sé digo yo soy una buena persona ahí tiene buenas pasa más por ahí estoy como yo solas yo a lo mejor pues he coincidido con algún alguna vecino algún amigo bueno amigos no tengo amigas Tom bueno pues que le decisión esas edades ya una amiga que tenía pues pueblo con la hija porque esa es la la otra encontrar novio a María en un eran eh yo buena y me quedé a solas en un día yo que sé en la desesperación de soledad no aguanta con ella y digo qué pena que habrá gente personas yo lo digo también esas señoras aquellos que diga que quiera hacer una pareja señoras

Voz 25 45:30 ya

Voz 34 45:33 diga Solana ratito para hablar para para no sé y que luego también sea Montero a misma a ver esa provincia y eso inesperados conocer todo lo que sea

Voz 25 45:47 gracias por llamar Matilde cuide si ustedes agradecidas

Voz 35 45:52 buenas o un ciborg siempre para todo Paul Mena en los que ha

esta semana entre otras muchas cosas superamos el que es conocido como un lunes más triste del año y sentimos la pérdida de la cantante de Crumb he errores Dolores Horrillo Jordan David hizo uso de nuestro número de whatsapp

Voz 36 46:45 que soy David el ruta pues nada lo de el Blue Monday este son tonterías lo que pasa es que mira llevaba todo el día muy bien hasta que esta tarde recibe la noticia que Samuel esto la cantante de The Crown Kramer

Voz 3 47:02 para mí mi barco

Voz 36 47:13 íbamos a verlas que verano que estuvo en Star Light ahí en en Marbella quizás concierto por temas de salud así que nada me voy a quedar con las ganas de de verlo es el Evangelio así que nada era mascarada

Voz 3 47:34 comentaros esto que que mi lunes ha sido un poco raro nada saludo para todos

esta semana fue Adriana Mourelos que nos volvió a dejar algunas sugerencias apuntadas en los márgenes de su agenda

Voz 0020 51:38 en los márgenes de la agenda pretendemos conversar sobre libros que han caído en nuestras manos y que creemos que deben ser compartidos

Voz 0020 51:49 paseamos en esta madrugada entre tres

Voz 0020 51:54 ahora mismo el hombre que se fue a Marte porque quería estar solo es el título de un libro positivo perfecto dicen para empezar dos mil dieciocho su autor es David Barnett y estamos ante una novela inspirada en un hecho real un astronauta británico que se equivocó de número al llamar desde la Estación Espacial Internacional en el año dos mil quince a partir de este error telefónico el libro recoge divertidas conversaciones entre Gladys que le hace preguntas Atom cómo qué dónde aparca su nave ella es una abuela con ciertos problemas de demencia ahí en un astronauta que ha querido irse a Marte para no volver un libro ligero y entretenido pero con cierto poso de un autor de narrativa que también escribe comics periodista profesor universitario la pasada semana se presentó en Madrid su mano FON está internet cambiando hemos como seres humanos un libro de Andy está Altman que parte de la base que dentro de cincuenta años todo estará automatizado menos una cosa las emociones humanas partiendo de que todo estará digitalizado está el Man pone en valor las habilidades sociales de los hombres el talento humano afirma el autor será más necesario que nunca en el mundo desconocido al que nos dirigimos una frase del autor vivimos en una sociedad smartphone céntrica in necesitamos transformarla en una sociedad humano céntrica Andy está Altman por cierto está considerado como uno de los mejores expertos en branding del mundo de hecho es conocido como Míster branding

Voz 0020 53:36 si una mujer para terminar la definen como la John Keynes del siglo XXI ella es Kate luce economista especializada en retos sociales psicológicos quien publica economía rosquillas Siete maneras de pensar la economía del siglo XXI y Esquerra Woerth afirma que la economía no funciona ha sido dice incapaz de predecir y de impedir también las crisis económicas así que esas teorías que manejábamos ya están obsoletas y necesitan revisión esta Siete maneras de pensar la economía del siglo XXI en la que la autora nos hace reflexionar son siete claves que muestran porque la economía convencional no se ha llevado por el mal camino y establece también una manera de conducirlos crea un modelo económico de vanguardia apropiado para el siglo XXI un modelo en el que una brújula en forma de rosquillas señala el camino hacia el desarrollo humano la autora que trabaja para distintas universidades también es investigadora en Oxfam Naciones Unidas ya ha sido calificada como una de las diez Twitter las más importantes en materia de transformación económica

Voz 10 54:41 K

Voz 0020 54:47 te ha dado hoy el hombre que se fue a Marte porque quería estar solo Human of On está internet cambiando unos como seres humanos economía rosquillas Siete maneras de pensar la economía del siglo XXI